15 meilleurs logiciels de planification de projet pour 2024

De nos jours, le travail à distance est la norme, et ce n'est pas près de s'arrêter.

Nous avons tous eu un aperçu de ce que c'est que de participer à des réunions depuis le confort de notre pantalon de pyjama, et nous n'avons jamais regardé en arrière !

Mais nous ne sommes pas les seuls. En fait, les trois quarts de la main-d'œuvre mondiale croient que le travail en ligne est un moyen d'améliorer la qualité de vie le travail à distance est la nouvelle norme, et les entreprises ont suivi le mouvement, à peu près comme l'a fait l'Union européenne 85 % des entreprises proposent aujourd'hui un travail flexible politiques.

L'augmentation des équipes dispersées s'accompagne d'un besoin accru d'outils de travail puissants et collaboratifs logiciel de gestion de projet pour aligner les membres sur les objectifs clés et rationaliser les processus quotidiens.

Que vous travailliez à la maison, au bureau ou un peu des deux, planification de projet est un outil indispensable. Conçus pour vous aider à chaque étape de votre travail, les logiciels de gestion de projet réduisent la perte de temps liée à la planification des projets grâce à des fonctions de gestion des tâches, des équipes, de la communication et de la productivité, où que vous soyez et à tout moment.

La question n'est pas de savoir si nous avons besoin d'un logiciel de gestion de projet. Il s'agit de savoir lequel choisir Parmi les centaines d'outils disponibles sur le marché, nous avons fait nos recherches pour vous présenter les meilleurs d'entre eux.

Suivez-nous pour tout savoir sur les meilleurs logiciels de gestion de projet, y compris les 15 meilleurs outils pour votre entreprise, les principales fonctionnalités, les avantages et les inconvénients, les plans tarifaires, les évaluations des clients, et plus encore. 🙌🏼

Ce qu'il faut rechercher dans un outil de planification de projet

L'outil de planification de projet qui vous convient le mieux dépend entièrement des besoins uniques de votre équipe. Cela inclut la taille de votre équipe ou de votre entreprise, le produit ou le service que vous fournissez, le fait que votre équipe soit ou non en train de planifier un projet collabore en temps réel et le budget, et plus encore.

Mais ce n'est pas tout.

Plus que de trouver un outil capable de tout faire, il est important d'investir dans un logiciel que votre équipe utilisera réellement, ce qui fait de l'interface utilisateur, de la facilité d'utilisation et de la commodité un facteur majeur à prendre en compte.

Alors, comment ces facteurs influencent-ils réellement votre décision à long terme et quels sont les autres points à surveiller avant de choisir votre prochain logiciel de gestion de projet ? Nous allons vous montrer !

Facilité d'utilisation : Un logiciel de planification de projet efficace doit offrir une interface utilisateur intuitive et épurée, sans pour autant compromettre ses fonctionnalités. Plus l'outil est accessible et facile à naviguer, plus il sera attrayant pour chaque membre de l'équipe. En outre, moins de maux de tête ! Si le bon logiciel ne doit pas nécessiter des heures de formation technique, assurez-vous tout de même qu'il dispose de nombreuses ressources d'assistance à la clientèle, telles que les webinaires des documents d'aide, et Chaînes YouTube pour des solutions rapides.

Caractéristiques et fonctionnalités : Examinez la capacité du logiciel à prendre en charge les principales stratégies de planification de projet et les fonctions de gestion de projet outils tels que les diagrammes de Gantt des vues multiples du projet, automatisation du flux de travail , gestion de la charge de travail et bien d'autres choses encore.

Collaboration : Surtout si votre équipe travaille de manière asynchrone assurez-vous que votre logiciel de gestion de projet prend en charge le chat in-app, qu'il s'intègre dans le système de gestion de projet et qu'il est compatible avec l'application avec des outils de communication comme Slack, et a la capacité d'ajouter des commentaires.

Publiez facilement des mises à jour, partagez des liens, réagissez et consolidez les conversations importantes grâce à la vue Chat de ClickUp

Personnalisation : Les logiciels de gestion de projet fonctionnent pour vous et non l'inverse. Choisissez un outil suffisamment flexible pour évoluer avec vous et s'aligner de manière transparente sur vos processus et vos processus actuels plans de projet . Cela aidera non seulement l'équipe à adopter l'outil plus rapidement, mais vous donnera aussi une nouvelle perspective sur vos flux de travail.

Intégrations : Intégrations étendent les fonctionnalités de n'importe quel logiciel de gestion de projet et aident à rationaliser vos processus plus rapidement. Elles fusionnent la puissance d'un logiciel de gestion de projet avec les outils que vous utilisez déjà pour gérer vos courriels, vos plannings, vos réunions, vos données, etc.

Prix : Avec autant d'outils à votre disposition, il n'y a aucune raison de se ruiner pour obtenir l'outil de planification de projet de vos rêves. Vous n'avez pas besoin d'un budget digne d'une entreprise pour des fonctionnalités riches et sans compromis, croyez-nous.

Satisfaction des clients : Acheter un logiciel sans lire les commentaires des utilisateurs, c'est comme commander des fruits de mer dans un restaurant avant de les avoir consultés sur Yelp - cela reviendra vous hanter. Certes, un outil peut sembler excellent sur le papier, mais qu'en pensent ses meilleurs clients ? Consultez des sites d'évaluation officiels tels que G2 ou Capterra pour savoir si les produits tiennent leurs promesses.

Cela peut sembler beaucoup demander à un seul logiciel, mais c'est tout à fait faisable ! Nous avons fait le tri parmi tous les candidats pour vous présenter 10 des meilleurs outils de gestion de projet pour toutes les équipes.

15 meilleurs logiciels de planification de projet en 2024

Découvrez les plus de 15 vues de ClickUp pour personnaliser votre flux de travail en fonction de vos besoins

ClickUp est une plateforme de productivité conçue pour rassembler les équipes et le travail en un seul endroit. Des tâches quotidiennes aux projets complexes, l'interface intuitive de ClickUp crée une expérience transparente permettant à chacun de rester connecté. Que votre équipe travaille de manière asynchrone ou en temps réel, vous disposerez du contexte et des outils nécessaires pour faire avancer les projets.

Faites progresser votre productivité en intégrant ClickUp à vos applications et logiciels préférés afin d'avoir toujours une seule source de vérité. De plus, ClickUp s'intègre à plus de 1 000 autres outils de travail, notamment Slack, Hubspot, Zapier, Chrome, Microsoft Teams, et bien plus encore !

Caractéristiques de ClickUp

Rôles et autorisations des utilisateurs qui facilitent le travail avec les partenaires internes et externes

Enregistrements d'écran partageables qui peuvent être convertis directement en tâche

Des automatisations qui simplifieront vos flux de travailModèles de planification de projet ,

, ou même

2. Ruche

via RucheRuche est un logiciel de gestion de projet conçu pour mettre l'accent sur la collaboration entre les membres d'une équipe, ce qui se traduit par une grande variété de fonctions de communication. Les équipes de projet peuvent collaborer grâce à Hive Chat, Hive Mail, aux commentaires, à l'accès aux projets et aux boîtes de réception multiples et partagées.

Avec Ruche avec Hive, vous pouvez choisir parmi les nombreuses façons d'attirer l'attention de votre équipe sur ce sur quoi vous travaillez par le biais de messages, de niveaux de priorité par carte pour les alerter des tâches urgentes, et en les étiquetant dans les commentaires.

Caractéristiques de Hive

Vues flexibles

Fonctionnalité de messagerie instantanée

Modèles de résumé

Gestion de portefeuille

Suivi du temps

Les pros de la ruche

Tableaux Kanban, diagrammes de Gantt, tableaux et calendriers pour une planification facile

Excellentes fonctions de communication

Interface utilisateur intuitive et agréable

Facile à intégrer à divers outils

Hive contre

Courbe d'apprentissage abrupte en raison de l'immensité des capacités

Fonctionnalité limitée pour les versions mobiles

Vues limitées

Prix de Hive

Solo : Gratuit

: Gratuit Équipes : 12 $/mois par utilisateur

: 12 $/mois par utilisateur Entreprise : Contactez Hive pour plus de détails

G2: 4.6/5 (370+ commentaires)

4.6/5 (370+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (150+ commentaires)

3. Lundi.com

via LundiLundi.com est l'un des logiciels de gestion de projet les plus populaires, qui aide les chefs de projet à gérer des projets simples ou complexes. La plateforme permet aux utilisateurs de collaborer facilement, de personnaliser les flux de travail, de suivre l'avancement du projet et d'analyser les informations.

Conçu pour la transparence et la collaboration, Monday offre des fonctionnalités qui vous permettent de gérer toutes vos tâches. Les équipes peuvent consulter les données grâce à des tableaux de bord très visuels et gérer plusieurs projets de manière efficace.

Monday caractéristiques

Gestion des ressources

Collaboration avec des tiers

Tableaux de bord des rapports

Nombreuses intégrations personnalisées

Lundi pros

Possibilité d'ajouter des intégrations personnalisées grâce à l'architecture Open API

Vous pouvez ajouter des freelances ainsi que des agents tiers

Permet d'établir des rapports détaillés

Monday contre

Intégration avec le magasinl'inventaire peut être confus* Pas de bouton de téléchargement ou d'exportation

Prix du lundi

Gratuit: Jusqu'à 2 places assises

Jusqu'à 2 places assises Basic: 12 $ par siège/mois (36 $ facturés mensuellement)

12 $ par siège/mois (36 $ facturés mensuellement) Standard: 14$ par siège/mois (42$ facturés mensuellement)

14$ par siège/mois (42$ facturés mensuellement) Pro: 24 $ par siège/mois (72 $ facturés mensuellement)

Monday ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (5 000+ commentaires)

: 4.7/5 (5 000+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (2,000+ commentaires)

4. nTask

via nTâche Il s'agit d'une autre application gratuite de gestion de projet conçue pour les équipes et les travailleurs indépendants dans divers secteurs. nTask offre une interface utilisateur simplifiée dans une solution logicielle robuste intégrant des fonctionnalités sophistiquées et puissantes pour gérer les projets à toutes les étapes.

nTask offre de nombreuses fonctionnalités qui vous aident à surveiller plusieurs projets en même temps. Il vous permet de jeter les bases d'un système de gestion de projet efficace grâce à son canal de collaboration transparent et facile à utiliser.

Caractéristiques de nTask

Espaces de travail multiples

Gestion visuelle du projetsuivre les projets* Possibilité d'ajouter des commentaires ou de convertir des commentaires en tâches

Diagrammes de Gantt poursuivre le projet l'avancement du projet

nTask pros

Suivi efficace

Optimisation des tâches et de la planification grâce aux vues du tableau kanban

Statuts personnalisés pour un flux de travail personnalisé

nTask contre

Ne dispose pas de fonctions de reporting avancées

N'est pas conçu pour les grandes équipes

Prix de nTask

Plan gratuit

Plan Premium : 3 $/mois par utilisateur

: 3 $/mois par utilisateur Entreprise : 8 $/mois par utilisateur

: 8 $/mois par utilisateur Entreprise : Contactez nTask pour plus de détails

G2 : 4.4/5 (10+ commentaires)

: 4.4/5 (10+ commentaires) Capterra : 4.1/5 (10+ commentaires)

5. TeamGantt

via TeamGantt TeamGantt est un logiciel de planification et de gestion de projet qui aide les chefs de projet, les équipes et les organisations à visualiser les plans de projet dans un diagramme de Gantt en ligne facile à utiliser.

Il aide les équipes à définir les étapes du projet, à gérer les projets, à créer des dépendances et à recevoir des mises à jour en temps réel. Il permet également de partager les plans de projet avec les clients, les fournisseurs ou d'autres parties prenantes, afin que tout le monde soit informé et aligné sur les objectifs du projet.

Caractéristiques de TeamGantt

Onglet de disponibilité facile d'accès pourla gestion des ressources* Vues et rapports du portefeuille

Calendrier prévu vs. calendrier réel

Les pros de l'équipeGantt

Configuration flexible pour le suivi des projets

Pas de connexion du destinataire lors du partage des graphiques

Disponible sur Mac (Voir la pagemeilleur logiciel de gestion de projet pour Mac)

TeamGantt contre

Fonctionnalité de dépendance complexe

Pas de notifications in-app

Les vues sont souvent en retard sur les changements

Prix de TeamGantt

Limité Gratuit plan

Lite: 19$/mois

19$/mois Pro: 49 $/mois

49 $/mois **Entreprise : à partir de 99 $/mois

G2 : 4.8/5 (800+ commentaires)

: 4.8/5 (800+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (189+ commentaires)

6. MeisterTask

via MeisterTask MeisterTask est un logiciel de gestion de projet conçu pour aider les équipes de toutes tailles et de tous secteurs à collaborer à la planification, aux tâches et aux échéances de leurs projets. Il s'agit d'un Outil de planification agile qui propose des tableaux de tâches intuitifs pour la planification et le suivi des projets.

Caractéristiques de MeisterTask

Flux d'activité sur chaque tableau pour une collaboration d'équipe

Tableaux de bord personnalisables avec mises à jour en temps réel

Les balises de commentaires permettent de tenir tout le monde informé

Convivialité

Les avantages de MeisterTask

Permet de nombreuses intégrations avec des solutions telles que Slack, Microsoft Teams et GitHub

Possibilité de personnaliser les tableaux de projet

Collaboration d'équipe facile

MeisterTask contre

L'application mobile n'est pas aussi puissante que l'application de bureau (notifications retardées)

Pas de fonction dédiée aux priorités des tâches

Prix de MeisterTask

**Plan gratuit

Pro Plan: $14.50/mois par utilisateur

$14.50/mois par utilisateur Plan Business: 29$/mois par utilisateur

G2 : 4.6/5 (150+ avis)

Capterra : 4.7/5 (850+ avis)

7. ProofHub

via Proofhub ProofHub est un logiciel de gestion de projet qui permet aux équipes de mener à bien des projets dans les délais impartis. Il s'agit d'une plateforme hautement personnalisable que les chefs de projet utilisent pour personnaliser les rapports, les flux de travail, les tableaux de bord et les formulaires de demande.

L'interface visuelle de ProofHub vous permet de déterminer rapidement les priorités en vous déplaçant entre de puissants tableaux Kanban, des vues en tableau et des diagrammes de Gantt interactifs par glisser-déposer pour rester au top.

Caractéristiques de ProofHub

Bonne collaboration au sein de l'équipe

Allocation des ressources

Calendriers pour une bonne planification

Diagrammes de Gantt interactifs

Tableau de bord personnalisable

Les avantages de ProofHub

Fonctions de personnalisation

Fonctions de sécurité efficaces telles que les droits d'accès personnalisés

Application mobile puissante pour Android et iOS

ProofHub contre

Pas de fonctionnalité supplémentaire comme la budgétisation

N'est pas conçu pour la gestion de projets complexes

Prix de ProofHub

Essentiel: 45 $/mois

45 $/mois Contrôle ultime: 89 $/mois

ProofHub ratings and reviews

G2: 4.5/5 (30+ reviews)

4.5/5 (30+ reviews) Capterra: 4.4/5 (40+ avis)

8. Travail d'équipe

via Travail d'équipeTravail d'équipe est l'un des meilleurs logiciels de gestion de projet en raison de ses modules de base qui se concentrent sur la gestion des tâches et, en particulier, sur la planification des projets. Les diagrammes de Gantt, la fonction de jalons, la minuterie de bureau pour le suivi du temps et l'interface utilisateur épurée de Teamwork font de ce logiciel un choix gagnant.

Caractéristiques de Teamwork

Tableaux de tâches intuitifs

Intégration du courrier électronique

Modèles et thèmes de projets en couleur

Gestion du budget avec possibilité de facturation

Avantages du travail d'équipe

Nombreuses possibilités de personnalisation

Nombreuses fonctionnalités natives, comme un outil de facturation pour les utilisateurs ayant des feuilles de temps intégrées

Applications mobiles fonctionnelles

Les inconvénients du travail d'équipe

Le plan gratuit est limité aux petites équipes travaillant sur un maximum de deux projets ou moins

N'est pas conçu pour la gestion de projets complexes

Prix de Teamwork

Gratuit pour toujours

Démarrage: 5,99 $/utilisateur par mois

5,99 $/utilisateur par mois Deliver: $9.99/utilisateur par mois

$9.99/utilisateur par mois Croissance: $19.99/utilisateur par mois

$19.99/utilisateur par mois Entreprise: Contacter Teamwork pour plus de détails

G2: 4.4/5 (1,000+ reviews)

4.4/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (600+ commentaires)

9. Toggl

via TogglToggl est un outil de gestion de projet qui aide les chefs de projet à suivre les tâches du projet et à hiérarchiser leur charge de travail. Il est doté de puissantes fonctionnalités de gestion des projets, des tâches et du temps qui facilitent le suivi des projets et la collaboration.

Caractéristiques de Toggl

Interface simple de glisser-déposer pour un nombre illimité de planifications de projets

Backlog pour sauvegarderles tâches non programmées du projet* Jalons avec code couleur

Très visuel

Les avantages de Toggl

Permet un nombre illimité de projets

Meilleur pour le suivi du temps

Gestion visuelle de la charge de travail

Sauvegarde des tâches non planifiées pour plus tard

Toggl contre

Manque de fonctionnalités étendues

Le plan gratuit est limité aux utilisateurs solitaires

Prix de Toggl

**Plan gratuit

Plan d'équipe : 9$/utilisateur par mois

: 9$/utilisateur par mois Entreprise : 15$/utilisateur par mois

: 15$/utilisateur par mois Plan d'entreprise : $15/utilisateur par mois Contactez Toggl pour plus de détails

G2: 4.6/5 (1,500+ reviews)

4.6/5 (1,500+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,800+ reviews)

10. Trello

via Trello Un autre outil de gestion de projet simple mais fantastique sur la liste est Trello . Célèbre pour ses cartes emblématiques, cette application fonctionne comme des notes autocollantes surpuissantes. C'est un excellent outil pour gérer les projets et les différentes tâches et caractéristiques associées au projet à l'aide des tableaux Trello.

L'application Tableaux Trello affichent toutes les informations nécessaires au chef de projet pour organiser toutes les activités que les membres de l'équipe doivent réaliser.

Caractéristiques de Trello

Fonctionnalité de glisser-déposer facile

Solution simple de gestion des tâches

Possibilité d'activer des fonctionnalités supplémentaires

Rappels d'échéances

Notifications par courriel

Les pros de Trello

Interface conviviale et simple

Planification et gestion des tâches faciles

Facilité de téléchargement de fichiers et de pièces jointes

Possibilité d'archiver les fiches

Trello contre

Pas de vues autres que les vues Kanban

Manque de fonctionnalités de reporting

Il dépend de diverses intégrations externes

Pas de fonctionnalités avancées telles que les diagrammes de Gantt, les cartes heuristiques et les documents

Prix de Trello

Gratuit plan

Standard : 5$/utilisateur par mois

: 5$/utilisateur par mois Premium : 10 $/utilisateur par mois

: 10 $/utilisateur par mois **Entreprise : 17,50 $/utilisateur par mois

G2: 4.4/5 (12,000+ reviews)

4.4/5 (12,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (22,000+ commentaires)

11. Wrike

via Wrike Wrike est un puissant outil de gestion de projet qui offre une solution complète pour la planification, le suivi et la gestion de projets de toutes tailles. Grâce à des fonctionnalités telles que les diagrammes de Gantt, les dépendances des tâches et les mises à jour en temps réel, Wrike aide les équipes à rester organisées et productives.

Caractéristiques de Wrike

Diagrammes de Gantt pour la planification visuelle des projets et la gestion des délais

Des flux de travail personnalisables pour répondre aux différents besoins des projets

Dépendances des tâches pour assurer un enchaînement efficace des tâches

Suivi du temps et rapports pour une meilleure gestion du projet

Les pros de Wrike

Fonctions de gestion de projet robustes pour la planification et le suivi des tâches

Outils de collaboration pour une communication d'équipe transparente et le partage de fichiers

Capacités d'automatisation pour rationaliser les tâches répétitives

Intégration avec des outils populaires tels que Google Workspace, Microsoft Teams, etc

Les inconvénients de Wrike

Courbe d'apprentissage plus prononcée pour les nouveaux utilisateurs par rapport à des outils de gestion de projet plus simples

Le prix peut être plus élevé pour les petites équipes ou les individus

Options de personnalisation limitées pour les rapports et les tableaux de bord

Wrike prix

**Gratuit

Équipe: 9,80 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

9,80 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Entreprise: $24.80/mois par utilisateur, facturé annuellement

$24.80/mois par utilisateur, facturé annuellement Entreprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification Pinnacle: Contacter pour les tarifs

Wrike ratings and reviews (en anglais)

G2: 4.2/5 (3,500+ reviews)

4.2/5 (3,500+ reviews) Capterra: 4.3/5 (2,500+ reviews)

12. Asana

Via Asana Asana est un outil de gestion de projet populaire connu pour son interface conviviale et ses fonctionnalités étendues de gestion des tâches, de collaboration d'équipe et de suivi de projet. Avec des options pour de simples listes de tâches et des flux de travail complexes, Asana s'adresse à des équipes de toutes tailles et de tous secteurs.

Fonctionnalités d'Asana

Attribution des tâches et dates d'échéance pour une gestion efficace des tâches

Des calendriers de projets et des vues de calendrier pour une meilleure planification

Modèles de projet personnalisables pour les flux de travail récurrents

Intégration avec des outils populaires tels que Slack, Dropbox, etc

Les pros d'Asana

Interface intuitive pour une prise en main facile et une adoption rapide

Diverses vues de projet pour s'adapter aux différentes préférences de travail

Fonctionnalités de collaboration telles que les commentaires et les pièces jointes pour une communication transparente au sein de l'équipe

Les inconvénients d'Asana

Options de personnalisation limitées pour les vues de projet et les tableaux de bord

Capacités d'automatisation basiques par rapport à d'autres outils de gestion de projet

Des niveaux de prix plus élevés pour les fonctionnalités avancées telles que les champs personnalisés et les fonctionnalités de gestion de portefeuille

Prix d'Asana

Basique : Gratuit pour toujours

: Gratuit pour toujours Premium : 10,99 $/mois par utilisateur

: 10,99 $/mois par utilisateur Business : 24,99 $/mois par utilisateur

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.3/5 (9 000+ avis)

:4.3/5 (9 000+ avis) Capterra:4.5/5 (12 000+ avis)

13. Miro

Via Miro Miro est un outil de planification de projet polyvalent qui permet aux équipes de collaborer visuellement en temps réel. Avec une interface intuitive et une large gamme de modèles, Miro est un outil de choix pour la planification de projets, le brainstorming et les flux de travail agiles.

Caractéristiques de Miro

Collaboration en temps réel pour une interaction transparente entre les membres de l'équipe

Vaste bibliothèque de modèles pour divers besoins de planification de projet

Intégration avec des outils populaires comme Jira, Trello, Slack, et plus encore

Tableaux personnalisables pour organiser les tâches, les idées et les flux de travail

Les pros de Miro

Interface conviviale pour une adoption facile au sein des équipes

Idéal pour la collaboration à distance et les sessions de brainstorming

Prend en charge les méthodologies agiles grâce à des fonctionnalités telles que les tableaux Kanban et la planification des sprints

Offre des intégrations étendues pour rationaliser les flux de travail

Miro contre

Des décalages occasionnels et des problèmes de performance lors du travail sur des tableaux de grande taille

Le prix peut être un peu élevé pour les petites équipes ou les individus

Courbe d'apprentissage pour l'utilisation des fonctionnalités avancées comme l'automatisation et les intégrations

Prix de Miro

Gratuit : $0

: $0 Démarrage : 8 $/mois par utilisateur

: 8 $/mois par utilisateur Entreprise : 16$/mois par utilisateur

: 16$/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.8/5 (4 800+ commentaires)

: 4.8/5 (4 800+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (1 300+ commentaires)

14. Jira

Via Jira Jira est l'un des outils de gestion de projet les plus populaires. Il est connu pour ses fonctionnalités robustes et sa flexibilité dans la gestion de projets complexes. Avec ses capacités de gestion de projet agile, ses flux de travail personnalisables et son intégration avec les outils de développement les plus courants, Jira est un outil puissant pour les équipes qui cherchent à mettre en œuvre des méthodologies agiles et à suivre efficacement l'avancement des projets. Bien que Jira puisse présenter une courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs, ses fonctions de reporting étendues et le soutien actif de la communauté en font un choix de premier ordre pour de nombreuses organisations.

Caractéristiques de Jira

Capacités de gestion de projet agile pour scrum, kanban et d'autres méthodologies

Fonctionnalités de suivi des problèmes et de signalement des bogues

Des flux de travail et des tableaux personnalisables pour la collaboration au sein de l'équipe

Intégration avec des outils de développement tels que GitHub et Bitbucket

Les pros de Jira

Hautement personnalisable pour répondre à une grande variété de besoins en matière de gestion de projet

Fonctionnalités étendues de reporting et d'analyse pour une vision approfondie des projets

Évolutif pour les petites équipes comme pour les grandes entreprises

Soutien actif de la communauté et ressources pour l'assistance aux utilisateurs

Les inconvénients de Jira

Courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec les méthodologies agiles

Prix plus élevé que certains autres outils de planification de projet

Options limitées pour la personnalisation visuelle des tableaux de projet

Jira prix

**Gratuit

Standard: $8.15/mois par utilisateur pour 10 utilisateurs

$8.15/mois par utilisateur pour 10 utilisateurs Premium: 16$/mois par utilisateur pour 10 utilisateurs

16$/mois par utilisateur pour 10 utilisateurs Entreprise: Contacter pour la tarification

Jira ratings and reviews

G2: 4.3/5 (5,600+ reviews)

4.3/5 (5,600+ reviews) Capterra: 4.4/5 (13,700+ reviews)

15. Paymo

Via Paymo Paymo est un outil de planification de projet polyvalent qui offre une gamme de fonctionnalités pour faciliter la gestion de projet et la collaboration. Grâce à son interface intuitive et à ses fonctionnalités robustes, Paymo permet aux équipes de suivre les tâches, de gérer efficacement le temps et de rationaliser les flux de travail. Des modèles de projet personnalisables aux rapports et analyses approfondis, Paymo est conçu pour aider les équipes de toutes tailles à rester organisées et sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs objectifs du projet .

Caractéristiques de Paymo

Gestion des tâches et suivi du temps

Outils de collaboration d'équipe tels que le partage de fichiers et la messagerie

Modèles de projets personnalisables pour rationaliser le flux de travail

Rapports et analyses pour suivre l'avancement des projets

Les pros de Paymo

Interface conviviale pour une navigation facile

Intégration avec des outils populaires comme Slack, Google Apps et QuickBooks

Plans tarifaires abordables pour les équipes de toutes tailles

Application mobile pour la gestion de projet en déplacement

Les inconvénients de Paymo

Options de personnalisation limitées par rapport à d'autres outils de planification de projets

Certains utilisateurs peuvent trouver que les fonctions de rapport et d'analyse manquent de profondeur

Les fonctions avancées peuvent nécessiter une mise à niveau vers un niveau de prix plus élevé

Prix Paymo

**Gratuit

Débutant: 5,9 $/mois

5,9 $/mois Petite entreprise: 10,9 $/mois

10,9 $/mois Entreprise: 16,9 $/mois

tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.6/5 (500+ avis)

4.6/5 (500+ avis) Capterra: 4.8/5 (400+ avis)

L'outil ultime de planification de projet ? Ne cherchez pas plus loin

Trouver la solution de gestion de projet la plus efficace pour votre équipe semble assez simple, mais avec toutes les options disponibles et la variété de leurs fonctionnalités, il y a beaucoup plus à prendre en compte avant de faire votre achat.

Ces 15 options donneront à votre recherche le coup d'envoi dont elle a besoin pour trouver le logiciel souhaité le plus rapidement possible. Mais si vous recherchez un outil conçu pour stimuler la productivité et la collaboration, quelle que soit la taille de votre équipe, votre secteur d'activité ou votre budget, ne cherchez pas plus loin que ClickUp 🙂

Suivre les mises à jour du projet gérer les tâches et travailler avec l'équipe, le tout à partir de votre espace de travail ClickUp ClickUp est le seul logiciel de cette liste suffisamment puissant pour regrouper votre travail dans plusieurs applications, ce qui vous permet de gagner du temps et d'économiser des ressources clés que vous auriez autrement consacrées à passer d'un onglet à l'autre, à naviguer dans d'autres outils ou à attendre des mises à jour.

Grâce à son riche en fonctionnalités et de vastes Bibliothèque de modèles pour chaque cas d'utilisation, ClickUp aide les équipes à rationaliser leurs processus de planification et leur permet de travailler comme elles l'entendent. De plus, il peut faire tout cela pour une fraction du coût.

Accédez à des tonnes de fonctionnalités de planification de projets dynamiques, à un nombre illimité de tâches, à un nombre illimité de membres, à plus de 1 000 intégrations, et plus encore lorsque vous vous inscrivez à n'importe quelle version de ClickUp Plan tarifaire ClickUp y compris le Free Forever Plan !

Obtenez la personnalisation que vous recherchez dans un logiciel de planification de projet sans compromettre la fonctionnalité lorsque vous vous inscrivez à ClickUp dès aujourd'hui .