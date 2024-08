10 modèles gratuits de mise à jour de projet dans ClickUp et Word

Un élément clé de tout programme d'éducation et de formation en matière d'environnement est l'utilisation de l'Internet stratégie de gestion de projet est se tenir au courant du statut du projet et de la progression du projet à tout moment.

Cette information est essentielle pour les gestionnaires de projet, les parties prenantes et les membres de l'équipe, car elle leur permet d'éliminer les goulets d'étranglement, de rester en phase avec les objectifs et de forfaiter efficacement. Le type et les exigences de votre projet détermineront les détails les plus utiles dans chaque mise à jour.

De plus, il n'y a pas qu'une seule façon de recevoir les mises à jour d'un projet ! Tenez compte des préférences de votre équipe, le logiciel de gestion de projet actuel , échéancier du projet et vos canaux de communication les plus utilisés lors de la création d'un processus normalisé de mise à jour du projet. Que vous soyez un gestionnaire de projet chevronné ou un nouveau venu dans ce rôle, nous vous conseillons toujours de commencer par un modèle de mise à jour de projet.

Les modèles constituent une base flexible et prête à l'emploi pour développer votre processus de mise à jour de projet. Ils vous aident non seulement à gagner du temps grâce à la possibilité d'insérer les détails de votre projet au fur et à mesure, mais ils peuvent également réduire le risque d'erreur. 🙌🏼

Le nombre de modèles de mise à jour de projet à votre disposition peut rendre le processus de décision long et accablant. Mais nous sommes là pour vous aider à éviter cela ! Utilisez cet article pour guider votre recherche du meilleur modèle de mise à jour de projet pour votre équipe.

Nous vous présenterons les avantages de l'utilisation de modèles dans n'importe quel projet, les fonctionnalités intéressantes à rechercher et nous décrirons 10 de nos modèles de mise à jour de projet préférés pour ClickUp et Word.

Qu'est-ce qu'un modèle de mise à jour de projet ?

Un modèle de mise à jour de projet est une ressource pré-conçue pour aider le gestionnaire de projet à établir son processus de mise à jour de projet, afficher jalon du projet progression, et les communiquer aux parties prenantes. Ces outils doivent également être collaboratifs et permettre aux membres de l'équipe d'afficher, de modifier, de partager et de discuter avec leurs pairs et leurs managers.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/ClickUp-Mind-Map-Draw-Connections.gif Cartes mentales ClickUp /$$img/

Dessinez des connexions et reliez des objets entre eux pour créer des feuilles de route ou des flux de travail à partir de vos idées avec votre équipe dans ClickUp Whiteboards

Les modèles de mise à jour de projet se présentent sous de nombreux formulaires, comme des documents mis en forme, des tableaux blancs pré-construits mais le modèle qui convient à votre équipe dépend de la complexité de votre projet et de ses exigences spécifiques. Quoi qu'il en soit, votre modèle de mise à jour de projet doit comporter des sections claires pour certaines informations clés, quel que soit le type de projet que vous entreprenez. Ces informations sont les suivantes

Votrerésumé du projet et objectifs

L'échéancier du projet

Les jalons clés

Risques et défis éventuels

Et bien d'autres choses encore ! Le fait de disposer de ces éléments permet de gagner un temps précieux et de s'assurer que les gestionnaires de projet couvrent les bonnes bases dans chaque mise à jour, à chaque fois. Cela permet de réduire les risques d'erreur en normalisant la fréquence et le processus de votre projet ou de votre gestion de programme des mises à jour. Il paramètre également les attentes pour chaque mise à jour et fournit une cohérence sur laquelle les parties prenantes du projet peuvent s'appuyer.

De plus, les meilleurs modèles de mise à jour de projet sont personnalisables. Ainsi, si vous avez besoin d'ajouter, de modifier ou d'éliminer des composants, vous pouvez le faire sans perdre l'intégrité de votre modèle au cours du processus

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de mise à jour de projet ?

Avant d'investir pleinement dans le premier modèle de mise à jour de projet qui s'affiche automatiquement dans votre barre de recherche, vous devez tenir compte de quelques facteurs importants. Tous les modèles n'offrent pas les mêmes fonctionnalités et ne sont pas aussi complexes les uns que les autres ; il est donc important de tenir compte de vos besoins particuliers, outil de gestion de projet et les besoins du projet avant d'introduire n'importe quel modèle au sein de l'équipe.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Views\_Animation\_1.gif Plus de 15 affichages dans ClickUp /$$$img/

Affichez les mises à jour de votre projet grâce à plus de 15 vues dans ClickUp, dont la Liste, le Tableau et le Calendrier

Voici quelques éléments non négociables à rechercher dans le meilleur modèle de mise à jour de projet pour votre équipe :

Pertinence par rapport au type de projets sur lesquels votre équipe travaille, avec les sections appropriées incluses

par rapport au type de projets sur lesquels votre équipe travaille, avec les sections appropriées incluses **Facilité d'utilisation : pour naviguer, utiliser correctement et mettre à jour le modèle rapidement

Orienté vers le détail avec plusieurs vues, sections ou tableaux pour traiter les objectifs, la progression, les risques, les jalons du projet, et plus encore

avec plusieurs vues, sections ou tableaux pour traiter les objectifs, la progression, les risques, les jalons du projet, et plus encore Très visuel pour communiquer facilement les mises à jour du projet de différentes manières. Cela rend vos mises à jour plus attrayantes à regarder et plus claires lorsque vous présentez des informations de haut niveau aux parties prenantes

pour communiquer facilement les mises à jour du projet de différentes manières. Cela rend vos mises à jour plus attrayantes à regarder et plus claires lorsque vous présentez des informations de haut niveau aux parties prenantes Personnalisable pour que votre modèle puisse être adapté aux besoins et aux exigences de vos parties prenantes - et sauvegardé pour reproduire le processus pour de futurs projets

pour que votre modèle puisse être adapté aux besoins et aux exigences de vos parties prenantes - et sauvegardé pour reproduire le processus pour de futurs projets **Accessible à toutes les personnes concernées. Que le modèle s'intègre à votre outil d'analyse préféré ou à votre logiciel de gestion de projet, ou qu'il soit directement intégré à la plateforme, cela garantit que les informations du modèle restent fiables à tout moment

Automatisations pour éliminer les tâches fastidieuses liées au flux de travail de votre projet et tenir l'équipe informée des données, du forfait ou de la liste de tâches les plus récents

Et bien d'autres choses encore ! Votre checklist personnelle pourrait être encore plus longue et plus spécifique pour inclure des intégrations, des fonctionnalités et des fonctions spécifiques à votre équipe ou à votre organisation. Cela dit, cette liste servira de tremplin parfait pour lancer votre recherche si vous utilisez un modèle pour la première fois !

10 modèles de mises à jour de projets

Ces fonctionnalités peuvent être présentées de plusieurs façons différentes, selon l'outil de gestion de projet que vous utilisez ou même le modèle lui-même ! Ces 10 modèles de mise à jour de projet en sont d'excellents exemples - et il y en a un pour pratiquement tous les types de projets ! Parcourez les descriptions de chaque modèle de mise à jour de projet pour trouver celui qui conviendra le mieux à votre équipe.

1. Modèle de mise à jour de projet par ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Screen-Shot-2023-04-17-at-11.51.54-AM.png Modèle de Tableau blanc de mise à jour de projet par ClickUp /$$img/

Modèle de Tableau blanc de mise à jour de projet par ClickUp

Si vous cherchez le moyen le plus rapide et le plus collaboratif pour rassembler les mises à jour du projet alors ne cherchez pas plus loin que le site dynamique logiciel de Tableau blanc numérique ! Commencer par un tableau blanc peut paraître intimidant, mais grâce aux modèles qui se superposent à votre tableau blanc, vous saurez exactement par où commencer et quel est votre titre. Le modèle de mise à jour de projet de ClickUp est l'outil idéal pour tester l'utilisation de Tableaux blancs ClickUp dans n'importe quel projet.

Visualisez le statut global du projet, abordez les questions en suspens et les problèmes à résoudre éléments d'action anticiper les défis et inviter les acteurs clés à travailler à vos côtés, le tout à partir d'un seul Tableau blanc ! Ce modèle vous donne la structure nécessaire pour prendre des notes rapides sur toutes les mises à jour importantes que les parties prenantes veulent entendre. Et puisque tout se passe sur votre Tableau blanc, vous avez également la possibilité de convertir le texte directement en tâches réalisables, ce qui est parfait pour passer aux étapes suivantes sans perdre de temps. Consultez notre guide sur tout ce qui concerne les Tableaux blancs ClickUp pour mener vos projets plus loin, plus vite!

2. Modèle de rapport de mise à jour de projet par ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Screen-Shot-2023-04-17-at-1.14.56-PM.png Modèle de rapport sur le statut du projet par ClickUp /$$$img/

Modèle de rapport sur le statut du projet par ClickUp

Si vous avez aimé le modèle de rapport d'état de projet de ClickUp et que vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure, nous avons ce qu'il vous faut. Le modèle de rapport sur le statut du projet par ClickUp applique une structure plus détaillée à votre Tableau blanc pour résumer le statut de votre projet en organisant les mises à jour en six sections :

Informations générales

Détails de la progression

Assistance et ressources nécessaires

Faits marquants et éléments clés à retenir

Ce qui doit être amélioré et ce qui a bien fonctionné

Prochaines étapes

L'avantage de ce modèle de Tableau blanc est qu'il peut être personnalisé pour s'adapter à pratiquement n'importe quel projet, quelle que soit sa taille ou sa complexité. Grâce aux options de confidentialité et de permissions personnalisables, votre Tableau blanc peut être modifié, vu ou partagé par l'ensemble de l'équipe afin que les membres et les parties prenantes restent en phase à tout moment, même si vous travaillez de manière asynchrone. De plus, ClickUp offre plus de 1 000 intégrations et flexibilité dans l'intégration de médias et de liens, Documents ClickUp et bien d'autres choses encore, afin que les parties prenantes puissent avoir une vue d'ensemble à chaque mise à jour sans avoir à quitter le Tableau blanc du projet.

3. Modèle de mise à jour de projet de services professionnels par ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Screen-Shot-2023-04-17-at-1.26.22-PM.png Modèle de mise à jour de projet de services professionnels par ClickUp /$$$img/

Modèle de mise à jour du projet de services professionnels par ClickUp

Les rôles et les secteurs d'activité qui requièrent une formation, des exigences ou des licences spécifiques peuvent compliquer les mises à jour de projets, même de routine. Le modèle de mise à jour de projet pour les services professionnels de ClickUp Modèle de mise à jour de projet de services professionnels par ClickUp aide les gestionnaires de projet dans ce champ à simplifier ce processus grâce à un modèle de mise à jour du projet de services professionnels tâche préconstruite pour vous assurer de couvrir tous les détails clés.

Cette tâche modèle de tâche peut être appliqué à n'importe quel Dans votre environnement de travail et adaptée à tout projet unique que votre équipe de services professionnels entreprend. La description de la tâche sert de checklist pour les mises à jour de haut niveau que les parties prenantes souhaitent connaître. En commençant par le haut, vous trouverez un résumé qui vous permettra d'identifier les acteurs clés, l'échéancier, les risques, etc. de votre projet. À partir de là, vous pouvez mettre à jour la description de la tâche pour indiquer les domaines de votre projet qui sont en suivi, à risque ou qui ne seront pas atteints. Ces domaines sont les suivants

Le statut général du projet

Le statut du flux de travail

Les risques identifiés lors de la mise en œuvre

Les heures de travail du consultant

Et comme ce modèle est personnalisable, vous pouvez ajouter des sous-tâches, des checklists, des pièces jointes et des commentaires pour que vos mises à jour de projet soient organisées et aussi approfondies que nécessaire. Notre suggestion ? Ajoutez ce modèle de tâche à chaque projet et fixez une échéance récurrente sur une base hebdomadaire ou mensuelle pour que vos mises à jour restent cohérentes et fiables pour les paramètres. 🤓

4. Modèle de mise à jour de programme par ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Screen-Shot-2023-04-17-at-2.32.22-PM-1400x830.png Modèle de mise à jour de programme par ClickUp /$$$img/

Modèle de mise à jour de programme par ClickUp

Encore un modèle de tâche qui arrive à point nommé ! Le modèle Modèle de mise à jour de programme par ClickUp est moins adapté aux services professionnels mais tout aussi utile pour rédiger et envoyer des mises à jour efficaces pour pratiquement n'importe quel programme ou projet.

Ce modèle de tâche comprend six sous-tâches préétablies pour vous guider tout au long du processus de rédaction mise à jour du programme e-mails. En commençant par le titre et en décomposant chaque section jusqu'à la déclaration finale, chaque sous-tâche est accompagnée d'une brève description à laquelle vous pouvez vous référer lors de la rédaction.

Grâce à un guide de démarrage et à de multiples Documents d'aide lié à la tâche parente, ce modèle est autant une ressource d'apprentissage qu'un modèle ! Il vise à vous apprendre à personnaliser votre modèle de tâche et à l'appliquer à de futurs programmes afin de rationaliser votre travail.

5. Modèle de rapport exécutif de mise à jour de projet par ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Screen-Shot-2023-04-17-at-4.42.27-PM-1400x755.png Modèle de rapport exécutif sur le statut du projet par ClickUp /$$$img/

Modèle de rapport exécutif sur le statut du projet par ClickUp

Une fois que vous aurez maîtrisé vos modèles de tâches, l'option Modèle de rapport exécutif sur le statut du projet par ClickUp est prêt à vous aider à approfondir l'ensemble des fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp. Ce modèle de liste est un outil indispensable pour rassembler des rapports exécutifs sur le statut du projet et pour garder les parties prenantes sur la même page.

Ce modèle est doté de quatre statuts de tâches personnalisés pour communiquer la progression des tâches individuelles et des jalons du projet. De plus, 11 Champs personnalisés pour que les informations pertinentes soient facilement accessibles dans chaque tâche :

L'étape du projet

Budget prévu et restant

Dépenses actuelles

Responsable du projet

Le calendrier

Vous trouverez également sept affichages de flux de travail pour gérer les différents aspects de votre projet. Utiliser La vue Tableau de ClickUp pour superviser les étapes du projet et les départements, la vue Tableur pour gérer les budgets, la vue Liste pour visualiser vos éléments d'action et les statuts du projet, ainsi qu'un Guide de démarrage pour vous aider à utiliser ce modèle au mieux.

Surtout si vous êtes gérer plusieurs projets à la fois ce modèle vous aidera à suivre vos mises à jour en toute simplicité.

6. Modèle de rapport mensuel de mise à jour de projet par ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Screen-Shot-2023-04-17-at-4.44.30-PM-1400x712.png Modèle de rapport mensuel de statut par ClickUp /$$$img/

Modèle de rapport mensuel de statut par ClickUp

Le Modèle de rapport mensuel sur le statut du projet par ClickUp permet de suivre la progression d'un projet au cours d'un mois et peut être comparé à l'état d'avancement d'un projet au cours d'un mois forfait du projet pour déterminer si le projet est en bonne voie, en retard ou en avance sur le calendrier. Plus qu'un simple rapport sur le statut du projet, ce modèle ClickUp Doc est mis en forme avec des sections à ajouter :

Détails du projet

Projections mensuelles

Mises à jour générales

Éléments du projet

Risques potentiels

Remerciements

Dans chaque section, vous trouverez des descriptions, des tableaux personnalisables, des checklists et des invites, afin de rendre ce document à la fois utile et présentable pour les parties prenantes à tout moment.

Astuce : Créez un document de rapport pour chaque projet et ajoutez-y les éléments suivants des sous-pages imbriquées chaque mois en utilisant ce modèle pour un suivi organisé de votre progression mois après mois !

7. Modèle de rapport hebdomadaire de mise à jour du statut par ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Screen-Shot-2023-04-17-at-4.46.50-PM-1400x617.png Modèle de rapport hebdomadaire de statut par ClickUp /$$$img/

Modèle de rapport hebdomadaire de statut par ClickUp

Pour les projets complexes ou suivis de près, une mise à jour mensuelle peut s'avérer insuffisante. De plus, les mises à jour de projet ne s'adressent pas uniquement à vos parties prenantes clés - les membres peuvent fournir aux gestionnaires de projet des mises à jour sur la progression qu'ils ont réalisée sur une base hebdomadaire. C'est là que l'outil Modèle de rapport de statut hebdomadaire par ClickUp est très pratique !

Autre document ClickUp convivial pour les débutants, ce modèle comporte deux pages : l'une pour rassembler un rapport hebdomadaire sur l'état d'avancement d'un projet, l'autre pour donner des conseils sur la personnalisation de votre document de fond en comble.

Dans votre document de rapport hebdomadaire sur le statut, vous trouverez des sections mises en forme pour l'aperçu du projet, les principales réalisations, la répartition des activités et les prochaines étapes. Il s'agit d'une excellente ressource permettant aux gestionnaires de projet et aux membres de s'aligner rapidement sur les charges de travail hebdomadaires, la progression et les priorités.

8. Modèle de rapport de mise à jour de projets multiples par ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Screen-Shot-2023-04-17-at-4.48.14-PM-1400x727.png Modèle de rapport sur le statut de plusieurs projets par ClickUp /$$$img/

Modèle de rapport sur l'état d'avancement de plusieurs projets par ClickUp

Si vous jonglez avec plusieurs projets à la fois, ce modèle de rapport sur l'état d'avancement d'un projet est idéal pour vous Modèle de rapport sur le statut de plusieurs projets par ClickUp vous permet d'avoir l'esprit tranquille. Ce modèle comprend cinq pages distinctes pour quatre projets, mais vous pouvez toujours dupliquer ou supprimer des pages en fonction du nombre de projets que vous avez à traiter à un moment donné.

Dans le rapport principal sur le statut du projet, vous verrez un tableau mis en forme qui vous servira d'outil d'évaluation de l'état d'avancement de votre projet tableau de bord du projet . À partir de là, vous pouvez déterminer l'état de santé du projet, les priorités, la phase du projet, le coût, la qualité et l'échéancier de chaque projet. Chaque page de projet vous permet d'ajouter des informations supplémentaires, de créer des tâches, de gérer votre temps et de calculer les coûts.

9. Modèle de suivi de projet par ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Screen-Shot-2023-04-17-at-4.49.46-PM-1400x610.png Modèle de suivi de projet par ClickUp /$$$img/

Modèle de suivi de projet par ClickUp

Pour fournir des mises à jour de qualité sur les projets, il est essentiel de savoir si vos projets sont sur la bonne voie. Le modèle de Modèle de suivi de projet par ClickUp peut vous aider à faire exactement cela. Ce modèle applique une Liste préconstruite à votre environnement de travail avec plusieurs vues pour gérer les différents aspects de votre projet, y compris :

Une Liste pour voir quelles tâches sont en préparation, en production, en direct ou en condition critique

Un diagramme de Gantt personnalisable pour superviser l'échéancier et les jalons de votre projet

Deux tableaux Kanban pour visualiser la progression des tâches et la charge de travail de votre équipe

Au sein de chaque tâche et depuis votre vue Liste, vous trouverez également quatre champs personnalisés pour achever des détails tels que l'étape du projet, la durée et la date d'achèvement.

Prêt pour d'autres ressources de suivi de projet ? Nous vous proposons 10 de nos outils préférés modèles de suivi de projet !

10. Modèle de mise à jour de projet pour Word

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Screen-Shot-2023-04-17-at-4.19.16-PM-1400x1045.png Modèle de statut de projet pour Word via Microsoft 365 /$$img/

Modèle de statut de projet pour Word

Pour tous nos amis de Microsoft 365, nous avons un modèle pour vous aussi ! Ce modèle Modèle de rapport de mise à jour de projet pour Microsoft Word est simple et facile à modifier en cours. Avec des tableaux préformatés pour les détails et les indicateurs, il permet de les gestionnaires et les parties prenantes clés de saisir rapidement les principaux éléments à prendre en compte. En vous déplaçant vers le bas de la page, vous trouverez plusieurs sections pour couvrir votre :

Le résumé du projet

Résumé du statut

Aperçu du projet

Aperçu du budget

Historique des risques et des problèmes

Conclusion et recommandations

Un autre avantage de ce modèle ? Le thème peut être personnalisé pour correspondre à votre image de marque et peut assister des images, des vidéos et des transitions pour rendre le modèle plus attrayant.

Restez à jour sur les projets avec les modèles de mise à jour de projet

Si vous êtes arrivé à ce stade, c'est que vous $$$avez compris que les modèles de mise à jour de projet sont indispensables ! Ces ressources ont été conçues pour rendre votre processus de gestion de projet plus efficace, plus simple et plus exempt d'erreurs. Vos parties prenantes vous en remercieront également. 😎

Avec autant de types de modèles gratuits et efficaces à portée de main, il n'y a aucune raison de ne pas appuyer sur "télécharger" Mais si vous ne savez pas lequel essayer en premier, nous vous suggérons de commencer par un modèle personnalisable de ClickUp !

ClickUp est la seule plateforme de productivité suffisamment puissante pour rassembler tout votre travail à travers les applications dans un environnement de travail hautement visuel - ce qui est clé pour fournir les meilleures mises à jour de projet, même au pied levé !

Accédez à tous les modèles de mise à jour de projet de cette liste et à des milliers d'autres dans la vaste base de données de ClickUp Bibliothèque de modèles . De plus, retrouvez des centaines de fonctionnalités de gestion de projet, plus de 1 000 intégrations, et bien plus encore lorsque vous vous inscrivez à ClickUp dès aujourd'hui . 💜