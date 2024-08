Comment optimiser un tableau de bord de gestion de projet pour diriger des équipes et gérer le travail ?

Un tableau de bord de gestion de projet apporte une valeur ajoutée aux équipes en donnant des indications et des mises à jour 24 heures sur 24, sept jours sur sept. 🕐

Les équipes distribuées se heurtent à des obstacles dans la gestion efficace des projets. La communication devient plus complexe à mesure que les équipes ont un temps d'interaction synchrone limité ou que les données du projet augmentent.

Avec des visualisations de données en temps réel et des rapports automatisés, les tableaux de bord de gestion de projet garantissent que les informations cruciales du projet sont accessibles à tout moment et en tout lieu.

La création d'un tableau de bord de projet peut sembler intimidante, car elle implique un forfait et un certain travail de conception. Si vous n'êtes pas sûr du retour sur investissement (ROI) potentiel du temps et des efforts consacrés à la création d'un tableau de bord, il est possible que vous craigniez de le rendre trop compliqué.

Les logiciels modernes de tableau de bord de projet ont simplifié le processus, c'est pourquoi nous partageons avec vous les meilleurs exemples, modèles et conseils pour réaliser un tableau de bord dynamique ! 📊 (en anglais)

Qu'est-ce qu'un tableau de bord de gestion de projet ?

Un tableau de bord de gestion de projet est un outil visuel conçu pour aider les équipes à afficher les performances du projet dans un emplacement central. Il présente les informations relatives au projet sous forme de diagrammes et d'indicateurs, permettant au public d'afficher rapidement le statut du projet, sa progression et les risques potentiels.

Dans le marché moderne d'aujourd'hui, de nombreux projets sont souvent interdépendants, ce qui signifie que leurs résultats et leur réussite sont étroitement liés les uns aux autres. Cette interconnexion peut se produire au sein d'une même organisation, où plusieurs projets s'appuient sur des ressources partagées, les produits à livrer , ou échéanciers. 🌐

La coordination des tâches sur différents fuseaux horaires entraîne parfois des retards et des ralentissements processus de prise de décision . Ces difficultés résultent en des malentendus, des délais non respectés et une productivité réduite.

Suivi et gestion des tâches, des ressources et de la progression du projet sur un tableau de bord ClickUp

Et avec tableau de bord du logiciel comme ClickUp, Google Sheets ou Excel vous disposerez d'un intervalle d'options de visualisation pour répondre à des projets spécifiques !

Voici les avantages des tableaux de bord de projet pour optimiser la performance des projets :

Amélioration de la visibilité: Les tableaux de bord de gestion de projet offrent une visibilité en temps réel sur le statut global du projet. Vous pouvez rapidement identifier les goulots d'étranglement, surveiller la progression des tâches et détecter les problèmes potentiels avant qu'ils ne s'aggravent

Les tableaux de bord de gestion de projet offrent une visibilité en temps réel sur le statut global du projet. Vous pouvez rapidement identifier les goulots d'étranglement, surveiller la progression des tâches et détecter les problèmes potentiels avant qu'ils ne s'aggravent **Meilleure communication : les tableaux de bord facilitent la communication entre les membres de l'équipe. Les mises à jour sont instantanément accessibles, ce qui permet à tout le monde d'être sur la même page et d'améliorer la collaboration au sein de l'équipe

Suivi des performances: Grâce à des outils de visualisation, ces tableaux de bord permettent de suivre efficacement les indicateurs de performance du projet. Vous pouvez mesurer la productivité de l'équipe, le budget du projet, la gestion du temps, etc

Grâce à des outils de visualisation, ces tableaux de bord permettent de suivre efficacement les indicateurs de performance du projet. Vous pouvez mesurer la productivité de l'équipe, le budget du projet, la gestion du temps, etc Décisions fondées sur les données: En affichant une vue d'ensemble des données du projet, les tableaux de bord donnent aux gestionnaires de projet le contexte adéquat pour prendre des décisions éclairées et fondées sur les données. Cela permet d'améliorer la gestion de projet et la gestion des risques

En affichant une vue d'ensemble des données du projet, les tableaux de bord donnent aux gestionnaires de projet le contexte adéquat pour prendre des décisions éclairées et fondées sur les données. Cela permet d'améliorer la gestion de projet et la gestion des risques Efficacité accrue: La possibilité de visualiser les tâches, les délais et les dépendances en un seul endroit permet de rationaliser les flux de travail. Les tableaux de bord de gestion de projet simplifient la répartition des tâches et empêchent la surutilisation des ressources, ce qui permet d'accroître l'efficacité du projet

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/How-to-Create-a-Project-Dashboard-1.png

/$$$img/

En tant qu'humain d'abord et gestionnaire de projet ensuite, votre singularité est un atout qui peut conduire à une gestion de projet innovante et réussie. Sentez-vous autorisé à explorer différents logiciels de tableau de bord de gestion de projet pour découvrir ce qui fonctionne le mieux pour vous, votre équipe et vos projets ! ⚡️

Voici comment créer un tableau de bord de gestion de projet :

Étape 1 : Définir les objectifs et les indicateurs clés de performance du tableau de bord

Quels sont les points douloureux ou les défis spécifiques auxquels l'équipe est confrontée ? À faire mesurer et suivre ? Une fois que les objectifs sont clairs, vous pouvez vous concentrer sur le type de tableau de bord à utiliser.

Choisissez des indicateurs qui peuvent être suivis facilement et qui offrent une valeur immédiate. Il est également important de sélectionner des indicateurs pertinents que tous les membres de l'équipe s'intéressent et comprennent. L'utilisation d'un modèle vous permettra d'élaborer rapidement les éléments visuels du tableau de bord. (Mais nous y reviendrons plus tard !)

Étape 2 : Choisir un logiciel de tableau de bord

Avec différents outil de gestion de projet disponibles, il peut s'avérer nécessaire de procéder à quelques essais. Examinez de plus près la convivialité de l'outil, ses capacités d'intégration avec les systèmes existants, son évolutivité et les mesures de sécurité des données. Il est également utile de donner la priorité à un outil de gestion de projet qui aligne et optimise les flux de travail de l'équipe . ⚙️

Et vous n'êtes pas obligé de suivre ce processus seul ! Demandez aux membres clés de l'équipe de projet de partager leur point de vue sur la façon dont le tableau de bord apportera une valeur complémentaire à leur travail. Vous aurez ainsi une meilleure idée des fonctionnalités clés du tableau de bord à rechercher.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Mixed-Group-Filters-in-ClickUp-Dashboards.gif Filtres de groupes mixtes dans les tableaux de bord ClickUp /$$img/

Les filtres de groupes mixtes dans les tableaux de bord ClickUp vous permettent de personnaliser davantage avec les opérateurs "et" et "ou"

Étape 3 : Conception de la disposition du tableau de bord

Esquissez la disposition de votre tableau de bord, en gardant à l'esprit les besoins de l'audience de votre tableau de bord (équipes, parties prenantes ou des clients). Exploitez les diagrammes, les graphiques et autres visualisations pour présenter les données de la meilleure façon possible. 🎨

Essayez de limiter le nombre d'éléments sur votre tableau de bord, en veillant à mettre l'accent sur les indicateurs les plus importants. Cela aidera les utilisateurs à identifier rapidement les éléments suivants les indicateurs de performance clés (KPI) et prendre plus rapidement des décisions éclairées.

À cette étape, il est également important de décider qui a accès au tableau de bord de la gestion de projet et à quel niveau ils peuvent interagir avec les données. Par exemple, vous pouvez autoriser les membres de l'équipe à afficher le tableau de bord, mais leur interdire d'y apporter des modifications en cours.

Learn COMMENT CRÉER UN TABLEAU DE BORD CLICKUP qui répond à vos attentes en matière de design et de fonctions!

Étape 4 : Construire les composants du tableau de bord

Commencez à construire les composants du tableau de bord en vous basant sur les indicateurs clés de performance et la structure des données définis. Utilisez les fonctionnalités de glisser-déposer du logiciel de tableau de bord pour organiser le tableau de bord et procéder à des ajustements au fur et à mesure.

Une fois les composants en place, il est temps de personnaliser le tableau de bord. Utilisez des couleurs et d'autres repères visuels pour mettre en évidence les éléments clés ou les tendances des données. Cela vous aidera à vous concentrer sur ce qui compte le plus pour votre équipe et sur les éléments suivants les objectifs du projet . 🏆

Vous pouvez également ajouter des éléments interactifs tels que des boutons et des menus déroulants pour permettre aux utilisateurs de filtrer et de segmenter leurs données en temps réel. Ces fonctionnalités donneront aux utilisateurs un meilleur contrôle sur les données et leur permettront d'explorer d'autres perspectives et tendances.

Bonus: Excel KPI Dashboard_* !

Les cartes personnalisées dans les tableaux de bord ClickUp vous permettent de suivre la progression par rapport au nombre d'heures ou d'heures de travail points de sprint que vous aviez forfaités à l'origine

Étape 5 : Partager et recueillir le feedback

Avant de déployer le tableau de bord à l'ensemble de l'équipe, demandez l'avis des parties prenantes clés et des membres de l'équipe afin d'identifier les améliorations ou les fonctionnalités supplémentaires qui pourraient accroître l'utilité du tableau de bord. Vous voudrez savoir s'il manque des informations sur le projet, si les données sont encombrées ou si certains éléments manquent de clarté.

Une fois les commentaires reçus et intégrés, partagez le tableau de bord avec l'ensemble de l'équipe afin qu'elle l'utilise pour suivre la progression du projet. Assurez-vous que tout le monde sait comment lire et interpréter le tableau de bord afin de pouvoir identifier rapidement les tendances et prendre des mesures en conséquence. ✍️

Enfin, il convient de forfaiter des révisions régulières du tableau de bord du projet. Cela permettra de s'assurer que toutes les parties prenantes sont au courant de la progression du projet et des changements qui ont été apportés. Cela vous permettra également de recueillir de nouvelles informations ou d'ajuster le tableau de bord si nécessaire.

Affichez les détails dans les tableaux ClickUp pour modifier ou mettre à jour les tâches à l'intérieur du diagramme pour des modifications en cours

3 modèles de tableaux de bord de projet pour vos publics clés

L'un des avantages de l'utilisation d'un modèle de tableau de bord de projet est sa flexibilité et sa capacité d'adaptation aux divers besoins et cas d'utilisation du projet.

Un modèle de tableau de bord bien conçu sert de base que les gestionnaires de projet peuvent personnaliser en fonction des exigences spécifiques de leurs campagnes individuelles ou de leur portfolio de projets. 👩‍💻

1. Modèle de tableau de bord de gestion de projet ClickUp

le meilleur pour le suivi des performances de tous vos projets_

Afficher l'Échéancier ClickUp comme tableau de bord du statut du projet

Le modèle de tableau de bord de gestion de projet Modèle de tableau de bord de gestion de projet ClickUp est un outil puissant pour lancer des tableaux de bord personnalisés. Il affiche différents types de vues, notamment un diagramme de Gantt, pour rester organisé tout au long du projet. Avec des fonctionnalités de collaboration intuitives, un suivi des tâches et des options de personnalisation, il rationalise la gestion de projet et la prise de décision.

Les gestionnaires de projet peuvent allouer efficacement les ressources, suivre la progression et adapter le tableau de bord en fonction des différents types de projet. Le modèle sert de hub centralisé pour les données du projet, favorisant une meilleure organisation et collaboration à chaque phase du projet ! 🤝

2. ClickUp Modèle de plan de gestion de projet de haut niveau

le meilleur pour le suivi des produits livrables par l'ensemble de l'équipe

Décrire le la portée du projet et les indicateurs du projet à partager avec l'équipe de direction dans ClickUp

Les forfaits de haut niveau sont nécessaires pour lancer un projet, en faciliter la portée, communiquer efficacement avec les parties prenantes et obtenir leur adhésion. Ils permettent aux équipes de s'adapter aux changements et d'établir des priorités la prise de décision stratégique sans se laisser submerger par des détails complexes. 📃

Le Modèle de plan de projet de haut niveau par ClickUp est le parfait outil visuel de gestion de projet pour définir les objets du projet, allouer les ressources et établir des priorités claires pour l'équipe. La vue Liste permet aux gestionnaires de projet de créer une liste organisée de tâches et de produits à livrer, ce qui facilite l'affichage des objectifs du projet !

3. ClickUp Modèle de rapport exécutif sur le statut du projet

le meilleur moyen de partager la progression des tâches avec les parties prenantes et les dirigeants clés

Utilisez les outils de tableau de bord de la gestion de projet dans ClickUp pour aligner les parties prenantes en un seul endroit

Les dirigeants ont besoin d'un tableau de bord de projet pour avoir une visibilité en temps réel sur les projets de l'organisation. Avec un aperçu centralisé et facilement accessible de la progression du projet, des indicateurs de performance clés et des goulets d'étranglement potentiels, les cadres peuvent prendre des décisions éclairées et opportunes. ⏳

Le Modèle de rapport exécutif sur le statut du projet par ClickUp remplace vos e-mails hebdomadaires de statut qui s'empilent au fil du projet. Ils sont en mesure d'afficher une vue d'ensemble de la progression du projet, des indicateurs clés et des risques potentiels. Grâce à des Champs personnalisés ClickUp et différents affichages des tâches, ce modèle simplifie le processus de supervision de plusieurs projets d'un portfolio en même temps.

Check out more modèles de résumés analytiques !

7 types de tableaux de bord pour des projets réussis

Avec une variété de types de tableaux de bord à notre disposition, le défi consiste souvent à choisir le bon pour s'aligner sur les besoins et les objets uniques du projet.

Les meilleurs tableaux de bord de gestion de projet ont des objets bien définis. Tenter de couvrir trop de choses peut nuire à la productivité, à la prise de décision et à la réussite du projet

Voici sept autres types de tableaux de bord à ajouter à votre boîte à outils de productivité !

1. Tableau de bord de la progression des tâches

Le tableau de bord de l'avancement des tâches est un outil important pour suivre l'état actuel d'un projet. Ce tableau de bord comporte généralement un diagramme des tâches et de leur progression, ce qui permet aux gestionnaires de projet de contrôler le degré d'achèvement et les prochaines étapes à franchir. Il peut inclure des données sur les dates d'achèvement estimées par rapport aux dates d'achèvement réelles afin de fournir une visibilité supplémentaire sur les performances de l'équipe.

2. Tableau de bord de suivi du budget

Le tableau de bord de suivi du budget est indispensable pour maîtriser les dépenses du projet. Ce type de tableau de bord présente généralement des fonctionnalités telles que les coûts totaux, les dépenses projetées et les fonds disponibles. En outre, il peut également fournir des informations sur le coût par tâche ou par ressource pour aider à identifier tout problème potentiel lié à la budgétisation et/ou aux dépenses. 💰

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/accounting-and-finance-template-by-clickup-1400x850.png

/$$$img/

Organisez les fournisseurs, les paiements, les tâches, etc. avec une liste ClickUp

3. Tableau de bord de la gestion des risques

Le tableau de bord de gestion des risques est essentiel pour se préparer aux risques potentiels et les atténuer au cours d'un projet. Ce type de tableau de bord donne un aperçu de tous les risques identifiés et des forfaits d'atténuation associés, ce qui permet aux gestionnaires de projet d'ajuster rapidement leur stratégie en cas d'apparition de nouvelles menaces. En outre, il permet à l'équipe de se concentrer sur les problèmes les plus prioritaires qui nuisent à la progression du projet.

4. Tableau de bord des performances de l'équipe

Le tableau de bord des performances de l'équipe suit la progression de chaque membre de l'équipe, ce qui permet aux gestionnaires de projet d'identifier les problèmes potentiels ou les domaines à améliorer. Ce type de tableau de bord peut inclure des données sur les délais d'achevé des tâches, la précision des tâches et d'autres indicateurs liés à la productivité de l'équipe.

Suivre les affectations au sein des équipes de projet sur une vue ClickUp Charge de travail

5. Tableau de bord de la communication avec les clients

Un tableau de bord de communication avec les clients est essentiel pour ne pas perdre de vue les questions ou les commentaires de vos clients. Cette consolidation simplifie le processus d'accès aux informations pertinentes, en éliminant la nécessité de passer par différents canaux de communication, tels que les e-mails, les appels téléphoniques et même les messages sur les médias sociaux ! 👥

6. Tableau de bord de l'allocation des ressources

Contrairement au tableau de bord des performances de l'équipe, le tableau de bord d'allocation des ressources est essentiel pour évaluer la distribution des ressources entre les différents projets ou tâches. Il s'agit donc d'une répartition juste et équilibrée qui s'aligne sur les priorités du projet et les objectifs de l'organisation. Ce type de tableau de bord affiche une vue d'ensemble de l'utilisation des ressources, ce qui permet aux gestionnaires de projet d'identifier rapidement toute inefficacité potentielle.

7. Tableau de bord de suivi des problèmes et des bugs

Le tableau de bord de suivi des problèmes et des bugs est un outil précieux pour identifier, surveiller et résoudre les problèmes ou les bugs rencontrés au cours d'un projet. Ce type de tableau de bord affiche une vue centralisée des problèmes en cours et fournit des données sur la progression de chaque tâche qui leur est associée. 📈

Plus important encore, il peut contribuer à éviter des retards coûteux en alertant les gestionnaires de projet à l'approche des échéances, alors que le travail n'a pas été entamé.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/ClickUp-Bug-Tracking-1.png

/$$$img/

Construire un tableau de bord de logiciel de gestion de projet pour suivre les bugs et les demandes entrantes

Favoriser la réussite des projets avec les tableaux de bord ClickUp

Avec une interface conviviale et des fonctionnalités intuitives de glisser-déposer, vous avez le contrôle total pour configurer votre tableau de bord de projet dans ClickUp selon vos préférences. Vous n'avez pas à vous soucier d'une formation poussée ou d'installations compliquées ! ClickUp propose des modèles prédéfinis et des étapes de personnalisation faciles à suivre.

Créez un compte ClickUp gratuit dès aujourd'hui et invitez vos collaborateurs à explorer la plateforme ! 🔍