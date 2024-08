Comment créer un tableau de bord Google Sheets (avec plus de 5 modèles)

Vous souhaitez présenter les données de votre équipe dans un tableau de bord visuel ?

Les tableaux de bord de Google Sheets facilitent le suivi de l'avancement et du statut d'un projet. Vous pouvez rapidement comparer rapidement l'état d'avancement de différentes tâches de hiérarchiser les tâches les plus importantes et de voir quelles tâches sont en retard afin de pouvoir agir.

De plus, grâce aux mises à jour automatiques provenant de sources telles que Google Analytics, Salesforce et Github, il est facile de rester au courant de tout ce qui se passe au fur et à mesure.

Dans cet article, nous vous montrerons comment créer un tableau de bord dans Google Sheets, nous vous fournirons des modèles prédéfinis et nous vous présenterons une alternative encore meilleure pour vos besoins en matière de tableaux de bord !

Qu'est-ce qu'un tableau de bord Google Sheets ?

Un tableau de bord Google Sheets est un excellent moyen de visualiser et de suivre des données provenant de plusieurs sources.

D'un simple clic, vous pouvez extraire des informations de différentes feuilles de calcul et créer rapidement des diagrammes, des tableaux et des graphiques afin d'obtenir des informations sur votre projet ou votre entreprise. Vous pouvez également mettre en place des alertes automatiques pour rester informé des changements dans les données, ce qui vous permet d'identifier les tendances et de prendre des mesures correctives si nécessaire.

Utilisez ce tutoriel sur les tableaux de bord Google Sheets pour stocker les données de votre équipe :

1. Créer une base de données

Vous devez déterminer la source de données pour la base de données de votre tableau de bord.

Si vous avez créé une Formulaire Google pour collecter des données, il créera automatiquement une feuille de calcul avec les résultats. Vous pouvez également télécharger les données sous forme de fichier CSV à partir de votre outil d'analyse.

Cependant, il existe très peu de moyens d'automatiser la génération de données dans Google Sheets.

Vous devrez donc probablement créer une base de données manuellement.

Dans cet article, nous utiliserons les "dépenses marketing mensuelles" comme exemple de base de données. Nous avons ajouté une colonne "Budget" pour révéler une tendance en matière de dépenses.

Vous avez affaire à des ensembles de données très complexes comme les données de Google Analytics sur les performances de votre campagne ?

N'hésitez pas à utiliser ces fonctions de GSheet pour effectuer une analyse rapide des données :

Formatage conditionnel : formatez vos cellules avec des conditions "IF"

: formatez vos cellules avec des conditions "IF" Vlookup : recherche verticale de données

: recherche verticale de données Hlookup : recherche de données horizontales

: recherche de données horizontales Tableau croisé e : triez et isolez facilement les données

2. Générer un graphique

Sélectionnez toutes les données de votre feuille de calcul, allez dans Insérer et sélectionnez Graphique.

Vous pouvez remplacer le graphique linéaire par défaut par un graphique circulaire, un graphique à barres ou tout autre type de graphique dans l'éditeur de graphiques situé à droite.

C'est également là que vous pouvez modifier d'autres détails du graphique ou du diagramme, comme les titres des axes, la hauteur du graphique et le thème des couleurs.

3. Formater le graphique pour qu'il soit lisible et utilisable

Il est temps de transformer votre graphique ordinaire en un véritable tableau de bord !

Fermez l'éditeur de graphiques et sélectionnez la zone du graphique.

Ensuite, faites-la glisser et déplacez-la à côté du tableau de données brutes.

Cliquez ensuite sur le symbole des "trois points" dans le coin supérieur droit de la zone du graphique.

Deux options s'offrent alors à vous :

Publier

Déplacer vers sa propre feuille

Si vous sélectionnez "Publier", Google Sheets génère un lien que vous pouvez partager avec d'autres utilisateurs. À ce stade, mettez à jour les autorisations pour autoriser ou restreindre certains utilisateurs.

graphique dans google sheets publier sur le web

Cependant, nous n'allons pas mentir, le graphique publié est un peu lent.

Essayez de modifier vos données brutes et voyez combien de temps il faut pour mettre à jour la zone du graphique. 🙄

L'option Déplacer vers sa propre feuille, en revanche, est rapide pour actualiser ses données.

Cependant, vous devrez passer constamment d'un onglet à l'autre pour modifier les données brutes et les voir apparaître sur le graphique.

Répétez les étapes ci-dessus et vous pourrez créer plusieurs graphiques et les déplacer dans un onglet distinct.

Tel est le cas visualisation des données vous permet de comparer plusieurs mesures en même temps.

Voilà un tableau de bord dont Google Sheets peut être fier !

Modèles de tableaux de bord dynamiques Google Sheets

1. Modèle de tableau de bord Google Sheets PPC par Power My Analytics

Via Power My AnalyticsTélécharger ce modèle

2. Modèle de tableau de bord Google Sheets Facebook Ads par Power My Analytics

Via Power My AnalyticsTélécharger ce modèle

3. Tableau de bord Google Sheets Amazon MWS par Power My Analytics

Via Power My AnalyticsTélécharger ce modèle

Limites de la création d'un tableau de bord dans Google Sheets

Capacité d'automatisation limitée

Intégrations limitées

N'est pas un outil de gestion de projet universel

Les grands ensembles de données peuvent entraîner des problèmes de performance

Ne convient pas à l'analyse de données complexes

Problèmes de sécurité et de confidentialité des données

La meilleure alternative au tableau de bord Google Sheets : ClickUp

Rencontrer Les tableaux de bord interactifs de ClickUp !

Tableaux de bord ClickUp

Pour créer votre tableau de bord, activez l'option Tableaux de bord ClickApp pour votre Espace de travail .

Ensuite, ajoutez-en un en suivant les étapes suivantes :

Cliquez sur l'icône "Tableaux de bord" qui se trouve dans la barre latérale

Cliquez sur "+" pour ajouter un tableau de bord

Cliquez sur "+ Ajouter des widgets" pour intégrer vos données

En effet, votre tableau de bord personnalisé est rempli de Widgets .

Un Widget dans ClickUp recueille des données sur les tâches accomplies, les budgets dépensés, ou tout autre élément dont vous avez besoin dans votre espace de travail. Ensuite, ils génèrent automatiquement des graphiques utiles et dynamiques de ces mesures clés.

Plus besoin de perdre du temps avec des graphiques complexes dans Google Sheets !

Voici les types de widgets que vous pouvez ajouter à votre tableau de bord dynamique :

Widgets d'état : suivez l'état de vos tâches et votre charge de travail

Widgets de tableau : obtenir des rapports sur les tâches achevées, les tâches en cours et les tâches en retard

Widgets d'intégration : accédez à d'autres applications et sites web directement depuis votre tableau de bord

Widgets de suivi du temps : affichez des rapports de temps tels que des rapports facturables, des feuilles de temps, du temps suivi, etc.

Widgets de priorité : permet d'accéder aux tâches en fonction de leur prioritéPriorité niveaux

Widgets personnalisés : créer un graphique personnalisé à partir de n'importe quelles données de l'espace de travail

C'est une liste assez exhaustive, mais même le ciel n'est pas une limite à l'excellence de ClickUp !

Les tableaux de bord de ClickUp sont essentiels à la mise en place d'une intelligence économique pour Agile et Scrum projets. Et attendez d'utiliser notre tâche pré-faite modèles dans vos projets agiles et projets scrum !

Consultez ces Widgets Sprint sur votre tableau de bord ClickUp :

Graphiques de burnup : voir l'étendue du travail effectué par rapport au travail restant

Graphiques d'épuisement : visualisation du travail achevé par rapport aux objectifs

Graphiques de vitesse : connaître le taux d'achèvement du travail

Diagrammes de flux cumulés : voir la progression de la tâche dans le temps

Tout comme les étoiles dans le ciel, la liste des Fonctionnalités de ClickUp est sans fin.

Voici un aperçu de nos favoris :

Les tableaux de bord ClickUp sont conçus pour regrouper toutes les mesures les plus importantes en un seul endroit. Regardez cette étude de cas de l'université Wake Forest pour voir comment ils ont amélioré les rapports et l'alignement avec les tableaux de bord ClickUp :

L'Université Wake Forest utilise les tableaux de bord ClickUp pour suivre les indicateurs clés

Wake Forest utilise les tableaux de bord ClickUp pour travailler ensemble en tant qu'équipe cohésive

Quels que soient les paramètres que vous souhaitez mesurer, les tableaux de bord ClickUp sont le moyen idéal d'obtenir une vue d'ensemble en temps réel des performances de votre équipe.

Laissez tomber les tableaux de bord de Google Sheets et essayez ClickUp dès aujourd'hui !

Google Sheets est-il suffisant pour une visualisation rapide des données ? Probablement.

Mais pour tous vos besoins en matière de gestion de projet ? Certainement pas.

En tant qu'explorateurs de longue date dans le monde de la gestion de projet, nous devrions le savoir. C'est pourquoi ClickUp peut relever tous les défis et vaincre tous les obstacles à votre productivité. Les tableaux de bord ClickUp vous aident à comprendre les données les plus importantes afin que vous puissiez planifier, ajuster et conquérir chaque projet. Rejoignez ClickUp gratuitement aujourd'hui !