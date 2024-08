Comment créer un calendrier sur Google Sheets (avec modèles)

Il y a de fortes chances que vous utilisiez l'environnement de travail de Google depuis des années. Mais faisiez-vous que vous pouviez facilement créer un modèle et un calendrier en Google Sheets ?

Certains d'entre nous ont été surpris d'apprendre qu'il est possible de créer un calendrier tel que :

Un quotidienmodèle d'emploi du temps pour vos routines idéales du matin et du soir

Un modèle d'emploi du temps pour les employés pour la semaine de travail de 4 jours de votre équipe

Un horaire d'école et d'entraînement pour la saison de football de votre enfant

Cela semble bien utile, n'est-ce pas ?

Dans cet article, nous vous montrons les étapes simples pour construire un programme quotidien l'enregistrer en tant que modèle et créer des règles pour mettre automatiquement en évidence certaines tâches et certains évènements.

C'est parti ! 🏁

1. Ouvrez un modèle d'emploi du temps hebdomadaire à partir de la galerie de modèles Google Sheets en sélectionnant Nouveau \N Google Sheets \N From a template

Créé dans Google Sheets

2. Choisissez le modèle Calendrier_

Créé dans Google Sheets

4. Cette étape est facultative. Mettez en surbrillance les cellules du haut et du bas pour modifier la couleur d'arrière-plan du modèle. Effectuez ensuite le même traitement pour les cellules de texte (Notes, À faire)

Créé dans Google Sheets

6. Créez des règles de mise en forme conditionnelle pour coder par couleur les rendez-vous, les évènements, les réunions et les rappels en cliquant sur le bouton Select All situé sous la barre de formule

Créé dans Google Sheets

7. Cliquez avec le bouton droit de la souris n'importe où sur la feuille > Voir plus d'actions sur les cellules \N- Conditionnel mettre en forme

Créé dans Google Sheets

Si vous avez du mal à créer des catégories de couleurs, faites une petite pause ici ! Ne vous souciez pas trop de faire en sorte que votre emploi du temps soit digne de Pinterest. La clé est de le rendre pratique.

Dans l'exemple ci-dessous, j'ai créé cinq règles avec trois catégories de couleur (réunions, personnel et sessions de réflexion) :

Si le texte contient "mtg", surlignez la cellule en vert

Si le texte contient "travail en profondeur", la cellule est surlignée en bleu

Si le texte contient "lunch", la cellule violette est mise en surbrillance

Si le texte contient "appt", surligner la cellule en violet

Si le texte contient "promener le chien", surligner la cellule en violet

Créé dans Google Sheets

À vous de jouer !

Ouvrez le menu déroulant sous Règles de formatage pour appliquer n'importe quelle règle. Ajustez ensuite le style que vous souhaitez sous Style de formatage

Créé dans Google Sheets

10. Cliquez sur l'icône de dossier à côté du titre de la feuille > New Folder icon

Créé dans Google Sheets

12. Cliquez sur Move Here pour enregistrer le modèle de planning dans le dossier que vous avez créé

Créé dans Google Sheets

Réussite ! Un nouveau programme quotidien que vous pouvez réutiliser et modifier à votre guise.

Nous avons d'autres environnements de travail Google et des recommandations si vous cherchez d'autres alternatives pour améliorer vos besoins de forfait ! ⬇️

Je comprends, la vie est ainsi faite : votre ordinateur portable tombe en panne. Riley vous écrit que son entraîneur de foot change les dates d'entraînement du mardi au jeudi. Le projet qui est à quelques semaines d'être Fermé est retardé.

Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais l'idée de modifier les lignes et les colonnes d'une feuille de calcul me donne déjà des maux de tête. Ce qui devrait prendre moins d'une minute à mettre à jour prend en fait autant de temps qu'un épisode de The Great British Bake Off.

Comparé aux calendrier qui permet de transformer un calendrier statique en une ressource en temps réel, Google Sheets présente trois inconvénients flagrants :

Aucune fonctionnalité de gestion des tâches permettant de communiquer ou de collaborer avec des personnes Pas d'intégration native avec les systèmes de gestion de projet Pas de possibilité de mise à l'échelle

Si vous vous dites : "Mais Google Sheets est gratuit et je n'ai pas le temps d'apprendre un nouveau logiciel !" Je comprends tout à fait. Tout bien considéré, que diriez-vous si un logiciel de calendrier moderne pouvait faire cela pour vous :

Des fonctionnalités de rapports pour une meilleure planification des projets à l'avenir ? préparé_.

Des estimations de tâches pour forfaiter les obstacles imprévus ? Activé.

Plusieurs calendriers sur un seul écran ? non_.

Avec le recul, les logiciels de calendrier modernes sont une nécessité pour gagner du temps. Et vous avez gratuitement Alternatives à Google Sheets ! Le meilleur logiciel gratuit ? Je suis heureux que vous posiez la question.

ClickUp : un remède gratuit contre les maux de tête liés à Google Sheets ClickUp est la plateforme de productivité ultime permettant aux équipes de gérer des projets, de collaborer plus intelligemment et de rassembler tout le travail sous un seul outil. Que vous soyez novice en matière d'applications de productivité ou que vous soyez un planificateur d'emploi du temps chevronné, la personnalisation de ClickUp peut vous aider à façonner vos meilleures journées ! ✨

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/image7-4.png gérer le travail et lancer des réunions directement à partir de l'affichage de votre calendrier ClickUp /$$$img/

Rassemblez des documents, des feuilles de calcul, des discussions en temps réel et bien plus encore dans un environnement ClickUp entièrement personnalisable

Un logiciel de calendrier moderne comme ClickUp offre plus que la création d'un modèle d'emploi du temps quotidien :

Plusieurs affichages de projetsy compris les diagrammes de Gantt,Tableaux KanbanetTableurs ClickUp* Intégrations natives avec d'autres applications pour maintenir votre flux de travail actuel

Descriptions des tâches/événements pour comprendre rapidement leur signification

Accès mobile pour être toujours au courant lors de vos déplacements

Tâches récurrentes pour ne rien oublier

Partageable avec les membres de l'équipe et les invités

Suivi du temps et estimation horaire

Quelle est la chose que vous souhaiteriez accomplir au travail ou à l'Accueil si vous aviez des heures supplémentaires dans votre semaine ? Avec L'affichage du Calendrier de ClickUp tout est possible ! 🔮