Comment créer un calendrier dans Google Sheets (2024 Guide + Modèle)

Les meilleures choses commencent toujours par quelqu'un qui montre un calendrier.

Des vacances épiques. Une fête d'anniversaire surprise. Votre prochain projet.

C'est vrai.

Le calendrier contient les réponses à toutes les questions que vous vous posez sur la planification de votre projet.

Cependant, les jours du calendrier mural sont comptés.

Comme les lecteurs de cassettes et les téléphones à clapet, il appartient à un passé lointain.

Aujourd'hui, vous avez besoin d'un calendrier en ligne qui peut suivre votre emploi du temps, n'importe où, n'importe quand.

Et heureusement, vous pouvez gérer cela avec un Google Calendrier des feuilles.

Dans cet article, nous allons passer en revue les étapes de la construction d'un dans Google Sheets et proposer une meilleure alternative au processus.

Bloquez votre calendrier et suivez ce tutoriel sur le calendrier Google Sheets !

Pourquoi créer un calendrier dans Google Sheets ?

Ne nous voilons pas la face. Vous avez probablement un agenda préinstallé outil de calendrier préinstallé sur votre ordinateur.

Ou bien vous pensez qu'un simple calendrier statique fera l'affaire.

Mais voici comment un calendrier Google Sheets est bien meilleur que ces options par défaut :

Facile d'accès : Feuilles Google fait partie de l'environnement de travail de tout un chacunEspace de travail Google
Modifiable : créez un calendrier personnalisé pour répondre à vos besoins uniques

Collaboratif : invitez les membres de votre équipe à éditer en direct

Gratuit : ne payez pas un centime pour un ensemble de fonctionnalités vraiment universelles

Utilisez Google Sheets pour planifier un événement créer des calendriers de marketing de contenu et de médias sociaux, ou simplement compter les jours qui vous séparent de votre grand lancement.

Prêt à apprendre comment tirer parti de sa puissance ?

C'est parti !

Si la création d'un calendrier Google Sheets était super simple, vous ne seriez pas ici, n'est-ce pas ? Malheureusement, il s'agit d'un processus complexe, truffé de formules, un peu à la manière de la création d'un calendrier Excel .

Mais ne vous inquiétez pas. Nous avons simplifié les choses en trois étapes !

Découvrez-le.

Étape 1 : Ajouter les jours de la semaine

Tout d'abord, créez un fichier nouvelle feuille de calcul dans Google Sheets.

Nommez votre feuille de calcul et ajoutez le titre du mois que vous créez.

Saisissez ensuite les jours de la semaine sur une ligne supérieure, comme suit :

Remarque : Vous pouvez démarrer le calendrier hebdomadaire le jour de votre choix.

Étape 2 : Créer le mois entier

Il est très facile d'ajouter des dates à votre mois.

Commencez par taper "1" à l'endroit où le mois commence, puis ajoutez la formule pour calculer automatiquement la date suivante.

Dans ce cas, comme notre date de début se trouve dans la cellule B3, la formule à ajouter dans la cellule suivante est la suivante :

=B3+1

Copiez-collez cette formule jusqu'à la fin de la semaine (fin de la ligne).

Ensuite, une fois que vous avez terminé une ligne, répétez le processus pour chaque ligne suivante.

Procédez ainsi jusqu'à ce que vous atteigniez le dernier jour ; 28 dans ce cas.

Étape 3 : Formater le calendrier

Maintenant que votre calendrier est prêt, vous pouvez le mettre en forme en fonction des besoins de votre projet.

Voici quelques conseils :

Ajoutez une ligne vierge pour vos notes sous chaque ligne de dates

Redimensionnez les cellules à votre convenance

Formatez les week-ends ou les dates importantes pour les faire ressortir

Ajoutez les couleurs de votre marque au calendrier

Voici un conseil :

Utilisez la mise en forme conditionnelle pour modifier la couleur des cellules en fonction de la quantité ou du type de données qu'elles contiennent. Par exemple, une cellule vide peut rester blanche. Mais si elle est remplie de plusieurs événements, elle change de couleur pour indiquer un jour bloqué.

Pour ajouter d'autres mois à votre calendrier, répétez le processus dans le même onglet ou ajoutez de nouveaux onglets pour chaque nouveau mois.

PS: Si vous ne vous sentez pas à l'aise dans les lignes et les colonnes de GSheets, essayez créer des calendriers sur un document Google . Mais nous ne le recommandons pas car un Google Docs présente les mêmes inconvénients qu'un calendrier Google Sheets !

3 inconvénients des calendriers Google Sheets

Nous maintenons ce que nous avons dit précédemment.

Google Sheets est comme un vieux jean confortable.

Il vous convient parfaitement lorsque vous faites ce que vous voulez.

Mais vous ne le porterez probablement pas lors d'une réunion importante.

Voici les trois principales raisons pour lesquelles vous ne voulez pas toujours compter sur Google Sheets pour vos besoins en matière d'agenda.

1. Pas de fonctions de gestion des tâches

Google Sheets est un fantastique gestion des données mais pas grand-chose d'autre.

Car une fois que vous avez rempli votre calendrier de tâches, qui va les faire ?

Et comment communiquer avec ces membres de l'équipe ?

Vous pouvez étiqueter les gens dans les commentaires. Et le commentaire arrivera dans leur boîte aux lettres électronique.

Après quoi... vous attendez.

Le suivi sera tout aussi fastidieux.

En fin de compte, vous n'aurez d'autre choix que d'utiliser un autre outil pour assigner les tâches et communiquer avec l'équipe.

2. Automatisation limitée

Google Sheets est un paradis pour les programmeurs.

Sur une échelle allant de simple à Einstein, vous disposez d'une formule pour chaque fonction.

Mais ce n'est pas tout.

Il faut vraiment aimer les formules pour tirer le meilleur parti de Google Sheets, car elles constituent le seul moyen d'automatiser la feuille de calcul.

Préparez-vous donc à apprendre la magie des feuilles de calcul auprès d'un geek de Google Sheets.

Sans ces compétences, l'outil n'est pas vraiment utile.

3. Non compatible avec d'autres outils

Enfin, dans quelle mesure Google Sheets s'intègre-t-il au reste de votre espace de travail ?

La réponse est complexe.

Supposons que vous utilisiez un oS de travail ou un outil de gestion de projet pour votre fonctionnement quotidien. Vous avez tout intérêt à ce que cet outil vous permette d'intégrer une feuille de calcul Google dans ses chats et ses tableaux de bord.

Mais ce ne sera pas toujours le cas.

Le plus souvent, vous devrez alterner entre Google Sheets et votre outil de gestion de projet.

Consultez notre guide détaillé sur Gestion de projet sur Google .

Tout ceci vous a amené à repenser les calendriers de Google Sheets ?

Alors vous êtes au bon endroit.

La meilleure façon de gérer votre calendrier : ClickUp

Les machines à écrire, les stylos à plume et les Rolodex sont peut-être démodés.

Mais l'organisation ? Elle est toujours en vogue.

Chez ClickUp, nous aimons suivre l'air du temps et vous aider en vous proposant des l'organisation du travail .

Et tout commence par notre Vue du calendrier . C'est l'une des nombreuses vues qui vous aident à trier et à filtrer vos tâches comme vous le souhaitez.

Qu'est-ce qui le rend si génial ?

Tout d'abord, vous n'aurez jamais à vous préoccuper de le créer à partir de zéro.

Il fait partie intégrante de votre ClickUp Espace de travail qui vous permettra de résoudre vos problèmes d'agenda.

Voici comment ajouter la vue Calendrier :

Cliquez sur le + dans votre barre d'affichage

Sélectionnez "Calendrier"

Renommez-le comme vous le souhaitez

Et deuxièmement, il fait bien plus que vous indiquer la date et l'heure !

L'affichage du calendrier vous ouvre les portes d'une multitude de fonctions de productivité.

L'un de ses principaux avantages est la flexibilité. Vous pouvez décider du niveau de données à afficher dans votre calendrier.

Choisissez la période de temps dans laquelle vous souhaitez visualiser vos données.

Un jour, quatre jours, une semaine ou un mois entier.

De cette façon, vous êtes tout aussi bien capable de mener à bien vos tâches quotidiennes que d'élaborer des plans à long terme.

Mais il ne s'agit là que de la façon dont vous pouvez visualiser les choses sur le calendrier.

Qu'en est-il des choses que vous pouvez faire avec ?

C'est la partie la plus amusante !

ClickUp vous permet de créer un tâche de presque n'importe où et à n'importe quel moment. Et toutes ces tâches (si elles ont un Date d'échéance ) s'affichent par défaut sur l'ensemble de votre calendrier.

Il suffit de les faire glisser et de les déposer pour déplacer leur date de début et de fin et sentir le pouvoir de la productivité !

Utilisez la colonne de droite pour voir les tâches non planifiées ou en retard.

Ajustez également leurs dates d'échéance par simple glisser-déposer.

Si vous êtes d'humeur à travailler en profondeur, rendez-vous au Mode moi et n'affichez que les tâches qui vous ont été attribuées.

Nous pensons que ces fonctionnalités sont suffisantes pour laisser de côté de nombreux outils de calendrier de base.

Mais attendez, ce n'est pas tout !

Vous souhaitez créer une nouvelle tâche dans la vue du calendrier ?

Il vous suffit de cliquer sur le petit signe "+" dans n'importe quel champ de date. Ajoutez un nom, un résumé, une date d'échéance et même une date de fin Priorité niveau de priorité de la tâche.

Une fois qu'elle a été ajoutée, cliquez sur la tâche pour ajouter tous les autres détails nécessaires.

Et si vous souhaitez emporter votre calendrier en déplacement, vous avez de la chance !

L'affichage du calendrier ClickUp est également disponible dans l'application application mobile -pour vous permettre de rester au top de votre forme.

En effet. Programmez, planifiez et visualisez toutes vos tâches directement sur votre téléphone.

Sur l'application mobile ClickUp, choisissez de filtrer l'affichage de votre calendrier par jour, semaine, semaine de travail (du lundi au vendredi uniquement), mois ou calendrier (présentation continue sur plusieurs jours).

Et ne vous inquiétez pas, toutes les nouvelles vues du calendrier que vous créez sur mobile apparaîtront également sur le web !

Mais un application de calendrier peut être assez intimidant, n'est-ce pas ?

Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas besoin de copier-coller manuellement chaque événement d'autres calendriers. Il vous suffit d'intégrer vos Calendrier Google , Calendrier Outlook, ou calendrier Apple et tous vos événements apparaîtront. 😎

Pour être honnête, nous n'en sommes qu'au début de la découverte de ClickUp.

Voici quelques-unes de nos applications ClickUp préférées caractéristiques :

Nous avons parcouru un long chemin depuis le calendrier annuel de table des années 90.

Aujourd'hui, un calendrier de travail est un élément indispensable du processus de planification de votre projet.

Planifiez chaque tâche. Suivez chaque étape. Atteindre chaque objectif.

Google Sheets a beau être convivial (ou gratuit !), il ne peut pas faire tout cela. Vous aurez besoin d'un outil de calendrier puissant qui ne se contente pas de vous dire quel jour et quel mois nous sommes.

pourquoi ne pas opter pour le package complet avec les fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp ? Attribuer des tâches aux membres de l'équipe, communiquer avec eux de manière efficace, sans manquer une seule chose dans votre emploi du temps hebdomadaire. C'est tout simplement ce qu'il y a de mieux.

En effet, il s'agit tout simplement de ce qu'il y a de mieux obtenez ClickUp gratuitement aujourd'hui et réservez votre rendez-vous avec succès !