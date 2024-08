Gestion de projet Google Sheets 2023 (10 modèles gratuits)

la gestion de projet avec Google Sheets vous intéresse ?

Google Sheets est un outil de gestion de projet logiciel de tableur .

Alors pourquoi ne pas essayer d'en faire un élément permanent de votre processus de gestion de projet, n'est-ce pas ?

Arrêtons-nous là.

Ce n'est pas parce que Google Sheets peut traiter gratuitement des tonnes de données qu'il peut résoudre tous vos problèmes.

Dans cet article, nous allons explorer les avantages de la gestion de projet dans Google Sheets, ses limites et une meilleure façon de procéder.

Commençons par le commencement.

Qu'est-ce que la gestion de projet Google Sheets ?

Google Sheets est un tableur en ligne gratuit, comme la plupart des autres applications Google.

Et à moins que vous ne viviez sous une roche, nous sommes presque sûrs que vous êtes familier avec l'interface de Google Sheet.

Il s'agit essentiellement d'une grande feuille de calcul, comme Excel !

**Vous voulez connaître les différences entre les deux ?

Check out our Google Sheets vs. Excel guide et article sur Gestion de projet Excel . Utilisation de Google Sheets pour la gestion de projet est la solution de choix pour les professionnels qui souhaitent créer des ensembles de données open-source, effectuer des analyses de données de base et d'autres problèmes compliqués liés aux mathématiques qui vous font aller. 😵

Par exemple, vous pouvez même manuellement créer un calendrier Google Sheets !

Google Sheets offre de nombreuses fonctionnalités pour la gestion de projets, telles que :

Modèles de base pour la chronologie d'un projet, les plans, le suivi, etc

pour la chronologie d'un projet, les plans, le suivi, etc La fonctionnalité de diagramme de Gantt pour suivre la date de début du projet, la durée de la tâche et la date de fin

pour suivre la date de début du projet, la durée de la tâche et la date de fin Des graphiques comme un diagramme à barres, un diagramme à barres empilées, un diagramme linéaire, etc. pour la visualisation

comme un diagramme à barres, un diagramme à barres empilées, un diagramme linéaire, etc. pour la visualisation Formatage conditionnel, validation des données et tableaux croisés dynamiques pour une analyse avancée des données

et pour une analyse avancée des données **Support de partage et de collaboration en temps réel

Plus important encore, Google Sheets s'associe sans effort à d'autres outils de gestion de projet de Google tels que Slides, Docs et Gmail.

Une fois que vous êtes dans l'espace de travail, Google vous ouvre ses portes.

Bonus : En savoir plus sur Gestion de projet Google .

3 Avantages de la gestion de projet Google Sheets

Une feuille de calcul peut changer la vie.

Et lorsqu'il s'agit d'une feuille de calcul Google ? Eh bien, c'est une véritable course à la productivité qui vous attend !

Voici ce que nous pensons être les trois principaux avantages de l'utilisation de Google Sheets pour la gestion de projet.

1. Convivialité

Google Sheets a tout d'un bricoleur.

Si vous êtes familiarisé avec le format de feuille de calcul, vous maîtriserez Google Sheets en un rien de temps.

Mais Google ne s'arrête pas là.

Il propose également des modèles pour toute une série de projets personnels et professionnels.

Vous pensez toujours que vous serez bloqué ?

Vous pouvez toujours "chercher sur Google"

Les guides d'utilisation détaillés en ligne de Google et sa communauté d'utilisateurs très soudée seront toujours là pour vous aider.

2. Une collaboration sans faille

Google Sheets est un endroit idéal pour collaborer sur des données.

Il peut facilement gérer jusqu'à 100 utilisateurs à la fois, tandis que le propriétaire de la feuille de calcul conserve le droit de modifier son accès.

Même si un utilisateur n'a pas d'identifiant Google ou se trouve en dehors de votre réseau, Google Sheets l'affichera en tant qu'"Anonyme *insérer le nom de l'animal exotique*"

une image d'une icône anonyme sur Google Sheets /%img/ What a handy way to build your knowledge of the wild! (Quelle façon pratique de développer votre connaissance de la nature !)

3. Logiciel libre

Personne n'aimerait autant Google Sheets s'il était payant.

Certes, vous devrez peut-être payer pour l'espace de stockage Google Drive si vous dépassez la limite personnelle de 15 Go. Mais en attendant, l'ensemble de l'espace de travail Google est gratuit pour tous !

Vous ne savez pas comment utiliser Google Sheets pour la gestion de projets ?

Laissez ces modèles s'en charger pour vous :

10 modèles de gestion de projet Google Sheets

Faites avancer rapidement votre gestion de projet Google Sheets grâce à ces modèles faciles à utiliser.

1. Suivi des dépenses mensuelles sur Google Sheets

Chaque centime compte. Mais pas si vous ne tenez pas un registre clair de vos dépenses.

Facilitez-vous la tâche avec ce modèle de suivi des dépenses mensuelles très pratique dans Google Sheets.

Télécharger cette page Suivi des dépenses mensuelles sur Google Sheets pour créer une liste de prix pour votre équipe !

2. Modèle de charte de projet Google Sheets

La charte de projet est un document fondamental pour toute nouvelle entreprise.

Assurez-vous d'en respecter les détails grâce à ce modèle de charte de projet dans Google Sheets.

Télécharger ce document Modèle de charte de projet Google Sheets .

3. Modèle de plan de projet Google Sheets

Ne remplissez pas plusieurs carnets avec vos grands projets.

Voici un modèle de plan de projet complet qui couvre presque tout ce dont vous avez besoin.

Télécharger cette page Modèle de gestion de projet Google Sheets .

4. Modèle de diagramme de Gantt simple pour Google Sheets

Les diagrammes de Gantt sont un excellent moyen de suivre visuellement l'avancement d'un projet.

Ce modèle de diagramme de Gantt simple est un bon point de départ si vous ne connaissez pas encore les diagrammes de Gantt.

Téléchargez ce modèle de diagramme de Gantt simple .

5. Modèle de diagramme de Gantt pour la planification d'événements sur Google Sheets

L'organisation d'un événement peut être stressante !

Utilisez ce modèle de diagramme de Gantt de planification d'événement Google Sheets pour gérer toutes les parties mobiles de votre événement !

Télécharger ce modèle de diagramme de Gantt pour la planification d'événements sur Google Sheets .

6. Modèle de tableau de bord de suivi de projet Google Sheets

Il est important d'avoir un endroit où l'on peut voir l'ensemble de son projet d'un seul coup d'œil.

Ce tableau de bord de suivi de projet Google Sheets vous permet de visualiser toutes les parties de votre projet en une seule fois.

Télécharger cette page Modèle de tableau de bord de suivi de projet Google Sheets .

7. Modèle de calendrier Google Sheets

Un planning quotidien peut aider votre équipe à rester sur la bonne voie.

Ce Programme Google Sheets permet de planifier facilement votre journée.

Télécharger cette page Modèle d'horaire Google Sheets .

8. Modèle de diagramme de Gantt de Google Sheets pour la construction Si vous gérez une équipe de construction l'utilisation d'un diagramme de Gantt pour gérer vos projets est une excellente option.

Télécharger ce modèle de diagramme de Gantt de construction Google Sheets .

9. Google Sheets Website Traffic Tracker Template

Si vous gérez un site web, il est important de rester au courant du trafic et des analyses de votre site.

Ce modèle de trafic de site web Google Sheets affiche le trafic de votre site web sur un tableau de bord facile à comprendre.

Télécharger ce modèle de tableau de bord Google Sheets sur le trafic des sites web .

10. Google Sheets CRM Template

Cette modèle de gestion de projet vous permet d'organiser et de mettre à jour facilement les contacts de votre entreprise.

Télécharger ce modèle Google Sheet CRM .

Modèles ou non, Google Sheets est un outil formidable.

Cependant, il a encore un long chemin à parcourir.

S'il peut convenir à votre projet personnel et passionné, la gestion de projets professionnels à grande échelle est une toute autre paire de manches.

C'est là que Google Sheets n'est pas à la hauteur.

Limites de Google Sheets en tant qu'outil de gestion de projet (avec solutions)

Google ne peut pas étendre ses feuilles pour couvrir tous vos besoins en matière de gestion de projet.

Mais ne vous inquiétez pas.

ClickUp, le le logiciel de gestion de projet le mieux noté au monde est là pour combler les lacunes de Google Sheets ' gestion de projet.

pourquoi ?

Tout simplement parce que votre projet ne peut pas fonctionner uniquement avec des feuilles de calcul.

Découvrez ce que Google Sheets ne peut pas faire et comment ClickUp comble les lacunes.

1. Pas de fonctionnalité d'attribution de tâches

Bien sûr, vous pouvez utiliser les cellules et les lignes de Google Sheets pour gérer des données de base et planifier des projets.

Mais après cela... il n'y a pas grand-chose d'autre.

Qui va exécuter le plan si vous ne pouvez pas assigner des tâches à des personnes à partir de la feuille de calcul Google ?

Il n'y a que deux façons d'y remédier :

Attribuer les tâches manuellement (par le biais d'une interaction individuelle), OU

Utiliser un autre logiciel de gestion des tâches.

Et si vous voulez notre avis, c'est une étape de trop.

ClickUp ne se contente pas de rêver. Il travaille aussi dur que vous.

Prêt pour l'action ?

Cliquez sur le signe "+" dans votre espace de travail ClickUp et lancez une tâche.

Dans votre tâche, vous pouvez ajouter une description de la tâche, des sous-tâches, des listes de contrôle et des tâches

Dépendances

.

Il ne reste plus qu'à assigner des tâches aux personnes (ou équipes) concernées et à les laisser prendre le relais.

Essayez

Modèle de gestion des tâches de ClickUp

pour gérer vos tâches !

Gardez toutes vos tâches organisées en un seul endroit grâce à ce modèle Télécharger ce modèle Chaque tâche possède sa propre section Commentaires destinée aux conversations spécifiques à la tâche.

Vous pouvez également marquer une partie prenante dans un commentaire et en faire une tâche à accomplir. Voilà une conversation fructueuse !

2. Les tableaux de bord sont compliqués à construire

Un tableau de bord est comme un tableau d'affichage pour votre projet.

Sans tableau de bord, comment savoir où vous en êtes ?

Cependant, il est plus facile de construire un tableau de bord physique que de sauter les étapes de la création d'un tableau de bord physique Tableau de bord Google Sheets !

Il faudrait=construire entièrement les données du tableau de bord et les mettre à jour manuellement. Et même dans ce cas, le problème d'inciter les gens à mettre à jour la progression de leur tâche reste entier.

Encore une fois, Google Sheets - 0, ClickUp - 1.

Solutions ClickUp : Tableaux de bord et widgets Sprint

Tableaux de bord de ClickUp

affichent toutes les mesures importantes du projet d'un seul coup d'œil.

Du degré de réalisation de vos objectifs au temps total passé, vous pouvez tout voir sur votre tableau de bord.

Et utilisez-vous un

Projet Agile

?

Vous avez de la chance.

Utilisez l'espace du tableau de bord pour intégrer des widgets imprimés tels que :

Graphique de vitesse capacité de l'équipe d'athlétisme

Graphique de combustion : visualiser le travail achevé

Tableau d'épuisement : visualisation du travail restant

Diagramme de flux cumulatif : suivre les goulets d'étranglement du projet

Essayer

Modèle de gestion de projet agile de ClickUp

! Ce modèle vous aidera à organiser vos sprints, à planifier les tâches à venir et à suivre l'évolution de chaque fonctionnalité. Grâce à ce modèle, vous pouvez rapidement identifier les problèmes ou les retards dans le processus et les ajuster en conséquence. Gérez votre carnet de commandes,

hiérarchiser les tâches

et s'assurer que tout le monde travaille ensemble pour respecter les délais. Commencez avec la gestion de projet agile de ClickUp

Modèle de gestion de projet agile par ClickUp Télécharger ce modèle

3. Nécessite des mises à jour manuelles des tâches

Les membres de votre équipe de projet se lancent-ils souvent dans des chorégraphies pour célébrer l'achèvement d'une tâche ?

Pas de jugement. Nous pensons que c'est une façon tout à fait sensée de dire que vous avez terminé

Mais si vous souhaitez une méthode un peu plus... traditionnelle, Google Sheets n'en propose pas.

Et sans ces mises à jour, il n'y a aucun moyen de savoir où va le projet.

Une fois de plus, vous devez le faire manuellement. Ou bien..

La solution ClickUp : Statuts de tâches personnalisés

Statuts de tâches personnalisés de ClickUp

sont la solution complète.

Il vous permet non seulement de mettre à jour le statut des tâches au fur et à mesure, mais aussi de concevoir ces statuts pour qu'ils s'adaptent à n'importe quel projet complexe.

Par exemple, si vous êtes un cadre des ressources humaines et que vous gérez le pipeline d'embauche, vous pouvez étiqueter vos tâches à l'aide de statuts personnalisés tels que "Candidature", "Entretien", "Embauche", etc.

Vous pouvez toujours choisir parmi les modèles prêts à l'emploi de ClickUp ou créer votre propre flux de travail personnalisé.

4. Pas d'espace pour la documentation long format

Au bout du compte, même le natif le plus expérimenté en matière de feuilles de calcul se sentira un peu perdu dans Google Sheets. En effet, vous avez parfois besoin de plus que de simples lignes et colonnes pour présenter vos idées.

Dans ce cas, vous vous sentirez comme les personnages de Westworld... tous coincés dans le labyrinthe. 👀

Mais voilà,

Pas besoin de commencer à taper dans un nouveau Google Doc. Essayez simplement ClickUp.

Solutions ClickUp : Docs, Notepad et Mind Maps

Rédigez à votre guise dans

Docs de ClickUp

.

Créez des documents détaillés contenant des idées brutes ou des plans détaillés grâce à des fonctions puissantes et conviviales pour les rédacteurs.

Vous obtenez :

Edition de texte riche pour des documents magnifiquement mis en forme

Des options de partage flexibles pour sécuriser vos documents

Options d'importation aux formats PDF, Markdown et HTML

Pages imbriquées pour une organisation facile

Il n'est peut-être pas toujours nécessaire de rédiger un chef-d'œuvre.

Parfois, une note rapide suffit.

Ne vous précipitez pas pour trouver un stylo et du papier la prochaine fois que vous serez en pleine effervescence créative.

Utilisez simplement

Bloc-notes de ClickUp

.

Cliquez sur le symbole des quatre points dans votre espace de travail et commencez à prendre des notes. Il vous offre toutes les options d'édition de texte riche que le reste de ClickUp possède, dans une fonction de taille réduite.

Et grâce à la puissante fonctionnalité de recherche de ClickUp, vous pouvez retrouver facilement vos anciennes notes.

Enfin, pour les idées encore en cours d'élaboration, vous pouvez utiliser

Cartes mentales ClickUp

.

Créez une simple chaîne d'événements ou un réseau complexe de pensées et d'idées, le tout en une journée de travail avec les cartes mentales intuitives de ClickUp !

5. Pas de suivi du temps

Entendez-vous le tic-tac de l'horloge vers la date limite ⏰ ?

Pas dans Google Sheets.

Parce qu'il ne mesure pas le temps !

Si vous facturez vos clients à l'heure ou si vous souhaitez simplement suivre les tournées des projets pour en mesurer l'efficacité, vous n'avez pas de chance avec Google Sheets.

Vous pouvez certes fixer des limites de temps, mais vous aurez besoin d'un tout nouvel outil pour savoir si vous travaillez dans ces limites.

À moins que vous n'utilisiez..

la solution ClickUp : Suivi du temps de travail

Vous perdez un temps précieux sur votre projet ? Pas sur notre watch 😉 ! Car

Le minuteur natif de ClickUp

vous suit partout où vous allez.

Activez la ClickApp de suivi du temps pour ajouter l'icône du minuteur en haut de chaque tâche dans l'espace de travail. Chaque fois que vous commencez une tâche, il vous suffit de cliquer sur démarrer pour enregistrer le temps nécessaire à sa réalisation.

Et puisqu'il s'agit d'un minuteur global, vous pouvez suivre le temps sur notre application web, le mettre en pause, puis reprendre le suivi du temps sur notre application de bureau ou mobile également !

ClickUp recueille des informations sur le temps passé pour générer des rapports d'utilisation détaillés que vous pouvez utiliser pour récompenser et améliorer les performances de votre équipe.

Si vous utilisez déjà un outil de suivi du temps tiers, synchronisez-le avec votre espace de travail ClickUp en utilisant l'une de nos nombreuses intégrations pour Time Doctor, Clockify, Pomodoro Timer, et bien d'autres encore !

6. Intégrations limitées

Google Workspace est un univers en soi.

Besoin d'un graphique ? Choisissez-en un parmi les dizaines de variétés qu'il propose.

Vous cherchez une illustration ? Google Sheets peut également vous aider.

Toutefois, vous finirez par avoir besoin de plus.

D'autres outils. Plus de fonctions.

Google fera de son mieux pour vous satisfaire avec ses nombreuses extensions. Elles sont excellentes, cela ne fait aucun doute.

Mais ce ne sont que des extensions.

Ce ne sont pas des logiciels à part entière capables d'accomplir des tâches complexes.

Solution ClickUp : Intégrations

Chez ClickUp, nous sommes fiers de répondre à tous les besoins en matière de gestion de projet.

C'est pourquoi nous offrons une d'intégrations étonnantes .

Fusionnez votre

Conversations Slack

des enregistrements d'écran de Loom, et bien plus encore avec votre espace de travail ClickUp.

Voici une liste des options d'intégration les plus populaires de ClickUp :

Et la liste est encore longue !

7. Fonctionnalité limitée de l'application mobile

Certaines choses ne sont tout simplement pas faites pour l'écran mobile, comme ce selfie lors d'une mauvaise journée capillaire ou les feuilles de calcul de l'application mobile Google Sheets.

Vous avez du mal à accéder à vos données sur un écran mobile minuscule lorsque vous êtes dans une voiture ou dans le métro.

Louchez. Faites défiler. Répétez. 🙄

Il faut reconnaître que Google a fait beaucoup d'efforts pour rendre son application suffisamment légère sans compromettre les fonctions de base. Mais elle reste l'ombre de sa version de bureau.

Et nous sommes en train de subir une #FOMO majeure.

Heureusement, il existe une solution sans compromis pour travailler en déplacement :

La solution ClickUp : Applications mobiles

L'application ClickUp pour téléphone portable est à la fois légère et complète.

En fait, vous ne manquerez de rien par rapport à la version de bureau.

Elle est aussi efficace sur les plateformes Android et iOS et entièrement optimisée pour fonctionner sur votre appareil mobile. C'est l'outil de productivité complet !

ClickUp n'est pas un outil de gestion de projet complet avec juste ces nombreuses fonctionnalités, n'est-ce pas ?

Voici une liste de quelques-unes de nos autres fonctionnalités préférées :

Automation : choisissez l'une des 50 façons d'automatiser les tâches répétitives

: choisissez l'une des 50 façons d'automatiser les tâches répétitives Pulse : restez au courant de l'activité de votre équipe tout au long de la journée

: restez au courant de l'activité de votre équipe tout au long de la journée Vue du diagramme de Gantt : construisez une chronologie complète du projet

: construisez une chronologie complète du projet Profils : observez les tâches passées, présentes et futures des membres de votre équipe

: observez les tâches passées, présentes et futures des membres de votre équipe Vues ClickUp : gérer votre projet via de multiples vues comme la liste des tâches, le tableau, et plus encore

Estimations de temps : calculez les dates d'achèvement du projet à l'aide d'estimations de temps par tâche

Bonus: Google Sheets AI Tools_* !

Jet Set To The Future Of Project Management (Le futur de la gestion de projet)

Les feuilles de calcul Google sont comme des roues d'entraînement pour les débutants.

Ils constituent la base de la gestion des données de base et préparent le terrain pour une planification complexe.

Mais on ne peut pas aller trop loin avec les roues d'entraînement, n'est-ce pas ?

Si vous voulez devenir un chef de projet hors pair, vous aurez besoin de la puissance d'un outil puissant.

Et c'est ce que ClickUp vous offre.

Tirez parti des fonctions supérieures de ClickUp en matière de gestion des tâches, de communication et de gestion de projet Gestion de projet agile pour pousser vers la ligne d'arrivée.

Vous avez encore des doutes ?

Il suffit de d'obtenir ClickUp gratuitement et gérer des projets et communiquer efficacement avec les parties prenantes à la vitesse de la lumière.