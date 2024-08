13 meilleures applications de calendrier pour 2024 (gratuites et payantes)

Pour beaucoup, un calendrier est bien plus qu'un outil de planification. C'est un organisateur avec des rappels et des dates d'échéance qui nous permettent de rester productifs, ou un outil de planification gardien de la mémoire pour les évènements les plus importants de notre vie. C'est pourquoi nous prenons un soin particulier à choisir un calendrier numérique, car nous voulons que le forfait soit amusant et fonctionnel !

Quelles sont donc les fonctionnalités que nous devrions rechercher dans une application de calendrier pour nous aider à maîtriser notre emploi du temps ? Pensez-y :

La partageabilité pour rester connecté avec notre famille, nos amis et les membres de notre équipe

La personnalisation pour personnaliser l'outil avec un code couleur et une catégorisation des évènements

La facilité d'utilisation pour une expérience conviviale, intuitive et facile à apprendre

La synchronisation universelle sur tous nos appareils (bureau, mobile et tablette)

Nous avons rassemblé les meilleures applications pour servir vos objectifs de calendrier personnel et professionnel. Des applications de calendrier simples aux applications de calendrier progressives, il y en a pour tous les goûts dans cette liste ! 📅

Quelles sont les 13 meilleures applications de calendrier ?

1. ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/calendar-1-1.png

/$$$img/

Voir toutes vos tâches ClickUp avec les réunions dans votre Google Agenda en utilisant la synchronisation bidirectionnelle

ClickUp est un logiciel gratuit de gestion des tâches et des réunions outil de productivité avec des fonctionnalités de Calendrier économisant du temps sur le web et les applications mobiles pour rendre même les tâches les plus banales amusantes à ajouter ! Que vous recherchiez un calendrier travail-vie privée ou que vous ayez besoin d'une source unique de vérité pour mettre des pensées et des rappels, ClickUp peut s'étirer à n'importe quelle préférence pour la meilleure productivité de votre vie.

Voici ce que de vrais utilisateurs disent à propos de l'utilisation de l'application Affichage du Calendrier dans ClickUp :

"Le principal problème que j'ai résolu en utilisant ClickUp est un manque de clarté. ClickUp m'aide à savoir sur quoi travailler et quand. Grâce à ses multiples filtres et affichages, la LineUp™️ fonctionnalité et une page d'Accueil avec un Calendrier, je n'ai plus besoin de passer autant de temps à me demander ce qu'il y a à faire. Je perds moins de temps et je respecte les délais." Nathaniel S , _Directeur des technologies de l'information

"ClickUp gère désormais la majeure partie de ma vie (tant sur le plan professionnel que personnel). Sur le plan professionnel, je l'utilise pour organiser et forfaiter des projets et les mettre dans mon calendrier en ligne avec des métadonnées pertinentes. Personnellement, je l'utilise pour gérer mon Accueil et avec la fonctionnalité gratuite de place pour les invités. Je tiens mon partenaire au courant des rénovations, des entrepreneurs, des discussions avec les fournisseurs, prestataires, etc." Ashley E.M. M , _Propriétaire

"Par rapport à ses concurrents, ClickUp est excellent pour garder la plateforme simple tout en offrant un maximum de fonctions. Il dispose de toutes les différentes vues - Calendrier, Gantt, Listes, sous-listes, téléchargements, travail en équipe, etc. Tout cela est très détaillé, les logiciels précédents que j'ai essayés ne faisaient pas le détail de l'interactivité dont j'avais besoin pour être créatif en changeant les calendriers et les informations et les sous-tâches/sous-informations." Roland M , _Directeur

Le forfait Free Forever de ClickUp est tout ce dont vous avez besoin pour commencer à organiser vos journées de la façon dont vous travaillez le mieux. Il n'y a pas de condition pour passer à l'un des forfaits payants car ClickUp est gratuit pour toujours ! Parmi les centaines de fonctionnalités puissantes que ClickUp a à offrir, en voici trois que vous pouvez utiliser pour avoir un impact sur votre productivité dès maintenant :

👤 Me Mode : Éliminez le désordre en affichant les tâches, sous-tâches, checklists et commentaires qui vous sont attribués dans l'environnement ClickUp

🗓 Synchronisation bidirectionnelle : Connectez ClickUp à votre agenda Google, Outlook ou Apple

🎨 Paramètres des cartes de tâches : Personnalisez la façon dont vous souhaitez que vos cartes de tâches s'affichent dans la vue Calendrier (affichez les assignés, la priorité, les sous-tâches, l'estimation de la durée, le temps suivi, les étiquettes)

Les plus de ClickUp Calendrier

Les utilisateurs peuvent choisir entre100 intégrations natives ainsi que des milliers d'autres disponibles via Zapier et Integromat

Les utilisateurs peuvent utiliser les intégrationsObjectifs ClickUp pour forfaiter, gérer et atteindre des objectifs quotidiens, hebdomadaires, trimestriels et annuels

ClickUp contre

Pas de fonctionnalité d'exportation du tableau de bord

Prix ClickUp *Forfait Free Forever (idéal pour un usage personnel)

Forfait Unlimited (idéal pour les petites équipes (7$/membre par mois))

(idéal pour les petites équipes (7$/membre par mois)) Forfait Business (idéal pour les équipes de taille moyenne (12 $/membre par mois))

si vous avez besoin d'une suite logicielle complète pour gérer les charges de travail et les paramètres de votre entreprise, nous serions ravis de vous aider à atteindre la réussite ! S'il vous plaît contacter les équipes commerciales lorsque vous êtes prêt.

Capterra : 4.7/5 (2,480+ commentaires)

2. Google Agenda

via Google AgendaGoogle Agenda est l'une des applications de calendrier les plus connues et les plus favorites. Elle permet de classer les évènements, les absences, les tâches et les créneaux de rendez-vous. De plus, il est facile d'organiser un Calendrier Google, que vous soyez au bureau ou dans la file d'attente d'un Starbucks !

Les avantages de Google Calendrier

Les utilisateurs peuvent ajouter de nouvelles couleurs HEX pour personnaliser l'arrière-plan d'un calendrier

Les utilisateurs peuvent paramétrer des fuseaux horaires primaires et secondaires pour des calendriers entiers

Modèles de calendriers Google Agenda pour optimiser les flux de travail

Google Agenda cons

Cette application Calendrier n'a pas de version bureau pour macOS ou Windows 10

Prix de Google Agenda

Google Agenda est gratuit pour une utilisation personnelle ou avec un compte entreprise payant

Évaluation des clients de Google Agenda

G2 : $$$A

Capterra : 4.8/5 (1,500+ reviews)

3. Calendly

via Calendly Calendly est une solution intelligente de logiciel de planification qui automatise les tâches manuelles en réservant des réunions et des évènements au bon moment et au bon endroit. Il peut se connecter aux calendriers Google, Outlook ou iCal de votre organisation pour une expérience gratuite entre les hôtes et les invités.

Les avantages de Calendly

Les utilisateurs peuvent ajouter Calendly à leur site web ou à leurs e-mails pour rationaliser la planification

Les utilisateurs peuvent automatiser les communications avant et après les réunions

Calendly offre des tonnes d'intégrations comme ClickUp, Linkedin et Slack

Les inconvénients de Calendly

Cette application de calendrier peut s'intégrer à des outils populaires tels que Zoom et Zapier, mais elle peut facilement devenir compliquée pour les invités s'ils doivent passer par des cerceaux pour se connecter

Prix de Calendly

Calendly propose des forfaits gratuits et payants à partir de 8 $/place par mois

Évaluations des clients de Calendly

G2 : 4.7/5 (1,200+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (1,900+ commentaires)

4. Baluu

via Baluu En quatrième position dans notre liste, nous trouvons Baluu . Ce système de réservation et de création de site web à part entière est idéal pour les petites entreprises qui ont besoin de prendre des réservations en ligne. Vous pouvez connecter votre compte bancaire, ou Stripe pour accepter les paiements et même vendre des produits avec leurs fonctionnalités de commerce électronique.

Baluu pros

Box crée un site de réservation prêt à l'emploi en quelques minutes et commence à accepter des paiements et des réservations en ligne.

S'intègre à n'importe quel site web existant sous forme d'iframe

Se synchronise avec les principales plateformes d'agenda (Google, Outlook, etc.)

Baluu cons

Il n'y a pas encore d'application Baluu

Prix de Baluu

Baluu propose un forfait gratuit (limité à 50 réservations par mois) et des forfaits payants à partir de 17 $ par mois

Evaluations des clients de Baluu

G2 : 5/5 (2 commentaires)

Capterra : 4.9/5 (5+ avis)

5. SavvyCal

via SavvyCal SavvyCal est un outil de planification qui vous permet d'activer/désactiver leur calendrier et votre liste de créneaux horaires. Cette fonctionnalité de superposition met les utilisateurs à la place du conducteur pour trouver facilement des disponibilités mutuelles. SavvyCal se synchronise avec les calendriers les plus courants et d'autres outils de planification outils de flux de travail pour créer des évènements et vérifier les horaires pendant que vous êtes occupé.

Les pros de SavvyCal

Les utilisateurs peuvent présenter des fenêtres de disponibilité classées pour encourager les destinataires à choisir le moment optimal

Les utilisateurs peuvent fixer des paramètres limitant le nombre de réunions par jour, par semaine ou par mois afin de réserver du temps pour un travail plus approfondi

Les inconvénients de SavvyCal

Cette application de calendrier n'a pas de forfait gratuit

Prix de SavvyCal

SavvyCal propose des forfaits payants à partir de 12$/utilisateur par mois

Evaluations des clients de SavvyCal

G2 : 5/5 (7 commentaires)

Capterra : N/A

6. À faire

via À faireLa fonctionnalité Calendrier de Any.do vise à aider les utilisateurs à contrôler leur journée, leur semaine et leur mois avec des évènements et des tâches dans un seul affichage. L'interface est propre et facile à utiliser, permettant d'autres calendriers tels que Google Agenda, iCloud, et Outlook sans tracas. Cependant, Any.do ne propose actuellement aucun forfait gratuit.

Les avantages d'À faire

Les utilisateurs peuvent transformer les messages WhatsApp en tâches et rappels en utilisant le langage naturel

Les utilisateurs peuvent choisir parmi différents thèmes et arrière-plans pour correspondre à leur style préféré

Les inconvénients d'À faire

L'application Calendrier degestion des tâches de cette application est limitée à des fonctions de base

Prix d'À faire

À faire propose un forfait Free. Informez-vous auprès d'À faire pour connaître les prix

Évaluations des clients d'À.do

G2 : 4.1/5 (190+ commentaires)

Capterra : 4.4/5 (130+ avis)

7. Calendrier Apple

via Calendrier Apple Si vous êtes un utilisateur Apple, vous savez que le Calendrier Apple est préinstallé sur chaque appareil iOS et macOS (y compris l'Apple Watch) pour que les utilisateurs puissent accéder à leurs comptes de calendrier en un seul endroit. Bien que cette application de calendrier de base puisse couvrir les besoins de planification et l'installation rapide d'évènements, elle manque de fonctionnalités avancées pour une plus grande personnalisation.

Avantages du Calendrier Apple

Les utilisateurs peuvent consulter tous les calendriers ou des calendriers spécifiques dans une seule fenêtre

Les utilisateurs peuvent ajouter l'adresse de l'emplacement d'un évènement pour recevoir des notifications de temps de départ en fonction du temps nécessaire pour atteindre la destination

Les inconvénients du Calendrier Apple

Cette application de calendrier ne permet pas d'inviter des personnes à un évènement si leur e-mail n'est pas enregistré dans la liste de contacts de votre téléphone

Prix du Calendrier Apple

Le Calendrier Apple est gratuit sur tous les appareils Apple

évaluations des clients du Calendrier Apple

G2 : 4/5 (160+ avis)

Capterra : N/A

Bonus: Logiciel de gestion de projet pour Macs

8. Calendrier Microsoft Outlook

via Calendrier Microsoft Outlook Le Calendrier Microsoft Outlook est à la fois un calendrier et un outil de planification permettant de suivre les évènements personnels et professionnels. Grâce à son fonctionnalité de calendrier partagé grâce à la fonction de calendrier partagé, vous pouvez accéder aux calendriers de vos coéquipiers et même gérer leur emploi du temps.

Microsoft Outlook Calendrier pros

Les utilisateurs peuvent créer des calendriers qui affichent l'emploi du temps d'un groupe de personnes

Les utilisateurs peuvent afficher plusieurs calendriers côte à côte

Les inconvénients du Calendrier Microsoft Outlook

Cette application de calendrier comporte trop de fonctions qui peuvent entraver les besoins de planification simples

Prix du Calendrier Microsoft Outlook

Microsoft Outlook Calendrier propose des forfaits gratuits et payants. Renseignez-vous auprès de Microsoft 365 pour connaître les tarifs

Évaluations des clients du Calendrier Microsoft Outlook

G2 : $$$A

Capterra : N/A

9. DigiCal

via DigiCal DigiCal se synchronise avec tous les serveurs de calendriers qui sont assistés par la plateforme Android. Les utilisateurs peuvent personnaliser entièrement l'apparence avec un thème prédéfini ou utiliser le sélecteur de couleurs et les préréglages de police pour créer leur propre thème. En outre, la recherche d'emplacement intégrée unique de DigiCal permet aux utilisateurs de taper le nom d'un lieu, et l'adresse de l'emplacement sera automatiquement renseignée.

Les avantages de DigiCal

Les utilisateurs peuvent choisir entre sept affichages de calendriers différents dans les thèmes clairs ou foncés, selon leurs préférences

Les utilisateurs peuvent sélectionner un widget pour afficher rapidement leur agenda du jour, de la semaine ou du mois

Les inconvénients de DigiCal

Cette application de calendrier comporte trop de fonctions qui peuvent entraver la planification d'activités simples

Prix de DigiCal

DigiCal propose des forfaits gratuits et payants à partir de XXX/utilisateur par mois

Evaluations des clients de DigiCal

G2 : $$$A

Capterra : N/A

10. Acuity Scheduling

via Acuity Scheduling Similaire à Calendly et SavvyCal, Acuity Scheduling est un outil spécialement conçu pour les sites web Squarespace. Les clients commencent le processus de planification en choisissant le type de rendez-vous qu'ils souhaitent réserver. Si vous organisez des cours collectifs de calligraphie ou de yoga, par exemple, la fonctionnalité Class permet à plusieurs personnes de réserver des services à un moment précis.

Acuity Scheduling pros

Les utilisateurs peuvent créer et modifier autant de types de rendez-vous qu'ils le souhaitent

Les utilisateurs peuvent définir des limites de modification en cours pour choisir si et quand les clients peuvent prendre, modifier ou annuler leurs rendez-vous

Acuity Scheduling contre

Cette fonctionnalité est un module complémentaire pour les sites web Squarespace et non un outil autonome

Prix de Acuity Scheduling

Renseignez-vous auprès de Squarespace pour connaître les tarifs

Évaluation des clients de Acuity Scheduling

G2 : 4.7/5 (300+ commentaires)

Capterra : 4.8/5 (5,000+ commentaires)

11. Fantastique

via Fantastique La prochaine sur notre liste des meilleures applications de calendrier est Fantastical. Cette app synchronise tous vos modèles personnalisés, vos notifications, vos paramètres météorologiques et plus encore pour une vue détaillée de tous vos éléments de calendrier. D'un simple clic ou tapotement, Fantastical générera automatiquement une conférence téléphonique et ajoutera tous les détails à votre évènement.

Les avantages de Fantastical

Les utilisateurs peuvent ajouter des réunions Zoom, Google Meet, Webex et Microsoft Teams

Les utilisateurs peuvent parcourir et s'abonner à des calendriers intéressants, y compris les sports, les émissions de télévision, les jours fériés et plus encore

Les inconvénients de Fantastical

Cette application a trop de fonctions qui peuvent entraver les besoins simples de planification

Prix de Fantastical

Fantastical propose des forfaits gratuits et payants à partir de XXX/utilisateur par mois

Evaluations des clients de Fantastical

G2 : 4.5/5 (10+ avis)

Capterra : 4.8/5 (10+ avis)

12. Calendrier Business 2

via Calendrier des entreprises 2 Business Calendrier 2 est une application de calendrier pour téléphones Android dotée d'une fonctionnalité pratique de glisser-déposer pour organiser et planifier les tâches. Qu'il s'agisse des thèmes, des couleurs ou du nombre de jours que vous souhaitez afficher, vous pouvez personnaliser l'application en fonction de vos préférences. Cependant, contrairement à la plupart des applications de calendrier, Business Calendrier 2 n'a pas de version web.

Les avantages de Calendrier Business 2

Les utilisateurs peuvent joindre des images et des enregistrements vocaux à un évènement

Les utilisateurs peuvent afficher les évènements et les tâches dans leur fuseau horaire d'origine lorsqu'ils sont en déplacement

Business Calendrier 2 inconvénients

La version pro de cette application est relativement chère pour une application de calendrier mobile sans assistance web ou iOS

Prix du Calendrier Business 2

Business Calendrier 2 propose des forfaits gratuits et payants. Renseignez-vous auprès de Business Calendrier 2 pour connaître les tarifs

Evaluations des clients de Business Calendrier 2

G2 : $$$A

Capterra : N/A

13. Vantage

via Vantage La dernière mais non la moindre de notre liste des meilleures applications de calendrier est Vantage. Cette application de calendrier dispose d'une suite de repères visuels pour aider les utilisateurs à mieux organiser leur vie quotidienne. Par exemple, une fonctionnalité unique appelée Stacks réduit l'encombrement pour visualiser la quantité de choses dans votre assiette. Plus il y a d'évènements et de tâches forfaitaires pour un jour donné, plus la pile devient haute.

Vantage pros

Les utilisateurs peuvent faire glisser les éléments à faire pour fixer les dates d'échéance

Les utilisateurs peuvent choisir parmi une sélection de couleurs pour personnaliser l'apparence du calendrier

Vantage contre

Cette application de calendrier s'adresse à des utilisateurs ayant des préférences esthétiques spécifiques

Prix de Vantage

Vantage propose une version gratuite avec des achats in-app

Évaluation des clients de Vantage

G2 : $$$A

Capterra : N/A

ClickUp est la solution universelle pour vos besoins en applications de calendrier

Laissez ClickUp vous débarrasser du stress du forfait afin que vous puissiez profiter au maximum de votre temps pour vous détendre ou faire ce que vous aimez. Si vous avez fait des allers-retours entre Google et d'autres applications de calendrier, c'est l'occasion d'afficher le Calendrier dans ClickUp aujourd'hui ! 🗓