10 Alternatives et concurrents de Any.do 2024

Dans le monde hyperconnecté d'aujourd'hui, le bon outil de gestion des tâches peut faire toute la différence pour organiser votre journée, rationaliser vos tâches et stimuler votre productivité.

Avec les nombreuses options de logiciels de gestion des tâches qui inondent le marché, choisir le bon liste à faire en ligne est primordiale.

Any.do est l'un des logiciels de gestion des tâches préférés de nombreux utilisateurs en raison de son interface conviviale et de ses nombreuses fonctionnalités qui facilitent la gestion des projets. Cependant, ce n'est pas le seul acteur du jeu.

Vous êtes peut-être à la recherche de fonctionnalités supplémentaires, d'une interface différente ou tout simplement curieux de savoir ce qu'il y a d'autre dans le monde de la gestion de projet.

Cet article se penche sur les meilleures alternatives à À faire pour vous aider à trouver celle qui correspondra le mieux à vos besoins en 2024.

À faire dans les alternatives à Any.do ?

Lorsque l'on cherche des concurrents à À faire, il ne s'agit pas seulement de trouver un autre outil de gestion de tâches. Il s'agit de mettre le doigt sur celui qui s'aligne sur vos besoins uniques et votre style de travail lors de la gestion de projets. Voici quelques facteurs cruciaux à prendre en compte :

Utilisabilité et interface: La conception doit inclure une interface simple, minimisant la courbe d'apprentissage. Que vous soyez un expert en technologie ou un débutant, vous voudrez une application qui soit facile à naviguer lors de l'attribution des tâches

Caractéristiques et intégrations: L'outil fait-il du suivi du temps, intègre-t-il un calendrier ou offre-t-il des fonctionnalités de collaboration ? Qu'en est-il de l'intégration avec d'autres applications de gestion de projet que vous utilisez fréquemment ?

Disponibilité des plateformes: Assurez-vous que l'outil est disponible sur les plateformes que vous utilisez, qu'il s'agisse d'iOS, d'Android, du Web, d'applications mobiles ou d'un bureau

Prix: Si certaines peuvent être gratuites avec des fonctionnalités de base, d'autres peuvent avoir une étiquette de prix. Tenez compte de votre budget et du retour sur investissement

Évolutivité: Que vous soyez un individu ou une équipe en pleine croissance, choisissez un outil de gestion de projet qui peut évoluer avec vous

Personnalisation: Vos tâches et vos projets sont uniques. Un excellent gestionnaire de tâches vous permettra d'adapter votre espace de travail à vos préférences

Sécurité et confidentialité: Assurez-vous que vos données restent protégées. Vérifiez les méthodes de cryptage, les politiques de confidentialité et les antécédents de l'entreprise

Commentaires et évaluations: Les commentaires des utilisateurs réels peuvent fournir des informations précieuses sur les avantages et les inconvénients de chaque outil

Assistance et ressources: Un service client réactif et de nombreuses ressources (comme des tutoriels et des FAQ) peuvent faciliter votre expérience de la gestion de projet

Outils de collaboration: Si vous travaillez en équipe, des fonctionnalités telles que la collaboration en temps réel, les discussions et le partage de fichiers peuvent s'avérer indispensables

Utilisez les Tableaux blancs ClickUp pour assigner des tâches, étiqueter les assignés, et tout ce qui est nécessaire pour lancer votre prochaine collaboration

Gardez ces facteurs à l'esprit, et vous serez mieux équipé pour trouver un outil de gestion de projet qui remplace À faire et le surpasse peut-être même.

Les 10 meilleures alternatives à Any.do à utiliser en 2024

Dans le paysage en constante évolution des outils de gestion des tâches, 2024 met en avant une sélection de plateformes qui remettent en cause le statut quo.

De l'intégration transparente à l'expérience utilisateur de premier ordre, ces 10 alternatives à Any.do sont prêtes à redéfinir la productivité des individus et des équipes.

La fonctionnalité Tâches dans des listes multiples (TIML) de ClickUp permet aux développeurs de connecter des tâches avec d'autres équipes au sein de l'organisation

ClickUp n'est pas seulement une application de gestion de tâches, c'est une véritable centrale de productivité. Conçue pour les individus et les équipes, ClickUp ajuste ses capacités pour s'adapter aux projets de toute ampleur, des tâches personnelles aux projets d'entreprise.

Des fonctionnalités uniques comme ClickUp Tableau blanc et Docs offrent un terrain de jeu pour vos idées, tandis que ses checklists de tâches imbriquées facilitent la création et l'organisation des tâches, et même leur délégation à votre équipe. Sa fonction "glisser-déposer" et sa myriade d'outils dynamiques tels que les Étiquettes, les Checklists et les champs personnalisés soulignent la capacité d'adaptation de la plateforme.

Son intuitivité garantit que votre flux de travail reste épuré et adapté à vos préférences.

De plus, avec des applications pour le bureau, le web, iOS et Android, ClickUp veille à ce que vous restiez connecté à vos tâches, quel que soit votre emplacement.

ClickUp meilleures fonctionnalités

La vaste bibliothèque de modèles de ClickUp compte plus de 1 000 ressources, y compris la gestion des tâches,Calendrier de contenuet les modèles Terminé, ce qui simplifie votre processus d'installation

Les Documents ClickUp servent de hub de brainstorming, parfaits pour organiser les tâches et inestimables pour ceux qui adoptent la méthode GTD

Vous pouvez télécharger des fichiers supplémentaires, attribuer des responsabilités, imbriquer des sous-tâches et lier vos tâches à d'autres documents à l'aide de la fonctionTâches ClickUp* Sa suite collaborative vous permet de déléguer, de discuter et de co-éditer, favorisant ainsi le travail d'équipe

Le suivi du temps intégré permet de connaître la durée des tâches et d'optimiser la planification future

Préparez votre mois grâce à l'outil intuitifAffichage du Calendrier ClickUp* L'intégration transparente avec les calendriers d'Apple, d'Outlook et de Google Agenda garantit la sécurité de votre agendacalendrier de gestion de projet est toujours synchronisé

Limites de ClickUp

C'est bien plus qu'unapplication de liste à faire, qui peut être écrasante pour les nouveaux arrivants, introduisant une courbe d'apprentissage

Toutes les fonctionnalités avancées et du forfait Free ne sont pas accessibles dans la version gratuite

Prix de ClickUp

free Forever : Gratuit pour toujours

Gratuit pour toujours Unlimited : 7 $ par utilisateur et par mois

: 7 $ par utilisateur et par mois Business : 12 $ par utilisateur et par mois

: 12 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.7/5 (8 350+ commentaires)

: 4.7/5 (8 350+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 720+ commentaires)

2. TickTick

via TickTick TickTick est l'application de gestion des tâches par excellence pour ceux qui cherchent à rationaliser la gestion des tâches, en répondant aux besoins individuels et à ceux de l'équipe. Cette application application de planification numérique permet de créer facilement des tâches, des listes à faire et bien plus encore, seul ou en équipe.

Ce qui distingue TickTick, ce sont ses outils de productivité intégrés, qui simplifient la gestion du temps et garantissent que les tâches sont traitées en temps voulu.

Les meilleures fonctionnalités de TickTick

Le chronomètre Pomodoro intégré améliore la concentration et la productivité pendant que vous travaillez sur votre liste À faire

Les rappels avancés offrent des invitations, des instructions et même des alertes basées sur l'emplacement de vos tâchescalendrier marketing* Disponibilité complète sur les plateformes iOS (iPhone et iPad) et Android

Limites de TickTick

Aucune fonctionnalité de synchronisation directe du calendrier ne peut fairela gestion de la charge de travail difficile

Intégrations d'applications tierces limitées

Le niveau gratuit limite le nombre de tâches que vous pouvez mettre sur votre liste de choses à faire

Prix de TickTick

Basic : Free

: Free Premium : 27,99 $ par utilisateur et par an

Capterra : 4.8/5 (80+ commentaires)

: 4.8/5 (80+ commentaires) G2 : 4.5/5 (80+ commentaires)

3. Microsoft À faire

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/RE3lK6t-1400x788.png Tableau de bord Microsoft À faire /$$img/

via Microsoft À faire Cette application À faire sert de compagnon de gestion des tâches pour ceux qui sont profondément enracinés dans l'écosystème Microsoft. Il ne s'agit pas seulement de listes à faire ou de tâches ; il s'agit d'intégration, Planner et Outlook devenant partie intégrante de votre forfait quotidien comment classer votre travail par ordre de priorité .

Meilleures fonctionnalités de Microsoft À faire

Considéré comme l'un desmeilleures applications de calendrier car le design imite un planificateur physique, ce qui rend la visualisation du jour et de la semaine intuitive

Les tâches récurrentes de votre liste À faire, même sur des paramètres personnalisés, peuvent être paramétrées sans effort

La collaboration améliorée vous permet de déléguer et de discuter des tâches de votre liste de tâches au sein d'À faire et de Microsoft Planner

Limites de Microsoft À faire

La personnalisation visuelle est quelque peu limitée, les utilisateurs souhaitant une mise en forme plus avancée de leurs listes à faire

L'application n'affiche pas directement le calendrier, ce qui vous limite aux formes de listes

Prix de Microsoft À faire

**Free

Microsoft À faire évaluations et critiques

G2: 4.4/5 (60+ commentaires)

4.4/5 (60+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (2,750+ commentaires)

4. OmniFocus

via OmniFocus Destiné aux professionnels jonglant avec des tâches complexes, OmniFocus offre une expérience raffinée dans un outil de gestion des tâches simple, en particulier pour les utilisateurs de Mac.

Cette application privilégie l'accessibilité afin que vous puissiez gérer vos tâches en déplacement, sur un Mac, un iPhone ou même une Apple Watch. Sa fonction hors ligne la distingue de beaucoup de ses contemporaines, vous assurant de rester productif sans connexion internet.

OmniFocus meilleures fonctionnalités

Synchronisation transparente en temps réel sur tous vos gadgets Apple

Interface utilisateur intuitive

Offre une modification en cours pour les modifications de tâches en vrac

L'adaptabilité Siri vous permet de gérer les tâches à l'aide de commandes vocales

Le menu de partage permet d'importer des éléments d'action depuis n'importe quelle application de votre appareil

Limites de l'OmniFocus

OmniFocus ne propose pas de forfait gratuit

Le logiciel est centré sur Apple, ce qui peut limiter sa base d'utilisateurs

Prix d'OmniFocus

Pour le web: 4,99 $ par utilisateur et par mois

4,99 $ par utilisateur et par mois Pro : 9,99 $ par utilisateur et par mois

: 9,99 $ par utilisateur et par mois Licence Standard V3: Un paiement unique de $$$$$

Un paiement unique de $$$$$ Licence Pro V3: Un paiement unique de $$$99.99

G2 : 4.6/5 (50+ commentaires)

: 4.6/5 (50+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (70+ commentaires)

Check out these OmniFocus alternatives !

5. Todoist

via Todoist Pour ceux qui chérissent la simplicité sans sacrifier la fonction dans leur application d'agenda quotidien todoist s'impose comme l'un des meilleurs choix. Cette plateforme, compatible avec des méthodologies de productivité personnelle variées, vous permet de séparer les tâches en projets, en veillant à ce que chaque aspect de votre vie soit organisé.

Bien que sa force principale réside dans la gestion des tâches, elle n'hésite pas à faciliter les projets d'équipe. Compte tenu de sa disponibilité multiplateforme, Todoist vous assure de rester au fait des tâches, quel que soit votre appareil.

Les meilleures fonctionnalités de Todoist

Les invites en langage naturel offrent une création et une planification intuitives des tâches

La fonctionnalité Projets clarifie la catégorisation des tâches, qu'elles soient liées au travail ou à la vie privée

Le système Karma offre des informations visuelles sur la productivité, encourageant l'achèvement cohérent des tâches

S'intègre parfaitement à Google Agenda

Les limites de Todoist

Les rappels de tâches sont réservés aux utilisateurs premium

L'intégration avec les outils de productivité tels que l'e-mail et les calendriers est quelque peu limitée

Prix de Todoist

Forfait Débutant: Free

Free Forfait Pro: 4 $ par utilisateur et par mois

4 $ par utilisateur et par mois Forfait Business: $6 par utilisateur et par mois

Todoist évaluations et critiques

G2 : 4.4/5 (760+ commentaires)

: 4.4/5 (760+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (2,250+ commentaires)

6. Choses 3

via Choses 3 Solution numérique pour lutter contre le chaos des tâches, Things 3 propose des fonctionnalités qui permettent d'organiser méticuleusement vos tâches. Au-delà de la simple organisation, il garantit que les délais ne sont jamais dépassés.

Que vous soyez fan du système d'étiquettes, des rappels personnalisés ou que vous ayez besoin de vous intégrer à des outils comme Slack, Things 3 vous couvre. De plus, avec ses versions iOS et web, l'accessibilité n'est jamais un problème.

Les meilleures fonctionnalités de Things 3

Les checklists quotidiennes affichent une vue structurée des tâches immédiates

La fonctionnalité "Titres" facilite la segmentation des tâches sous des catégories pertinentes

Le traitement avancé du langage naturel garantit que les tâches sont interprétées et planifiées avec précision

Things 3 limites

Absence d'applications dédiées pour les utilisateurs d'Android

La collaboration sur les tâches ou les listes n'est pas une fonctionnalité

Pas de version freemium disponible

Prix de Things 3

Pour Mac: Un paiement unique de $49.99

Un paiement unique de $49.99 Pour iPhone et Apple Watch: Un paiement unique de 9,99

Un paiement unique de 9,99 Pour iPad: Un paiement unique de $$$$a

Things 3 évaluations et critiques

Capterra: 4.9/5 (100+ reviews)

4.9/5 (100+ reviews) G2: 4.3/5 (15+ avis)

7. TeuxDeux

via Toodledo Après s'être imposé dans le domaine de la productivité, Toodledo a fait preuve d'une performance et d'une adaptabilité constantes. Plus qu'une simple liste de choses à faire, Toodledo offre un large éventail de fonctionnalités avancées de gestion des tâches. Au fil des ans, elle a intégré les commentaires des utilisateurs en temps réel et s'est adaptée aux méthodes de productivité modernes. C'est un témoignage de la synthèse de la durabilité et de l'efficacité moderne.

Meilleures fonctionnalités de Toodledo

Une personnalisation poussée qui garantit une expérience utilisateur sur mesure

Une plateforme holistique pour noter des idées, trier des listes et élaborer des forfaits

Le suivi des habitudes permet d'inculquer des habitudes positives et d'assurer la responsabilité de l'utilisateur

Favorisez la synergie au sein de l'équipe grâce au partage des tâches, aux affectations et aux outils de collaboration

Restez au fait des priorités grâce à des alarmes en temps voulu

L'accès hors ligne garantit un flux de travail ininterrompu

L'ajout rapide de tâches est facilité par l'extension de navigateur de Toodledo

Les limites de Toodledo

Le design et l'interface peuvent sembler désuets pour certains

La phase d'apprentissage initiale peut être difficile pour certains nouveaux arrivants

Les fonctionnalités premium nécessitent un abonnement

Prix de Toodledo

Free

Standard : 3,99 $ par utilisateur et par mois

: 3,99 $ par utilisateur et par mois Plus : 5,99 $ par utilisateur et par mois

: 5,99 $ par utilisateur et par mois Business : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.4/5 (49+ commentaires)

: 4.4/5 (49+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (70+ commentaires)

9. Memorigi

via Memorigi Memorigi est une application dynamique de gestion des tâches adaptée à l'utilisateur moderne.

Avec son interface intuitive, elle promet une expérience transparente dans l'organisation des tâches, le paramétrage des rappels et la collaboration avec les équipes.

Ses fonctionnalités robustes, combinées à son design convivial, en font un outil de choix pour une utilisation personnelle et professionnelle.

Memorigi meilleures fonctionnalités

Interface interactive qui facilite la saisie et la gestion des tâches

La synchronisation transparente entre les appareils garantit la mise à jour du statut des tâches

Les outils collaboratifs favorisent la synergie au sein de l'équipe

Affichage intégré du calendrier pour un échéancier complet des tâches et des rappels

Paramètres de notification avancés pour garantir l'exécution des tâches en temps voulu

Capacités d'intégration avec d'autres applications et logiciels courants

Modes d'affichage polyvalents, notamment des listes, des tuiles et des vues Kanban

Limites de Memorigi

La version gratuite peut restreindre certaines fonctions avancées

L'intégration avec des logiciels externes peut être limitée

Les options de personnalisation peuvent être limitées par rapport à la concurrence

Prix de Memorigi

Free

Premium: $49.99 par utilisateur et par mois

Evaluations et critiques de Memorigi

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Quire

via Quire Quire se distingue par l'importance qu'il accorde à la microgestion. Grâce à un "emboîtement" unique et à l'incorporation de tableaux Kanban, les tâches sont délimitées avec une précision sans précédent.

Quire s'assure que les étapes suivantes sont clairement définies dans chaque carte de tâche. Vous pouvez classer les tâches par ordre de priorité, les assigner et gérer les projets à un niveau granulaire. En outre, ses options de filtrage avancées sont une aubaine pour les utilisateurs qui cherchent à hiérarchiser leurs responsabilités.

Les meilleures fonctionnalités de Quire

La division transparente entre les tâches principales et les sous-tâches facilite la planification détaillée

Des rapports de progression détaillés permettent aux utilisateurs de suivre le taux d'achèvement des tâches

Planification des tâches récurrentes pour assurer la cohérence et l'exécution en temps voulu

Applications mobiles complètes pour les utilisateurs d'iOS et d'Android

Le calendrier intégré affiche une vue d'ensemble des tâches et des échéances

L'utilisation innovante des tableaux Kanban ajoute une dimension visuelle à la gestion des tâches

Limites de Quire

Certains utilisateurs ont trouvé que le processus d'onboarding était légèrement complexe

L'intégration avec des outils et applications tiers n'est peut-être pas aussi poussée que chez les concurrents

L'absence d'une fonctionnalité de discussion intégrée peut limiter la communication en temps réel au sein de l'équipe

Prix de Quire

Free

Quire évaluations et critiques

G2: 4.6/5 (60+ critiques)

4.6/5 (60+ critiques) Capterra: 4.7/5 (100+ commentaires)

Pourquoi ClickUp est en tête de la liste des alternatives à Any.do

En naviguant sur le vaste terrain des outils de gestion des tâches, ClickUp se démarque systématiquement. Alors que le marché compte une multitude de concurrents dignes d'intérêt, ClickUp se distingue par son adaptabilité aux efforts individuels et collaboratifs.

La véritable force de ClickUp réside dans son mélange unique de polyvalence et de convivialité. Que vous soyez un particulier cherchant à rationaliser ses tâches quotidiennes ou une équipe souhaitant optimiser son flux de travail, ClickUp vous offre de nombreuses fonctionnalités. La version gratuite de la plateforme offre un aperçu substantiel de ses prouesses, même sans débloquer toutes ses fonctions. Associé à une vaste bibliothèque de modèles comprenant plus de 1 000 ressources préconstruites, ClickUp est plus qu'un simple outil de gestion des tâches ; c'est un écosystème de productivité complet.

La participation à la solide communauté ClickUp peut améliorer votre expérience. Vous pouvez y glaner des informations, découvrir des conseils d'utilisation pratiques et même des façons innovantes d'exploiter le potentiel de la plateforme. Et en cas de doute, le service client de ClickUp est toujours prêt à vous guider.

En fait, s'aventurer dans ClickUp, ce n'est pas simplement adopter un autre outil, c'est s'associer à une solution conçue pour élever vos prouesses organisationnelles. Plongez dans l'aventure et laissez ClickUp redéfinir votre productivité.