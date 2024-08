Nous avons passé en revue les 10 meilleures applications de liste de tâches en 2024 (gratuites et payantes)

Je ne peux pas être la seule à vivre avec des listes à faire ! Ces listes applications de checklist quotidienne sont devenues mon assistant numérique personnel - elles m'aident à organiser les tâches, à définir des rappels et à hiérarchiser le travail à un niveau granulaire.

Oh, la quantité de choses que j'ai manquées (y compris les rendez-vous chez le dentiste) et les échéances, et je pense que mon point de basculement est venu lorsque je préparais un évènement, et il s'est terminé par un désordre brûlant.

Avec les bons outils et un changement d'état d'esprit, plus rien ne passe à travers les mailles du filet. Nous surestimons parfois nos capacités cognitives et n'acceptons pas d'être aidés.

Si vous n'utilisez pas encore une application de liste à faire, considérez que c'est le signe que vous devez vous joindre à la fête. Ces outils incroyables vous permettent de rester sur la bonne voie lorsque vous jonglez avec de multiples tâches dont les délais et les priorités varient.

J'ai passé beaucoup de temps à expérimenter différentes applications de gestion des tâches. Sur la base de mon expérience et des tests effectués par l'équipe de ClickUp, j'ai dressé une liste des meilleures applications de gestion des tâches, gratuites ou payantes.

Mais avant de passer à la liste, passons rapidement en revue les fonctionnalités incontournables d'une application de liste de tâches.

Que faut-il rechercher dans une application de liste à faire ?

Interface conviviale: L'application doit être intuitive et facile à naviguer, avec des instructions claires et une courbe d'apprentissage minimale _(parfois, tout ce que je veux, c'est une simple checklist à vider dans mon cerveau ; l'application qui me permet d'y arriver le plus rapidement gagne. C'est pourquoi j'adore les widgets sur l'écran d'Accueil de mon téléphone. Une simple pression et le tour est joué)

L'application doit être intuitive et facile à naviguer, avec des instructions claires et une courbe d'apprentissage minimale _(parfois, tout ce que je veux, c'est une simple checklist à vider dans mon cerveau ; l'application qui me permet d'y arriver le plus rapidement gagne. C'est pourquoi j'adore les widgets sur l'écran d'Accueil de mon téléphone. Une simple pression et le tour est joué) Compatibilité multiplateforme : Vous devez pouvoir accéder aux listes de tâches depuis différents appareils de manière transparente, qu'il s'agisse d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur. (_Je passe de mon téléphone à mon ordinateur portable tout au long de la journée, puis il y a mon bureau pour mon flux de travail personnel. La disponibilité multiplateforme et la sécurité vont de pair. Les outils doivent offrir une expérience de bureau et une expérience mobile de qualité égale. Souvent, les entreprises donnent la priorité à l'expérience web, et l'expérience mobile n'est qu'un pis-aller

: Vous devez pouvoir accéder aux listes de tâches depuis différents appareils de manière transparente, qu'il s'agisse d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur. (_Je passe de mon téléphone à mon ordinateur portable tout au long de la journée, puis il y a mon bureau pour mon flux de travail personnel. La disponibilité multiplateforme et la sécurité vont de pair. Les outils doivent offrir une expérience de bureau et une expérience mobile de qualité égale. Souvent, les entreprises donnent la priorité à l'expérience web, et l'expérience mobile n'est qu'un pis-aller Priorité des tâches et options de tri: Vous devez pouvoir prioriser les tâches en fonction de leur urgence ou de leur importance, et l'application doit proposer plusieurs options de tri, par exemple par date d'échéance, par catégorie ou par ordre personnalisé (J'utilise les étiquettes comme si ma vie en dépendait Avec l'important volume de travail que je suis, j'ai besoin d'obtenir les vues les plus personnalisées pour être efficace. je le fais avec des étiquettes, des drapeaux de priorité, différents types d'affichages, etc. Il est essentiel d'avoir cette option de personnalisation)

Vous devez pouvoir prioriser les tâches en fonction de leur urgence ou de leur importance, et l'application doit proposer plusieurs options de tri, par exemple par date d'échéance, par catégorie ou par ordre personnalisé (J'utilise les étiquettes comme si ma vie en dépendait Avec l'important volume de travail que je suis, j'ai besoin d'obtenir les vues les plus personnalisées pour être efficace. je le fais avec des étiquettes, des drapeaux de priorité, différents types d'affichages, etc. Il est essentiel d'avoir cette option de personnalisation) Rappels et notifications: Les rappels et les notifications sont indispensables pour vous aidersuivre l'évolution des tâches et à respecter les délais des projets. (Au delà de l'option de recevoir des rappels, je trouve que la possibilité de personnaliser le type de rappels et la manière d'être notifié est la plus critique. Sinon, vous vous noierez dans une mer de notifications.) _

Les rappels et les notifications sont indispensables pour vous aidersuivre l'évolution des tâches et à respecter les délais des projets. (Au delà de l'option de recevoir des rappels, je trouve que la possibilité de personnaliser le type de rappels et la manière d'être notifié est la plus critique. Sinon, vous vous noierez dans une mer de notifications.) **Pour le travail en équipe, les fonctionnalités de collaboration telles que le partage des tâches, les commentaires et l'attribution de tâches aux membres de l'équipe sont cruciales. (C'est d'autant plus important pour moi que je travaille dans plusieurs départements, j'étiquette ou je mentionne souvent des personnes et je discute sur un fil de discussion afin que nous puissions prendre une décision et nous aligner. Il est important de pouvoir faire tout cela en un seul endroit.)_

Catégories ou étiquettes personnalisables: Vous devez pouvoir organiser les tâches en catégories ou leur attribuer des étiquettes pour faciliter le tri et le filtrage en vue d'une gestion de projet efficace

Ces fonctionnalités essentielles m'ont aidé à filtrer les nombreux outils disponibles sur le marché et à sélectionner les meilleurs pour vous.

C'est parti !

Les 10 meilleures applications de liste À faire à utiliser en 2024

Les meilleures applications de listes à faire en un coup d'œil :

1. ClickUp-la meilleure application de liste à faire intégrée à l'IA

ClickUp est une application de liste de tâches tout-en-un avec de nombreuses fonctionnalités de gestion de projet, de collaboration et d'analyse. Son intégration IA la distingue de la plupart des outils, offrant des fonctionnalités permettant de gagner du temps qui améliorent l'efficacité et vous permettent de rester concentré sur un travail significatif qui a un impact. ClickUp Tâches est une solution pratique pour diviser les projets en petits morceaux et paramétrer chaque élément d'action comme une tâche distincte.

Divisez vos projets en éléments d'action gérables à l'aide de ClickUp Tasks

Je peux créer des checklists dans n'importe quelle partie de mon environnement de travail à l'aide de Listes à faire de ClickUp que ce soit dans les tâches, les documents ou les notes. La checklist des tâches m'aide à définir un processus transparent pour moi-même et mon équipe, tandis que la checklist des documents me permet de cocher les éléments checklistés dans un document en format ClickUp Documents .

Lorsque je suis en train de travailler sur une tâche et qu'une idée me vient à l'esprit (ou que j'oublie de faire les courses cette semaine ou mon redoutable rendez-vous chez le dentiste), je dresse une checklist rapide sur le bloc-notes ClickUp. Je n'ai pas besoin de changer d'onglet et mon flux de travail n'est pas interrompu.

Notez vos idées, vos listes de choses à faire et vos notes sur le bloc-notes ClickUp pendant votre travail

Je préfère également créer des tâches sur ClickUp Documents parce que c'est super simple. Le processus est le suivant :

Surligner un texte dans un document Cliquez sur Multi-tâche dans la barre d'outils Cliquez sur Select List et choisissez une liste Cliquez sur Créer

Après avoir créé les Teams, je les attribue aux membres de l'équipe et je fixe des paramètres. La fonctionnalité de modification en cours en temps réel me permet de collaborer en douceur avec mon équipe à distance.

Gérez votre liste À faire en collaboration avec votre équipe à l'aide de ClickUp Docs

Pour les tâches qui ne nécessitent pas d'intervention manuelle, j'utilise ClickUp Brain . Il automatise la création de tâches et la planification de sous-tâches, répond aux questions sur les tâches et les documents (lorsque je suis pressé et que je cherche une information spécifique), et résume les détails des tâches.

Résumez les détails d'une tâche avec ClickUp Brain

Pour tester l'intuitivité de cet outil IA, j'ai créé une tâche intitulée " Concevoir un programme de formation des employés " et j'ai ajouté les membres de mon équipe pour discuter de la manière dont nous allons planifier le programme. Nous avons utilisé les commentaires de la tâche pour aborder nos objectifs et l'approche que nous voulons adopter pour la formation.

En quelques jours, ClickUp Brain a commencé à recommander des sous-tâches adaptées (après avoir réfléchi au contexte de la tâche), telles que l'identification des besoins et des lacunes de compétences des employés, la connexion avec des spécialistes en la matière pour créer des modules de formation, et la détermination du calendrier du programme.

Ça change la donne !

ClickUp propose également plusieurs modules de formation prêts à l'emploi modèles de listes à faire prêts à l'emploi et Modèles GTD pour vous aider à organiser les tâches de manière plus systématique.

Voici mes favoris :

Ce modèle aligne vos actions quotidiennes sur vos objectifs hebdomadaires. Utilisez-le pour créer une liste de priorités en fonction de l'importance, de l'urgence ou de l'effort, organiser des projets avec des listes, des sous-tâches et des délais, et suivre la progression à l'aide de diagrammes de Gantt ou de tableaux Kanban.

En plus de vous permettre de rester organisé, le modèle vous permet de travailler sans stress, car vous bénéficiez d'une visibilité sur les tâches qui nécessitent une attention immédiate et sur la distance qui vous sépare de vos objectifs.

Utilisez ce modèle pour définir un agenda réalisable pour la semaine à venir. Organisez les tâches similaires en catégories, définissez des rappels pour les tâches urgentes et tenez un onglet de progression par rapport aux paramètres fixés.

Vous pouvez personnaliser le modèle pour qu'il convienne à la création de listes à faire personnelles et professionnelles.

Ce modèle est votre planificateur de routine quotidienne pour construire des habitudes saines et rester sur la bonne voie avec elles. Il vous aide à :

Rester organisé avec les tâches quotidiennes et les validations professionnelles

Fixer des objectifs réalisables qui contribuent à votre réussite sur le long terme

Vérifier régulièrement votre progression

Gérer les priorités pour ne pas manquer des tâches importantes

Lorsque vous cochez des tâches sur votre liste, vous bénéficiez d'un regain de motivation qui vous pousse à redoubler d'efforts. N'oubliez pas de vous féliciter pour vos réalisations, petites ou grandes !

ClickUp fonctionne pour les équipes interfonctionnelles de toutes tailles, des petites entreprises aux entreprises. Il assiste plus de 1 000 intégrations avec d'autres applications telles que GitHub, Slack, HubSpot, Clockify, Calendly et Zendesk. Ainsi, même si vous avez une pile technologique chargée, ClickUp peut rapidement s'adapter à votre flux de travail.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Gérez votre liste de choses à faire ClickUp depuis votre bureau, votre téléphone ou votre navigateur

Choisissez parmi plus de 15 vues$$ personnalisables pour configurer, visualiser et suivre la progression de votre liste à faire d'une manière qui vous convient

Personnalisez les types de tâches en ajoutant vos conventions de dénomination àChamps personnalisés ClickUp* Suivez votre productivité quotidienne en résumant les tâches à la fin de la journée avec les comptes rendus IA de ClickUp

Limites de ClickUp

Il y a une courbe d'apprentissage pour les débutants. Mais ClickUp dispose de nombreuses ressources et d'outils prêts à l'emploimodèles de gestion des tâches prêts à l'emploi pour vous aider à démarrer rapidement

Prix ClickUp

Free Forever pour toujours (Idéal pour les particuliers)

(Idéal pour les particuliers) Unlimited: $7/utilisateur par mois (Idéal pour les petites équipes)

$7/utilisateur par mois (Idéal pour les petites équipes) Business: 12$/utilisateur par mois (Idéal pour les équipes de taille moyenne)

12$/utilisateur par mois (Idéal pour les équipes de taille moyenne) Enterprise: Tarification personnalisée (Idéal pour manager d'importantes équipes)

Tarification personnalisée (Idéal pour manager d'importantes équipes) ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre et par environnement de travail par mois

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews) Les utilisateurs aiment la possibilité de créer intuitivement des tâches, des sous-tâches et des checklists dans ClickUp et l'évaluent comme l'une des meilleures applications de gestion de projet.

"J'aime pouvoir créer ma checklist quotidienne, suivre des idées pour plus tard et me rappeler les rappels à faire." _"J'aime pouvoir créer ma checklist quotidienne, suivre des idées pour plus tard et me rappeler les rappels à faire

2. Todoist - la meilleure pour la collaboration

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-18.jpeg Todoist /$$$img/

via Todoist Il ne suffit pas de créer une liste de tâches. Vous devez pouvoir y collaborer avec les membres de l'équipe pour maintenir l'élan. C'est là que Todolist entre en jeu.

J'adore l'interface minimale de cette application de liste à faire, principalement parce qu'elle facilite grandement le partage des tâches. Pas seulement le partage, Todoist permet d'assigner des tâches aux membres de l'équipe et d'ajouter des détails supplémentaires à l'aide de commentaires.

J'ai également trouvé l'option permettant de rendre certains projets privés si vous souhaitez limiter l'accès aux données sensibles. C'est un ajout réfléchi pour garder confidentiels les forfaits produits, les devis et autres données internes.

Conçue pour stimuler les efforts et la productivité des équipes, Todlist est une application intelligente de gestion des tâches pour les petites et moyennes équipes.

Meilleures fonctionnalités de Todoist

Concentrez-vous sur les tâches pertinentes grâce à des affichages flexibles

Hiérarchisez les tâches sensibles au facteur temps et cochez-les plus rapidement

Paramétrez des dates d'échéance récurrentes de manière intuitive avec la reconnaissance des dates

Synchronisez votre liste à faire sur le bureau, Android, iOS, les wearables et les extensions de navigateur

Limites de Todoist

L'intégration du Calendrier aurait pu être plus puissante

La structuration des sous-tâches est confuse

Prix de Todoist

Débutant: Gratuit

Gratuit Pro: $5/utilisateur par mois

$5/utilisateur par mois Business: $8/utilisateur par mois

$8/utilisateur par mois Collaboration: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Avancé: Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (700+ commentaires)

4.4/5 (700+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (2,000+ commentaires)

La plupart des utilisateurs préfèrent Todoist à d'autres applications de gestion des tâches en raison de sa simplicité et de ses puissantes fonctionnalités de collaboration.

_Todoist est simple à installer et adopte une approche centrée sur l'utilisateur Il est idéal pour produire des listes de tâches personnalisées et bien détaillées (utiles pour organiser les différentes phases d'un évènement majeur). > Il est idéal pour produire des listes de tâches personnalisées et bien détaillées (utiles pour organiser les différentes phases d'un évènement majeur). Nous pouvons facilement distribuer les tâches aux membres de l'équipe, en particulier lorsque de nombreuses personnes aux paramètres variés sont impliquées dans un projet. > Nous pouvons facilement distribuer les tâches aux membres de l'équipe, en particulier lorsque de nombreuses personnes aux paramètres variés sont impliquées dans un projet.

3. TickTick - le meilleur pour rester concentré

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-160.png TickTick /$$img/

via TickTick Il arrive parfois que l'on se sente dépassé par une longue checklist de tâches. Vous essayez de les accomplir toutes en même temps. Mais la science du changement de contexte nous dit que le multitâche est un tueur de productivité - la clé pour cocher toutes les tâches est de se concentrer sur une seule tâche à la fois. C'est ce que TickTick permet de faire.

J'ai essayé son chronomètre Pomo, qui vous permet de réserver de petits blocs de temps pour vous concentrer sur une tâche en fonction de la méthode Pomodoro système de productivité . Bien qu'il ne soit pas idéal de mettre en pause votre chronomètre Pomodoro, TickTick offre cette fonctionnalité au cas où quelque chose d'urgent surviendrait.

Pour moi, la productivité personnelle consiste à rester concentré sur une chose, à éviter les distractions et à faire suffisamment de travail en profondeur. TickTick m'a aidé dans cette tâche.

J'ai également adoré la rapidité avec laquelle je pouvais ajouter des tâches à l'aide de la fonctionnalité de saisie vocale et synchroniser le chronomètre sur tous mes appareils. Cette application À faire est idéale pour les professionnels qui veulent rester productifs en se concentrant sur de courtes périodes de travail en profondeur.

Toutefois, celle-ci fonctionne mieux pour les tâches personnelles. Vous devrez peut-être chercher ailleurs pour collaborer avec votre équipe sur des listes de tâches.

TickTick meilleures fonctionnalités

Définit automatiquement des paramètres de rappel lorsque vous ajoutez une date d'échéance et des informations sur l'heure à une tâche

Partage de votre liste de tâches avec d'autres personnes

Gamifier la progression des tâches avec le score d'accomplissement

Organiser les tâches dans des dossiers, des listes, des tâches et des éléments à vérifier

Limites de TickTick

L'affichage du Calendrier n'est pas disponible dans la version gratuite

Capacités de collaboration limitées

Prix de TickTick

Free

Basic: 2,99 $/utilisateur par mois (forfait annuel à 35,99 $)

G2: 4.5/5 (100+ commentaires)

4.5/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (100+ commentaires)

4. À faire pour l'intégration de WhatsApp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-19.jpeg À faire /$$$img/

via À faire Vous êtes submergé par trop d'applications et vous cherchez quelque chose qui corresponde à votre routine quotidienne ? Any.do pourrait être une bonne option.

Nous utilisons tous assez fréquemment des applications de messagerie ou de texte, et Any.do travaille en plus de cela. Elle vous permet de mettre en place des rappels directement depuis WhatsApp, même sans ouvrir l'application Any.do.

J'ai intégré À faire à WhatsApp, et l'expérience s'est avérée tout à fait transparente. Chaque fois que j'ajoutais une tâche avec un échéancier, je recevais un rappel sur WhatsApp. Mais cette fonctionnalité n'est disponible que sur les forfaits payants. Si vous n'utilisez pas WhatsApp, vous pouvez commodément intégrer l'outil avec Siri et Apple Reminders si vous êtes sur un appareil Apple.

Si votre travail implique beaucoup d'interactions externes avec des personnes, comme des appels commerciaux ou des réunions, une application de productivité axée sur la messagerie pourrait valoir la peine d'être essayée. En revanche, si vous essayez de faire un travail en profondeur, les applications de messagerie sont une grande source de distraction. Se tourner vers elles pour vous rendre plus productif pourrait finir par être contre-intuitif.

Any.do peut convenir aux particuliers et aux équipes de petite ou moyenne taille à la recherche d'applications de gestion des tâches. En revanche, les équipes plus importantes et les entreprises pourraient avoir besoin de quelque chose de plus puissant.

Les meilleures fonctionnalités d'À.faire

Créez des tableaux privés pour gérer les informations confidentielles

Attribuer automatiquement des tâches, des échéances et le statut du projet

Créez des tableaux illimités pour gérer votre flux de travail

Synchroniser le contenu sur votre bureau, ordinateur portable, tablette, mobile et wearables

Limites d'Any.do

Fonction de calendrier limitée : l'outil définit des créneaux de 30 minutes par défaut, que vous ne pouvez pas personnaliser

Prix d'Any.do

Personnel: Gratuit

Gratuit Premium: 5,99 $/utilisateur par mois

5,99 $/utilisateur par mois Teams: $7.99/utilisateur par mois

$7.99/utilisateur par mois Famille: $9.99 (pour 4 utilisateurs par mois)

Évaluations et critiques d'À faire

G2: 4.2/5 (100+ reviews)

4.2/5 (100+ reviews) Capterra: 4.4/5 (100+ avis)

5. Les 3 meilleures pour la gestion des tâches sous iOS

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-161-933x1400.png Things 3 /$$img/

via Choses 3 Si vous préférez travailler avec des appareils Apple, la toute nouvelle application Things 3 est exactement ce qu'il vous faut pour rationaliser la gestion des tâches.

J'ai adoré la fonctionnalité de rappel, qui était auparavant absente de l'application. L'analyseur de date en langage naturel comprend l'heure que vous tapez et paramètre les rappels en conséquence. C'est très pratique.

Vous êtes trop occupé pour taper ? Il suffit de demander à Siri de définir un rappel dans Things, et le tour est joué. Cette fonctionnalité est utile si vous devez souvent gérer des tâches à délai précis : vous recevrez des rappels sur tous vos appareils afin de ne pas manquer les échéances.

Le langage de conception correspond à ce que l'on attend d'une application destinée aux utilisateurs d'Apple : propre, élégant, minimal et, surtout, fonctionnel. Le simple aperçu de ce qui vous attend aujourd'hui, demain ou même la semaine suivante est une véritable bouée de sauvetage.

L'application Mon travail 3 est idéale pour le suivi de votre liste personnelle de choses à faire, qu'il s'agisse de votre travail ou de vos tâches ménagères.

Les meilleures fonctionnalités de Things 3

Free est gratuit grâce à un design minimal et fonctionnel

Décomposez les grandes tâches en petits morceaux grâce à Headlines

Suivez votre emploi du temps quotidien avec la liste Today

Forfait pour la semaine à venir avec l'onglet À venir

Les limites de Things 3

Disponible uniquement sur Mac et iOS

Pas d'essai gratuit

Prix de Things 3

MacOS: 49,99 $ (achat unique)

49,99 $ (achat unique) iPhone et Apple Watch: 9,99 $ (achat unique)

9,99 $ (achat unique) iPad: 19,99 $ (achat unique)

Things 3 évaluations et critiques

G2: 4.4/5 (20+ reviews)

4.4/5 (20+ reviews) Capterra: 4.9/5 (100+ avis) Beaucoup d'utilisateurs s'ennuient des fonctionnalités avancées telles que le suivi personnalisé et les affichages personnalisés pour suivre les tâches dans Things.

_Le principal problème que j'ai eu avec Things est que je voulais plus de moyens de délimiter et de différencier les tâches. J'utilise beaucoup les codes couleur, ainsi que les étiquettes - les étiquettes sont très bien dans Things, mais j'aurais pu utiliser plus de moyens pour séparer les tâches et les projets afin qu'il soit facile d'avoir une idée de ce qui doit être fait d'un seul coup d'œil. Je ne veux pas lire toutes les tâches à chaque fois que je jette un coup d'œil

Cependant, la plupart d'entre eux sont d'accord sur les points suivants la simplicité et l'intuitivité de qu'elle est une application de base pour la gestion des tâches.

J'adore la simplicité et l'esthétique de Things. C'est intuitif et ça marche tout simplement. La synchronisation est solide comme le roc sur toutes les plateformes. Elle possède les fonctionnalités essentielles dont j'ai besoin : Projets, Domaines, Tâches, Notes et Étiquettes. Les titres sont également appréciés

6. Google Tasks - le meilleur pour les utilisateurs de G-Suite

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-20-860x1400.jpeg Google Tasks /$$img/

via Tâches Google Google Tasks est une application gratuite de liste de choses à faire que vous pouvez intégrer à Gmail et Google Agenda.

Ce que j'ai le plus apprécié dans cet outil, c'est la possibilité de créer une tâche directement à partir de Gmail. Par exemple, lorsqu'un membre de l'équipe pose une question ou envoie un élément à examiner, vous pouvez le transformer en élément d'action, qui apparaîtra sur votre liste de tâches - une aide précieuse lorsque vous avez beaucoup de choses à faire et peu de temps pour paramétrer des tâches individuelles.

Cette option peut convenir aux personnes ou aux entreprises qui travaillent dans la Gsuite et qui n'ont pas besoin de fonctionnalités supplémentaires. Mais le problème est qu'une fois que vous avez une tâche, les options de collaboration sont limitées. Vous devrez peut-être retourner à l'application de discussion de votre lieu de travail pour discuter de la tâche plus en détail ou envoyer un e-mail. La personnalisation des tâches pour y ajouter des priorités, des libellés ou des étiquettes est encore limitée.

Supposons que vous utilisiez déjà l'outil mais que vous recherchiez des fonctionnalités avancées telles que la gestion de projet et les capacités de collaboration. Dans ce cas, vous pouvez intégrer votre application Google Tasks à ClickUp (avec l'aide de Zapier). Toute action effectuée sur une application sera répercutée sur l'autre, ce qui rendra votre flux de travail plus fluide et plus efficace.

Meilleures fonctionnalités de Google Tasks

Glisser-déposer des tâches pour modifier les niveaux de priorité

Retracez une tâche jusqu'à son e-mail source au cas où vous auriez besoin de plus de contexte

Bénéficiez de l'aide de l'assistant Google pour mieux gérer les tâches

Suivez et modifiez les tâches depuis l'appareil de votre choix

Limites de Google Tasks

Il arrive que les notifications push ne se déclenchent pas à temps, ce qui vous fait manquer des échéances importantes

Prix de Google Tasks

Free

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

7. Microsoft À faire pour les utilisateurs de Microsoft 365

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-21-1400x986.jpeg Microsoft À faire /$$$img/

via Microsoft À faire Microsoft À faire est l'une des applications de liste de tâches les plus simples de notre liste. Malgré ses fonctionnalités limitées, elle fait le travail, gratuitement.

Ma fonctionnalité la plus favorite est l'onglet Ma journée. Il affiche une vue d'ensemble de ma journée (y compris les tâches personnelles et professionnelles) et propose des suggestions intelligentes pour mettre à jour la liste en cours de route.

Cet outil est idéal pour les équipes qui commencent à utiliser une application de liste de tâches ou pour les PME à la recherche d'une application de liste de tâches gratuite application gratuite de gestion des tâches .

Si vous travaillez beaucoup dans l'univers Mon travail, vous pouvez intégrer À faire avec Outlook Tasks, ce qui facilite la gestion de toutes vos tâches en un seul endroit.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft À faire

Intégrez l'outil à d'autres produits MS de votre équipe technologique, tels que Teams et le calendrier Outlook

Marquez les tâches comme importantes pour ne pas perdre de vue les priorités

Planifiez efficacement les comptes rendus quotidiens et les réunions avec les clients et accédez à votre application de liste à faire sur le Web, Windows, iPhone et Android

Partagez votre liste de tâches avec les membres de votre équipe pour les tenir au courant

Limites de Microsoft À faire

Forte dépendance à l'égard de l'écosystème Microsoft

Pas de fonctionnalité de rapports pour suivre les performances

Prix de Microsoft À faire

Free

Évaluations et critiques de Microsoft À faire

G2: 4.4/5 (80+ commentaires)

4.4/5 (80+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (2,000+ avis)

A placé dans les favoris microsoft To-Do semble être une application de liste de tâches populaire pour les équipes et les individus.

Microsoft To-Do est très facile à utiliser et flexible. Il m'aide à préparer un planning pour la journée avec des forfaits, des activités et des réunions. Les tâches qui me sont assignées peuvent être concentrées avec un meilleur forfait et une meilleure exécution. L'intégration transparente avec l'écosystème Microsoft le rend accessible. Une interface conviviale avec des fonctionnalités de synchronisation de calendrier fonctionne très bien. Les tâches créées _peuvent être facilement partagées au sein de l'équipe. Bonne assistance client

8. Remember the Milk - le meilleur pour une interface utilisateur amusante

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-22.jpeg Se souvenir du lait /$$img/

via Remember le lait J'ai beau être un adepte des outils de gestion du travail à l'allure professionnelle, je n'ai pas pu m'empêcher d'être impressionné par l'aspect adorable de cette application.

En découvrant ses fonctionnalités, je suis tombé sur la Liste intelligente, une fonction qui vous permet de rechercher des tâches à l'aide de critères spécifiques. Par exemple, vous pouvez rechercher les tâches à effectuer cette semaine afin de les classer par ordre de priorité.

Bien que ses capacités de collaboration soient limitées à l'attribution de tâches aux membres d'une équipe, les particuliers et les petites entreprises peuvent l'utiliser pour ajouter un élément ludique à leur flux de travail quotidien.

Les meilleures fonctionnalités de Remember the Milk

Interface utilisateur ludique et conviviale

Création rapide de tâches et de paramètres de rappel grâce à Smart Add

Recevez des rappels sur le canal que vous utilisez le plus : e-mail, texte ou toute autre application

Limites de Remember the Milk

Pour partager des tâches avec des membres de l'équipe, vous devez d'abord les ajouter à vos contacts. C'est peu pratique pour les grandes équipes

Prix de Remember the Milk

Basic: Gratuit

Gratuit Pro: 49,99 $/an avec partage illimité (pas de forfait mensuel)

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.4/5 (50+ commentaires)

9. Habitica - la meilleure application de liste de choses à faire avec des jeux

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-23-1152x1400.jpeg Habitica /$$img/

via Habitica Lorsque vous avez l'impression que vérifier votre liste de choses à faire représente un travail considérable, Habitica transforme votre liste de tâches en un jeu. De quoi mettre un peu de piment dans votre vie et booster votre productivité !

Que vous souhaitiez boire plus d'eau, lire plus de livres ou travailler sur les tâches que vous avez du mal à terminer, vous pouvez paramétrer n'importe quelle habitude ou objectif sur l'application.

J'ai trouvé la fonctionnalité Récompenses très motivante. Chaque fois que je cochais une tâche, j'obtenais une récompense. Cela m'a fait du bien d'avoir un mystérieux animal de compagnie numérique pour l'entreprise (c'était ma récompense pour avoir été super productive, au cas où vous vous poseriez la question) !

Avec sa console très gamifiée, vous pouvez également faire équipe avec d'autres Teams pour combattre des monstres dans une bataille épique. Vous gagnez de l'or au fur et à mesure de vos victoires, que vous pouvez utiliser pour débloquer des favoris personnalisés (comme une pizza au petit-déjeuner, rattraper le dernier épisode de votre émission Netflix préférée, ou tout ce qui vous rend heureux).

Mon travail fonctionne mieux pour les individus et les petites équipes qui apprécient le modèle gamifié, mais vous feriez peut-être mieux de choisir une autre application pour la gestion avancée des tâches.

Les meilleures fonctionnalités d'Habitica

Paramétrez rapidement les tâches grâce à l'interface utilisateur simple et ludique

Maintenir la motivation grâce aux récompenses offertes par le jeu

Participez à des jeux avec d'autres utilisateurs

Construire des habitudes saines tout en jouant

Limites d'Habitica

Cas d'utilisation limités - peut ne pas fonctionner pour des collaborations professionnelles

Ne s'intègre pas aux logiciels de gestion de projet

Prix d'Habitica

Basic: Gratuit

Gratuit Pour les groupes: 9$/mois + 3$/utilisateur

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

10. Workflowy - Le meilleur pour créer des listes de tâches minimalistes

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-31.gif Workflowy /$$img/

via Workflowy Workflowy est une application de liste à faire simple mais puissante, conçue pour créer des listes de tâches sans encombrement.

J'ai été immédiatement attiré par son interface utilisateur soignée. Elle dispose d'une barre latérale à gauche pour naviguer dans l'ensemble de votre liste de tâches, ce que j'ai trouvé particulièrement utile pour afficher une vue d'ensemble des centaines de tâches de ma liste. Il est facile de supprimer les tâches qui ne sont plus pertinentes ou de les déplacer vers le haut ou vers le bas de la liste.

J'ai également adoré la facilité avec laquelle on peut prendre des notes dans les listes à puces, les transformer en tâches et les cocher. Workflowy permet également de regrouper des éléments similaires à l'aide d'étiquettes, un petit plus nécessaire pour gagner du temps.

Les gestionnaires de projet, les spécialistes du marketing ou les professionnels qui ne sont pas fans des interfaces visuelles lourdes adoreront cette application pour leur prise de notes quotidienne et pour créer des listes rapides à faire.

Les meilleures fonctionnalités de Workflowy

Trouvez ce que vous cherchez grâce à une recherche globale

Ajoutez du contexte à vos tâches grâce à de courtes notes

Ajoutez des fichiers et des images pertinents à vos tâches

Partager des tâches avec des membres de l'équipe

Limites de Workflowy

Vous pouvez partager des tâches, mais il n'y a pas d'option de collaboration

Pas d'option pour personnaliser les éléments visuels de l'outil (à l'exception de la mise en évidence)

Prix de Workflowy

Basic: Gratuit

Gratuit Workflowy Pro: $4.99/utilisateur par mois

Evaluations et critiques de Workflowy

G2: 4.5/5 (20+ commentaires)

4.5/5 (20+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

Choisir la meilleure application de liste à faire en 2024

La plupart des applications que j'ai incluses dans cette liste ont une interface utilisateur simple, ce qui les rend accessibles à des équipes ayant différents niveaux d'expertise technique.

Si tous ces outils permettent de créer des tâches et de les cocher, très peu offrent des fonctionnalités avancées telles que le suivi visuel de la progression, la collaboration avec de grandes équipes, l'attribution de tâches à plusieurs membres de l'équipe simultanément, la création de rapports et d'analyses, et l'intégration de l'IA.

Les outils les plus simples sont bons pour un usage personnel, mais leurs fonctions limitées ne suffiront pas pour des projets complexes avec des équipes distantes ou interfonctionnelles.

Dans de tels cas, ClickUp est un gagnant incontestable. Il lie la création et le suivi des tâches à la gestion de projet assistée par l'IA, ce qui garantit que votre équipe reste productive et efficace et qu'elle évolue ensemble comme une seule entité. Démarrez avec ClickUp dès aujourd'hui !