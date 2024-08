15 meilleurs systèmes de productivité pour rester productif en 2024

Vous vous éparpillez en essayant d'en faire plus Terminé ? Votre liste de choses à faire dépasse-t-elle vos efforts ? Il est facile de prendre du retard et de finir par se sentir dépassé, mais si votre résolution pour 2024 est de vous attaquer à tout ce qui figure sur votre liste de choses à faire, les systèmes de productivité pourraient vous aider.

Les meilleurs systèmes de productivité s'intégreront naturellement à votre flux de travail, que vous essayiez d'organiser votre propre vie ou d'améliorer votre productivité au travail. Ils peuvent vous aider à surmonter les distractions, à maintenir votre concentration et à écraser cette liste de tâches.

Quels sont les systèmes de productivité qui vous conviennent ?

Préparez-vous à améliorer votre productivité ! Découvrez ces 15 systèmes de productivité qui changent la donne et vous aideront à atteindre vos objectifs cette année.

Qu'est-ce qu'un système de productivité ?

Un système de productivité peut être un cadre, une méthode ou un outil conçu pour vous aider à faire les choses plus terminées.

Les différents systèmes de productivité visent à vous aider à surmonter différents obstacles. Vous avez peut-être du mal à remettre à plus tard, à vous organiser ou à vous sentir submergé par vos listes de choses à faire. Quel que soit le problème, il existe un système de productivité qui peut vous aider à le résoudre.

Mais n'oubliez pas qu'il n'existe pas de système de productivité parfait ! Vous devrez peut-être combiner différents cadres, méthodes et outils pour créer un système qui vous aidera à atteindre vos objectifs. En essayant plusieurs systèmes, vous apprendrez ce qui fonctionne pour vous (et ce qui ne fonctionne pas !).

15 systèmes de productivité pour vous aider à accomplir davantage en 2024

1. La technique Pomodoro

Faire des pauses chronométrées avec le minuteur de ClickUp et la technique Pomodoro

Si vous avez du mal à rester concentré pendant votre travail, la technique Pomodoro pourrait vous aider. Ce système populaire de gestion du temps divise votre emploi du temps en intervalles ciblés suivis d'une pause de 5 minutes. Après avoir achevé quatre de ces cycles Pomodoro, vous prenez une pause plus longue pour revenir au travail en étant concentré et rafraîchi.

Fait amusant: Pomodoro signifie tomate en italien. Pourquoi donner à un système de gestion du temps le nom d'un produit que l'on utilise dans une sauce marinara ? La légende veut qu'un chronomètre de cuisine en forme de tomate ait inspiré l'inventeur du système.

2. La méthode "Faire les choses Terminé" (GTD)

Effacée par David Allen, la méthode "Getting Things Terminé" est un système de productivité populaire qui vous aide à désencombrer votre esprit et à vous concentrer sur vos tâches. Voici comment elle fonctionne :

Notez tout ce que vous devez et voulez faire au fur et à mesure qu'il vous vient à l'esprit Clarifiez en classant ces éléments dans l'une des trois catégories suivantes : Une action suivante (une tâche immédiatement réalisable)

Un projet qui prendra du temps

Des documents de référence pour plus tard Organisez votre liste et regroupez les tâches similaires en fonction de leur catégorie et de leur importance Réfléchissez à vos listes pour ajouter de nouveaux éléments ou les ajuster en fonction de l'évolution de vos objectifs Consultez vos listes en commençant par les tâches les plus importantes

Vous pouvez personnaliser ce système de productivité flexible pour répondre à vos besoins et vous adapter à l'évolution de vos priorités.

À faire pour l'essayer ? Consultez ce modèle gratuit de méthode GTD et voyez comment cela fonctionne.

3. Blocage du temps

Suivez facilement votre temps et votre emploi du temps grâce au modèle de blocage de l'emploi du temps de ClickUp

Le blocage du temps est une autre technique de gestion du temps qui consiste à créer des blocs de temps dans votre emploi du temps dédiés à des projets ou des tâches spécifiques. Vous traitez votre emploi du temps comme une liste à faire.

En tant que système de productivité, c'est une bonne méthode si vous avez des problèmes à maintenir votre concentration, car vous n'avez qu'une seule tâche à la fois dans votre emploi du temps. Il peut également être très flexible en vous permettant de hiérarchiser les tâches en fonction de l'évolution de vos objectifs et de votre énergie. Vous pouvez l'essayer dès maintenant avec ce modèle gratuit de blocage d'emploi du temps .

4. Mangez cette grenouille

Une citation de Mark Twain a inspiré cette méthode de productivité :

_ "Si votre travail consiste à manger une grenouille, il vaut mieux le faire le matin à la première heure. Et si votre travail consiste à manger deux grenouilles, il est préférable de manger la plus grosse en premier"

Cette méthode vous encourage à "manger la grenouille" en premier ou à vous atteler en premier à la tâche la plus difficile ou la plus importante de la journée. Il s'agit d'un système de productivité efficace pour les personnes qui procrastinent ou qui ont le plus d'énergie le matin. En vous attaquant d'abord à cette tâche importante, vous vous donnez un sentiment d'accomplissement et vous donnez le ton pour le reste de la journée.

5. Le système Zen à Terminé (ZTD)

Organisez et affichez vos tâches avec différents filtres dans le modèle de gestion des tâches ClickUp afin de commencer à construire lentement de meilleures routines de productivité grâce à un système Zen à Terminé

Le système Zen to Terminé travaille selon une approche minimaliste de la productivité. Au lieu d'adopter tout de suite un système de productivité compliqué, vous construisez lentement des habitudes productives au fil du temps.

Il reprend certaines des idées de la méthode GTD en commençant par la capture, la clarification et la révision des listes de tâches. Mais elle va encore plus loin en encourageant la pleine conscience et en vous amenant à vous concentrer sur une tâche à la fois sans vous soucier de ce qui vient ensuite. Mon travail peut ne pas fonctionner pour des tâches spécifiques, mais c'est un excellent moyen d'apporter du calme à votre chaos.

6. La matrice de décision d'Eisenhower

La matrice de décision d'Eisenhower, également connue sous le nom de matrice Urgent-Important, est une matrice de prise de décision qui peut vous aider à déterminer vos tâches les plus importantes pour la journée. La matrice est divisée en quatre quadrants :

Tâches urgentes et importantes: les entreprendre en premier lieu

les entreprendre en premier lieu Tâches non urgentes et importantes: prévoyez du temps pour ces tâches plus tard

prévoyez du temps pour ces tâches plus tard Tâches urgentes et non importantes : Déléguez-les à d'autres personnes si possible

Déléguez-les à d'autres personnes si possible Tâches non urgentes et non importantes: supprimez-les de votre liste de choses à faire

Cette méthode de productivité vous aide à rester concentré sur les tâches qui comptent et à éliminer les tâches qui encombrent votre journée. Voyez comment votre liste de tâches se situe par rapport à celle-ci modèle gratuit de matrice d'Eisenhower .

7. Mise en lot des tâches

La mise en lots des tâches est une méthode de productivité qui consiste à regrouper des tâches similaires et à les achever en une seule session achevée.

Au lieu de passer d'un appel téléphonique à un e-mail ou à la rédaction d'un rapport, vous restez concentré sur un type de tâche. C'est un excellent moyen de minimiser les changements de contexte et de vous aider à vous concentrer. Utilisez un application de gestion des tâches pour suivre votre liste de choses à faire et organiser les tâches similaires ensemble.

8. Tâche unique

Éliminez le changement de tâches en travaillant dans ClickUp Docs, qui offre tous les outils et fonctions dont vous avez besoin pour créer des documents, faire du travail et achever des tâches sans passer par de multiples plateformes

Le multitâche peut vous nuire plus qu'il ne vous aide. Essayez plutôt la monotâche. La monotâche est une méthode qui consiste à se concentrer sur une seule tâche à la fois et à l'achever. Vous consacrez toute votre attention à la tâche en cours, ce qui peut avoir pour résultat de réduire les erreurs et d'améliorer la qualité du travail. Cela peut également contribuer à réduire la fatigue mentale et le stress.

9. La méthode Ivy Lee

La méthode Ivy Lee est l'un des systèmes de productivité les plus anciens de cette liste, mais c'est toujours une excellente technique de gestion du temps. Pour utiliser la méthode Ivy Lee, vous devez.. :

Rédiger six tâches

Les classer par ordre d'importance

Commencer la journée en vous concentrant exclusivement sur la première tâche

Ne passer à la tâche suivante de la liste qu'après avoir achevé celle qui vient de l'être

Reportez les tâches inachevées au jour suivant

Se concentrer sur seulement six tâches quotidiennes peut être un excellent moyen de hiérarchiser votre liste de choses à faire et de réduire le sentiment d'être débordé. Il s'agit d'un système simple et adaptable qui peut vous permettre d'être plus attentif à vos tâches.

10. Méthode Kanban

Soyez plus productif grâce à un Tableau Kanban entièrement personnalisable

La méthode Kanban est peut-être le meilleur système de productivité pour les penseurs visuels. Elle utilise un Tableau et des cartes (ou des notes autocollantes) pour organiser et gérer les tâches. Les tâches se déplacent dans les catégories du Tableau Kanban le tableau Kanban est une représentation visuelle de votre flux de travail.

C'est un outil de productivité pratique qui fonctionne pour les projets personnels et les tâches professionnelles et qui peut vous aider à identifier les goulets d'étranglement dans votre processus. C'est également un excellent moyen de collaborer avec les équipes, car chacun peut voir les tâches sur le Tableau et les déplacer dans les catégories au fur et à mesure de son travail. Il s'agit également d'un système de productivité facile à adapter à un environnement virtuel.

11. La méthode de la boîte de réception zéro

Vous êtes submergé par les e-mails ? La méthode "boîte de réception zéro" à la rescousse !

Cette stratégie de productivité vous encourage à vider (ou presque) votre boîte de réception d'e-mails autant que possible. Au lieu de nettoyer votre boîte de réception de temps en temps, vous traitez les e-mails entrants au fur et à mesure qu'ils arrivent afin d'éviter qu'ils ne s'accumulent.

À faire ? Cette tâche vous semble insurmontable ? Il est plus facile de traiter votre boîte de réception comme une station de passage plutôt que comme une cellule de détention.

Vous déciderez comment traiter chaque e-mail entrant en y répondant, en le déléguant, en le programmant, en l'archivant ou en le supprimant. Prévoyez du temps pour consulter votre e-mail au lieu de répondre à chaque ping afin que l'e-mail n'interrompe pas votre flux de travail.

12. Tâches les plus importantes (MIT)

Les équipes peuvent collaborer pour déterminer les tâches les plus importantes dans ClickUp Tasks

Le système de productivité Tâches les plus importantes vous encourage à identifier et à vous concentrer sur les tâches les plus importantes de la journée. Au lieu d'essayer de faire beaucoup d'éléments, vous vous concentrez sur ceux qui ont le plus d'impact.

En d'autres termes, la qualité prime sur la quantité. Pour utiliser ce système de productivité, vous choisirez quelques tâches essentielles qui ont un impact significatif sur vos objectifs plus larges, puis vous concentrerez votre temps sur l'achèvement de ces tâches et l'élimination des distractions.

Vous pouvez ensuite passer en revue votre MIT à la fin de la journée et décider de ce que vous ferez le lendemain. Cela peut être un excellent moyen de concentrer votre temps et d'avoir plus d'impact sur vos responsabilités personnelles.

13. Journal à puces

Si vous aimez mélanger vos systèmes de productivité avec un peu de créativité, vous pourriez tomber amoureux du bullet journaling. Au lieu de tout faire numériquement, utilisez du papier et un stylo pour garder une trace de toutes vos listes à faire, en faisant des listes à puces de vos pensées, de vos forfaits et de vos tâches.

Ce système de productivité est personnalisable, de sorte que vous pouvez inclure l'enregistrement rapide, la gestion des tâches et la tenue d'un journal dans un seul carnet. Vous pouvez également l'utiliser pour la planification d'objectifs à long terme, le suivi des habitudes ou comme système de calendrier unique. Il y a beaucoup d'inspiration en ligne sur l'utilisation de votre bullet journal comme un puissant système de productivité.

14. Calendrier Seinfeld

Le Calendrier Seinfeld est également connu sous le nom de méthode de productivité "Don't Break the Chain". Inspiré de la sitcom classique, ce système de productivité met l'accent sur la cohérence et l'élan en suivant visuellement votre progression.

Vous choisissez une tâche, une habitude ou un objectif que vous souhaitez accomplir chaque jour, puis vous marquez d'un grand X les jours où vous l'achevez sur un calendrier. L'idée sous-jacente à cette méthode est que vous ne voulez pas briser la chaîne de X sur le calendrier, ce qui vous motive davantage à achever votre tâche. C'est un moyen simple mais efficace de vous motiver à être plus cohérent.

15. Le système du tiercé quotidien

Le système du tiercé quotidien est similaire à la méthode MIT. Avec ce système de productivité, vous choisissez les trois choses les plus importantes que vous voulez accomplir chaque jour.

Les tâches que vous choisissez doivent avoir un impact significatif sur vos objectifs, mais soyez réaliste quant à ce que vous pouvez réaliser. Mettez votre tiercé par écrit, puis bloquez du temps dans votre emploi du temps pour y travailler, une tâche à la fois. Ce système simple de gestion des tâches peut vous aider à vous concentrer sur votre liste de choses à faire et à la classer par ordre de priorité.

Rester productif avec ClickUp

Les fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp peuvent vous aider à gérer vos styles de productivité personnels et les efforts de productivité de toute l'équipe

Il existe un grand nombre de systèmes de productivité, mais le bon système vous aide à vous organiser, à vous concentrer et à contrôler votre liste de choses à faire. Réfléchissez à votre style de travail et à vos objectifs, et servez-vous-en pour trouver un système qui vous aidera à devenir un véritable moteur de productivité. Plate-forme de gestion de projet ClickUp peut vous aider en mettant en œuvre de manière transparente les systèmes de productivité les plus populaires. Que vous souhaitiez utiliser le bloc de temps ou la méthode Kanban ou créer votre propre système, vous pouvez le faire dans ClickUp.

Utilisez la bibliothèque de modèles gratuits pour créer un environnement de travail adapté à vos besoins qui inclut les outils de productivité dont vous avez besoin pour tout faire terminé. Faites un brainstorming sur les Tableaux blancs de ClickUp, collaborez dans Docs et gardez une trace de vos recherches dans Notes. Tout est dans la plateforme ClickUp, vous pouvez donc dire adieu au changement de contexte et bonjour à la productivité personnelle.

Vous pouvez également ajouter ClickUp AI à votre compte ! Utilisez l'IA comme un assistant personnel, en lui demandant de créer des brouillons d'e-mails, de résumer des notes de réunion ou même de créer des forfaits marketing. Ce qui prenait des heures est désormais Terminé en quelques secondes, et soudainement, vos tâches quotidiennes semblent beaucoup plus gérables.

Laissez tomber le chaos et profitez de l'efficacité organisée avec ClickUp.