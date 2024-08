Les 10 meilleures applications de check-list quotidienne pour rester productif en 2024

Les bons logiciels peuvent vous aider à organiser les tâches et à travailler plus rapidement, et être plus productif . Ils vous aideront à suivre la progression des tâches et à respecter les dates d'échéance grâce à des rappels récurrents, de sorte que vous ne manquerez jamais un élément important de votre liste à faire.

Vous trouverez ci-dessous des applications de checklist quotidienne en ligne, des applications mobiles et d'autres outils qui vous aideront à garder le contrôle de votre liste de tâches. Nous verrons ce qu'il faut rechercher dans une application de checklist afin que vous puissiez choisir celle qui répond le mieux à vos besoins en matière de gestion des tâches.

Que faut-il rechercher dans une application de checklist quotidienne ?

La plupart des gens ont un ensemble de tâches récurrentes dont ils doivent assurer le suivi. Les applications de checklist quotidienne peuvent faciliter l'ajout de tâches qui se répètent tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. Elles permettent également d'ajouter des tâches ponctuelles pour les moments où quelque chose sort de l'ordinaire.

Il est utile de voir ce qui est disponible afin de choisir une application de checklist qui offre les fonctionnalités dont vous avez besoin. Voici quelques-unes des fonctionnalités couramment disponibles dans les applications de checklist quotidienne :

La possibilité de classer les tâches par ordre de priorité afin de rendre l'utilisation la plus efficace de votre temps

Une interface conviviale qui facilite la prise en main par tous

La possibilité de regrouper les tâches en plusieurs projets pour une organisation plus facile

Une fonction de date d'échéance pour vous aider à gérer votre temps et éviter de manquer des échéances importantes

Des fonctionnalités qui permettent d'établir des dépendances entre les tâches afin de les achever dans la bonne commande

La possibilité d'étiqueter les tâches pour une meilleure organisation

Un ensemble de paramètres modèles intégrés de liste À faire pour vous aider à démarrer rapidement

Les 10 meilleures applications de checklist quotidienne à utiliser en 2024

Trouver la meilleure application de checklist quotidienne pour vos besoins signifie évaluer les meilleures options. Nous avons rassemblé les meilleures applications de checklist en ligne ci-dessous pour vous aider à le faire.

Gérez votre checklist quotidienne où vous faites déjà tout votre travail : ClickUp

ClickUp est une plateforme de gestion de projet et de productivité. Parmi ses nombreuses fonctionnalités, on trouve la possibilité de créer des checklists, d'assigner des Tâches ClickUp vous pouvez créer des tâches, fixer des dates d'échéance et suivre la progression des travaux. Le logiciel offre une assistance pour de nombreuses vues, telles que Kanban, diagrammes de Gantt et simples Checklist des tâches ClickUp il s'adapte donc à une grande variété de préférences et de flux de travail. ClickUp s'intègre à de nombreux outils tiers pour étendre les fonctions et centraliser le travail.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez des checklists avec un nombre illimité d'éléments et de sous-éléments et personnalisez facilement leur apparence

Paramétrez les checklists pour qu'elles se répètent tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois, afin que les tâches soient toujours pertinentes pour la journée

Créez vos propresmodèles de checklist ou choisissez parmi une sélection de modèles préétablis

Recevez des notifications lorsque des éléments de la checklist sont dus afin de ne jamais manquer une échéance

Collaborez facilement avec d'autres personnes sur les mêmes tâches en partageant vos checklists

Limites de ClickUp

L'interface peut être écrasante pour les nouveaux utilisateurs

Tous les affichages ne sont pas disponibles sur l'application mobile...pour l'instant !

Prix de ClickUp

Free Forever : gratuit

Unlimited : $7/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Business Plus : 19 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (2,000+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (2,000+ commentaires)

2. Plan Toggl

/img/ https://assets.website-files.com/5e1c9a85e402b6bcc28ef972/5e4eb024d605134512fd828b\_4.png Application de checklist quotidienne Toggl Plan /$$$img/

Via Le forfait Toggl Toggl Plan est doté d'une interface intuitive de type glisser-déposer pour créer et gérer des listes à faire. Le logiciel comprend une application de gestion de projet et un outil de planification des tâches qui permet aux utilisateurs d'assigner des tâches, de suivre les dates d'échéance et de définir des rappels d'échéance. Le logiciel s'adapte facilement à des projets personnels simples ou à la gestion d'équipes importantes.

Toggl Plan meilleures fonctionnalités

Visualiser les tâches et les projets sur unTableau Kanban pour les afficher facilement d'un coup d'œil

Paramétrez des tâches récurrentes sur une base hebdomadaire ou mensuelle, en plus de la tenue d'une checklist quotidienne

Achevé un système de dépendances pour les tâches afin de savoir lesquelles achever en premier

Collaborez facilement avec d'autres personnes sur des tâches et des projets pour que tout le monde soit synchronisé

Limites de Toggl Plan

L'application peut être difficile à prendre en main

Les fonctionnalités de rapports ne sont pas aussi robustes que certains utilisateurs le souhaiteraient

L'application mobile n'offre pas autant de fonctionnalités que l'application bureau

Prix du forfait Toggl activé/désactivé

Free Forever : gratuit

Teams : 9$/mois par utilisateur

Business : 15$/mois par utilisateur

G2 : 4.3/5 (37 avis)

Capterra : 4.5/5 (100+ avis)

3. Habitica

/$$$img/ https://habitica.com/static/img/screenshot.fc15c93c.png Application de checklist quotidienne Habitica /$$$img/

Via Habitica Ce logiciel est un outil populaire d'aide à la décision outil de gestion des tâches qui aborde le problème d'une manière achevée. Il transforme votre vie en un jeu de rôle (RPG).

Vous contrôlez un caractère virtuel qui a les mêmes tâches que vous. Lorsque vous achevez une tâche, votre caractère virtuel gagne des points d'expérience et finit par monter en niveau. Votre caractère peut rejoindre des partis ou des guildes, qui vous permettent de collaborer avec vos amis de la vie réelle et les membres de votre équipe sur des tâches que vous partagez.

Les meilleures fonctionnalités d'Habitica

Un jeu de rôle rend les checklists ennuyeuses plus intéressantes

Suivez vos habitudes pour voir votre progression au fil du temps et vous assurer que vous restez discipliné

Obtenez des récompenses pour les tâches et habitudes achevées afin de rester motivé

Améliorez votre niveau virtuel en achevant de plus en plus de tâches pour avoir le sentiment d'avoir accompli quelque chose

Interagissez avec une grande communauté d'utilisateurs pour obtenir de l'assistance et vous aider à rester concentré sur vos tâches

Limites d'Habitica

La gamification peut être trop importante pour certains utilisateurs

L'application peut créer une dépendance et vous risquez d'y passer plus de temps que prévu

Certains utilisateurs estiment que le prix est trop élevé

Prix d'Habitica

Free Forever

4,99 $/mois ou 47,99 $ par an

App Store : 4/5 (1 700+ avis)

Google Play : 4/5 (24 900 commentaires)

4. TickTick

Via TickTick TickTick est une application de checklist dédiée à l'amélioration de la productivité personnelle et d'équipe. L'accent est mis sur la simplicité, permettant aux utilisateurs de créer, d'organiser et de hiérarchiser leurs tâches sans grande courbe d'apprentissage.

Les utilisateurs peuvent partager des tâches, joindre des pièces jointes et obtenir des rappels sur les dates d'échéance à venir. Les données de l'application se synchronisent sur toutes les plateformes où elle est installée, de sorte qu'elle est toujours prête à vous garder sur la bonne voie, quel que soit l'appareil que vous utilisez.

TickTick meilleures fonctionnalités

Créez des tâches en utilisant le langage naturel, et TickTick remplira automatiquement les champs corrects pour créer la tâche

Définissez des dates d'échéance pour les tâches afin de savoir sur quoi travailler dans la journée et combien de temps il vous reste pour les achever

Définissez des notifications de rappel pour les tâches et les éléments de checklist afin de ne pas oublier de les achever

Attribuez des priorités à vos tâches pour vous aider à décider de l'ordre dans lequel les achever

Paramétrez des contextes pour les tâches afin d'obtenir plus d'informations sur le moment et l'endroit où vous devez les achever

Les limites de TickTick

L'application est dépourvue de certaines fonctionnalités quiAlternatives au TickTick ont

L'application peut parfois présenter des bogues

Prix du TickTick

2,79 $/mois ou 27,99 $/an

G2 : 4.5/5 (87 commentaires)

Capterra : 4.7/5 (100+ avis)

5. Notes de la pomme

Via Pomme Cette application est intégrée aux appareils Apple. Idéale pour prendre des notes, elle offre également une fonction de checklist de base.

Bien qu'elle ne soit pas aussi riche en fonctionnalités que les applications dédiées aux checklists, Apple Notes constitue une solution simple et accessible pour répondre aux besoins de base en matière de checklists. Elle permet aux utilisateurs de créer des listes, d'ajouter des éléments et de les achever. Elle synchronise automatiquement les données avec tous les appareils Apple connectés.

Meilleures fonctionnalités d'Apple Notes

Créez et gérez facilement vos tâches quotidiennes à l'aide d'une interface utilisateur intuitive

Synchronisez automatiquement vos tâches sur tous les appareils Apple sur lesquels l'application est installée

Utilisez Markdown pour mettre en forme vos checklists afin de les rendre plus attrayantes et plus faciles à lire

Recherchez facilement des tâches ou des éléments spécifiques dans vos checklists

Limites d'Apple Notes

L'application n'est pas aussi riche en fonctionnalités que d'autres options

Elle ne fait pas aussi bien que certains concurrents en matière d'assistance à la collaboration

Prix d'Apple Notes

Free Forever

App Store : 4.8/5 (55 800 commentaires)

6. Assemblée

/img/ https://assets-global.website-files.com/6058ba87eec5713e5f80752a/61d5fdb9174ba9cd193214c0\_Screen%20Shot%202022-01-05%20at%2012.21.00%20PM.png Application checklist quotidienne Assemblage /$$img/

Via Assemblée L'Assemblée est un organisme axé sur les entreprises l'automatisation du flux de travail la plateforme de gestion des flux de travail. Elle offre une fonctionnalité complète pour la gestion des employés. Parmi ses fonctionnalités, on trouve la possibilité de créer des listes de tâches, que vous pouvez trier, automatiser et classer par ordre de priorité en fonction de vos besoins.

L'intégration poussée avec de nombreuses applications tierces et l'ensemble des fonctionnalités au-delà de la gestion des tâches en font une option intéressante pour les grandes entreprises.

Les meilleures fonctionnalités de Assembly

Personnalisation poussée des checklists, y compris des couleurs et des icônes, ainsi que du nombre d'éléments et de sous-éléments

Partagez vos checklists avec d'autres personnes afin de collaborer rapidement et facilement sur des tâches communes

Créez des modèles à partir de vos checklists favorites et réutilisez leur forme et leurs paramètres à l'infini

Recevoir des notifications à l'échéance des éléments de la checklist pour éviter d'oublier une tâche importante

Visualisez votre progression et gardez le contrôle de vos tâches grâce à l'assistance des diagrammes de Gantt

Limites de l'assemblage

La courbe d'apprentissage peut être abrupte pour certains utilisateurs

En tant qu'application axée sur les entreprises, elle n'est pas aussi bien adaptée aux tâches personnelles que ses concurrentes

Prix de l'assemblage

Free Forever

Liste : 2,80 $/mois par utilisateur

Standard : 4,50 $/mois par utilisateur

Premium : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.8/5 (100+ commentaires)

Capterra : 4.8/5 (78 commentaires)

7. GoodTask

Via BonneTâche Il s'agit d'une solution tierce de gestion des tâches pour l'écosystème Apple. Elle s'intègre bien avec les rappels d'Apple et les Applications Calendrier et synchronise ses informations avec iCloud pour les rendre disponibles sur n'importe quel appareil connecté. Les utilisateurs peuvent créer des checklists, définir des dates d'échéance et même créer des listes de sous-tâches pour mieux s'organiser.

Les meilleures fonctionnalités de GoodTask

Limitez la quantité de saisie et de clics en utilisant sa fonctionnalité de saisie en langage naturel de base

Définissez des dates d'échéance pour les tâches et d'autres éléments pour vous aider à rythmer votre travail et à forfaiter votre journée

Des notifications vous rappellent l'échéance des tâches afin que vous n'oubliiez pas de terminer les éléments importants

Attribuer des priorités aux tâches pour vous aider à décider sur lesquelles vous devez travailler en premier

Utiliser des diagrammes de Gantt pour visualiser le calendrier des tâchesle travail terminé et ce qu'il reste à faire Les limites de GoodTask

Certaines fonctionnalités d'autres applications sont absentes de GoodTask

L'application peut parfois présenter des bogues

Prix de GoodTask

Free Forever : gratuit

Assistance : 9,99 $/mois

Évaluations et critiques de GoodTask

App Store : 4.6/5 (1 700+ avis)

8. Google Tasks

Via Mises à jour de l'environnement de travail de Google Il s'agit d'une application checklist gratuite de Google. Elle s'intègre à Google Agenda et à d'autres logiciels de la suite Google Workspace. Bon nombre de ces produits créent automatiquement une tâche Google et l'ajoutent à l'application Tâches. En tant qu'offre de base, elle ne dispose pas de certaines des fonctionnalités avancées d'autres applications, mais constitue une option intéressante pour une application de checklist numérique de base.

Comme elle se synchronise avec d'autres produits Google Cloud, l'application fonctionne de manière transparente sur plusieurs appareils. Partout où vous apportez des modifications à votre liste À faire, Google en garde la trace.

Meilleures fonctionnalités de Google Tasks

Créez et gérez des checklists rapidement et facilement à l'aide de l'interface simple et intuitive

Créez automatiquement des tâches au fur et à mesure de votre travail avec de nombreux produits de la suite Google Workspace

Synchronisez vos checklists sur tous les appareils pouvant se connecter à Google Workspace

Recevez des notifications sur l'application mobile qui vous avertissent de l'échéance d'une tâche à venir

Limites de Google Tasks

Bien que facile à utiliser, la fonction est basique par rapport à l'applicationAlternatives à Google Tasks* La dépendance à l'égard des produits Google rend la collaboration plus restreinte qu'avec d'autres applications

Prix de Google Tasks

Free Forever

App Store : 4.8/5 (75 600 commentaires)

Google Play : 4.4/5 (327 000 commentaires)

9. Choses

Via Les choses Le prochain sur notre liste d'applications de checklist quotidienne est Things. Ce logiciel permet de créer facilement de nouvelles tâches et de les gérer à l'aide d'une interface conviviale. C'est une application mobile qui n'a pas de version gratuite, mais qui propose un paiement unique peu élevé. Bien qu'il soit cher par rapport à d'autres applications mobiles, il est abordable par rapport aux frais mensuels d'autres options.

Les meilleures fonctionnalités de Things

Partager des checklists avec d'autres personnes afin que tous ceux qui travaillent sur la même liste de tâches puissent collaborer efficacement

Créez des projets pour mieux organiser vos listes de tâches et suivre votre progression sur une collection de tâches connexes

Copiez et collez des listes provenant d'autres applications, et Things les mettra automatiquement en forme dans une checklist

Recherchez une tâche spécifique dans vos projets et checklists pour l'achever ou la modifier rapidement

Limites de Things

Pour une application mobile, le prix est un peu élevé pour certains utilisateurs

Elle ne fait pas autant d'assistance que les utilisateurs le souhaiteraient

L'application peut être difficile à naviguer

Prix de l'application Things

$9.99

Évaluations et critiques des choses

App Store : 4.8/5 (22 800 commentaires)

10. Microsoft À faire

Via Microsoft Ce produit de Microsoft permet d'organiser facilement les tâches au sein de l'écosystème Microsoft. Ce produit liste à faire se synchronisera avec d'autres produits Microsoft, de sorte que vous ou les membres de votre équipe puissiez y accéder et l'utiliser facilement.

À l'instar de l'offre de Google, Microsoft À faire ne dispose pas de certaines des fonctionnalités clés de solutions plus sophistiquées, mais fournit un moyen simple d'ajouter des tâches. Pour les utilisateurs de produits Microsoft qui ont besoin d'un logiciel de checklist de base, c'est une excellente solution.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft À faire

Intégrez vos listes à de nombreux produits de l'écosystème Microsoft, tels qu'Outlook et Teams, pour que les données restent synchronisées

Synchroniser automatiquement les données sur tout appareil faisant usage de l'application ou des produits Microsoft connectés

Démarrez rapidement, même en tant que débutant, grâce à son interface simple et facile à utiliser

Collaborez facilement sur des tâches en les partageant et en y travaillant avec vos coéquipiers ou d'autres personnes

Limites de Microsoft À faire

La conception simple laisse l'application dépourvue de certaines fonctionnalités de produits plus dédiés

La dépendance à l'égard de l'écosystème Microsoft limite les options de collaboration par rapport à certains concurrents

Prix de Microsoft À faire

Free Forever

Microsoft À faire évaluations et critiques

App Store : 4.7/5 (189 900 commentaires)

Google Play : 4.7/5 (289 000 commentaires)

Restez productif en 2024 avec des checklists quotidiennes

Allez plus loin que les simples applications de checklist autonomes, et boostez vos tâches avec des un logiciel de gestion de projet avec des checklists intégrées (aucune intégration tierce n'est nécessaire).

La plateforme de gestion de projet et de productivité de ClickUp inclut la possibilité de créer et de gérer des checklists, notamment en assignant des éléments à faire et en fixant des dates d'échéance, tout en suivant la progression de ces tâches et de ces échéances sur toute la durée de vie d'un projet.

Et le meilleur, c'est que nous offrons des checklists et le suivi des tâches à faire à tous les niveaux, y compris dans notre forfait Free Forever !