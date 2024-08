15 meilleurs logiciels de gestion de flux de travail en 2024

En prenant le chaos d'un nouveau projet et en décomposant tout ce qui doit être fait en tâches individuelles, on passe du chaos au chaos organisé. En revanche, comprendre comment toutes les informations et les personnes sont connectées et comment les données circulent dans un projet est appelé la gestion du flux de travail .

Et la gestion du flux de travail peut bannir le chaos de vos projets et y mettre de l'ordre. 🙏

Le meilleur moyen de vous aider, vous et votre équipe, à rationaliser vos processus est de recourir à un logiciel de gestion du flux de travail. Ces outils font plus que capturer les tâches et établir des plannings. Ils vous aident à comprendre comment faire chaque étape, à attribuer les responsabilités, à suivre la progression et, surtout, à automatiser les étapes manuelles du flux de travail.

Les avantages de la mise en œuvre d'un bon logiciel de flux de travail sont considérables, et c'est pourquoi il y a beaucoup de choix sur le marché. Mais ne vous inquiétez pas, nous ne vous laisserons pas vous perdre dans les méandres du flux de travail ! Nous avons dressé une liste de 15 solutions logicielles de gestion du flux de travail.

Pour chaque outil de gestion du flux de travail, nous avons inclus une brève présentation, les points forts et les points faibles, le coût et les évaluations des utilisateurs.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion de flux de travail ?

Si le concept est nouveau pour vous, la chose la plus importante à savoir est que la gestion du flux travail est un moyen d'optimiser les processus et l'exécution des tâches tout en se concentrant sur les objectifs. Cela se fait en examinant le flux de travail dans un projet, d'où le terme "flux de travail"

Les dirigeants efficaces mettent en œuvre un logiciel de gestion du flux de travail dans leurs processus d'entreprise parce qu'il permet de augmente l'efficacité des équipes tout en améliorant le produit final.

Une fois que vous savez ce qu'est la gestion du flux de travail et comment elle peut aider votre équipe, il est temps d'examiner ce qui rend ce style de gestion du flux de travail plus efficace logiciel de gestion de projet si efficace. Le meilleur logiciel de flux de travail dépend des besoins de votre équipe, comme l'automatisation, la collaboration et la gestion de projet. Voici quelques fonctionnalités à prendre en compte lors de votre recherche :

Des fonctionnalités de gestion du flux de travail pour planifier et modifier visuellement vos processus d'entreprise

Des fonctionnalités clés pour définir et suivre les dates d'échéance avec des fonctions simples de glisser-déposer pour déplacer et modifier rapidement les tâchesplanifier des tâches* Des indicateurs qui vous permettent de suivre la progression du projet etgérer la performance des individus et de l'équipe dans son ensemble

La capacité d'automatiser les tâches de routine pour réduire les processus manuels (AKA : automatisation du flux de travail)

Intégration avec vos autres outils

Capacités de collaboration d'équipe qui incluent toutes les parties prenantes et les membres de l'équipe dans un seul espace

Modèles personnalisés pour vous aider à créer des tableaux de bord personnalisés, à suivre la progression et à automatiser les flux de travail

Fonctionnalités de gestion des tâches avec cartographie polyvalente des dépendances du projet

Comme toujours, vos besoins spécifiques dépendent de ce que votre objectifs du projet et quelles sont les méthodologies de gestion de projet que vous utilisez. Assurez-vous de ne pas choisir un outil en raison d'une partie brillante et lumineuse, choisissez une solution qui répond à tous vos besoins. 🧰

Les 15 meilleurs logiciels de gestion de flux de travail en 2024

Il y a beaucoup d'outils parmi lesquels choisir. Beaucoup de ces outils se concentrent sur un aspect de la gestion du flux de travail, comme la schématisation, le développement de logiciels ou l'automatisation des tâches répétables. En examinant chacun d'entre eux, gardez vos objectifs globaux à l'esprit et considérez ce qui sera le mieux.. d'aider votre équipe à collaborer et efficace.

1. ClickUp - Meilleur pour la gestion de projet

Conçu dès le départ pour exceller dans l'encouragement de la productivité et de la collaboration des équipes, ClickUp dispose d'une gestion du flux de travail de l'entreprise est filée dans chaque fonctionnalité et capacité. Plus qu'un outil de gestion du flux de travail, c'est un hub de productivité qui combine des fonctionnalités habituellement disponibles sous forme d'outils séparés dans une interface unique et facile à utiliser.

Avec ClickUp, il y a toujours plus d'une façon de mener votre troupeau. La plateforme de gestion du flux travail intègre la communication et la documentation, le forfait avec le suivi et intègre même les derniers outils IA de génération de texte dans l'environnement.

Les trois choses que les gestionnaires de projet apprécient le plus dans ClickUp sont les modèles personnalisables, Cartes mentales ClickUp et Automatisations ClickUp pour limiter les tâches répétitives. Ces fonctionnalités et bien d'autres vous permettent, à vous et à votre équipe, de vous concentrer sur le travail à faire avec cohérence et efficacité.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

ClickUp Brain pour automatiser les tâches répétitives grâce à l'IA

Large intervalle d'outils d'automatisation des tâches faciles à paramétrer et à contrôler

Plusieurs façons de créer et de gérer des tâches, y compris des sous-tâches et des checklists

Interface utilisateur cohérente et conviviale qui convient aussi bien aux débutants qu'aux utilisateurs chevronnés

Plusieurs outils de visualisation, y compris des diagrammes de Gantt,Cartes mentalespertCharts, et bien d'autres encore

La fonctionnalité de statut personnalisé permet aux utilisateurs de créer leur propre liste de valeurs de statut standard

Excellents outils de collaboration, comme la possibilité de laisser des commentaires sur les tâches assignées

Intégration avec d'autres outils de productivité populaires tels que Slack, Zoom, GitHub, etc

Grande bibliothèque demodèles de flux de travail pour créer vos propres flux de travail personnalisés. EssayezModèle de tableau blanc du plan de travail de ClickUp pour forfaiter votre prochain projet.

Limites de ClickUp :

Il y a tellement de possibilités qu'il faut un peu de temps pour apprendre à s'y retrouver

Certaines des nouvelles fonctionnalités ne sont pas encore totalement développées.

Prix de ClickUp :

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre de l'environnement de travail et par mois

G2: 4.7/5 (6,900+ reviews)

4.7/5 (6,900+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,600+ reviews)

2. ProWorkflow - Bon pour les petites et moyennes équipes

via ProWorkflow Développé à l'origine comme un outil de gestion de flux de travail téléchargeable, ProWorkflow est aujourd'hui un ensemble d'outils basé sur le SaaS qui a une audience internationale. Il se concentre sur le suivi des projets, des tâches et du temps, avec des capacités croissantes pour la gestion des contacts, du flux de travail et des ressources.

L'outil est principalement conçu pour les entreprises ayant des équipes de taille petite à moyenne. ProWorkflow dispose d'une application mobile solide, ce qui facilite son utilisation en déplacement.

Les meilleures fonctionnalités de ProWorkflow :

Tableau de bord tout-en-un pour voir tous les projets en cours avec des fonctionnalités de glisser-déposer

Outils de gestion du temps précis et faciles à mettre en œuvre

Intégration de Microsoft Teams et Outlook

Applications mobiles pour iOS et Android

Outils de gestion d'entreprise comme les devis et la facturation

Nombre croissant de modèles

Limites de ProWorkflow :

Conçu pour les startups, les freelances et les petites entreprises, mais pas pour les équipes ou les entreprises plus importantes

Les fonctionnalités clés de l'automatisation du flux de travail sont limitées

Ne fait pas d'intégration avec les outils de productivité les plus courants

Il manque de nombreux outils courants pour la gestion de projets et de flux de travail comme les diagrammes Gantt, les tableaux Kanban et le mind-mapping

La navigation dans l'interface utilisateur peut être déroutante

Une version plus coûteuse est nécessaire pour la personnalisation des champs et des formulaires, ainsi que pour les modèles

Il n'y a pas de version gratuite

Prix de ProWorkflow :

Professionnel: 20$/mois par utilisateur

20$/mois par utilisateur Avancé: $30/mois par utilisateur

G2: 4.1/5 (35+ commentaires)

4.1/5 (35+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (240+ avis)

3. Flokzu - Bon pour l'automatisation des processus

via Flokzu Flokzu se présente comme un logiciel de flux de travail qui assure l'automatisation et le déploiement des processus. Il est conçu pour les utilisateurs qui n'ont pas de formation en informatique mais qui souhaitent automatiser leurs processus et opérations d'entreprise tout en connectant le flux d'informations d'une application basée sur le cloud à une autre.

Ce logiciel de gestion des flux de travail offre une interface sans code de type glisser-déposer. Ainsi, vous pouvez facilement modéliser vos processus et les intégrer à d'autres outils de productivité populaires. Flokzu propose également une bibliothèque de modèles de processus. Les modèles sont personnalisables et vous pouvez les modifier pour répondre à vos besoins spécifiques.

Les meilleures fonctionnalités de Flokzu :

Axé sur les processus d'entreprise, il le fait très bien

Intégration avec la plupart des sites en ligneen ligne grâce à Zapier et des services web

Version bac à sable pour essayer vos flux de travail personnalisés sans toucher aux données en direct

Outil puissant de génération de rapports pour présenter les données recueillies avec l'automatisation

Fonctionnalité de base de données intégrée

Les limites de Flokzu :

Ne fait pas de définition de flux de travail, d'assignation ou de suivi - il ne fait que de l'automatisation

Absence d'outils de gestion de projet et de flux de travail

Équipe manquante la collaboration et la communication au sein de l'équipe les outils

Les outils de base de données sont limités

La connexion des interfaces de programmes d'application (API) peut être difficile pour les novices

Prix de Flokzu :

Free: Essai de 14 jours

Essai de 14 jours Standard: $15/mois par utilisateur

$15/mois par utilisateur Premium: 21$/mois par utilisateur

21$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Flokzu évaluations et critiques :

G2: 4.9/5 (25+ commentaires)

4.9/5 (25+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (70+ avis)

4. Backlog - Bon pour le suivi des bugs

via Archives Backlog est un logiciel de gestion de projet qui intègre la gestion du code et le suivi des bugs. La plateforme offre un emplacement unique où une entreprise peut conserver l'ensemble de ses projets, tâches et fichiers. Elle s'intègre à d'autres outils de Nulab, la société qui développe, vend et assiste Backlog.

Backlog permet à l'équipe d'être sur la même page. Cela signifie que vous pouvez collaborer avec les membres de l'équipe, qu'ils soient en interne ou à distance. Son objectif principal est d'assurer la transparence et le contrôle des projets, des tâches, des bugs et des demandes.

Les meilleures fonctionnalités de Backlog :

Fonctionnalités clés de collaboration complètes pour les équipes DevOps et les autres membres de l'organisation

Bon outil de rapports et de suivi des bugs

Interface simple conçue pour les projets logiciels

Les tableaux de bord sont un outil utile pour les gestionnaires de projet

Intégration utile de Slack et des e-mails

Assistance à la documentation en parallèle avec les équipes de développement

Limites du Backlog :

Manque de capacités pour les projets en dehors du développement de logiciels

L'intégration avec d'autres outils de productivité est limitée

Les diagrammes Gantt n'incluent pas les dépendances

L'utilisation des sous-tâches est limitée

Pas d'automatisation des flux de travail pour gérer les tâches de routine

Prix de Backlog :

Free: 10 utilisateurs nommés, 1 projet actif

10 utilisateurs nommés, 1 projet actif Démarrage: 35$/mois, 30 utilisateurs nommés, 5 projets actifs

35$/mois, 30 utilisateurs nommés, 5 projets actifs Standard: 100$/mois, utilisateurs illimités, 100 projets actifs

100$/mois, utilisateurs illimités, 100 projets actifs Premium: 175$/mois, utilisateurs et projets illimités

175$/mois, utilisateurs et projets illimités Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.5/5 (160+ commentaires)

4.5/5 (160+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (80+ avis)

5. Lucidchart - Bon pour les diagrammes intelligents

via Diagramme lucideLucidchart fournit une plate-forme de création de diagrammes qui peut être utilisée pour montrer visuellement les flux de travail d'un projet. Cette solution de gestion des flux de travail est un outil collaboratif basé sur le web qui permet aux utilisateurs de dessiner des représentations des personnes, des processus et des systèmes au sein d'une entreprise ou d'une équipe.

Il est conçu pour être utilisé avec un système de gestion du flux de travail afin de créer des visualisations graphiques des flux de travail. C'est un outil idéal pour permettre aux membres d'une équipe d'avoir une vue d'ensemble de leurs tâches et de leurs flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Lucidchart :

Diagramme interactif des processus de travail et visualisation des données dans une plateforme unique et collaborative pour éviter les problèmes d'accès à l'informationle changement de contexte* Basé sur le cloud, pour que tous les membres de l'équipe puissent y accéder quel que soit leur lieu de travail

Discuter dans la fenêtre d'édition et coécrire en temps réel

Facile à utiliser mais puissant ; même les nouveaux utilisateurs peuvent créer des diagrammes complexes

S'intègre à des outils de collaboration et de gestion de contenu courantsoutils de documentation des processus Limites de Lucidchart :

Ne fait que la création de diagrammes

Pas de véritable outil de gestion de projet

Pas de capacité d'automatisation des flux de travail pour les tâches répétitives

Les grands diagrammes complexes peuvent bloquer le système

Pas de modèles pour quelques secteurs d'activité courants comme l'éducation et la santé

Prix de Lucidchart :

Free: jusqu'à 3 documents

jusqu'à 3 documents Individuel: $7.95/mois par utilisateur

$7.95/mois par utilisateur Teams: $9.00/mois par utilisateur

$9.00/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Lucidchart évaluations et critiques :

G2: 4.6/5 (2,300+ reviews)

4.6/5 (2,300+ reviews) Capterra: 4.5/5 (1,900+ reviews)

6. Nintex - Bon pour identifier les goulots d'étranglement

via Nintex Nintex est un logiciel de gestion de flux de travail qui fournit des services de gestion de tâches et de l'automatisation des processus . Il se distingue par l'inclusion d'outils permettant d'identifier vos processus et les goulets d'étranglement en vue d'une optimisation ou d'une automatisation plus poussée, ainsi que par la fourniture d'outils permettant de capturer, de planifier et de gérer les processus utilisés par votre organisation. Il est conçu pour les processus d'entreprise tels que l'intégration des employés et l'échange de données, mais ils peuvent être utilisés pour des projets créatifs.

La plateforme de Nintex excelle dans la simplification des processus complexes grâce à son interface conviviale, permettant aux équipes d'automatiser les flux de travail avec peu ou pas d'expérience de codage requise. Elle permet aux utilisateurs de créer, de gérer et d'optimiser des applications d'automatisation des processus dans différents services, notamment les RH, les opérations et le service client, en rationalisant les tâches banales et en libérant un temps précieux.

Les meilleures fonctionnalités de Nintex :

Grande bibliothèque de modèles de flux de travail

Inclut certains outils de gestion des documents, notamment des approbations interactives et des signatures numériques

A la fois automatisation basée sur le cloud pour la connexion des données et automatisation des tâches répétitives

Analyse du flux de travail pour évaluer l'efficacité de l'automatisation

Outils de documentation à chaque étape

Les limites de Nintex :

Axé uniquement sur l'automatisation des processus, il ne contient que quelques fonctionnalités que l'on retrouve dans un logiciel de flux de travail pleinement fonctionnel

Pas d'outils de gestion de projet ou de collaboration

Les flux de travail complexes sont difficiles à schématiser et à automatiser

Pas de capacité de bac à sable

Chaque fonctionnalité fait l'objet d'une licence et d'une facturation séparées

La tarification est destinée aux grandes entreprises

Prix de Nintex :

Pro: 15 000 $ à 35 000 $/an par module

15 000 $ à 35 000 $/an par module Premium: 30 000 $ à 60 000 $/an par module

30 000 $ à 60 000 $/an par module Personnalisé:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.2/5 (690+ commentaires)

4.2/5 (690+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (1,900+ reviews)

7. Kissflow - Bon pour personnaliser les flux de travail des processus

via Kissflow Kissflow est une plateforme de développement low-code/no-code destinée à la gestion des processus d'entreprise. Elle peut être utilisée pour créer des applications d'entreprise et automatiser des tâches. Mon travail se réfère à son logiciel comme une plate-forme de travail parce qu'il ne comprend pas seulement les outils de développement, mais aussi des tableaux pour la visualisation et le suivi des projets, des outils de collaboration et des outils d'analyse.

Kissflow se distingue dans l'espace encombré de la gestion et de l'automatisation des flux de travail par sa conception intuitive et son souci d'améliorer l'efficacité des processus d'entreprise. Sa force réside dans sa polyvalence, qui lui permet de répondre à un large intervalle de fonctions, de la gestion de projet à l'automatisation des processus, le tout sous une interface unique et conviviale. Cette plateforme est particulièrement avantageuse pour les organisations qui cherchent à rationaliser leurs opérations sans investir lourdement dans une infrastructure informatique ou du personnel spécialisé. En offrant une suite d'outils conçus pour la collaboration, le suivi et l'analyse, Kissflow permet aux équipes de maintenir la maintenance de la clarté sur la progression du projet et d'identifier les domaines d'amélioration, favorisant une culture d'optimisation et d'innovation continue.

Les meilleures fonctionnalités de Kissflow :

Une interface conviviale orientée vers les utilisateurs business, et non vers les professionnels de l'informatique ou des logiciels

Possibilité de créer des flux de travail personnalisés pour vos besoins uniques

Application mobile pour iOS et Android

Analyses et rapports intégrés pour mesurer la performance des processus

Système complet de gestion des documents

Low-code permet une certaine programmation lorsque cela est nécessaire

Limites de Kissflow :

Les outils de gestion de projet et de collaboration sont simplistes

L'intégration avec d'autres plateformes est limitée

Les formules et la logique complexe pour les champs sont limitées

Pas de moyen de mettre à jour les utilisateurs sur les changements effectués par d'autres utilisateurs

L'automatisation des flux de travail complexes est difficile à mettre en œuvre

Prix de Kissflow :

Petite entreprise: 15$/mois par utilisateur

15$/mois par utilisateur Entreprise: 20$/mois par utilisateur

20$/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Kissflow évaluations et critiques :

G2: 4.2/5 (520+ commentaires)

4.2/5 (520+ commentaires) Capterra: 3.9/5 (35+ avis)

8. HighGear - Bon pour les solutions sans code

via HighGear HighGear est un flux de travail sans code logiciel d'automatisation plateforme qui fournit une gestion du flux de travail à l'échelle de l'entreprise dans un système conçu pour les utilisateurs de l'entreprise au quotidien. Il s'agit d'un ensemble d'outils flexibles, rapides et puissants qui permettent l'automatisation de processus d'entreprise simples et complexes. Outre l'automatisation des flux de travail, il comprend des outils de gestion des tâches, de gestion des ressources numériques et de rapports.

HighGear se distingue dans l'espace de gestion des flux de travail au niveau de l'entreprise par sa conception sans code, offrant un ensemble complet d'outils pour l'automatisation des processus d'entreprise à des utilisateurs non techniques. L'interface conviviale de la plateforme et sa liste étendue de fonctionnalités en font un choix idéal pour les organisations qui cherchent à automatiser les flux de travail de bout en bout sans dépendre de ressources informatiques coûteuses ou sans avoir besoin de connaissances spécialisées.

Les meilleures fonctionnalités de HighGear :

Un outil d'automatisation des processus sans code conçu pour les managers, les créatifs techniques et les analystes d'entreprise pour créer, gérer et déployer des applications de flux de travail de niveau entreprise

L'environnement de développement sans code permet de créer rapidement des applications

Ne sacrifie pas la puissance à la facilité d'utilisation

Sécurité de niveau entreprise

Limites de HighGear :

Axé sur l'automatisation des processus, il manque d'outils pour la gestion de projet et la gestion de la sécuritél'optimisation du flux de travail* La collaboration et la gestion des tâches sont limitées

Parce qu'il assiste l'automatisation des processus à l'échelle de l'entreprise, il peut parfois être accablant

Le prix peut être élevé pour les petites entreprises

Prix de HighGear :

Teams: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Département: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification Business: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification Global: Contacter pour la tarification

G2: N/A

N/A Capterra: 5.0/5 (20+ reviews)

9. Workato - Bon pour les équipes d'entreprise

via Travail Workato est une plateforme d'automatisation des processus d'entreprise qui fournit une interface sans code pour créer ce qu'ils appellent des "recettes" pour automatiser les flux de travail de l'entreprise. Les utilisateurs peuvent définir quelle activité de l'utilisateur ou quels changements de données déclenchent une action, puis quelle recette exécuter en réponse.

La force de Workato réside dans sa puissante interface de création de recettes conçue pour les utilisateurs techniques et non techniques, leur permettant de créer rapidement des flux de travail complexes qui nécessiteraient autrement des connaissances ou une expertise spécialisées. En outre, les capacités d'intégration étendues de Mon travail en font un outil idéal pour les entreprises qui cherchent à rationaliser leurs opérations et à établir un environnement de travail cohérent en consolidant diverses plates-formes et services en un seul système.

Les meilleures fonctionnalités de Workato :

Intégration avec la plupart des logiciels d'entreprise et des outils de données

Sécurité et gouvernance au niveau de l'entreprise

Interface conviviale et intuitive

Flexibilité dans la manière de construire l'automatisation d'un flux de travail

Limites de Workato :

Des capacités puissantes mais aussi une courbe d'apprentissage abrupte

Pas d'outils de forfait, de collaboration ou de gestion de projet

La tarification à la tâche n'est pas effacée

Le débogage d'une recette peut s'avérer difficile

Outils de débogage limités

Prix de Workato :

Contactez-nous pour tarification

G2: 4.7/5 (320+ commentaires)

4.7/5 (320+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (45+ commentaires)

10. Cflow - Bon pour convertir des feuilles de calcul en flux de travail

via Cflow Cflow est une plateforme no-code conçue pour prendre vos processus d'entreprise actuels qui utilisent des e-mails et des feuilles de calcul et les convertir en flux de travail automatisés. Elle est conçue pour s'adapter à la croissance d'une entreprise, offrant une transformation numérique pour aujourd'hui et pour l'avenir.

Il s'agit d'une interface par glisser-déposer qui vous permet de créer facilement des flux de travail et qui inclut une assistance mobile.

Cflow se distingue des autres outils d'automatisation des flux de travail en mettant l'accent sur la rationalisation des processus d'entreprise par l'élimination de la gestion des données sur papier, en tirant parti de la technologie moderne pour numériser les opérations. Grâce à des fonctionnalités telles que la génération de documents, la gestion dynamique des tâches et la création de rapports détaillés, Cflow permet aux organisations d'optimiser leurs flux de travail et d'établir un environnement complet sans papier, réduisant ainsi les erreurs et les temps de traitement pour une productivité accrue.

Les meilleures fonctionnalités de Cflow :

Moteur de règles sophistiqué permettant l'installation facile de flux de travail complexes

Le générateur de formulaires par glisser-déposer permet de saisir facilement les données des utilisateurs pour n'importe quel flux de travail

Ajout facile de routage et de notifications aux flux de travail afin que toutes les personnes concernées soient tenues au courant

La plupart des aspects de n'importe quel flux de travail peuvent être personnalisés pour répondre à des besoins spécifiques

Les rapports et les analyses fournissent un retour d'information constant et cohérent sur le fonctionnement des flux de travail automatisés

Une sécurité et un cryptage de premier ordre pour protéger les données des utilisateurs

Limites de Cflow :

Axé sur les flux de travail d'entreprise et non sur l'automatisation des flux de travail de projet

Outils de gestion de projet et de collaboration limités

Les flux de travail peuvent s'exécuter lentement lorsqu'ils traitent une grande quantité de données

Les capacités étendues rendent l'apprentissage de l'interface décourageant au début

La bibliothèque de modèles existante ne comprend que l'automatisation des processus d'entreprise

Le dépannage de flux de travail complexes peut s'avérer difficile

Prix de Cflow :

Free: Essai de 14 jours

Essai de 14 jours Happy: $12/mois par utilisateur

$12/mois par utilisateur Joy: $16/mois par utilisateur

$16/mois par utilisateur Bliss: $22/mois par utilisateur

Cflow évaluations et critiques :

G2: 5/5 (50+ commentaires)

5/5 (50+ commentaires) Capterra: 4.9./5 (20+ commentaires)

11. Pipedrive - Bon pour l'automatisation des flux de travail commerciaux

via Pipedrive Pipedrive est un logiciel de gestion de la relation client (CRM) qui gère et automatise votre flux de travail commercial. Il offre les fonctionnalités CRM que vous attendez, ainsi que la création de flux de travail commerciaux et l'automatisation des tâches administratives répétitives. Il est conçu pour aider les équipes commerciales de toutes tailles à maîtriser les processus de vente complexes. Pipedrive offre également une approche de la vente basée sur l'activité pour guider vos vendeurs à travers le processus de travail de recherche, de développement et de Fermé des ventes.

La force de Pipedrive réside dans sa focalisation sur l'automatisation du processus de vente, permettant aux entreprises de se concentrer sur la conclusion d'affaires plutôt que de passer du temps sur des tâches administratives. Grâce à des fonctionnalités telles que l'intégration des e-mails, l'évaluation des prospects et les rappels d'activité, Pipedrive permet aux entreprises de rationaliser leurs flux de travail commerciaux et de gérer efficacement leurs relations avec les clients.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive :

Un assistant commercial virtuel suggère des conseils personnalisés et des idées pour améliorer les performances pendant votre travail

Automatisation des tâches répétitives pour les équipes commerciales

API ouverte pour se connecter à d'autres outils

Les utilisateurs peuvent paramétrer une logique conditionnelle simple et des paramètres pour faire avancer les ventes dans le processus automatiquement

Excellente intégration avecles calendriers partagés et les e-mails

limites de Pipedrive :

N'est pas un outil complet de gestion du flux de travail ; Pipedrive ne fait que de la gestion de processus de vente

Manque d'outils de visualisation du flux de travail

L'entrée de données peut devenir répétitive

La personnalisation des rapports est limitée

L'automatisation des flux de travail n'est pas aussi performante que d'autres systèmes CRM

Prix de Pipedrive :

Free: Essai de 14 jours

Essai de 14 jours Essentiel: 21,90 $/mois par utilisateur

21,90 $/mois par utilisateur Avancé: 37,90 $/mois par utilisateur

37,90 $/mois par utilisateur Professionnel: $59.90/mois par utilisateur

$59.90/mois par utilisateur Power: $74.90/mois par utilisateur

$74.90/mois par utilisateur Enterprise: $119/mois par utilisateur

Evaluations et critiques de Pipedrive :

G2: 4.2/5 (1,600+ reviews)

4.2/5 (1,600+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,800+ commentaires)

12. Process Street - Bon pour le suivi des processus de flux de travail

via Rue du processus Process Street est une autre automatisation des processus d'entreprise (BPA) outil qui permet aux utilisateurs de créer des flux de travail automatisés sans écrire de logiciel. Il permet aux utilisateurs sans aucune expertise informatique de créer des flux de travail, d'exécuter plusieurs instances de chaque flux, de suivre la progression et de partager les résultats avec d'autres. Il offre une interface simple, sans code, conçue pour un environnement d'équipe où les utilisateurs peuvent collaborer tout en créant et en exécutant des flux de travail.

Process Street se distingue par sa capacité à rationaliser les processus répétitifs et à standardiser l'achevé des tâches, ce qui le rend idéal pour les organisations qui cherchent à automatiser leurs flux de travail. Grâce à des fonctionnalités telles que les champs de formulaire, la logique conditionnelle et les intégrations avec d'autres plateformes logicielles populaires, Process Street permet aux équipes de travailler plus efficacement en réduisant les erreurs et les retards.

Les meilleures fonctionnalités de Process Street :

Conçu pour être plus collaboratif que la plupart des outils d'APB, il assiste le travail d'équipe avec des flux d'activité pour partager qui a fait quoi

Installation de groupes d'utilisateurs pour gérer plus facilement les permissions et le contrôle d'accès

L'aspect et la convivialité des flux de travail sont attrayants et efficaces, avec des médias riches tels que l'audio et la vidéo

Intégration complète avec d'autres applications

Puissant et intuitifoutils de création de formulaires* Bibliothèque de modèles étendue comprenant des tâches liées aux entreprises, aux ressources humaines et au marketing

Limites de la rue Process :

Il ne s'agit pas d'un système logiciel de gestion de flux de travail complet, il manque de nombreux outils de gestion de projet et de construction de flux de travail

Certains des flux de travail les plus avancés nécessitent des applications tierces

L'environnement de travail et le contrôle des processus peuvent être trop complexes

L'installation du flux de travail peut être déroutante pour les nouveaux utilisateurs

Prix de Process Street :

Free: Essai de 14 jours

Essai de 14 jours Démarrage: 100 $/mois, limité à 5 utilisateurs

100 $/mois, limité à 5 utilisateurs Pro: 415 $/mois

415 $/mois **Enterprise : 1 660 $/mois

Process Street évaluations et critiques :

G2 4.6/5 (350+ commentaires)

4.6/5 (350+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (2,800+ reviews)

13. Integrify - Bon pour les utilisateurs sans connaissances en programmation

via Intégrer Integrify automatise rapidement n'importe quel processus d'entreprise sans code. Il fournit aux utilisateurs un constructeur de processus, un concepteur de formulaires, un portail de services et des capacités de rapports dans une interface utilisateur unique et cohérente. Il s'intègre également aux processus d'entreprise les plus courants outils de productivité les plus courants .

Integrify offre aux utilisateurs une interface intuitive de type "glisser-déposer" qui leur permet de créer facilement des flux de travail personnalisés sans avoir besoin de connaissances en programmation.

Integrify se distingue par ses options de personnalisation étendues, offrant aux organisations la flexibilité nécessaire pour concevoir et mettre en œuvre des flux de travail adaptés à leurs besoins d'entreprise spécifiques.

Les meilleures fonctionnalités d'Integrify :

L'interface conviviale rend l'automatisation des processus simple et intuitive

De puissants outils sans code facilitent l'automatisation des processus pour les nouveaux utilisateurs

Comprend un module d'assistance aux utilisateurs en libre-service

Rapports complets

Personnalisation puissante des rapports

Limites d'Integrify :

Ce n'est pas un système complet de gestion du flux de travail, il manque de nombreux outils de gestion de projet et de construction de flux de travail

Le style des formulaires est limité

Les notifications sont difficiles à paramétrer et manquent de possibilités de copie et de réutilisation

Pas de modèles

Nécessité d'une entrée redondante d'informations pour les flux de travail plus complexes

Le nombre de fonctionnalités et d'options peut être écrasant

Prix d'Integrify :

Toutes les versions: Contact pour les prix

Evaluation d'Integrify :

G2: 4.4/5 (30+ reviews)

4.4/5 (30+ reviews) Capterra: 4.5/5 (20+ commentaires)

14. ProcessMaker - Bon pour les utilisateurs avertis

via ProcessusFabriquer Comme son nom l'indique, ProcessMaker aide les utilisateurs à créer des outils d'automatisation des processus. Il s'agit d'une solution à code bas qui utilise une interface visuelle pour la plupart des étapes, mais qui permet aux utilisateurs plus sophistiqués d'ajouter quelques lignes de logiciel en cas de besoin.

Il offre aux utilisateurs un constructeur de flux de travail intuitif et convivial qui leur permet de créer des flux de travail automatisés sans nécessiter de connaissances approfondies des langages de programmation, ce qui le rend idéal pour les entreprises qui cherchent à automatiser leurs processus rapidement.

ProcessMaker se distingue par ses puissants outils de construction de formulaires, permettant aux utilisateurs de concevoir des formulaires personnalisés à l'aide d'une interface de type glisser-déposer. Des fonctionnalités telles que l'analyse et les rapports en temps réel, les capacités d'intégration et la conception avancée de formulaires font de ProcessMaker une excellente option pour les entreprises qui cherchent à rationaliser leurs processus et à améliorer leur productivité.

Les meilleures fonctionnalités de ProcessMaker :

Outil visuel complet pour la modélisation des processus

Possibilité unique d'obtenir un retour d'information de la part des utilisateurs par e-mail grâce à des formulaires intégrés

Surveillance puissante de l'activité de l'entreprise avec des notifications

Assistance à l'intégration de l'automatisation dans vos propres applications

Outil de numérisation et de stockage de documents

Limites de ProcessMaker :

Ce n'est pas un logiciel de flux de travail achevé ou un outil d'automatisation de flux de travail, il lui manque de nombreux outils de gestion de projet et de visualisation de processus

La recherche pourrait être améliorée

La personnalisation des formulaires est limitée

Nécessite un peu d'expertise pour le code car il s'agit d'un code bas, pas d'un code zéro

Prix de ProcessMaker :

Plate-forme low-code, Standard: 1 495 $/mois plus frais par utilisateur

1 495 $/mois plus frais par utilisateur Plateforme low-code, Enterprise: 2 479 $/mois plus frais par utilisateur

2 479 $/mois plus frais par utilisateur Autres modules et packages: Contacter pour les prix

G2: 4.3/5 (270+ reviews)

4.3/5 (270+ reviews) Capterra: 4.5/5 (175+ avis)

15. Camunda - Bon pour l'orchestration de processus

via Camunda Camunda se présente comme faisant de l'"orchestration de processus" Ils fournissent des outils pour orchestrer les flux de processus complexes à travers les appareils, les systèmes et les personnes. Elle est conçue par des développeurs pour des développeurs et n'est pas orientée vers les utilisateurs de l'entreprise.

Malgré la courbe d'apprentissage, Camunda offre aux utilisateurs une plateforme d'automatisation des flux de travail avancée qui est incroyablement flexible et puissante.

Camunda se distingue par sa capacité à automatiser des flux de travail complexes qui impliquent plusieurs systèmes et parties, ce qui le rend idéal pour les entreprises qui cherchent à rationaliser leurs processus à travers divers départements et équipes. Grâce à des fonctionnalités telles que la modélisation des processus, la conception de formulaires et la gestion des tâches, Camunda permet aux organisations d'améliorer leurs opérations et d'atteindre une meilleure efficacité.

Les meilleures fonctionnalités de Camunda :

Utilise des langages de programmation courants, notamment Java, Node.js, Python et C#, pour créer l'automatisation

Documentation étendue à l'intention des développeurs

Surveillance et rapports complets

Faible surcharge crée des automatisations rapides qui évoluent facilement

Limites de Camunda :

Ce n'est pas un logiciel de flux de travail achevé ou un outil d'automatisation des flux de travail, il lui manque de nombreux outils de gestion de projet et de visualisation des processus

Pas d'outils graphiques ou de possibilité de voir vos flux de travail

L'interface utilisateur est limitée

Un outil complexe qui n'est pas facile à comprendre ou à utiliser pour les utilisateurs de l'entreprise

Prix de Camunda :

Free: jusqu'à cinq utilisateurs

jusqu'à cinq utilisateurs Professionnel: 49$/mois pour 10 utilisateurs

49$/mois pour 10 utilisateurs Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (75+ commentaires)

4.4/5 (75+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (10+ commentaires)

Avantages de l'utilisation d'un outil de gestion du flux de travail

Comme le montrent les descriptions de ces systèmes de gestion de flux de travail, ils offrent un large intervalle de fonctionnalités qui peuvent améliorer l'efficacité, rationaliser les processus et augmenter la productivité des entreprises. Parmi les avantages liés à l'utilisation d'un outil de gestion du flux de travail, citons :

Processus rationalisés: Avecdes flux de travail automatisésles tâches sont achevées plus rapidement et avec plus de précision, ce qui réduit les erreurs et les retards.

Avecdes flux de travail automatisésles tâches sont achevées plus rapidement et avec plus de précision, ce qui réduit les erreurs et les retards. Centralisation des données: Les outils de gestion du flux de travail créent un emplacement centralisé pour toutes les données, ce qui facilite l'accès à l'information et son suivi.

Les outils de gestion du flux de travail créent un emplacement centralisé pour toutes les données, ce qui facilite l'accès à l'information et son suivi. **Les systèmes de gestion de flux de travail permettent aux équipes de collaborer plus efficacement en leur fournissant une plateforme où elles peuvent travailler ensemble sur des tâches et recevoir des mises à jour en temps réel.

Productivité accrue: En automatisant les tâches répétitives et chronophages, les employés disposent de plus de temps pour se concentrer sur d'autres tâches importantes, ce qui se traduit par une productivité accrue.

En automatisant les tâches répétitives et chronophages, les employés disposent de plus de temps pour se concentrer sur d'autres tâches importantes, ce qui se traduit par une productivité accrue. Visibilité accrue: Les outils de gestion de flux de travail offrent une visibilité en temps réel sur la progression des tâches et des processus, ce qui permet aux prestataires d'identifier les domaines à améliorer et d'apporter les modifications nécessaires.

Les outils de gestion de flux de travail offrent une visibilité en temps réel sur la progression des tâches et des processus, ce qui permet aux prestataires d'identifier les domaines à améliorer et d'apporter les modifications nécessaires. Évolutivité: Commeles entreprises se développentles systèmes de gestion du flux de travail peuvent facilement s'adapter à l'augmentation de la charge de travail et du nombre d'utilisateurs sans compromettre l'efficacité.

Optimisez votre système de flux de travail pour la gestion de projet

Comprendre et optimiser les flux de travail de votre entreprise n'est pas une tâche simple. Il est fastidieux de surveiller constamment vos collaborateurs et vos processus à l'aide d'e-mails, de feuilles de calcul et de différents programmes. Il est temps de se pencher sur vos flux de travail et de les améliorer. Mais comme vous pouvez le constater, la plupart des logiciels d'automatisation des processus d'entreprise n'aborde pas vraiment les activités autres que le déplacement de données d'un programme à l'autre.

C'est pourquoi tant d'équipes comptent sur ClickUp comme leur logiciel de gestion de flux de travail préféré. Nous proposons la gestion du flux de travail, y compris de puissants outils d'automatisation, au sein d'un outil complet de collaboration et de gestion de projet.

La meilleure façon de comprendre pourquoi ClickUp est le hub de productivité dont vous avez besoin, inscrivez-vous pour un essai gratuit et commencez à bien faire la gestion du flux de travail. ✔️