10 meilleurs logiciels de documentation des processus métier en 2024

En tant que gestionnaire de projet, vous savez que la façon dont vous faites les choses est tout aussi importante que la raison pour laquelle vous les faites et ce sur quoi vous travaillez. La possibilité de suivre l'ensemble de vos processus d'entreprise est clé pour maintenir l'équipe sur la bonne voie et éviter les pannes.

Le logiciel de documentation des processus est un complément essentiel à votre cadre de gestion de projet.

Nous vous montrons ici ce qu'il faut rechercher dans un logiciel de documentation des processus d'entreprise (BPMS) et partageons certains de nos outils favoris pour faire le travail. 💪

Que faut-il rechercher dans un logiciel de documentation des processus d'entreprise ?

La documentation des processus sert de feuille de route à vos projets. Il s'agit d'un outil essentiel pour l'intégration des nouveaux employés, le suivi des grands projets générateurs de revenus et la fourniture d'un aperçu de tout ce sur quoi travaille l'entreprise.

Trouver un bon logiciel de documentation des processus rationalise ce processus, ce qui vous permet d'économiser du temps et de l'argent à long terme. ✨

Un bon logiciel de documentation des processus d'entreprise devrait :

Offrir des outils pour recueillir et documenter le retour d'information sur les processus : Les entretiens, les réunions et les journaux de terrain vous permettent d'obtenir l'avis des membres clés de l'équipe qui comprennent les processus dont ils font partie. Ce retour d'information renseigne ensuite sur la manière dont vous établissez les procédures

Affichez les points de vue de l'organisation : Certains processus documentés sont meilleurs à certains égards. Bon processusoutils de documentation devraient avoiroutils d'organisation pour divers supports, y compris des articles, des études de cas et des journaux

Fournir des intégrations : Si vous travaillez avec plusieurs logiciels liés à votre entreprise, vous voudrez qu'ils fonctionnent ensemble, et non les uns contre les autres. Recherchez un fichieroutil de processus qui s'intègre à d'autres logiciels que vous utilisez régulièrement

Être facile à utiliser et à partager : De nombreux gestionnaires de projet utilisent un logiciel de processus pour les nouveaux employés et les..gestion du flux de travail. Choisissez-en un qui soit facilement partageable avec tous les membres de votre équipe et dont l'interface soit conviviale

Les 10 meilleurs logiciels de documentation de processus à utiliser en 2024

Visualisez ou organisez les processus derrière n'importe quelle tâche, projet ou opération d'entreprise avec un logiciel de documentation de processus.

Vous trouverez ici 10 des meilleurs outils de documentation de projet à essayer, que vous cherchiez à simplifier l'intégration des employés, à enregistrer les procédures opérationnelles standard ou à créer un.. base de connaissances . 🛠️

ClickUp Docs permet une mise en forme riche et des commandes slash dans ClickUp Docs commandes slash pour un travail plus efficace

Avec ClickUp, la documentation des processus et des le suivi des procédures opératoires normalisées est plus facile que jamais. Avec des dizaines de processus documentaires dans les modèles, vous pouvez facilement créer des checklists pour les tâches récurrentes, suivre les étapes des processus et rédiger des organigrammes pour les différentes parties prenantes.

Utilisez les différents Affichages ClickUp pour obtenir une représentation visuelle de toutes les tâches en cours dans la vue Liste ou passez à la vue Tableau pour afficher de plus près les segments d'entreprise et les projets individuels.

Avec Modèle de document sur les processus d'entreprise de ClickUp mon travail consiste à saisir les détails d'une tâche ou d'une procédure afin de donner aux membres de l'équipe un aperçu du travail effectué dans votre entreprise. Utilisez-le pour l'embauche et l'intégration de nouveaux employés ou pour définir les attentes de l'entreprise.

Les modèles intégrés de procès-verbaux de réunions de S-Corp et de congés facilitent la gestion de vos employés, le tout en quelques clics. ✍️

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Grâce à l'interface utilisateur conviviale et personnalisable, vous pouvez adapter l'outil aux besoins spécifiques de votre entreprise

Créez un wiki d'entreprise à l'aide deClickUp Documentsque vous pouvez organiser, connecter à des flux de travail et partager avec les utilisateurs concernés

La collaboration en temps réel permet à chacun de se tenir au courant des projets en cours et des procédures de traitement

Divers affichages et différents types de documentation, y compris des outils de diagramme, vous permettent de créer des processus de documentation écrite et visuelle

Limites de ClickUp

La version gratuite est limitée à cinq utilisateurs, ce qui peut constituer un obstacle si votre équipe est plus importante

Certains nouveaux utilisateurs trouvent que le nombre de fonctionnalités peut être écrasant au début, mais le haut niveau de personnalisation fait que la courbe d'apprentissage en vaut la peine pour ce logiciel de documentation

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Business Plus : 19 $/mois par utilisateur

: 19 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (6 500+ commentaires)

: 4.7/5 (6 500+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 500+ commentaires)

2. Integrify

Via Intégrer Integrify offre des logiciels d'automatisation des documents sans qu'il soit nécessaire de coder. Le Process Builder présente une fonctionnalité de glisser-déposer pour créer, collaborer et tester vos procédures. Les affichages " Foresight " et " Hindsight " offrent un aperçu des dépendances entre les tâches afin d'identifier tout goulot d'étranglement potentiel.

Les meilleures fonctionnalités d'Integrify

S'intègre à divers systèmes d'entreprise et offre des capacités d'importation et d'exportation avec Excel

Définit facilement des rappels et des notifications personnalisables pour que les membres de l'équipe soient informés et respectent le calendrier

L'environnement low-code rend l'outil plus accessible à tous les membres de l'équipe, et pas seulement à ceux qui connaissent les langages de codage

Limites d'Integrify

Il y a un essai gratuit, mais pas de forfait gratuit

Certains utilisateurs ont trouvé que le logiciel était limité pour les grandes équipes et les grands projets

Prix d'Integrify

Basé sur l'abonnement : Tarification personnalisée pour chaque budget en fonction du nombre d'utilisateurs et des réductions par palier

Notes et évaluations d'Integrify

G2 : 4.4/5 (30+ commentaires)

: 4.4/5 (30+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (20+ commentaires)

3. SmartDraw

Via SmartDraw Créez une documentation sur les processus avec les diagrammes de SmartDraw, diagrammes de flux de travail et des notes d'information sur l'organisation. Les diagrammes et les graphiques permettent de visualiser clairement les différentes étapes du processus.

Les modèles tels que les organigrammes vous permettent de visualiser n'importe quel projet du début à la fin, tandis que les cartes mentales facilitent l'obtention d'un aperçu de la structure de l'organisation grâce à ses outils de documentation des processus. 🗂️

Les meilleures fonctionnalités de SmartDraw

Plus de 70 modèles différents, y compris des plans d'étage et des diagrammes de flux de travail pour rationaliser les processus de travaille mappage des processus* S'intègre parfaitement à des outils tels que Google Docs,Microsoft Officeet Jira et Confluence d'Atlassian pour assister le flux de votre travail

Importer facilement des fichiers Visio et Lucidchart pour changer d'outil sans prise de tête

Les limites de SmartDraw

Certains utilisateurs ont trouvé que la navigation dans la barre latérale était confuse et qu'il n'y avait pas assez de personnalisations pour les grandes équipes

Certains utilisateurs ont trouvé des failles dans le logiciel, notamment en ce qui concerne l'enregistrement automatique

Prix de SmartDraw

Un seul utilisateur : 9,95 $/mois

: 9,95 $/mois Utilisateurs multiples : 8,25 $/mois pour 5 utilisateurs et plus

G2 : 4.6/5 (230+ commentaires)

: 4.6/5 (230+ commentaires) Capterra : 4.1/5 (110+ commentaires)

4. Bit.IA

Via Bit.IA Bit.IA est un outil de collaboration sur le lieu de travail conçu pour simplifier la documentation du projet . Avec cet outil de documentation des processus, créez des wikis, des tutoriels interactifs et des portails clients. Conçu pour les particuliers, les petites équipes et les grandes organisations, il y a un moyen de tirer parti de ce logiciel, que vous travailliez sur de petits projets ou sur des projets complexes.

Meilleures fonctionnalités de Bit.IA

Les entrées de processus sont faciles lorsque vous utilisez l'un de leurs dizaines de modèles

L'éditeur intelligent de l'IA nettoie votre travail et propose des suggestions d'amélioration

Reliez rapidement les documents, intégrez des liens et ajoutez des widgets intelligents pour le contexte

Limites de Bit.IA

La version gratuite limite les fichiers à 5 Mo, ce qui peut représenter un défi pour les utilisateurs qui souhaitent utiliser des éléments gourmands en données tels que des vidéos, des diagrammes et d'autres graphiques

Certains utilisateurs ont trouvé que les options de mise en forme et de caractères étaient limitées, ce qui rend plus difficile le respect des normes internes en matière d'image de marque

Prix de Bit.IA

Free

Pro : 8 $ par membre et par mois

: 8 $ par membre et par mois Business : 15 $ par membre et par mois

G2 : 4/5 (10+ commentaires)

: 4/5 (10+ commentaires) Capterra : 5/5 (5+ commentaires)

5. Pellio

Via Pellio Avec Pellio, créez une documentation sur les processus d'entreprise en trois étapes faciles. Commencez par créer un processus à l'aide de l'éditeur de texte enrichi. Incorporez des images, des vidéos et des fichiers pour assister la documentation. Ensuite, partagez le flux de travail avec les membres de l'équipe concernés. Enfin, assignez des tâches et des dates d'échéance pour maintenir les projets dans les délais. 🗓️

Les meilleures fonctionnalités de Pellio

Créez des tâches étape par étape pour chaque membre de l'équipe et suivez leur cours dans une interface épurée

L'éditeur de texte riche crée une base de données de gestion des connaissances en quelques minutes et les tableaux de bord d'aperçu vous permettent d'identifier les inefficacités des processus

Attribuez différents niveaux d'accès à la documentation en fonction des rôles des membres de l'équipe

Limites de Pellio

L'assistance client est limitée à l'e-mail, de sorte que l'obtention de solutions peut prendre plus de temps qu'avec d'autres outils logiciels

L'outil n'est assisté que par l'anglais, ce qui représente un défi pour les entreprises qui utilisent régulièrement d'autres langues

Prix de Pellio

Lite : 15$/mois

: 15$/mois Démarrage : 47$/mois

: 47$/mois Pro : 97$/mois

6. Evernote

Via EvernoteEvernote est une application de travail, de tâches et d'agenda qui est populaire parmi les gestionnaires de projet et les personnes qui aiment améliorer leur productivité. À l'origine une application de prise de notes, elle est maintenant exploitée par les entreprises pour gérer les processus, les projets et les calendriers. Ajoutez facilement des images, des fichiers audio et des PDF et transformez n'importe quelle note en une tâche à ajouter à votre planning.

Meilleures fonctionnalités d'Evernote

Les intégrations d'applications incluent Slack, Google Drive, MS Teams, Zapier, et plus encore

Choisissez parmi des dizaines de modèles pour élaborer des cadres de planification stratégique ou hiérarchiser les tâches

Connectez les plannings et les notes grâce à l'intégration du calendrier avec son logiciel de documentation

L'interface utilisateur intuitive facilite le suivi des processus d'entreprise

Limites d'Evernote

Certains utilisateurs auraient souhaité qu'il y ait plus d'options de mise en forme pour une meilleure organisation avec cet outil de documentation

Selon certains utilisateurs, la synchronisation est parfois lente et peu fiable

Prix d'Evernote

Free

Personnel : 14,99 $/mois

: 14,99 $/mois Professionnel : 17,99 $/mois

Notes et évaluations d'Evernote

G2 : 4.4/5 (1 900+ commentaires)

: 4.4/5 (1 900+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (8 000+ commentaires)

7. Hightail

Via Hightail Utilisez Hightail, un service de gestion des processus pour organiser les tâches, attribuer les suivis et suivre les discussions sur le projet. Des mises à jour en direct des étapes suivantes permettent à chacun d'être informé de ce qui se passe en ce moment et de ce qui va suivre. La fonctionnalité de partage de fichiers vous permet de télécharger, d'envoyer et de stocker des documents d'entreprise en toute sécurité. Utilisez l'outil de collaboration créative pour collecter des ressources visuelles et en discuter. 📊

Les meilleures fonctionnalités de Hightail

Leslogiciel de partage de fichiers garantit que chaque membre de l'équipe a accès aux outils dont il a besoin pour gérer sa partie du projet

Les fonctionnalités d'image et de contenu visuel sont idéales si vous cherchez un moyen de partager, d'approuver et de prévisualiser la documentation image et vidéo

Les intégrations avec Adobe et Zapier rendent la création de contenu visuel plus rapide et la planification plus efficace

Limites de Hightail

Les fonctionnalités de gestion de projet ne sont disponibles que dans les forfaits Teams et Business

Certains utilisateurs ont rencontré des pépins lors du partage de fichiers ou d'images

Prix de Hightail

Lite : Free

: Free Pro : 12$/mois

: 12$/mois Teams : 24$/mois

: 24$/mois Business : 36$/mois

G2 :4.2 /5 (680+ commentaires)

:4.2 /5 (680+ commentaires) Capterra:4.4 /5 (280+ avis)

8. ProcessMaker

Via ProcessMaker Automatiser les flux de travail à l'aide de ProcessMaker, un logiciel de réingénierie des processus d'entreprise conçu pour rationaliser les projets les plus complexes. Le logiciel à code bas vous permet de faire glisser et de déposer des tâches dans le modeleur de processus pour créer des cartes mentales visuelles et des diagrammes de remue-méninges. Utilisez le générateur de formulaires pour capturer les données et les commentaires des membres de l'équipe et tirez parti des affichages du tableau de bord pour obtenir un aperçu de ce qui se passe dans l'ensemble de l'entreprise.

ProcessMaker meilleures fonctionnalités

Connexion à des applications tierces, notamment Salsforce et Oracle, grâce à l'API

Utilisez la technologie d'automatisation pour rationaliser les flux de travail et passer moins de temps sur les tâches inutiles

Numérisez et stockez des fichiers pour conserver des versions numériques de toute votre documentation d'entreprise

Limites de ProcessMaker

La courbe d'apprentissage est plus prononcée, ce qui signifie qu'il vous faudra plus de temps pour comprendre la plate-forme au début, retardant parfois les projets si vous devez vous lancer tout de suite

Certains utilisateurs ont trouvé que l'interface n'était pas aussi élégante qu'ils l'auraient souhaité ou qu'elle nécessitait plus de code que prévu

Prix de ProcessMaker

Standard : 1 495 $/mois par utilisateur

: 1 495 $/mois par utilisateur Enterprise : 2 479 $/mois par utilisateur

: 2 479 $/mois par utilisateur Personnalisé : Pour les banques, l'enseignement supérieur et les solutions embarquées

G2 : 4.3/5 (270+ commentaires)

: 4.3/5 (270+ commentaires) Capterra:4.5 /5 (170+ avis)

9. Document360

Via Document360 Avec Document360, créez une base de connaissances de l'entreprise à partager en interne avec les employés ou en externe avec les clients. Pour la documentation des processus, créez des directives techniques et des procédures opératoires normalisées, comme les manuels des employés et les cadres de marketing. Rédigez des documents de système, des tutoriels et des guides de référence que les employés pourront utiliser pour l'assistance de leur travail. 🌻

Document360 meilleures fonctionnalités

L'équipe de Document360 s'occupe de la migration depuis d'autres systèmes de base de connaissances pour vous. Cela signifie que vous n'avez pas à vous soucier de passer du temps à faire la transition

Choisissez parmi des douzaines de modèles pour créer des référentiels de connaissances et des guides

L'interface intuitive rend l'utilisation facile, même pour les nouveaux employés

Limites de Document360

Pour l'instant, une seule personne peut modifier un document à la fois, ce qui limite les fonctions de collaboration en équipe

Certaines personnes ont trouvé que le tableau de bord analytique n'était pas aussi robuste que celui des concurrents

Prix de Document360

Free

Standard : 149 $ par projet et par mois

: 149 $ par projet et par mois Professionnel : 299 $ par projet et par mois

: 299 $ par projet et par mois Business : 399 $ par projet et par mois

: 399 $ par projet et par mois Enterprise : 599 $ par projet par mois

G2 : 4.7/5 (340+ commentaires)

: 4.7/5 (340+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (160+ commentaires)

10. Gluu

Via Gluu Vous cherchez des moyens de créer des guides interactifs et des bases de connaissances que vos employés prendront plaisir à utiliser ? Faites appel à Gluu pour développer des documents visuels et collaboratifs pour vos processus d'entreprise. Le concepteur de processus intégré permet de mapper les processus, d'assigner les tâches et de créer un calendrier en toute simplicité.

Les meilleures fonctionnalités de Gluu

La fonctionnalité d'architecture de processus de Gluu identifie les processus en double afin de rationaliser vos flux de travail

Attribuez le contrôle et l'auteur à différents membres de l'équipe pour déléguer la gestion et la supervision

Les changements génèrent des notifications immédiates, ce qui permet à tous les membres de l'équipe de respecter le calendrier et d'être informés

Les limites de Gluu

Le logiciel est destiné à rationaliser les processus internes, mais certains utilisateurs auraient souhaité qu'il offre également une assistance au partage externe pour les bases de connaissances destinées aux clients

Les affichages des filtres ne sont pas sauvegardés, il faut donc les réintroduire à chaque fois que l'on quitte et rouvre un document

Prix de Gluu

Base : 12$/mois

: 12$/mois Pro : 25$/mois

: 25$/mois Enterprise : Tarification personnalisée

Créer une documentation de processus plus efficace

ClickUp est le rêve de tout gestionnaire de projet. Avec des centaines de modèles au choix, vous pouvez créer une documentation plus rapide pour tous vos processus. Des manuels des employés et des checklists d'onboarding aux procédures budgétaires pour les projets et aux calendriers pour les jalons, vous trouverez ce dont vous avez besoin pour commencer à créer.

