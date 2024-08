10 meilleurs outils de documentation logicielle en 2024

La documentation de votre logiciel est une feuille de route pour les futurs développeurs travaillant sur un projet, et un guide pour les utilisateurs apprenant à intégrer le logiciel dans leur flux de travail. La documentation peut également aider les développeurs à tirer les leçons de leurs erreurs passées, ce qui facilite le débogage des projets futurs.

La documentation d'un logiciel n'a pas besoin de peser lourd sur votre liste de choses à faire. Avec les bons outils, vous pouvez créer rapidement une documentation facile à lire, à utiliser et à partager. Nous explorons 10 des meilleurs outils de documentation logicielle en 2024 que vous voudrez utiliser dans votre entreprise prochain projet de développement .

Que sont les outils de documentation logicielle ?

La documentation d'un logiciel décrit comment les développeurs ont créé le logiciel et comment l'utilisateur final doit l'utiliser. Elle peut contenir des manuels d'utilisateur, de la documentation sur l'interface de programmation d'applications (API) et des spécifications techniques.

Le bon outil de gestion des connaissances doit faciliter la création, la gestion et le partage de la documentation technique. Ces outils vous aident à générer des documents plus rapidement et avec un minimum d'inconvénients. La plateforme de documentation logicielle peut générer de la documentation à partir du code, produire un base de connaissances de maintenir des systèmes de contrôle des versions ou d'héberger des guides pratiques à l'intention des utilisateurs.

Que faut-il rechercher dans les outils de documentation pour développeurs ?

Lorsque vous commencez à chercher le bon outil de documentation de logiciel, recherchez-en un qui offre.. :

Facilité d'utilisation: Votre outil de documentation logicielle doit disposer des fonctions nécessaires dans une interface conviviale

Automatisation: Plus il y a d'automatisation, mieux c'est. Recherchez un outil qui peut utiliser votre code source pour générer de la documentation et produire automatiquement des informations à jour

Fonctionnalités collaboratives: Le développement est rarement un projet individuel. La meilleure documentation logicielle permet à plusieurs membres de l'équipe de travailler simultanément sur la même page

Fonctionnalités de recherche: La documentation logicielle n'est utile que si vous pouvez l'utiliser pour trouver les informations dont vous avez besoin. Recherchez un outil doté de fonctions de recherche puissantes et de fonctionnalités de filtrage pour vous aider à trouver des informations spécifiques

Options d'intégration: Les meilleurs outils s'intègrent à votre pile technologique pour accélérer le processus de documentation logicielle

L'outil de documentation logicielle que vous choisissez doit s'aligner sur les objectifs de votre projet. Vous voulez un outil qui s'adapte au flux de travail et au budget de votre équipe. La plupart des outils de cette liste proposent des essais gratuits, ce qui constitue un excellent moyen de tester quelques options et de déterminer celle qui répond le mieux aux besoins de votre équipe.

Les 10 meilleurs outils de documentation logicielle à utiliser en 2024

Rationalisez votre processus de développement avec le hub de travail tout-en-un de ClickUp pour le forfait, la construction et l'expédition

L'outil de gestion de projet placé dans les favoris des équipes du monde entier peut également être votre meilleur ami en matière de documentation logicielle. ClickUp est une solution formidable pour développeurs de logiciels qui ont besoin d'une outil de gestion des connaissances ou de l'espace pour construire leur documentation logicielle. Il y a même un modèle de développement de logiciel pour vous aider à démarrer votre processus et vous assurer que vous avez pensé à tout.

Des fonctionnalités telles que Documents ClickUp vous permettent de créer de la documentation et de lier des documents liés pour construire des des wikis de logiciels . Vous pouvez même créer des tâches à suivre dans le texte du document pour vous assurer de ne négliger aucun élément de votre liste de choses à faire.

ClickUp a également introduit récemment sa puissante fonction de ClickUp IA que vous pouvez utiliser pour générer des pages web, créer une table des matières pour votre manuel d'utilisateur ou réviser vos documents techniques. La fonction Outils d'IA peuvent même vous aider à transformer un jargon technique délicat en une prose facile à comprendre.

Si vous souhaitez une plateforme tout-en-un qui vous permette de forfaiter et de gérer votre projet de développement logiciel et de le transformer en une documentation facile à utiliser, ClickUp vaut le coup d'œil.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Outils d'IA peuvent vous aider à rédiger votre documentation logicielle, notamment des résumés de documents et des tableaux de contenu

Les options d'intégration vous permettent de travailler avec plus de 1 000 applications et plateformes, notamment Google Drive, GitHub et Slack

Des milliers de modèles gratuits peuvent vous aider à démarrer rapidement votre projet et à achever votre documentation plus tôt

De nombreux moyens d'automatiser vos tâches vous permettent de passer moins de temps à vous documenter et plus de temps à construire votre prochaine grande innovation logicielle

D'excellentes fonctionnalités collaboratives permettent aux membres de l'équipe de travailler simultanément sur un document pour un meilleur partage des connaissances

Les limites de ClickUp

ClickUp IA n'est disponible que sur les comptes payants, vous ne pourrez donc pas utiliser cet outil fantastique et facile à utiliser si vous vous en tenez à la version gratuite

Prix ClickUp

Free Forever : gratuit

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12$/mois par utilisateur

Enterprise : contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp AI : Disponible à l'achat sur tous les forfaits payants au prix de 5 $ par membre de l'environnement de travail et par invité interne par mois

G2 : 4.7/5 (8,900+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (3,800+ avis)

2. Base de connaissances ProProfs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ProProfs-Knowledge-Base-Software-Docs.png Base de connaissances ProProfs Tableau de bord de la documentation logicielle /$$$img/

Via Base de connaissances ProProfs ProProfs Knowledge Base est une plateforme basée sur le cloud pour la création de documentation sur les logiciels. Cet outil facile à utiliser permet aux utilisateurs de construire des bases de connaissances complètes et de les partager de manière publique et privée. D'excellentes options de personnalisation sont également disponibles.

L'une des meilleures fonctionnalités de cet outil de documentation logicielle est que vous pouvez l'intégrer à votre plateforme d'assistance en ligne ou de discussion en direct, ce qui le rend encore plus utile pour vos équipes d'assistance et vos utilisateurs finaux.

ProProfs Knowledge Base meilleures fonctionnalités

La capacité d'intégration avec votre helpdesk et vos plateformes de discussion en direct rend votre documentation logicielle encore plus utile

Des outils de création de contenu faciles à utiliser vous permettent de produire sans effort des articles, des guides, des FAQ et d'autres documentations logicielles

Une excellente fonction de recherche vous aide à localiser rapidement l'information dont vous avez besoin dans la base de connaissances delogiciel de base de connaissances Limites de la base de connaissances ProProfs

Les options d'intégration sont moins nombreuses que pour les autres outils de documentation sur le marché

Prix de ProProfs Knowledge Base

Free : jusqu'à 25 articles

Business : 29,99 $/mois pour un maximum de 100 articles

Domaine personnalisé et marque blanche : 30 $/mois

G2 : 4.6/5 (25+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (25+ commentaires)

3. Document360

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Document360-software-documentation-tool-1400x788.png Outil de documentation du logiciel Document360 /$$$img/

Via Document360 Document360 est un outil de documentation logiciel offrant une interface utilisateur intuitive par glisser-déposer. La construction de documentation interne et externe est ainsi facilitée, vous permettant d'ajouter des liens, des images, des vidéos, des blocs de code et bien plus encore pour créer des guides pratiques.

La plateforme offre un système de contrôle de version robuste permettant de revenir à tout moment aux versions précédentes. Des outils d'analyse pratiques vous aident également à suivre la façon dont les utilisateurs interagissent avec votre documentation.

Document360 meilleures fonctionnalités

Belle sélection d'intégrations et d'extensions pour faciliter le processus de documentation

Un excellent contrôle de version qui vous permet de revenir facilement en arrière en quelques clics

Modèles pour vous aider à appliquer des styles de documentation cohérents et à maintenir les formes et les conceptions

Limites de Document360

Bien que les paramètres d'intégration soient disponibles dans l'outil de documentation, certains utilisateurs déplorent qu'ils soient difficiles à paramétrer

Prix de Document360

Free Forever : gratuit

Standard : 199 $ par projet et par mois

Professionnel : 399 $ par projet et par mois

Business : 529 $ par projet et par mois

Enterprise : $599/par projet par mois

G2 : 4.7/5 (360+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (190+ avis)

4. Dropbox Paper

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Dropbox-Paper.png Dropbox Paper en tant qu'outil de documentation de logiciels /$$$img/

Via Dropbox Paper Dropbox Paper est un service de document collaboratif plateforme de modification et de partage de documents du célèbre fournisseur de stockage cloud. Dropbox Mon travail permet à plusieurs membres d'une équipe de travailler sur des documents, des notes et des documents de travail des forfaits de projet dans une interface conviviale. Bien que la plateforme ne soit pas un outil de documentation logicielle à part entière, elle reste utile dans le processus de documentation, en particulier pour les petites équipes qui n'ont peut-être pas les moyens de s'offrir des plateformes plus robustes.

Dropbox Paper meilleures fonctionnalités

L'outil de documentation est gratuit dans le cadre de l'abonnement à Dropbox. C'est donc un excellent moyen de créer une documentation logicielle si vous n'avez pas les moyens de vous offrir un autre outil technologique

Les fonctionnalités de collaboration permettent aux équipes de travailler ensemble sur la documentation des logiciels, même si elles travaillent à distance ou de manière asynchrone

L'interface conviviale vous permet de commencer rapidement à créer de la documentation logicielle

Limites de Dropbox Paper

N'étant pas conçu spécifiquement pour la documentation logicielle, il ne dispose pas de certaines des fonctionnalités d'automatisation que l'on trouve dans d'autres outils

Prix de Dropbox Paper

Forfait Free avec votre forfait Dropbox

Les forfaits commencent à 9,99 $/mois pour un usage personnel et à 19,99 $/mois pour un usage professionnel

G2 : 4.1/5 (plus de 4 400 commentaires)

Capterra : 4.4/5 (200+ avis)

5. GitBook

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/GitBook-Docs-Product-Example.png GitBook en tant qu'outil de documentation de logiciels /$$$img/

Via GitBook GitBook est une plateforme en ligne populaire pour la documentation des projets logiciels qui met la collaboration au premier plan. Elle permet aux équipes de collaborer à la création et à la maintenance de la documentation logicielle par le biais d'une plateforme conviviale qui utilise des fichiers Markdown.

Les meilleures fonctionnalités de GitBook

De solides options d'importation et d'intégration vous permettent d'intégrer la documentation existante dans la plateforme, ce qui vous évite de partir de zéro

De bonnes fonctionnalités de collaboration permettent aux membres de l'équipe technique et non technique de contribuer au processus de documentation du logiciel

Des fonctionnalités de recherche puissantes vous permettent de trouver l'information dont vous avez besoin dans une interface intuitive

Limites de GitBook

Il n'y a pas beaucoup d'options de personnalisation, il est donc possible que vous ne puissiez pas créer l'apparence souhaitée ou vous aligner sur la charte graphique de l'entreprisede l'entreprise Prix de GitBook

Personnel : Free Forever pour toujours

Plus : 6,70 $/mois par utilisateur

Pro : 12,50 $/mois par utilisateur

Enterprise : contacter pour un prix personnalisé

Evaluations et critiques de GitBook

G2 : 4.7/5 (130+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (15+ avis)

6. Tettra

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/hero-1400x840.png Tettra en tant qu'outil de documentation de logiciels /$$$img/

Via Tettra Tettra est l'un des meilleurs outils de documentation logicielle pour la documentation interne. Il vous offre un espace central pour rassembler toute votre documentation, l'organiser, puis l'utiliser pour créer une base de connaissances complète.

Meilleures fonctionnalités de Tettra

Possibilité de créer rapidement des bases de connaissances de type wiki où vous pouvez créer, organiser et modifier la documentation interne

Excellent système de surveillance pour vous alerter des pages non possédées ou périmées afin que vous puissiez maintenir les informations à jour

Possibilité de soumettre des questions auxquelles des experts répondront plus tard si vous ne trouvez pas de réponses à l'aide de la puissante fonction de recherche

Les limites de Tettra

Il n'y a pas beaucoup d'options d'intégration, donc si vous voulez l'intégrer dans une grosse pile technologique, vous risquez d'être déçu

Prix de Tettra

Basique : 5$/mois par utilisateur

Mise à l'échelle : 10 $/mois par utilisateur

Professionnel : 15 $/mois par utilisateur

G2 : 4.6/5 (85+ avis)

Capterra : 4.1/5 (5+ avis)

7. Whatfix

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Whatfix-Insights-Screenshot-1400x798.png Whatfix en tant qu'outil de documentation logicielle /$$$img/

Via Correction d'erreur Whatfix n'est pas un outil de documentation classique mais une plateforme d'adoption numérique. C'est une excellente plateforme pour l'onboarding des utilisateurs et une extension naturelle de votre documentation technique. Elle dispose d'un intervalle d'outils qui facilitent la mise au travail de votre logiciel, notamment la possibilité de créer des walkthroughs interactifs.

Les meilleures fonctionnalités de Whatfix

Possibilité de créer des guides utilisateurs pour des tâches spécifiques afin que vous puissiez voir exactement comment faire travailler votre logiciel

Automatisation des tâches répétitives au sein de la plateforme afin que vous puissiez en faire plus en un seul clic et minimiser le risque d'erreurs

Analyses pour vous indiquer les domaines de votre logiciel pour lesquels les utilisateurs ont le plus besoin d'aide

Les limites de Whatfix

Bien qu'il s'agisse d'une excellente plateforme pour créer des manuels d'utilisateur et des guides d'utilisateur interactifs, elle peut ne pas être adaptée à la création d'autres types de documentation technique

Prix de Whatfix

Contact pour un prix personnalisé

G2 : 4.6/5 (290+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (75+ avis)

8. Scribe

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Scribe-Pages-1400x794.png Scribe en tant qu'outil de documentation logicielle /$$$img/

Via Scribe Scribe est un outil de documentation qui capture automatiquement les étapes d'un processus et les transforme en instructions faciles à suivre. C'est un moyen simple de créer une documentation logicielle. Vous pouvez ensuite modifier et partager la documentation si nécessaire.

Les meilleures fonctionnalités de Scribe

Beaucoup de modèles préconçus pour vous permettre de garder votre documentation visuellement cohérente avec un minimum d'effort

Possibilité d'utiliser l'outil comme une extension Chrome ou une application de bureau pour capturer vos processus

Possibilité d'exporter facilement la documentation créée et d'intégrer les instructions dans votre base de connaissances, votre wiki ou toute autre documentation technique

Limites de Scribe

Certaines des meilleures fonctionnalités de cet outil de documentation se trouvent derrière un paywall

Prix de Scribe

Basic : Free

Pro Personal : 23 $/mois par place

Pro Team : $$$$a par place avec un minimum de cinq places

Enterprise : planifiez une démonstration pour un prix personnalisé

Capterra : 4.9/5 (5+ reviews)

9. Bit.IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Bit-ai.jpg Outils d'IA comme outil de documentation de logiciels /$$$img/

Via Bit.IA Le design de Bit.IA est axé sur la collaboration. Les outils de documentation de la plateforme permettent aux équipes de créer, d'organiser et de gérer la documentation à l'aide d'environnements de travail polyvalents au sein de l'application. Les fonctionnalités de coédition et de commentaire facilitent la compilation des connaissances et garantissent que tout le monde a son mot à dire dans le processus.

Bit meilleures fonctionnalités

Les fonctionnalités de notifications alertent les membres de l'équipe sur les nouveaux contenus qu'ils doivent réviser ou auxquels ils doivent contribuer

Des options d'intégration intéressantes vous permettent de vous connecter à des applications telles que Slack, Trello et Google Docs

Les contrôles d'accès vous aident à garder la documentation sensible privée

Limites de Bit.IA :

Des options de mise en forme limitées sont disponibles, vous devrez donc aimer l'aspect des types de documentation logicielle que Bit.ai crée pour vous

Prix de Bit.ai

Free

Forfait Pro : 8$/mois par membre

Forfait Business : 15 $/mois par membre

G2 : 4/5 (20+ avis)

Capterra : 5/5 (5+ avis)

10. Nuclino

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Project-documentation-templates-from-Nuclino.png Modèles de documentation de projet de Nuclino /$$$img/

Via Nuclino Nuclino est un outil de documentation logiciel riche en fonctionnalités qui assiste la collaboration, offre un contrôle des versions et dispose d'une interface intuitive facile à utiliser. La plateforme permet de créer très facilement des structures de documents personnalisées afin que vous puissiez paramétrer votre documentation interne d'une manière qui a du sens pour votre équipe.

Nuclino meilleures fonctionnalités

L'interface épurée permet de créer facilement de la documentation sans dépendre d'une grande connaissance technique

La collaboration en temps réel permet aux équipes de créer et de modifier rapidement les informations

Les liens entre les documents facilitent la création de wikis logiciels complets

Les limites de Nuclino

Certains utilisateurs signalent des problèmes liés à la grande quantité de rapports, ce qui fait que Nuclino est peut-être mieux adapté aux équipes logicielles de petite ou moyenne taille

Prix de Nuclino

Free

Standard : 5 $/mois par utilisateur

Premium:10$/mois par utilisateur

G2 : 4.7/5 (20+ avis)

Capterra : 4.8/5 (60+ avis)

Rationalisez votre processus de documentation logicielle avec ClickUp

Une bonne documentation logicielle est la base d'un développement futur amélioré. Les bons outils de documentation logicielle peuvent vous aider à élaborer une documentation efficace, à favoriser la collaboration et à créer une meilleure expérience pour l'utilisateur final.

D'excellents outils de documentation logicielle sont disponibles en 2024, mais ClickUp se distingue en tant que solution tout-en-un. ClickUp simplifie chaque aspect du processus de développement, y compris la création de manuels utilisateurs complets et le suivi de la progression du projet. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et rendez votre processus de développement de logiciels plus facile que jamais.