10 modèles gratuits de plans de développement logiciel à utiliser en 2024

Tous les développeurs de logiciels et les gestionnaires de projets logiciels savent que sans une gestion de projet efficace, même la meilleure idée de logiciel ne tiendra pas ses promesses. Gestion de projet et développement de logiciels peuvent être complexes. Toute possibilité de les rendre un peu plus efficaces est la bienvenue.

Entrez dans les modèles de développement de logiciels.

Ils ne remplaceront pas le travail de développement et de codage effectué par vos équipes de développement de logiciels. Mais avec les bons modèles, ces fonctions essentielles peuvent occuper le devant de la scène et alléger le fardeau des chefs de projet.

Le résultat est un meilleur logiciel et une plus grande chance de mener à bien les projets logiciels dans les délais et le budget impartis.

Qu'est-ce qu'un modèle de développement logiciel ?

Un modèle de développement logiciel est l'une des meilleures solutions pour rationaliser efficacement toutes les tâches et les éléments organisationnels du processus de développement logiciel, en utilisant un schéma standard pour organiser les détails clés, les systèmes, les fonctionnalités logicielles et d'autres éléments exigences du projet .

Cela permet à vos ingénieurs et équipes logicielles de se concentrer sur le travail en profondeur et la prise de décision qui, en fin de compte, fait ou défait le produit final. Il est également essentiel que les chefs de projet et les chefs de produit gardent la maîtrise de leur gestion de projet.

Les modèles de développement de logiciels se concentrent sur le plan de développement global. Ils peuvent inclure des documents de collaboration et des instructions couvrant :

L'élaboration et la mise à jour du calendrier du projet

Le suivi des indicateurs clés de performance de la gestion de projet

Donner la priorité à certaines solutions et tâches par rapport à d'autres

Mesurer la feuille de route globale, y compris la portée et les exigences du produit

Couvrir efficacement les exigences en matière de processus, de documentation et de technologie au sein de nombreuses équipes

Au-delà de leur fonction individuelle, les modèles de développement de logiciels permettent également à votre équipe et aux parties prenantes externes d'avoir une vue d'ensemble du projet.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de développement logiciel ?

Même si leur fonction spécifique peut différer, tous les modèles de développement logiciel de qualité ont quelques points communs qui permettent aux chefs de projet de mieux gérer les projets :

Ils sont faciles à mettre en œuvre : Qu'ils s'intègrent à votrelogiciel de gestion de projet ou votre outil de productivité, ils doivent être faciles à mettre en place et à utiliser immédiatement

: Qu'ils s'intègrent à votrelogiciel de gestion de projet ou votre outil de productivité, ils doivent être faciles à mettre en place et à utiliser immédiatement Ils sont faciles à mettre à jour et à personnaliser : D'autant plus que le développement agile est fluide, vous avez besoin de modèles dynamiques qui peuvent évoluer et changer au fur et à mesure que les projets avancent

: D'autant plus que le développement agile est fluide, vous avez besoin de modèles dynamiques qui peuvent évoluer et changer au fur et à mesure que les projets avancent Ils mettent l'accent sur le visuel : L'accent mis sur le visuel rend le modèle plus facile à parcourir pour les spectateurs, offrant une vue d'ensemble collaborative rapide et facile des points de contact importants

: L'accent mis sur le visuel rend le modèle plus facile à parcourir pour les spectateurs, offrant une vue d'ensemble collaborative rapide et facile des points de contact importants Ils sont faciles à partager avec les parties prenantes de l'entreprise : Vos systèmes doivent être faciles d'accès pour tous, y compris ceux qui ne font pas partie de l'équipe principale, afin d'aider toutes les parties prenantes à mieux gérer et communiquer sur tous les éléments de votre projet

: Vos systèmes doivent être faciles d'accès pour tous, y compris ceux qui ne font pas partie de l'équipe principale, afin d'aider toutes les parties prenantes à mieux gérer et communiquer sur tous les éléments de votre projet **Ils sont axés sur la réalisation d'un objectif clair : Qu'il s'agisse dede la hiérarchisation des projets ou de la planification de la portée d'une technologie, le modèle doit maîtriser son objectif principal

Enfin, les bons modèles simplifient le logiciel le développement du projet ce qui est peut-être la caractéristique la plus importante. L'utilisation de ces solutions ne devrait pas compliquer les choses, mais permettre de se concentrer davantage sur les phases du logiciel.

10 modèles de développement logiciel pour les chefs de projet

La flexibilité est la carte de visite de tout développement logiciel moderne. Il n'est donc pas surprenant qu'il n'y ait pas deux modèles de plan de développement logiciel identiques. Les meilleures solutions pour gérer les projets sont celles qui sont adaptées à vos besoins et objectifs spécifiques, vous aidant à régler les moindres détails de votre prochain sprint logiciel.

1. Modèle de plan de développement logiciel ClickUp

Gérez l'ensemble de votre processus de développement logiciel dans ClickUp

Ne cherchez pas plus loin si vous êtes à la recherche d'un modèle unique pour répondre à de nombreux besoins. Le modèle Modèle de développement logiciel ClickUp décompose les principaux éléments de la stratégie, de la planification et de la feuille de route, de la recherche sur les utilisateurs, de la gestion des sprints et du suivi des versions.

Voici les caractéristiques et les processus préconstruits inclus dans le modèle :

Une feuille de route pour le produit

Une liste d'exécution des tâches hebdomadairesgénérer du code avec l'IAréparer des erreurs ou évaluer la largeur de bande de l'équipe

Un carnet de commandes principal pour les tâches en attente d'achèvement

Une liste maîtresse des défauts pour rassembler et gérer les bogues, les incidents de sécurité et les problèmes à résoudre

Des tâches types pour la recherche sur les utilisateurs

Des listes de tâches préétablies pour les sprints et les processus de développement Kanban

Des scénarios et des cas de test que vos développeurs peuvent exécuter à des fins d'assurance qualité

Des tâches d'assistance technique pour signaler les bogues, examiner les incidents de bogues connus et dresser la liste des solutions de contournement actuelles Télécharger ce modèle ### 2. Modèle de matrice d'impact et d'effort ClickUp

L'utilisation d'une matrice d'impact sur l'effort vous permet de créer une représentation visuelle de l'effort requis pour chaque fonctionnalité

Le développement de logiciels est un perpétuel va-et-vient qui consiste à déterminer où concentrer ses efforts et ses ressources. Le développement d'un logiciel est un constant va-et-vient pour savoir où concentrer ses efforts et ses ressources Modèle de matrice d'impact et d'effort ClickUp peut vous aider à simplifier ce processus.

Il s'agit d'une structure simple qui évalue toutes les tâches sur une échelle bidimensionnelle d'effort et d'impact. Les tâches à faible effort et à fort impact sont des fruits faciles à cueillir, tandis que vous n'avez probablement pas à vous soucier des tâches à fort effort et à faible impact. Quoi qu'il en soit, tout est disponible dans une vue unique, ce qui vous aide, vous et votre équipe, à vous concentrer sur les étapes nécessaires et à les classer par ordre de priorité, ainsi qu'à déterminer le moment où elles doivent être accomplies.

L'utilisation du modèle est simple. Ajoutez des tâches au tableau blanc et évaluez-les en fonction de l'impact et de l'effort. Placez-les dans le quadrant approprié et la vue d'ensemble est terminée.

À partir de là, il suffit de tenir à jour votre matrice d'impact et d'effort au fur et à mesure de l'avancement du projet de développement. Lors de points de contrôle réguliers avec votre équipe, vous pouvez rapidement supprimer les tâches achevées et en ajouter de nouvelles. Télécharger ce modèle

3. Modèle de feuille de route produit ClickUp

Le modèle prêt à l'emploi de ClickUp simplifie l'élaboration et la gestion de la feuille de route de votre produit

Les logiciels que vous créez ont besoin d'une feuille de route qui montre comment vous passez de l'idée au produit final. Et lorsque vous cherchez à construire cette feuille de route, quelques modèles valent mieux qu'une simple feuille de route Modèle de feuille de route de produit par ClickUp .

Le cœur de ce modèle est la carte elle-même. C'est là que vous indiquez exactement comment vous vous rendez aux points A, B et C.

Réduisez votre projet global en tableaux d'exécution hebdomadaires montrant les tâches immédiates nécessaires pour maintenir le projet sur la bonne voie, et saisissez toutes les notes de version que vous souhaitez communiquer aux parties prenantes internes et externes. Vous pouvez même créer et partager des flux de travail pour vous assurer que tout le monde sait comment ses tâches s'alignent sur les autres.

Ajoutez ce modèle de feuille de route produit à votre outil de cartographie des processus et vous serez surpris de constater à quel point la gestion de votre projet de développement devient simple. Télécharger ce modèle

4. Modèle de journal des modifications du logiciel ClickUp

Ce modèle offre un moyen pratique de suivre tous les processus d'intégration d'un changement dans un projet

L'itération est le nom du jeu, en particulier lorsque vous dépassez le produit minimum viable. Cela signifie qu'une partie de votre documentation du projet doit inclure le suivi des changements que vous apportez à la prochaine itération.

Saisir le Modèle de journal des modifications du logiciel par ClickUp .

Ce simple document deviendra votre ressource de référence pour n'importe quel projet. Décrivez le changement à effectuer, la date de découverte, ajoutez un niveau de priorité et désignez un responsable de la tâche. Non seulement vous pourrez suivre le processus de résolution du problème, mais vous aurez également une vue d'ensemble de tout ce qui doit être corrigé dans l'ordre chronologique avant que le logiciel ne passe à l'étape suivante. Télécharger ce modèle

5. Modèle de comparaison de logiciels ClickUp

Comparer différents outils et services côte à côte en un seul endroit

Ce modèle Modèle de comparaison de logiciels par ClickUp est conçu pour une prise de décision plus générale que le développement de logiciels. Cependant, appliqué correctement, il peut s'avérer utile dans de nombreux cas d'utilisation.

Le cœur du modèle permet d'établir des comparaisons entre différents outils logiciels. Les champs tels que l'évaluation des clients, le prix, le logiciel de conception et les caractéristiques donnent une vue d'ensemble des options susceptibles d'intéresser les équipes d'ingénieurs à un moment donné.

Vous pouvez notamment l'utiliser pour l'analyse concurrentielle. Il s'agit d'évaluer diverses alternatives qui répondent à des besoins similaires du public afin d'identifier une lacune que votre nouvelle solution pourrait combler.

La découverte du créneau de votre produit peut aider votre équipe de développement logiciel à créer des fonctionnalités qui répondent aux attentes de votre public cible et permettent à votre logiciel de se démarquer de ses concurrents. Télécharger ce modèle

6. Modèle de plan de développement de l'application ClickUp

De la recherche au lancement sur le marché, restez concentré et respectez le calendrier du projet pour créer une application réussie

Mobile développement d'applications est un type particulier de développement de logiciels qui comporte de nombreuses nuances et considérations uniques. Le Modèle de plan de développement d'applications par ClickUp est conçu pour planifier et suivre le développement de votre application mobile.

La vue du plan de développement de l'application vous permet d'élaborer des tâches de base pour chaque étape, de la recherche au lancement sur le marché. Les jalons vous permettent de diviser ces processus en réalisations clés. Les vues Chronologie et Liste du projet offrent un aperçu plus visuel de la situation à un moment donné.

Une grande partie de la structure étant déjà établie, vous pouvez vous concentrer sur les tâches que votre équipe doit accomplir pour obtenir un résultat de qualité. Télécharger ce modèle

7. Modèle de calendrier de développement ClickUp

Définir les tâches principales dans chaque étape du produit, assigner un propriétaire de tâche, et mettre à jour le statut de la tâche en temps réel

Créer un nouveau produit logiciel qui réponde aux besoins du public tout en comblant une lacune du marché est un défi, en particulier lorsque vous travaillez dans un délai serré et avec des ressources limitées. Le projet Modèle de calendrier de développement de ClickUp vous aide à rester sur la bonne voie, quelle que soit la complexité des choses.

Définissez les tâches essentielles à chaque étape du produit, désignez un responsable de tâche et mettez à jour l'état d'avancement de la tâche en temps réel. Indiquez exactement quand ces tâches doivent commencer et se terminer pour que le projet de développement logiciel respecte le calendrier. Comparez le temps estimé pour l'achèvement des tâches et des étapes avec le temps réel pour voir où vous avez gagné ou perdu dans le cadre de votre calendrier.

À partir de là, vous pouvez aller au-delà de la vue en liste. Le diagramme de Gantt du développement de produits offre une vue d'ensemble rapide, tandis que les vues Étape du développement de produits et Activités permettent d'approfondir les secteurs nécessaires à la réalisation du projet.

Ces vues interagissent directement les unes avec les autres, transformant votre calendrier de développement en une source unique de vérité à laquelle chaque membre de l'équipe de développement logiciel peut se référer. Télécharger ce modèle

8. Modèle d'aperçu de la portée de l'application ClickUp

Stocker les exigences professionnelles nécessaires au développement et à la mise en œuvre d'une application

Le développement d'un logiciel ou d'une solution applicative dépend en partie des éléments suivants la structure de gestion du projet que vous choisissez. Une chose est claire, quelle que soit votre approche : le processus de développement doit rester dans les limites du champ d'application ; sinon, vous risquez de ne pas respecter le budget, le calendrier ou les objectifs commerciaux que vous avez fixés au début du développement du logiciel.

Le processus de développement doit rester dans les limites du champ d'application Modèle d'aperçu de la portée de l'application par ClickUp vise à simplifier ce processus. L'aperçu d'une page décrit le problème, l'expérience souhaitée pour l'application, les objectifs clés, les exigences de l'entreprise, et plus encore.

L'avantage de ce modèle est qu'il peut être facilement partagé en interne et en externe. Cela signifie que vous pouvez établir une idée commune du champ d'application avec votre client tout en communiquant ce champ d'application à votre équipe de développement logiciel, ce qui permet à tout le monde de rester sur la bonne voie et d'avancer dans la bonne direction. Télécharger ce modèle

9. Modèle d'exigences produit ClickUp

Le modèle d'exigences produit de ClickUp facilite le suivi du quoi et du pourquoi de chaque décision de développement prise par votre équipe lors de la construction d'un nouveau produit ou d'une nouvelle fonctionnalité

En théorie, même le meilleur produit logiciel n'a que peu d'importance s'il n'est pas en mesure de répondre aux exigences fondamentales qui ont motivé sa création dans la pratique. Les Modèle d'exigences du produit par ClickUp permet à toutes les parties prenantes impliquées dans le processus de développement de se réunir pour définir ces besoins fondamentaux afin que tout le monde reste sur la même longueur d'onde tout au long de la construction.

Il commence par un simple nom, une description et l'objectif de chaque fonctionnalité incluse dans le produit final. Vous pouvez suivre le mois de sortie défini et son état d'avancement tout au long de la phase de construction. Vous pouvez également déterminer le calendrier de développement de la fonctionnalité et décider qui en assumera la responsabilité principale.

Vous recherchez des fonctionnalités plus avancées ? Vous pouvez définir des priorités et ajouter des balises personnalisées, des champs et même des dépendances au sein des différentes fonctionnalités. Ainsi, au moment de la sortie du produit, vous pouvez être sûr qu'il répond à toutes les exigences de base. Télécharger ce modèle

10. Modèle de gestion de projet agile ClickUp

Le modèle de gestion agile de ClickUp contient tout ce dont vous avez besoin pour commencer à obtenir des résultats plus rapidement avec une approche agile

Nous terminons ce guide avec un modèle général pour outils agiles qui peuvent guider naturellement votre processus de développement de logiciels. Les Modèle de gestion agile des produits par ClickUp ce modèle préconstruit une approche itérative du développement de logiciels et de projets qui vous permet de construire rapidement, de fournir un retour d'information et de pivoter si nécessaire tout au long du processus.

Pour commencer, vous disposez de plusieurs vues. Réservez votre vue Liste pour les épopées, les initiatives et les histoires d'utilisateur agiles. Passez au tableau pour une organisation Kanban des tâches et de la charge de travail afin d'identifier les goulets d'étranglement potentiels ou les opportunités de productivité. Enfin, la vue carte mentale peut transformer une feuille de route complexe en éléments plus simples et exploitables.

Et les utilisateurs avancés peuvent en tirer encore plus d'avantages. Les ClickApps vous permettent de créer des sprints, des jalons et des dépendances plus rapidement. Ajoutez des rapports d'avancement personnalisés pour les tâches en cours, et vous disposez de l'outil agile parfait pour créer votre flux de travail de développement. Télécharger ce modèle

Se concentrer sur ce qui compte le plus avec un modèle de développement logiciel

Au-delà du codage, quelle est la variable la plus importante contribuant à un développement logiciel réussi ?

Chaque développeur répondra probablement à cette question d'une manière légèrement différente. Mais la plupart d'entre eux auront des thèmes autour de la définition des objectifs, de l'établissement des priorités, de la définition de la portée et des ressources.

Il s'agit là des facteurs les plus importants. Et ce sont précisément ces facteurs que le bon modèle de plan de développement logiciel peut résoudre pour vous.

C'est particulièrement avantageux si les modèles que vous utilisez s'intègrent directement dans votre outil de productivité . Désormais, vous ne disposez plus seulement d'une vue d'ensemble ; cette vue d'ensemble est directement liée aux tâches, aux calendriers et aux rapports existants.

Et c'est là que ClickUp intervient. Nous avons construit notre plateforme pour les développeurs, que vous ayez besoin des fonctionnalités ou des modèles. Démarrez un espace de travail gratuitement aujourd'hui !