Modèles de base de connaissances gratuits

Qu'il s'agisse d'aider les clients à se familiariser avec votre produit, d'enseigner aux employés la politique de l'entreprise ou de stocker et d'organiser vos documents, les articles de la base de connaissances sont de puissantes ressources.

Qu'il s'agisse d'articles logiciel wiki à quelque chose de plus basique, les modèles de base de connaissances garantissent que vos documents sont cohérents et facilement accessibles.

Certains des modèles de meilleurs outils de gestion de projet sont dotés d'une fonction de base de connaissances intégrée, ce qui facilite le partage et la recherche d'informations relatives au projet par votre équipe. Passez moins de temps à chercher des informations et plus de temps à faire. 🛠️

**Qu'est-ce qui fait un bon modèle de base de connaissances ?

Un bon modèle de base de connaissances facilite la recherche d'informations pour l'utilisateur et la maintenance pour le propriétaire. Lorsque vous évaluez vos options, recherchez certaines des fonctionnalités ci-dessous :

Structure effacée : Les modèles doivent avoir une structure logique qui facilite la lecture des sujets, des catégories et des sous-catégories

: Les modèles doivent avoir une structure logique qui facilite la lecture des sujets, des catégories et des sous-catégories Extension : Une base de connaissances statique est beaucoup plus difficile à maintenir. L'ajout de contenu ou la modification en cours des entrées existantes doit être facile

: Une base de connaissances statique est beaucoup plus difficile à maintenir. L'ajout de contenu ou la modification en cours des entrées existantes doit être facile Cohérente : La cohérence améliore l'expérience de l'utilisateur. Des champs détaillés dans un modèle peuvent renforcer la cohérence et rappeler aux utilisateurs les données à inclure

: La cohérence améliore l'expérience de l'utilisateur. Des champs détaillés dans un modèle peuvent renforcer la cohérence et rappeler aux utilisateurs les données à inclure Convivialité : Les utilisateurs qui mettent à jour une base de connaissances ne sont pas tous des techniciens avertis. Les bases de connaissances doivent être suffisamment simples pour que même les utilisateurs non techniques puissent commencer après avoir lu l'article sur le mode d'emploi

: Les utilisateurs qui mettent à jour une base de connaissances ne sont pas tous des techniciens avertis. Les bases de connaissances doivent être suffisamment simples pour que même les utilisateurs non techniques puissent commencer après avoir lu l'article sur le mode d'emploi Des liens croisés : Le modèle doit prêter assistance à l'établissement de liens croisés internes lorsque les sujets sont liés afin de permettre aux lecteurs de mieux comprendre le sujet, par exemple en établissant des liens vers des articles de dépannage

: Le modèle doit prêter assistance à l'établissement de liens croisés internes lorsque les sujets sont liés afin de permettre aux lecteurs de mieux comprendre le sujet, par exemple en établissant des liens vers des articles de dépannage Réactif : Un design responsive semble aussi propre sur n'importe quel appareil, et votre article de base de connaissances doit être accessible sur différentes applications

11 modèles de base de connaissances gratuits

Trouver le le meilleur logiciel de base de connaissances pour répondre à vos objectifs permettra aux parties prenantes d'économiser du temps et des maux de tête pour trouver les informations dont elles ont besoin. Notre liste de 11 modèles de base de connaissances peut vous aider à trouver le meilleur logiciel de base de connaissances pour vos besoins.

1. Modèle de base de connaissances simple

Modèle de base de connaissances ClickUp

ClickUp's Modèle de base de connaissances est une solution complète conçue pour faciliter la création et l'organisation d'une bibliothèque d'information numérique au sein de votre équipe ou de votre entreprise. Ce modèle fournit une plateforme structurée pour le stockage et le partage des connaissances internes, incarnant un design pratique et convivial.

Ce modèle de base de connaissances est divisé en sections distinctes pour les articles de connaissances, les FAQ et les ressources. Chaque section est conçue pour contenir des types d'informations spécifiques, ce qui facilite la catégorisation et la récupération des données. La section des articles de connaissance est idéale pour les discussions approfondies et les guides, tandis que la section des FAQ répond aux requêtes et problèmes courants. La section des ressources peut être utilisée pour stocker des documents pertinents, des liens et d'autres éléments importants.

Un avantage supplémentaire de ce modèle est qu'il imite l'expérience d'un centre d'aide. Les membres de l'équipe peuvent ainsi naviguer facilement dans la base de connaissances, ce qui favorise un transfert de connaissances et une collaboration efficaces.

2. Modèle de base de connaissances RH

Modèle de base de connaissances ClickUp HR

Une base de connaissances est un outil puissant permettant aux départements des ressources humaines (RH) d'organiser les politiques, les procédures et les informations de l'entreprise. Avec la Modèle de base de connaissances ClickUp HR avec ClickUp HR Knowledge Base Template, vous pouvez créer un référentiel centralisé et facilement consultable de tous les documents essentiels en matière de ressources humaines.

Le modèle comprend des statuts personnalisés pour suivre la progression des documents et des champs personnalisés pour classer les informations par catégories. Les vues Liste, Gantt et Calendrier de ClickUp vous permettent de présenter les données de la manière la plus logique. Des fonctionnalités telles que les réactions aux commentaires, les sous-tâches imbriquées, les assignés multiples et les priorités améliorent l'organisation et la collaboration.

Rassemblez toutes les informations RH pertinentes et créez des tâches pour suivre les informations que vous recevez et ce qui doit encore faire l'objet d'un suivi. Organisez les informations en catégories logiques grâce à la vue Tableau. Rédigez des documents clairs pour chaque section et publiez les documents dans un dossier partagé pour en faciliter l'accès. Enfin, définissez une tâche récurrente pour vous rappeler de consulter et de mettre à jour la base de connaissances.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour créer une source unique permettant à votre équipe RH d'accéder aux dernières politiques, procédures et réglementations. Le fait de disposer d'une source unique réduit le temps consacré à la recherche d'informations et garantit la cohérence au sein de votre entreprise.

3. Modèle de page d'atterrissage pour base de données

ClickUp Modèle de page d'atterrissage de base de données

Le Modèle de base de données de la page d'atterrissage ClickUp vous aide à construire un hub centralisé pour organiser, stocker et suivre toutes vos pages d'atterrissage en un seul endroit.

Les états personnalisés du modèle vous permettent de marquer la progression, tandis que ses champs personnalisés peuvent enregistrer des données, y compris les URL et les taux de conversion. Examinez les données stockées à l'aide de l'un des puissants affichages de ClickUp. Ses fonctionnalités de suivi du temps, d'étiquettes et de rapports automatisés s'ajoutent à ses fonctions.

Créez un modèle pour normaliser la collecte des données des pages de destination, rassemblez toutes les données nécessaires pour chaque page de destination et saisissez-les dans un tableau. Analysez les données et cherchez des moyens de les améliorer à l'aide de ce processus. Vous pouvez créer et suivre les tâches ClickUp que vous souhaitez effectuer.

Vous pouvez éliminer le travail manuel, analyser les performances des pages d'atterrissage et collaborer avec les équipes grâce à ce modèle. Il est flexible mais structuré pour faciliter la personnalisation et la cohérence du contenu.

4. Modèle de Business de livre de comptes

ClickUp Modèle de carnet de notes pour les entreprises

Une bonne tenue des dossiers est essentielle à la gestion d'une entreprise. Les dossiers doivent être exacts et facilement accessibles lorsque vous en avez besoin. Vous avez besoin d'une logiciel de gestion de documents afin de maintenir des pratiques adéquates en matière de conservation des documents. Les Modèle de carnet de notes ClickUp Business vous permet de centraliser vos documents d'entreprise et de les rendre facilement consultables et accessibles.

Le modèle suit facilement les revenus et les dépenses dans un emplacement central, montrant clairement les budgets et les projections. Créez des rapports personnalisés avec vos données pour une analyse approfondie de votre entreprise.

La fonctionnalité de tâche ClickUp assure le suivi des documents que vous saisissez dans la base de données. Définissez un système cohérent de stockage des données à l'aide de la vue Tableau et organisez vos données en fonction de leur place dans l'échéancier à l'aide de la vue Gantt.

Ce modèle simplifie la tenue des dossiers pour la conformité légale. Il élimine le travail manuel fastidieux tout en fournissant un accès facile aux informations relatives à votre entreprise. La visibilité accrue de l'historique de votre entreprise contribuera à éclairer les décisions futures.

5. Modèle de forfait

Modèle de plan d'enregistrement ClickUp

Un forfait Business décrit les objectifs, les buts et les stratégies de l'entreprise. Il est essentiel pour planifier l'avenir de l'entreprise et voir ces plans se concrétiser.

Le plan Modèle de plan d'action ClickUp vous aide à établir une feuille de route pour aligner vos équipes, en leur permettant de suivre la progression et de respecter les réunions. Il comprend des statuts, des champs et des affichages personnalisés pour optimiser la planification et la collaboration. Utilisé à bon escient, le modèle vous aidera à identifier les risques et les obstacles potentiels dès le début du processus et à vous y adapter.

Les fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp vous aideront à créer des tâches et à y affecter des membres de l'équipe. L'affichage du Calendrier permet de suivre facilement les échéanciers des projets et les échéances à venir. En cours, il vous fournit les informations nécessaires pour suivre la progression du forfait sur un tableau de bord personnalisé. Sauvegardez commodément les informations dans un fichier rapport de projet à partager avec les parties prenantes si nécessaire.

6. Modèle d'annuaire

Modèle de répertoire ClickUp

Un annuaire de contacts facilite grandement la communication, mais créer un annuaire qui s'intègre à vos autres outils peut s'avérer délicat. L'outil Modèle de répertoire ClickUp comprend plusieurs affichages personnalisés permettant d'organiser et de suivre les informations relatives aux employés :

La vue Départements affiche les employés sous leurs équipes

La vue Répertoire des employés actifs affiche le personnel actuel

L'affichage du statut d'emploi donne un aperçu du statut de chaque employé

L'affichage du formulaire d'information sur les employés simplifie la collecte des informations sur les employés

La combinaison de ce modèle avec d'autres fonctionnalités de ClickUp crée une solution puissante de gestion des employés. Grâce aux outils de suivi du temps, vous disposerez d'un enregistrement pratique de la feuille de temps de chaque employé.

Les fonctionnalités de gestion de projet vous permettent d'extraire des informations du répertoire lorsque vous assignez des tâches aux employés. Utilisez cette fonctionnalité pour suivre la progression de votre équipe sur le projet.

Ce modèle est un excellent point de départ pour afficher une vue achevée des performances et des activités de vos employés.

7. Modèle de processus et de procédures

Modèle de processus et de procédures ClickUp

Disposer de processus et de procédures clairs et documentés est vital pour l'efficacité opérationnelle. Les Modèle de processus et de procédures ClickUp constitue un emplacement pratique et centralisé pour suivre et gérer les procédures de l'entreprise du début à la fin.

Suivez la progression de vos cours et procédures à l'aide des statuts personnalisés du modèle. Complétez les détails des procédures d'entreprise à l'aide des champs pertinents du modèle. Les fonctionnalités standard de ClickUp, telles que la gestion des tâches et les échéanciers, apportent une utilité supplémentaire au modèle.

L'affichage de l'organigramme du modèle permet de planifier les étapes de la procédure de manière à ce qu'elles soient facilement compréhensibles. Tous les documents nécessaires pour comprendre ou achever la tâche peuvent être ajoutés à la vue Liste de la documentation. Une autre option d'affichage permet de visualiser les étapes de la procédure de votre équipe.

Votre équipe doit mettre à jour les statuts au fur et à mesure qu'elle progresse dans les tâches pour indiquer où elle en est. Les parties prenantes clés reçoivent une notification automatique lorsque chaque tâche est achevée. N'oubliez pas de définir une tâche de rappel pour passer en revue et mettre à jour toutes les procédures qui doivent être modifiées. Modèles de documentation de processus comme ceux-ci peuvent grandement contribuer à rationaliser les flux de travail et à stimuler la productivité.

8. Modèle de document sur les processus de l'entreprise

ClickUp Modèle de document sur les processus de l'entreprise

La documentation Effacées des processus de l'entreprise assiste la cohérence et l'efficacité des équipes. Les Modèle de document sur les processus de l'entreprise ClickUp fournit un moyen structuré de créer un référentiel de documents.

Le modèle contient tout ce dont vous avez besoin pour ajouter plusieurs articles et suivre leur statut. Vous pouvez saisir tous les détails pertinents concernant un processus et utiliser les types d'affichage de ClickUp pour examiner les données.

Les outils de collaboration de ClickUp vous permettent de recevoir les commentaires des parties prenantes sur les détails des processus. Cette collaboration permet de s'assurer que tout le monde est sur la même page et qu'aucun détail important n'est oublié. Une fois que tout le monde a adhéré au Tableau, la fonction de partage des documents facilite l'accès aux données.

Créez des projets pour suivre la mise en œuvre des processus à l'aide de la fonction de gestion de projet. Paramètres les objets du projet créer des tâches et les assigner aux membres de l'équipe.

L'utilisation de ce modèle pour les processus de votre entreprise permet à votre équipe de disposer d'une source unique de conseils sur les procédures appropriées.

9. Modèle de guide de style de marque

Modèle de guide de style de la marque ClickUp

L'image de marque est l'un des éléments les plus importants d'un marketing efficace. Une présentation cohérente sur tous les points de contact avec vos clients contribue à ancrer votre marque dans l'esprit de ces derniers. Plus votre marque est cohérente, plus les gens sont susceptibles de se souvenir de vous et de vous faire des affaires.

Au cœur d'une stratégie de marque efficace se trouvent les éléments suivants guide de style de la marque . Ce document présente l'ensemble des couleurs, polices de caractères, logos et autres éléments visuels de l'image de marque de votre entreprise. Il transmet également le message de votre entreprise et garantit que toutes les interactions avec les clients sont conformes à la marque.

Le document Modèle de guide de style de la marque ClickUp constitue un référentiel de tout ce dont vous avez besoin pour une stratégie de marque efficace. Ajoutez de courts articles pratiques dans le guide de style pour montrer aux équipes les choix de conception approuvés par la marque.

Vous aurez également accès à des fonctionnalités de gestion de tâches et de projets. Ces fonctionnalités peuvent vous aider lors de la création initiale du guide de la marque, de toute mise à jour nécessaire ou de tout projet qui s'appuiera sur le guide de la marque.

10. Word Knowledge Base Template by PoweredTemplate (Base de connaissances Word)

/img/ https://i.poweredtemplates.com/i/pp/03/072/word\_template.jpg?tr=w-406 Modèle de base de connaissances Word de PoweredTemplate /$$img/

Via PoweredTemplate

Si votre entreprise travaille principalement avec les produits Microsoft Office, l'organisation de vos documents peut rapidement devenir chaotique, mais une bonne base de connaissances nécessite une structure. Le modèle Knowledge Word de PoweredTemplate fournit un cadre réutilisable pour créer des articles de base de connaissances, mettant ainsi de l'ordre dans le chaos.

Le modèle comprend des sections, des tableaux et une mise en forme pour normaliser le contenu des connaissances. Créez facilement des pages pour documenter les processus, les directives, les FAQ, les supports de formation, etc. Le format structuré met en forme plusieurs documents, ce qui vous évite de recréer la mise en forme à chaque fois.

Vous pouvez créer une bibliothèque de modèles d'articles de base de connaissances organisés, faciles à parcourir et à mettre à jour. Il simplifie la création de documents qui respectent les bonnes pratiques en matière de le partage des connaissances . Les employés peuvent trouver rapidement les informations dont ils ont besoin sans avoir à chercher dans des ressources disparates.

11. Modèle de base de connaissances PowerPoint par FPPT

/img/ https://www.free-power-point-templates.com/wp-content/uploads/2017/10/160245-books-template-4x3-1.jpg modèle d'article de base de connaissances powerpoint par FPPT /$$$img/

Via des modèles PowerPoint gratuits

Le partage des connaissances alimente la progression et la croissance. Ce modèle PowerPoint Free Knowledge est idéal pour diffuser des informations et éduquer le public. Il simplifie la création d'articles de base de connaissances efficaces pour les écoles, les clubs de lecture, les auteurs, et plus encore.

Le modèle se présente sous un formulaire facilement personnalisable. Les utilisateurs ayant peu de connaissances de PowerPoint ou d'autres produits Microsoft Office peuvent modifier la forme pour mieux l'adapter aux besoins de leur projet.

Utilisez ce modèle pour créer rapidement des présentations PowerPoint qui suscitent l'intérêt des apprenants et transmettent des messages clés au public visé. Les diapositives à fort impact visuel constituent un excellent point de départ pour la création d'un contenu convaincant. Le modèle travaille avec presque toutes les versions du logiciel, y compris PowerPoint 2010 et Office 365.

Restez organisé avec les modèles de base de connaissances

Créer des ressources utiles pour chaque équipe ne doit pas être un défi. La solide bibliothèque de modèles de ClickUp permet de trouver facilement la bonne combinaison pour garder une trace des connaissances de votre organisation.

Commencez à apprendre dès aujourd'hui ! ClickUp est gratuit pour toujours et est livré avec tous ces modèles de base de connaissances, et bien plus encore. 🦄