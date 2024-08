10 modèles de guides de style pour renforcer votre image de marque

Dans le monde de l'image de marque, la maintenance de la cohérence est clé. Sans cela, l'identité visuelle de votre marque pourrait changer de façon aussi fantaisiste que la robe de la princesse Aurore dans "La Belle au bois dormant", passant magiquement du rose au bleu d'un coup de baguette. Bien que charmantes dans les contes de fées, les transformations soudaines constituent une préoccupation sérieuse pour tout responsable de marque.

En définissant les couleurs, la typographie, l'imagerie et la voix, un guide de style de marque garantit que l'apparence de votre marque reste uniforme, quelle que soit la personne qui manie la baguette magique du marketing. 🪄

Toutefois, l'élaboration d'un guide de style de marque à partir de zéro nécessite des ressources importantes. C'est là que les modèles de guides de style interviennent pour sauver la situation, en fournissant une solution économique, en particulier pour les petites et moyennes entreprises ou les startups naissantes.

Dans cet article, nous allons déballer 10 modèles de guide de marque gratuits, chacun méticuleusement conçu pour faire ressortir votre contenu à chaque fois. Approfondissez ces outils qui changent la donne et qui vous permettront d'optimiser votre stratégie de marque !

Qu'est-ce qu'un modèle de guide de style ?

Un guide de style est le cahier des charges d'une marque qui décrit les lignes directrices visuelles et textuelles pour garantir la cohérence sur toutes les plateformes. Il s'agit d'un point de référence central pour toutes les communications relatives à la marque, essentiel au maintien d'une image de marque cohérente identité de la marque .

De nombreux modèles de lignes directrices de marque servent de tremplin parfait pour créer un manuel complet sur l'image de marque. Il s'agit d'un cadre préconçu qui fournit la structure essentielle, y compris des espaces réservés aux éléments vitaux tels que les logos, la typographie, les schémas de couleurs et les directives vocales. Les responsables de marque peuvent utiliser un modèle de guide de style de marque pour vérifier que tous les composants essentiels sont inclus, ce qui favorise l'uniformité sur différentes plateformes et supports.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de guide de marque ?

Les modèles de guide de style intègrent souvent les bonnes pratiques du secteur, ce qui permet aux responsables de marque de s'aligner sur les tendances et les normes actuelles dans des domaines tels que la conception et l'accessibilité. Voici les fonctionnalités partagées par les meilleurs modèles de guide de style :

Facilité d'utilisation: Un bon modèle est convivial, ce qui permet à des personnes ayant divers niveaux d'expertise en matière de conception de le comprendre et de l'utiliser efficacement

Un bon modèle est convivial, ce qui permet à des personnes ayant divers niveaux d'expertise en matière de conception de le comprendre et de l'utiliser efficacement Personnalisation: Un modèle doit également offrir une certaine flexibilité tout en fournissant une structure préétablie. Les responsables de marque peuvent adapter le modèle aux besoins spécifiques et au caractère unique de leur marque, ce qui permet de laisser libre cours à la créativité dans un cadre défini

Un modèle doit également offrir une certaine flexibilité tout en fournissant une structure préétablie. Les responsables de marque peuvent adapter le modèle aux besoins spécifiques et au caractère unique de leur marque, ce qui permet de laisser libre cours à la créativité dans un cadre défini Lignes directrices visuelles: L'inclusion d'exemples et de supports visuels rend le guide plus accessible. Les aides visuelles telles que les diagrammes, les schémas et les images peuvent aider à illustrer la manière dont les éléments doivent être utilisés

L'inclusion d'exemples et de supports visuels rend le guide plus accessible. Les aides visuelles telles que les diagrammes, les schémas et les images peuvent aider à illustrer la manière dont les éléments doivent être utilisés Intégrations: Certains modèles peuvent être dotés de fonctionnalités permettant l'intégration avec d'autres modèlesoutils de gestion des actifs de marquegarantissant que les changements sont reflétés sur toutes les plates-formes de manière transparente

Certains modèles peuvent être dotés de fonctionnalités permettant l'intégration avec d'autres modèlesoutils de gestion des actifs de marquegarantissant que les changements sont reflétés sur toutes les plates-formes de manière transparente Contrôle de version: Si des mises à jour des lignes directrices de la marque sont nécessaires, un système de contrôle de version transparent permet à chacun de disposer du guide de la marque le plus à jour

10 modèles de lignes directrices de marque professionnelles à utiliser en 2024

Nous avons vu qu'un modèle de guide de style peut être votre raccourci vers la réussite de votre stratégie de marque, mais comment faire pour trouver le bon ? 🤔

Que vous relookiez une entreprise, lanciez une nouvelle marque ou cherchiez à normaliser les designs de votre équipe, nous avons soigneusement compilé cette liste de 10 superbes modèles de guide de style pour répondre à vos besoins. Plongez dans cette liste et trouvez celui qui vous convient le mieux !

1. Modèle de guide de style ClickUp

Partager plusieurs guides de style au sein d'un même document ClickUp en utilisant des sous-pages

Le Modèle de guide de style ClickUp est conçu pour être un guichet unique pour l'organisation, le suivi et la gestion de tous les éléments essentiels de la marque, tels que la voix, les logos et les couleurs. 🎨

C'est l'outil parfait pour les entreprises visant à créer une apparence de marque reconnaissable et harmonieuse. Ses fonctionnalités clés comprennent :

Le suivi de la progression de chaque actif de marque avec les Statuts personnalisés

Visualiser et gérer facilement les attributs de la marque grâce aux champs personnalisés

Faciliter le suivi des actifs de la marque avec les Custom Fields Outils de gestion de projet comme les sous-tâches imbriquées et les libellés de priorité

Outils de gestion de projet comme les sous-tâches imbriquées et les libellés de priorité Vues personnalisées telles que Liste, Gantt, Charge de travail, Calendrier, etc

Le modèle simplifie le processus de création de votre propre guide de style et le comprime en quelques étapes faciles. Une fois que vous avez une vision claire du message de votre marque, rassemblez les éléments essentiels tels que les logos, les polices et les autres actifs qui représentent le caractère de votre marque.

La dernière étape consiste à partager ce guide avec votre équipe afin que chacun de ses membres comprenne comment l'utiliser correctement.

2. ClickUp Créer un modèle de guide de style

Suivre les tâches et les demandes liées à la stratégie de marque dans une liste ClickUp

La création d'une identité de marque est un processus complexe et à multiples facettes, mais c'est précisément dans ce domaine que la ClickUp Créer un modèle de guide de style excelle. En étant structuré autour d'un parcours stratégique en 4 statuts, ce modèle vous guidera à travers chaque phase essentielle de la création de votre guide de style.

Le voyage commence par le statut "À faire ", qui permet de classer les tâches par ordre de priorité et de poser les paramètres. Vous pouvez ajouter des assignés, spécifier des niveaux d'effort et définir des dates d'échéance afin que chacun connaisse son rôle et la complexité de chaque tâche.

Lorsque vous passez à l'état "En cours ", les champs personnalisés du modèle, tels que le niveau de complexité et le taux d'achèvement, entrent en jeu. Insérez des commentaires pour clarifier les instructions, suivre la progression et vous assurer que tout est conforme au caractère de la marque. La vue Liste des tâches est d'une aide précieuse à cette étape, car elle offre un aperçu organisé des tâches en cours.

Lorsque le statut passe à "Approbation ", les champs personnalisés permettent de rationaliser le processus de vérification et d'équilibrage. L'affichage du processus de création devient essentiel à ce stade, en guidant l'affinement étape par étape de chaque élément de l'image de marque.

Enfin, lorsque vous atteignez le statut "Achevé ", vous pouvez réfléchir à votre parcours grâce à la vue Gantt, en visualisant l'échéancier et la façon dont chaque élément s'est assemblé de manière transparente.

3. Modèle de guide de style du logo ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/logo-style-guide.png Modèle de guide de style du logo ClickUp /$$$img/

Ajoutez le logo de votre marque, ses couleurs, des icônes personnalisées et bien plus encore dans un document ClickUp partageable

La conception d'un logo cohérent et reconnaissable est cruciale pour l'intégrité visuelle de la marque. Construit autour d'un flux de travail flexible, l'application Modèle de guide de style du logo ClickUp vous aide à construire la pierre angulaire d'une image de marque unifiée et puissante.

Commencez par rassembler tous les éléments de votre logo, en vous assurant que vous avez toutes les versions vectorielles et alternatives à portée de main. Vous pouvez classer et gérer tous les aspects de votre logo, des valeurs de couleur aux tailles et aux espaces.

Ensuite, établissez les lignes directrices pour savoir quand et comment utiliser chaque version du logo, en définissant des règles comme la couleur, la taille maximale et d'autres contraintes spécifiques. Vous pouvez créer des tâches dans le modèle pour articuler ces règles, les rendant facilement accessibles à toutes les parties prenantes.

L'inclusion d'exemples d'utilisation de votre logo dans différents contextes contribuera à la maintenance de l'uniformité de la marque. Affichez le Calendrier pour visualiser des maquettes et forfaiter l'application de votre logo sur différentes plateformes. 📅

La description détaillée et la documentation de votre logo viennent ensuite. Ici, vous pouvez utiliser des champs personnalisés pour saisir toutes les nuances de votre logo, de la police de caractères à la palette de couleurs.

Mais ce n'est pas tout ! Vous pouvez (et devez) surveiller et analyser le guide en permanence, organiser des réunions régulières pour discuter de la progression et mettre en place des notifications pour rester informé, le tout dans ClickUp !

4. Modèle de guide de style du projet ClickUp

Mettez tous les membres de l'équipe et les partenaires externes sur la même page avec un Doc de projet

Le Modèle de guide de style du projet ClickUp vous aide à réunir tous les éléments définissant la marque d'un projet par le biais du Documents ClickUp fonctionnalité. Vous pouvez ainsi créer un point de référence centralisé facilement accessible à votre équipe.

La collection d'éléments sert de point de départ à un processus interactif. En utilisant la vue Tableau, vous pouvez rassembler des instances sur la façon d'appliquer les codes couleur, les tailles de police, les caractères et les spécifications du logo. Transformez ensuite des concepts abstraits en lignes directrices tangibles et exploitables.

Grâce aux fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp, vous pouvez assigner des tâches concrètes et élaborer des directives pour garantir une utilisation cohérente des éléments de l'image de marque de votre projet. Cela renforce son identité sur toutes les plateformes.

Le partage du guide de style est aussi transparent que sa création. Les options de partage intuitives de ClickUp permettent à tous les membres de l'équipe de rester au courant et de s'aligner sur l'essence visuelle du projet.

Le modèle de guide de style de projet ClickUp va au-delà de la simple organisation de vos éléments de marque - il donne vie à une image cohérente et homogène. Qu'il s'agisse de créer des sites Web, concevoir des logos , la mise à jour de comptes de médias sociaux ou la production de matériel de marketing, ce modèle est le base d'une identité de marque unifiée et professionnelle.

5. Modèle de livre de marque ClickUp

Définissez les valeurs de votre organisation, ses objectifs, la voix de votre marque, et plus encore avec un modèle de livre de marque dans ClickUp

Imaginez votre marque comme une personne. Imaginez-la comme quelqu'un que vous reconnaîtriez dans une foule, quelqu'un qui a son propre style et sa propre façon de parler. Elle a une personnalité unique, une voix distincte, un visage reconnaissable et une histoire que les gens comprennent en hochant la tête. Mais comment pouvez-vous garantir que tous les membres de votre équipe parlent la langue de votre marque correctement et de manière cohérente ?

C'est là qu'intervient le Modèle de livre de marque ClickUp , votre coauteur numérique qui vous aide à raconter l'histoire de votre marque et guide votre équipe pour la représenter de manière cohérente. 📖

Commencez par esquisser le caractère de votre marque, en définissant son apparence et en posant les paramètres du déroulement de la narration. Grâce aux documents ClickUp, vous pouvez assembler des logos, des polices de caractères, des couleurs et d'autres actifs visuels.

Maintenant que vous disposez des blocs de construction, il est temps de définir les paramètres. Créez des directives claires, comme la façon dont un logo doit être utilisé sur différents actifs.

6. Modèle de tableau blanc des directives de style de la marque ClickUp

Partager des éléments de conception et des exemples concrets d'utilisation des actifs de la marque sur un Tableau blanc ClickUp

Avec le Modèle de tableau blanc des lignes directrices de la marque ClickUp la créativité rencontre l'organisation et les idées se traduisent par des lignes directrices concrètes en matière d'image de marque.

Commencez par remplir votre Tableau blanc avec les coordonnées et la mission de l'entreprise. Incluez les logos, les polices de caractères, les couleurs et les autres inserts graphiques dédiés à chaque actif de la marque. Ensuite, donnez forme aux règles du monde de votre marque dans une liste de choses à faire et à ne pas faire. Des fonctions de suivi du temps, des étiquettes et des avertissements de dépendance vous aideront à contrôler les lignes directrices de votre marque. ⏱️

Vous pouvez utiliser des tâches pour revoir et affiner chaque actif. Les ajustements peuvent consister à modifier les couleurs pour évoquer des émotions spécifiques, à modifier les caractères pour améliorer la lisibilité ou à reformuler les directives pour clarifier les intentions.

Ce qui rend ce modèle visuellement attrayant vraiment magique, c'est son inclusivité. Les nouvelles recrues se retrouvent rapidement dans ce paysage créatif, comprenant facilement l'aspect et les valeurs de votre marque. Votre guide de style devient une galerie où les parties prenantes peuvent se promener, réfléchir, discuter et faire en sorte que les actifs soient mieux alignés sur votre marque.

7. Modèle d'identité de marque ClickUp

Utilisez le modèle d'identité de marque ClickUp pour partager votre kit de marque et vos règles de marque

La collaboration est la clé pour forger une identité de marque qui trouve un écho sur le marché. Outre votre équipe, cette collaboration implique également la contribution cruciale des clients, en veillant à ce que votre marque s'aligne sur leurs perceptions et leurs attentes. 👥

Les Modèle d'identité de marque ClickUp est une plateforme puissante pour cet effort de collaboration. Plus qu'un simple cadre de conception, c'est un modèle de projet achevé qui vous aide à former votre marque en :

Définir les visuels Rédiger des messages efficaces Paramétrer des objectifs et buts clairs

Votre équipe peut utiliser la fonctionnalité Teams pour réfléchir à des idées sur la personnalité de la marque, en définissant l'esprit unique que vous souhaitez véhiculer. Avec la vue Tableau, vous pouvez exposer les valeurs fondamentales de votre marque en assignant des tâches aux membres de l'équipe afin de vous assurer que ces valeurs s'affichent dans la conception.

Le forfait est tout aussi crucial que la créativité et la collaboration. Le diagramme de Gantt dans ClickUp vous permet de de forfaiter le processus de conception méticuleusement, fixez des paramètres et déterminez quand achever chaque partie de l'identité de votre marque.

8. Modèle de marque ClickUp

Utilisez ce modèle pour organiser vos initiatives en matière d'image de marque et mettre en place un processus simple permettant aux ressources internes ou externes de rester informées

L'image de marque est la voix unique, l'histoire et l'empreinte visuelle qu'une entreprise communique au monde. Elle doit rester cohérente pour susciter l'intérêt des gens et se démarquer de la masse.

L'image de marque Modèle de marque ClickUp simplifie ce processus complexe, vous permettant de gérer vos projets de branding de manière efficace et créative. Grâce à lui, les entreprises peuvent définir le style, élaborer des messages uniformes et constituer une bibliothèque d'actifs pour maintenir la cohérence de la marque. 🏷️

Comment faire pour commencer à utiliser ce modèle polyvalent ? Commencez par définir l'identité et la voix de votre marque. Ensuite, vous pouvez créer des tâches pour les actifs visuels tels que la conception du logo et la sélection des couleurs. Utilisez des tâches récurrentes pour vous assurer que votre image de marque évolue avec votre entreprise et les tendances.

Les fonctionnalités personnalisées du modèle expliquent son efficacité. Les états personnalisés permettent de suivre la progression de chaque élément de l'image de marque, les champs personnalisés permettent d'enregistrer des informations vitales liées aux projets d'image de marque et les affichages personnalisés offrent de multiples configurations d'affichage pour que les informations soient bien organisées.

De plus, les fonctionnalités de gestion de projet améliorées telles que le suivi du temps, les avertissements de dépendance et les e-mails font de ce modèle une solution tout-en-un pour la création d'une image de marque.

9. Modèle de plan de lancement de la marque ClickUp

Réussissez le lancement de votre marque en vous assurant que chaque tâche est achevée à temps grâce au modèle de plan de lancement de la marque ClickUp

Le plan de lancement de la marque Modèle de plan de lancement de la marque ClickUp est votre copilote dans l'aventure passionnante du lancement d'une nouvelle marque. Il vous aide à régler tous les détails de la planification, de l'alignement et du lancement de la marque. ✈️

Ce modèle offre tout ce qui est nécessaire à la réussite d'un grand dévoilement, y compris :

La création d'un échéancier précis L'organisation et le suivi des tâches essentielles Aligner toutes les parties prenantes sur les ressources et les délais requis

Pour utiliser le modèle, commencez par définir vos objectifs, étudiez votre marché et créez un échéancier détaillé en affichant le diagramme de Gantt. Ce modèle est doté de fonctionnalités qui améliorent la planification et le suivi. Les statuts et champs personnalisés permettent un suivi précis de chaque étape du processus, tandis que les affichages personnalisés vous permettent d'aborder votre projet sous différents angles pour un meilleur suivi.

Utilisez l'affichage Tableau pour organiser votre idées de contenu et assigner des tâches aux membres de l'équipe. Automatisations ClickUp vous permet de créer des campagnes d'e-mails automatisées et des messages sur les médias sociaux et garantissent une promotion efficace et sans faille.

En outre, les tableaux de bord facilitent le suivi de votre progression et fournissent un aperçu de vos résultats pour un lancement triomphal.

10. Modèle de plan de rebranding ClickUp

C'est l'heure de la métamorphose ? Faites bouger les choses avec le modèle de plan de rebranding ClickUp

Le repositionnement d'une marque est une entreprise complexe et stimulante qui exige une planification et une coordination détaillées. Heureusement, le Modèle de projet de rebranding ClickUp est conçu pour simplifier ce processus. ♻️

Depuis la définition des objectifs initiaux et l'analyse de votre marque actuelle jusqu'au développement de la nouvelle identité, au lancement et au suivi des résultats, ce modèle vous aide à gérer tous les aspects de la transformation. Sa conception précise permet à votre équipe de rester concentrée, en alignant chaque étape du projet sur vos objectifs.

Le modèle intègre des éléments clés qui rendent le voyage fluide. Les statuts personnalisés comme En cours et Examen interne permettent un suivi détaillé de chaque phase, tandis que les champs personnalisés offrent un moyen efficace de gérer les tâches et de visualiser le projet. En outre, les fonctionnalités de gestion de projet telles que les avertissements de dépendance, le suivi du temps et les commentaires améliorent la capacité de suivi globale.

Vous pouvez également créer un diagramme de Gantt pour suivre la progression du projet, utiliser des Jalons pour garder un œil sur la campagne de marketing et suivre les résultats à l'aide de tableaux de bord.

Grâce à une collaboration sans faille, des mises à jour continues, des réunions régulières et une analyse de la productivité maximale, ce modèle vous conduit à un changement de marque réussi, en synchronisant toutes les parties prenantes et en rationalisant le processus pour le rendre efficace.

Commencez votre voyage de marque avec les modèles de guide de style de ClickUp

Naviguer dans les complexités de la gestion de la marque n'a jamais été aussi facile, grâce à ces 10 innovations Modèles ClickUp . Des logos aux livres de marque complets, la bonne feuille de route pour votre voyage de marque est ici, adaptée à vos besoins uniques.

Que vous soyez un professionnel de l'image de marque ou que vous débutiez, choisissez un modèle de guide de style gratuit dans notre liste et mettez votre entreprise sur la voie de la réussite ! 🛣️