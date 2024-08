10 Logiciel de gestion des actifs de la marque numérique pour 2024

Pouvez-vous mettre le doigt sur ce qui rend vos marques favorites instantanément reconnaissables ? S'agit-il de leur logo percutant, de leur palette de couleurs familière ou de ce jingle accrocheur qui vous trotte dans la tête en boucle ? 🔁

Il s'agit là d'actifs de marque : Des éléments clés qui forment l'identité et l'image uniques d'une marque.

Mais leur gestion peut donner l'impression de naviguer dans un labyrinthe. Il ne s'agit pas seulement de garder la trace de nombreux actifs, mais aussi de maintenir la cohérence de la marque sur différents canaux, de coordonner diverses équipes et de rester agile dans le monde en constante évolution de la création et de la distribution de contenu. Et s'il existait un outil capable de transformer ce labyrinthe en une autoroute fluide ?

Voici le logiciel de gestion des actifs de marque. Nous vous présentons une liste de nos 10 meilleurs candidats, avec leurs fonctionnalités clés, leurs prix, leurs avantages et leurs inconvénients. Choisissez l'outil idéal pour rationaliser votre processus de gestion des actifs de marque et amplifier l'impact de votre marque ! 📣

Que rechercher dans un logiciel de gestion des actifs de marque ?

La meilleure plateforme de gestion des actifs numériques aura les qualités suivantes :

Référentiel central: Un espace de stockage numérique unique et centralisé où tous les actifs de votre marque sont conservés pour un accès facile Contrôle de version: Enregistrement de toutes les modifications apportées à un actif, vous permettant de revenir à une version antérieure si nécessaire. Cela permet de s'assurer que tout le monde utilise des ressources approuvées et à jour Étiquette de métadonnées: L'attribution de mots-clés ou "étiquettes" descriptifs et pertinents pour le contexte aux ressources numériques facilite leur emplacement et leur organisation Permissions: Contrôle des personnes autorisées à afficher, télécharger, modifier ou partager les ressources Fonctionnalités de collaboration: permettant des discussions, des retours d'information et des processus d'approbation sans heurts Capacités d'intégration: Connexion avec d'autres logiciels pour créer des flux de travail transparents Personnalisation: Flexibilité pour s'adapter à vos besoins uniques et à votre marque Tableau de bord et rapports: Permet de savoir si certains actifs sont surutilisés ou mal utilisés Interface conviviale: Conception intuitive réduisant le temps d'adoption Portail de gestion de la marque: Guichet unique pour comprendre correctement l'utilisation des actifs de la marque

Les 10 meilleurs logiciels de gestion de marque à utiliser en 2024

Voici notre liste triée sur le volet des logiciels de premier plan qui ont pour but de vous faciliter la vie, de resserrer la cohérence de votre marque et d'allonger vos pauses café !

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

Avec ClickUp, les équipes marketing peuvent mettre en place, gérer et suivre de manière transparente tout ce qui concerne les campagnes spécifiques et les campagnes plus larges forfaits marketing . Pour couronner le tout, il offre une série de fonctionnalités robustes pour vous aider à rationaliser vos plans de marketing gestion des actifs de la marque .

Vous pouvez commencer par l'un des services de ClickUp modèles de directives de marque de ClickUp pour déterminer ce qui résonne avec votre identité de marque . Il vous aidera à affiner des éléments tels que la conception de votre logo, la typographie, la palette de couleurs et les messages clés.

ClickUp's outils de Révision vous permettent de centraliser les commentaires et d'accélérer le processus d'approbation, après quoi vous pouvez planifier le déploiement de votre actif de marque dans votre site Web calendrier marketing . ClickUp Docs est votre solution tout-en-un pour la création, le partage et le stockage de documents contenant des les lignes directrices de la marque .

Les champs personnalisés et les statuts des tâches de la plateforme sont parfaits pour.. gérer les tâches liées aux actifs de la marque . Vous pouvez les filtrer en fonction d'éléments spécifiques, tels que le type d'actif ou l'utilisation prévue.

Lorsqu'il s'agit d'accéder ou de modifier des actifs de marque spécifiques, les fonctionnalités de Permissions et de Confidentialité de ClickUp vous permettent de contrôler entièrement qui peut accéder ou travailler sur des projets ou des tâches spécifiques.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Les Tableaux blancs collaboratifs vous aident à faire des brainstormings et à forfaiter la création et les révisions des actifs de marque avec les parties prenantes internes et externes

ClickUp Docs pour la création, le partage et le stockage des directives de marque

Champs personnalisés et statuts pour les éléments suivantsgérer les tâches et suivre le cycle de vie des actifs* Outils de Révision pour centraliser les commentaires et accélérer l'approbation des actifs de marque

Permissions et confidentialité pour gérer l'accès à des actifs de marque spécifiques

Tableaux de bord personnalisés avec rapports et suivi en temps réel

Personnalisablemodèles de lettres d'information etmodèles de communiqués de presse pour gagner du temps et maintenir une identité de marque cohérente

Application mobile pour gérer les différents actifs de la marque à tout moment et en tout lieu

Intégration avec plus de 1 000 autres applications

plus de 15 vues personnalisées (notamment Échéancier, Tableau, Discussion et Charge de travail)

Limites de ClickUp

Courbe d'apprentissage plus prononcée en raison de l'extension de l'intervalle des fonctionnalités

Occasionnellongs temps de chargement sur certains appareils

Prix ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez lel'équipe commerciale pour obtenir un forfait personnalisé

\NTous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

ClickUp évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (8 000+ commentaires)

: 4.7/5 (8 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

2. Papirfly

Via Papillon Ce qui distingue Papirfly, un logiciel de gestion des actifs numériques, c'est sa capacité à centraliser et à catégoriser, ce qui en fait un excellent environnement de travail pour gérer les droits d'utilisation, les dates d'expiration et les différentes versions d'un nombre illimité d'actifs de marque.

Mais il ne s'agit pas seulement de l'organisation des actifs. Papirfly utilise l'intelligence artificielle pour aider les utilisateurs à localiser rapidement les emplacements et leurs métadonnées d'assistance. Grâce à cette fonctionnalité, retrouver le bon logo ou la bonne vidéo devient un jeu d'enfant. 💨

Ajoutez en prime un contrôle d'accès flexible, et vous obtenez une plateforme parfaitement adaptée à vos besoins en matière de gestion des actifs.

Meilleures fonctionnalités de Papirfly

Centralisation et catégorisation d'actifs illimités

Contrôle total des droits d'utilisation des actifs, des dates d'expiration et des versions

Recherche d'actifs pilotée par l'IA

Contrôle d'accès flexible

Fonctionnalité de glisser-déposer pour les téléchargements d'applications mobiles

Traduction automatique de vos métadonnées de leur texte source vers une autre langue

Versionnement des actifs dans différents formats et tailles

Limites de Papirfly

Les rapports pourraient êtreplus détaillés* Certaines fonctionnalités sontne sont pas faciles à utiliser Prix de Papirfly

Contact pour les prix

G2: 4.5/5 (70+ commentaires)

4.5/5 (70+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (10+ commentaires)

3. Filestage

Via Filestage Si vous avez besoin d'une plateforme de gestion de la marque pour un processus de révision du contenu clair, rapide et collaboratif, vous ne pouvez pas vous tromper avec Filestage. Il offre un espace centralisé pour tous les fichiers d'actifs de marque, les commentaires et les approbations, ce qui rationalise considérablement votre flux de travail.

Filestage excelle lorsqu'il s'agit de gérer une multitude de types de contenu, des conceptions et maquettes aux articles de blog, en passant par les publications sur les médias sociaux et même les e-mails. 📧

Au-delà de la gestion des ressources numériques, Filestage propose le partage automatique des fichiers, des rappels et des mises à jour de statut. Vous avez besoin de vous plonger dans l'évolution d'un projet ? Sa fonctionnalité d'historique des versions enregistre chaque version et chaque cycle de révision, ce qui permet de ne jamais perdre un retour d'information précieux pour les services marketing.

Les meilleures fonctionnalités de Filestage

Système centralisé de gestion des ressources numériques pour tous les formats de fichiers, versions, commentaires et approbations

Processus de révision et d'approbation automatisé pour gagner du temps

Capacité à gérer divers types de contenu, des fichiers de conception aux e-mails

Système d'approbation en un clic

Historique des versions pour une référence facile des modifications et des commentaires

Intégration avec d'autres outils tels qu'Asana et Slack pour une productivité accrue

Contrôle rigoureux des permissions de partage de fichiers, de commentaires et de téléchargement

Limites de Filestage

Occasionnellongues durées de téléchargement* La précision des couleurs dans les images plus grandes est discutable en raison deproblèmes de compression Prix de Filestage

Free (gratuit)

(gratuit) Basic: 49$/mois

49$/mois Professionnel: 249 $/mois

249 $/mois Enterprise: Contacter l'équipe commerciale pour une consultation personnalisée

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.6/5 (200+ commentaires)

4.6/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (100+ commentaires)

4. Uptempo (BrandMaker)

Via Uptempo Uptempo, anciennement connu sous le nom de BrandMaker, est un bijou pour les spécialistes du marketing de marque qui cherchent à automatiser leurs flux$a. Il remplace l'examen manuel fastidieux des éléments de marque nouveaux ou modifiés par des flux de travail personnalisés et des déclencheurs d'évènements basés sur les rôles.

L'atout principal d'Uptempo réside dans ses puissantes capacités de gestion de projet, offrant aux spécialistes du marketing une visibilité totale sur leurs projets. Cet aperçu, combiné avec des un forfait intégré de planification de la capacité des ressources garantit que les tâches sont attribuées en fonction des capacités de travail des membres de l'équipe. Fini les concepteurs débordés ou les créateurs de contenu désœuvrés - la gestion des ressources se fait en un clin d'œil, ce qui rend votre processus de développement des actifs de marque fluide. ⛵

Uptempo (BrandMaker) meilleures fonctionnalités

Flux de travail personnalisés et automatisés

Gestion de projet efficace pour les actifs de marque

Affichage en temps réel de la charge de travail des équipes pour l'optimisation des ressources

Analyse complète des performances de communication

Intégration API transparente avec des plateformes telles que Salesforce, Coupa et Adobe Workfront

Simplification des processus de création, de révision et d'approbation du contenu

Tableau de bord facile à lire pour un aperçu immédiat du statut du projet ou de la campagne et des indicateurs d'engagement des utilisateurs

Limites d'Uptempo (BrandMaker)

L'installation prend du temps en raison d'unecourbe d'apprentissage* Quelques fonctionspourraient être plus conviviales Prix de l'Uptempo (BrandMaker)

Contact pour les prix

G2: 4.0/5 (100+ commentaires)

4.0/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (10+ avis)

5. Bynder

Via Bynder Le logiciel de gestion de marque Bynder est réputé pour son efficacité dans l'organisation et la gestion des actifs numériques de la marque. Grâce à sa structure de filtres intuitive, trouver ce dont vous avez besoin devient une expérience transparente.

La fonctionnalité la plus remarquable est la transformation dynamique des actifs (DAT) pour le redimensionnement automatique des actifs - dites adieu aux outils de modification en cours. 🛠️

Avec Bynder, vous obtenez le contrôle des droits d'accès et d'utilisation, ce qui élimine les risques de publication de contenus non approuvés. La plateforme est également exceptionnelle pour permettre le partage sécurisé du contenu, à la fois en interne et en externe, tout en maintenant un contrôle total sur l'utilisation des actifs.

Les meilleures fonctionnalités de Bynder

Structure de filtre intuitive pour une organisation efficace des actifs

Contrôle des droits d'accès et d'utilisation

Partage sécurisé du contenu avec contrôle de l'utilisation

Transformation dynamique des actifs (DAT) pour un redimensionnement automatique des actifs

Des directives de marque basées sur le web pour promouvoir la cohérence sur tous les canaux de communication de votre marque

Flux de travail configurables pour une révision et une approbation efficaces du contenu

Module d'analyse pour le suivi de l'efficacité du flux de travail d'un projet

Limites de Bynder

Certains utilisateurs trouvent que l'optionl'interface utilisateur est déroutante* Il pourrait y avoir plus ded'options de personnalisation Prix Bynder

Contact pour les prix

G2: 4.5/5 (480+ commentaires)

4.5/5 (480+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (170+ commentaires)

6. MarcomCentral

Via MarcomCentral Imaginez un hub centralisé où chaque actif de l'entreprise est stocké, étiqueté et facilement récupérable : c'est MarcomCentral.

MarcomCentral rend la gestion des actifs de marque intuitive, efficace et parfaitement alignée sur votre stratégie de marque. C'est un puissant outil de collaboration permettant aux équipes de modifier les actifs de marque en ligne et de réduire les allers-retours.

Mais la cerise sur le gâteau est la fonctionnalité bibliothèque centrée sur la marque, où vous pouvez curer le contenu en thèmes et campagnes pour maintenir la cohérence de la marque. 🍒

Ainsi, chaque fois que vous avez besoin d'actifs pour une campagne ou un thème particulier, vous pouvez facilement les trouver dans la collection correspondante plutôt que d'avoir à chercher parmi tous vos actifs.

Les meilleures fonctionnalités de MarcomCentral

Fonctionnalités de modification en cours pour une collaboration transparente

Curation de bibliothèques centrées sur la marque pour une meilleure organisation du contenu

Intégration de Slack pour la maintenance d'un canal de communication stable

Approbations basées sur les permissions pour une distribution contrôlée des documents

Des informations basées sur des données pour éclairer les décisions et les stratégies de marketing

Une connexion directe avec les fournisseurs de services d'impression pour une personnalisation et une livraison à la demande

Limites de MarcomCentral

Prix de MarcomCentral

Centralisation : à partir d'environ 2 000 $/mois

: à partir d'environ 2 000 $/mois **Personnalisation et distribution : à partir d'environ 3 750 $/mois

Distribution avancée et exécution des commandes : à partir d'environ 5 000 $/mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.1/5 (80+ reviews)

4.1/5 (80+ reviews) Capterra: 4.0/5 (80+ avis)

7. Filecamp

Via Filecamp Filecamp porte votre gestion de fichiers numériques à un tout autre niveau. Sa fonctionnalité accès granulaire garantit que les clients et les partenaires ne peuvent accéder qu'aux fichiers et dossiers spécifiques pour lesquels vous leur avez accordé une permission.

Il vous permet également de personnaliser vos dossiers avec des thèmes uniques qui correspondent à leur contenu. Tout à coup, la navigation dans les actifs numériques se transforme en un voyage visuellement attrayant. 🚞

La recherche d'actifs se fait sans effort grâce aux mots clés et aux fonctionnalités d'Étiquette automatique de Filecamp qui analysent et étiquettent vos images automatiquement.

Les meilleures fonctionnalités de Filecamp

Sécurité renforcée avec un accès granulaire aux fichiers et dossiers

Miniatures personnalisées pour des repères visuels

Liens de demande de fichiers pour une réception facile et sécurisée des fichiers

Mesures de protection des données avec des serveurs situés dans des centres de données sécurisés et des transferts de fichiers cryptés

Collections de fichiers provenant de plusieurs dossiers

Analyse et étiquetage automatiques des images pour améliorer les possibilités de recherche

Contrôle de version pour assurer la cohérence

Limites de Filecamp

Interface utilisateur doit être améliorée

La gestion des fichiers manqued'une fonction de glisser-déposer Prix de Filecamp

Basique: $29/mois

$29/mois Avancé: 59$/mois

59$/mois Professionnel: 89$/mois

G2: 4.7/5 (30+ reviews)

4.7/5 (30+ reviews) Capterra: 4.7/5 (100+ commentaires)

8. Porte-documents de marque

Via Dossier de marque Brandfolder offre la possibilité d'une modification en cours des vidéos, ce qui n'est pas courant sur les plateformes similaires. Cette fonctionnalité vous permet de filigraner, de clipser et de transcoder des vidéos directement dans le logiciel.

La fonction de téléchargement invité permet même aux collaborateurs externes de travailler sur les fichiers de manière transparente, ce qui ajoute une couche de commodité.

Brandfolder brille également par sa suite d'actions en masse, telles que l'étiquetage, le déplacement et le redimensionnement de plusieurs fichiers simultanément. Le téléchargement en masse se fait sans effort grâce à la fonctionnalité de glisser-déposer, et son assistance étendue à de nombreux formats de fichiers fait de cet outil une solution complète pour la gestion des actifs de marque.

Meilleures fonctionnalités de Brandfolder

Modification en cours des vidéos

Chargement par des invités pour une collaboration externe transparente

Actions en masse pour une gestion efficace des fichiers

Fonctionnalité de glisser-déposer

Assistance étendue à de nombreux formats de fichiers pour une compatibilité maximale

L'option d'intégration vous permet d'insérer des ressources directement dans des sites web

Suivi des différentes versions d'une ressource

Limites de Brandfolder

Plusieurs utilisateurs ont signalé l'existence de rapportsdes difficultés à trouver les éléments* Limiteoptions d'intégration Prix du Brandfolder

Contact pour les prix

G2: 4.5/5 (1,000+ reviews)

4.5/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (400+ commentaires)

9. MerlinOne

Via MerlinOne La technologie NOMAD™ (NO MetAData) de MerlinOne, qui change la donne, permet aux utilisateurs d'effectuer des recherches purement visuelles indépendantes des métadonnées.

Imaginons que vous souhaitiez trouver une image avec une "voiture rouge à côté d'un palmier" 🚗

Traditionnellement, il vous faudrait espérer que quelqu'un ait étiqueté une image avec ces mots exacts. Cependant, grâce à l'IA, le système comprend les concepts visuels derrière "voiture rouge" et "palmier" et peut renvoyer des images ou des vidéos pertinentes même si aucun texte descriptif ni aucune étiquette ne leur sont joints.

MerlinAI IMPACT est une fonctionnalité intuitive qui fait office de directeur photo virtuel. Elle emploie des algorithmes d'apprentissage profond pour analyser la qualité technique et esthétique de vos photos, vous aidant ainsi à identifier et sélectionner les images les plus convaincantes pour votre projet.

Les meilleures fonctionnalités de MerlinOne

Recherche visuelle indépendante des métadonnées avec NOMAD™

MerlinAI Visual Similarity pour identifier les images similaires

MerlinAI IMPACT pour des recommandations d'images basées sur des données

Accès pratique aux ressources approuvées pour les équipes marketing et créatives

Fonctionnalités d'étiquette automatique et de reconnaissance faciale pour une meilleure découverte des actifs

Fonctionnalité de rapports complète pour la création de rapports personnalisés

Limites de MerlinOne

Occasionneltéléchargement lent* Limitéoptions de personnalisation Prix de MerlinOne

Contact pour les prix

G2: 4.6/5 (40+ commentaires)

4.6/5 (40+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (40+ commentaires)

10. Sismique (Percolate)

Via Sismique Et si les actifs de votre marque pouvaient vous aider à conclure des équipes commerciales ? Seismic (connu sous le nom de Percolate jusqu'en 2019) donne vie à cette idée avec son.. puissante technologie d'aide à la vente .

Au cœur de l'offre de Seismic se trouve LiveDocs, un outil d'automatisation de contenu dynamique qui vous permet de personnaliser et de mettre à jour le contenu à grande échelle, garantissant ainsi que vos supports marketing sont toujours adaptés et à jour.

La plateforme de Seismic comprend une recherche intelligente in-app, qui utilise des technologies avancées d'apprentissage automatique ou IA pour fournir des résultats de recherche très pertinents. Elle propose également des recommandations basées sur des contextes spécifiques, tels que le type de client, l'étape du cycle de vente ou le produit ou service particulier vendu.

Seismic (Percolate) meilleures fonctionnalités

LiveDocs pour l'automatisation dynamique du contenu

Recherche intelligente dans l'application pour faciliter la découverte de contenu

Recommandations contextuelles pour rationaliser le processus de vente

Flux de travail simplifiés pour des approbations de contenu plus rapides

Automatisation avancée pour accélérer les cycles de transaction

Intégrations avec 40 plateformes pour une efficacité maximale

Limites de Seismic (Percolate)

Sismique (Percolate) évaluations et critiques

G2: 3.7/5 (70+ critiques)

3.7/5 (70+ critiques) Capterra: 4.2/5 (30+ avis)

Tirer parti des outils de gestion des actifs de marque de ClickUp

Les outils de gestion des actifs numériques évoluent avec l'arrivée de nouveaux entrants et l'amélioration des options existantes. Rester à jour sur les tendances et les innovations permet aux entreprises d'exceller dans la gestion des actifs de marque et de maintenir un avantage concurrentiel.

Que vous gériez le processus créatif d'une start-up ou d'une grande entreprise, la plateforme polyvalente de ClickUp peut gérer tous les actifs marketing de votre organisation !