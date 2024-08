10 exemples de lignes directrices pour une marque inspirante

Les lignes directrices de la marque sont la pierre angulaire de toute marque forte sur le marché. Elles jouent un rôle essentiel dans la construction la confiance des clients et en apportant la cohérence de la marque.

C'est une chose que vous ne pouvez pas ignorer, car le succès de votre message de marque dépend de la cohérence. C'est l'un des éléments qui incitent votre public cible à acheter chez vous, encore et encore.

En outre, il ne fait aucun doute que les communications marketing modernes s'appuient fortement sur de multiples canaux de communication. Et la cohérence de la marque est liée à tous ces canaux.

Dans cet article, vous apprendrez ce que contiennent les lignes directrices relatives à la marque. Mais surtout, vous y trouverez des exemples variés de lignes directrices de marque et quelques exemples d'actions à entreprendre pour assurer la cohérence de la marque modèles d'image de marque pour vous aider à créer vos propres lignes directrices.

Que sont les lignes directrices de la marque ?

Les lignes directrices de la marque sont un document qui définit la manière de communiquer votre marque à travers les différents canaux. Il détermine non seulement les règles de communication visuelle, mais aussi les règles de communication verbale et écrite.

Grâce à des lignes directrices solides, le ton de vos messages exprimera votre marque de manière cohérente. Il influencera la façon dont vos clients perçoivent vos produits. Et par conséquent, il contribuera à déterminer comment les clients perçoivent la valeur de vos produits.

Les clients reconnaissent les marques dont les lignes directrices sont solides. De plus, ces lignes directrices sont un élément de votre identité de la marque . Sans eux, vous n'auriez pas une marque qui s'adresse de manière unique à vos clients. Et, très certainement, vous ne seriez pas en mesure de rivaliser avec vos concurrents.

Vous auriez également des difficultés à entretenir une image unifiée de votre marque. Parce que vos canaux et les membres de votre équipe.. les spécialistes du marketing , concepteurs et Développeurs web -pourraient se trouver un peu partout.

Pourquoi une image de marque unifiée est-elle essentielle ? Une marque dont l'apparence et le son sont cohérents donne un sentiment de sécurité et de fiabilité, et ces deux émotions stimulent les ventes.

10 exemples de lignes directrices de marque pour stimuler l'inspiration

Maintenant que vous savez où trouver des modèles utiles, il peut être utile de voir quelques exemples de lignes directrices de marque. Voici donc 10 exemples de lignes directrices de marque qui vous inspireront lors de l'élaboration de vos lignes directrices de marque à l'aide de nos modèles.

Consultez notre page Marque pour télécharger tous les actifs de notre marque

La marque ClickUp actifs de la marque sont tous téléchargeables à partir de notre page sur l'image de marque. Du logo et des icônes à un assortiment de captures d'écran de notre application, ils sont tous disponibles dans ce guide de style complet.

Nous avons également inclus des règles pour l'utilisation du logo, de la palette de couleurs et des polices de caractères de ClickUp. Et si vous avez besoin de plus d'informations sur le partage de l'utilisation de notre logo et l'attribution de nos marques, consultez notre page directives sur les marques .

Via Spotify

Spotify commence ses directives de conception en stipulant comment accompagner les métadonnées de sa plateforme - telles que le nom ou l'illustration d'un album - avec la marque. Les directives indiquent également comment intégrer, lier et lire le contenu de Spotify.

Ces règles sont logiques car l'activité de Spotify dépend fortement du respect des droits d'auteur. Mais la charte graphique de la marque contient d'autres instructions concernant l'utilisation du logo de Spotify et ses variations, la palette de couleurs et les polices de caractères.

Le guide de style de la marque Spotify comprend un grand nombre de choses à faire et à ne pas faire. Vous pouvez également télécharger le logo et les icônes de la marque, ce qui garantit leur cohérence où qu'ils apparaissent.

Via Netflix

Certains éléments de la marque Netflix ne sont accessibles qu'en se connectant à leur plateforme de marque. Mais certaines de ces ressources et directives sont accessibles à tous, notamment celles qui concernent le placement du logo et le mot-symbole.

C'est pourquoi le guide de style de la marque publique de Netflix se concentre sur des aspects visuels tels que la couleur et l'espacement. Les lignes directrices présentent également diverses choses à faire et à ne pas faire, ainsi que des exemples, ce qui améliore leur compréhension et permet de s'y référer rapidement.

Via Slack

Slack a publié ses guides de style de marque sous son kit média. Ce dernier se compose de captures d'écran de produits téléchargeables, de logos et de photos des membres de l'équipe dirigeante de Slack, d'autres employés et des bureaux.

Mais nous pourrions facilement affirmer que le kit média de Slack fait partie des lignes directrices de sa marque. Après tout, comme tous les autres exemples de directives de marque, les deux sont nés de la nécessité de façonner l'image de marque de Slack, n'est-ce pas ?

Les lignes directrices téléchargeables de Slack sont très complètes. Mais elles sont également claires, bien organisées et faciles à lire. Le texte est bien équilibré avec des espaces blancs et juste assez d'images, ce qui, avec les polices choisies, le rend très attrayant.

Via Zendesk

L'équipe chargée de l'image de marque de Zendesk a baptisé ses directives de marque "Brandland" Et leur champ d'application est aussi large que la créativité de leur nom.

Les lignes directrices contiennent les éléments les plus traditionnels d'une telle ressource. Mais elles contiennent également de nombreux autres éléments, tels que le tournage d'un film, la planification du marketing les règles relatives à la conception des bureaux et aux produits de marque, qui sont rares dans les lignes directrices relatives aux marques.

Via Conklin Media

L'un des éléments les plus distinctifs des lignes directrices de la marque Conklin est le personnage de la marque. Il s'agit de la personne que la marque serait si elle était une personne, et dans le cas de Conklin, il s'agit de Spiderman avec deux enfants.

Les spécialistes de l'image de marque de Conklin ont construit le personnage en décomposant les valeurs de la marque en adjectifs. Ils ont ensuite sélectionné un personnage dont la personnalité correspondait à ces adjectifs : Spiderman.

Enfin, les spécialistes ont ajouté l'expérience et la sagesse aux traits du personnage pour le rendre plus mature. Et maintenant, les rédacteurs de Conklin créent des textes pour des sites web en imaginant ce que dirait papa Spiderman.

Via Checkr

Checkr commence les lignes directrices de la marque en énonçant son "concept créatif de base", qui est "clair" Ce concept est l'idée qui soutient l'ensemble de l'expérience de la marque de l'entreprise.

Les lignes directrices énoncent également les attributs - ou valeurs - de la marque et les contiennent :

Un kit de logo téléchargeable

Des instructions sur la manière d'utiliser le logo

Une explication de la manière dont les photographies utilisées doivent être perçues

Une palette de couleurs téléchargeable

Les polices de caractères de la marque

Via PartnerStack

Outre le logo, les couleurs et les polices de caractères, les lignes directrices de PartnerStack se concentrent sur la voix et le ton de la marque. Ainsi, bien qu'ils n'aient pas inclus de persona de marque dans les lignes directrices, les membres de l'équipe de PartnerStack peuvent tout de même comprendre comment communiquer la marque.

Il leur suffit de garder à l'esprit les caractéristiques de la voix décrites dans les lignes directrices de la marque.

Via SEO London

SEO.London est une petite entreprise de deux personnes Agence de référencement mais ils sont parfaitement conscients de l'importance de l'image de marque. C'est pourquoi ils ont confié à une agence de design la création complète de leur site web et de leur logo.

La première étape de cette agence a consisté à définir les lignes directrices de la marque SEO.London. Le site web de SEO.London se distingue ainsi de celui de ses concurrents, qui ont utilisé des solutions graphiques prêtes à l'emploi au lieu de développer leur propre charte graphique.

Via Fashion League

Fashion League n'a pas créé de document distinct pour ses directives de marque. Mais sa déclaration de mission et sa couleur de base sont si fortes qu'elles permettent de saisir le ton audacieux de la marque.

La couleur violette saute aux yeux dans tout le contenu de Fashion League. Elle est synonyme de puissance et s'inscrit parfaitement dans la mission de la marque.

Liste de contrôle des lignes directrices essentielles de la marque

Inspirés par des exemples de lignes directrices sur la voix de la marque, nous avons compilé cette liste de contrôle pour vous. Elle met en évidence les éléments à inclure dans les lignes directrices de votre marque. Utilisez-la lors de l'élaboration ou de la révision de votre document.

1. Déclaration de mission

Pourquoi avez-vous créé votre entreprise ? Quel est l'objectif de votre entreprise ? Et quelle différence voulez-vous que votre marque fasse dans la vie de vos clients ?

Votre mission est distinctive et cohérente dans le temps. C'est pourquoi vous devez l'inclure dans les lignes directrices de votre marque. Expliquez-la clairement et objectivement, avec des mots simples, pour que tous les membres de votre équipe la comprennent.

Et alignez les autres éléments du guide de style de la marque sur l'objectif commun que représente votre mission.

2. Valeurs de la marque

Quels sont les principes, l'éthique et les convictions de votre entreprise ? Quels sont les piliers de tout ce que vous faites dans votre organisation ? Et que représente votre équipe dans le monde des affaires ?

Par exemple, l'une des valeurs de votre marque peut être la durabilité. Cela signifie que vous souhaitez attirer des clients qui s'intéressent à des entreprises durables comme la vôtre. Votre message doit donc refléter vos préoccupations en matière de développement durable.

Traduisez les valeurs de votre marque dans les visuels et les mots que vous utilisez dans vos communications marketing. En effet, ce que vos clients voient et les mots qu'ils écoutent et lisent à propos de votre marque sont tout aussi importants les uns que les autres. De plus, vos valeurs guident les décisions et les activités de votre équipe sur tous les éléments de la marque.

3. Public cible

Qui sont les lecteurs ou les auditeurs de votre contenu ? Quel âge ont-ils ? Quel est leur métier ? Quels sont les problèmes auxquels ils sont confrontés, en particulier ceux que vous pouvez résoudre avec votre produit ?

Les réponses à ces questions vous aideront à développer votre buyer persona ou public cible . Ce persona aidera votre équipe à communiquer efficacement l'identité de la marque avec vos prospects et vos clients actuels.

PRO TIP Définissez votre buyer persona au cours de votre processus de planification marketing et documenter la définition dans les lignes directrices de votre marque.

4. Voix de la marque

Incluez vos lignes directrices éditoriales dans vos lignes directrices de marque. C'est le langage - visuel, écrit ou parlé - que les membres de votre équipe doivent utiliser. C'est aussi le langage qui évoquera les émotions et l'état d'esprit de votre marque auprès de votre public cible.

Par exemple, certaines marques sont sophistiquées ou formelles, tandis que d'autres sont décontractées et parfois même drôles. Certaines sont directes, audacieuses ou provocantes, tandis que d'autres sont neutres. Une identité de marque peut être éducative, tandis que d'autres sont divertissantes.

Mais quels que soient les exemples de lignes directrices que vous décrivez, faites-le de deux points de vue. Par exemple, précisez comment votre équipe doit faire référence aux avantages de votre produit et, surtout, à ses limites. Indiquez les termes et expressions à utiliser, par opposition à ceux qui sont interdits, et donnez des précisions sur la ponctuation.

Dans l'ensemble, vos lignes directrices éditoriales donneront l'impression qu'une seule personne a rédigé l'ensemble de votre contenu. C'est cela la cohérence.

5. Palette de couleurs

Les couleurs ont une signification, et les significations envoient un message à votre public cible. Choisissez donc votre palette de couleurs avec soin et sagesse. Expliquez ensuite dans votre guide de style de marque pourquoi vous avez fait ce choix, car la raison sous-jacente est le message que vous souhaitez diffuser dans vos communications.

De plus, la palette de couleurs d'une marque influe sur la conception de votre site web et sur tous les visuels que votre équipe créera. Elle les aide également à définir et à maintenir la cohérence visuelle de votre marque sur l'ensemble des canaux.

6. Images

Votre contenu peut-il contenir des photographies, des illustrations ou les deux ? Et qu'en est-il des vidéos et des animations ? Votre contenu peut-il également contenir l'un ou l'autre de ces éléments ?

Précisez tout cela dans le guide de style de votre marque, car votre imagerie soutient votre message. Votre équipe doit savoir quelle doit être l'esthétique de ces ressources, où les trouver et quand les utiliser.

7. Polices de caractères, logo et slogan

Outre les mots à utiliser, votre guide de style de marque doit préciser l'aspect graphique de ces mots. Nous parlons ici des polices de caractères que votre équipe doit utiliser dans les différents canaux de communication, que ce soit en ligne ou hors ligne.

Nous parlons également de la couleur, de la taille et de l'espacement des caractères. En outre, vos directives en matière de polices doivent indiquer aux membres de votre équipe quand utiliser le gras et l'italique.

Enfin, incluez votre logo (et son utilisation), ses variations et l'aspect visuel de votre slogan dans vos directives de marque. Faites en sorte que tous ces éléments soient visuellement attrayants, faciles à lire et accessibles.

PRO TIP N'oubliez pas de créer un lien vers vos lignes directrices de marque à partir de votre site web de création dans votre flux de travail de la conception graphique !

Modèles de lignes directrices de la marque pour commencer tout de suite

Avant d'aborder notre sélection d'exemples de directives de marque, examinons-en quelques-uns modèles de lignes directrices de marque qui pourraient accélérer votre processus.

1. Modèle de charte graphique ClickUp (Docs)

Documentez clairement l'aspect et la convivialité de votre marque grâce à ce modèle complet

Ce modèle de guide de style de marque donnera à vos directives de marque l'aspect d'un document imprimé. Il convient parfaitement à la création des premières directives de marque d'une entreprise. Et comme il s'agit d'un modèle pour débutants, il contient de nombreuses instructions sur la manière de le remplir et d'y inclure tous les éléments de votre marque.

2. Modèle de tableau blanc des lignes directrices de la marque ClickUp

Visualisez vos directives de marque dans le tableau blanc pour voir facilement les couleurs, les textes, les logos, etc

Choisissez ce modèle si votre équipe aime travailler avec des documents de type tableau blanc. Il est visuellement attrayant et si les membres de votre équipe ont une forte mémoire visuelle, ils se souviendront facilement de vos directives de marque.

Commencez par utiliser des exemples de lignes directrices de marque de vos organisations préférées ou incluez les vôtres dans ce modèle facile à utiliser.

3. Modèle de ligne directrice de la marque ClickUp

Organisez vos initiatives en matière d'image de marque et créez un processus simple pour que les ressources internes ou externes restent informées

Utilisez ce modèle pour organiser votre projet d'élaboration de lignes directrices sur la marque. Il facilite la gestion des tâches, du guide de style de la marque, des autres produits livrables et de l'avancement du projet.

Le modèle contient plusieurs vues du projet, telles que la liste des tâches, le calendrier, le planning et la chronologie. Vous pouvez passer d'une vue à l'autre pour définir les étapes et les priorités du projet, les calendriers et même assigner des tâches.

Ce modèle convient également au développement de projets de stratégie de marque pour vos clients. Il vous permet de les tenir au courant de l'avancement du projet et de leur demander d'approuver les éléments suivants les produits livrables du projet .

Commencez à rédiger votre guide de style de marque grâce à ce modèle utile !

Commencez à construire une marque inspirante dès aujourd'hui

Vous ne regretterez pas d'avoir investi du temps et de l'argent dans l'élaboration de lignes directrices de marque solides, claires et bien organisées. Examinez de plus près les exemples de lignes directrices que nous avons partagés avec vous.

Et si vous avez besoin d'aide pour organiser ou documenter votre stratégie en la matière, nous sommes là pour vous aider. Visitez le site Centre de modèles ClickUp pour essayer l'un des centaines de modèles de marketing que vous pouvez utiliser gratuitement !