Comment créer un flux de travail efficace pour la conception graphique en 7 étapes

La conception graphique est à la fois un art et une science. Elle exige de la créativité de la part d'un graphiste pour produire un beau design. En même temps, le graphiste doit suivre une approche systématique de la flux de travail afin de s'assurer que le résultat est conforme aux spécifications du client et qu'il est livré dans les délais.

Je suis sûr que vous avez déjà le talent créatif nécessaire, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un excellent flux de conception graphique pour vous assurer que votre résultat final répond et dépasse les attentes de vos clients et des parties prenantes - ce guide vous montrera comment faire.

Qu'est-ce que la conception graphique ?

La conception graphique consiste à combiner du texte et des images pour communiquer un message. Elle est essentielle pour les entreprises qui ont besoin de rester visibles pour générer des prospects et les convertir en clients payants. Grâce à des visuels attrayants, les entreprises peuvent attirer du trafic vers leur marque. Les entreprises peuvent également établir une connexion avec leurs prospects et leurs clients à un niveau plus personnel. Cela permet d'assurer des équipes commerciales.

Les entreprises reconnaissent déjà l'importance de l'utilisation de la conception graphique. En fait, selon Piktochart , un nombre impressionnant de 81 % ont rapporté utiliser la conception graphique dans diverses formes. Les formats visuels les plus couramment mis en forme dans les entreprises sont les graphiques pour les médias sociaux, les présentations, les vidéos, les dépliants et les brochures, ainsi que les affiches.

À faire, cela veut-il dire que tant que les entreprises utiliseront des visuels, elles s'en sortiront ? Pas vraiment. Le contenu visuel doit d'abord être créé de la bonne manière pour qu'il produise les résultats qu'elles recherchent. La seule façon de produire correctement du contenu visuel est de mettre en œuvre une approche systématique du flux de travail de la conception graphique.

En outre, avec le bon flux de travail, plus les outils appropriés, bien sûr, vous ne vous contentez pas d'assurer la qualité de votre conception. Vous améliorez également l'efficacité et la productivité.

Optimisez votre flux de travail de conception graphique : 7 étapes à suivre

Effacées . Chaque entreprise ou designer aura son propre flux de travail de conception. Chez Lform, par exemple, où nous sommes spécialisés en flux de travail pour la conception de sites web nous en avons un assez simple.

Tous les projets commencent par une phase de "découverte". Cette phase consiste en une première (et généralement longue) consultation des parties prenantes réunion de lancement au cours de laquelle nous apprenons à connaître le client et ses objectifs et discutons de la meilleure approche globale du projet. À cette occasion, nous faisons preuve de diligence et commençons à créer les documents d'assistance.

Il peut s'agir d'un plan de site décrivant la structure d'un site web, d'une étude des concurrents, d'une recherche sur le référencement ou de toute une série d'autres choses.

Une fois la découverte terminée, nous commençons à élaborer des concepts pour le projet à réaliser, quel qu'il soit. Par exemple, il s'agit peut-être d'achever un projet de wireframe pour un projet UI/UX (dans le cas du web) ou la création d'une ébauche et l'approvisionnement en contenu pour quelque chose comme un collatéral imprimé.

Un aspect clé qui différencie Lform est que nous produisons des " tableaux d'affichage ." Les tableaux de vision visent à établir un style de conception, un ton d'écriture et une "sensation" de marque Par exemple, vous pouvez voir ci-dessous une petite maquette pour notre client, Hockmeyer :

via Forme Enfin, nous entrons en production une fois que le client a approuvé tous les éléments de la livrables en question. Il peut s'agir simplement de fournir des fichiers de conception et des caractères à un imprimeur (comme pour une carte de visite), de produire plusieurs versions d'un produit livrable (si, par exemple, nous créons une publicité ou un dépliant), ou cela peut être aussi compliqué que de passer au développement complet avec la refonte d'un site web.

Quel que soit le flux de travail, vous remarquerez que les étapes de base sont les mêmes.

Si vous n'avez pas encore de flux de travail, que vous soyez un graphiste créant un visuel pour un client ou un service graphique interne, voici les étapes d'un bon flux de travail de conception graphique que vous pouvez suivre pour achever vos projets :

Étape 1. Jetez un coup d'œil au briefing

Pour lancer votre processus de conception graphique vous devriez revoir le briefing créatif du projet .

Les cahier des charges est un ensemble de paramètres relatifs à votre projet graphique projet de conception le projet de conception, qui émane généralement de votre client ou de votre direction, façonne l'ensemble de votre flux de travail en matière de conception graphique. Vous devez comprendre les instructions de votre client et vous assurer que toutes les personnes concernées sont sur la même page avant de vous lancer dans le travail de conception proprement dit.

En tant que graphiste, il vous incombe de veiller à ce que le cahier des charges fournisse toutes les informations importantes nécessaires au projet.

Il s'agit d'une étape cruciale, en particulier lorsqu'il s'agit d'établir des relations et de montrer votre professionnalisme et votre expérience en tant que concepteur. Évitez d'être le concepteur qui appelle pour confirmer les délais, les échéances ou les palettes de couleurs longtemps après que le projet a été attribué.

Le meilleur moyen d'éviter cela est de créer une un modèle succinct que vous pouvez utiliser pour faire des vérifications croisées. Vous pouvez emprunter à des projets similaires sur lesquels vous avez travaillé des idées sur les modules complémentaires à ajouter à votre cahier des charges.

Mais il y a des détails essentiels que vous ne devez jamais oublier, comme par exemple :

Informations générales sur l'entreprise : La niche, la base de clients,les profils des clientset la cible. Vous devez également connaître les personnes à contacter en cas de requêtes. Il s'agit notamment des partenaires de l'entreprise tels que lel'hébergement web fournisseur, si vous concevez un graphisme pour un site web, par exemple

: La niche, la base de clients,les profils des clientset la cible. Vous devez également connaître les personnes à contacter en cas de requêtes. Il s'agit notamment des partenaires de l'entreprise tels que lel'hébergement web fournisseur, si vous concevez un graphisme pour un site web, par exemple Type de projet : De quel type de projet s'agit-il ? Il peut s'agir de la conception d'un logo,la conception d'un produitou la réalisation d'une affiche

: De quel type de projet s'agit-il ? Il peut s'agir de la conception d'un logo,la conception d'un produitou la réalisation d'une affiche Les lignes directrices de la marque : Comment la marque doit-elle être représentée ? Ainsi, le fichierdétails de la marque comme la police de caractère, les palettes de couleurs et l'emplacement du logo doivent être précisés.

: Comment la marque doit-elle être représentée ? Ainsi, le fichierdétails de la marque comme la police de caractère, les palettes de couleurs et l'emplacement du logo doivent être précisés. Objectifs du projet : À quoi l'entreprise espère-t-elle parvenir avec le concept que vous créez ? De plus, comment mesurera-t-elle votre réussite ?

: À quoi l'entreprise espère-t-elle parvenir avec le concept que vous créez ? De plus, comment mesurera-t-elle votre réussite ? Budget : Combien l'entreprise est-elle prête à dépenser pour le projet ?

: Combien l'entreprise est-elle prête à dépenser pour le projet ? Échéancier : Combien de temps le projet devrait-il durer ?

Voici un excellent exemple d'un simple formulaire de demande d'information modèle de flux de travail pour Nike que vous pourriez utiliser pour créer votre modèle de briefing créatif.

via Mailshake Lors de la création de votre modèle de briefing, ClickUp's Docs est l'un des outils que vous devriez envisager d'utiliser. Il vous permet de créer et d'enregistrer votre modèle de dossier de conception dans Docs.

Le produit vous permet d'ajouter des fonctionnalités telles que des tableaux et d'intégrer des signets pour mettre en forme votre document. Il s'agit d'un outil de collaboration documentaire qui vous permet, à vous et à votre équipe, de modifier le document en cours. Vous pouvez partager cette page de document avec des clients ou d'autres parties prenantes via un lien public ou privé.

Enfin, vous pouvez intégrer le document dans les tâches de vos flux de travail de la gestion de projet .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/image-18-1400x972.png Documents ClickUp /$$img/

Créez de superbes documents, wikis et autres, puis connectez-les à des flux de travail pour mettre en œuvre vos idées avec votre équipe

Après avoir reçu tous les détails du cahier des charges du projet, assurez-vous de bien comprendre chaque exigence et d'obtenir des réponses à toutes vos questions dès cette première étape.

N'oubliez pas que votre cahier des charges sera votre point de référence tout au long du processus de conception graphique. Téléchargez le modèle de briefing de ClickUp

Étape 2. Faire des recherches sur le sujet

Le briefing créatif du projet vous donnera de nombreux détails sur un projet particulier. Ce sont des informations essentielles, mais ce ne sont pas toutes les informations dont vous avez besoin pour livrer un concept ou un design fantastique. Vous devez encore effectuer vos recherches pour mieux comprendre les objectifs de l'entreprise et savoir comment utiliser vos compétences pour l'aider à atteindre ces objectifs.

Commencez par consulter les projets précédents de l'entreprise dans sa bibliothèque de conception graphique pour vous faire une idée des tendances utiles spécifiques, comme le type de conceptions avec lesquelles les clients de l'entreprise interagissent le plus sur les plateformes en ligne. Vous pouvez également demander l'accès aux données des médias sociaux et à la base de données des les outils de page d'atterrissage des rapports d'activité pour le confirmer.

Examinez également les rapports d'activité de l'entreprise de l'entreprise dans le cadre de vos recherches. C'est important car vous voulez vous assurer que votre produit final est conforme à la marque de l'entreprise. Outre les guides, vous pouvez consulter les autres supports marketing et plateformes déjà produits par l'entreprise.

Par exemple, si vous créez une infographie pour les médias sociaux, vérifiez ce que l'entreprise a publié sur son compte dans des instances précédentes pour obtenir des idées générales comme les polices de caractères du projet, les couleurs préférées, entre autres, pour ce type de contenu.

Mais si vous concevez un graphique pour leur site web, consultez d'abord leur site web afin de comprendre la philosophie de l'entreprise pratiques de l'entreprise en matière de conception de sites web , la police de caractère, les couleurs et d'autres éléments visuels.

Il est utile de mener une étude de marché générale pour comprendre les tendances en matière de conception dans des secteurs spécifiques. Vous n'êtes pas obligé de les suivre, mais ce sont des informations qui valent la peine d'être possédées.

Par instance, vous pourriez découvrir qu'il y a des éléments de conception avec lesquels votre cible interagit davantage sur les plateformes en ligne, ou trouver quelles polices ou couleurs fonctionnent bien dans des industries spécifiques. En outre, vous devez effectuer une recherche sur les concurrents.

À partir de vos conclusions, vous pouvez mettre en évidence des éléments similaires qui fonctionnent pour la plupart des marques. Vous pouvez également vous informer sur les conceptions et concepts existants des concurrents afin d'éviter de créer des concepts similaires à ceux d'autres marques.

Si toutes ces recherches peuvent être laborieuses et prendre du temps, des outils tels que le ClickUp's Bloc-notes facilitent la prise de notes.

Prenez rapidement des notes, mettez en forme avec une modification en cours et transformez les entrées en tâches traçables auxquelles vous pouvez accéder de n'importe où

Le application de prise de notes vous permet de prendre des notes traçables où que vous soyez. Vous pouvez utiliser ses riches fonctionnalités de mise en forme pour organiser vos données à l'aide de puces, mettre en évidence les résultats importants à l'aide de couleurs et ajuster les en-têtes pour montrer la structure du texte.

La meilleure partie de la fonctionnalité est que vous pouvez capturer des notes de n'importe où, soit sur l'application de votre téléphone ou via l'extension Chrome de ClickUp, et transformer vos notes en une tâche exploitable dans ClickUp.

Étape 3. Remue-méninges

À ce stade du processus, vous devriez avoir une idée précise de ce que vos clients ou votre direction recherchent et de ce qui fonctionne actuellement dans le secteur.

L'étape suivante de votre processus de conception graphique est le développement du concept - il est temps de trouver des idées qui atteindront et dépasseront les attentes de votre client. Il est temps de chercher l'inspiration dans une session de brainstorming lancez votre session de brainstorming une fois que vous avez reçu le dossier et que les résultats de la recherche sont encore frais.

La seule chose qui soit meilleure que les idées créatives d'un seul designer, ce sont les idées d'un plus grand nombre de designers. Partagez donc le cahier des charges et les résultats de la recherche avec votre équipe de graphistes pour collaborer et rassembler toutes vos idées brillantes. Pour des sessions de brainstorming efficaces, vous aurez besoin d'un outil qui vous aidera à connecter toutes vos idées et à créer des feuilles de route auxquelles vous pourrez facilement vous référer.

Dans ce cas, utilisez Cartes mentales de ClickUp pour forfaiter et organiser les idées afin de créer un aperçu plus visuel. Vous pouvez également partager vos cartes mentales avec votre équipe, vos clients et d'autres personnes, ce qui permet à chacun de visualiser plus facilement le processus de conception et les idées ou de donner son avis.

Planifiez et organisez des projets, des idées ou des tâches existantes dans ClickUp pour obtenir le meilleur aperçu visuel possible

Enfin, assurez-vous que vos idées de conception sont alignées sur le brief créatif du projet et la recherche avant de passer à l'étape suivante du processus de conception graphique.

Étape 4. Créer un tableau d'humeur

Une fois que vous avez choisi les meilleures idées de conception, l'étape suivante de votre processus créatif consiste à les placer sur un mood board- un ensemble de contenus visuels qui donnent une idée approximative de ce à quoi pourrait ressembler votre concept final.

Voici un exemple de tableau d'humeur typographique ci-dessous, car il vous aide à visualiser le large tableau de caractères que vous pouvez utiliser pour un projet spécifique et les styles d'images correspondants qui peuvent aller avec eux.

via Labyrinthe Ce ne sont pas les seules choses que vous pouvez inclure dans votre Tableau d'humeur. Puisque les tableaux d'ambiance vous aident à définir l'orientation de votre projet, essayez d'ajouter tout ce qui peut vous aider, qu'il s'agisse d'illustrations, de mots descriptifs ou de palettes de couleurs.

Un tableau d'inspiration est le moyen le plus proche de voir à quoi pourrait ressembler votre produit final, avant même que vous n'y travailliez. Par conséquent, il est facile de voir les meilleures idées à retenir et celles que vous devez rejeter. Il est également possible de remarquer les motifs que vous pourriez combiner pour créer des motifs encore meilleurs.

Bonus : Check out 10 modèles de Tableau d'humeur gratuits pour organiser vos idées Les graphistes n'abordent pas tous le Tableau d'humeur de la même manière. Certains préfèrent les tableaux d'humeur physiques, tandis que d'autres préfèrent les tableaux d'humeur numériques. L'un ou l'autre fonctionnera parfaitement. Mais si vous travaillez avec une équipe de conception télétravail, le tableau d'humeur numérique est la meilleure solution.

Vous pouvez collaborer avec d'autres créatifs de n'importe où tout au long du processus de création, à condition de leur fournir l'accès nécessaire. L'une des meilleures ressources que vous puissiez utiliser pour les tableaux d'humeur numériques est ClickUp's le logiciel de Tableau blanc virtuel de ClickUp .

Les Tableaux blancs permettent aux utilisateurs de visualiser des concepts, de relier plusieurs objets de différentes personnes et de télécharger des images, des liens et des tâches ClickUp.

Les outils de Tableau blanc facilitent la visualisation de n'importe quel concept avec votre équipe Tableaux d'humeur sont faciles à consulter si vous ou l'un des membres de votre équipe êtes bloqués à un moment ou à un autre du processus de conception. N'oubliez pas de vous en tenir aux exigences du cahier des charges et aux informations que vous avez recueillies au cours de vos recherches.

Partagez les idées du Tableau d'ambiance avec vos clients et les autres parties prenantes pour voir si vous êtes tous sur la même page. C'est important, car s'ils ont une vision différente, vous pouvez vous y adapter avant d'aller trop loin. Ne perdez pas de temps et d'efforts à répéter le processus plus tard.

À cette étape de votre processus de conception graphique, les idées sont sur le mur, littéralement. Il est donc temps de les mettre sur papier ou sur des appareils numériques comme les iPads ou les ordinateurs, selon ce qui vous convient le mieux.

Créez autant de croquis bruts que possible, car vous êtes encore en train d'explorer vos options. À ce stade, vous n'avez pas besoin d'affiner ou de saisir chaque petit détail. Donnez juste assez de détails pour vous faire une idée du concept global que vous recherchez.

Le logo du WWF est un excellent exemple d'esquisse. L'esquisse n'est pas aussi détaillée que la conception finale. Elle se concentre principalement sur l'idée d'avoir des pandas comme logo officiel.

via Logo Design Love Au fur et à mesure de vos croquis, vous aurez peut-être de meilleures idées de détails à ajouter à votre design ou de polices de caractères à utiliser. Mais n'oubliez pas d'utiliser le tableau d'ambiance pour vous inspirer et vous guider tout au long du processus de création de votre logo processus d'esquisse .

À Terminé, examinez vos concepts et classez les meilleures esquisses pour les présenter à vos clients ou à votre direction. Par exemple, si vous avez 20 esquisses, choisissez les cinq meilleures.

Pour ces cinq esquisses, vous devez passer plus de temps à mettre en valeur les détails. Par exemple, créez une maquette numérique avec les éléments suivants un logiciel de conception graphique pour obtenir un aspect professionnel. L'esquisse du logo original de la Chase Bank montre la version numérisée d'une manière plus présentable.

via Logo Design Love Les commentaires du client sont l'une des étapes les plus éprouvantes du flux de travail d'un graphiste, mais tout va bien si vous suivez le briefing créatif et développez un produit de qualité. À cette étape, le client ou la direction choisira une esquisse de conception graphique et donnera des instructions pour d'éventuelles révisions.

Vous pouvez intervenir, présenter vos meilleurs choix et expliquer pourquoi, mais n'oubliez pas de tenir compte de leurs opinions et de leurs commentaires, car ce sont eux, le client ou la direction, qui demandent ces conceptions. La meilleure façon de procéder est de les aider à afficher votre point de vue et votre orientation créative. Essayez de poser des questions spécifiques pour comprendre leur point de vue et encouragez-les à souligner ce qu'ils ont aimé dans chaque dessin pour formuler des idées de révision.

Une fois que vous vous êtes mis d'accord sur les modifications souhaitées et l'orientation créative, l'étape suivante consiste à reprendre votre logiciel de conception graphique et à travailler sur les modèles finaux en gardant à l'esprit les commentaires du client ou de la direction.

Les révisions de conception sont une étape du flux de travail par laquelle même le meilleur graphiste doit passer. En fait, il se peut que vous ayez à faire plusieurs séries de révisions avant que votre client ou votre direction ne soit satisfait du produit final.

Mais vous pouvez essayer d'effectuer plusieurs révisions par cycle afin de réduire le temps nécessaire à la révision de votre conception finale. Par ailleurs, une excellente conception graphique flux de travail permet un retour d'information interne de la part des collègues et des communautés de graphistes.

Ce retour d'information permet de détecter certains problèmes liés à votre conception avant la présentation, ce qui raccourcit le processus de retour d'information.

Une fois que vos clients ou votre direction ont donné leur avis sur la conception, prévoyez un court délai s'ils changent d'avis. S'il y a d'autres commentaires à ajouter, ce qui est tout à fait normal, donnez-leur un jour ou deux pour envoyer une confirmation et procéder aux révisions. Cela vous évitera de perdre beaucoup de temps à refaire votre conception.

Le plus important, lors des révisions, est d'éviter d'aller à l'encontre des demandes des clients ou de la direction. Que vous soyez d'accord ou non, il est trop tard pour ajouter des idées.

Ils ont déjà choisi le modèle qu'ils souhaitaient. Si vous estimez que des ajustements doivent être apportés, faites des recommandations en gardant à l'esprit les objectifs et les préférences de votre client.

Plus important encore, respectez les délais. Évaluez les commentaires sur la conception et demandez une extension du délai si nécessaire, afin d'avoir suffisamment de temps pour livrer un produit final de haute qualité.

Septième étape. Présenter le produit final

La présentation du concept final à l'approbation du client est la dernière étape et le moment décisif de votre flux de travail en matière de conception graphique. À ce stade du processus, vous devriez avoir effectué toutes les révisions nécessaires et être prêt à présenter votre chef-d'œuvre.

Mais avant de le présenter, suivez les étapes suivantes :

Vérifiez que vous disposez de tous les éléments livrables. Vérifiez le briefing et assurez-vous que vous avez tout ce que vous êtes censé produire. Vérifiez que votre produit final est conforme au cahier des charges et aux commentaires du client ou de la direction : Reportez-vous à votre cahier des charges pour vous assurer que votre création est conforme aux normes définies dans le cahier des charges lors de la première étape du flux de travail de la conception graphique. Assurez-vous que le résultat final est dans le bon format de fichier. Vérifiez le cahier des charges et vos communications précédentes avec le client ou d'autres parties prenantes. S'ils veulent que votre produit soit au format JPG, assurez-vous qu'il soit au format JPG. Utilisez une version logicielle modifiable de votre produit final. Cela aidera le client ou la direction, en particulier s'ils veulent apporter des ajustements à la version finale.

Une fois que vous avez vérifié les éléments ci-dessus sur votre liste, il est temps de présenter votre travail.

Si vous travaillez avec un client, en particulier, il est essentiel d'effectuer un suivi peu de temps après l'envoi du produit fini pour voir si votre produit était à la hauteur de ses exigences. Cela contribue grandement à l'établissement de relations de travail positives qui vous placeront en tête de liste pour les projets de conception graphique à venir.

Utiliser un outil de gestion de projet pour gérer votre flux de travail en matière de conception graphique

Un processus de conception graphique solide et le bon sont essentiels pour créer les meilleurs visuels . Les entreprises s'appuient sur des conceptions stellaires pour générer des prospects et communiquer des messages à leur public.

Que vous soyez un graphiste gérant votre entreprise ou que vous disposiez d'un service graphique interne, les bons outils, tels qu'un une application de gestion de projet de design , vous aide à franchir les étapes critiques du projet de design flux de travail de la conception graphique, comme l'idéation du document la recherche en magasin et la compréhension de l'importance du processus de retour d'information du client.

N'oubliez pas que le fait de bien faire les choses et d'être préparé dès le départ vous aidera non seulement à gagner du temps et de raccourcir le processus de conception. Il vous permettra également de vous assurer que vos visuels sont non seulement esthétiques, mais qu'ils offrent également les meilleurs résultats possibles.

Ian Loew est un entrepreneur web et un expert en marketing entrant, ainsi que le propriétaire et le responsable du développement des affaires de

il est propriétaire et responsable du développement de l'entreprise de https://www.lform.com/ Lform Design /%href/

.

après avoir aidé pendant quatre ans des entreprises Fortune 500 avec MGT Design, Ian s'est lancé dans une carrière d'indépendant avant de créer Lform Design en 2005. Lorsqu'il n'est pas à la barre, Ian peut faire du VTT avec des amis ou passer du temps avec sa famille