10 meilleurs outils logiciels de design UX pour les designers en 2024

En tant que designer UX, votre objectif principal est de créer une expérience utilisateur fluide et homogène. Et le bon UX outils de conception peuvent vous aider à maîtriser votre métier au cours des différentes étapes du développement d'un produit.

De la recherche et des tests utilisateurs aux wireframing le wireframing, le prototypage, et au-delà, vous avez besoin de tous les éléments en place pour atteindre la ligne d'arrivée. 🏁

Heureusement, ce guide pratique présente les 10 meilleurs outils de conception UX pour booster votre processus de développement de produits et faire en sorte que votre travail se démarque.

Que faut-il rechercher dans les outils de conception UX ?

Trouver un outil de conception UX de haute qualité peut faire la différence entre perdre des heures à jouer avec une option pointilleuse et imparfaite et rationaliser votre travail pour produire de meilleurs résultats. ⚒️

Un excellent outil de conception UX présentera les caractéristiques suivantes :

Intégrations : Le logiciel de conception UX doit s'intégrer à vos autres systèmes de conception pour créer des flux de travail transparents

: Le logiciel de conception UX doit s'intégrer à vos autres systèmes de conception pour créer des flux de travail transparents Une courbe d'apprentissage minimale : Les meilleurs outils ont une interface rationalisée qui ne prend pas une tonne de temps à apprendre. Ainsi, les experts comme les débutants peuvent se familiariser rapidement avec l'outil

: Les meilleurs outils ont une interface rationalisée qui ne prend pas une tonne de temps à apprendre. Ainsi, les experts comme les débutants peuvent se familiariser rapidement avec l'outil Fonctionnalités de collaboration : De nombreux outils UXteams de conception travaillent ensemble pourfabriquer des produits. Mon travail consiste à rechercher des outils qui permettent à tout le monde de travailler ensemble en temps réel

: De nombreux outils UXteams de conception travaillent ensemble pourfabriquer des produits. Mon travail consiste à rechercher des outils qui permettent à tout le monde de travailler ensemble en temps réel Modèles et tableaux blancs: Les outils UX doivent disposer de modèles et d'outils tels queles tableaux blancs pour la gestion de projet. La création de designs itératifs et l'innovation de nouveaux produits sont ainsi plus rapides et plus efficaces

Les 10 meilleurs outils de design UX à utiliser en 2024

Que vous soyez à la recherche de Générateurs d'art IA des outils de test, ou modèles de conception graphique il existe des outils de conception UX/UI pour vous faciliter la vie. Voici les 10 meilleurs outils UX, classés selon leurs meilleurs cas d'utilisation.

1. ClickUp #### Meilleur pour la collaboration en matière de design

Personnalisez facilement vos Tableaux blancs en y ajoutant des documents, des tâches, etc Modèle de plan de projet UX de ClickUp établit une feuille de route pour le développement et le lancement de votre produit. Décrivez le parcours de l'utilisateur, créez et hiérarchisez les tâches pour chaque membre de l'équipe, et allouez des ressources pour garantir un processus fluide.

ClickUp est bien plus qu'un outil de gestion de projet -avec cet outil à portée de main, les concepteurs UX peuvent rapidement mettre en évidence les définitions du champ d'application et développer des personas d'utilisateurs. Ensuite, rédigez des wireframes et des prototypes et mettez-les directement à l'essai et à la validation.

Utilisez ce modèle pour une conception itérative et incrémentale. Ainsi, votre équipe s'adapte et apporte des modifications pour réaliser le meilleur produit possible.

Esquissez facilement des dessins de maquettes et des idées de wireframes sur les Tableaux blancs ClickUp Tableaux blancs ClickUp facilitent également la collaboration. Utiliser Les modèles de Tableau blanc de ClickUp servent de canevas pour lancer des idées de produits, produire des diagrammes de flux et travailler avec l'ensemble de l'équipe en temps réel.

Ajoutez rapidement des images et des liens pour les références et faites passer votre projet de l'étape du concept à celle de la conception éléments d'action en quelques clics grâce à l'interface utilisateur simple.

ClickUp meilleures fonctionnalités :

La collaboration en temps réel permet à tout le monde, comme les concepteurs d'interfaces utilisateur et graphique, d'être à jour et de s'impliquer

Des hubs tout-en-un facilitent l'obtention d'ungestion de projet de design un aperçu de chaque projet et de l'étape à laquelle se trouvent les tâches

Modèles pour les dossiers de conception, les flux de travail, etcgagner du temps et d'accroître l'efficacité pour faire avancer les projets dans le pipeline

Les fonctionnalités clés de la collaboration permettent aux équipes de travailler sur le même document ou Tableau blanc

Limites de ClickUp :

Certains utilisateurs estiment que le nombre de modèles et de fonctions peut nécessiter un certain temps d'apprentissage

Les nouvelles fonctionnalités IA sont limitées aux forfaits payants, ce qui peut représenter un défi pour les grandes équipes

2. Artisanat

Le meilleur pour la collaboration en matière de conception

via InVision Mon travail est un plugin InVision qui travaille en toute transparence avec d'autres outils UX et UI, notamment Sketch et Photoshop. Toutes les mises à jour que vous apportez au style, aux animations ou à la conception sont automatiquement mises à jour dans vos autres outils. L'interface utilisateur simple vous permet de glisser-déposer des éléments de conception, d'ajouter des données et d'incorporer des images de qualité professionnelle.

les meilleures fonctionnalités de #### Craft :

Accès à Getty Images et iStock pour créer des éléments visuels avec des détails de qualité professionnelle

La synchronisation et les mises à jour instantanées permettent de gagner du temps lorsque vous concevez sur plusieurs plateformes

Limites de Craft :

Certains utilisateurs ont eu du mal à télécharger le plugin et ont dû suivre des étapes manuelles pour l'installer

Certains utilisateurs ont connu des ralentissements s'ils ont essayé d'utiliser Craft avec des systèmes d'exploitation Mac plus anciens

3. Esquisse

Meilleur pour le wireframing

via Esquisse Partie de l'UX processus de conception implique le wireframing, c'est-à-dire la création d'un guide visuel du cadre du site web. Sketch est un outil de wireframing conçu spécifiquement pour les utilisateurs de Mac afin d'apporter une assistance à la conception, aux prototypes, etc.

Il permet de créer des wireframes de faible fidélité ainsi que des wireframes de haute fidélité plus complexes. Il est doté de fonctionnalités intégrées d'icônes, de symboles et d'illustrations pour rendre les tâches de conception redondantes plus rapides que jamais.

Utilisez Sketch pour concevoir des schémas de page, des plans d'écran et identifier les éléments clés des pages d'un site web.

Les meilleures fonctionnalités de Sketch :

La conception intuitive de l'interface nécessite peu de temps pour être maîtrisée, de sorte que vous pouvez commencer à concevoir en quelques minutes

Ouvrez et modifiez des fichiers Figma pour une transition en douceur vers cet outil

Des modèles de conception réutilisables vous donnent un point de départ pour la création de feuilles de route de sites web

Limites de Sketch :

Certains utilisateurs ont constaté que les fichiers SVG complexes ne faisaient pas toujours l'objet d'une importation correcte

Lors de l'utilisation d'outils Adobe Creative Cloud tels qu'Adobe XD, certains utilisateurs ont rencontré des pépins techniques lors du transfert d'éléments de conception

4. Mockflow

Le meilleur pour le wireframing

via Mockflow Mockflow est un outil de conception UX/UI qui aide les concepteurs à visualiser et à faire un brainstorming sur les idées d'interface utilisateur et les produits numériques. La plateforme tout-en-un est idéale pour créer des mockups et garder un onglet sur l'ensemble du processus de conception.

Domaines d'application actifs de marque y compris le guide de style, permettent de documenter facilement les bonnes pratiques, y compris les polices de caractères et les couleurs. Les outils de présentation facilitent le partage des dernières mises à jour avec l'ensemble de l'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Mockflow :

Les réunions de conception virtuelles collaboratives sont dotées de fonctionnalités de discussion en direct et de modes de présentation afin que vous puissiez travailler en temps réel et obtenir des commentaires sur la conception de votre produit

plus de 20 powerups, y compris les tests utilisateurs, l'architecture de l'information, les personas, les prototypes haute fidélité et le storyboard UX

Les limites de Mockflow :

Certains utilisateurs ont déclaré qu'il était difficile d'organiser les wireframes et les sitemaps achevés

D'autres ont estimé que le champ d'utilisation était limité, ce qui le rend difficile pour les entreprises ayant des besoins de conception diversifiés

5. InVision

Le meilleur pour le prototypage

via InVision Si vous êtes à la recherche d'un outil de prototypage utilisable par les membres de votre équipe, tournez-vous vers Invision. InVision propose un tableau blanc tout-en-un pour aider les équipes à collaborer lors de la création de prototypes interactifs et d'autres éléments de conception.

Des modèles prédéfinis facilitent le lancement du processus de conception, tandis que des espaces organisés vous permettent de suivre les différents projets et les différentes étapes du processus.

Les meilleures fonctionnalités d'InVision :

La collaboration en temps réel vous permet de travailler ensemble, de faire preuve de créativité et de repartir avec des solutions et des éléments d'action

S'intègre à des dizaines d'outils de conception et de développement populairesoutils de productivité dont Notion, Slack, Salesforce et Jira

Les forfaits gratuits et les forfaits payants offrent une personnalisation en fonction des besoins de votre organisation

Limites de l'InVision :

Quelques utilisateurs auraient souhaité qu'il y ait un kit d'interface utilisateur plus robuste pour les conceptions

Vous pouvez connecter tous vos outils dans InVision pour le prototypage, mais le processus de conception proprement dit doit se dérouler dans un autre outil

6. Marvel

Le meilleur pour le prototypage

via Marvel Marvel permet aux équipes de travailler ensemble pour concevoir et tester et développer des produits dans divers contextes. Il s'agit d'une plateforme de conception qui permet d'améliorer les tests de prototypes, de rationaliser les transferts entre développeurs et d'accroître l'efficacité des tests.

Créez des interfaces utilisateur et des wireframes époustouflants en quelques minutes, puis transformez ces conceptions en prototypes sans utiliser d'autre plateforme. Confiez la conception à un développeur et suivez les résultats des tests pour obtenir des informations sur les flux d'utilisateurs, le tout au même endroit.

Les meilleures fonctionnalités de Marvel :

Création facile de designs interactifs et de prototypes fonctionnels

Stockez les fichiers de conception et les commentaires dans l'application pour garder un onglet sur la progression et les modifications à apporter

Limites de Marvel :

Certains utilisateurs ont trouvé que les éléments de l'interface utilisateur à un seul écran limitaient leur processus de conception s'ils préfèrent avoir un aperçu plus large du projet

Quelques utilisateurs ont estimé que les animations pourraient être plus fluides

7. Hotjar Engage

Le meilleur pour les tests utilisateurs

via Hotjar La seule façon de savoir si vos conceptions sont efficaces est de les tester. Une énorme partie de votre quotidien en tant que designer UX ou UI consistera à tester des prototypes ainsi que des produits et services existants.

Hotjar est un outil de recherche utilisateur incroyablement utile qui offre des perspectives sur la façon dont les utilisateurs utilisent votre site, sur les designs qui convertissent et sur les endroits où les lecteurs cliquent hors de la page. L'outil Engage vise à automatiser le processus de test des utilisateurs. Identifiez les domaines à améliorer et planifiez des appels avec des utilisateurs en chair et en os pour tester des solutions.

Hotjar Engage meilleures fonctionnalités :

Connectez-vous directement avec vos propres utilisateurs et parties prenantes ou utilisez leur pool de plus de 200 000 participants pour tester vos produits et spécifications

Convertit automatiquement les notes horodatées des appels en éléments d'action

Les limites de Hotjar Engage :

Vous ne pouvez faire des enregistrements de session que sur une seule zone du site à la fois, ce qui pose des problèmes aux concepteurs qui effectuent plusieurs tests simultanés

Il n'y a pas de numéro de téléphone pour le service client, vous devrez donc attendre l'assistance par e-mail

8. Atelier optimal

Le meilleur pour les tests utilisateurs

via Atelier optimal Les outils de conception UX/UI comme Optimal Workshop peuvent améliorer les tests d'utilisabilité et vous aider à développer le produit final. Optimal Workshop est une plateforme axée sur les données qui rationalise la recherche utilisateur et fournit des informations exploitables en un seul endroit.

Les outils de recherche quantitative et qualitative intégrés permettent aux membres de l'équipe de prendre les bonnes décisions lors de la conception de nouveaux designs et de la mise à jour des designs existants.

Les meilleures fonctionnalités d'Optimal Workshop :

5 outils de recherche spécialisés dont OptimalSort, Treejack, Chalmarks, Questions et Reframer pour optimiser votre disposition et obtenir un retour d'information

De multiples méthodologies d'analyse vous permettent d'afficher vos données comme vous le souhaitez

Accès à 239 millions de participants et outils permettant d'inviter facilement vos propres concepteurs UX ou collaborateurs à tester vos dernières conceptions

Limites de l'atelier optimal :

Vous ne pouvez choisir que 10 réponses à diagrammer sur un graphique à un moment donné

Vous ne pouvez pas diviser les publics en un seul test ; vous devez effectuer plusieurs tests pour chaque public, ce qui entraîne un retour d'information plus lent pour les études d'expérience utilisateur de grande envergure

9. Axure

Meilleur pour la conception de sites Web réactifs

via A (https://www.axure.com/)[ure](https://www.axure.com/) Lorsqu'il s'agit de conception web responsive, disposer d'un outil UX qui permet la personnalisation est clé. Axure vous permet de jouer avec les déclencheurs d'évènements, la logique conditionnelle de disposition et les actions de conception pour créer la meilleure expérience utilisateur.

Utilisez les widgets Web intégrés pour concevoir des grilles et des interfaces dynamiques en quelques minutes au lieu de quelques heures.

Les meilleures fonctionnalités d'Axure :

Les conteneurs multi-états rendent instantanément défilables toutes les conceptions au sein du panneau dynamique, ce qui améliore la conception sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles tels que les iPhones et les Androïdes

Les affichages adaptatifs conviviaux vous permettent de concevoir sur une seule page afin d'aborder le redimensionnement et les dispositions dans différentes vues

Aucun code n'est nécessaire, ce qui rend la conception accessible même aux personnes n'ayant pas de connaissances en CSS ou en HTML

Limites d'Axure :

Certaines nouvelles versions ont présenté des bugs lors du lancement initial

La courbe d'apprentissage est abrupte par rapport à d'autres outils de conception

10. Webflow

Le meilleur pour la conception de sites Web réactifs

via Flux Web Un aspect clé de l'optimisation de l'expérience utilisateur se produit dans la conception de l'affichage. Le responsive web design garantit un bon rendu des pages web, qu'elles soient consultées via un smartphone, un ordinateur portable, un ordinateur de bureau ou une tablette. Utilisez Webflow pour que les lecteurs puissent afficher votre site web de manière transparente, quelle que soit leur méthode d'affichage.

L'outil Designer de Webflow rationalise également la conception et la rend accessible à tous les utilisateurs, quelle que soit leur expérience en matière de code. En tant que plateforme sans code, vous pouvez créer vos propres designs et les confier à des développeurs compétents ou les publier vous-même.

Glissez et déposez des éléments de style, des composants réutilisables et des images pour créer un look que vous aimez.

Les meilleures fonctionnalités de Webflow :

Les outils de personnalisation vous permettent de modifier la typographie et de définir une palette de couleurs globale pour répondre à vos besoins en matière d'image de marque

Le contrôle achevé de la disposition vous permet de concevoir à votre façon

Les sections à glisser-déposer facilitent l'accès au Tableau pour les débutants

De nombreux tutoriels permettent de comprendre comment tout fonctionne en moins de temps que les concurrents

Limites de Webflow :

Certains concepteurs avancés ont estimé que les composants étaient limités

Il n'y a pas de moyen facile de copier les éléments entre les projets, vous devrez donc les reconstruire manuellement si vous travaillez sur deux sites distincts

Donnez vie à vos designs avec ClickUp

En matière de conception UX/UI, la quête d'efficacité est sans fin. Laissez ClickUp améliorer votre parcours de conception. Utilisez des tableaux blancs pour faire du brainstorming et développer des feuilles de route de produits. Créez des wireframes et des prototypes fonctionnels avant de passer aux tests utilisateurs.

Montez un forfait de projet de conception, automatisez la création de tâches et gagnez du temps pour créer un meilleur environnement de collaboration avec des outils UX sur lesquels tout le monde peut travailler.

