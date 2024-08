10 modèles et exemples gratuits de dossiers de création

Quelle que soit votre entreprise, il est difficile pour les projets créatifs de garder l'équilibre. Vous devez vous assurer qu'ils restent sur la bonne voie, mais vous ne voulez pas les structurer au point qu'ils deviennent des formules. ⚖️

D'un côté, moins de structure laisse plus de place à la créativité, c'est-à-dire à la partie la plus amusante ! En mettant l'accent sur les idées, on obtient de belles conceptions, un contenu attrayant et une collaboration réfléchie. Mais d'un autre côté, l'absence de processus, de comptes rendus et de conseils conduit souvent au non-respect des délais et à un manque de cohérence dans l'ensemble du travail.

De plus, la structure de votre projets créatifs c'est ce qui leur permet de connaître la réussite ! Sans une procédure opérationnelle solide et normalisée pour l a fondation, il se peut que l'équipe ne comprenne pas clairement ce que votre projet tente réellement d'accomplir.

C'est pourquoi un briefing créatif est essentiel à tout projet créatif, quelle que soit sa complexité ou sa taille ! En mettant l'accent sur la créativité et la structure, le briefing créatif est le compromis entre votre design et votre équipe teams marketing l'ont cherché !

Ces documents vous aident à réfléchir et à consolider les qui, quoi, où, quand et pourquoi de votre projet. Ils permettent à votre équipe de s'aligner sur les objectifs et d'établir les prochaines étapes ! De plus, ils font souvent l'objet d'un processus d'approbation rigoureux de la part de tous les acteurs clés, ce qui vous permet de savoir que le produit fini répondra à toutes les attentes (ou les dépassera).

Mais il n'est pas nécessaire de repartir de zéro en ce qui concerne votre briefing créatif pour chaque nouveau projet. Au lieu de cela, investissez votre temps de manière plus productive, grâce à un modèle de briefing créatif ! Ces ressources sont faciles à utiliser, collaboratives et, surtout, personnalisables !

Et heureusement pour vous, nous avons déjà fait le travail pour vous proposer les 10 meilleurs modèles de briefing créatif pour tous les cas d'utilisation ! Suivez la suite pour plus de FAQ sur le brief créatif, les fonctionnalités clés, les ventilations de modèles, et plus encore. 🎨

Qu'est-ce qu'un modèle de briefing créatif ?

Un modèle de briefing créatif est un document pré-construit qui définit les informations clés, les paramètres et les objectifs d'un projet créatif à venir. Ces documents sont généralement créés pour les parties prenantes et les membres du projet afin qu'ils restent alignés sur.. les objectifs du projet tout au long de son cycle de vie et conservés par les gestionnaires de projet afin de pouvoir s'y référer facilement.

Les dossiers de création sont également, et bien, brefs. Nous ne cherchons pas des pages de recherche, nous cherchons un résumé de haut niveau de ce que vous allez livrer. Si des ressources supplémentaires sont nécessaires pour le contexte, créez un lien hypertexte 🙂

Les dossiers de création se présentent sous de nombreux formulaires, notamment en fonction du type et de la complexité de votre projet, mais chacun d'entre eux suit un ensemble de paramètres abonnés afin que tout soit en ordre avant la réunion de lancement. Le briefing créatif est un peu comme un livre de coloriage : il fixe les paramètres dans lesquels votre équipe créative doit travailler au mieux de ses capacités ! Bonus : Exemples de dossiers de création !

10 modèles de dossiers de création

Votre brief créatif est d'autant plus utile qu'il s'intègre parfaitement à vos autres outils de travail. Et comme ClickUp est le seul logiciel de logiciel de gestion de projet créatif suffisamment flexible pour rassembler tout votre travail à travers les applications en une seule plateforme centralisée, c'est par là que nous commençons. ✅

Découvrez les 10 meilleurs modèles de brief créatif pour pratiquement tous les cas d'utilisation dans ClickUp ! Accédez à des documents collaboratifs et préconstruits , Tableaux blancs les tableaux blancs, les flux de travail, les listes et bien plus encore, tout cela gratuitement !

1. Modèle de briefing créatif par ClickUp

Modèle de briefing créatif par ClickUp

Nous commencerons par ce qui pourrait être le modèle de briefing créatif le plus facilement modifiable et le plus complet que vous puissiez trouver. Le Modèle de briefing créatif par ClickUp permet à votre équipe créative d'être sur la même page et de travailler aux mêmes objectifs dès le départ. Ce modèle facile à utiliser pour les débutants ClickUp Doc le modèle ClickUp Doc est mis en forme pour assister les tableaux, les médias et les checklists. De plus, des sections désignées permettent d'organiser clairement et de localiser rapidement les informations relatives au projet. Ces sections comprennent

Objectifs

La cible

Messages

Produits à livrer

Le budget

Échéancier et jalons

Parties prenantes clés et approbations Documents ClickUp est l'idéal éditeur de documents pour votre modèle de briefing créatif pour ses nombreuses fonctionnalités de collaboration telles que la modification en cours , commentaires assignés et le partage d'URL. Ses fonctions intuitives de mise en forme, de stylisme et de modification en cours de texte vous aident également à créer des notes d'information très visuelles et attrayantes que les parties prenantes peuvent lire sans que le chef de projet n'ait besoin de leur faire une présentation !

Et comme les ClickUp Docs vivent dans votre environnement de travail, vous pouvez convertir le texte en tâches actionnables, ajouter des étiquettes dans vos documents pour faciliter les références et mettre votre travail à jour automatiquement sans avoir à appuyer sur "enregistrer"

2. Brief créatif Tableau blanc Modèle par ClickUp

Brief créatif Tableau blanc modèle par ClickUp

Les modèles de briefing créatif sont souvent des documents préfabriqués, mais il n'est pas nécessaire qu'ils le soient ! Une partie clé de l'élaboration de votre brief créatif commence lors du processus de brainstorming. Et quelle meilleure façon de mettre en œuvre vos meilleurs techniques d'idéation que sur une approche dynamique logiciel de Tableau blanc numérique ? 🤓

Le Modèle de Tableau blanc pour le briefing créatif par ClickUp permet d'aller plus loin dans l'élaboration d'un briefing type, en appliquant un modèle de tableau blanc pré-construit Liste de tâches de projets créatifs dans votre environnement de travail et diagramme de brainstorming à l'aide de sa fonction de collaboration Tableau blanc fonctionnalité.

Les tableaux blancs sont idéaux pour capturer vos idées et les mettre en œuvre dès qu'elles se présentent. Utilisez ce diagramme comme cadre pour explorer les objectifs de votre projet créatif, les données démographiques du public, les forfaits de recherche et des flux de travail potentiels. Et lorsque vous êtes prêt à passer à la phase suivante, il vous suffit de convertir votre texte, votre forme ou votre note directement en une tâche ClickUp !

Alors que le modèle précédent était complet dans les sections du document et la mise en forme, ce modèle de Tableau blanc est riche en fonctionnalités pour transmettre la même information visuellement ! Dans ce modèle, vous trouverez :

Septstatuts de tâches personnalisés pour superviser toute la progression

NeufChamps personnalisés pour apporter plus de contexte dans chaque affiche et dans chaque tâche

Quatreaffichages du projet dont l'Échéancier, la Liste et la vue Document

Flux de travailautomatisations pour faire avancer votre projet (sans le travail fastidieux entre les tâches)

Et ce n'est pas tout. Ce modèle permet à votre équipe de création, aux parties prenantes et aux clients d'avoir toujours accès aux informations dont ils ont besoin au fur et à mesure que votre projet prend forme.

3. Brief créatif Modèle de planification de la demande par ClickUp

Briefing créatif - Modèle de planification de la demande par ClickUp

Le processus créatif commence bien avant que le brief ne prenne forme. Vous devez être en mesure de fixer des objectifs clairs qui permettent à tout le monde de savoir où le projet doit aller, ainsi qu'une feuille de route sur la manière d'y parvenir. Vous aurez probablement à jongler avec plusieurs idées de projets à la fois - comment faire pour décider quels projets seront développés en premier ?

L'ordre de priorité des projets peut dépendre des ressources actuelles, de la quantité de travail nécessaire et de la complexité. Mais en fin de compte, il s'agit des projets qui trouvent le plus d'écho auprès de vos clients ou de votre public. En d'autres termes, il faut qu'il y ait une demande pour le projet avant que vous ne puissiez justifier une action. C'est là qu'intervient le Brief créatif Modèle de planification de la demande par ClickUp entre en jeu.

Ce modèle de liste est conçu pour les équipes qui gèrent plusieurs campagnes créatives à la fois. Avec cinq statuts personnalisés disposés sur un Tableau Kanban interactif utilisant la technologie L'affichage Tableau de ClickUp grâce à la vue Tableau de ClickUp, vous pouvez gérer visuellement chaque petite étape de la progression de plusieurs projets à l'aide des 20 champs personnalisés inclus dans ce modèle.

4. Modèle de présentation de produit par ClickUp

Modèle de fiche produit par ClickUp

Pour que le processus de développement d'un produit se déroule sans heurts, il est essentiel que tout le monde soit sur la même page. Le Modèle de briefing produit par ClickUp apporte une solution à ce défi avec un document détaillé pour favoriser la collaboration interfonctionnelle, faire référence à des recherches de haut niveau et travailler à la réussite du lancement d'un produit.

Grâce à ce modèle de briefing créatif, les chefs de produit peuvent facilement travailler avec les membres, les parties prenantes ou les clients pour organiser les spécifications du produit, examiner les commentaires et décider des prochaines étapes, le tout à partir du même document.

À la base, ce modèle mis en forme donne la priorité aux informations clés dont vos équipes auront besoin pour se mettre au travail. Il comprend un simple aperçu, des spécifications fonctionnelles, un plan de mise en production détaillé, une description du problème à résoudre et une liste des membres clés de l'équipe.

en savoir plus sur le processus de développement d'un produit ? modèle de gestion de produit intuitif pour guider votre flux de travail !

5. Modèle de briefing de campagne par ClickUp

Modèle de dossier de campagne par ClickUp

L'élaboration d'un briefing de campagne créative demande un peu plus d'huile de coude que celle d'un projet ordinaire. À l'instar des notes d'information sur les produits, ils nécessitent la contribution, l'action et la collaboration d'autres services pour être menés à bien. En effet, les campagnes sont généralement composées de plusieurs petits projets visant à obtenir un résultat plus important. Les Modèle de dossier de campagne par ClickUp décrit ces paramètres clés et permet aux gestionnaires de projet de superviser plus facilement les nombreux éléments mobiles d'une campagne.

Ce document ClickUp de cinq pages décompose les éléments de votre campagne à partir d'un niveau élevé afin d'assurer l'alignement des messages et des objectifs depuis le sommet jusqu'à la base. En commençant par l'exposé général de la campagne, ce modèle définit l'objectif, la cible et le budget, les produits à livrer des ressources, etc. Dans ces sections, vous serez invité à approfondir les détails pour guider les autres éléments de votre campagne.

À partir de là, des sous-pages prédéfinies vous aideront à créer des briefs pour les éléments créatifs et les actifs de votre campagne.

6. Modèle de dossier d'évènement par ClickUp

Modèle de dossier d'évènement par ClickUp

Organiser un évènement n'est pas une mince affaire ! Mais le Modèle de dossier d'évènement par ClickUp est la ressource idéale pour s'assurer que vous donnez le coup d'envoi de votre événement gestion de projet d'évènement de la meilleure façon possible.

Ce document sert de checklist détaillée à laquelle se référer tout au long de la phase de planification et d'exécution pour gérer la logistique et les ressources de l'évènement et, en fin de compte, sa réussite.

La section résumé présente non seulement le titre, la date et l'emplacement de l'évènement, mais vous permet également de lier votre modèle de projet ClickUp et votre canal de communication pour l'évènement. Les autres sections comprennent une description des objectifs, de votre cible, de l'équipe de projet travaillant à la planification et à l'exécution de l'évènement, ainsi qu'un calendrier spécifique de l'évènement.

Il s'agit d'un modèle idéal pour présenter la progression aux parties prenantes et aux clients afin de s'assurer que les besoins de l'évènement sont satisfaits avant l'envoi des contrats et la sélection des fournisseurs.

7. Modèle de briefing de contenu SEO par ClickUp

Modèle de résumé de contenu SEO par ClickUp

Il ne s'agit pas seulement d'avoir un flux régulier de blogs planifiés sur votre site web calendrier de contenu -il s'agit de s'assurer qu'ils atteignent le bon public ! Des examens et des stratégies d'optimisation des moteurs de recherche (SEO) appropriés sont la clé pour y parvenir et devraient constituer un élément essentiel de votre.. flux de création de contenu pour vous assurer que vos écrits sont bien classés.

Bien qu'il existe de nombreux outils que vous consulterez tout au long de votre processus de création de contenu, il n'est pas rare que vous ayez à les utiliser Gestion de projet SEO il est essentiel de disposer d'un point de départ fiable comme le Modèle de briefing de contenu SEO par ClickUp peut fournir aux prestataires tout ce dont ils ont besoin pour créer un contenu à la fois attrayant et optimisé pour les recherches.

En plus d'un aperçu du projet, ce modèle de document comprend le titre SEO, la méta-description et le nombre de mots prévu. Un modèle de Section OKR laisse de l'espace pour les objectifs et les résultats clés, le public cible et les informations sur les mots clés afin d'orienter le contenu, et un plan permet aux rédacteurs de commencer à structurer leur contenu.

Bonus: Générateurs de contours !

8. Modèle de dossier de conception par ClickUp

Modèle de dossier de conception par ClickUp

Si vous cherchez à ajouter des images à un blog ou à créer des articles pour des médias sociaux vous devrez probablement commencer par soumettre une demande de conception. Ces demandes permettent de recueillir des informations de base sur l'image ou le graphique dont vous avez besoin, et contribueront en fin de compte à la forme de l'image ou du graphique le dossier de conception .

Étant donné que ces demandes ne représentent souvent qu'une petite partie d'un projet plus vaste, votre équipe de conception sera probablement amenée à gérer plusieurs dossiers à la fois - parfois plusieurs par jour ! C'est pourquoi il est important de disposer d'un cadre organisé tel que le Modèle de dossier de conception par ClickUp un outil indispensable pour conserver l'ensemble des demandes, des progressions et des retours d'information.

Utilisez-le pour définir les objectifs, l'étendue et l'échéancier de votre projet avec plusieurs vues pour gérer votre travail sous tous les angles. Vous pouvez même attribuer des responsabilités, déléguer des éléments d'action et définir les priorités des tâches à partir d'une seule vue Liste.

Suivez ensuite l'exécution du projet de conception à l'aide de statuts de tâches personnalisés et d'un tableau Kanban prédéfini pour vous assurer que l'échéancier des produits livrables est respecté et que chaque partie prenante est au courant de l'état d'avancement du projet à tout moment.

9. Modèle de briefing de campagne marketing par ClickUp

Modèle de dossier de campagne de marketing par ClickUp

Le Modèle de dossier de campagne marketing par ClickUp brille non seulement par sa facilité d'utilisation, mais aussi par sa présentation. Une page de couverture prête à être présentée facilite la transmission visuelle de vos informations essentielles, tandis que les sections consacrées à la cible, au budget proposé et à vos dates importantes facilitent la planification.

Au fur et à mesure que vous développez le dossier, vous pouvez également ajouter du contexte en intégrant du matériel marketing supplémentaire et des références. En bref, il s'agit de l'aperçu parfait pour toute équipe travaillant à la planification et à l'exécution d'une campagne de marketing.

10. Résumé du projet de marketing par ClickUp

Résumé du projet de marketing par ClickUp

Croyez-le ou non, tous les projets de marketing ne sont pas des campagnes ! Pour les petits projets ou les demandes individuelles, le Modèle d'exposé de projet de marketing par ClickUp est l'outil qu'il vous faut. Cette tâche préétablie permet de simplifier et de structurer les choses, afin que vous puissiez vous concentrer sur la partie la plus intéressante : la créativité !

Cette tâche et ses sous-tâches vous permettent d'obtenir toutes les informations clés dont vous avez besoin pour lancer le projet, y compris le public, l'aperçu, les étapes suivantes et les acteurs clés.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de briefing créatif ?

Vous avez besoin d'aide pour choisir un modèle de briefing créatif ? Les meilleurs modèles de briefing créatif doivent être suffisamment standardisés pour être remplis rapidement à chaque nouveau projet, tout en étant suffisamment généraux pour laisser de la place à un développement unique.

Ce n'est pas une mince affaire, surtout si l'on considère les nombreux types de brefs créatifs dont vous pourriez avoir besoin. Mais c'est possible ! Recherchez des cahiers des charges qui comprennent les éléments suivants :

Un résumé rapide du projet . De cette façon, tout le monde comprendra l'essentiel du projet - en particulier les parties prenantes et lesl'équipe interfonctionnelle membres

. De cette façon, tout le monde comprendra l'essentiel du projet - en particulier les parties prenantes et lesl'équipe interfonctionnelle membres Une section pour le public cible , avec un espace pour expliquer certaines des nuances concernant ce public et les problèmes auxquels il est confronté

, avec un espace pour expliquer certaines des nuances concernant ce public et les problèmes auxquels il est confronté Les objectifs du projet . Il est toujours utile qu'un concepteur ou un rédacteur sache exactement pourquoi il fait ce qu'il fait

. Il est toujours utile qu'un concepteur ou un rédacteur sache exactement pourquoi il fait ce qu'il fait Une marge de manœuvre pour des informations ouvertes . Votre dossier ne contiendra pas tous les détails. En fait, certains éléments du projet peuvent encore faire l'objet de discussions - votre dossier aidera en fin de compte ces éléments à prendre forme

. Votre dossier ne contiendra pas tous les détails. En fait, certains éléments du projet peuvent encore faire l'objet de discussions - votre dossier aidera en fin de compte ces éléments à prendre forme L'échéancier du projet. Il paramètre les attentes en matière de production et de délais d'achèvement du projet

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/CU\_Docs-3.0\_Hierarchy-1.gif Création de procédures opératoires normalisées dans ClickUp Docs /$$$img/

Accédez aux documents depuis n'importe quel endroit de votre environnement de travail ClickUp et ajoutez des sous-pages imbriquées, des tableaux et des styles pour créer la structure parfaite

Et bien sûr, il doit être facile à achever. Moins le gestionnaire de projet passera de temps à le remplir chaque fois qu'il en aura besoin, plus il pourra se concentrer sur les produits livrables du projet.

Rationalisez vos projets créatifs à l'aide d'un modèle de briefing créatif

Monter des produits, des campagnes et des livrables créatifs est un travail difficile. Alors pourquoi rendre la tâche plus difficile qu'elle ne doit l'être ? Lorsque vous utilisez le bon modèle de briefing créatif, une grande partie de l'organisation est déjà terminée pour vous.

La vaste gamme de ClickUp Bibliothèque de modèles est remplie de milliers de modèles pour tous les cas d'utilisation ! Accédez gratuitement à l'un des 10 modèles listés ci-dessus pour commencer à élaborer les briefs créatifs parfaits en un rien de temps. Et lorsque vous serez prêt à lancer votre projet créatif, ClickUp dispose des fonctionnalités idéales pour vous aider à le faire.

Trouvez des centaines de fonctionnalités de la gestion de projet , plus de 1 000 intégrations une fonctionnalité intégrée de Tableau blanc, une fonction de document collaboratif éditeur, et plus encore lorsque vous vous inscrivez à ClickUp dès aujourd'hui .