10 meilleurs outils pour le Design Thinking en 2024

Le design thinking est une méthodologie de résolution de problèmes permettant d'innover et de créer des produits et des services centrés sur l'humain. Elle implique l'empathie pour l'utilisateur final, l'itération et une compréhension profonde du problème à résoudre.

Cependant, la pensée design n'est pas seulement un processus. Il implique également l'utilisation d'outils spécifiques pour faciliter les étapes de conception.

Ces outils peuvent aller des cartes mentales aux cartes d'empathie, des plans de parcours et des personas d'utilisateurs et les logiciels de gestion de projet. Chaque outil sert un objectif spécifique et aide les concepteurs à acquérir des connaissances, à générer des idées et à prototyper des solutions.

Dans ce guide, nous allons explorer les 10 principaux outils de design thinking qui peuvent aider les équipes à mettre en œuvre avec succès le processus de design thinking. Ces outils sont les suivants les plans d'empathie et les journey maps aux logiciels de prototypage et aux sprints de conception !

Que faut-il rechercher dans un outil de réflexion sur le design ?

Le design thinking est un processus qui consiste à comprendre les besoins des utilisateurs, à définir le problème, le brainstorming de solutions de construire des prototypes et de les tester. Mais voilà : les outils peuvent faire ou défaire votre expérience de la pensée design.

Achevez un flux de travail complet avec vos équipes de création et de conception dans ClickUp

Les meilleurs outils de design thinking vous aident à organiser vos pensées, à mieux travailler avec les autres et à agir sur les idées. À faire, donc, pour choisir l'outil de design thinking idéal pour votre équipe ?

Voici les caractéristiques clés à prendre en compte lors de la sélection de l'outil de design thinking idéal :

Personnalisation : Les membres de l'équipe peuvent adapter l'outil à leurs processus de réflexion sur le design et..flux de travail en matière de conception graphique *Assistance au processus itératif : L'outil assiste un processus itératif, permettant à chacun d'exécuter plusieurs itérations de conception et de peaufiner les solutions

: Les membres de l'équipe peuvent adapter l'outil à leurs processus de réflexion sur le design et..flux de travail en matière de conception graphique *Assistance au processus itératif : L'outil assiste un processus itératif, permettant à chacun d'exécuter plusieurs itérations de conception et de peaufiner les solutions Documentation : L'outil offre des fonctionnalités de gestion de projet permettant de partager les connaissances, de stocker les idées créatives, de suivre la progression et d'accroître la responsabilité

: L'outil offre des fonctionnalités de gestion de projet permettant de partager les connaissances, de stocker les idées créatives, de suivre la progression et d'accroître la responsabilité Collaboration : Les collaborateurs du projet peuvent facilement communiquer avec les autres membres de l'équipe pour partager leurs idées et leurs commentaires

: Les collaborateurs du projet peuvent facilement communiquer avec les autres membres de l'équipe pour partager leurs idées et leurs commentaires Visualisation : L'outil offre des fonctionnalités de visualisation pour faciliter les différentes étapes de la réflexion sur la conception

: L'outil offre des fonctionnalités de visualisation pour faciliter les différentes étapes de la réflexion sur la conception Automatisation : Les membres de l'équipe peuvent améliorer leurs solutions créatives en automatisant les tâches manuelles quotidiennes dans l'outilprocessus de conception *Intégration : Les outils de réflexion sur la conception doivent s'intégrer à d'autres outils en ligne Développement agile de produits tels que le prototypage, la recherche sur l'utilisateur, les entretiens avec l'utilisateur et les outils d'aide à la conceptionles tests d'utilisabilité ## 10 meilleurs outils de design thinking en 2024

Notre liste des 10 meilleurs outils de design thinking présente une fonctionnalité d'outils et de logiciels qui peuvent aider les équipes à idéer, prototyper et tester les solutions possibles plus efficacement. De wireframing et outils de prototypage aux plateformes de collaboration numérique, ces outils offrent tout ce dont vous avez besoin pour rationaliser votre processus de réflexion sur le design et maximiser la productivité de votre équipe !

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre flux de travail de design thinking

ClickUp est une plateforme de productivité conçue pour fournir des solutions mur à mur pour n'importe quelle équipe ou.. feuille de route du produit . Des tâches quotidiennes aux projets complexes, ClickUp offre des centaines de fonctionnalités pour faciliter les différentes étapes du processus de design thinking. Que votre équipe travaille de manière asynchrone ou en temps réel, vous disposerez du contexte et des outils nécessaires pour faire avancer les projets !

De plus, ClickUp s'intègre à plus de 1 000 autres outils de travail, notamment Slack, Google Drive, Figma et Loom, pour centraliser vos applications de travail dans un environnement de travail collaboratif.

Par exemple, l'intégration avec Figma permet aux concepteurs de collaborer et de partager facilement leur travail avec les membres de leur équipe directement dans ClickUp. Parallèlement, l'intégration avec Loom peut aider à rationaliser la communication au sein de l'équipe en permettant aux utilisateurs d'enregistrer et de partager rapidement des messages vidéo dans les tâches et les commentaires !

ClickUp meilleures fonctionnalités

Limites de ClickUp

Un si grand nombre d'outils de collaboration puissants peut poser une courbe d'apprentissage

Tous les affichages ne sont pas encore disponibles dans l'application mobile !

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Business Plus : 19 $/mois par utilisateur

: 19 $/mois par utilisateur Enterprise : Contact pour les prix

G2 : 4.7/5 (6 500+ commentaires)

: 4.7/5 (6 500+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 500+ commentaires)

ClickUp pour les équipes de production

Découvrez l'essentiel Modèles de gestion des produits !

2. Hotjar

via Hotjar Hotjar est un outil de design thinking aidant les entreprises à mieux comprendre le comportement et les préférences de leurs clients. Il fournit une suite d'outils pour les données de recherche utilisateur et les cartes thermiques afin d'identifier les points de douleur, d'optimiser les expériences utilisateur et de favoriser les discussions. L'une des fonctionnalités clés de Hotjar est sa capacité à créer des enregistrements de visiteurs, ce qui permet aux entreprises de voir exactement comment les utilisateurs interagissent avec leur site web ou leur application.

En plus des enregistrements de visiteurs, Hotjar offre également une variété d'autres outils pour recueillir des commentaires, y compris des sondages, des enquêtes et des formulaires. Les entreprises peuvent ainsi recueillir des informations directement auprès de leurs utilisateurs et mieux comprendre leurs besoins et leurs préférences.

Les meilleures fonctionnalités de Hotjar

Enregistrement des visiteurs et relecture des sessions

Cartes thermiques pour suivre le comportement des utilisateurs sur les pages web

Analyse de l'entonnoir de conversion pour optimiser les entonnoirs de vente

Sondages et enquêtes pour recueillir les commentaires des utilisateurs

Analyse du comportement des utilisateurs et segmentation

Les limites de Hotjar

Capacités de filtrage limitées sur les forfaits gratuits et les plans de niveau inférieur

Les diagrammes personnalisés ne sont disponibles que pour les équipes du forfait Scale

Jusqu'à 10MB de capture HTML

Prix de Hotjar

Basique : Free

: Free Plus : 32 $/mois

: 32 $/mois Business : 80 $/mois

: 80 $/mois Echelle : 171 $/mois

G2 : 4.3/5 (200+ commentaires)

: 4.3/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (480+ commentaires)

Bonus:_ *Logiciel de cartographie du parcours client* !

3. Figma

via Figma La cohérence de la conception est un aspect essentiel de tout projet de conception réussi, et Figma facilite la tâche des équipes grâce à des actifs consultables et des styles partageables. Figma permet aux concepteurs de créer une bibliothèque centralisée de ressources, y compris des icônes, des logos et d'autres éléments de conception. Tout le monde peut utiliser les ressources approuvées et maintenir la cohérence de l'aspect et de la convivialité de ses créations !

Figma est également doté de fonctionnalités permettant de créer et de partager des styles pour la typographie, la couleur et d'autres éléments de conception. Les designers peuvent appliquer des styles cohérents à toutes leurs créations, quel que soit le designer qui travaille dessus. Ces styles peuvent être mis à jour en un seul endroit et appliqués automatiquement à toutes les conceptions.

Figma meilleures fonctionnalités

Basé sur le cloudcollaboration et partage de la conception* Bibliothèques de composants et de styles pour des flux de travail de conception efficaces

Historique des versions et sauvegarde des fichiers

Outils de gestion d'équipe et permissions des utilisateurs

Intégration avec des outils tiers tels que Slack et ClickUp

Limites de Figma

Fonctionnalité hors ligne limitée, car il s'agit principalement d'un outil basé sur le cloud

Bibliothèque de plugins limitée par rapport à d'autres outils de design thinking

Pas d'application mobile

Prix de Figma

Débutant : Free

: Free Figma Professionnel : 12 $ par éditeur/mois

: 12 $ par éditeur/mois Figma Organisation : 45 $ par éditeur/mois

: 45 $ par éditeur/mois Enterprise : 75 $ par éditeur Figma/mois

G2 : 4.7/5 (780+ commentaires)

: 4.7/5 (780+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (590+ avis)

4. Make My Persona

Via Créer mon personnage par HubSpot

MakeMyPersona est un outil de design thinking développé par HubSpot pour aider les entreprises à créer des buyer personas détaillés. Les buyer personas sont des représentations fictives d'un client idéal et sont essentiels aux entreprises pour mieux comprendre leur cible.

Mais le fait est que MakeMyPersona permet aux entreprises de créer des personas détaillés en répondant à une série de questions liées à la démographie, aux intérêts, aux objectifs et aux points de douleur du client. L'outil génère ensuite un rapport de persona détaillé qui comprend le nom, l'âge, le titre du poste du client, et plus encore.

En créant des personas détaillés, les entreprises peuvent adapter leurs messages et leurs offres aux besoins spécifiques de leur cible. Cela peut résulter en un engagement accru des clients et des taux de discussion plus élevés.

Make My Persona meilleures fonctionnalités

Modèles de persona utilisateur pour les études de marché et la conception centrée sur l'utilisateur

Modèles de persona et questionnaires personnalisables

Outils de collaboration pour la création de persona et le processus de design thinking

Accès aux ressources marketing et commerciales complètes de HubSpot

Des personas en ligne illimités pour l'assistance aux tests des utilisateurs

Faire de mes personas des limites

Fonctionnalités limitées au-delà de la création de personas, car il s'agit principalement d'un outil autonome

Personnalisation limitée des modèles de personas par rapport à d'autres outils de création de personas

Manque dedes fonctionnalités de gestion de projet de conception pour l'assistance à chaque étape de la réflexion sur la conception

Make My Persona pricing

Make My Persona est un outil gratuit

Make My Persona évaluations et critiques

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

5. Optimizely

via Optimizely Optimizely est une plateforme d'optimisation de sites web permettant aux entreprises de tester et d'optimiser le contenu de leur site web pour un impact maximal. La plateforme offre une suite d'outils pour les tests A/B, la personnalisation et l'analyse afin que les entreprises puissent prendre des décisions basées sur les données concernant le contenu de leur site web.

Avec Optimizely, les entreprises peuvent tester et optimiser tout, des titres et images aux pages d'atterrissage entières, en passant par les flux d'utilisateurs. La plateforme est basée sur le cloud, ce qui la rend accessible de n'importe où avec une connexion internet. Optimizely est un outil formidable pour améliorer les performances des sites web et augmenter les taux d'engagement et de discussion !

Les meilleures fonctionnalités d'Optimizely

Plateforme de test et d'expérimentation A/B pour l'optimisation des sites web et des applications

Éditeur visuel pour créer et déployer des expériences

Outils de personnalisation pour des expériences utilisateur sur mesure

Analyses d'expériences et rapports pour les tests d'utilisabilité

Intégration avec d'autres outils d'analyse et de marketing

Limites d'Optimizely

Fonctionnalités limitées pour les utilisateurs non techniques qui peuvent avoir besoin de s'appuyer sur des développeurs pour des expériences plus complexes

Petite bibliothèque d'intégrations par rapport à d'autres outils de design thinking

Modèle de tarification coûteux, ce qui le rend moins accessible pour les petites entreprises

Prix d'Optimizely

Contactez Optimizely pour connaître les options de forfaits

G2 : 4.3/5 (60+ commentaires)

: 4.3/5 (60+ commentaires) Capterra : $$$A

6. SessionLab

via SessionLab Sessionlab est un outil de design thinking basé sur le web qui fournit un intervalle de fonctionnalités permettant de forfaiter, d'organiser et d'animer des réunions et des ateliers efficaces. L'outil est conçu pour aider les équipes à construire des solutions innovantes et à réduire le temps de production des évènements.

L'une des fonctionnalités clés de Sessionlab est sa vaste bibliothèque de modèles préconçus pour différents types de réunions et d'ateliers types de réunions et d'ateliers. Ces modèles comprennent des agendas, des exercices et des outils d'animation. Ils peuvent être personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques de l'évènement et de l'équipe. Sessionlab fournit également un intervalle d'outils pour gérer les commentaires des participants, capturer et partager les notes de réunion, et assurer le suivi des éléments d'action.

Les meilleures fonctionnalités de SessionLab

Facilitation et atelieroutils de forfaits pour le processus de design thinking et les méthodologies Agile

Modèles d'agenda personnalisables pour créer une plateforme de recherche sur les utilisateurs

Outils de collaboration pour la planification d'ateliers en équipe

Modèles privés sur les forfaits payants

Aperçu des activités de l'équipe

Limites de SessionLab

Personnalisation limitée des modèles d'agenda par rapport à d'autres outils de planification d'atelier

Fonctionnalité limitée pour la gestion de projet au-delà de la planification d'atelier

Pas de fonction hors ligne

Prix de SessionLab

Basique : Free pour un utilisateur

: Free pour un utilisateur Pro : 15$/mois pour un utilisateur

: 15$/mois pour un utilisateur Teams : 60 $/mois pour cinq utilisateurs

: 60 $/mois pour cinq utilisateurs Business : 90$/mois pour cinq utilisateurs

G2 : 4.9/5 (15+ commentaires)

: 4.9/5 (15+ commentaires) Capterra : 5/5 (5+ commentaires)

7. Stormboard

via Planche d'orage Stormboard est un outil de collaboration et de brainstorming basé sur le cloud qui aide les équipes à générer des idées et à les transformer en forfaits réalisables. L'outil est travaillé pour collaborer en temps réel, ce qui en fait une solution idéale pour les équipes télétravaillant sur des solutions de design thinking.

Stormboard offre un éventail de fonctionnalités, notamment des notes autocollantes, des tableaux blancs virtuels et des outils de dessin. L'outil offre également un système de vote, permettant aux membres de l'équipe de voter pour les meilleures idées, et une fonctionnalité de priorisation pour aider les équipes à identifier les idées les plus importantes sur lesquelles se concentrer.

Les meilleures fonctionnalités de Stormboard

Outil numérique de brainstorming et de collaboration pour le design thinking

Collaboration et vote en temps réel pour les équipes à distance

Intégration avec d'autres outils de gestion de projet

Application mobile pour la collaboration en déplacement

Fonctionnalités de sécurité pour protéger les données et garantir la confidentialité

Limites de Stormboard

Possibilité limitée de personnaliser les modèles ou de créer des flux de travail personnalisés

Fonctions limitées pour la gestion de projet au-delà du brainstorming et de l'idéation

Courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs peu habitués aux outils de brainstorming numériques

Prix de Stormboard

Particulier : Free pour les particuliers et les équipes de cinq personnes ou moins

: Free pour les particuliers et les équipes de cinq personnes ou moins Business : 10 $/mois

: 10 $/mois Enterprise : Contactez Stomboard pour une tarification personnalisée

G2 : 4.3/5 (40+ commentaires)

: 4.3/5 (40+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (30+ critiques)

8. Miro

via MiroMiro est un tableau blanc collaboratif en ligne plateforme offrant un intervalle d'outils pour aider les équipes à collaborer efficacement, y compris des notes autocollantes, des dessins, des organigrammes et des wireframes. Miro s'intègre également à d'autres outils de travail, tels que Slack, Jira et Google Drive, ce qui facilite le partage d'informations et de fichiers sur différentes plateformes.

En outre, Miro propose des modèles pour aider les équipes à démarrer rapidement, ce qui facilite la création d'un espace de travail personnalisé pour chaque projet. Avec son interface conviviale, son ensemble de fonctionnalités robustes et ses puissantes intégrations, Miro est un outil précieux pour toute équipe à distance cherchant à collaborer efficacement.

Les meilleures fonctionnalités de Miro

Notes autocollantes, images, cartes mentales, vidéos et capacités de dessin

Variété de modèles et d'outils pour le brainstorming et le wireframing

Collaboration en temps réel et espaces partagés pour les équipes à distance

Intégration avec d'autres logiciels outils de gestion de projet et applications

Possibilité de télécharger et de partager des images, des vidéos et d'autres fichiers

Les limites de Miro

Manque de fonctions pour créer un hub de connaissances approfondies

Le prix est élevé pour les petites agences

Fonctionnalité hors ligne limitée

Prix de Miro

**Gratuit

Débutant : 8 $ par membre/mois

: 8 $ par membre/mois Business : 16 $ par membre/mois

: 16 $ par membre/mois Enterprise : Contactez Miro pour une tarification personnalisée

G2 : 4.8/5 (4 300+ commentaires)

: 4.8/5 (4 300+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (1 100+ commentaires)

9. Mural

via MuraleMural est un environnement de travail numérique et un outil de design thinking permettant aux équipes d'idéaliser et d'itérer leurs idées. La plateforme est conçue pour assister un intervalle d'étapes de design thinking, notamment la résolution de problèmes, le brainstorming, le mappage et la visualisation. Mon travail fournit un intervalle de fonctionnalités et d'outils pour aider les équipes à travailler ensemble efficacement, quel que soit leur emplacement.

Les modèles de canevas de Mural offrent aux équipes un moyen structuré d'aborder les différentes étapes de la réflexion sur la conception, tandis que ses cadres aident les équipes à organiser autant d'idées que possible et à identifier des modèles. En outre, Mural propose un intervalle d'outils pour dessiner, annoter et commenter, ce qui facilite la communication et la collaboration en temps réel entre les membres de l'équipe.

Meilleures fonctionnalités de Mural

Permissions flexibles permettant d'afficher uniquement, de modifier et d'autoriser les facilitateurs

Des centaines de modèles prédéfinis pour les sessions de collaboration

Fonctionnalités d'intégration avancées sur les forfaits payants

Assistance étendue en matière de fichiers pour les tableaux blancs

Options de canevas infini et redimensionnable

Limites de la peinture murale

Forfaits onéreux par rapport à d'autres outils de processus de design thinking

Pas d'option pour créer des diagrammes, des tableaux ou des rapports interactifs

Pas de fonctionnalité de vidéo discussion

Prix de Mural

free : Team+ : Free : Team+ : Team+ : Free

Team+ Free Team+ Team+ Free Teams+ : 9,99 $ par membre/mois

: 9,99 $ par membre/mois Business : 17,99 $ par membre/mois

: 17,99 $ par membre/mois Enterprise : Contactez Mural pour une tarification personnalisée

Mural évaluations et critiques

G2 : 4.6/5 (1 200+ commentaires)

: 4.6/5 (1 200+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (100+ commentaires)

Comparez les fonctionnalités et les prix des tableaux blancs entre Miro et Mural !

10. InVision

via InVision La liste des meilleurs outils de design thinking s'achève avec InVision, un outil numérique d'aide à la réflexion plate-forme de conception de produits pour les concepteurs, les gestionnaires de projet et les autres parties prenantes afin de créer et de collaborer sur différents types de projets. Elle offre une suite d'outils qui simplifient le processus de conception, notamment des modèles préconstruits organisés par catégories et types de rôles.

Grâce à la fonctionnalité Freehand, les équipes peuvent aligner tout le monde sur la même page à chaque étape de leur travail. L'outil permet aux équipes de discuter facilement des idées, de laisser des commentaires et de fournir un retour d'information, le tout de manière visuelle et collaborative. Cela permet de minimiser les erreurs de communication, de réduire les erreurs et d'accélérer le processus de travail processus de prise de décision .

Les meilleures fonctionnalités de l'InVision

Fonctionnalité d'importation de tableaux blancs pour importer directement des tableaux blancs Miro ou Mural

Espaces publics et privés illimités dans la version gratuite

Widgets et réactions interactives

Flux de travail intelligents personnalisables

Fonctionnalités de gestion des tâches

Les limites d'InVision

Bibliothèque d'intégration réduite par rapport à d'autres outils de design thinking

Pas de fonctionnalité pour créer unorganigramme ou plan du site pour un prototype

Manque de capacités de gestion d'équipe et de charge de travail

Prix de l'InVision

Free

Pro : 4$/mois par utilisateur actif

: 4$/mois par utilisateur actif Enterprise : Contactez InVision pour connaître les tarifs

G2 : 4.4/5 (650+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (700+ avis)

Créez une boîte à outils de réflexion sur la conception avec ClickUp

Les outils de design thinking sont une partie essentielle de la boîte à outils de toute équipe de design. Ces outils permettent aux équipes de collaborer efficacement, d'idéer, de prototyper et d'itérer leurs idées en toute transparence.

Cependant, lorsqu'il s'agit de trouver une plateforme capable d'assister toutes ces tâches de design thinking en un seul endroit, ClickUp s'impose comme la meilleure solution.

Avec ClickUp, vous pouvez intégrer de manière transparente vos wireframes, prototypes et designs dans vos flux de travail de gestion de projet, en rationalisant votre processus de réflexion sur le design et en augmentant votre efficacité. Commencer avec ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !