10 meilleurs logiciels et outils de collaboration graphique en 2024

Vous êtes designer, vous collaborez avec des designers et vous essayez de travailler plus efficacement avec votre équipe ?

Les outils de collaboration en matière de conception sont la solution. En fait, l'utilisation d'outils de outils de collaboration en ligne peuvent entraîner jusqu'à 10% des améliorations de la productivité, changeant à jamais la façon dont les des équipes inter-fonctionnelles, tels que les concepteurs, le marketing, les ventes et d'autres services, travaillent ensemble, collaborent en temps réel ou de manière asynchrone, partagent leurs commentaires, etc.

Que vous soyez un freelance, une petite entreprise ou une grande organisation, ce tour d'horizon des meilleurs outils de collaboration en matière de design vous aidera à améliorer la collaboration au sein de l'équipe, à simplifier votre flux de travail en matière de design, à accélérer vos processus actuels et à fournir un travail de haute qualité en matière de design. 👩‍🎨🎨

Qu'est-ce qu'un logiciel de collaboration en matière de conception ?

Le logiciel de collaboration en matière de design est un outil puissant qui permet aux équipes de design de travailler ensemble sur des projets, de partager leurs commentaires et de gérer efficacement les fichiers de design. Il fournit une plateforme où les designers, les clients et les collaborateurs peuvent communiquer et travailler ensemble en temps réel, quel que soit leur emplacement.

Les logiciels de collaboration en matière de design sont de plus en plus populaires dans le secteur de la création, car ils aident les équipes à mieux gérer leur travail, à communiquer efficacement et à connaître tous les détails du projet lorsque cela est nécessaire, sans avoir à demander davantage de précisions lors de discussions ou de réunions.

Avantages des logiciels de collaboration en design

Les principaux avantages des outils de collaboration en matière de conception sont les suivants :

Amélioration de la communication et de la collaboration

Partager facilement les idées, les réactions et les commentaires

Gestion efficace des fichiers

Gagner du temps et réduire les coûts

Augmentation de la productivité

Différents types d'utilisateurs bénéficient des logiciels de collaboration en matière de conception :

Designers : Ils peuvent facilement collaborer avec d'autres designers et clients et améliorer la communication pour terminer les projets plus rapidement

: Ils peuvent facilement collaborer avec d'autres designers et clients et améliorer la communication pour terminer les projets plus rapidement Marketers ou autres personnes impliquées dans des projets de design : Un outil de collaboration en matière de conception peut donner aux spécialistes du marketing et aux concepteurs une plateforme centralisée pour tous leurs projets de conception, ce qui peut conduire à une meilleure..gestion des campagnes de marketing et de les maintenir alignés surles lignes directrices de la marque à tout moment

: Un outil de collaboration en matière de conception peut donner aux spécialistes du marketing et aux concepteurs une plateforme centralisée pour tous leurs projets de conception, ce qui peut conduire à une meilleure..gestion des campagnes de marketing et de les maintenir alignés surles lignes directrices de la marque à tout moment Clients : Grâce aux outils de collaboration en matière de conception, les clients peuvent s'assurer que le résultat final de la conception répond à leurs attentes et donner leur avis en toute simplicité

: Grâce aux outils de collaboration en matière de conception, les clients peuvent s'assurer que le résultat final de la conception répond à leurs attentes et donner leur avis en toute simplicité Gestion de projet : En utilisant de tels outils, les gestionnaires de projet peuvent assigner des tâches et dessuivre leur progressionajouter des échéances et donner un retour d'information sur la même plateforme

Qu'est-ce qui fait un bon logiciel de collaboration en matière de design ?

Les caractéristiques à prendre en compte lorsque vous recherchez le meilleur logiciel de collaboration pour vous ou votre équipe sont :

Collaboration en temps réel

Accessibilité

Contrôle des versions

Retour d'information et commentaires

Sécurité et confidentialité

Facilité d'utilisation

Intégration avec d'autres outils utiles

10 meilleurs logiciels de collaboration en design en 2024

Voici une liste des 10 meilleurs logiciels de collaboration en design en fonction de leur popularité et des avis sur différentes plateformes comme G2 et Capterra.

Meilleur pour la collaboration d'équipe et la la gestion de projet de conception logiciel

Personnalisez facilement vos Tableaux blancs en y ajoutant des documents, des tâches, etc

ClickUp propose également une bibliothèque de de modèles pour les équipes de conception et de création pour vous permettre de créer un flux de travail parfaitement adapté à votre idéal processus de conception .

Le modèle Modèle de conception graphique par ClickUp est livré avec trois affichages personnalisés qui vous aident à rationaliser le processus de conception graphique du début à la fin

En outre, les professionnels de la conception et les clients peuvent utiliser les outils suivants Les documents ClickUp avec détection collaborative pour des éléments tels que les documents de briefing créatif et utiliser Révision pour l'annotation d'images, de vidéos et de PDF ou l'enregistreur d'écran intégré à l'application, Clip par ClickUp pour transmettre des instructions claires et accélérer le processus de retour d'information sur la conception.

Meilleures fonctionnalités

Plateforme entièrement personnalisable : Personnalisez chaque partie de ClickUp pour l'adapter aux besoins de votre équipe et de votre entreprise

: Personnalisez chaque partie de ClickUp pour l'adapter aux besoins de votre équipe et de votre entreprise 15+ affichages personnalisés : Choisissez parmi plus de 15 façons d'afficher votre travail, y compris l'affichage Chat

: Choisissez parmi plus de 15 façons d'afficher votre travail, y compris l'affichage Chat Affichage de discussion : Envoyez des messages instantanés à votre équipe et conservez les discussions à côté de votre travail

: Envoyez des messages instantanés à votre équipe et conservez les discussions à côté de votre travail L'e-mail dans ClickUp: Gérez toutes vos communications par e-mail en un seul endroit, sans avoir besoin de programmes ou de logiciels supplémentaires. Envoyez des nouvelles de l'entreprise, des missions, des tâches, des informations et des messages critiques dans ClickUp sans avoir besoin de changer d'onglet

Gérez toutes vos communications par e-mail en un seul endroit, sans avoir besoin de programmes ou de logiciels supplémentaires. Envoyez des nouvelles de l'entreprise, des missions, des tâches, des informations et des messages critiques dans ClickUp sans avoir besoin de changer d'onglet Tableaux blancs : Créez des supports visuels pour les réunions virtuelles, et planifiez des projets et des idées pour communiquer des forfaits à vos équipes

Observateurs : Lorsque quelqu'un est désigné comme observateur, il reçoit automatiquement des notifications lorsque des mises à jour sont effectuées sur une tâche, ce qui élimine la nécessité d'effectuer un suivi manuel

: Lorsque quelqu'un est désigné comme observateur, il reçoit automatiquement des notifications lorsque des mises à jour sont effectuées sur une tâche, ce qui élimine la nécessité d'effectuer un suivi manuel Commentaires et mentions attribués : Créez des éléments d'action dans une tâche et assignez-les à d'autres personnes ou même à vous-même, et utilisez la fonctionnalité de mentions pour attirer leur attention sur des éléments dans les tâches ou dans l'affichage du chat

: Créez des éléments d'action dans une tâche et assignez-les à d'autres personnes ou même à vous-même, et utilisez la fonctionnalité de mentions pour attirer leur attention sur des éléments dans les tâches ou dans l'affichage du chat Gestion des tâches : ClickUp fournit un puissant système de gestion des tâches qui permet aux utilisateurs de créer et d'attribuer des tâches aux membres de l'équipe, de suivre la progression, de fixer des délais et d'ajouter des pièces jointes et des checklists

: ClickUp fournit un puissant système de gestion des tâches qui permet aux utilisateurs de créer et d'attribuer des tâches aux membres de l'équipe, de suivre la progression, de fixer des délais et d'ajouter des pièces jointes et des checklists Outils de collaboration : ClickUp offre de nombreux outils de collaboration, notamment des commentaires en temps réel, le partage de fichiers et l'intégration avec d'autres outils tels que Slack et Google Drive

: ClickUp offre de nombreux outils de collaboration, notamment des commentaires en temps réel, le partage de fichiers et l'intégration avec d'autres outils tels que Slack et Google Drive Des fonctionnalités spécifiques à la conception : ClickUp dispose de fonctionnalités spécifiques à la conception, telles qu'unun outil de Révision en ligne et un outil de rétroaction visuelle, qui sont utiles pour la conception de projets visuels

Limites

Courbe d'apprentissage : ClickUp offrant un large intervalle de fonctionnalités et d'options de personnalisation, l'apprentissage de l'utilisation de la plateforme pour collaborer efficacement peut prendre un certain temps. Cette adresse est surtout celle des nouveaux utilisateurs, mais après avoir commencé à travailler sur la plateforme avec leur équipe et lu..Centre d'aide les instructions, ils peuvent facilement surmonter cette

Prix

Free Forever : Forfait Free riche en fonctionnalités

: Forfait Free riche en fonctionnalités Unlimited : 7 $ par mois/utilisateur

: 7 $ par mois/utilisateur Business : 12 $ par mois/utilisateur

: 12 $ par mois/utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4,7 sur 5 (2 000+ commentaires)

4,7 sur 5 (2 000+ commentaires) Capterra: 4,7 sur 5 (3 519+ commentaires) ### 2. Flipsnack

Meilleur pour la conception en ligne et l'interactivité la création de contenu /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Flipsnack.png Outil de conception Flipsnack /$$$img/

via Flipsnack Flipsnack est un logiciel de conception interactive qui permet aux utilisateurs de créer et de publier du contenu interactif, notamment des magazines, des brochures et des catalogues sous forme de flipbooks. Flipsnack fait partie de cette liste des meilleurs outils de collaboration en matière de conception car, grâce à son éditeur facile à utiliser et à une variété de modèles et d'options de personnalisation, Flipsnack permet à tout un chacun de créer des conceptions interactives en toute simplicité.

Meilleures fonctionnalités

Révision et commentaires en ligne: Les collaborateurs peuvent réviser et commenter les designs en ligne, ce qui permet à toute équipe de design de recueillir des commentaires et d'effectuer des révisions en temps réel

Les collaborateurs peuvent réviser et commenter les designs en ligne, ce qui permet à toute équipe de design de recueillir des commentaires et d'effectuer des révisions en temps réel Mon travail de collaboration avec historique des versions: Plusieurs équipes peuvent travailler sur le même projet en même temps, en gardant une trace de tous les changements et de toutes les versions

Plusieurs équipes peuvent travailler sur le même projet en même temps, en gardant une trace de tous les changements et de toutes les versions Modèles personnalisables: Flipsnack offre une grande variété de modèlesmodèles de conception graphique pour différents besoins, ce qui facilite la création rapide de designs d'aspect professionnel

Flipsnack offre une grande variété de modèlesmodèles de conception graphique pour différents besoins, ce qui facilite la création rapide de designs d'aspect professionnel Publications et folioscopes incorporables: Projets conçus etportfolios interactifs peuvent être intégrés à des sites Web ou partagés sur les médias sociaux

Projets conçus etportfolios interactifs peuvent être intégrés à des sites Web ou partagés sur les médias sociaux Intégration avec les services de stockage cloud populaires: S'intègre avec les services de stockage cloud populaires tels que Google Drive et Dropbox, ce qui facilite l'importation et l'exportation des fichiers de conception

Limites

Pages de flipbook et stockage limités pour les petits forfaits: En tant qu'utilisateur gratuit, vous ne disposez que de 30 pages/flipbook et d'une taille totale de 100 Mo/flipbook. Particulièrement lorsque vous êtes un éditeur ou que vous travaillez pour une entreprise, vous aurez besoin d'autres forfaits

Tarification

Free (14 jours d'essai gratuit)

(14 jours d'essai gratuit) Débutant : 14 $ par mois

: 14 $ par mois Professionnel : 35 $ par mois

: 35 $ par mois Business : 79 $ par mois

: 79 $ par mois Business Plus : 207,50 $ par mois

: 207,50 $ par mois Enterprise : 355 $ par mois

: 355 $ par mois Personnalisé : Contacter pour les prix

G2: 4,5 sur 5 (104 commentaires)

4,5 sur 5 (104 commentaires) Capterra: 4,6 sur 5 (241 commentaires)

3. Marvel

Le meilleur pour le prototypage et les tests

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Marvel-Design-App-Example.jpeg Le meilleur outil de collaboration en matière de conception /$$$img/

Via Marvel Marvel est une plateforme de conception basée sur le web qui permet aux utilisateurs de créer des prototypes interactifs et des wireframes pour les sites web et les applications mobiles. Grâce à une interface conviviale et à des outils intuitifs de glisser-déposer, Marvel facilite la création et le partage de prototypes avec les collègues, l'équipe de conception et les collaborateurs.

Meilleures fonctionnalités

**Les équipes de création peuvent donner aux clients et aux collègues une représentation plus précise du produit final

Outils de collaboration pour le feedback et les commentaires: L'équipe peut donner son feedback et ses commentaires directement sur les prototypes de design, ce qui facilite la collecte et l'organisation du feedback

L'équipe peut donner son feedback et ses commentaires directement sur les prototypes de design, ce qui facilite la collecte et l'organisation du feedback **Marvel offre des fonctionnalités conviviales pour les développeurs, telles que l'exportation de code, ce qui facilite l'envoi des conceptions aux développeurs

Intégration avec d'autres logicielsoutils de conception populaires comme Sketch et Figma: Marvel s'intègre aux outils de conception les plus courants, ce qui facilite l'importation et l'exportation de fichiers

comme Sketch et Figma: Marvel s'intègre aux outils de conception les plus courants, ce qui facilite l'importation et l'exportation de fichiers **Marvel offre des fonctionnalités de test et d'analyse des utilisateurs, ce qui facilite l'optimisation des conceptions en fonction des commentaires et du comportement des utilisateurs

Limites

Contrôle de version limité : De ce fait, il peut être difficile de gérer les modifications et les révisions des dessins et modèles

Prix

Free : $0

: $0 Pro : 12 $ par mois

: 12 $ par mois Teams : 42 $ par mois

: 42 $ par mois Entreprise : 84 $ par mois

: 84 $ par mois Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4,4 sur 5 (224 commentaires)

4. Figma

Le meilleur pour créer des dessins

via Figma Figma est un outil de conception basé sur le cloud qui permet aux utilisateurs de créer et de collaborer sur des conceptions numériques, notamment des interfaces utilisateur, des wireframes et des graphiques. Avec un large éventail de fonctionnalités et un système de collaboration puissant, Figma est un choix populaire pour les équipes créatives qui travaillent sur des projets complexes.

Meilleures fonctionnalités

**Les équipes peuvent collaborer en temps réel sur le même design, ce qui facilite le travail en commun et les changements rapides

Systèmes de conception pour une conception cohérente et efficace: Cela permet aux équipes de créer des conceptions cohérentes plus efficacement

Cela permet aux équipes de créer des conceptions cohérentes plus efficacement La mise en page automatique pour le responsive design: Elle facilite la conception de mises en page réactives pour différentes tailles d'écran

Elle facilite la conception de mises en page réactives pour différentes tailles d'écran Outils de prototypage et d'animation: Ces outils permettent aux équipes de créer des prototypes interactifs

Ces outils permettent aux équipes de créer des prototypes interactifs Plugins et intégrations avec les outils de conception populaires: Figma offre un large intervalle de plugins et d'intégrations avec les outils de conception populaires, ce qui permet d'étendre facilement les fonctions de la plateforme

Limites

Accès hors ligne limité : Figma étant un outil basé sur le cloud, il peut ne pas être le mieux adapté pour les utilisateurs qui ont besoin de travailler hors ligne ou dans des zones où la connexion internet est limitée

Prix

Débutant : $0

: $0 Figma Professional : 12 $ par mois

: 12 $ par mois Figma Organisation : 45 $ par mois

: 45 $ par mois Figma Enterprise : 75 $ par mois

G2: 4,7 sur 5 (809 commentaires)

4,7 sur 5 (809 commentaires) Capterra: 4,7 sur 5 (617 commentaires)

5. Bibliothèques Adobe Creative Cloud

Le meilleur pour la conception de systèmes et de bibliothèques

via Adobe Creative Cloud Libraries Bibliothèques Adobe Creative Cloud est une plateforme de gestion des actifs numériques intégrée à Adobe Creative Cloud. Cette plateforme permet aux utilisateurs de stocker, d'organiser et de partager des actifs créatifs tels que des graphiques, des couleurs, des styles de caractères et des logos dans différentes applications et projets Adobe. Grâce aux bibliothèques Creative Cloud, les concepteurs peuvent accéder à leurs actifs et les utiliser de manière transparente dans le cadre de plusieurs projets, ce qui leur permet de gagner du temps et de rationaliser leurs flux de travail.

Meilleures fonctionnalités

Des ressources de conception centralisées pour une collaboration simplifiée : Les équipes peuvent stocker et partager des actifs de conception tels que des couleurs, des typographies et des graphiques dans une bibliothèque centralisée

: Les équipes peuvent stocker et partager des actifs de conception tels que des couleurs, des typographies et des graphiques dans une bibliothèque centralisée Bibliothèques partagées : Les bibliothèques peuvent être partagées entre les équipes, ce qui facilite l'accès et l'utilisation des ressources de conception dans différents projets

: Les bibliothèques peuvent être partagées entre les équipes, ce qui facilite l'accès et l'utilisation des ressources de conception dans différents projets Intégration avec d'autres outils de conception populaires tels que Photoshop et Illustrator: Les bibliothèques peuvent être intégrées aux outils de conception Adobe les plus répandus, ce qui facilite l'importation et l'exportation de fichiers

Les bibliothèques peuvent être intégrées aux outils de conception Adobe les plus répandus, ce qui facilite l'importation et l'exportation de fichiers Accès et permissions personnalisables pour différents utilisateurs: Les bibliothèques peuvent être personnalisées pour donner à différents utilisateurs différents niveaux d'accès et de permissions

Les bibliothèques peuvent être personnalisées pour donner à différents utilisateurs différents niveaux d'accès et de permissions Synchronisation automatique entre les appareils et les plateformes: Cela facilite le travail sur les conceptions depuis n'importe où

Limites

Contrôle de version limité: Le système de contrôle de version est quelque peu limité, ce qui pourrait rendre difficile la gestion des changements et des révisions des designs

Prix

Essai gratuit : essai de 7 jours

: essai de 7 jours Particuliers : 52,99 $ par mois

: 52,99 $ par mois Étudiants et enseignants : 19,99 $ par mois

: 19,99 $ par mois Entreprises : 33,99 $ par mois

G2: 4,6 sur 5 (34 906 commentaires)

4,6 sur 5 (34 906 commentaires) Capterra: 4,7 sur 5 (7090 commentaires)

6. Miro

Meilleur pour le brainstorming et la visualisation d'idées de conception

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Miro-Example-of-Tout-in-One-Place-.jpg Miro Exemple de Tout en un seul endroit /$$$img/

Via Miro Miro est un tableau blanc en ligne plateforme qui permet aux équipes de travailler à distance sur diverses tâches, notamment le brainstorming, l'idéation et la gestion de projet.

Meilleures fonctionnalités

Collaboration en temps réel Tableau blanc pour le brainstorming et l'idéation : Cecioutil de design thinkingdispose d'un tableau blanc en ligne qui permet aux équipes de lancer des idées et de collaborer en temps réel

Cecioutil de design thinkingdispose d'un tableau blanc en ligne qui permet aux équipes de lancer des idées et de collaborer en temps réel Modèles personnalisables: Miro offre une variété de modèles pour différentes tâches de conception, ce qui facilite le démarrage rapide d'un projet

Miro offre une variété de modèles pour différentes tâches de conception, ce qui facilite le démarrage rapide d'un projet Intégration avec des outils de conception populaires tels que Figma et Sketch : Miro s'intègre aux outils de conception les plus courants, ce qui facilite l'importation et l'exportation de fichiers

: Miro s'intègre aux outils de conception les plus courants, ce qui facilite l'importation et l'exportation de fichiers Partage et commentaires faciles pour le retour d'information et la collaboration : Tout membre de l'équipe peut recueillir des commentaires et effectuer des révisions en toute simplicité

Tout membre de l'équipe peut recueillir des commentaires et effectuer des révisions en toute simplicité Vidéo et audio: Il offre la possibilité d'ajouter des médias interactifs

Limites

Options de personnalisation limitées pour les objets et les éléments: Cela peut limiter la créativité des concepteurs et des collaborateurs

Tarification

Version Free : Disponible

: Disponible Teams : 10 $ par membre/mois

: 10 $ par membre/mois Business : 20$ par membre/mois

: 20$ par membre/mois Entreprise : Contacter pour la tarification

G2: 4,8 sur 5 (4448 commentaires)

4,8 sur 5 (4448 commentaires) Capterra: 4,7 sur 5 (1194 commentaires)

7. InVision

via InVision InVision est une plateforme de conception et de collaboration numérique qui permet aux équipes de créer et de partager des prototypes, des animations et des conceptions pour des applications web et mobiles. Grâce à des fonctionnalités telles que les commentaires et la collaboration en temps réel, InVision facilite le travail en commun sur des projets depuis n'importe où.

Meilleures fonctionnalités

Collaboration de conception en temps réel avec commentaires et retour d'information: Cela permet aux équipes d'ajouter des commentaires et des retours d'information sur les projets

Cela permet aux équipes d'ajouter des commentaires et des retours d'information sur les projets Outils de prototypage et d'animation: Permet aux équipes de créer des prototypes interactifs.

Permet aux équipes de créer des prototypes interactifs. Gestion du système de conception: Cela aide à créer une conception cohérente

Cela aide à créer une conception cohérente Intégration avec des outils de conception populaires: Il peut être intégré avec Sketch et Photoshop

Il peut être intégré avec Sketch et Photoshop Tests utilisateurs et analyses pour l'optimisation de la conception: Cela permet d'optimiser facilement les conceptions en fonction des commentaires et du comportement des utilisateurs

Limites

Capacités limitées de contrôle des versions et de gestion des fichiers, ce qui peut compliquer la tâche des concepteurs qui doivent suivre les modifications et les mises à jour

Prix

Version Free : Disponible

: Disponible Démarrage : 15 $ par mois

: 15 $ par mois Professionnel : 25 $ par mois

: 25 $ par mois Teams : 99 $ par mois

: 99 $ par mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4,4 sur 5 (671 commentaires)

4,4 sur 5 (671 commentaires) Capterra: 4,6 sur 5 (722 commentaires)

8. Frame.io

via Milanote Milanote est une plateforme qui permet aux équipes de collaborer sur un intervalle de tâches, notamment le brainstorming, la prise de notes et la gestion de projet, mais aussi de créer des moodboards et de faire des recherches pour leurs projets.

Meilleures fonctionnalités

**Outils de collaboration visuelle **Il permet aux équipes de conception de collaborer facilement sur des idées et des concepts, avec la possibilité d'ajouter des notes, des images, des liens, etc. à un tableau partagé

**Il permet aux équipes de conception de collaborer facilement sur des idées et des concepts, avec la possibilité d'ajouter des notes, des images, des liens, etc. à un tableau partagé Collaboration en temps réel: Il permet à toute l'équipe de travailler en temps réel sur le même Tableau, avec la possibilité de voir les changements et les mises à jour

Il permet à toute l'équipe de travailler en temps réel sur le même Tableau, avec la possibilité de voir les changements et les mises à jour Partage facile de fichiers: Il facilite le partage de fichiers et d'informationscollaborer sur les conceptionsavec la possibilité de télécharger et de partager des fichiers directement sur le Tableau

Il facilite le partage de fichiers et d'informationscollaborer sur les conceptionsavec la possibilité de télécharger et de partager des fichiers directement sur le Tableau Intégrations: Ce logiciel peut s'intégrer à un intervalle d'outils et de plateformes, notamment Adobe Creative Cloud, Figma et Sketch

Ce logiciel peut s'intégrer à un intervalle d'outils et de plateformes, notamment Adobe Creative Cloud, Figma et Sketch Templates: Il offre un intervalle de modèles personnalisables pour tout projet de conception, y compris les wireframes, les mood boards et les briefs de conception, ce qui rend la collaboration plus efficace

Limites

Les options d'exportation limitées pour les designs peuvent restreindre la possibilité de partager ou de présenter le travail fait sur la plateforme en dehors de l'outil

Prix

Version Free : Disponible

: Disponible Payez par personne : 12,50 $ par mois

: 12,50 $ par mois Augmentez votre équipe : 49 $ par mois pour un maximum de 10 personnes

G2: 4,5 sur 5 (40 commentaires)

4,5 sur 5 (40 commentaires) Capterra: 4,7 sur 5 (52 commentaires)

10. Notion

Le meilleur pour rassembler des références

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image-74-1400x704.png

/$$$img/ Notion est un logiciel qui permet aux équipes de collaborer sur différentes tâches. C'est aussi un outil de gestion de projet et peut être utilisé pour la prise de notes et l'évaluation de la qualité de l'information le partage des connaissances .

Meilleures fonctionnalités

Une puissante fonction de base de données : La fonction de base de données de Notion permet aux équipes de suivre et de gérer les actifs de conception, les commentaires et les cours en un seul endroit

: La fonction de base de données de Notion permet aux équipes de suivre et de gérer les actifs de conception, les commentaires et les cours en un seul endroit Collaboration en temps réel : Mon travail permet à toute l'équipe de travailler en temps réel sur le même document, ce qui facilite l'obtention de commentaires et l'apport de changements rapidement

: Mon travail permet à toute l'équipe de travailler en temps réel sur le même document, ce qui facilite l'obtention de commentaires et l'apport de changements rapidement **Environnement de travail personnalisable : ajoutez des tâches, des pages, des notes, etc

Multimédia intégré: Notion permet aux utilisateurs d'intégrer des fichiers multimédias, tels que des images, des vidéos et de l'audio, directement dans leurs projets

Notion permet aux utilisateurs d'intégrer des fichiers multimédias, tels que des images, des vidéos et de l'audio, directement dans leurs projets Intégration avec d'autres outils: Intégrez Notion avec Figma, Sketch et Adobe Creative Cloud

Limites

Les capacités limitées pour les tâches spécifiques à la conception peuvent rendre difficile l'utilisation de la plateforme pour des projets de conception plus complexes

Prix

Version Free : Disponible

: Disponible Plus : 10 $ par mois

: 10 $ par mois Business : 18 $ par mois

: 18 $ par mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4,7 sur 5 (2 097 commentaires)

Réaliser des projets réussis avec un logiciel de collaboration en conception

Outils modernes de collaboration en matière de conception avec collaboration d'équipe les fonctionnalités de collaboration en équipe permettent à plusieurs équipes de travailler ensemble de manière transparente sur des projets de conception complexes. Elles améliorent la communication au sein de l'équipe, augmentent la productivité, stimulent la créativité, rendent les informations plus accessibles et, surtout, permettent à toutes vos équipes de rester sur la même page.

Des outils tels que ClickUp, Flipsnack, Marvel, Figma et d'autres outils de conception logiciel de collaboration peuvent être utilisés pour donner à votre équipe de conception les outils nécessaires pour mener à bien des projets dans les délais impartis. Et avec des outils tels que ClickUp, vous pouvez gérer l'ensemble de votre équipe de conception flux de travail de la conception de produits pour simplifier votre processus de conception et utilisez les fonctionnalités de collaboration avancées pour que vos équipes restent connectées, alignées et dans la boucle à tout moment.

Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui

Rédacteur invité:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Isabela-Boncila-Flipsnack.jpeg

/$$$img/

_Isabela Boncila est spécialiste en marketing chez Flipsnack, un logiciel qui transforme les PDF en flipbooks interactifs. Elle est passionnée par le marketing, l'écriture et la technologie