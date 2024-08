Les 6 meilleurs outils d'épreuvage pour 2024 (caractéristiques, avantages, inconvénients, prix)

vous êtes à la recherche d'un logiciel d'épreuvage parfait ?

La plupart des outils de Révision vous aident à éliminer les erreurs d'orthographe, la ponctuation mal placée et les fautes de grammaire embarrassantes.

mais saviez-vous que les logiciels de Révision en ligne peuvent faire _beaucoup plus que simplement corriger votre grammaire et votre orthographe, ou bien

il n'y a pas d'autre solution que de corriger la grammaire et l'orthographed'améliorer vos compétences en matière d'écriture ?

C'est bien cela.

Pensez au-delà de la ligne rouge gribouillée du correcteur orthographique !

Les outils de Révision modernes peuvent être votre ultime créatif collaboration hub.

Ils peuvent vous aider à écrire et à modifier en cours, et même à recevoir et à organiser les commentaires.

C'est le processus achevé d'approbation des documents !

Mais tout comme le nombre d'orthographes du mot "chili" (chili ? chile ?), la liste des options sur le marché des logiciels de Révision en ligne est infinie.

Si vous voulez choisir le bon système de Révision en ligne pour votre travail, vous êtes au bon endroit. Dans cet article, vous apprendrez ce que sont les outils de relecture en ligne, pourquoi vous en avez besoin, et les 6 meilleurs outils de relecture actuellement disponibles.

Qu'est-ce qu'un outil de Révision ?

Un outil de Révision ou un logiciel de Révision est une outil de gestion du flux de travail adapté aux besoins des créateurs de contenu. Vous pouvez l'utiliser pour créer un nouveau texte ou un nouveau contenu visuel, ainsi que pour recevoir des commentaires et y répondre sans avoir à télécharger le document à chaque fois.

mais mon dictionnaire _, mon Google Doc fichier et mon _ vérificateur d'orthographe _ne suffisent-ils pas ?

ai-je vraiment besoin d'un logiciel de correction ?

Oui, car la création de contenu est pleine de cauchemars.

En outre, L'anglais est une langue folle !

Il faut plusieurs réunions, des forfaits de contenu, de multiples modifications en cours, des vérifications orthographiques et quelques ($$) brouillons pour créer un article de blog qui plaise à tout le monde.

croyez-nous, nous ne le savons que trop bien 🙁_

Même là, des erreurs grammaticales tenaces ou un fichier graphique mal placé refont surface minutes avant votre envoi final !

À ce moment-là, tout ce que vous pouvez faire, c'est hurler en silence.

ou bruyamment. C'est comme vous voulez, vraiment

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/image15-1.gif dwight gif office /$$$img/

Bien sûr, l'utilisation de Ctrl+Z pour annuler les choses et l'appui sur la clé de retour en arrière peuvent considérablement soulager votre douleur. (Imaginez que vous ayez à retaper un article d'un millier de mots pour une seule _erreur d'orthographe . Ouf !)

Pourtant, le flux de travail typique de la Révision reste compliqué et difficile.

Vous devez supporter :

Des retards dans la collaboration

L'absence d'anciennes versions de votre fichier MS Word ou de votre maquette

Retards dans les révisions multiples

Mais ne vous inquiétez pas.

Ce sont exactement les problèmes qu'un outil de relecture en ligne est censé résoudre.

Quels sont les avantages d'un outil de Révision en ligne ?

Un excellent logiciel de Révision vous aidera :

Créer du contenu (seul ou en collaboration)

Effectuer des rondes devérification de la grammaire facilement

Recueillir des commentaires à son sujet via différents formats de médias (PDF, JPEG, MS Word, etc.)

Suivre les fils de discussion relatifs au suivi ou à la révision du contenu

Tout cela devrait vous aider à créer un contenu de qualité gratuit et exempt de fautes de grammaire avec un style impeccable !

Un système de Révision en ligne peut être de deux types.

Certains sont simples, des logiciels de gestion de contenu dépouillés.

D'autres sont des labyrinthes multifonctionnels élaborés.

Cependant, votre outil de relecture en ligne idéal devrait combiner la facilité d'utilisation avec une expérience riche en fonctionnalités.

une grande commande ? Pas vraiment

Il y a de fortes chances que la création de contenu ne soit que l'une des nombreuses activités que vous pratiquez.

Vous devez également gérer votre équipe, traiter avec votre client ou votre indépendant, superviser les finances, etc.

Mais vous ne pourrez rien faire de tout cela avec un logiciel de Révision trop étroit.

Pour cela, vous avez besoin de d'un logiciel de gestion de projet .

Ainsi, si vous choisissez d'investir dans un logiciel de Révision en ligne, assurez-vous qu'il vous aide à faire bien plus que juste gérer le contenu.

Heureusement, comme votre éponge jaune préférée, nous adorons faire des listes !

(Mais les nôtres sont beaucoup plus courtes et mieux classées)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/image1-3.gif gif de Bob l'éponge /$$$img/

vous n'êtes pas un adepte des longues (ou courtes) listes ? Aller à cette section pour découvrir nos meilleures suggestions de logiciels de gestion de projet.

Quels sont les 6 meilleurs outils de Révision à choisir ?

Untitled documents. E-mails sans objet . Appels de rattrapage non programmés.

voici quelques-unes de nos **_least favorite _things

C'est pourquoi nous dressons des listes aussi $$$a que possible.

C'est pourquoi nous dressons des listes aussi Thoreau que possible. Nous voulions dire "complet" !

(Vous voyez pourquoi tout le monde a besoin d'un _processus d'épreuvage ?)*

Nous avons listé les fonctionnalités clés, les avantages, les inconvénients et les prix de chaque système d'épreuvage en ligne afin que vous puissiez faire le choix le plus éclairé pour votre équipe.

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/02/devices-graphic-1-1-1400x666.png appareils ClickUp /$$$img/ ClickUp est le premier site mondial de l'outil le mieux évalué pour la gestion de projet, utilisé par des équipes de tous types et de toutes tailles dans le monde entier

Grâce à sa combinaison de fonctionnalités de création de contenu et de gestion de projet, ClickUp est le logiciel idéal pour répondre à tous les besoins de votre entreprise.

Voici quelques fonctionnalités de ClickUp à surveiller.

Tout comme les autres fonctions de ClickUp, la fonction Révision est une fonctionnalité qui permet également une collaboration efficace.

Vous pouvez l'utiliser pour marquer clairement les changements sur un fichier d'illustration ou pour rationaliser la révision pour vos créatifs marketing. Lorsque vous avez besoin de communiquer quelque chose sur un fichier, utilisez simplement l'outil de révision de ClickUp pour faire le travail.

Vous trouverez une large assistance pour différents types de fichiers (PNG, JPEG, PDF, etc.).

Voici comment il est facile de vérifier les pièces jointes aux tâches dans ClickUp :

Ouvrez la pièce jointe dans une tâche

Cliquez sur "Ajouter des commentaires" en haut à droite de la fenêtre de prévisualisation

Cliquez sur l'aperçu de la pièce jointe à l'endroit où vous souhaitez ajouter un commentaire

Ajoutez votre commentaire etattribuez-lui à un membre de l'équipe pour l'aider à prendre des mesures immédiates

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/image12-2.gif assigner des commentaires /$$$img/

Avec des fonctionnalités de relecture aussi faciles à utiliser, aucune erreur, même minime, n'échappera à votre équipe créative !

Et cela s'étend à toute une série de fonctionnalités de création de contenu.

L'environnement de ClickUp, propice au travail créatif, vous permet de ne jamais quitter la fenêtre lors de la relecture. Qu'il s'agisse d'écrire un article de blog ou de suivre le temps que prend votre tâche, vous pouvez tout avoir sans jamais quitter l'environnement de travail ClickUp !

comment ?

Vous pouvez dédier Espaces au sein de votre environnement de travail pour diverses fonctions de l'entreprise, telles que le marketing ou les ressources humaines.

Et dans ces Espaces, Dossiers peuvent stocker tous vos écrits de manière ordonnée, de même que Listes et Tâches .

Autres fonctionnalités clés de ClickUp

Équipes marketing ou freelance. Concepteur ou PDG.

Il y a un Fonctionnalité ClickUp pour tout le monde .

vous voulez savoir comment ClickUp s'adresse à**_

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens qui ont besoin d'aide les équipes à distance ?

Voir ces articles :

14 façons d'optimiser votre gestion de projet pour les équipes à distance

gestion de projet à distance 2021 : Processus et outils

Voici d'autres fonctionnalités de ClickUp qui vous aideront à rationaliser votre flux de travail d'épreuvage :

1. Créer des documents avec Documents Si vous voulez que votre texte soit facile à lire et à rédiger, jetez un coup d'oeil à ClickUp Docs.

Ici, vous pouvez collaborer avec d'autres personnes pour créer des documents richement mis en forme et les organiser dans le cadre des tâches du projet concerné.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2016/12/image14.gif documents ClickUp /$$$img/

2. Créer Tâches pour tout le travail lié à la Révision

Délais ou pas, ClickUp peut toujours suivre le rythme de votre créativité.

Vous pouvez démêler vos projets en créant :

Tâches et Sous-tâches pour les blogs, les articles ou toute autre tâche et les assigner à des membres individuels de l'équipe ou à une équipe entière

Sous-tâches pour les blogs, les articles ou toute autre tâche et les assigner à des membres individuels de l'équipe ou à une équipe entière Checklists pour décomposer chaque tâche en étapes plus petites qui peuvent être cochées en fonction de votre progression

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/image2-1.png checklist ClickUp /$$$img/

Avec chaque tâche cochée, vous vous rapprocherez de la douce joie de l'approbation !

3. Utilisation Statuts personnalisés pour simplifier votre flux de travail de Révision

Il n'y a pas deux projets (ou équipes, ou clients) identiques.

C'est pourquoi ClickUp vous permet de paramétrer des Statuts personnalisés pour chaque nouveau flux de travail d'une tâche.

Ainsi, alors que l'équipe créative peut ajouter des étapes telles que "Achevé", "Révision", "Révision", les ingénieurs de votre équipe peuvent achever des paramètres complètement différents.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/06/custom-statuses.png statuts personnalisés /$$$img/

Utilisez les statuts personnalisés pour mener à bien votre projet et rassurer votre client sur votre progression.

Après tout, le savoir, c'est le pouvoir !

4. Communiquez facilement avec Section des commentaires et Affichez le chat Accédez facilement à tous vos messages (et à leur contexte) grâce à la Section commentaires de ClickUp.

Vous pouvez même Attribuer des commentaires à un membre spécifique de l'équipe afin qu'il prenne immédiatement les mesures qui s'imposent.

Et lorsque vous souhaitez discuter de sujets qui n'ont rien à voir, faire des brainstormings imprévus ou partager d'adorables photos d'animaux, passez à l'affichage Chat.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/image1-2.gif commentaires filés ClickUp /$$$img/

5. Prévoir intuitivement avec Cartes mentales vous avez été piqué par le virus de la créativité ? Ou vous n'arrivez tout simplement pas à faire sortir une idée de votre cerveau ? Dessinez vos pensées dans un Carte mentale et partagez le schéma avec votre équipe.

ClickUp vous propose des modèles pour démarrer rapidement, mais vous pouvez tout aussi bien commencer à dessiner sur une page blanche.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/image3-1.gif cartes mentales /$$img/

6. Utiliser Accueil pour ne pas perdre le fil de vos tâches

Lorsque les journées sont longues et que vous croulez sous les livraisons de projets, rendez-vous à Accueil pour organiser toutes vos tâches. Ici, vous pouvez également accéder à votre boîte de réception personnelle qui vous permet de vous paramétrer des rappels personnalisés.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/image4-2.png boîte de réception Accueil /$$$img/

ClickUp Pros

Un ensemble complet de paramètres de gestion de projet, de création de contenu et de relecture

Idéal pourScrum, Kanban et autres Agile projets de développement de logiciels

Permissions personnalisées pour impliquer toutes les parties prenantes du projet, comme le client, le sponsor, le freelance, etc.

Un rapport détaillé sur les performances de l'équipe pour que les décideurs puissent suivre la productivité

Dépendances des tâches pour aborder les tâches avec la bonne priorité

Statuts de tâches personnalisés pour montrer la progression de chaque tâche

Des tonnes d'intégrations tierces (Microsoft Office 365,Zoom, Slacket autres)

Plateforme d'applications de bureau entièrement fonctionnelles pour Windows et Mac

Applications mobiles Android, iOS pour gérer vos projets en déplacement

Forfait Free Forever puissant avec des tonnes de fonctionnalités avancées

ClickUp Contre

Ne peut pas exporter les tableaux de bord

Mais tout comme vous ne vous arrêterez pas à un seul tour de relecture, ClickUp travaille en permanence pour résoudre tous les problèmes que vous rencontrez. En savoir plus La feuille de route de ClickUp ici.

Prix ClickUp Le forfait Free Forever vous permet d'ajouter un nombre illimité de membres et de projets et vous offre 100 Mo de stockage cloud. Les forfaits payants commencent à partir de $$$a par utilisateur et par mois.

Evaluation des utilisateurs de ClickUp

G2 : 4.7/5 (1100+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (2000+ commentaires)

2. Filestage

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/image14.png filestage /$$$img/

Filestage est un logiciel "tout-en-un" de révision en ligne et de gestion d'équipe créative qui vous aide à réviser et approuver le contenu, et à rationaliser votre flux de travail créatif. Il vise à regrouper l'ensemble de votre processus de Révision sur un seul logiciel.

Caractéristiques clés de Filestage

Tableau de bord du projet pour suivre les différentes étapes de révision des livraisons

Système de maintenance de toutes les anciennes versions

Outils de marquage permettant au réviseur de laisser des commentaires sur une image ou un fichier PDF

Codes temporels pour l'examen des fichiers audio et vidéo

Une image de marque personnalisée de votre entreprise ou de votre agence

Partage flexible pour ajouter des parties prenantes internes et externes (ex : votre client) au processus d'approbation

Filestage Pros

Aucune connexion n'est requise pour que les parties prenantes externes puissent réviser

Ajoutez des commentaires directement sur un fichier. Pas besoin de télécharger.

Des listes d'À faire automatisées sont générées en fonction des commentaires laissés.

Filestage Cons

Pas d'application bureau ou mobile

Pas d'analyse pour prédire les données d'achevé ou la productivité de l'équipe

Pas de fonctionnalités de suivi du temps ou de définition d'objectifs

Pas de forfait Free avec un plan de démarrage coûteux qui ne prend en charge que 10 membres

Prix de Filestage

Filestage ne propose pas de forfaits gratuits, et son forfait "Starter" commence à 99 $ par mois.

Evaluations des utilisateurs de Filestage

G2 : 4.8/5 (20 commentaires)

Capterra : 4.8/5 (40 commentaires)

3. ProofHub

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/proofhub-1400x622.png proofhub Accueil pag /$$$img/ ProofHub est un outil de gestion de projet et d'équipe tout-en-un logiciel de collaboration avec de puissantes capacités de Révision en ligne. Il permet aux équipes de création de rationaliser leur processus de révision et d'approbation tout en gérant d'autres aspects importants du travail dans un emplacement centralisé.

ProofHub fonctionnalités clés

Annoter et marquer les changements à l'aide d'outils de marquage

mentions et résolutions de commentaires

Fonctionnalités avancées de gestion des tâches telles que les tableaux Kanban et les diagrammes de Gantt

Libellés et hiérarchisation des tâches

Partage de fichiers et gestion de documents

ProofHub Pros

Approbation des modifications en cours en un seul clic

Contrôle de la version des fichiers pour de meilleures comparaisons

Détail de l'offrerapports sur le projet pour mesurer la productivité globale

Des applications mobiles Android et iOS entièrement fonctionnelles

ProofHub Contre

La gestion granulaire des notifications pourrait être améliorée

Pas d'authentification unique sur Google

Prix de ProofHub

Les forfaits payants de ProofHub commencent à partir de 45 $/mois, facturés annuellement (pas de frais par utilisateur).

Évaluation des utilisateurs de ProofHub

G2 : 4.5/5 (60+ avis)

Capterra : 4.5/5 (65+ avis)

4. Hightail

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/image10-1.png hightail /$$$img/

Hightail est un système de Révision en ligne destiné à la collaboration entre agences. Il réduit le temps de révision, maintient les projets sur la voie de l'achevé et aide à la gestion de l'ensemble du projet de contenu.

Caractéristiques clés de Hightail

Gestion des tâches avec des listes de choses à faire qui peuvent être assignées

Partage aisé de fichiers volumineux

Possibilité d'informer le correcteur des fichiers que vous avez partagés avec lui

Possibilité de savoir si votre fichier a été reçu

Options de recherche et de filtrage pour trouver des fichiers

Téléchargement en masse de vidéos et de vidéos en continu

Hightail Avantages

Peut assigner des abonnements aux membres de l'équipe

Peut gérer des discussions en contexte dans un espace de projet dédié

Comparaison côte à côte des versions précédentes et actuelles des fichiers

Assistance pour la prévisualisation en direct et en haute résolution de vos documents.

Hightail Inconvénients

Pas de fonction de suivi du temps

Assistance limitée pour les fichiers dans l'application mobile

Pas d'application bureau

Ne s'intègre qu'à quelques outils comme Dropbox, Google Drive et Microsoft Outlook

Prix de Hightail

Le forfait "Lite" de Hightail vous permet de télécharger des fichiers jusqu'à 100 Mo à la fois et offre 2 Go de stockage gratuit. Les forfaits payants commencent à 12 $ par mois.

Evaluations des utilisateurs de Hightail

G2 : 4.2/5 (659 commentaires)

Capterra : 4.4/5 (271 commentaires)

5. Smartsheet

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/image11.png smartsheet /$$img/

Smartsheet est un retour en arrière à l'époque des Gestion de projet Excel .

Il utilise une interface de feuille de calcul familière pour suivre et gérer des projets de toutes sortes et se double d'un logiciel de Révision en ligne. Mais oui, il s'agit plutôt d'un logiciel de feuille de calcul qui peut faire un peu plus qu'Excel.

apprendre à connaître**_

le logiciel de gestion de l'information est un outil d'aide à la décision et à la prise de décision Fiche de synthèse sur la gestion de projet et je n'ai pas besoin d'en parler

la gestion d'un projet est une tâche difficileles alternatives à Smartsheet .

Les fonctionnalités clés de Smartsheet

Feuille de projet pour superviser la progression

Contrôle des versions avec verrouillage automatique des documents

Large intervalle d'intégrations pour une connexion transparente

Diagrammes de Gantt pour visualiser la planification du projet

Vue d'ensemble de la planification de vos projets par l'équipe

Automatisation de votre flux de travail de Révision en combinant des actions multiples et des chemins conditionnels

Smartsheet Pros

Facile à adapter pour ceux qui sont à l'aise avec le format Excel

Rapports à la demande en direct sur le tableau de bord

Bien adapté pour Agile , Scrum et Projets en cascade Smartsheet Cons

Les feuilles de calcul ne sont pas adaptées à la gestion de projet moderne

Pas d'assistance à la collaboration en temps réel

Pas d'application bureau disponible

Pas de forfait Free

Prix de Smartsheet

Smartsheet n'a pas de version Free, et son forfait payant commence à 14 $ par mois.

Evaluations des utilisateurs de Smartsheet

G2 : 4.2/5 (2000+ avis)

Capterra : 4.4/5 (1500+ commentaires)

6. Ziflow

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/image5-1.png ziflow /$$$img/

Ziflow est un logiciel de Révision en ligne spécialement conçu avec les agences de création et les marques à l'esprit. Il répond à leurs besoins en matière de partage, de révision et d'approbation de contenu.

Ziflow fonctionnalités clés

Révision collaborative dans laquelle les membres de l'équipe créative peuvent ajouter des commentaires et y répondre en temps réel

Partage flexible avec différents paramètres de permission pour chaque relecteur

Suivi et comparaison des versions avec des fonctionnalités de piste d'audit

Organisateur de fichiers intégré

Intégrations avec un large intervalle d'outils tiers

Ziflow Avantages

Verrouillage du document pour empêcher tout commentaire ultérieur une fois qu'il a été finalisé

Assistance pour un large intervalle de types de fichiers

Fonctionnalités de sécurité prêtes pour l'Enterprise

Groupes de révision pour faciliter le partage de fichiers et les révisions

Ziflow Contre

Pas d'application bureau

Pas de fonctionnalités de gestion des tâches

Paramètres d'intégration limités par rapport à d'autres logiciels similaires

Prix élevés pour les petites équipes

Prix de Ziflow

Ziflow ne propose pas de forfait Free, et son forfait payant commence à 10 $/utilisateur par mois.

Evaluation des utilisateurs de Ziflow

G2 : 4.7/5 (59 commentaires)

Capterra : 4.6/5 (102 avis)

Conclusion

Lorsque nous étions tous très jeunes, Microsoft Word, Powerpoint et l'ensemble de la suite Microsoft Office étaient les meilleurs outils du monde.

les possibilités créatives étaient infinies (WordArt ftw) !

Aujourd'hui, nous sommes plus âgés et (espérons-le) plus intelligents.

Et cela signifie qu'il faut reconnaître les limites de ces outils.

Si le travail créatif et les compétences rédactionnelles sont l'essence de votre entreprise ou de votre agence, il est temps de passer à un outil de Révision en ligne. Vous ne pouvez plus vous permettre de faire des compromis.

Et si des outils comme Filestage et Ziflow peuvent éliminer les erreurs de grammaire, vous devez penser plus grand. Vous devez penser ClickUp.

Avec des fonctionnalités avancées comme la Révision, les Documents et les Mindmaps, le travail créatif et le processus d'approbation vont devenir un jeu d'enfant. Et avec des tonnes d'autres fonctionnalités de gestion de projet, il coche toutes les cases dont vous pourriez jamais avoir besoin !

vous avez besoin d'être plus convaincant ?

Inutile de contacter notre équipe commerciale.

Juste d'ouvrir votre compte ClickUp gratuitement et essayez-le par vous-même.

Nous vous garantissons qu'il vous aidera à devenir un roi du contenu en un rien de temps !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/image6-4.gif roi lion yass /$$$img/