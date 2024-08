10 meilleurs choix de logiciels de collaboration client pour 2024

Les clients sont des créatures mystérieuses, un peu comme les chats. 🐈‍⬛

Ils ont beaucoup d'opinions, et parfois vous pensez savoir ce qu'ils veulent, mais il s'avère que vous ne le savez absolument pas.

Si vous pouvez améliorer la collaboration avec vos clients et obtenir leur avis plus tôt et plus souvent, vous pouvez éviter de perdre du temps sur des éléments qui risquent de ne pas être approuvés. Avec un meilleur logiciel de collaboration client, vous pouvez améliorer votre processus, augmenter votre rentabilité et faire ronronner chaque projet.

Découvrez ce qu'il faut rechercher dans un logiciel de collaboration avec les clients logiciel de collaboration et préparez-vous à adopter l'un des 10 meilleurs outils de collaboration disponibles à l'heure actuelle. Grâce à ces 10 options, tous vos projets clients sembleront un peu plus chaleureux et flous.

Qu'est-ce qu'un logiciel de collaboration client ?

Un logiciel de collaboration client est un programme basé sur le cloud qui vous permet d'envoyer à vos clients des documents d'onboarding, des forfaits de projet, des questions, des épreuves, les produits à livrer et des rapports. La plupart des logiciels de collaboration sont basés sur le web, mais certains proposent également des applications mobiles.

L'idée derrière les logiciels de collaboration avec les clients est que vous et votre client pouvez communiquer dans l'interface du logiciel, ce qui vous permet de suivre les demandes de votre client, les commentaires et les les livrables du projet en un seul endroit. Tout est donc bien rangé. 🧹

Mais nous avons tous eu des clients qui ne faisaient pas l'apprentissage d'un nouveau logiciel. Ainsi, certains logiciels de collaboration avec les clients s'intègrent aux outils que vous et votre client utilisez déjà, ce qui facilite l'importation d'e-mails, de messages Slack, le partage de fichiers, et plus encore.

Tout reste bien rangé, même si votre client est un peu chaotique.

Que devriez-vous rechercher dans les outils de collaboration avec les clients ?

Voici les fonctionnalités indispensables d'un logiciel de collaboration avec les clients. Bien que de nombreux outils présentés ci-dessous fassent bien plus que cela, ces quatre fonctionnalités de base vous permettront de travailler en toute sérénité :

**PARTAGE DE FICHIERS SIMPLE : Vous aurez besoin d'envoyer à vos clients des contrats, des révisions et d'autres fichiers pour approbation. Votre logiciel doit donc faciliter le partage de fichiers en permettant de télécharger et d'accéder aux types de fichiers les plus courants

Vous aurez besoin d'envoyer à vos clients des contrats, des révisions et d'autres fichiers pour approbation. Votre logiciel doit donc faciliter le partage de fichiers en permettant de télécharger et d'accéder aux types de fichiers les plus courants **Outils de communication intuitifs **Les fonctionnalités telles que la messagerie instantanée, les mentions et les documents partagés apportent une aide en temps réel à vos efforts de collaboration avec les clients dans une plateforme de gestion des tâches

**Les fonctionnalités telles que la messagerie instantanée, les mentions et les documents partagés apportent une aide en temps réel à vos efforts de collaboration avec les clients dans une plateforme de gestion des tâches **Les permissions basées sur les rôles : la possibilité de définir les paramètres d'accès de vos clients permet de s'assurer qu'ils ne voient pas comment la saucisse est faite ou qu'ils n'ont pas la possibilité de gérer des projets en dehors de leur travail spécifique

Intégrations : Si vous utilisez déjà d'autres outils de communication, comme Slack pour la messagerie ou Zoom pour les visioconférences, assurez-vous que votre logiciel de collaboration client s'intègre à ces programmes afin que vous puissiez facilement importer votre communication client

Les 10 meilleurs outils logiciels de collaboration client à utiliser en 2024

Maintenant que vous connaissez les exigences minimales d'un logiciel de collaboration client, réunion 10 outils qui font le maximum. Ces 10 outils de gestion de projets et de tâches possèdent les fonctionnalités dont les agences et les entreprises de services professionnels ont besoin pour communiquer avec leurs clients.

Choisissez un outil de collaboration que toute votre équipe adorera pour qu'elle fasse son travail, suive la réussite des projets et s'améliore la fidélisation des clients .

via PreuveHub Presque tous les services basés sur le cloud logiciels de gestion de projet aident à rationaliser le travail télétravail. Mais ProofHub a accordé une attention particulière aux outils destinés aux équipes distribuées, avec des fonctionnalités de communication robustes et des délais qui s'adaptent automatiquement aux fuseaux horaires de vos clients et des membres de votre équipe.

Ainsi, quel que soit votre lieu de travail, vous pouvez travailler ensemble. 👯

En tant que l'un des meilleurs outils de collaboration client, ProofHub comprend une suite complète d'outils de gestion de projet, de rapports et d'administration pour vous aider à gérer vos projets du début à la fin. Et la grande bibliothèque d'intégrations - y compris Slack, Dropbox, Google Drive et One Drive, entre autres - signifie que vous pouvez partager des ressources avec vos clients sur la plateforme qu'ils préfèrent.

De plus, il se met à jour au fur et à mesure dans l'espace de travail ProofHub de votre équipe.

Meilleures fonctionnalités

Les demandes externes permettent aux clients de soumettre des formulaires et de demander des corrections de bugs, des modifications de livrables ou des livrables entièrement nouveaux

Les rôles personnalisés vous permettent de paramétrer des permissions différentes pour les clients et les membres de l'équipe afin que chaque personne n'ait accès qu'à ce dont elle a besoin

De solides outils de collaboration avec les clients et l'équipe comprennent des commentaires avec des mentions, des intégrations d'e-mails et des options de discussion individuelle et de groupe qui vous permettent de communiquer rapidement par messagerie instantanée et de maintenir l'échéancier du projet

Limites

De nombreux utilisateurs signalent que les options de paramétrage de vos préférences de notification sont limitées, ce qui peut rendre difficile l'organisation et la hiérarchisation de vos alertes

Ce logiciel n'inclut pas d'outils de budgétisation, et si vous souhaitez transformer un rapport de suivi du temps en facture, vous devrez ajouter une intégration avec Freshbooks ou QuickBooks

Prix

Essentiel: 45 $ par mois

45 $ par mois Contrôle ultime: 89 $ par mois

G2: 4.5/5 (80+ commentaires)

4.5/5 (80+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (80+ commentaires)

5. Kantata

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/kantata-1400x691.png Suivi des tâches dans Kantata /$$$img/

via Kantata Kantata est personnalisé pour les agences. Il comprend le cycle de vie complet d'un projet d'agence, de la présentation à la conclusion d'un contrat, en passant par la lutte contre le redoutable élargissement du champ d'application. 🧟‍♂️

Cette plateforme de gestion de projet facilite non seulement une meilleure communication entre votre client et votre équipe, mais elle propose également des outils d'analyse avancés qui permettent de suivre les risques, les hypothèses, les problèmes et les dépendances, ainsi que les jalons en matière de revenus et de coûts.

Ainsi, si vous devez ajuster votre stratégie, résoudre un problème ou émettre une commande de modification, vous pouvez le voir d'un seul coup d'œil - plus besoin d'éplucher à la loupe des feuilles de calcul encombrantes. 🕵️‍♀️

Kantata est disponible avec une API conçue pour Salesforce ou avec une API ouverte, ce qui vous permet d'exécuter ce programme avec les outils que vous utilisez déjà.

Meilleures fonctionnalités

Inviter les clients à voirles jalons du projet et donnez des approbations au fur et à mesure du travail plutôt qu'à la fin du projet

Automatisez vos flux de travail et créez des modèles réutilisables qui vous permettent de planifier rapidement vos projets

Affichez le calendrier, la portée et le budget de votre projet côte à côte pour que tout soit sur la bonne voie

Limites

Certains utilisateurs déclarent que ce programme peut être difficile à naviguer, et ils souhaiteraient qu'il offre des fonctions plus intuitives comme le glisser-déposer et une option d'annulation

D'autres utilisateurs signalent des temps de chargement lents et des options d'intégration limitées

Prix

Personnalisé Tarification

G2: 4.1/5 (1 325+ commentaires)

4.1/5 (1 325+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (595+ commentaires)

Check out these client gift ideas_ (idées de cadeaux pour les clients) !

6. Zone de travail

via Zone de travail Workzone est un programme de gestion de projet doté de fonctionnalités avancées de suivi et de rapports, ainsi que de portails clients sécurisés. Comme tout logiciel de gestion de projet, vous pouvez créer des tableaux de projet et assigner des tâches, mais ce sont des paramètres tels que le suivi de la charge de travail et des dépenses qui font de ce programme un outil particulièrement adapté aux agences.

Vous pouvez voir les projets de vos clients dans leurs propres environnements de travail (ou zones), ou vous pouvez avoir un aperçu de tous les projets de vos clients et de leurs statuts, ce qui vous permettra de décider facilement quel projet a besoin de votre attention en premier.

Ainsi, lorsque vous aurez l'impression que tous vos clients veulent votre attention en même temps, vous serez en mesure de savoir qui a le plus besoin de vous.

Meilleures fonctionnalités

Les portails clients sécurisés vous permettent de créer une expérience propre à votre client et de paramétrer des permissions différentes pour les différents utilisateurs

Les tableaux de bord des projets vous montrent tous les projets de vos clients en même temps afin que vous sachiez lesquels sont en suivi et lesquels ont besoin d'une attention particulière

Un processus d'intégration pratique vous permet d'apprendre à utiliser ce logiciel rapidement et votre environnement de travail est paramétré avec toutes les fonctionnalités dont votre équipe a besoin et aucune de celles dont elle n'a pas besoin

Limites

Ce programme est purement basé sur le web, sans application mobile

Il n'existe pas de version gratuite, et le coût peut être trop élevé pour les utilisateurs qui n'ont besoin que de fonctionnalités de base

Prix

Teams: $24 par membre et par mois

$24 par membre et par mois Professionnel: $34 par membre et par mois

$34 par membre et par mois Enterprise: $43 par membre et par mois

G2: 4.2/5 (50+ commentaires)

4.2/5 (50+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (190+ commentaires)

7. Monday.com

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/monday-canvas.webp monday.com /$$$img/

via Monday.com Si vous avez déjà eu un cas de "Monday", il est peut-être temps d'aller voir ailleurs.. Monday.com .

Cette plateforme de gestion des tâches et de collaboration peut vous aider à démarrer vos lundis - et tous vos autres jours de travail - du bon pied en vous permettant de voir plus facilement ce que vous et votre équipe devez faire.

Certes, cet environnement de travail en ligne n'est pas aussi divertissant que le film "Office Space", mais quel espace de travail en ligne l'est ? 🍿

Vous pouvez utiliser monday.com pour promouvoir une meilleure collaboration entre les clients et l'équipe en invitant les membres de l'équipe et les clients à des tableaux de projet, en attribuant des tâches et en partageant des fichiers. Ce logiciel de gestion de projet facilitera le travail de votre équipe et la communication avec votre client.

Meilleures fonctionnalités

Les tableaux de projet et les cartes de tâches vous permettent de planifier votre projet et d'assigner des tâches aux membres de l'équipe, aux freelances ou aux clients, ou de partager des fichiers pour maintenir le flux du processus de collaboration

Des tableaux de bord personnalisés permettent de suivre la progression du projet, le budget et l'échéancier à l'aide de diagrammes et de graphiques clairs

Les automatisations vous permettent de définir des règles "si ceci, puis cela" pour déclencher des tâches ou des notifications lorsque vous achevez certaines étapes, ce qui vous permet, par exemple, de notifier automatiquement les clients lorsque les livrables sont prêts à être examinés

Limites

Certains utilisateurs indiquent que les fonctionnalités d'automatisation peuvent présenter des dysfonctionnements, ce qui vous oblige à supprimer et à recréer manuellement les tâches défectueuses

D'autres utilisateurs signalent qu'il peut être difficile de définir et de modifier les paramètres de notification

Prix

Free

Basique: 8 $ par membre et par mois

8 $ par membre et par mois Standard: 10 $ par membre et par mois

10 $ par membre et par mois Pro: 16 $ par membre et par mois

16 $ par membre et par mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (8,400+ reviews)

4.7/5 (8,400+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,070+ reviews)

8. Trello

via TrelloTrello est un nom populaire dans le jeu de la gestion de projet. 👾

Quiconque a utilisé des outils de gestion de projet des dix dernières années reconnaîtront sans doute la disposition de Trello. Il est basé sur des processus agiles et utilise un système de Tableau Kanban pour aider les équipes à maintenir une collaboration productive.

Vous pouvez créer différents tableaux pour chacun des projets de vos clients, puis afficher l'ensemble du tableau de votre projet ou visualiser les tâches à venir sous forme de liste à faire ou de calendrier. Ce programme est idéal pour l'accueil des clients la planification du projet et le suivi de la progression du projet.

Il est hautement personnalisable. Vous pouvez adapter votre Tableau à votre flux de travail et inviter vos clients à accéder à leur propre Tableau afin qu'ils puissent consulter les documents relatifs à leur projet et passer en revue les tâches.

Meilleures fonctionnalités

Les tableaux Trello vous permettent d'organiser votre projet, de planifier des tâches et d'assigner des tâches aux membres de votre équipe ou à vos clients

Les modèles vous aident à configurer rapidement et facilement vos tableaux de projet client - tout ce que vous avez à faire, c'est de remplir les espaces vides

Des centaines d'intégrations vous permettent de connecter vos applications favorites, telles que Jira, Slack, Microsoft Teams, Dropbox et Google Docs

Limites

Ce programme ne dispose pas de rapports intégrés ou de fonctionnalités d'analyse, ce qui peut rendre difficile le suivi de la réussite de votre projet sans l'ajout d'une intégration

Trello dispose de fonctionnalités d'automatisation limitées et est plus adapté à la planification de projets simples qu'à celle de projets complexes avec de multiples dépendances

Prix

Free

Standard: 5 $ par membre et par mois

5 $ par membre et par mois Premium: 10 $ par membre et par mois

10 $ par membre et par mois Enterprise: $17.50 par membre et par mois

G2: 4.4/5 (13,340+ commentaires)

4.4/5 (13,340+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (22,680+ commentaires)

9. Tous les clients

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/AllClients.jpg Tous les clients /$$$img/

via Tous les clients Si votre équipe fonctionne au ralenti, AllClients est le CRM qui vous permettra de maintenir des relations harmonieuses. 🏃‍♂️

Cette page outil de gestion des clients a été conçu pour les petites entreprises. AllClients affirme offrir "tout ce dont vous avez besoin et rien que vous n'ayez pas besoin" Traduction : Cet outil est simple à utiliser mais n'est pas aussi riche en fonctionnalités que certaines autres options de cette liste.

Tout de même, pour de nombreux propriétaires de petites entreprises, il sera tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez stocker les coordonnées de vos clients dans un base de données personnalisée et envoyer des e-mails et des SMS pour rester en contact.

Vous pouvez également automatiser une grande partie de vos tâches de marketing. Ainsi, même si vous avez une petite équipe, rien ne vous échappera.

Meilleures fonctionnalités

Les outils intégrés d'e-mail marketing et de communication vous permettent de rester en contact avec vos clients sans avoir à payer pour un programme d'e-mail marketing séparé

Les automatisations vous permettent d'envoyer des messages et des e-mails de suivi, afin que vous puissiez rester en contact avec vos clients sans avoir à y consacrer des heures supplémentaires

La conception conviviale facilite l'utilisation immédiate de ce programme

Limites

Bien qu'il y ait une période d'essai gratuite de 14 jours, il n'y a pas de forfait gratuit pour les utilisateurs qui n'ont besoin que des fonctionnalités de base

Cette application offre des options d'intégration et de personnalisation limitées

Prix

Sélection: 24 $ par mois

24 $ par mois Premium: 48 $ par mois

48 $ par mois Elite: 96 $ par mois

G2: 4.6/5 (25+ commentaires)

4.6/5 (25+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (5+ commentaires)

10. Bit.IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Bit-ai.jpg Bit.ai /$$$img/

via IA Si vous cherchez une meilleure solution de partage de fichiers pour envoyer vos livrables à vos clients, Bit.IA a les documents pour le faire Terminé. 📝

Cet outil de collaboration travaille aussi bien pour vos sessions de brainstorming internes que pour vos.. gestion des clients processus.

Les fonctionnalités de collaboration permettent aux membres de votre équipe de travailler ensemble en temps réel, qu'ils se trouvent dans la même pièce ou dans des pays différents. Lorsque le moment est venu de partager le travail, vous pouvez l'envoyer par l'intermédiaire d'un environnement de travail que vous avez configuré pour votre client. Tout ce que vous avez à faire, c'est de déplacer le fichier.

Ainsi, votre client ne verra que ce que vous voulez qu'il voie, et vous pouvez garder votre processus interne pour vous - votre propre sauce secrète. 🥫

Meilleures fonctionnalités

Les documents intelligents interactifs permettentune collaboration en temps réel de n'importe où dans le monde avec la possibilité de créer des tableaux, des graphiques, des vidéos et des fichiers images

Les wikis font office debase de connaissances où vous pouvez stocker des informations sur l'entreprise, documenter vos processus et politiques, ou ajouter des informations sur les projets pour chaque client

Les environnements de travail des clients permettent d'organiser vos projets. Vous pouvez inviter des parties prenantes et déplacer des documents entre votre espace de travail interne et votre espace de travail client lorsqu'ils sont prêts à être partagés

Limites

Certains utilisateurs signalent qu'il peut être difficile de créer et de partager des documents, et que les spectateurs doivent prendre des étapes supplémentaires pour accéder aux documents partagés avec eux

Cette plateforme est entièrement basée sur le web, il n'y a donc pas d'application bureau ou mobile

Prix

Forfait Free

Forfait Pro: 8 $ par membre et par mois

8 $ par membre et par mois Forfait Business: $15 par membre et par mois

G2: 4/5 (19+ commentaires)

4/5 (19+ commentaires) Capterra: 5/5 (8+ commentaires)

