10 meilleurs logiciels de suivi de la gestion des clients en 2024

L'augmentation de la clientèle est un signe positif de réussite. Mais elle s'accompagne d'exigences supplémentaires, qu'il s'agisse de gérer la communication ou d'atteindre les objectifs de croissance. Gestion des clients est conçu pour rationaliser les flux de tâches et d'activités afin que les équipes puissent se concentrer sur ce qui compte le plus - fournir un service à la clientèle de première classe !

Dans ce guide, nous examinerons les meilleurs logiciels de gestion de la clientèle logiciel de gestion des clients pour répondre aux besoins uniques de votre entreprise !

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion de la clientèle ?

Les équipes devraient rechercher des outils de gestion des clients avec gestion des tâches, Stratégie CRM , le reporting, la planification, le suivi des objectifs, les intégrations tierces et l'accessibilité mobile pour développer leur base de clients de manière durable

Dans le cadre d'une vision à long terme de l'entreprise, les pratiques durables permettent de réduire les coûts et de rester compétitif sur un marché en constante évolution. Et sans les bons outils de gestion des clients, il est plus difficile de suivre les opérations, les responsabilités individuelles et le processus de vente.

Voici d'autres caractéristiques à prendre en compte lors du choix d'un logiciel de gestion des clients :

Personnalisation pour adapterles communications avec les clients et les préférences des clients, les normes spécifiques à l'industrie et les processus de vente

pour adapterles communications avec les clients et les préférences des clients, les normes spécifiques à l'industrie et les processus de vente Les contrôles de sécurité et d'autorisation pour maintenir l'intégrité des données, prévenir les violations de données et se conformer aux réglementations

pour maintenir l'intégrité des données, prévenir les violations de données et se conformer aux réglementations **Des outils de collaboration en temps réel pour commenter et partager les informations avec les clientséditer des documentspour commenter et modifier des documents, des présentations et des feuilles de calcul

Gestion du budget pour allouer les ressources, identifier les opportunités de revenus et projeter les tendances futures

pour allouer les ressources, identifier les opportunités de revenus et projeter les tendances futures L'automatisation pour gérer les suivis, la communication, le cycle de vie des clients et les tâches répétitives

pour gérer les suivis, la communication, le cycle de vie des clients et les tâches répétitives Outils de suivi du temps pour identifier où les équipes passent leur temps et améliorer leurs flux de travail

pour identifier où les équipes passent leur temps et améliorer leurs flux de travail Des formulaires web personnalisés pour capturer des prospects et personnaliser les approches commerciales

10 Meilleures applications logicielles de gestion des clients en 2024

1. Cliquez sur - Meilleur pour la gestion des données clients

Exploitez les 15+ vues ClickUp pour gérer les relations avec les clients et les tâches

ClickUp est une plateforme de productivité qui aide les équipes de toutes tailles à organiser les tâches, les comptes, les contrats, la documentation et les clients en un seul endroit. Grâce à l'accès gratuit à Modèles CRM et plus de 15 vues flexibles, vous pouvez facilement tout gérer, des pipelines de vente aux commandes des clients. Que vous préfériez les listes, les tableaux ou un tableau Kanban, ClickUp vous permet de suivre facilement toutes les étapes de vos interactions avec vos clients !

La communication est un élément essentiel de tout système de gestion des clients. ClickUp facilite la collaboration sur les affaires, l'envoi de mises à jour de projets aux clients, et la gestion de l'information l'accueil des clients grâce à sa fonction d'envoi d'e-mails intégrée. De plus, l'ajout de liens de relation entre les tâches et les documents crée un chemin bidirectionnel pour naviguer dans les informations connexes !

ClickUp meilleures caractéristiques

Notes, étiquettes et tags pour un tri et un filtrage avancés, et plus de contexte dans chaque entrée de temps

Plus de1 000 intégrations pour rassembler toutes les données et informations pertinentes dans une seule plateforme ( intégrer ClickUp à Salesforce )

Commentaires assignés et threadés dans n'importe quelClickUp Doc, tâche, ouTableau blanc* Affectations multiples pour affecter plus d'un membre à la fois à une tâche

Rapports etTableaux de bord pour une vue d'ensemble instantanée du travail

Formules automatisées pour calculer avec précision votre temps facturable

Avancéestimations de temps pour prévoir votre semaine de travail

Créer et suivre les ventesdes objectifs et des mesures Limites de ClickUp

Le grand nombre d'outils de collaboration puissants peut représenter une courbe d'apprentissage pour certains utilisateurs

Toutes les vues ne sont pas encore disponibles dans l'application mobile

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

illimité : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Entreprise : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contact pour les prix

G2 : 4.7/5 (6 500+ commentaires)

: 4.7/5 (6 500+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 500+ commentaires)

2. HubSpot CRM - Meilleur pour la gestion du suivi des clients

via HubSpot HubSpot CRM est une plateforme de gestion de la relation client conçue pour aider les entreprises à se développer. Elle offre une suite complète d'outils pour aider les équipes à gérer leurs relations et interactions avec les clients, depuis le suivi des prospects et des contrats jusqu'à la gestion des données clients. Elle offre également des fonctions d'automatisation qui permettent de rationaliser les flux de travail des commerciaux, des agents du service clientèle et des spécialistes du marketing.

L'application les capacités d'intégration de la plateforme permettent aux entreprises de connecter HubSpot CRM à une variété d'outils tiers, tels que les plateformes d'email marketing et les processeurs de paiement. Avec son interface utilisateur intuitive, sa suite complète de fonctionnalités et ses capacités d'intégration, HubSpot CRM est un outil idéal pour les entreprises de toutes tailles.

Intégration de HubSpot avec ClickUp

Les meilleures caractéristiques de HubSpot CRM

Gestion des contacts et du pipeline

Suivi des emails et des prospects

Activité du site web des contacts

Constructeur de modèles d'emails

Constructeur de page d'atterrissage

Limitations de HubSpot CRM

Plans tarifaires coûteux par rapport à d'autres logiciels de gestion des clients

Manque d'outils intuitifs pour l'automatisation des flux de travail

Prix de HubSpot CRM

Professionnel : À partir de 1 600 $ par mois

: À partir de 1 600 $ par mois Entreprise : Contactez HubSpot pour plus de détails

HubSpot ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (1 800+ commentaires)

: 4.4/5 (1 800+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (3 600+ avis)

3. Salesforce - La meilleure solution pour gérer les ventes aux clients

via Salesforce Salesforce est un logiciel de Logiciel de gestion de la relation client (CRM) aide les entreprises à gérer leurs contacts et leurs activités de vente. Cet outil de gestion des clients permet aux entreprises de stocker des données, de créer des rapports personnalisés, d'automatiser les processus de travail et de suivre les interactions avec les clients. Il offre également des services d'automatisation du marketing, d'analyse, de génération de leads, etc.

Avec Salesforce, les entreprises peuvent mieux connaître leurs clients et utiliser ces données pour prendre des décisions éclairées. Et grâce aux intégrations permettant de se connecter aux données et systèmes existants, les équipes contrôlent leurs systèmes de gestion des clients en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce

Gestion des activités pour synchroniser les courriels et les activités d'engagement dans une seule plateforme

Intégration de Slack pour rationaliser le processus de gestion des clients

Gestion des comptes, des contacts, des prospects et des opportunités

Vue partagée de chaque client avec Customer 360

Intégration des courriels avec Gmail ou Outlook

Limitations de Salesforce

Courbe d'apprentissage importante pour comprendre les outils et les utiliser efficacement pour les charges de travail quotidiennes

l'assistance 24/7 est disponible sur le plan le plus cher (consultez ces le support 24/7 est disponible sur le plan le plus cher https://clickup.com/fr-FR/blog/70090/alternatives-a-salesforce/ les alternatives à Salesforce /%href/ !)

Prix de Salesforce

Les essentiels : 25 $ par utilisateur et par mois

: 25 $ par utilisateur et par mois Professionnel : 75 $ par utilisateur et par mois

: 75 $ par utilisateur et par mois Entreprise : 150 $ par utilisateur et par mois

: 150 $ par utilisateur et par mois illimité : 300 $ par utilisateur et par mois

G2 : 4.3/5 (13 000+ commentaires)

: 4.3/5 (13 000+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (17 500+ avis)

4. Freshworks CRM - Le meilleur pour le suivi des prospects

via Freshworks CRM Freshworks CRM permet aux équipes de suivre plus facilement les prospects, d'automatiser les campagnes de marketing, de segmenter les clients en différentes catégories, de gérer les données clients en un seul endroit et d'établir rapidement des relations avec les clients. Grâce à des fonctionnalités telles que la gestion des contacts, l'évaluation des prospects, la segmentation des clients, l'automatisation des tâches et la connaissance des clients, les entreprises peuvent augmenter leur chiffre d'affaires et mieux comprendre leurs clients.

L'outil CRM aide également les équipes à rester organisées en fournissant des rapports détaillés sur les interactions avec les clients et en permettant aux utilisateurs de mettre en place des flux de travail basés sur des règles qui peuvent être utilisés pour automatiser les tâches répétitives. En outre, Freshworks CRM s'intègre à des applications tierces populaires telles que Google apps, Zapier et Mailchimp, ce qui permet aux équipes de tirer le meilleur parti de leurs données clients !

Les meilleures caractéristiques de Freshworks CRM

Gestion du pipeline pour visualiser l'ensemble du processus de vente organisé par étape

Objectifs de vente pour définir et suivre des objectifs basés sur le chiffre d'affaires ou le nombre d'affaires

Fonctionnalité de filtrage, de tri et de recherche sur l'application mobile

Tableaux de bord des performances des affaires

Interface glisser-déposer

Limitations de Freshworks CRM

Les fonctions de gestion de projet ne sont disponibles que sur les plans les plus onéreux

Capacités limitées de création de rapports pour personnaliser les mesures clés

Prix de Freshworks CRM

Débutant : 19 $ par utilisateur et par mois

: 19 $ par utilisateur et par mois Croissance : 49 $ par utilisateur et par mois

: 49 $ par utilisateur et par mois Pro : 95 $ par utilisateur et par mois

: 95 $ par utilisateur et par mois Entreprise : 199 $ par utilisateur et par mois

G2 : 4.6/5 (900+ commentaires)

: 4.6/5 (900+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (500+ avis)

via Pipedrive Pipedrive est un système de gestion de la relation client (CRM) conçu pour aider les équipes de vente à accroître leur productivité et à conclure davantage d'affaires. Il offre un éventail de fonctionnalités qui contribuent à rationaliser le processus de vente, notamment la gestion des contacts, le suivi des courriels, l'enregistrement des appels, l'évaluation des prospects, les prévisions de vente et les flux de travail automatisés.

Avec Pipedrive, une équipe de vente peut rapidement organiser ses pistes, ses contacts et ses contrats afin de rester concentrée sur les tâches qui comptent vraiment. L'application de gestion des clients permet également aux utilisateurs de créer facilement des pipelines personnalisés et des courriels automatisés pour aider à nourrir les prospects et à augmenter les conversions.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Segmentation des prospects pour créer des communications personnalisées et ciblées

Interface glisser-déposer pour mettre à jour rapidement les statuts des affaires

Rappels d'activité et collaboration au sein de l'équipe

Formulaires web personnalisables

Prévisions de chiffre d'affaires

Limites de Pipedrive

Personnalisation limitée des paramètres d'autorisation des utilisateurs par rapport à d'autres logiciels gratuits de gestion des clients

Portée du projet et href outils de gestion des documents sont des compléments payants

Prix de Pipedrive

Essentiel : 14,90 $ par utilisateur et par mois

: 14,90 $ par utilisateur et par mois Avancé : 24,90 $ par utilisateur et par mois

: 24,90 $ par utilisateur et par mois Professionnel : 49,90 $ par utilisateur et par mois

: 49,90 $ par utilisateur et par mois Entreprise : 99 $ par utilisateur et par mois

G2 : 4.2/5 (1 600+ commentaires)

: 4.2/5 (1 600+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (2 800+ commentaires)

6. Drip - Meilleur pour l'engagement client

via Goutte à goutte Drip est un outil d'automatisation du commerce électronique conçu pour les entreprises afin d'augmenter leurs ventes en ligne. Il fournit la technologie et les outils nécessaires pour créer, lancer et gérer des campagnes qui ciblent les clients avec des courriels personnalisés, des notifications, des pages web, et plus encore.

Les fonctionnalités de Drip outils d'automatisation du marketing aident les équipes à accroître l'engagement et la fidélité des clients, à personnaliser leurs interactions, à identifier et à nourrir les prospects, à générer plus de ventes et à mesurer l'impact de leurs efforts. La plateforme s'intègre à des services web populaires tels que Shopify, Squarespace et WooCommerce, de sorte que les entreprises peuvent facilement connecter leur boutique de commerce électronique à la plateforme Drip et démarrer rapidement !

Les meilleures caractéristiques de Drip

Intégrations avec les logiciels d'e-commerce les plus populaires, y compris Shopify, BigCommerce et Magento

Automatisation des campagnes de marketing par e-mail, sur site et sur les canaux de médias sociaux

Tests A/B pour un maximum de quatre variations de contenu d'email ou de lignes d'objet à la fois

plus de 50 modèles entièrement personnalisables

Constructeur de formulaires par glisser-déposer

Limitations de Drip

Les configurations de flux de travail et d'entonnoir prendront du temps à construire et à itérer pour une utilisation efficace

Manque de gestion de projet ou d'outils d'aide à la décisionoutils de documentation tarification au goutte à goutte

À partir de 39 $ par mois pour une liste d'adresses électroniques allant jusqu'à 2 500 personnes

G2 : 4.4/5 (450+ commentaires)

: 4.4/5 (450+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (170+ commentaires)

7. Zoho CRM - Meilleure application de gestion des clients

via Zoho CRM Zoho CRM propose une série d'outils et de fonctionnalités permettant aux entreprises de gérer et d'exploiter leurs données clients. Ces fonctionnalités comprennent gestion des contacts, suivi des prospects, automatisation des ventes, automatisation du marketing , suivi du service clientèle l'analyse et la production de rapports. Zoho CRM s'intègre également à des applications et services tiers, tels que Zoho Campaigns, Zoho Reports, etc.

Grâce à ces outils, les entreprises peuvent mieux comprendre les relations avec leurs clients, automatiser les ventes et renforcer les relations avec les clients . En outre, le logiciel CRM fournit également des solutions spécifiques pour un certain nombre de secteurs, notamment la vente au détail, le commerce électronique, la finance et les soins de santé.

Les meilleures caractéristiques de Zoho CRM

Segmentation des clients en fonction de leur région, de leurs besoins, de la source des prospects et du niveau de réactivité

Scanner de cartes de l'application Leads pour les importer automatiquement dans le CRM

Formulaires Web-to-lead avec un constructeur simple de type glisser-déposer

Hiérarchies pour associer des sous-campagnes

Limitations de Zoho CRM

Nécessite d'autres produits Zoho pour utiliser l'outil de gestion de la clientèle à son plein potentiel

La personnalisation des règles est disponible sur les plans les plus chers

Prix de Zoho CRM

Standard : 14 $ par utilisateur et par mois

: 14 $ par utilisateur et par mois Professionnel : 23 $ par utilisateur et par mois

: 23 $ par utilisateur et par mois Entreprise : 40 $ par utilisateur et par mois

: 40 $ par utilisateur et par mois Ultime : 52 $ par utilisateur et par mois

G2 : 4/5 (2 300+ commentaires)

G2 : 4/5 (2 300+ commentaires)

: 4/5 (2 300+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (6,200+ commentaires)

8. Airtable - Le meilleur pour créer un système de gestion des clients

via Airtable Airtable est un collaboration basée sur le cloud airtable est un outil de collaboration et de gestion de projet basé sur le cloud qui combine une feuille de calcul facile à utiliser avec la puissance d'une base de données et la flexibilité d'applications personnalisées. Avec Airtable, les petites équipes peuvent créer des espaces de travail hautement collaboratifs pour travailler ensemble sur des projets.

La plateforme s'intègre également à d'autres apps et services comme Slack, Zapier et Dropbox pour fournir un système complet de gestion des clients.

Les meilleures caractéristiques d'Airtable

Fonctionnalité de liaison entre les actions et les objectifs pour rationaliser les rapports

Formulaires partageables pour alimenter les enregistrements dans la base Airtable

Vue chronologique pour suivre les événements, les ressources et les projets

Automatisation avec la fonctionnalité Javascript

Vue formulaire pour la gestion des contacts

Limitations d'Airtable

Options de tri et de filtrage limitées par rapport à d'autres outils logiciels de gestion des clients

Options de personnalisation limitées pour l'apparence de l'espace de travail (voirAlternatives à Airtable)

Prix d'Airtable

Version gratuite

Plus : 10 $ par utilisateur et par mois

: 10 $ par utilisateur et par mois Pro : 20 $ par utilisateur et par mois

: 20 $ par utilisateur et par mois Entreprise : Contactez Airtable pour plus de détails

G2 : 4.6/5 (2 100+ commentaires)

: 4.6/5 (2 100+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (1 700+ commentaires)

9. Monday.com - Meilleur pour la collaboration

via Lundi Monday.com est une plateforme de gestion de projet permettant aux équipes de collaborer, de gérer et d'améliorer leur productivité d'organiser leur travail . Il aide les équipes à gérer les projets et les tâches avec des mises à jour en temps réel et des tableaux de tâches visuels qui permettent à chacun de suivre l'activité au niveau individuel et au niveau du groupe.

Grâce à des fonctionnalités telles que les notifications automatisées, les capacités de reporting et les intégrations avec des applications tierces, Monday permet aux équipes de rester au fait de leurs projets et de leurs tâches de manière rationalisée. Il permet également aux utilisateurs de personnaliser facilement leurs tableaux de projets avec différentes options de mise en page et de mettre en place des règles spécifiques au tableau pour que tout le monde reste organisé !

Les meilleures fonctionnalités de Monday

Champs personnalisés pour créer un cycle de vente et un système de gestion de la relation client

Chargement de fichiers Google Drive, Dropbox, Box ou OneDrive pour la gestion des documents

Gestion des prospects avec automatisation des critères personnalisés

Clientcommunication avec intégration du courrier électronique

Personnalisation du tableau de bord sans code

Limitations du lundi

Courbe d'apprentissage abrupte pour se familiariser avec les fonctions et l'interface (voirAlternatives à Monday)

La fonction Colonne de suivi du temps n'est disponible que dans les plans Pro et Enterprise

Prix de Monday

Individuel : Gratuit pour toujours

: Gratuit pour toujours Basic : 8 $ par utilisateur et par mois à partir de 3 sièges

: 8 $ par utilisateur et par mois à partir de 3 sièges Standard : 10$ par utilisateur par mois à partir de 3 sièges

: 10$ par utilisateur par mois à partir de 3 sièges Pro : 16 $ par utilisateur par mois à partir de 3 sièges

: 16 $ par utilisateur par mois à partir de 3 sièges Entreprise : Contactez Monday pour plus de détails

G2 : 4.7/5 (7 550+ commentaires)

: 4.7/5 (7 550+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (3 700+ commentaires)

10. Nutshell - Meilleur pour la gestion des pipelines

via Schéma de base Nutshell est une plateforme de gestion de pipeline basée sur le cloud qui permet aux équipes de rationaliser le processus de développement de projets de la conception à la réalisation. Il fournit une suite d'outils pour aider les équipes à planifier, suivre et collaborer sur les projets en temps réel.

Avec Nutshell, les équipes peuvent gérer plusieurs projets à la fois, assigner des tâches et des échéances, communiquer avec les membres de l'équipe et suivre les progrès réalisés. La plateforme comprend également des modèles de gestion de projet des rapports et des analyses, ainsi qu'un système de messagerie pour aider les équipes dans leur travail la gestion des prospects du début à la fin.

Nutshell meilleures caractéristiques

Outils de gestion des contacts pour retrouver chaque contact, client et conversation

Formulaires intelligents pour collecter des prospects directement à partir du site web

Automatisation des ventes avec personnalisation des déclencheurs de pipeline

Tableaux de rapports prêts à être présentés

Modèles d'e-mails prédéfinis

Limitations de Nutshell

L'interface n'est pas aussi moderne ou intuitive que celle des autres logiciels de gestion de clientèle de cette liste

Le suivi des rapports et des performances n'est disponible que dans la formule la plus chère

Prix de Nutshell

Fondation : 16 $ par utilisateur et par mois

: 16 $ par utilisateur et par mois Pro : 42 $ par utilisateur et par mois

G2 : 4.2/5 (740+ commentaires)

: 4.2/5 (740+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (370+ commentaires)

Gérer les relations avec les clients grâce aux applications de gestion des clients

ClickUp est une plateforme puissante et polyvalente pour gérer vos clients et améliorer les flux de travail de votre entreprise ! En éliminant les silos et en accélérant la communication, tout le monde est sur la même longueur d'onde et travaille pour atteindre les mêmes objectifs de revenus.

Que vous soyez une petite ou une grande entreprise, ClickUp offre la flexibilité dont les équipes productives ont besoin pour maximiser leurs efforts de gestion du service client. Démarrer un espace de travail ClickUp gratuit dès aujourd'hui !