Les 10 meilleurs logiciels de gestion des contacts pour les services professionnels 2024

Vous êtes à la recherche de l'outil idéal pour organiser vos coordonnées professionnelles ?

Les logiciels de gestion des contacts aident les agences et les entreprises de services professionnels à gérer les données relatives aux contacts, à stocker les fiches de contact, à suivre les interactions avec les contacts et à.. d'automatiser les tâches connexes .

Dans cet article, nous expliquons exactement ce qu'est un logiciel de gestion des contacts et nous vous présentons les 10 meilleures solutions logicielles de gestion des contacts pour les entreprises de services professionnels en 2024.

Ces solutions de gestion des contacts offrent une variété de fonctionnalités qui peuvent vous aider à améliorer les relations avec les clients, à rationaliser les opérations et à augmenter les équipes commerciales. 🥳

Un logiciel de gestion des contacts est un outil qui aide les entreprises à stocker, organiser et suivre les enregistrements ou informations de contact pour les clients, les prospects et d'autres personnes importantes.

Les meilleurs logiciels de gestion des contacts peuvent être utilisés pour stocker des informations de base telles que les noms, les adresses, les numéros de téléphone et les adresses e-mail. Vous pouvez également les utiliser pour stocker des informations plus détaillées sur les clients et sur l'entreprise, notamment les titres des postes, les affiliations à l'entreprise et l'historique des achats.

En outre, les outils de gestion des contacts travaillent dans la même veine que les logiciels de gestion des contacts Logiciel de gestion de la relation client (CRM) . Outre les fiches de contact, les équipes peuvent utiliser ces informations dans le processus commercial et consigner tout historique de communication, toute interaction et toute mise à jour.

Les logiciels de gestion des contacts et les systèmes de gestion de la relation client (CRM) sont tous deux très utiles pour assurer le suivi de vos clients. Mais quelle est la différence entre ces deux outils de gestion des clients ?

Les logiciels de gestion des contacts permettent de stocker et d'organiser les données de base relatives aux contacts, à savoir vos coordonnées et informations telles que les noms, adresses, numéros de téléphone et adresses e-mail. C'est un excellent moyen de conserver vos contacts en un seul endroit et de faciliter la recherche des informations dont vous avez besoin.

Gérer les données des clients, les tâches personnelles et la communication dans ClickUp à partir de n'importe quel appareil

Un système de gestion de la relation client (CRM) commercial va plus loin en assurant le suivi et l'analyse des données clients. Ils peuvent vous aider à suivre les opportunités, les interactions avec le service client et tout ce qui se trouve dans votre entonnoir de vente.

Les systèmes CRM automatisent également des tâches telles que l'envoi d'e-mails de suivi et la programmation de rendez-vous. Cela permet à votre équipe commerciale de se libérer pour se consacrer à des tâches plus importantes, comme la conclusion d'affaires dans le cadre d'un contrat de vente l'équipe commerciale et de fournir un excellent service à la clientèle.

Voici quelques-unes des fonctionnalités clés que les entreprises de services professionnels devraient rechercher dans le meilleur des logiciels d'entreprise, des logiciels de gestion des contacts et des logiciels de gestion des clients :

Base de données de contacts robuste qui peut stocker tous vos contacts et organiser vos données de prospects et de clients dans l'entonnoir de vente, ainsi que d'autres informations de contact importantes, en un seul endroit

qui peut stocker tous vos contacts et organiser vos données de prospects et de clients dans l'entonnoir de vente, ainsi que d'autres informations de contact importantes, en un seul endroit Suivi des interactions pour suivre toutes les interactions avec les contacts, y compris les e-mails, les appels téléphoniques et les réunions

pour suivre toutes les interactions avec les contacts, y compris les e-mails, les appels téléphoniques et les réunions Automatisation des tâches pour automatiser les tâches de base telles que la prise de rendez-vous et l'envoi d'e-mails de suivi, idéalement à l'aide d'outils de gestion de projet

pour automatiser les tâches de base telles que la prise de rendez-vous et l'envoi d'e-mails de suivi, idéalement à l'aide d'outils de gestion de projet Des rapports complets qui fournissent des informations sur les données et les interactions de vos contacts afin de suivre votre progression et d'identifier les points à améliorer dans votre équipe commerciale

Le meilleur logiciel de gestion des contacts est celui qui aidera votre agence ou votre entreprise à cultiver de meilleures relations avec les clients, à augmenter les ventes et à améliorer l'efficacité globale de vos données commerciales.

10 meilleurs outils de rapports clients pour les agences digitales 2024

Vous cherchez le meilleur logiciel de gestion des contacts et des logiciel de gestion des prospects pour rationaliser le processus de rapports de votre agence digitale ? Voici nos choix pour les meilleures options de CRM et de logiciels de gestion des contacts pour les agences, les entreprises et les équipes commerciales.

Utilisez ClickUp AI pour rédiger plus rapidement et peaufiner vos textes, vos réponses aux e-mails, etc ClickUp CRM est un outil puissant qui peut vous aider à gérer une liste de contacts, à suivre votre pipeline de ventes et à conclure plus de contrats.

Utilisez les tâches ClickUp pour vous assurer que votre équipe effectue un suivi après les appels commerciaux. L'IA de ClickUp assistant de rédaction peut vous aider à rédiger des e-mails qui contribuent à maintenir la relation avec le client.

Pour simplifier le suivi de toutes ces informations, vous pouvez utiliser l'un des modèles de ClickUp, comme le modèle Modèle de gestion des contacts par ClickUp , le Modèle de gestion de compte ClickUp ou le Modèle ClickUp CRM .

Gestion des affaires

Tâches et notes

Champs personnalisés

Assistant IA

ClickUp CRM s'intègre également à ClickUp Docs, ce qui vous permet de créer et de stocker facilement des documents liés à vos contacts et à vos affaires. Vous pouvez suivre toutes ces informations avec Tableaux de bord du projet ClickUp .

Si vous êtes à la recherche d'une solution CRM puissante et facile à utiliser, ClickUp CRM et Modèles CRM sont d'excellentes options à considérer.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Évolutif pour s'adapter à la croissance

Offre une variété de forfaits pour s'adapter à différents budgets

Plus de 1 000 intégrations disponibles

Choisissez parmi plus de 1 000 modèles

Gérez vos contacts et votre équipe commerciale

S'intègre à ClickUp Docs, ce qui vous permet de créer et de stocker facilement des documents relatifs à vos contacts et à vos affaires

Limites de ClickUp

Programme complexe dont l'apprentissage nécessite une formation et de la patience

L'application mobile n'offre pas autant de fonctionnalités que la version bureau (mais cela ne saurait tarder !)

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA : ajout de 5 $ à tout forfait payant

G2 : 4.7/5 (8 566+ commentaires)

: 4.7/5 (8 566+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3,796+ commentaires)

2. Vcita

via Vcita Vcita est un logiciel de gestion des contacts et un CRM basé sur le cloud pour les fournisseurs de services des petites entreprises. Il aide à gérer les relations avec les clients les rendez-vous et la facturation. Il vous permet également d'automatiser des tâches et de vous libérer du temps pour mieux servir vos clients.

Vcita peut automatiser des tâches telles que la prise de rendez-vous, l'envoi de factures et le suivi des paiements.

Le CRM permet également l'accueil du client facile afin qu'ils puissent prendre rendez-vous, afficher les informations relatives à leur compte et payer leurs factures par le biais d'un portail en libre-service.

Vcita meilleures fonctionnalités

Une équipe de service à la clientèle très sympathique et serviable

Des prix abordables pour les petites entreprises

La plateforme principale de gestion des contacts offre un design propre et convivial

Les limites de Vcita

Problèmes techniques fréquents et pépins qui affectent la fonction et l'accessibilité

Les intégrations d'e-mails limitées peuvent être contraignantes pour certaines personnes

Prix de Vcita

Essentiels : 24$/mois pour un utilisateur

: 24$/mois pour un utilisateur Business : 49$/mois pour un utilisateur

: 49$/mois pour un utilisateur Platinum : 83$/mois par utilisateur

G2 : 4.5/5 (63+ commentaires)

: 4.5/5 (63+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (249+ commentaires)

3. Portée de l'action

via Accès à l'information L'Automatisation permet aux entreprises d'automatiser et de personnaliser leurs actions de prospection commerciale.

Cette plateforme d'engagement commercial et cet outil de gestion des contacts s'intègrent à une variété d'outils de gestion des contacts meilleures solutions CRM B2B telles que Salesforce, HubSpot CRM et Zoho CRM. Les utilisateurs d'Outreach peuvent importer leurs données de contact depuis leur logiciel de gestion des contacts dans Outreach.

Une fois les données de la solution de gestion des contacts importées, Outreach peut être utilisé pour automatiser et personnaliser la prise de contact avec ces contacts.

Bien qu'Outreach soit un bon choix pour les équipes commerciales et les équipes de service à la clientèle, il ne s'agit pas d'un système de gestion des contacts dédié aux agences ou aux entreprises de services.

Meilleures fonctionnalités d'Outreach

Envoi d'e-mails automatisés aux prospects

Organise et rationalise le processus d'activation des ventes

Séquence, modèles et snippets très conviviaux

Limites de Outreach

Installation compliquée et difficile pour les équipes de formation, selon certains évaluateurs

Les évaluateurs pensent que certaines fonctionnalités, telles que la personnalisation, ne s'exécutent pas de manière fluide

Peut être difficile pour les séquences uniques par rapport à d'autres systèmes de gestion des contacts

Prix de Outreach

Contact pour les prix

Évaluations et critiques de la campagne de sensibilisation

G2 : 4.3/5 (3 233+ commentaires)

: 4.3/5 (3 233+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (289+ commentaires)

4. Nextiva

via Nextiva Nextiva est une sorte de guichet unique pour tous vos besoins en matière de communication d'entreprise.

Cette solution de gestion des contacts offre un service téléphonique VoIP, des vidéoconférences, des services de messagerie, de SMS, de discussion, de sondage et d'information des outils de collaboration pour vous aider à établir des connexions plus étroites avec vos clients.

Nextiva dispose d'une poignée d'autres outils et fonctionnalités de gestion des contacts qui vous permettent de stocker et de gérer les informations relatives aux contacts, de suivre les interactions et de créer des rapports personnalisés.

Cependant, si vous recherchez un logiciel de gestion des contacts ou un CRM dédié, il existe un certain nombre d'autres options qui offrent un plus large intervalle de fonctionnalités de gestion des contacts.

Nextiva meilleures fonctionnalités

Excellentes options complémentaires qui améliorent le service

Facilité d'utilisation et assistance client très utile

Qualité audio exceptionnelle pour les appels téléphoniques

Limites de Nextiva

Le service est parfois irrégulier, avec des appels interrompus et des déconnexions

Le service est sujet à des problèmes techniques avec son logiciel de gestion des contacts

Il est difficile de résoudre les problèmes techniques, même avec l'assistance

Prix de Nextiva

Business Communication Essential: 26 $/mois par utilisateur

26 $/mois par utilisateur Business Communication Professional: 31 $/mois par utilisateur

31 $/mois par utilisateur Business Communication Enterprise: 41 $/mois par utilisateur

41 $/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour les prix

G2 : 4.4/5 (2 496+ commentaires)

: 4.4/5 (2 496+ commentaires) Capterra : 4.0/5 (229+ commentaires)

5. Campagne active

via Campagne active ActiveCampaign CRM & Automatisation des ventes stimule les équipes commerciales en améliorant la façon dont vous atteignez, examinez et engagez les prospects.

Son logiciel de gestion des contacts vous permet de garder une trace de tous vos contacts et informations clients, ainsi que d'automatiser les tâches personnalisées. Vous pouvez envoyer automatiquement des e-mails personnels à chaque nouveau prospect, créer des suivis de rendez-vous ou créer un contact Salesforce lors de la visite d'une page.

ActiveCampaign peut être un excellent choix pour les entreprises B2C afin de combiner les données clients avec des pipelines et des automatisations pour une efficacité optimale.

Meilleures fonctionnalités d'ActiveCampaign

Nombreuses options de personnalisation dans l'ensemble du logiciel de gestion des contacts

Nombreuses fonctions pour le développement des entreprises

Solides options d'automatisation, possibilité de mettre en place de multiples paramètres

Limites d'ActiveCampaign

Certains utilisateurs estiment que l'interface n'est pas conviviale

Nécessite une courbe d'apprentissage abrupte et il y a beaucoup de choses à retenir

Intégration de plusieurs adresses e-mail pour les personnes travaillant dans plusieurs entreprises

Pas de version gratuite

Prix d'ActiveCampaign

Plus : 19$/mois par utilisateur

: 19$/mois par utilisateur Professionnel : 49$/mois par utilisateur

: 49$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.4/5 (1 500+ commentaires)

: 4.4/5 (1 500+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (2,254+ commentaires)

6. Zendesk Sell

via Zendesk Vendre Zendesk Sell est une solution CRM pour les vendeurs qui permet de gérer les données des clients, de suivre les interactions et d'automatiser les tâches.

La plateforme de relation client offre une variété de contacts et de fonctionnalités de gestion du parcours client comme une base de données de contacts, le suivi des interactions et l'automatisation des tâches.

Si vous cherchez à améliorer votre gestion des contacts avec une logiciel de base de données clients ou CRM, Zendesk Sell peut être une excellente option !

Les meilleures fonctionnalités de Zendesk Sell

Le prix est abordable pour ce qu'il offre par rapport à d'autres options de logiciels de gestion des contacts sur cette liste

Excellent pour une équipe commerciale ou une équipe de venteles communications avec les clients ayant besoin de données de contact concises

Système intuitif et facile à utiliser

Limites de Zendesk Sell

Certains utilisateurs signalent des difficultés à intégrer l'e-mail et l'application téléphonique

Personnalisation et affichages limités avec difficulté de filtrage

Capacités de rapports limitées pour les administrateurs

Prix de Zendesk Sell

**Teams : 19$/mois pour 5 agents

Sell Growth: $55/mois pour 5 agents

$55/mois pour 5 agents Sell Professional: $115/mois par agent

G2 : 4.2/5 (477+ commentaires)

: 4.2/5 (477+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (150+ commentaires)

7. HubSpot

via HubSpot HubSpot est un puissant CRM qui aide les entreprises de toutes tailles à gérer et à engager leurs clients.

Il propose également un logiciel de gestion des contacts gratuit qui vous permet de conserver les coordonnées de vos contacts. Vous pouvez facilement créer des contacts et des fiches de contact, enregistrer les activités commerciales connexes et afficher l'historique des communications avec les clients.

HubSpot CRM vous permet de stocker toutes les informations de contact de vos clients en un seul endroit, de suivre les interactions avec les clients, d'automatiser les tâches et de générer des rapports.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Intègre de manière transparente la gestion de la relation client et l'automatisation des ventes

Plateforme conviviale avec une bibliothèque de formation massive, un blog et des ressources utiles

Automatisations performantes avec des flux de travail faciles à créer

Les limites de HubSpot

Certains utilisateurs se plaignent des capacités d'intégration et des fonctions de l'ensemble des logiciels de gestion

Peut devenir coûteux au fur et à mesure que vous avez besoin de fonctionnalités et de mises à jour

Certains outils sont limités en termes de personnalisation

Prix de HubSpot

Free (gratuit)

(gratuit) Débutant : 20$/mois

: 20$/mois Professionnel : 1 600 $/mois

: 1 600 $/mois Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.4/5 (10 624+ avis)

: 4.4/5 (10 624+ avis) Capterra : 4.5/5 (3,788+ commentaires)

8. Pipedrive

via Pipedrive PipeDrive propose un pipeline de vente visuel qui permet de voir facilement où en est chaque affaire dans le processus de vente. Il comprend également des fonctionnalités de gestion des tâches, de paramétrage des rappels et de génération de rapports.

Le pipeline visuel de PipeDrive permet de voir facilement où en est chaque affaire dans la progression, afin que vous puissiez gérer les tâches, fixer des rappels et suivre votre progression.

PipeDrive génère également des rapports qui vous aident à suivre vos performances commerciales et à identifier les tendances.

Dans l'ensemble, PipeDrive est un puissant logiciel de CRM commercial qui peut aider les entreprises de toutes tailles à conclure davantage de contrats.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Offre une grande valeur pour le prix

La plateforme est rapide et facile à utiliser

Approche visuelle remarquable de la gestion des pipelines

Limites de Pipedrive

Options de personnalisation avancées limitées

L'interface et les performances de l'application mobile doivent être améliorées

Plusieurs critiques se plaignent de la nécessité d'une mise à jour de l'apparence de l'application

Prix de Pipedrive

Avancé : 15 $/mois par utilisateur

: 15 $/mois par utilisateur Business : 28 $/mois par utilisateur

: 28 $/mois par utilisateur Professionnel : 50 $/mois par utilisateur

: 50 $/mois par utilisateur Puissance : 65 $/mois par utilisateur

: 65 $/mois par utilisateur Enterprise : 99 $/mois par utilisateur

G2 : 4.2/5 (1 662+ commentaires)

: 4.2/5 (1 662+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (2,866+ commentaires)

9. Freshworks

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/x6bIUzA\_QpSt8tURgSDrfvHcespBYUD8jw-1400x875.jpg Tableau de bord Freshworks /$$img/

via Freshworks (site en anglais) Basé sur le cloud et CRM piloté par l'IA freshworks aide les entreprises à gérer plus efficacement les interactions avec les clients.

Freshworks propose également une suite de produits conçus pour aider les entreprises de toutes tailles à améliorer leur service client, leur assistance informatique et leurs processus RH.

Son CRM offre diverses fonctionnalités permettant de créer un système de gestion des contacts, notamment une base de données de contacts, le suivi des interactions et l'automatisation des tâches.

Freshworks est un choix populaire pour les entreprises de toutes tailles parce qu'il offre un large intervalle de fonctionnalités, qu'il est facile à utiliser et qu'il est abordable. Il a également été reconnu par un certain nombre d'organisations, dont Gartner, Forrester et Capterra.

Meilleures fonctionnalités de Freshworks

Les fonctionnalités d'automatisation permettent d'améliorer l'efficacité et de garantir une réponse rapide aux clients

Intégration avec d'autres outils et plateformes populaires

L'interface utilisateur intuitive et facile à naviguer permet une prise en main en douceur

Limites de Freshworks

Lenteur occasionnelle de la réponse de l'équipe du service à la clientèle

La version mobile peut avoir besoin d'être améliorée au niveau de ses fonctions

Personnalisation limitée lors de l'utilisation d'une combinaison d'applications Freshworks

Prix de Freshworks

Croissance : 29 $/mois par agent

: 29 $/mois par agent Pro : 69 $/mois par agent

: 69 $/mois par agent Enterprise : 109 $/mois par agent

G2 : 4.5/5 (7 310+ commentaires)

: 4.5/5 (7 310+ commentaires) Capterra : $$$A

10. Cuivre

via Cuivre Copper est une plateforme de gestion de la relation client facile à utiliser, conçue pour les entreprises qui utilisent les environnements de travail de Google.

L'outil de gestion des contacts est conçu pour être facile à utiliser, même si vous n'êtes pas familier avec les logiciels de CRM.

Copper s'intègre à Gmail, Google Agenda, Google Contacts et Google Drive, ce qui vous permet de suivre facilement vos contacts, vos affaires et vos activités.

Les meilleures fonctionnalités de Copper

Facile à utiliser et s'intègre à tous les outils de l'environnement de travail de Google

Peut automatiser des tâches telles que l'envoi d'e-mails de suivi et la programmation de rendez-vous

À fait un bon travail en aidant à établir des connexions solides avec les clients

Limites du cuivre

En raison de ses nombreuses fonctionnalités, il peut être un peu difficile à utiliser au départ

Les options de création de rapports sont limitées

Ne reconnaît pas toujours les contacts d'entreprise dupliqués

Prix du cuivre

Base : 29 $/mois par utilisateur

: 29 $/mois par utilisateur Professionnel : 59 $/mois par utilisateur

: 59 $/mois par utilisateur Business : 99 $/mois par utilisateur

: 99 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.5/5 (1 111+ commentaires)

: 4.5/5 (1 111+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (574+ commentaires)

Le meilleur logiciel de gestion des contacts pour votre entreprise dépendra de vos besoins et exigences spécifiques.

Nous avons passé en revue les 10 meilleures options de logiciels de gestion des contacts ci-dessus, présentant un large intervalle de fonctionnalités pour vous aider à améliorer vos relations avec vos clients. C'est maintenant à vous de jouer. Essayez-les en vous inscrivant à un essai gratuit, pour découvrir ce qui fonctionnera le mieux pour votre entreprise.

Lorsqu'il s'agit de répondre à des besoins de base en matière de gestion des contacts, les équipes commerciales et marketing ont souvent besoin de plus qu'un système de gestion des contacts. Pour suivre les pistes de vente, automatiser la gestion des contacts et le marketing par e-mail, assister un entonnoir de vente, créer une automatisation du flux de travail et gérer facilement la gestion des données et le suivi des contacts, un système de gestion de la relation client s'avère très utile.

Vous souhaitez renforcer encore davantage vos relations ? Pensez à d'autres outils d'entreprise tels que logiciel de fidélisation de la clientèle , modèles de rapports d'équipe commerciale , Logiciel OKR et les modèles de rapports de progression pour compléter votre logiciel CRM ou vos outils de gestion des contacts !

ClickUp est la meilleure option de logiciel de gestion des contacts pour les services professionnels et les agences qui s'attendent à évoluer au fur et à mesure de leur croissance. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et voyez comment il peut vous aider à améliorer votre gestion des contacts et des projets !