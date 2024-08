10 modèles gratuits de rapports de vente en ClickUp et Excel

Si vous réalisez une belle vente et que personne ne le sait, est-ce que cela s'est produit ? 👀

Bien sûr que oui ! Mais il est toujours préférable pour les commerciaux et toutes les personnes impliquées de disposer d'un mécanisme de suivi adéquat des ventes à intervalles réguliers. Non seulement parce qu'il vous aide à suivre vos ventes, mais aussi parce qu'il vous permet d'avoir une vue d'ensemble de la situation objectifs de vente mais aussi parce qu'il vous aide à voir et à découvrir des tendances dans les ventes et les comportements des clients que vous pouvez utiliser pour optimiser les stratégies de croissance du chiffre d'affaires.

En d'autres termes, vous avez besoin d'un excellent moyen non seulement pour de rendre compte de vos indicateurs clés de performance (KPI) en matière de vente mais aussi d'utiliser ces rapports pour mieux comprendre vos besoins plus profonds mesures du pipeline de vente . Et vous avez besoin d'un moyen de rendre ce processus aussi reproductible et rationalisé que possible.

Tout commence par le bon modèle de rapport de vente. Examinons le concept et la façon dont il s'inscrit dans le cadre plus large de la gestion des ventes processus de gestion des projets de vente avant de partager avec vous quelques-uns de nos modèles préférés, que vous pouvez utiliser gratuitement.

Qu'est-ce qu'un modèle de rapport de vente ?

Un modèle de rapport de vente est un rapport préétabli qui permet aux équipes et aux responsables de stocker et d'examiner les données de vente à des fins d'analyse et de réflexion. Comme le format d'un modèle de rapport de vente de haute qualité est personnalisable, flexible et fournit des formules pour des calculs rapides, vous pouvez surveiller les indicateurs clés et les indicateurs clés de performance des ventes ou les partager avec les parties prenantes sans avoir à fournir d'efforts considérables.

Glisser-déposer des tâches dans la vue Tableau de ClickUp pour faciliter l'organisation dans une structure de type feuille de calcul

Éléments des meilleurs modèles de rapports de vente

Les modèles de rapports de vente sont excellents outils de vente parce qu'ils rationalisent l'effort de collecte et d'analyse manuelle des données, qui prend beaucoup de temps. Mais cela n'est vrai que si vous trouvez le bon modèle, ce qui signifie qu'il doit avoir la capacité de.. :

Suivre les objectifs de vente en s'intégrant à vos autres outils de travail etmodèles de fixation d'objectifs pour relier la stratégie à l'exécution

en s'intégrant à vos autres outils de travail etmodèles de fixation d'objectifs pour relier la stratégie à l'exécution Travaillez à la bonne cadence pour votre entreprise . Unmodèle de rapport annuel est excellent, mais il ne vous sera peut-être pas utile si vous cherchez à générer des rapports de vente quotidiens

. Unmodèle de rapport annuel est excellent, mais il ne vous sera peut-être pas utile si vous cherchez à générer des rapports de vente quotidiens Créer automatisations de flux de travail. Qu'il s'agisse de transformer des chiffres bruts en informations ou d'attribuer des tâches de suivi automatisées, la qualité de votre rapport dépend du temps qu'il vous fait gagner par rapport à un travail manuel

automatisations de flux de travail. Qu'il s'agisse de transformer des chiffres bruts en informations ou d'attribuer des tâches de suivi automatisées, la qualité de votre rapport dépend du temps qu'il vous fait gagner par rapport à un travail manuel Être accessible à vos parties prenantes. Les graphiques sont meilleurs que les chiffres bruts, et les couleurs peuvent aider à comprendre les tendances et les concepts d'un seul coup d'œil

De nombreux rapports de vente se présentent sous la forme d'un Feuille de calcul Excel ou workbook, mais le bon logiciel de gestion de projet gratuit offrira une vue comparable du projet et, idéalement, des vues supplémentaires du travail, afin d'obtenir de meilleurs résultats. De la même manière que l'on va au-delà de la la gestion de projet sur tableur vous pourriez être surpris du temps que vous gagnerez en exploitant les possibilités d'interactivité et d'automatisation accrues d'un outil comme ClickUp.

Visualisez vos tâches avec plus de 15 vues dans ClickUp, y compris la liste, le tableau et le calendrier

10 modèles de rapports de vente

Malheureusement, il y a beaucoup trop de modèles de rapports de vente à tester par le biais d'un processus typique d'essai et d'erreur. Au lieu de cela, réduisez votre liste en commençant par les meilleurs modèles pour ClickUp et Excel.

Il est important de garder à l'esprit qu'aucun des modèles ci-dessous n'est intrinsèquement meilleur que les autres modèles de cette liste. Il s'agit plutôt de trouver le modèle le mieux adapté à vos besoins et à votre situation. De plus, ils sont tous gratuits ! N'hésitez donc pas à en essayer plusieurs avant de choisir le modèle qui vous convient le mieux.

1. Modèle de rapport de vente par ClickUp

Modèle de rapport de vente par ClickUp

Le Modèle de rapport de vente par ClickUp applique un guide détaillé à votre Espace de travail sous la forme d'une liste dynamique. Il s'agit d'une excellente ressource pour évaluer vos efforts de vente en établissant un récapitulatif de vos ventes annuelles, trimestrielles et mensuelles - il vous permet même de comparer différentes années entre elles.

Comparez vos ventes réelles à vos prévisions ou ventilez vos ventes par type de service. Suivez la saisonnalité à l'aide de la variable "mois de vente" ou comparez les performances des différentes régions les unes par rapport aux autres.

Ce modèle convivial pour les débutants est également doté de deux statuts personnalisés et de cinq types de vue pour visualiser vos tâches de vente individuelles et vos progrès à un niveau élevé, mais il n'est pas nécessaire d'avoir une vue d'ensemble de la situation Champs personnalisés c'est là que ce modèle brille vraiment. Avec 10 champs personnalisés pour identifier le motif de la vente, la réalisation, l'année, la projection, etc., vous pouvez rapidement trier, filtrer et accéder aux informations directement à partir de votre liste de tâches. Télécharger ce modèle

2. Modèle de rapport hebdomadaire des ventes par ClickUp

Modèle de rapport de vente hebdomadaire par ClickUp

Prêt à aller plus loin ? Dans le cas d'une entreprise qui réalise de nombreuses petites ventes, une vue d'ensemble annuelle n'est probablement pas suffisante, mais le rapport hebdomadaire sur les ventes est un bon moyen d'obtenir une vue d'ensemble Modèle de rapport hebdomadaire des ventes par ClickUp vous permet, à vous et à votre équipe, de vous plonger rapidement et facilement dans les détails de vos récents rapports et données de vente hebdomadaires.

Vérifiez des paramètres tels que le nombre total d'appels à froid au cours d'une semaine, le nombre de rendez-vous fixés, les visites en personne, les appels de suivi et les produits réellement vendus. Analysez même d'autres variables de performance comme les appels convertis.

Il s'agit d'une ressource utile pour suivre les progrès réalisés en vue d'atteindre votre objectif de revenu, votre revenu réel et la façon dont les deux s'écartent l'un de l'autre. Télécharger ce modèle

3. Modèle de rapport quotidien des ventes par ClickUp

Modèle de rapport de vente quotidien par ClickUp

Oui, vous pouvez obtenir un rapport encore plus détaillé qu'une vue hebdomadaire ! Dans ce Modèle de rapport de vente quotidien par ClickUp grâce à ce modèle, vous pouvez visualiser les performances de votre équipe de vente tous les jours de la semaine.

Ce modèle est plus facile à compléter et à intégrer dans vos processus de vente existants, car il est destiné à être mis à jour chaque jour. De plus, au lieu d'un certain nombre de vues, de champs personnalisés et de tâches à suivre, ce modèle applique un formatage de l'information ClickUp Doc pour travailler. Décomposez vos ventes quotidiennes avec une description générale des performances globales de l'équipe et une liste détaillée des produits qui ont enregistré les meilleures performances ce jour-là.

Le plus grand avantage de ce modèle est qu'il documente les principaux résultats de chaque journée de travail afin de déterminer les tendances potentielles. En raison de sa simplicité, il s'agit du modèle de rapport idéal pour les débutants. Vous n'obtiendrez pas d'informations approfondies générées automatiquement, mais si vous recherchez un aperçu rapide des ventes quotidiennes, ne cherchez pas plus loin Ne cherchez pas plus loin. Télécharger ce modèle

4. Modèle de rapport mensuel des ventes par ClickUp

Modèle de rapport mensuel des ventes par ClickUp

Les rapports d'appels mensuels sont essentiels, en particulier pour les opérations de vente qui dépendent fortement des appels à froid et des appels de suivi. Ils permettent aux parties prenantes de l'entreprise de comprendre rapidement l'activité des appels et son impact sur le quota de vente. Ce rapport Modèle de rapport mensuel des ventes par ClickUp simplifie ce processus pour toutes les personnes concernées.

Un autre modèle spécialement conçu pour ClickUp Docs, ce rapport aide les organisations à conserver une liste de tous les appels effectués au cours du mois, ainsi que leurs résultats. Lorsqu'il est utilisé de manière cohérente, il constitue l'enregistrement officiel de tous les appels passés par les membres de l'équipe de vente au cours du mois.

Il vous permet également d'aller plus loin. La section Top Sales Performers fournit un guide facile pour dresser la liste de l'agent commercial qui, selon vous, mérite d'être reconnu au cours d'un mois donné, ce qui stimule l'engagement et le moral de l'équipe 🙂 Télécharger ce modèle

5. Modèle de feuille de commission de vente par ClickUp

Modèle de feuille de commission de vente par ClickUp

Garder la trace des commissions gagnées par vos est important pour le calcul du chiffre d'affaires de l'entreprise et les récompenses de l'équipe. L'équipe Modèle de feuille de commission de vente par ClickUp est conçu pour calculer automatiquement cette commission, quelle que soit la structure mise en place par votre organisation.

Le modèle est en grande partie complet une fois qu'il est appliqué à votre plateforme - il ne nécessite que quelques entrées de données de vente spécifiques, y compris les ventes totales, les commissions gagnées et les primes. Il utilise ensuite ces informations pour calculer les commissions totales ainsi que d'autres indicateurs de performance comme le retour sur investissement et le coût de chaque vente réalisée.

Vous disposez également de plusieurs moyens de trier les tâches dans votre rapport sur les prix . Vérifiez les commissions par équipe de vente, par statut ou par domaine fonctionnel. Ainsi, vous gardez toujours la vue d'ensemble dont vous avez besoin, de la planification aux paiements. Cela semble simple, mais ce modèle est également incroyablement détaillé et rempli de ressources pour vous aider à réussir tout en l'utilisant, y compris :

Deux statuts personnalisés

Neuf champs personnalisés

Trois vues de projet

De plus, plusieurs Docs d'aide et des conseils pour utiliser ce modèle de la manière la plus productive possible dès le départ. Télécharger ce modèle

6. Modèle de suivi des commissions de vente par ClickUp

Modèle de suivi des commissions par ClickUp

Pour les utilisateurs plus immédiats et les responsables des ventes, le suivi des commissions peut nécessiter davantage de variables. Et la bonne nouvelle, c'est que le Modèle de suivi des commissions de vente par ClickUp est exactement ce que le médecin a ordonné pour vous aider à suivre et à optimiser chaque variable impliquée dans le processus.

Comme pour le modèle précédent, vous devez insérer quelques variables dans le cadre du modèle existant, comme la valeur réelle, la date de clôture et le pourcentage de commission pour vos ventes. À partir de là, vous pouvez tout surveiller, des commissions perçues au statut du paiement, en passant par le statut de la facture, le type de paiement et bien plus encore, au sein d'un dossier organisé.

De plus, chaque variable d'entrée et de sortie peut être triée et intégrée à un rapport. Visualisez vos commissions sous forme de liste ou de chronologie, ou créez un tableau à code couleur pour une vue d'ensemble plus large. Télécharger ce modèle

7. Modèle de CRM pour les ventes par ClickUp

Modèle de CRM pour les ventes par ClickUp

Vos clients ont besoin de savoir que vous êtes là pour eux, non seulement pour qu'ils connaissent l'état de la vente et ce qu'ils font, mais aussi pour répondre à leurs attentes et les dépasser. C'est précisément pour répondre à ce besoin que la stratégie de gestion de la relation client (CRM) est devenue si populaire dans le secteur de la vente.

À la base, un CRM est un outil que vous pouvez utiliser pour suivre vos relations avec vos clients actuels et potentiels. Il contient des données démographiques de base sur les utilisateurs, des informations sur les points de vente et sur l'étape de l'entonnoir où se trouve actuellement chaque membre de votre base de données.

Mais ce type de base de données ne se construit pas tout seul. Il faut plutôt s'appuyer sur une base de données désignée Modèle CRM qui peut vous aider à suivre de près les variables et se connecte à vos autres outils de gestion de la relation client outils de planification pour les faire avancer le parcours du client . Le Modèle de CRM pour les ventes par ClickUp est une ressource conviviale mais complète pour créer votre CRM idéal.

Le CRM est un cas unique parce qu'il est beaucoup plus complexe qu'un rapport de vente. Mais en même temps, toute discussion sur les modèles de rapports de vente serait incomplète sans lui. Dans ce modèle, vous disposerez d'un espace organisé dans votre plateforme avec 20 statuts personnalisés prêts à l'emploi, six ClickApps le système de gestion de la relation client (CRM) est composé d'un ensemble de modules, de cinq vues personnalisées et d'automatisations de flux de travail pour guider le processus de développement du CRM. Télécharger ce modèle

8. Modèle de KPI de vente par ClickUp

Modèle de KPI de vente par ClickUp

Aucune opération de vente ne peut être couronnée de succès sans un ensemble solide d'indicateurs clés de performance que chacun peut s'efforcer d'atteindre et de suivre. Avec le modèle Modèle d'ICP pour les ventes par ClickUp grâce à ce modèle, vous pouvez suivre un nombre illimité d'indicateurs clés de performance des ventes dans une vue d'ensemble facile à consulter.

Le modèle est fourni avec 15 champs personnalisés qui couvrent les KPI de vente les plus courants, y compris :

Tentatives de vente incitative

Coût du produit

Revenus des ventes répétées

Bénéfice net

Nombre de nouveaux clients potentiels

Chiffre d'affaires total

Taux de réussite des ventes incitatives

Chiffre d'affaires des nouvelles ventes

Et bien d'autres choses encore ! À partir de là, vous pouvez suivre chaque ICP sur lequel vous avez choisi de vous concentrer dans un rapport hebdomadaire ou mensuel. Mais ce modèle ne s'arrête pas là : grâce à la vue Tableau, vous pouvez visualiser en un clin d'œil votre chiffre d'affaires mensuel sur un tableau Kanban dynamique. Télécharger ce modèle

9. Modèle de suivi des ventes par ClickUp

Modèle de suivi des ventes par ClickUp

Il s'agit d'une vue d'ensemble complète. Avec ce Modèle de suivi des ventes par ClickUp grâce à ce modèle, vous pouvez facilement suivre et analyser toutes les étapes du processus de vente. Les informations que vous obtiendrez seront inestimables pour optimiser et rationaliser votre stratégie au fil du temps.

Les champs personnalisés montrent à quel point ce modèle de suivi des ventes est complet. Vous pouvez saisir toutes sortes d'informations, depuis les frais d'expédition et les coûts unitaires jusqu'aux frais, en passant par le nombre de retours, et bien plus encore. Ajoutez votre bénéfice cible et les coûts unitaires ainsi que les unités à vendre, puis calculez votre marge bénéficiaire et votre revenu réel.

Un champ d'état vous permet de savoir si vos objectifs ont été atteints, tandis que des catégories mensuelles vous aident à comprendre les tendances au fil du temps. Naviguez à partir de votre suivi des ventes vers les vues de liste Volume des ventes par mois et État des ventes par mois pour une analyse et des informations encore plus approfondies. Télécharger ce modèle

10. Modèle de rapport d'équipe de vente pour Excel

Modèle de rapport de ventes pour Excel via Microsoft365

Dans ce modèle Microsoft Excel, vous pouvez saisir une variété de produits ainsi que les chiffres de vente trimestriels. Le modèle convertit ensuite les données de vente en un diagramme à barres moderne, plus facile à examiner et à analyser.

Le modèle de rapport comprend des colonnes personnalisables qui additionnent vos entrées individuelles en un total définitif. Il vous permet également d'obtenir des rapports de vente spécifiques pour chacun des produits saisis.

Il s'agit d'un outil simple mais potentiellement efficace. De plus, vous pouvez facilement intégrer toutes les animations et transitions d'Excel, ainsi que des graphiques pour rendre le rapport plus attrayant. Vous pouvez partager le rapport avec les parties prenantes, les supérieurs et les autres membres en l'exportant à tout moment sous forme de fichier Excel ou PDF. Télécharger ce modèle

Rationalisez vos rapports de vente avec un modèle de ClickUp

Ne nous voilons pas la face : gérer votre équipe de vente tout en suivant ses performances peut ressembler à un véritable numéro de jongleur. Pourtant, il s'agit d'une étape essentielle si vous souhaitez réellement optimiser vos opérations pour maximiser vos revenus.

Cela signifie qu'il faut produire des rapports de vente efficaces qui montrent exactement comment votre équipe de vente a excellé, où les coûts ont augmenté et quels sont les domaines à améliorer. C'est la première étape logique d'une gestion plus efficace de l'ensemble du pipeline de vente, fondée sur des données.

Et c'est là que ClickUp entre en jeu. ClickUp est la seule plateforme de productivité suffisamment puissante pour apporter à tous les membres de votre équipe de vente une vision globale de leur activité travail à travers les applications en une seule plateforme de collaboration. Grâce à son vaste Bibliothèque de modèles , plus de 1 000 intégrations et des centaines de fonctions de gestion de projet clickUp est la ressource ultime pour les équipes de vente pour gérer l'ensemble de l'entonnoir des ventes .

Commencez à automatiser vos processus de vente et renforcez vos relations avec vos clients lorsque vous choisissez ClickUp dès aujourd'hui .