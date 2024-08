10 modèles gratuits de listes de prix et de fiches de prix dans Word, Google Docs et ClickUp

Sur le marché concurrentiel d'aujourd'hui, il est plus important que jamais d'avoir une liste de prix d'aspect professionnel.

Les modèles de listes de prix offrent un moyen rationalisé d'organiser les listes de prix et, dans certains cas, aident même à gérer les listes d'inventaire et les dépenses.

L'idée de gagner du temps (et de l'argent) en créant des processus plus efficaces vous séduit-elle ? Cartographie des processus peut vous aider à étendre cette efficacité à d'autres secteurs de votre entreprise !

Un modèle de liste de prix bien conçu peut permettre aux entreprises de gagner du temps et d'augmenter leurs revenus, quel que soit leur secteur d'activité.

Dans cet article, nous allons examiner de près huit modèles de liste de prix. Vous pourriez être surpris par certaines des fonctionnalités complexes disponibles dans ces modèles gratuits.

Qu'est-ce qu'un modèle de liste de prix ?

Un modèle de liste de prix est un document préétabli ou une feuille de calcul que vous pouvez modifier pour créer une liste des produits ou services que vous vendez, ainsi que leurs prix correspondants. C'est un excellent moyen de garder une trace de vos informations de suivi.

Les modèles de liste de prix comprennent généralement des colonnes pour :

Les noms des produits ou des services

Les prix

Les descriptions

Autres informations pertinentes

Vous pouvez utiliser des filtres et des affichages pour organiser vos modèles afin de trouver facilement les informations dont vous avez besoin.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de liste de prix ?

Les bonnes listes de prix proviennent de modèles clairs, complets, personnalisables, visuellement attrayants, accessibles et faciles à mettre à jour.

Lorsque vous choisissez un modèle, recherchez les éléments suivants :

Clarité : Le modèle doit avoir une disposition claire et logique qui facilite la modification en cours et la recherche rapide d'informations

: Le modèle doit avoir une disposition claire et logique qui facilite la modification en cours et la recherche rapide d'informations L'exhaustivité : Le modèle doit inclure toutes les informations nécessaires, telles que les détails du produit, les niveaux de prix, les prix unitaires, les réductions et toutes les conditions pertinentes

: Le modèle doit inclure toutes les informations nécessaires, telles que les détails du produit, les niveaux de prix, les prix unitaires, les réductions et toutes les conditions pertinentes Personnalisation : Le modèle doit être flexible afin que vous puissiez le modifier et le personnaliser en fonction de vos besoins spécifiques

: Le modèle doit être flexible afin que vous puissiez le modifier et le personnaliser en fonction de vos besoins spécifiques **Convivialité : l'interface utilisateur doit être intuitive et facile à utiliser

Facilité de mise à jour : le modèle doit être facile à mettre à jour et à maintenir afin que les utilisateurs puissent rapidement effectuer des modifications en cours

Détection et modification en cours, ajout de commentaires et intégration de liens dans ClickUp Docs

En gardant ces facteurs à l'esprit, les entreprises peuvent trouver un modèle facile à mettre à jour et qui permet aux clients d'accéder rapidement aux informations sur les prix.

10 modèles de liste de prix à utiliser en 2024

Voici huit modèles de liste de prix gratuits pour aider les grandes et petites entreprises à construire et à gérer les listes de prix.

1. Modèle de liste de prix ClickUp

La liste de prix Modèle de liste de prix ClickUp destiné aux fournisseurs de produits et de services, contient tout ce dont vous avez besoin dans un modèle facile à utiliser. Et c'est gratuit !

Il comprend deux statuts (actif et inactif), six champs personnalisés et quatre types d'affichage qui vous permettent d'adapter les données et les affichages à vos priorités.

De plus, vous disposez de six champs personnalisés pour enregistrer des données uniques :

Description : Enregistrez une description détaillée du produit ou du service Offre : Spécifiez le type d'offre, tel qu'un produit, un service ou un abonnement Type d'investissement : Noter le type d'investissement, tel qu'une redevance unique ou un abonnement récurrent Montant de l'investissement : Paramétrer le montant de l'investissement Catégorie : Attribuez vos produits ou services à des catégories ID : Paramétrez un identifiant unique pour chaque produit ou service

Quatre affichages vous offrent de nombreuses options pour accéder rapidement à vos données et les modifier :

Liste des produits: Une liste de tous les produits et de leurs descriptions, prix et détails

Une liste de tous les produits et de leurs descriptions, prix et détails Liste des services: Une liste de tous les services, avec leur description, leur prix et leurs détails

Une liste de tous les services, avec leur description, leur prix et leurs détails Vue Tableau: Une vue de tous les produits et de leurs descriptions, prix et détailsTableau Kanban de vos produits avec des colonnes différentes pour chaque étape de l'équipe commerciale

Une vue de tous les produits et de leurs descriptions, prix et détailsTableau Kanban de vos produits avec des colonnes différentes pour chaque étape de l'équipe commerciale Using This Template: Une liste de toutes les personnes qui utilisent actuellement ce modèle

Le modèle de liste de prix modifiable gratuit sert tout ce dont vous avez besoin pour enregistrer et afficher des détails de prix complexes. Téléchargez et personnalisez ce modèle de liste de prix dès aujourd'hui et préparez-vous à dominer votre univers de prix comme un magicien !

2. Modèle de tarification des produits ClickUp

Dites adieu aux nuits blanches causées par une liste d'inventaire désorganisée. 😪

Le Modèle de tarification des produits ClickUp fait plus que construire des listes de prix captivantes. Il vous aide également à mettre à jour les prix et à organiser toutes les informations relatives à vos produits en un seul endroit, que ce soit pour vos clients ou pour vos magasins.

Avec un accès instantané aux prix d'achat et aux détails des produits, vous pouvez vous passer de ces recherches fastidieuses (et des interrogations de vos collègues) et vous mettre au travail. 🤓

Une fois le modèle de tarification des produits opérationnel, vous pouvez envisager d'ajouter les éléments suivants des modèles de rapports d'équipe commerciale pour vous aider à avoir une vue d'ensemble.

Le modèle de tarification des produits présente les fonctionnalités suivantes :

Vues de la liste : Voyez tous vos produits en fonctionnalité d'un seul coup d'œil, filtrez et triez selon différents critères, et ajustez les vues pour accéder facilement aux détails dont vous avez besoin

Voyez tous vos produits en fonctionnalité d'un seul coup d'œil, filtrez et triez selon différents critères, et ajustez les vues pour accéder facilement aux détails dont vous avez besoin Champs personnalisés: Personnalisez les détails du suivi avec des informations telles que le SKU, le prix unitaire, la marque, le type de produit, la catégorie de produit, la taille, la quantité et la couleur

Personnalisez les détails du suivi avec des informations telles que le SKU, le prix unitaire, la marque, le type de produit, la catégorie de produit, la taille, la quantité et la couleur Guide de démarrage: Tirez le meilleur parti de votre modèle grâce au processus d'installation du modèle

Vous souhaitez afficher une vue d'ensemble de vos produits ? Consultez la liste des produits par catégorie pour obtenir un aperçu groupé. Si la gestion des marques vous intéresse, le tableau Produits par marque est là pour vous aider.

Comme le modèle mentionné précédemment, le modèle Liste de prix des produits affiche une liste de prix, mais avec la vue Tableau intuitive de ClickUp.

Le modèle de liste de prix des produits vous aide à construire des opérations plus fluides et des flux de travail plus intelligents. Vous pourrez gagner du temps et augmenter votre efficacité d'un seul coup ! Vous pouvez élever vos systèmes d'une étape supplémentaire en incorporant un Flux de travail CRM pour compléter vos opérations.

3. Modèle de tarification pour la tenue de livres ClickUp

Vous cherchez un moyen efficace, mais simple, de suivre et de gérer la tarification de votre cabinet d'expertise comptable ? Le Modèle de tarification pour la tenue de livres ClickUp peut vous aider à y parvenir ! 🥳

Ce modèle vous aide à garder une trace des services, des prix et des calendriers de facturation avec des fonctionnalités telles que :

Vues de liste : Affiche trois vues de liste, Composants, Mensuel et Trimestriel, afin que vous puissiez filtrer et trier les services selon différents critères

Affiche trois vues de liste, Composants, Mensuel et Trimestriel, afin que vous puissiez filtrer et trier les services selon différents critères Champs personnalisés: Permet de suivre des informations uniques telles que le prix unitaire, l'unité, le prix total, la classification des services, le calendrier de facturation et la quantité

Permet de suivre des informations uniques telles que le prix unitaire, l'unité, le prix total, la classification des services, le calendrier de facturation et la quantité Vues Tableur: Les vues mensuelle, trimestrielle et annuelle affichent vos paiements de services par mois, trimestre et année, respectivement

Si votre comptabilité si une entreprise de comptabilité cherche un moyen d'organiser la tarification de ses services, le modèle de tarification des services de comptabilité est une excellente solution. Il est facile à utiliser, polyvalent et permet de gagner du temps. La tenue de livres, c'est gagné ! 📣

4. Modèle de feuille de prix pour la commission ClickUp

Le Modèle de feuille de commission par ClickUp est conçu pour calculer automatiquement les commissions, quelle que soit la structure mise en place par votre organisation.

Ce modèle propose plusieurs façons de trier les tâches dans votre rapport. Vérifiez les commissions par équipe commerciale, par statut ou par domaine fonctionnel. Avec cette feuille de commission, vous aurez toujours un aperçu des flux de trésorerie dans votre entreprise.

5. Modèle Word de liste de prix pour les entreprises

Le modèle de liste de prix Word Business vous permet de réaliser rapidement une liste de prix d'aspect professionnel pour votre marque

Le modèle gratuit de liste de prix Business de Template.net permet à presque tous les types d'entreprises de développer et d'imprimer rapidement un fichier de liste de prix compatible avec un large intervalle de programmes, y compris :

Google Docs

Google Sheets

Excel

Word

Apple Numbers

Apple Pages

Voici quelques-unes de ses fonctionnalités :

Tableau avec des colonnes pour le nom du produit, la description, le prix et la quantité

En-tête avec votre logo et vos coordonnées

Pied de page avec l'adresse de votre site web et les liens vers les médias sociaux

Possibilité d'ajouter des champs personnalisés pour des informations supplémentaires

Le modèle gratuit de liste de prix Word Business vous aide à fournir à vos clients des informations tarifaires faciles à comprendre pour que votre marque fasse bonne impression. Des points bonus pour sa facilité d'utilisation, son interface personnalisable et ses options de liste de prix imprimable.

C'est un bon choix si vous recherchez un modèle de liste de prix gratuit, facile à modifier et compatible avec de nombreux programmes.

6. Modèle de liste de prix pour les services de nettoyage (Word)

le modèle Word de liste de prix pour les services de nettoyage est une ressource utile pour les entreprises qui fournissent des services de nettoyage

Le modèle gratuit de liste de prix pour les services de nettoyage de Template Lab est un excellent outil pour vous aider à créer des listes de prix d'aspect professionnel pour votre entreprise de services de nettoyage.

Il vous suffit de le modifier en Word ou en Excel pour y inclure vos services, vos prix et les informations relatives à votre entreprise.

Ensuite, envoyez-le numériquement ou imprimez-le et distribuez-le pour promouvoir votre entreprise de nettoyage ! 🧹

Le modèle de tarification gratuit comprend de nombreuses options et une poignée de fonctionnalités conviviales :

Tableau avec des colonnes pour le nom du service, la description, le prix et la quantité

En-tête avec le logo de l'entreprise et les informations de contact

Pied de page avec l'adresse du site web et les liens vers les médias sociaux

Possibilité d'ajouter des champs personnalisés pour des informations supplémentaires

Graphiques colorés qui rendent les listes de prix amusantes

Zone de texte claire et facile à lire

Le modèle de liste de prix pour les services de nettoyage peut aider à augmenter les ventes en fournissant à vos clients des services faciles à comprendre et des informations sur les prix.

De plus, il peut vous aider à faire une bonne première impression sur vos clients potentiels en présentant vos services de manière professionnelle. Si vous avez besoin de créer un modèle de liste de prix attrayant pour une entreprise de nettoyage, le modèle de liste de prix pour les services de nettoyage est là pour vous !

Bonus: Modèles de fiches d'information !

7. Modèle Word de liste de prix pour un menu de restaurant

créez facilement un menu de restaurant attrayant avec la liste de prix du menu de restaurant de Word

Appel à tous les propriétaires de restaurants et à tous les maîtres du menu !

Vous avez besoin de mettre à jour votre menu ? Jetez un coup d'œil au modèle gratuit de liste de prix de menu de restaurant Word de Template.net. Quel est l'ingrédient secret d'un menu appétissant qui ravira vos clients et stimulera votre entreprise ?

Il s'agit d'un design amusant, d'une modification en cours et de la possibilité d'afficher votre menu en ligne ou de l'imprimer pour l'utiliser dans votre restaurant. Cette liste de prix imprimable gratuite présente une interface conviviale qui dresse la liste de vos plats succulents et de leurs prix respectifs.

Les listes de prix professionnelles comme ce modèle offrent une disposition de premier ordre pour que votre menu soit aussi beau que vos plats sont bons. Mais ce n'est pas tout. Le modèle de liste de prix de menu de restaurant est livré avec une couverture personnalisable qui est mignonne comme une tarte. 🥧

Dans le monde compétitif des restaurants, l'efficacité est la clé.

Parmi les magnifiques listes de prix de ce récapitulatif, celle-ci peut vous faire gagner un temps précieux et vous faire économiser des efforts grâce à sa conception simple permettant une modification aisée dans Word, Google Docs, Apple Pages ou Publisher. En quelques clics, vous aurez un menu de qualité professionnelle prêt à impressionner vos invités affamés.

Vous avez du mal à battre vos concurrents ? Envisagez d'incorporer un modèle d'analyse de la concurrence dans votre processus. Si le gain de temps est une tâche prioritaire pour vous, la mise en place de l'automatisation du flux de travail peut accélérer certaines de vos autres tâches.

Améliorez votre offre culinaire, séduisez vos clients et faites parler de votre restaurant ou de votre boutique grâce à ce modèle gratuit de liste de prix modifiable pour les gastronomes, que vous pouvez également imprimer facilement. Bon appétit ! 😋

8. Modèle de liste de prix des produits alimentaires dans Google Docs

Créez un beau menu personnalisé pour votre restaurant avec le modèle gratuit de liste de prix des produits alimentaires de Google Docs

Vous avez soif de réussite dans l'industrie alimentaire ? Nous avons un autre modèle de prix alimentaire gratuit et fantastique pour vous ! Le modèle de liste de prix alimentaire Google Docs de Template.net est un trésor culinaire sûr de mettre en lumière vos plats délectables et vos friandises alléchantes. 🍲🥞

Dites adieu aux jours de confusion et de prix désorganisés ! Avec ce modèle, vous êtes en mesure de fouetter une liste de prix de nourriture visuellement étonnante en quelques minutes.

Vous pouvez modifier le modèle dans de nombreux programmes, y compris Google Docs. Téléchargez-le dans l'un des programmes suivants pour personnaliser votre modèle de liste de prix :

Google Docs

Illustrator

Word

Apple Pages

PSD

Éditeur

Quels sont les paramètres de ce modèle ? Plongeons dans ses fonctionnalités qui nous mettent l'eau à la bouche. Pour commencer, sa disposition intuitive fait de la modification en cours un jeu d'enfant.

Le modèle gratuit de liste de prix alimentaire vous permet également d'ajouter et de modifier votre propre marque et image. Dans le monde rapide de l'alimentation, l'efficacité est primordiale. Ce modèle de feuille de prix gratuit rationalise votre processus de création de menu, ce qui vous permet d'économiser du temps et de l'énergie.

En quelques clics, vous disposerez d'un menu conçu de manière professionnelle que vous serez fier de partager avec vos clients.

9. Modèle de liste de prix de service Google Docs

Ce modèle de liste de prix des services de Google Docs permet de créer rapidement et facilement un guide des prix attrayant pour votre entreprise

Il est temps de créer une liste de prix plus attrayante pour votre entreprise de services ?

Faites-le rapidement avec le modèle gratuit de liste de prix de services Google Docs de GDoc.

Ce modèle de liste très simple (c'est Google Docs, après tout !) vous permet d'ajouter vos propres images, votre marque, vos services et vos informations tarifaires pour personnaliser et modifier entièrement votre modèle de liste de prix.

Le modèle présente un design amusant avec trois options de forfaits de services : Standard, Premium et Gold, avec des bordures de couleurs différentes

Vous allez adorer le large intervalle d'options qui vous permet d'adapter le modèle gratuit à votre style. Sa conception hautement personnalisable vous permet :

D'ajouter le nom et le logo de votre entreprise

D'afficher vos coordonnées

Saisir les détails de vos services et de vos tarifs

Modifier les caractères, les couleurs et les tailles à votre convenance

Le modèle de liste de prix de services pour Google Docs vous permet de créer une liste de prix professionnelle que vous pouvez utiliser pour promouvoir votre entreprise auprès de nouveaux clients ou de clients fidèles.

10. Modèle de feuille de prix d'agence Google Docs par Template.net

Utilisez ce modèle de feuille de prix Google Docs pour suivre les dépenses et les services de votre agence de publicité.

Ce modèle de liste de prix d'agence publicitaire Google Docs change la donne pour les professionnels de la publicité. Ce modèle de liste de prix modifiable et gratuit a été spécialement conçu pour répondre aux besoins uniques des agences de publicité.

Ce modèle fournit une structure organisée pour la liste des services de votre agence, du travail de création et de conception au marketing numérique et aux relations publiques. Il vous permet d'exposer clairement vos prix, ce qui permet aux clients potentiels de comprendre plus facilement ce qu'ils obtiennent pour leur investissement.

La capacité de modification en cours de Google Docs vous permet d'adapter rapidement vos informations tarifaires à l'évolution du marché. De plus, ses fonctionnalités collaboratives permettent à plusieurs membres de l'équipe de mettre à jour, de réviser et d'approuver la liste de prix, garantissant ainsi la cohérence au sein de votre agence.

Le modèle de grille tarifaire pour agences de publicité de Google Docs est un outil précieux pour les agences qui recherchent un moyen rationnel et efficace de gérer leur stratégie tarifaire.

Boostez vos profits avec des modèles de liste de prix modifiables et gratuits

Dans le paysage commercial concurrentiel d'aujourd'hui, disposer d'un modèle de liste de prix qui fonctionne bien pour votre entreprise est une véritable bouée de sauvetage. Vous pouvez également envisager la gestion des ressources ou développement de produits pour vous éclairer et vous guider dans la réalisation d'objectifs plus vastes.

Cela peut sembler beaucoup, mais quand on y réfléchit, les logiciels et les modèles accélèrent vos processus.

Les outils d'automatisation, en particulier, peuvent accélérer les tâches répétitives et vous aider à les exécuter plus efficacement. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les sites suivants exemples d'automatisation des processus d'entreprise pour obtenir des idées sur la manière d'améliorer vos systèmes.

Les modèles peuvent vous aider à suivre les stocks, à enregistrer les ventes, à promouvoir et à vendre vos services et à informer les consommateurs de vos listes de prix. Quelle que soit la taille de votre entreprise, une liste de prix actualisée peut vous aider à accroître vos bénéfices.

Dans ce guide complet, nous avons exploré un trésor de modèles qui s'adressent à de nombreux types d'entreprises. Que vous dirigiez une entreprise SaaS de pointe ou l'une des nombreuses petites entreprises qui font tourner les villes, il existe un modèle de liste de prix spécialement conçu pour vous.

Alors, qu'est-ce qui vous retient ? Saisissez l'occasion et téléchargez le modèle de votre choix dès aujourd'hui !