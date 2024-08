Rapports sur les indicateurs de performance clés (KPI) : Comment créer des rapports exploitables pour stimuler la croissance

Nous avons tous l'habitude d'utiliser des indicateurs clés de performance (ICP) pour suivre la progression de nos objectifs au fil du temps. Il se peut que votre manager surveille vos indicateurs clés de performance ou que vous soyez chargé de les paramétrer pour votre équipe.

Mais à quoi servent toutes ces données si vous n'en faites rien ?

C'est là qu'interviennent les rapports sur les indicateurs clés de performance. Dans ce guide, nous verrons en détail ce que sont les rapports KPI, pourquoi ils sont importants, quels indicateurs vous devriez suivre, et plus encore. Plongeons-y et explorons tout ce qu'il y a à savoir sur la construction et la gestion des rapports d'indicateurs de performance clés. 🙌

Qu'est-ce qu'un rapport KPI ?

Un rapport KPI est un fichier physique ou numérique qui compile les données de performance de tous les KPI que vous suivez actuellement. Il s'agit essentiellement de l'endroit où toutes vos données d'indicateurs de performance clés sont consolidées, généralement dans un rapport Tableau de bord des ICP -afin que vous puissiez plus facilement comprendre vos données et évaluer vos indicateurs de performance clés.

Les rapports sur les ICP sont généralement très visuels, de sorte que vous et les membres de votre équipe pouvez interpréter rapidement les données pour identifier les tendances ou les défis liés aux objets de l'entreprise.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/image10-2.gif création d'un tableau de bord d'ICP dans ClickUp GIF /$$img/

Créer des tableaux de bord KPI détaillés dans ClickUp pour analyser, visualiser et prioriser votre travail

De nombreuses équipes utilisent un tableau de bord KPI comme interface visuelle pour le suivi des KPI, les rapports eux-mêmes se trouvant derrière pour offrir des données et des informations supplémentaires.

Pourquoi les rapports KPI sont-ils importants ?

Les rapports sur les indicateurs de performance clés vous permettent de comprendre votre performance par rapport à tous vos indicateurs de performance clés les plus importants en un seul endroit. Mais investir dans la manière dont vous suivez les indicateurs de performance clés vous apporte des avantages supplémentaires.

Les meilleurs rapports d'indicateurs de performance clés vous permettent de :

Suivre visuellement vos indicateurs les plus importants (là encore, généralement à partir de tableaux de bord KPI visuels)

De suivre les données historiques et de fixer des paramètres et des cibles pour l'avenir

De personnaliser et d'identifier les indicateurs, les tendances et les modèles des rapports sur les indicateurs clés de performance

Identifier les goulets d'étranglement, les problèmes et les tendancesles contraintes du projet* Démontrer votre valeur ou votre progression aux parties prenantes

Accéder à des informations détaillées et à des données de performance pour prendre des décisions d'entreprise

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Dashboards-Improvement-Pie-Chart-Breakdowns.gif Tableaux de bord ClickUp Amélioration des diagrammes circulaires /$$img/

Affichez les détails dans les tableaux ClickUp pour modifier ou mettre à jour les tâches à l'intérieur du diagramme pour des modifications en cours

Les rapports sur les indicateurs clés de performance ne sont pas seulement une meilleure option pour la visualisation des données - ils vous guident vers vos objectifs, surveillent votre progression et démontrent votre réussite jusqu'à présent. 🏆

Indicateurs et KPI : Ce qui les différencie

Si les indicateurs de performance clés et les indicateurs d'entreprise semblent similaires, il existe une différence clé. Voici comment faire la distinction entre les indicateurs de performance clés et les indicateurs d'entreprise :

Si un indicateur suit vos performances sur une période clé, il ne s'agit pas d'un indicateur de performance mais d'un indicateur de performanceobjectif de l'entrepriseil s'agit d'un indicateur de performance clé

Si un indicateur suit vos performances par rapport à un objectif Business (central ou non), il s'agit d'un indicateur Business

Considérez les indicateurs clés de performance comme un sous-ensemble d'indicateurs d'entreprise qui se concentrent uniquement sur ce qui compte le plus pour votre entreprise.

Par exemple, un indicateur clé de performance au sein de l'équipe commerciale peut être le total des ventes. Il s'agit de points de données que l'ensemble de l'équipe peut mesurer et suivre dans le temps. En outre, ces points de données influencent d'autres domaines de vos activités (par exemple, les indicateurs clés de performance du marketing).

Une mesure commerciale apparentée serait le taux de rotation, qui est un facteur influencé par le nombre ou le volume des ventes, mais qui a une portée beaucoup plus large. ✅

Les indicateurs que vous voudrez probablement inclure dans les rapports sur les ICP

Bien que les KPI et les indicateurs soient différents, les deux ont leur place dans un tableau de bord KPI. Lorsque vous rendez compte de votre progression par rapport aux différents indicateurs clés de performance, il est utile de les comparer aux indicateurs globaux de votre entreprise - les chiffres qui définissent votre réussite par rapport à vos objectifs.

Certaines entreprises considèrent que les indicateurs ne sont que les points saillants, tandis que d'autres utilisent les indicateurs et les KPI de manière beaucoup plus interchangeable. Les Les indicateurs clés de performance (KPI) qui vous importent dépendent de votre secteur et de votre rôle, mais les indicateurs courants à faire figurer dans les rapports sur les ICP sont les suivants :

Le total des équipes commerciales

Fidélisation des clients

Satisfaction des clients

Part de marché

Bonheur des employés

Coût d'acquisition des clients

Valeur de la durée de vie du client

Retour sur investissement

Taux de désabonnement

Marge bénéficiaire nette

Croissance du chiffre d'affaires

Taux de discussion

Flux de trésorerie

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/clickup-goals.png Rapports sur les indicateurs clés de performance : La fonctionnalité Objectifs de ClickUp /$$img/

Suivez vos objectifs jusqu'aux KPI les plus essentiels et affichez automatiquement des vues détaillées de votre progression grâce à la fonctionnalité Objectifs de ClickUp

Déterminez quels indicateurs d'entreprise et quels Exemples d'ICP les exemples d'indicateurs de performance clés (ICP) qui correspondent étroitement à votre rôle et à vos responsabilités, et qui font l'objet d'une fonctionnalité dans votre processus de rapports sur les ICP. En faisant cela, vous affichez plus clairement la manière dont vos ICP individuels sont liés à la réussite à plus grande échelle.

Les 3 types de rapports KPI à connaître

La plupart des rapports KPI des entreprises sont incroyablement complets et capables de traiter toutes sortes de données de performance.

Cependant, il existe encore trois types distincts de rapports que vous utilisez à des fins différentes :

1. Rapports opérationnels

Les rapports opérationnels se concentrent sur vos performances réelles dans le cadre des activités quotidiennes de votre entreprise. Les points de données des rapports opérationnels font l'objet d'un suivi régulier afin d'évaluer vos performances réelles sur les activités quotidiennes et répétitives, ainsi que sur les objets de l'entreprise. 💰

Les exemples de rapports opérationnels comprennent :

Les équipes commerciales (mensuelles, trimestrielles ou annuelles)

Flux de trésorerie

Débiteurs ou créanciers

Le suivi régulier de ces indicateurs vous donne un aperçu des performances et vous permet d'effectuer des ajustements en fonction des obstacles, des défis ou des opportunités potentiels. Les équipes qui suivent régulièrement leurs équipes commerciales ou leurs flux de trésorerie ont la possibilité de prendre des mesures plus rapidement, ce qui permet de réduire les problèmes et d'augmenter la croissance.

2. Rapports analytiques

Ces rapports ont pour but de vous fournir des informations analytiques détaillées sur vos indicateurs clés. Ils mettent généralement en évidence les tendances des indicateurs de performance qui montrent si vous évoluez dans la bonne direction. 🌻

Parmi les exemples de rapports analytiques, on peut citer :

Croissance des équipes commerciales d'une année sur l'autre ou d'un trimestre sur l'autre

Taux de fidélisation de la clientèle

Taux de satisfaction de la clientèle

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/ClickUp-Dashboards-Project-Overview-List-Overview.png Aperçu du projet de tableaux de bord ClickUp (liste aperçu) /$$img/

Visualisez le travail de vos équipes en un coup d'œil en suivant ou en catégorisant la progression globale dans les tableaux de bord ClickUp

Les rapports analytiques constituent un point de repère utile pour savoir où vous en êtes aujourd'hui, où vous avez été et à quoi pourrait ressembler votre avenir. Utilisez ces rapports pour réfléchir à ce qui a bien fonctionné et pour identifier les domaines qui nécessitent des changements ou des améliorations avant qu'ils ne deviennent un problème à l'avenir.

3. Rapports stratégiques

Les rapports stratégiques vous donnent un aperçu détaillé du statut actuel de votre stratégie d'entreprise, de la santé de votre entreprise et de son titre. Les décideurs utilisent ces rapports pour obtenir des informations exploitables sur la poursuite de leur croissance. 📈

Exemples de rapports stratégiques :

Pourcentage des ventes provenant d'un produit, d'une campagne de marketing ou d'une région spécifique

Part de marché au fil du temps

Projets à venir

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/ClickUp-Dashboards-Progress-Tracking-view.png Tableaux de bord ClickUp Affichage du suivi de la progression en cours /$$img/

Identifiez plus rapidement vos goulots d'étranglement et décomposez les tâches par statut grâce au suivi de la progression dans ClickUp Dashboards

Ces rapports stratégiques fournissent à vos décideurs et parties prenantes des données précieuses leur permettant de prendre les décisions les plus éclairées. L'identification d'un pic dans les tendances d'une campagne de marketing signifie que vous pouvez prioriser les dépenses et ajuster d'autres campagnes pour avoir le plus grand impact.

Le suivi de votre liste de projets entrants vous permet de vous assurer de la stabilité de votre flux de travail ou de vous motiver à conclure de nouveaux contrats.

Vous comprenez les indicateurs globaux de votre entreprise et vos indicateurs clés de performance (KPI). Avec un peu de chance, vous comprenez la valeur d'un tableau de bord ou d'un rapport d'indicateurs clés de performance pour débloquer des points de données pertinents.

Nous allons maintenant vous montrer comment créer votre propre rapport KPI afin de mieux forfaiter, construire et partager vos indicateurs avec l'aide de Logiciel KPI .

1. Définissez vos objectifs

Déterminez ce que vous essayez de réaliser avec vos rapports sur les indicateurs clés de performance. Confirmez l'objet du rapport, la manière dont il sera utilisé, le public principal et la façon dont vous le partagerez.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image13.gif Rapports sur les ICP : création d'objectifs de haut niveau avec les Objectifs dans ClickUp /$$img/

Créez des objectifs de haut niveau avec des Objectifs dans ClickUp, puis décomposez-les en cibles plus petites pour suivre votre progression

Ces critères vous permettent non seulement de mieux comprendre vos propres objectifs stratégiques, mais ils éclairent également la façon dont vous abordez la conception et la fonction du rapport lui-même. 🎯

2. Décider quels sont les indicateurs de performance clés spécifiques à suivre

Il existe des centaines d'exemples de rapports KPI que vous pourriez suivre, mais vous n'avez pas besoin de tous les couvrir. Décidez quels sont les ICP les plus utiles en fonction de vos objets, et préparez les données pour qu'elles soient prêtes à être affichées.

Interrogez vos dossiers internes pour savoir si vous suivez déjà cet ICP ou si vous devez mettre en place un nouveau paramètre. Réfléchissez à l'exactitude de la source de données, à la personne responsable de sa mise à jour et aux étapes à franchir avant de pouvoir l'utiliser dans votre rapport.

Les ICP ne doivent pas toujours être liés à des valeurs monétaires ou à des nombres de production. Certains ICP que vous pourriez envisager concernent la gestion du temps.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Dashboards-Improvement-Rolling-Time-Period.gif Tableaux de bord ClickUp Amélioration Période glissante /$$img/

Mettre à jour et ajuster automatiquement les intervalles de temps sur les demandes ou tickets entrants avec Rolling Time Period dans les tableaux de bord ClickUp

C'est pourquoi la fonctionnalité de ClickUp concernant les périodes de roulement dans les tableaux de bord ClickUp a été améliorée Tableaux de bord est un excellent choix pour les le suivi des tâches dans différents Espaces et dans un délai précis.

Les KPI bruts se présentent souvent sous la forme de nombres ou de déclarations et ne sont pas faciles à comprendre au premier coup d'œil. Pour que vos rapports KPI soient utiles, vous devez utiliser la visualisation des données pour communiquer les performances de votre entreprise de manière plus significative.

Décidez de la meilleure façon de présenter vos données, puis concevez des diagrammes, des graphiques et des schémas avec un outil de visualisation des données . Veillez à ce que votre présentation soit simple.

L'objectif est de communiquer rapidement des informations et des tendances. Les parties prenantes et les responsables peuvent toujours plonger plus profondément dans vos exemples de rapports sur les ICP s'ils souhaitent en extraire plus de détails. 📊

4. Utiliser un logiciel pour créer un rapport sur les indicateurs de performance clés

La création manuelle de vos propres rapports d'indicateurs de performance clés prend beaucoup de temps et peut entraîner des erreurs. Il existe une bien meilleure façon d'élaborer et de contrôler vos rapports d'indicateurs de performance clés, et c'est le logiciel Objectifs ClickUp .

ClickUp Objectifs offre à votre équipe une nouvelle façon de suivre les activités de votre équipe des objectifs et des résultats clés (OKR) et des Objectifs. Notre plateforme très visuelle permet aux membres de votre équipe de rester sur la bonne voie, grâce à des cibles claires, des échéanciers conviviaux et un suivi automatique de la progression.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/03/Execute-and-revise.png Rapports sur les indicateurs clés de performance : La fonctionnalité de suivi des objectifs de ClickUp /$$img/

Utilisez la fonctionnalité de suivi des objectifs de ClickUp pour rester sur la bonne voie et atteindre vos objectifs grâce à des échéanciers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatisé de la progression

Ajoutez vos propres objectifs, cibles ou indicateurs de performance clés et personnalisez-les entièrement. Suivez votre progression à l'aide de cibles numériques, monétaires, vrai/faux ou de tâches. Visualisez ces données dans un tableau de bord de rapports KPI très visuel qui vous permet de voir votre progression par rapport à plusieurs KPI à la fois.

Créer votre propre rapport KPI est facile avec ClickUp Objectifs, mais si vous cherchez un chemin encore plus facile, nous vous couvrons. L'outil Modèle KPI de ClickUp est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour surveiller vos indicateurs et KPI - tout ce que vous avez à faire est de les ajouter au modèle.

5. Partagez votre rapport KPI

Une fois votre rapport d'indicateurs clés de performance élaboré et prêt à l'emploi, vous pouvez commencer à le partager avec les parties prenantes, les décideurs, les membres de l'équipe et toute autre personne intéressée par votre progression.

Si vous utilisez ClickUp pour vos rapports KPI, il est facile de partager vos rapports avec n'importe qui et à n'importe quel moment. La collaboration et la communication amélioreront toujours votre processus afin que vous ayez la stratégie de rapports KPI la plus réussie.

Utilisez les préférences de confidentialité et de partage pour personnaliser qui a accès à quels Objectifs, et marquez les membres de l'équipe pour qu'ils puissent surveiller leur influence individuelle par rapport à des objectifs et cibles spécifiques. 💬

9 exemples et modèles de rapports d'indicateurs de performance clés pour simplifier le processus

Vous pouvez créer un rapport KPI autour de n'importe quel indicateur ou KPI dans n'importe quelle équipe, qu'il s'agisse des ventes, des opérations, des RH ou du marketing. Inspirez-vous de ces exemples de rapports KPI pour découvrir une nouvelle façon de contrôler et de présenter vos données en utilisant nos KPI favoris logiciel de rapports et application de suivi des objectifs clickUp.

1. ClickUp Tableau blanc du tableau de bord prospectif

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Balanced-Scorecard-Template.png Rapports sur les indicateurs clés de performance : Modèle de tableau de bord prospectif de ClickUp /$$img/

Que vous suiviez la progression d'un individu ou que vous mesuriez la croissance d'une organisation, le modèle de tableau de bord prospectif de ClickUp vous aidera à garder la maîtrise de la situation

Le modèle de tableau de bord équilibré de ClickUp vous aidera à rester au top Modèle de tableau de bord prospectif par ClickUp est l'un des moyens les plus visuels de suivre les données et de constater la progression d'un certain nombre d'indicateurs clés de performance (ICP), y compris les ICP opérationnels, les ICP de marketing et les ICP financiers.

Invitez les membres de l'équipe à analyser les données, à comprendre les besoins de vos clients, à fixer des objectifs et à suivre la progression des différents ICP grâce à ce modèle collaboratif.

2. Modèle d'OKRs et d'Objectifs pour la société ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/488a905b-1000.png Rapports sur les indicateurs clés de performance : Modèle d'OKRs et d'Objectifs de l'entreprise /$$img/

Créez une hiérarchie des objectifs de l'équipe, du département et de l'entreprise avec le modèle des OKR et des objectifs de l'entreprise

Chaque entreprise a des OKR, des cibles et des objectifs qu'elle souhaite suivre. Les Modèle d'OKR et d'Objectifs pour l'entreprise par ClickUp vous présente un moyen facile de faire exactement cela à l'intérieur du meilleur modèle d'entreprise de Logiciel OKR disponible dès aujourd'hui.

Ce logiciel modèle de définition d'objectifs vous permet de hiérarchiser des objectifs spécifiques et d'aligner les membres de l'équipe sur les mêmes objets.

3. Modèle de projet de formation et de développement ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUps-Learning-and-Development-Project-Template.jpg Capture d'écran du modèle de projet de formation et de développement de ClickUp /$$$img/

Qu'il s'agisse d'un projet ponctuel ou d'une initiative permanente, le modèle de projet d'apprentissage et de développement de ClickUp contient tous les outils nécessaires pour garantir la réussite

Pour de nombreuses organisations, le suivi de l'apprentissage et du développement de leurs employés est devenu un indicateur de performance clé précieux. Utilisez le modèle de projet d'apprentissage et de développement de ClickUp Modèle de projet d'apprentissage et de développement par ClickUp pour fixer un objectif à votre prochain projet d'apprentissage, puis suivre la progression des indicateurs de performance clés tout au long du projet afin de pouvoir rendre compte de son impact de manière plus efficace.

4. ClickUp Modèle de rapport mensuel sur le statut de l'entreprise

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Screen-Shot-2023-04-25-at-4.44.35-PM-1400x710.png Modèle de rapport mensuel sur le statut de l'entreprise par ClickUp /$$$img/

Des rapports sur les équipes commerciales à l'analyse des commentaires des clients, ce modèle polyvalent vous aidera à rester au courant de tout, en un seul endroit !

Si vous êtes tenu de faire une mise à jour mensuelle ou de un rapport sur le statut du projet pour votre équipe ou votre département, l'outil Modèle de rapport mensuel sur le statut de l'entreprise de ClickUp est un exemple de rapport KPI efficace pour vous.

Ce rapport de type mémo vous permet de suivre et de visualiser les indicateurs de performance et d'ajouter des résumés et du contexte à côté d'eux sous la forme d'un rapport.

5. Modèle de cadre ClickUp OKR

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/OKR-Framework-1400x562.jpg Capture d'écran du modèle de cadre OKR /$$$img/

Notre modèle de cadre d'OKR permettra à tout le monde d'être sur la même page et de s'assurer que vos projets restent sur la bonne voie

Le suivi de vos OKR pour l'ensemble de l'entreprise peut devenir écrasant si vous ne disposez pas d'un système qui fonctionne. Utilisez le Modèle de cadre OKR par ClickUp pour introduire un processus plus robuste qui vous permet d'établir des Objectifs SMART et suivre leur progression en temps réel.

6. Modèle de rapport trimestriel d'activité ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-QBR-Template.png Modèle de rapport trimestriel d'activité de ClickUp /$$img/

Renforcez vos relations avec vos clients clés et préparez-vous à impressionner lors de votre prochain Quarterly Business Review grâce à notre modèle QBR personnalisable

Vérifier votre progression chaque trimestre est devenu une habitude utile pour la plupart des organisations. Utilisez le modèle Modèle de bilan trimestriel d'entreprise par ClickUp pour rationaliser le processus et présenter la progression de vos indicateurs de performance clés de manière plus visuelle.

7. Modèle de tableau de bord ClickUp des équipes commerciales (KPI)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUps-Sales-KPI-Template.jpg Capture d'écran du modèle de tableau de bord KPI des ventes de ClickUp /$$img/

Avec le modèle d'indicateurs de performance commerciale de ClickUp, vous pouvez facilement mesurer et améliorer la réussite de votre équipe commerciale, le tout en un seul endroit

Les indicateurs de performance commerciale sont indispensables à toute équipe commerciale efficace. Utilisez le modèle Modèle d'indicateurs clés de performance pour les ventes par ClickUp pour motiver votre équipe à atteindre des objectifs partagés, avec un design qui permet à chacun de voir quels sont les KPI les plus précieux et à quoi ressemble la progression jusqu'à présent.

8. Modèle de tableau de bord ClickUp Warehouse KPI

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUps-Warehouse-KPI-Template.jpg Rapports KPI : capture d'écran du modèle de tableau de bord KPI de l'entrepôt ClickUp /$$img/

Le modèle d'indicateurs de performance clés de l'entrepôt de ClickUp vous aide à surveiller, à analyser et à optimiser les opérations de votre entrepôt

Tout comme les équipes commerciales, les équipes d'entrepôt sont fortement motivées par leurs KPI. Les Modèle d'indicateurs clés de performance pour l'entrepôt par ClickUp a été spécialement conçu pour les besoins des équipes d'entreposage avec un suivi des KPI, des visualisations de données en temps réel et des aperçus opérationnels clés.

9. Modèle de rapport de statut hebdomadaire ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Screen-Shot-2023-04-17-at-4.46.50-PM-1400x617.png Modèle de rapport de statut hebdomadaire par ClickUp /$$$img/

Le modèle de rapport hebdomadaire de ClickUp donne à votre équipe les outils nécessaires pour créer rapidement des rapports pertinents, y compris un tableau de bord personnalisable

Si vous faites des rapports sur des indicateurs qui changent quotidiennement, un rapport hebdomadaire à votre équipe est un excellent moyen de garder tout le monde informé et motivé pour atteindre vos objectifs partagés. Utilisez le tableau de bord Modèle de rapport de statut hebdomadaire par ClickUp pour communiquer votre progression d'une semaine à l'autre, afin que vous puissiez suivre la progression et prendre des mesures rapidement.

Faciliter les rapports KPI avec ClickUp

L'utilisation des KPI est l'un des moyens les plus simples de rester au fait des objectifs clés de votre entreprise. Mais n'oubliez pas que la sélection des KPI n'est qu'une partie du processus : Vous avez également besoin d'un moyen de les suivre.

Pour ce faire, rien de plus simple que d'utiliser un outil de rapports d'entreprise avancé tel que ClickUp. Notre plateforme tout-en-un contient tout ce dont vous avez besoin pour suivre la progression de vos KPI et en mesurer les performances. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et découvrez une meilleure façon d'aborder les rapports sur les indicateurs de performance clés. ✨