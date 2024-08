11 meilleurs outils et logiciels de reporting en 2024

En tant que manager, il vous incombe non seulement de veiller à ce que votre équipe reste fidèle à ses tâches, mais aussi de vous vanter de ses réalisations. Que vous soyez manager ou chef d'équipe, vous avez besoin d'un outil de rapports solide qui montre - en chiffres noirs et blancs - l'efficacité réelle de votre équipe.

Mais vous êtes une entreprise et nous sommes prêts à parier que vous n'avez pas des heures de temps gratuit pour créer des rapports avec des tableaux de bord interactifs à partir de plusieurs sources de données. Ne réinventez pas la roue : utilisez ces 11 outils et logiciels de rapports en libre-service pour faire le travail à votre place.

Dans ce guide, nous vous proposons une checklist simple de ce qu'il faut rechercher dans un outil de reporting, ainsi que nos 11 outils de reporting favoris de 2024.

Que faut-il rechercher dans les outils de rapports ?

Trouver le bon outil de rapports n'est pas une partie de plaisir. Avec des centaines de logiciels d'intelligence économique il vous faut trouver des outils de rapports qui associent la gestion de projet à des rapports interactifs et à des visualisations de données simples pour vos projets - et ce n'est pas une tâche facile.

Soyez à l'affût des fonctionnalités clés suivantes :

Logiciel de visualisation de données : Les feuilles Excel contenant des données brutes sont ennuyeuses. Optez pour un logiciel de rapports d'entreprise qui offre une visualisation des données pour lesvos indicateurs clés de performance les plus importants. Bonus s'il génère de superbes graphiques et tableaux de bord interactifs

Les feuilles Excel contenant des données brutes sont ennuyeuses. Optez pour un logiciel de rapports d'entreprise qui offre une visualisation des données pour lesvos indicateurs clés de performance les plus importants. Bonus s'il génère de superbes graphiques et tableaux de bord interactifs Outils d'analyse: Les bons modèles de rapports extrairont des données en temps réel afin que vous disposiez des informations les plus récentes. Il est ainsi plus facile de faire des prévisions et de prendre des décisions d'entreprise fondées sur des données, même si vous disposez de plusieurs sources de données

Les bons modèles de rapports extrairont des données en temps réel afin que vous disposiez des informations les plus récentes. Il est ainsi plus facile de faire des prévisions et de prendre des décisions d'entreprise fondées sur des données, même si vous disposez de plusieurs sources de données Collaboration: Vous devez être en mesure departager votre rapport avec plusieurs parties prenantes en quelques clics. Il doit également être si intuitif et convivial que n'importe qui peut comprendre le rapport

Vous devez être en mesure departager votre rapport avec plusieurs parties prenantes en quelques clics. Il doit également être si intuitif et convivial que n'importe qui peut comprendre le rapport Polyvalence: Ne vous enfermez pas dans une catégorie. Optez pour un logiciel de rapports qui vous aide pour tout, des rapports financiers aux rapports de gestionRapports de marketing SEO et mêmelogiciel de gestion de projet ## 11 meilleurs outils de rapports en 2024

1. ClickUp Best for Agile Project Management Reporting (Meilleur rapport sur la gestion de projet agile)

Obtenez un aperçu de la progression de votre projet dans les tableaux de bord de ClickUp

Sans vouloir faire preuve d'humilité, ClickUp offre les outils de rapports les plus robustes pour les managers et leurs équipes. Notre logiciel de rapports permet aux managers de construire des tableaux de bord ClickUp tout-en-un comme centre de contrôle de mission.

Il suffit d'ajouter des widgets, de déposer vos données et de personnaliser les visuels. Vous pouvez voir tout le travail à un niveau élevé pour gérer les personnes, les tâches, le temps, les documents, les embeds et les sprints en un seul endroit. ClickUp est l'outil de rapports idéal pour la gestion des entreprises . Paramétrez votre objectifs trimestriels et suivez le temps de chaque employé dans un tableau de bord unique. La gestion des ressources vous aide à visualiser la façon dont vous exploitez votre équipe, et l'analyse de la charge de travail vous montre la productivité de votre équipe en suivant l'achevé des tâches.

L'objectif final ? Identifier ce que vous faites bien et éliminer les goulets d'étranglement dans vos processus. En visualisant chaque étape de votre flux de travail, vous formerez des équipes plus soudées et produirez un meilleur travail.

ClickUp meilleures fonctionnalités de rapports

Charge de travail et vue Équipe : Repensez la gestion des ressources avec la vue Équipe unique de ClickUp. Vérifiez la charge de travail de votre équipe pour savoir qui risque l'épuisement professionnel et qui est libre d'assumer davantage de tâches

Repensez la gestion des ressources avec la vue Équipe unique de ClickUp. Vérifiez la charge de travail de votre équipe pour savoir qui risque l'épuisement professionnel et qui est libre d'assumer davantage de tâches Jalons : Convertir les tâches en jalons pour visualiser le chemin parcouru dans un diagramme élégant de type Gantt

Convertir les tâches en jalons pour visualiser le chemin parcouru dans un diagramme élégant de type Gantt Intégrations : Besoin de rapports provenant d'autres plateformes ? ClickUp s'intègre facilement avec des solutions telles que Tableau

Besoin de rapports provenant d'autres plateformes ? ClickUp s'intègre facilement avec des solutions telles que Tableau Objectifs ClickUp : Définissez des objectifs dans ClickUp et créez des échéanciers, des cibles et des objectifs suivi de la progression pour chaque objectif afin de ne jamais perdre de vue la ligne d'arrivée

Définissez des objectifs dans ClickUp et créez des échéanciers, des cibles et des objectifs suivi de la progression pour chaque objectif afin de ne jamais perdre de vue la ligne d'arrivée Pulsation : Vous avez besoin d'un aperçu rapide des personnes en ligne et de ce qu'elles font ? Les rapports Pulsation indiquent qui est en ligne par heure et quelles sont les tâches sur lesquelles ils travaillent

Limites de ClickUp

ClickUp nécessite une courbe d'apprentissage initiale pour les nouveaux utilisateurs

Certaines fonctionnalités ne sont accessibles qu'aux abonnés payants

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. MeisterTask

Best for Task Management Reporting (Le meilleur pour les rapports de gestion des tâches)

Via MeisterTask MeisterTask est avant tout une plateforme de gestion des tâches et de collaboration, mais elle tire des rapports robustes pour aider les managers à diriger de meilleures équipes. MeisterTask automatiquement recueille automatiquement des données sur tous les projets et les membres de l'équipe. Il suffit de se rendre dans l'onglet Rapports de votre tableau de bord pour les consulter :

Les tâches en cours

Tâches récemment créées

Tâches achevées

Vous pouvez également configurer des rapports personnalisés pour obtenir des données sur les équipes, les collaborateurs individuels ou l'achèvement des tâches par période (par exemple, Q4). MeisterTask génère des graphiques à barres colorés en haut de chaque rapport, mais vous pouvez afficher les détails des points de données individuels dans la moitié inférieure du rapport - bien que cela représente beaucoup d'informations à passer au crible manuellement.

Meilleures fonctionnalités de rapports de MeisterTask

Rapports personnalisés rapides avec des filtres prêts à l'emploi

Vous pouvez enregistrer des rapports personnalisés pour les réutiliser ultérieurement

Exportation des rapports vers des fichiers Excel (XLS) ou CSV pour un partage externe

Limites de MeisterTask

Les fonctionnalités de l'outil de rapports affichent une quantité écrasante de données, de sorte qu'il est difficile de tirer rapidement des conclusions surparties prenantes* Les filtres personnalisés sont utiles, mais ils n'offrent pas beaucoup de personnalisation pour des outils de rapports d'entreprise

Prix de MeisterTask

Basic: Gratuit

Gratuit Pro: 11,99 $/mois par utilisateur

11,99 $/mois par utilisateur Business: $23.99/mois par utilisateur

$23.99/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.6/5 (150+ commentaires)

4.6/5 (150+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (1,000+ reviews)

3. Datapine

Best for Business Intelligence Reporting (Le meilleur pour les rapports de Business Intelligence)

Via Datapine Datapine est basé en Allemagne, mais son logiciel robuste de Business Intelligence (BI) est accessible à tous. Contrairement à MeisterTask, Datapine ne suit pas les tâches à votre place. Au lieu de cela, ses outils de reporting agrègent les données marketing de vos bases de données, fichiers, médias sociaux, CRM/ERP et helpdesk pour des rapports de BI robustes.

Cependant, cette outil d'analyse marketing est spécialisé dans la visualisation des données, donc si vous voulez vraiment creuser dans vos données, c'est une option solide. Si vous avez besoin de garder un œil sur les performances de votre équipe, les notifications de données de Datapine vous signalent les problèmes de manière proactive.

Les meilleures fonctionnalités de rapports de Datapine

80 modèles de rapports professionnels au choix

Analyses intégrées

Convivialité mobile

Options de gestion de la performance de l'entreprise

Limites de Datapine

Datapine se présente comme un outil convivial pour les débutants, mais ses outils de rapports avancés sont encore trop nombreux

Il est plus cher que d'autres outils de rapports

Certains utilisateurs signalent de longues périodes d'annulation

Prix de Datapine

Basic: $249/mois par utilisateur

$249/mois par utilisateur Professionnel: $449/mois pour deux utilisateurs

$449/mois pour deux utilisateurs Premium: $799/mois pour trois utilisateurs

$799/mois pour trois utilisateurs Branding & Embedded: 1 099 $/mois pour trois utilisateurs

G2: 4.6/5 (20+ reviews)

4.6/5 (20+ reviews) Capterra: 4.9 (20+ commentaires)

4. Quelagraph

Best for Visual Marketing Analytics Reporting (Le meilleur pour les rapports d'analyse marketing visuels)

Via Whatagraph Les spécialistes du marketing vivent et respirent les données, et c'est pourquoi les responsables du marketing numérique se tournent vers Whatagraph. Cet outil de rapports marketing comprend la visualisation des données et un marquage personnalisé. Si vous avez un employé qui travaille sur une forfait d'amélioration des performances cet outil de rapports comprend également le suivi des performances des employés.

Whatagraph s'intègre à de multiples plateformes de marketing comme Google Ads, Twitter, Mailchimp , Shopify, Google My Business, et même Snapchat. Si vous avez besoin d'une connexion qu'il ne possède pas, Whatagraph vous aide à vous connecter à n'importe quelle source de données.

Whatagraph meilleures fonctionnalités de rapports

Modèles de rapports spécifiques au marketing

L'image de marque personnalisée en fait un excellent choix pour les agences de marketing ou de publicité

Les intégrations API prêtes à l'emploi accélèrent le processus de rapports normalement fastidieux pour les utilisateurs de l'entreprise

Limites de Whatagraph

Certains utilisateurs affirment que les connexions de données avec le logiciel de rapports sont incohérentes

L'assistance client n'est pas toujours réactive

Prix de Whatagraph

Professionnel: $223/mois, facturé annuellement pour 5 utilisateurs

$223/mois, facturé annuellement pour 5 utilisateurs Premium: $335/mois, facturé annuellement pour 10 utilisateurs

$335/mois, facturé annuellement pour 10 utilisateurs Tarification personnalisée : Pour des utilisateurs illimités

G2: 4.5/5 (230+ commentaires)

4.5/5 (230+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (80+ avis)

5. Tableau

**Le meilleur pour la visualisation de données à grande échelle

Via Tableau Tableau est une solution de rapports d'analyse visuelle proposée par Salesforce. Si vous utilisez déjà Salesforce pour la gestion de la relation client (CRM), Tableau extraira automatiquement des données de Salesforce pour rationaliser encore plus vos analyses et permettre une meilleure.. Rapports CRM .

Le logiciel de rapports de Tableau comprend des intégrations avec Google Sheets, Excel, Salesforce (naturellement) et Google pour rassembler vos données en un seul endroit. Cet outil de reporting est plus adapté à la Business Intelligence qui analyse une entreprise dans son ensemble au lieu d'afficher les détails des tâches ou des performances de chaque membre de l'équipe.

Mais nous faisons à leur nouvelle fonctionnalité, Tableau GPT. Elle utilise l'IA générative pour analyser rapidement plusieurs sources de données, repérer les modèles et suggérer les prochaines étapes.

Tableau meilleures fonctionnalités de rapports

La fonctionnalité d'IA prédictive accélère l'analyse

S'intègre aux sources de données de la plupart des grandes bases de données et plateformes d'analyse

Tableau a la puissance de feu nécessaire pour gérer des visualisations de données complexes

Les limites de Tableau

Ses tableaux de bord interactifs comportent tellement de cloches et de sifflets qu'ils sont peu maniables pour les débutants

Si vous n'utilisez pas Salesforce, vous risquez d'avoir besoin de plus de solutions de contournement

La complexité de Tableau rend la mise en forme personnalisée difficile pour son logiciel de rapports

Prix de Tableau

Tableau Viewer: $15/mois par utilisateur, facturé annuellement

$15/mois par utilisateur, facturé annuellement Tableau Explorer: 42 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

42 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Tableau Creator: 70 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

G2: 4.3/5 (1,600+ reviews)

4.3/5 (1,600+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,000+ reviews)

6. ProWorkflow

Best for Workflow and Time Tracking Reporting (Le meilleur pour le flux de travail et les rapports de suivi du temps)

Via ProWorkflow ProWorkflow est spécialisé dans la collaboration à distance , ce qui le rend populaire auprès des responsables d'entreprises distantes et hybrides. Utilisez cet outil de rapports pour afficher tous les projets, tâches, journaux de temps, contacts, flux de travail et ressources en un seul endroit. Il dispose même de fonctionnalités de facturation, de messagerie, de partage de fichiers et d'échéanciers, ce qui en fait une option solide si vous avez besoin d'un outil de gestion du flux de travail tout-en-un.

Si vous êtes une organisation Microsoft, ProWorkflow s'intègre à Microsoft Teams et Outlook. Il n'a pas autant d'intégrations que d'autres outils de rapports, vous devrez donc peut-être saisir à nouveau certaines données.

ProWorkflow meilleures fonctionnalités de rapports

À 20 $ pour les utilisateurs illimités, ProWorkflow est très abordable par rapport aux autres outils de rapports de données de cette liste

ProWorkflow comprend une variété de fonctionnalités au-delà des rapports, il est donc utile pour les gestionnaires qui ont besoin de beaucoup d'outils dans un seul tableau de bord

Excellent pour traiter et trier les données d'entreprise

Les limites de ProWorkflow

Comme il ne s'agit pas d'un outil de rapports à proprement parler, ProWorkflow n'a pas la puissance d'autres logiciels de rapports

Les entrepreneurs n'ont pas autant accès aux outils de ProWorkflow, ce qui peut fausser les données de votre entreprise

La personnalisation est difficile à paramétrer, surtout à partir de sources de données multiples

Prix de ProWorkflow

Professionnel: 20$/mois par utilisateur, sans limite d'utilisateurs

20$/mois par utilisateur, sans limite d'utilisateurs Avancé: $$$$$ par mois par utilisateur, pour un minimum de 5 utilisateurs

ProWorkflow évaluations et critiques

G2: 4.1/5 (35+ reviews)

4.1/5 (35+ reviews) Capterra: 4.5/5 (240+ avis)

7. Pensées

Best for Search-Driven Analytics (Meilleur pour les analyses basées sur la recherche)

Via Point de vue Thoughtspot se présente comme une puissante plateforme de rapports alimentée par l'IA. Utilisez cette plateforme pour rechercher des réponses sur votre entreprise, visualiser vos données et surveiller les performances.

Thoughtspot n'est pas destiné aux débutants, vous devrez donc posséder de sérieuses compétences en matière de données pour utiliser cette plateforme. Si vous êtes un pro des données, utilisez cette plateforme pour connecter des paramètres de données cloud, modéliser des données et mettre en place une automatisation des données par l'IA.

Thoughtspot meilleures fonctionnalités de rapports

L'IA de Thoughtspot peut détecter les anomalies et vous alerter sur les problèmes dès que possible

Les tableaux de bord offrent des rapports interactifs pour des aperçus rapides

Son application mobile vous permet de vérifier l'analyse des données à tout moment et en tout lieu

Limites de Thoughtspot

Avec tant de fonctionnalités complexes, il convient mieux aux professionnels des données uniquement

Manque de flexibilité et de personnalisation pour les visuels

Prix de Thoughtspot

Teams: 95$/mois pour 5 utilisateurs

95$/mois pour 5 utilisateurs Pro: 2 500 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs, facturé annuellement

2 500 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs, facturé annuellement Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Thoughtspot évaluations et critiques

G2: 4.4/5 (240+ commentaires)

4.4/5 (240+ commentaires) Capterra: 4/5 (2 commentaires)

8. Looker Studio

Best for Custom Data Modeling (Le meilleur pour la modélisation de données personnalisées)

Via Studio Looker Organisations Google, réjouissez-vous : Looker Studio est un logiciel de rapports conçu par Google, pour les entreprises Google. Looker Studio crée des modèles de données en temps réel, ce qui signifie que vous pouvez surveiller vos données dans plusieurs domaines de l'entreprise dans un seul tableau de bord interactif. Ce logiciel de business intelligence propose également des alertes proactives pour accélérer la prise de décision.

Bien que Looker Studio soit un produit Google (comme Google Analytics,LOOKERSTUDIOESTUNPRODUITDEGOOGLE(COMME/HREF/)) ), elle n'est certainement pas destinée aux débutants. Vous devrez connaître les bases du langage SQL et de la programmation pour vous y retrouver dans cette plateforme.

Looker Studio meilleures fonctionnalités de rapports

Looker Studio s'intègre aux données de Google, il est donc parfait si votre entreprise travaille dans le cloud de Google

Looker Studio est livré avec des modèles de données prédéfinis

Cet outil de rapports s'intègre avec Looker Automatisations pour automatiser les flux de travail

Les limites de Looker Studio

Looker Studio est complexe, il est donc plus adapté aux programmeurs ou aux scientifiques des données

Les intégrations de données tierces sont un peu difficiles

Certains utilisateurs professionnels signalent des décalages et des problèmes de performance

La personnalisation est insuffisante

Prix de Looker Studio

Custom pricing : Contact for a quote

Looker Studio évaluations et critiques

G2: 4.4/5 (370+ commentaires)

4.4/5 (370+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (190+ commentaires)

9. BonnesDonnées

Best for Enterprise Level Reporting (Le meilleur pour les rapports au niveau de l'entreprise)

Via BonnesDonnées GoodData est une plateforme de BI et d'analyse basée sur le cloud que les développeurs utilisent pour ajouter des tableaux de bord aux applications. Mais les managers se tournent également vers GoodData pour créer des tableaux de bord en temps réel sérieusement personnalisables.

Vous aurez besoin d'une équipe de données solide pour créer l'outil de reporting, mais une fois qu'il sera opérationnel, vous disposerez d'un tableau de bord de rapports 100 % personnalisé et adapté aux besoins exacts de votre équipe. La bonne nouvelle, c'est que GoodData dispose d'un outil de création de tableaux de bord en temps réel low-code/no-code afin que vous puissiez mettre en place des visualisations de données à l'aide d'une interface simple de type "glisser-déposer".

Les meilleures fonctionnalités de rapports de GoodData

GoodData simplifie l'analyse intégrée

Vous pouvez achever la personnalisation des rapports

Logiciel en marque blanche disponible

Les limites de GoodData

Outil de rapports coûteux

Certains utilisateurs le jugent trop complexe

Manque de formation et de ressources

Prix de GoodData

Professionnel: 1 000 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

1 000 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

GoodData évaluations et critiques

G2: 4.1/5 (350+ commentaires)

4.1/5 (350+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (20 commentaires)

10. Datadog

Best for IT and DevOps Reporting (Le meilleur pour les rapports informatiques et DevOps)

Via Donnéesadog Datadog est une plateforme de gestion des données et un outil de rapports tout-en-un qui gère tout, du DevOps à l'analyse de la sécurité en passant par la surveillance de l'IoT. Ses fonctions sont nettement plus avancées, mais cela peut être un avantage si vous gérez une équipe d'entreprise ou un service informatique.

En ce qui concerne ses fonctionnalités de rapports, Datadog offre une intelligence d'entreprise en temps réel à chaque utilisateur de votre organisation. Vous pouvez littéralement tout suivre : les clics sur les boutons, les actions dans les systèmes tiers et même les variations d'inventaire.

Les meilleures fonctionnalités de rapports de Datadog

Vous pouvez regrouper les données de performance informatique et d'entreprise dans un seul et même tableau de bord

Créez des alertes personnalisées, ainsi que des playbooks pour chacune d'entre elles

Affinez vos indicateurs grâce à l'analyse comportementale

Limites de Datadog

Datadog ne dispose pas d'outils utilesdocumentation du projet et de formation

La plateforme manque d'une interface utilisateur intuitive

Prix Datadog

Free

Pro: 15 $/mois par utilisateur

15 $/mois par utilisateur Enterprise: 23 $/mois par utilisateur

G2: 4.3/5 (400+ avis)

4.3/5 (400+ avis) Capterra: 4.6/5 (215+ avis)

11. Zoho Analytics

Best for Integrated Business Data Reporting (Meilleur pour les rapports intégrés de données d'entreprise)

via Zoho Analytics Zoho Analytics est une plateforme de business intelligence et d'analyse en libre-service qui permet aux utilisateurs d'analyser leurs données d'entreprise et de créer des rapports et des tableaux de bord perspicaces. Elle peut traiter une grande quantité de données et créer des visualisations percutantes pour simplifier l'interprétation des données.

Les meilleures fonctionnalités de rapports de Zoho Analytics

Interface facile à glisser-déposer pour créer des rapports et des tableaux de bord en toute simplicité

Assistant alimenté par l'IA, Zia, qui peut répondre à vos questions sous forme de rapports.

Possibilité de mélanger des données provenant de différentes sources pour créer des rapports transversaux

Fonctionnalités de collaboration améliorées pour partager et collaborer sur les rapports et les tableaux de bord

Mesures de sécurité robustes, y compris des contrôles d'accès basés sur les rôles

Limites de Zoho Analytics

Certains utilisateurs signalent une courbe d'apprentissage abrupte pour les débutants

Options de personnalisation limitées dans la version gratuite

Prix de Zoho Analytics

Zoho Analytics propose quatre forfaits. Les forfaits payants commencent à 24 $/mois.

Évaluation des utilisateurs de Zoho Analytics

G2: 4.2/5 (100+ reviews)

4.2/5 (100+ reviews) Capterra: 4.3/5 (200+ avis)

Obtenez le logiciel de rapports le plus performant pour votre Business en pleine croissance

Que vous souhaitiez un outil de reporting prêt à l'emploi ou que vous souhaitiez personnaliser entièrement vos rapports, nos 11 premiers choix de logiciels de rapports permettront à votre équipe de passer à la vitesse supérieure.

Le problème, c'est que la plupart de ces outils ne sont pas bon marché et qu'ils sont complexes à utiliser. À notre humble avis, ClickUp est l'option la plus robuste pour le prix. Gagnez du temps, réduisez les tracas et faites de meilleures entreprises grâce aux modèles et aux outils de rapports intégrés de ClickUp.

Vous n'êtes pas sûr que ClickUp soit fait pour vous ? Faites-nous un essai. S'inscrire à ClickUp pour commencer à créer votre premier rapport - gratuitement !