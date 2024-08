10 meilleures alternatives à Google Analytics pour la création de rapports statistiques sur les sites web en 2024

Si vous voulez un site web qui transforme les clics en conversions et qui alimente la croissance de votre entreprise, vous devez prêter attention à vos analyses web.

Google Analytics est l'outil d'analyse par excellence depuis son lancement en 2005, mais il est loin d'être parfait. La dernière version de Google, GA4, présente des divergences de données, des mesures manquantes et des problèmes de confidentialité importants. De nombreux propriétaires de sites web sont donc à la recherche d'autres outils d'analyse avancés.

Si vous cherchez les meilleures alternatives à Google Analytics pour 2024, pensez à ces dix excellents outils d'analyse web que nous avons rassemblés.

Que rechercher dans les alternatives à Google Analytics ?

Si vous souhaitez surveiller le trafic de votre site, optimiser le parcours de vos clients et maximiser vos conversions et vos ventes, toute alternative à Google Analytics doit présenter ces cinq caractéristiques clés :

Confidentialité des données et conformité: Vous aurez besoin d'un outil d'analyse web qui donne la priorité à la confidentialité des utilisateurs et qui respecte les lois sur la protection des données. Recherchez des outils qui offrent l'anonymisation des données et vous permettent de contrôler les données collectées auprès des visiteurs de votre site web Exactitude des données: Recherchez dans votre outil d'analyse potentiel des fonctions telles que la mise à jour des données en temps réel et l'échantillonnage intelligent des données, qui garantissent que les informations que vous obtenez de la plateforme sont fiables et exploitables Options de personnalisation: Vous devez pouvoir créer des rapports personnalisés au minimum. C'est encore mieux si vous pouvez créer un tableau de bord analytique personnalisé afin de pouvoir suivre facilement et rapidement les indicateurs qui sont les plus importants pour vous Interface conviviale: L'interface utilisateur de la plateforme d'analyse choisie doit faciliter l'accès aux données quantitatives et leur compréhension, même pour les membres de l'équipe qui n'ont pas de connaissances techniques approfondies Capacités d'intégration: Recherchez des alternatives à Google Analytics qui s'intègrent à vos systèmes de gestion de contenu, à vos plateformes de commerce électronique et à vos réseaux publicitaires. C'est un excellent moyen de centraliser vos données et d'obtenir une vue plus complète de vos indicateurs en ligne

Les meilleures alternatives à Google Analytics dépendent de votre organisation et de vos besoins

objectifs marketing

que vous avez pour votre présence en ligne. La plupart des alternatives à Google Analytics de cette liste proposent un plan ou un essai gratuit. C'est un excellent moyen de tester les fonctionnalités de différentes solutions d'analyse et de voir quel outil d'analyse Web vous convient le mieux.

Les 10 meilleures alternatives à Google Analytics à utiliser en 2024

1. Semrush

Via

Semrush

Semrush est une alternative à Google Analytics avec suffisamment de fonctionnalités pour devenir un outil de marketing numérique tout-en-un. La plateforme se distingue par ses outils d'optimisation des moteurs de recherche (SEO) et de marketing de contenu. Il s'agit d'une excellente option si vous souhaitez des alternatives d'analyse qui peuvent également vous aider à améliorer votre contenu et à surveiller la concurrence.

Les meilleures caractéristiques de Semrush

Cette plateforme d'analyse offre également des outils complets de recherche de mots-clés qui vous aident à trouver des mots-clés de grande valeur pour votre site web ou vos tâches de création de contenu

Une excellente analyse de la concurrence qui vous permet d'identifier ce que les autres utilisent comme mots-clés et backlinks ou même comment ils gèrent leurs campagnes de publicité en ligne

Une excellente fonction d'audit de site qui analyse votre site web à la recherche de problèmes de référencement, tels que des liens brisés, et vous indique ensuite ce que vous devez faire pour les améliorer

Limites de Semrush

Les données sont souvent mises à jour avec un jour ou plus de retard, ne vous attendez donc pas à voir des informations en temps réel

Certains utilisateurs notent que les rapports pourraient être plus approfondis

Prix de Semrush

Pro: $129.95/mois

$129.95/mois Guru: $249.95/mois

$249.95/mois Business: $499.95/mois

G2: 4.5/5 (1,800+ reviews)

4.5/5 (1,800+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,100+ reviews)

2. Mixpanel

Via

Mixpanel

Mixpanel est une plateforme d'analyse qui aide les organisations à suivre et à analyser les interactions des utilisateurs avec leurs plateformes numériques, comme leur site web ou leur application. Grâce aux informations fournies par Mixpanel sur le comportement des utilisateurs, les entreprises peuvent

prendre de meilleures décisions basées sur les données

sur leurs produits et les expériences des utilisateurs.

C'est l'une des rares alternatives à Google Analytics qui vous indique ce que font vos utilisateurs et vous aide à comprendre pourquoi ils le font.

Les meilleures caractéristiques de Mixpanel

Suivre le comportement des utilisateurs ou des événements au sein de votre site web, y compris les inscriptions, l'utilisation des fonctionnalités, les clics sur les boutons, et plus encore, afin de comprendre comment les utilisateurs s'engagent avec vos produits

L'analyse de l'entonnoir vous permet de visualiser les données sur les étapes suivies par les utilisateurs pour passer de leur premier clic au point de conversion le plus important.

Permet de savoir où les utilisateurs s'arrêtent dans votre entonnoir et où vous pouvez optimiser leur parcours

D'excellentes capacités de test A/B vous permettent de tester des changements et des variations sur vos plateformes numériques. Vous pouvez ensuite mesurer l'impact de ces changements sur l'engagement des utilisateurs, les conversions, etc

Limites de Mixpanel

L'interface utilisateur n'est pas très intuitive, il faut donc s'attendre à une courbe d'apprentissage importante pour cette alternative à Google Analytics

Prix de Mixpanel

Débutant: Gratuit

Gratuit Croissance: À partir de 20 $/mois

À partir de 20 $/mois Entreprise: À partir de 833 $/mois

Mixpanel ratings and reviews

G2: 4.6/5 (1,000+ reviews)

4.6/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (120+ avis)

3. Clicky

Via Cliquez Clicky est un outil d'analyse web qui fournit aux organisations des analyses de sites web en temps réel. Parce qu'il fournit des données en temps réel, Clicky est particulièrement utile aux organisations qui doivent réagir immédiatement aux interactions des utilisateurs, comme les sites de commerce électronique et les sites d'information.

Les meilleures caractéristiques de Clicky

Connu pour ses capacités de suivi des données en temps réel, Clicky vous permet de surveiller l'activité du site web au fur et à mesure qu'elle se produit

Excellent tableaux de bord personnalisés affichent les mesures les plus importantes pour vous afin que vous puissiez concevoir des tableaux de bord personnalisés avec des informations sur les tendances du trafic, les pages les plus fréquentées, etc

Les cartes thermiques offrent des représentations visuelles des endroits où les utilisateurs cliquent sur votre site web, ce qui vous permet de comprendre leurs interactions et d'optimiser votre conception en fonction de ces données

Limites de Clicky

L'interface utilisateur est dépassée. Bien qu'il s'agisse d'une alternative abordable à Google Analytics pour les petites entreprises, les organisations de niveau entreprise peuvent souhaiter une option plus moderne

Prix de Clicky

**Gratuit pour un site web

Pro: 9,99 $/mois

9,99 $/mois Pro Plus: 14,99 $/mois

14,99 $/mois Pro Platinum: $19.99/mois

$19.99/mois Personnalisé:Contactez-nous pour obtenir des informations sur les prix

G2: 4.4/5 (30+ reviews)

4.4/5 (30+ reviews) Capterra: 4.2/5 (4+ reviews)

4. Adobe Analytics

Via

Adobe Analytics

Adobe Analytics, qui fait partie de la suite Adobe Experience Cloud, est une plateforme d'analyse web complète. Elle permet aux organisations de mesurer et d'analyser facilement les données issues de leurs sites web et de leurs

efforts de marketing

. Adobe Analytics est une solution souvent utilisée par les grandes entreprises ou celles qui ont besoin d'analyses avancées.

Les meilleures caractéristiques d'Adobe Analytics

Collecte complète de données pour votre site web, votre application mobile, vos canaux de médias sociaux, vos campagnes d'e-mailing, vos annonces Google, etc

Les données en temps réel vous permettent de surveiller ce qui se passe pendant que cela se passe et de réagir instantanément à l'évolution du comportement des utilisateurs

Une excellente analyse des parcours permet de mieux comprendre comment les utilisateurs accèdent à votre site web ou à votre application, y compris les endroits où ils s'arrêtent en cours de route

Limites d'Adobe Analytics

Cette alternative à Google Analytics est l'une des options les plus chères du marché. Les petites entreprises risquent donc de ne pas pouvoir l'utiliser

Prix d'Adobe Analytics

Contact pour des informations sur les prix

G2: 4.1/5 (990+ avis)

4.1/5 (990+ avis) Capterra: 4.5/5 (220+ avis)

5. Matomo

Via

Matomo

Matomo est une plateforme d'analyse web open-source. C'est l'une des seules alternatives à Google Analytics qui soit auto-hébergée. Cela signifie que vous avez un contrôle total sur la collecte des données car vous l'hébergez sur vos propres serveurs.

Matomo est connu comme une alternative à Google Analytics qui s'engage à respecter la confidentialité des données.

Les meilleures caractéristiques de Matomo

Solution auto-hébergée, vous avez donc un contrôle total sur vos données d'analyse et sur l'endroit où vous les stockez. Vous n'avez pas à partager vos données avec une grande entreprise qui peut les utiliser pour ses propres besoins marketing

Hautement personnalisable, vous permettant de définir des objectifs, des événements personnalisés et une segmentation des données afin que vous puissiez obtenir les données dont vous avez besoin, même si vous avez des exigences uniques en matière de suivi

Matomo est connu pour l'importance qu'il accorde à la sécurité et à la confidentialité des données, de sorte que les utilisateurs peuvent anonymiser leur adresse IP ou refuser le suivi tout en restant en conformité avec le GDPR, le CCPA et d'autres réglementations strictes en matière de confidentialité des données

Limitations de Matomo

Peut être lent, en particulier lorsqu'il s'agit de travailler avec de grands ensembles de données, de sorte que les grandes organisations peuvent le trouver encombrant

Prix de Matomo

Plans gratuits et open-source disponibles

Contact pour des informations sur les prix

Matomo ratings and reviews

G2: 4.2/5 (80+ reviews)

4.2/5 (80+ reviews) Capterra: 4.8/5 (50+ commentaires)

6. Hotjar

Via

Hotjar

Hotjar est un outil d'analyse quantitative facile à utiliser qui aide les organisations à comprendre le comportement des visiteurs d'un site web. Il offre des fonctionnalités telles que des cartes thermiques, des enregistrements de sessions, des enquêtes et des outils de collecte de commentaires.

Cette plateforme conviviale dispose d'un excellent plan gratuit, ce qui en fait une alternative raisonnable à Google Analytics pour les petites entreprises et les propriétaires de sites web.

Les meilleures fonctionnalités de Hotjar

Excellents enregistrements de sessions, vous permettant d'obtenir un aperçu détaillé du comportement des utilisateurs sur votre site web, y compris les chemins qu'ils empruntent, les clics qu'ils effectuent et les zones où ils rencontrent des problèmes

Divers outils pour recueillir les commentaires des utilisateurs, y compris des enquêtes sur site et des formulaires de commentaires, afin de mieux comprendre votre public et de voir comment améliorer son expérience

L'analyse de l'entonnoir vous aide à suivre le comportement des utilisateurs au fur et à mesure qu'ils avancent dans votre entonnoir de vente, ce qui vous permet de savoir où ils s'arrêtent dans leur parcours client et ce que vous pouvez faire pour améliorer les taux de conversion

Limites de Hotjar

Les cartes thermiques sont limitées aux 30 derniers jours

Certains utilisateurs trouvent que les cartes thermiques ne sont pas toujours exactes

Prix de Hotjar

Basic: Gratuit

Gratuit Plus: 39 $/mois

39 $/mois Business: 99$/mois

99$/mois Scale: 389$/mois

G2: 4.3/5 (290+ avis)

4.3/5 (290+ avis) Capterra: 4.7/5 (490+ avis)

7. Piwik

Via

Piwik

Piwik est une solution d'analyse open-source conçue pour aider les organisations à suivre le comportement des utilisateurs de sites web. Il offre de nombreux outils standard nécessaires à la collecte et à l'analyse des données, tout en mettant l'accent sur la confidentialité des données.

Piwik est l'une des seules alternatives auto-hébergées à Google Analytics, ce qui vous permet de conserver l'entière propriété des données tout en restant en conformité avec le GDPR et d'autres réglementations sur la confidentialité des données.

Les meilleures caractéristiques de Piwik

Plateforme d'analyse web auto-hébergée, Piwik offre d'excellentes options de confidentialité pour les données sensibles des clients tout en permettant aux organisations de conserver un contrôle total sur la collecte des données

Le suivi analytique en temps réel permet aux organisations de voir l'activité du site Web au moment où elle se produit et de répondre rapidement à tout problème

Des options de personnalisation du tableau de bord analytique très intéressantes, afin que vous puissiez obtenir les données les plus pertinentes pour votre organisation et vos clients se concentrer sur le suivi de vos objectifs Limites de Piwik

L'une des alternatives à Google Analytics relativement limitée en ce qui concerne les capacités d'intégration par rapport à d'autres options

Les plans d'entreprise peuvent être rapidement onéreux

Prix de Piwik

Core: Gratuit pour toujours

Gratuit pour toujours Enterprise: Contact pour des informations sur les prix

Piwik ratings and reviews

G2: 4.5/5 (30+ commentaires)

4.5/5 (30+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (15+ avis)

8. Fathom

Via

Fathom

Fathom est un logiciel d'analyse web qui, à l'instar de Google, fournit des informations sur le trafic des sites web et le comportement des visiteurs. Cependant, Fathom s'engage à respecter les données personnelles, à rester conforme au GDPR et à pratiquer la minimisation des données. Il s'agit d'une excellente option pour les organisations qui souhaitent obtenir des informations sur le comportement des utilisateurs sans compromettre la confidentialité.

Les meilleures caractéristiques de Fathom

Connue pour l'importance qu'elle accorde à la protection de la vie privée, cette plateforme d'analyse web n'utilise pas de cookies et ne suit pas les informations d'identification personnelle, ce qui correspond aux organisations qui souhaitent pratiquer une collecte de données respectueuse sans suivi par des tiers

L'interface simple et conviviale permet d'obtenir facilement des analyses de site web

Un script léger qui ne ralentit pas les performances de votre site web, de sorte que l'outil d'analyse n'a pas d'effet négatif sur le classement de votre page

Limitations de Fathom

Il peut être difficile d'accéder aux informations dont vous avez besoin dans l'outil d'analyse, alors préparez-vous à faire quelques recherches au début

Prix de Fathom

essai gratuit de 30 jours

14 $/mois jusqu'à 100 000 pages vues par mois

24 $/mois jusqu'à 200 000 pages vues par mois

44 $/mois jusqu'à 500 000 pages vues par mois

G2: 5/5 (plus de 1 500 commentaires)

5/5 (plus de 1 500 commentaires) Capterra: 4.8/5 (10+ avis)

9. Tas

Via

Tasseau

Heap est un outil d'analyse pour les sites web et les applications mobiles avec diverses fonctionnalités qui aident les organisations à comprendre le comportement des utilisateurs. Ce logiciel d'analyse est réputé pour sa convivialité, ce qui en fait un choix populaire pour les organisations qui ont besoin d'une plateforme d'analyse numérique sans avoir besoin de trop de connaissances techniques.

Les meilleures fonctionnalités de Heap

Il excelle dans le suivi des événements, ce qui vous permet de capturer et d'analyser automatiquement les interactions des utilisateurs sur votre site web et d'analyser les données rétroactivement

Les outils d'analyse de la rétention vous aident à mesurer la rétention des utilisateurs au fil du temps, par exemple la fréquence à laquelle les utilisateurs reviennent sur votre site ou votre application et les modèles d'engagement des utilisateurs à long terme

Des outils de visualisation facilitent la communication des informations et le partage des données du site web avec les parties prenantes

Limitations de Heap

Cet outil d'analyse nécessite une formation assez poussée pour comprendre toutes les fonctionnalités disponibles, de sorte que la prise en main peut prendre du temps

Peu de tutoriels disponibles

Prix de Heap

Plan gratuit disponible

Contact pour des informations sur les prix

G2: 4.4/5 (1,000+ reviews)

4.4/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (30+ commentaires)

10. Woopra

Via

Woopra

Woopra est une solution d'analyse utilisée par les organisations qui souhaitent comprendre leur public et s'engager avec lui à un niveau plus approfondi. Elle peut fournir des informations sur le comportement des clients sur les canaux numériques, comme un site web ou une application mobile, et aider à améliorer le parcours du client.

Les meilleures caractéristiques de Woopra

Des outils uniques tels que des profils clients détaillés, qui combinent des données quantitatives et qualitatives pour créer des vues holistiques de la façon dont les clients interagissent avec l'empreinte numérique de l'organisation

D'excellentes options d'intégration, qui vous permettent de le connecter à vos outils de marketing et de gestion de la relation clientOutils de gestion de la relation client pour vous donner une vision plus holistique des données des utilisateurs

Les outils d'analyse de l'entonnoir vous aident à suivre les parcours des utilisateurs et à identifier le moment où ils abandonnent ou entreprennent les actions souhaitées, ce qui vous permet d'affiner le parcours du client et d'améliorer l'expérience de l'utilisateur

Limitations de Woopra

Le tableau de bord personnalisable n'est pas très convivial et peut sembler un peu dépassé pour certains

Prix de Woopra

Core: Gratuit

Gratuit Pro: $999/mois

$999/mois Entreprise: Contacter pour des informations sur les prix

G2: 4.4/5 (180+ commentaires)

4.4/5 (180+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (10+ avis)

Autres outils d'analyse

Créez des tableaux de bord détaillés et ajoutez facilement des cartes pour visualiser la progression des points de sprint, les tâches par statut et les bogues par vue

Vous connaissez peut-être déjà (et aimez !) ClickUp en tant qu'outil de gestion de projet

outil de gestion de projet

. Les capacités de la plateforme s'étendent à

la gestion visuelle de projets

et peut s'avérer un outil précieux pour le suivi de l'analyse des sites web.

ClickUp n'offre pas de fonctions d'analyse web natives, mais il excelle dans la création de visualisations de données exceptionnelles grâce à ses tableaux de bord et à ses modèles d'analyse gratuits.

Tableaux de bord ClickUp

vous aident à transformer les données de votre plateforme d'analyse web en informations exploitables grâce à une meilleure visualisation des données. Vous pouvez

créer des tableaux de bord personnalisés

qui affichent les données entrantes dans des formats visuellement attrayants et faciles à comprendre.

Vos tableaux de bord ClickUp peuvent inclure des diagrammes, des graphiques, des tableaux et des widgets pour

présenter les indicateurs clés de performance

ce qui facilite la prise de décisions fondées sur des données pour l'expérience de l'utilisateur.

ClickUp propose également une large gamme de modèles prédéfinis qui peuvent vous aider à transformer les données en décisions. Par exemple, le modèle

Modèle de rapport analytique ClickUp

peut vous aider à comprendre les tendances et les modèles de vos données afin de mieux comprendre le parcours de l'utilisateur. Entre-temps, le modèle de rapport d'analyse de ClickUp

Modèle de rapport d'analyse de données ClickUp

est excellent pour recueillir rapidement des informations sur les données et les partager avec les parties prenantes dans un format facile à lire.

Commencez à analyser votre site Web avec des données et des processus plus clairs

Une fois que vous avez choisi votre favori parmi les meilleures alternatives Google Analytics pour 2024 pour votre organisation, connectez l'outil d'analyse à votre compte ClickUp.

ClickUp s'intègre de manière transparente à des milliers d'applications et de services, ce qui vous permet de créer un lieu central pour gérer, analyser et agir sur les données des utilisateurs. C'est un excellent moyen de centraliser et de partager les informations avec votre équipe afin de prendre de meilleures décisions basées sur les données.

Êtes-vous prêt à passer à la vitesse supérieure en matière d'analyse web sans dépendre de Google Analytics ?

Créer un compte ClickUp

et découvrez comment il peut vous aider à offrir une meilleure expérience à votre public en ligne.