10 Meilleures alternatives et concurrents de Dubsado en 2024

Tout gestionnaire de projet ou personnel administratif connaît le sentiment de perte de contrôle sur la trajectoire d'un projet lorsque les délais se ferment, que les tâches se multiplient et que l'on a l'impression de perdre la maîtrise du projet. C'est comme un jeu de dominos précaire : un faux pas peut entraîner une cascade de retards dans les tâches, une surcharge de travail pour les membres de l'équipe et le mécontentement des clients.

C'est là que Dubsado brille.

Les gestion d'entreprise dubsado est l'antidote à vos problèmes de gestion de projet, fonctionnant comme un hub central qui synchronise vos tâches, vos projets et votre équipe. Avec Dubsado, vous ne vous contentez pas de gérer des projets, vous créez des flux de travail efficaces, vous entretenez des relations avec vos clients et vous automatisez les tâches administratives.

Il transforme le jeu de dominos décourageant en une machine bien huilée, gardant toutes vos tâches et projets alignés et allant de l'avant. Cependant, bien que Dubsado soit un outil puissant, il n'est pas forcément adapté à toutes les équipes et à toutes les entreprises.

Les différents flux de travail ont des exigences uniques, et ce qui fonctionne parfaitement pour une organisation peut sembler encombrant ou manquer pour une autre. Pour vous aider à trouver l'outil qui vous convient le mieux, nous avons dressé une liste des 10 meilleurs outils de gestion des processus de travail Alternatives à Dubsado à envisager en 2024.

Que devriez-vous rechercher dans les alternatives de Dubsado ?

Lorsque vous scrutez les alternatives Dubsado, vous devez vous assurer que votre nouvelle plate-forme fournit des fonctions similaires et offre des avantages supplémentaires qui répondent aux besoins uniques de votre entreprise. Voici toutes les fonctionnalités et les caractéristiques clés que vous devriez rechercher :

Gestion de projet robuste: L'outil devrait offrir des fonctionnalités de gestion de projet complètes qui vous permettent de créer des tâches, de fixer des paramètres, de suivre la progression et de hiérarchiser les activités pour assurer l'achèvement du projet dans les délais impartis

Gestion de projet robuste: L'outil devrait offrir des fonctionnalités de gestion de projet complètes qui vous permettent de créer des tâches, de fixer des paramètres, de suivre la progression et de hiérarchiser les activités pour assurer l'achèvement du projet dans les délais impartis

Capacités de gestion des clients: Une alternative à Dubsado devrait exceller dans la maintenance des coordonnées des clients et de l'historique des discussions pour suivre les tâches et les projets spécifiques aux clients

Automatisation du flux de travail : recherchez une solution de gestion de la relation client (CRM) qui vous permet d'automatiser les tâches répétitives au sein de votre flux de travail CRM. Il peut s'agir d'attributions automatiques de tâches, de réponses à des e-mails ou de suivis, ce qui vous libère du temps pour vous concentrer sur des tâches plus importantes

Utilisez des recettes d'automatisation préconstruites dans ClickUp ou personnalisez-les en fonction de vos besoins, afin que votre équipe puisse se concentrer là où c'est le plus important

Personnalisation: Un bon outil de gestion d'entreprise doit être suffisamment flexible pour s'adapter aux flux de travail de votre équipe

Personnalisation: Un bon outil de gestion d'entreprise doit être suffisamment flexible pour s'adapter aux flux de travail de votre équipe

Abordabilité: Cela ne signifie pas toujours qu'il faille choisir l'option la moins chère, mais faites attention à l'équilibre entre le prix et les fonctionnalités offertes

Facilité d'utilisation : quelle que soit la richesse des fonctionnalités d'un outil de productivité, s'il est difficile à utiliser, il peut nuire à la productivité au lieu de l'améliorer

Capacités d'intégration: La capacité à s'intégrer à d'autres outils que vous utilisez déjà au sein de votre entreprisestructure de gestion de projet (comme les clients d'e-mail, les applications de calendrier ou les solutions de stockage de fichiers) peut améliorer de manière significative la productivité de votre équipe

Capacités d'intégration: La capacité à s'intégrer à d'autres outils que vous utilisez déjà au sein de votre structure de gestion de projet (comme les clients d'e-mail, les applications de calendrier ou les solutions de stockage de fichiers) peut améliorer de manière significative la productivité de votre équipe

Qualité de l'assistance client: Une assistance client rapide et efficace peut faire toute la différence, en particulier pendant la période de transition initiale ou lorsque vous rencontrez des problèmes

Mon travail : chaque équipe est différente, et ce qui fonctionne le mieux pour l'une peut ne pas fonctionner pour l'autre. Il s'agit de trouver le bon équilibre entre les besoins et le style de travail de votre équipe.

Les 10 meilleures alternatives à Dubsado à utiliser en 2024

Voici nos choix pour les meilleures alternatives à Dubsado pour votre prochaine plateforme de gestion d'entreprise ou de CRM.

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est un projet polyvalent et gestion des tâches conçu pour les équipes de toutes tailles. En tant qu'alternative puissante à Dubsado, elle est connue pour son ensemble de fonctionnalités riches et hautement personnalisables. ClickUp va au-delà de la simple gestion de projet suivi des tâches, et la collaboration au sein d'une équipe . Il offre des fonctionnalités uniques conçues pour stimuler la productivité et rationaliser les flux de travail tout en maintenant une interface conviviale.

La plateforme est structurée autour d'une hiérarchie d'Espaces, de Dossiers, de Listes et de Tâches, offrant un haut niveau d'organisation. Ces blocs de construction permettent de créer un flux de travail personnalisable qui répond aux besoins uniques de votre équipe.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Vues personnalisées: ClickUp offre différentes façons d'afficher vos tâches, telles que les vues Liste, Tableau et Calendrier. Celles-ci peuvent être personnalisées en fonction des préférences de l'individu ou de l'équipe, garantissant ainsi un flux de travail optimisé

Vues personnalisées: ClickUp offre différentes façons d'afficher vos tâches, telles que les vues Liste, Tableau et Calendrier. Celles-ci peuvent être personnalisées en fonction des préférences de l'individu ou de l'équipe, garantissant ainsi un flux de travail optimisé

Modèles : Ne regardez plus jamais une page blanche grâce à la bibliothèque de modèles de ClickUp qui vous aide à suivre le parcours client, à surveiller les commissions, à recueillir des commentaires ou à établir une liste de prix pour les produits

Dépendances des tâches: Cette fonctionnalité vous permet de créer des séquences logiques de tâches, en montrant quelles tâches doivent être achevées avant que d'autres puissent commencer. Elle est essentielle pour la gestion de projets complexes comportant de multiples étapes, strictes des contraintes de ressources et de nombreuses parties prenantes

Suivi du temps: ClickUp comprend une fonctionnalité intégrée de suivi du temps qui vous permet d'enregistrer le temps passé sur les tâches afin que vous puissiez laisser de côté les solutions bricolées telles que le calcul du temps dans Excel derrière. Ceci n'est pas seulement bénéfique pour l'analyse de la productivité, mais c'est aussi inestimable pour les équipes qui facturent leurs clients à l'heure

Cette fonctionnalité vous permet de créer des séquences logiques de tâches, en montrant quelles tâches doivent être achevées avant que d'autres puissent commencer. Elle est essentielle pour la gestion de projets complexes comportant de multiples étapes, strictes..des contraintes de ressourceset de nombreuses parties prenantes **ClickUp comprend une fonctionnalité intégrée de suivi du temps qui vous permet d'enregistrer le temps passé sur les tâches afin que vous puissiez laisser de côté les solutions bricolées telles que la gestion des ressources humainesle calcul du temps dans Excel derrière. Ceci n'est pas seulement bénéfique pour l'analyse de la productivité, mais c'est aussi inestimable pour les équipes qui facturent leurs clients à l'heure

Enregistrez le temps au fur et à mesure ou saisissez-le manuellement grâce au suivi du temps dans ClickUp

Limites de ClickUp

Malgré sa flexibilité, l'interface de ClickUp peut être écrasante pour les nouveaux utilisateurs en raison de l'abondance des fonctionnalités et des options de personnalisation

Certains utilisateurs ont signalé des temps de chargement parfois lents, principalement lorsqu'il s'agit de projets ou de paramètres massifs

Prix de ClickUp

Free Forever: Ce niveau offre des fonctionnalités limitées mais constitue un bon point de départ pour les petites équipes ou les individus

Ce niveau offre des fonctionnalités limitées mais constitue un bon point de départ pour les petites équipes ou les individus Unlimited: Au prix de 5$/mois par utilisateur, ce niveau supprime les restrictions du forfait Free Forever et ajoute des fonctionnalités avancées comme le stockage illimité et les intégrations

Au prix de 5$/mois par utilisateur, ce niveau supprime les restrictions du forfait Free Forever et ajoute des fonctionnalités avancées comme le stockage illimité et les intégrations Business: Au prix de 9 $/mois par utilisateur, ce niveau offre des fonctionnalités encore plus avancées, notamment l'authentification en deux étapes (2FA) et le Google SSO, ce qui le rend adapté aux grandes entreprises ayant des besoins plus complexes

Au prix de 9 $/mois par utilisateur, ce niveau offre des fonctionnalités encore plus avancées, notamment l'authentification en deux étapes (2FA) et le Google SSO, ce qui le rend adapté aux grandes entreprises ayant des besoins plus complexes Enterprise: Ce niveau offre des solutions personnalisées adaptées aux besoins des grandes entreprises ou organisations. Contactez ClickUp pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (6,000+ reviews)

4.7/5 (6,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ commentaires)

2. Vendeur

via Compagnon de vente Salesmate est une plateforme complète de gestion de la relation client (CRM) et une alternative solide à Dubsado. Elle est personnalisée pour simplifier l'équipe commerciale et améliorer les relations avec les clients. L'accent est mis sur l'équipe commerciale, la gestion des prospects et des outils de communication pratiques, il est personnalisé pour les entreprises qui s'efforcent d'améliorer leurs performances commerciales et l'engagement de leurs clients.

La structure de la plateforme est conçue autour de pipelines, d'affaires, de contacts et d'activités, promouvant ainsi des processus de vente organisés.

Les meilleures fonctionnalités de Salesmate

Gestion du pipeline de vente: Vous permet de visualiser les étapes de votre processus de vente et les affaires à chaque étape, ce qui vous aide à identifier les goulots d'étranglement et à rationaliser les activités commerciales

Vous permet de visualiser les étapes de votre processus de vente et les affaires à chaque étape, ce qui vous aide à identifier les goulots d'étranglement et à rationaliser les activités commerciales Gestion des contacts: Garantit que tous les détails des clients et l'historique des communications sont bien organisés et facilement accessibles

Garantit que tous les détails des clients et l'historique des communications sont bien organisés et facilement accessibles Smart Queues: Facilite la hiérarchisation des tâches d'appel, améliorant ainsi la productivité des équipes commerciales et les temps de réponse

Limites de Salesmate

Bien qu'il offre plusieurs intégrations, il se peut qu'il ne couvre que certains outils utilisés par les entreprises

L'application mobile, bien que fonctionnelle, manque de certaines fonctionnalités disponibles sur la version bureau

Prix de Salesmate

Démarrage: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Croissance: 24 $/mois par utilisateur

24 $/mois par utilisateur Boost: 40$/mois par utilisateur

40$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez Salesmate pour connaître les tarifs

G2: 4.6/5 (60+ reviews)

4.6/5 (60+ reviews) Capterra: 4.7/5 (80+ avis)

3. Odoo

Via Odoo Odoo est une suite complète d'applications business, y compris la gestion de la relation client (CRM) le commerce électronique, la facturation, la comptabilité, la fabrication, l'entreposage, gestion des ressources et de gestion de projet. En tant qu'alternative à Dubsado, il fournit un large tableau de fonctionnalités pour gérer les différents aspects d'une entreprise. La structure d'Odoo est modulaire, ce qui signifie que les entreprises peuvent commencer avec quelques applications et en ajouter d'autres au fur et à mesure de leur croissance.

Les meilleures fonctionnalités d'Odoo

Modularité: Le vaste tableau de modules permet aux entreprises d'adapter le système à leurs besoins

Le vaste tableau de modules permet aux entreprises d'adapter le système à leurs besoins Applications Business: Fournit des applications pour la plupart des besoins de l'entreprise, de la gestion d'une entreprise à celle d'une sociétéPlate-forme de marketing CRM au commerce électronique et à la comptabilité

Fournit des applications pour la plupart des besoins de l'entreprise, de la gestion d'une entreprise à celle d'une sociétéPlate-forme de marketing CRM au commerce électronique et à la comptabilité Intégration: Les différentes applications d'entreprise s'intègrent parfaitement les unes aux autres

Limites d'Odoo

Personnaliser Odoo peut être complexe et nécessiter des connaissances techniques

Certains utilisateurs ont besoin de précisions sur le modèle de tarification, car chaque application et chaque utilisateur supplémentaire augmentent les coûts

Prix d'Odoo

Free: Pour une seule application

Pour une seule application Standard: $24.90/mois par utilisateur

$24.90/mois par utilisateur Personnalisé: $37.40/mois par utilisateur

G2: 4.2/5 (200+ reviews)

4.2/5 (200+ reviews) Capterra: 4.2/5 (600+ avis)

4. Créations

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Creatio.png

/$$$img/

via Création Plate-forme unifiée pour les ventes, le marketing et les services, Creatio offre des fonctionnalités complètes de CRM et de gestion des processus des outils. Sa caractéristique distinctive est la capacité d'automatisation et d'optimisation des processus d'automatiser et de rationaliser des processus d'entreprise entiers ce qui en fait une alternative précieuse à Dubsado.

Achevé est structuré autour des pistes, des opportunités, des commandes et des factures pour un cycle commercial achevé et une solution de gestion de projet.

Les meilleures fonctionnalités de Creatio

Business Process Management: Facilite la conception, l'exécution et l'optimisation des processus d'entreprise

Facilite la conception, l'exécution et l'optimisation des processus d'entreprise Capacités de code faible: Permet de personnaliser facilement la plateforme pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise

Permet de personnaliser facilement la plateforme pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise Base de données unifiée: Garantit un accès transparent et interservices aux données des clients

Limites de Creatio

Les utilisateurs non techniques peuvent avoir besoin d'une courbe d'apprentissage importante

La personnalisation des rapports peut représenter un défi pour certains utilisateurs

Prix de Creatio

Utiliser Calculatrice de Creatio pour estimer vos coûts

G2: 4.6/5 (200+ commentaires)

4.6/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (90+ commentaires)

5. Nombreuses demandes

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/via-ManyRequests.png via ManyRequests /$$$img/

via Nombreuses demandes Offrant un moyen simple mais efficace de gérer les demandes, ManyRequests se distingue comme une alternative viable à Dubsado. Cet outil est conçu pour les entreprises qui traitent un volume élevé de demandes de service ou de commandes de travail.

Au cœur de ManyRequests se trouve le système de gestion des demandes, qui rend l'organisation et le suivi des demandes de service simples et efficaces.

Les meilleures fonctionnalités de ManyRequests

Gestion des demandes: Facilite la gestion et le suivi de toutes les demandes de service

Facilite la gestion et le suivi de toutes les demandes de service Capacités de libellé en blanc : Permet aux entreprises de personnaliser l'interface avec leur marque

Permet aux entreprises de personnaliser l'interface avec leur marque Portail client: Donne aux clients un espace dédié pour placer et suivre leurs demandes

Limites de ManyRequests

Des options d'intégration de tiers plus étendues seraient bénéfiques

L'expérience mobile peut ne pas être aussi robuste que la version bureau

Prix de ManyRequests

Basic: $99/mois par utilisateur

$99/mois par utilisateur Pro: $249/mois par utilisateur

$249/mois par utilisateur Enterprise: Contactez ManyRequests pour connaître les tarifs

Evaluations et critiques de ManyRequests

Aucune évaluation n'est disponible

6. Freshbooks

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Freshbooks-Recurring-Revenue-Annual-Report-Example.png Freshbooks Recurring Revenue Annual Report Exemple de rapport annuel sur les revenus récurrents /$$img/

Via Freshbooks Freshbooks est une solution de compte basée sur le cloud qui a gagné sa place en tant qu'alternative à $$$a. Elle est principalement construite pour les petites entreprises et les freelances qui ont besoin d'un moyen simple et intuitif de gérer les factures et les dépenses.

L'un des éléments déterminants de Freshbooks est sa structure de gestion financière, qui comprend la facturation, le suivi des dépenses, les paiements en ligne et le suivi du temps.

Les meilleures fonctionnalités de Freshbooks

Facturation: Simplifie la création de factures professionnelles et automatise les tâches telles que les factures récurrentes et les rappels de paiement

Simplifie la création de factures professionnelles et automatise les tâches telles que les factures récurrentes et les rappels de paiement Suivi des dépenses: Permet de garder un onglet sur les dépenses de l'entreprise

Permet de garder un onglet sur les dépenses de l'entreprise Suivi du temps enregistré: Facilite l'enregistrement des heures facturables et leur inclusion directe sur les factures

Limites de Freshbooks

Les fonctionnalités de comptabilité avancées peuvent être limitées

Le manque de fonctionnalités de gestion des stocks peut être un problème pour les entreprises basées sur les produits

Prix de Freshbooks

Lite: $8.50/mois par utilisateur

$8.50/mois par utilisateur Plus: 15 $/mois par utilisateur

15 $/mois par utilisateur Premium: 27,50 $/mois par utilisateur

27,50 $/mois par utilisateur Sélection: Contacter FreshBooks pour les tarifs

G2: 4.5/5 (600+ commentaires)

4.5/5 (600+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (4,000+ reviews)

7. Livre de miel

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/honeybook.png

/$$$img/

via Livre de miel Conçu pour les freelances et les petites entreprises, Honeybook est une plateforme de gestion des clients qui fournit des prestataires pour la facturation, les contrats et la planification. Il s'agit d'une alternative puissante à Dubsado, en particulier pour les entreprises axées sur les services qui cherchent à rationaliser leurs processus clients et à gagner du temps.

La principale fonctionnalité d'Honeybook est sa structure de gestion de projet, intégrant des éléments de finance, d'automatisation du marketing et de communication pour aider les entreprises à gérer efficacement leurs tâches de gestion des clients.

Meilleures fonctionnalités d'Honeybook

Gestion des clients : Centralise tout communication avec les clients et les documents, ce qui facilite l'organisation de tout

et les documents, ce qui facilite l'organisation de tout Automatisation: permet l'automatisation des tâches administratives telles que l'envoi de factures ou la programmation d'e-mails

permet l'automatisation des tâches administratives telles que l'envoi de factures ou la programmation d'e-mails Contrats et facturation en ligne:Simplifie l'envoi de contrats et de factures aux clients

Limites de Honeybook

Il peut être limitant pour les utilisateurs qui ont besoin d'outils de gestion de projet plus avancés

Les options de personnalisation sont moins complètes que ce que certains utilisateurs pourraient préférer

Prix de Honeybook

Starter: $12.80/mois par utilisateur

$12.80/mois par utilisateur Essentiel: $25.60/mois par utilisateur

$25.60/mois par utilisateur Premium: $52.80/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (100+ reviews)

4.5/5 (100+ reviews) Capterra: 4.8/5 (500+ commentaires)

8. Plutio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/Plutio-screenshot.jpg

/$$$img/

via Plutio Plutio est une plateforme de gestion d'entreprise qui offre une suite d'outils, y compris la gestion de projet, le suivi du temps et la facturation. En tant qu'alternative à Dubsado, le principal attrait de Plutio est sa polyvalence, ce qui le rend adapté aux freelances, aux autres propriétaires de petites entreprises, aux entreprises et aux agences.

L'une des fonctionnalités uniques de Plutio est son espace de travail personnalisable, permettant aux entreprises de façonner la plateforme en fonction de leurs besoins.

Les meilleures fonctionnalités de Plutio

Environnement de travail personnalisé: Permet aux entreprises d'adapter la plateforme à leurs activités

Permet aux entreprises d'adapter la plateforme à leurs activités **Gestion de projet : offre un ensemble complet d'outils pour la gestion des projets, des tâches et des délais

Portail client: Fournit un accès à l'espace de travail de l'entrepriseespaces dédiés aux clients pour suivre la progression du projet, afficher les factures, etc

Limites de Plutio

Des capacités d'intégration plus étendues avec des outils tiers seraient bénéfiques

L'expérience de l'application mobile pourrait être améliorée

Prix de Plutio

Solo: 19 $/mois par utilisateur

19 $/mois par utilisateur Studio: 39 $/mois par utilisateur

39 $/mois par utilisateur Agence: 99 $/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (50+ reviews)

4.5/5 (50+ reviews) Capterra: 4.6/5 (100+ avis)

9. Studio Ninja

via Studio Ninja Studio Ninja est un logiciel de gestion des clients spécialement conçu pour les photographes. La plateforme gère les réservations, les contrats, la planification et les paiements. En tant qu'alternative de niche à Dubsado, il brille pour les photographes à la recherche d'un outil adapté à leurs besoins.

Au cœur de Studio Ninja se trouve une structure construite autour des besoins des photographes, avec un accent sur la gestion des réservations.

Les meilleures fonctionnalités de Studio Ninja

Photography Business Management: Outils sur mesure pour gérer tous les aspects d'une entreprise de photographie

Outils sur mesure pour gérer tous les aspects d'une entreprise de photographie Flux de travail automatisés: Permet aux photographes d'automatiser le parcours de leurs clients, de gagner du temps et d'éviter les tâches manquées

Permet aux photographes d'automatiser le parcours de leurs clients, de gagner du temps et d'éviter les tâches manquées Réservation et paiement en ligne: Permet de planifier des prises de vue et de recevoir des paiements en ligne

Limites de Studio Ninja

Comme il s'agit d'un outil de niche, il peut ne pas convenir à des entreprises en dehors du secteur de la photographie

Certains utilisateurs pourraient le trouver moins complet que des plateformes de gestion d'entreprise plus généralistes

Prix de Studio Ninja

Forfait annuel : 22,08 $/mois par utilisateur

22,08 $/mois par utilisateur Forfait de deux ans: $16.58/mois par utilisateur

G2: 5/5 (1 commentaire)

5/5 (1 commentaire) Capterra: 4.5/5 (60+ commentaires)

10. Fleurir

via Bloom Bloom est une plateforme CRM pour les professionnels de la création, axée sur la gestion des réservations, la signature de contrats et le paiement des factures. Son orientation de niche et sa suite de fonctionnalités en font une alternative convaincante de $$$a pour les créatifs.

La plateforme est construite avec des flux de travail de projets créatifs à l'esprit, en se concentrant sur les tâches de gestion des clients que les créatifs rencontrent souvent.

Bloom meilleures fonctionnalités

CRM axé sur les créatifs: Offre des outils sur mesure pour les créatifs afin de gérer leurs clients et leurs réservations

Offre des outils sur mesure pour les créatifs afin de gérer leurs clients et leurs réservations Réservation en ligne: Permet aux clients de réserver des sessions directement en ligne

Permet aux clients de réserver des sessions directement en ligne **Facturation et signature de contrats : rationalise les éléments financiers et contractuels des réservations

Les limites de Bloom

En tant qu'outil spécialisé, ses fonctionnalités ne peuvent s'adresser qu'aux entreprises de l'industrie créative

Les fonctionnalités avancées de gestion de projet ne font pas partie de son offre principale

Prix de Bloom

Débutant: Gratuit

Gratuit Standard: 29 $/mois par utilisateur

G2: 3.3/5 (2 commentaires)

3.3/5 (2 commentaires) Capterra: 4.5/5 (2 commentaires)

Passer à l'étape suivante : Rationaliser votre processus de gestion d'entreprise avec ClickUp

Se lancer dans la recherche d'une nouvelle solution ou plateforme de gestion d'entreprise peut sembler insurmontable, mais considérez cela comme une opportunité. C'est l'occasion d'affiner vos flux de travail, d'améliorer vos relations clients et de donner à votre équipe les moyens d'agir grâce à un outil qui répond vraiment à vos besoins.

Nous vous encourageons à explorer plus avant les capacités de la plateforme de collaboration et de gestion de la relation client de ClickUp. ClickUp offre un mélange unique de fonctionnalités de gestion de projets et de clients qui peuvent être personnalisées pour s'adapter parfaitement à votre flux de travail. Il est conçu pour offrir une expérience transparente aux équipes de toutes tailles, en vous aidant à assurer le suivi des tâches, à gérer vos clients et à automatiser vos processus.

