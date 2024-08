10 meilleurs outils de collaboration à distance pour les équipes virtuelles en 2024

Les outils de collaboration virtuelle transforment la manière dont les individus et les équipes collaborent et partagent l'information. Qu'il s'agisse de discuter, d'envoyer des e-mails, de partager des documents ou de créer des tableaux blancs numériques, ces outils permettent aux équipes d'interagir et de rester connectées quel que soit leur code postal ! 🌐

Les équipes télétravail offrent la liberté de travailler de manière indépendante tout en offrant l'avantage de rester connecté au travail de chacun. Avec un lieu de travail distribué, les équipes peuvent partager leurs idées et leurs solutions en temps réel sans encombrer leur agenda avec des réunions Zoom à répétition.

Mais avant de nous plonger dans le top 10 des outils virtuels, examinons les fonctionnalités dont les équipes auront besoin pour collaborer sans sacrifier la productivité !

Que faut-il rechercher dans les outils de collaboration à distance ?

Lorsque vous choisissez un outil de télétravail pour le travail , les gestionnaires de projet doivent rechercher une plateforme fiable et sûre qui soit conviviale. Les équipes sont plus susceptibles d'adopter et d'intégrer dans leur flux de travail des outils dont l'utilisation est intuitive

Elle devrait être en mesure de fournir toutes les fonctionnalités (et intégrations) nécessaires pour faciliter le brainstorming et les projets avec un minimum de perturbations. Parmi les fonctionnalités, citons les flux de travail automatisés, les salons de discussion et le suivi des tâches, le partage de fichiers , des calendriers virtuels, des modèles de documents, des systèmes de gestion de documents, etc. ⚡️

Construire des organigrammes et des diagrammes sur un Tableau blanc ClickUp

Parallèlement, les gestionnaires de projet doivent également tenir compte d'autres facteurs tels que le coût, l'évolutivité, la compatibilité, les exigences d'utilisation et les mesures de sécurité. Afin de promouvoir un meilleur travail d'équipe et de garantir la réunion des objectifs de l'organisation, il est important d'adapter tous les aspects aux besoins spécifiques des équipes de projet.

Les 10 meilleurs outils de collaboration à distance

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un pour rassembler votre travail à travers les applications en une seule plateforme collaborative. Sa puissance d'intégration peut booster l'efficacité de votre équipe, du brainstorming de concepts à la conduite de la progression.

Avec plus de 15 options d'affichage uniques, les équipes peuvent gérer la progression du projet à partir de plusieurs perspectives.

Les outils natifs de ClickUp, Tableau blanc et Cartes mentales, permettent de aux équipes distantes un espace partagé pour collaborer et résoudre les problèmes en temps réel ou de manière asynchrone, la productivité de l'équipe passe à la vitesse supérieure. Saisissez des forfaits détaillés et assignez des tâches réalisables à partir d'un emplacement facile à gérer !

ClickUp meilleures fonctionnalités

Limites de ClickUp

Tant dede puissants outils de collaboration peut représenter une courbe d'apprentissage pour certains utilisateurs

Tous les affichages ne sont pas encore disponibles dans l'application mobile

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contact pour les prix ClickUp évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (6 500+ commentaires)

: 4.7/5 (6 500+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 500+ commentaires)

2. Zoom

via Zoom Zoom est un outil de collaboration à distance dédié aux individus et aux équipes pour de se connecter et de communiquer les uns avec les autres de n'importe où dans le monde. Il offre une variété de fonctionnalités pour faciliter la collaboration, telles que la vidéo conférence, le partage de fichiers, la messagerie et les outils de tableau blanc.

L'outil offre plusieurs fonctionnalités avancées, telles que les salles de réunion et le partage d'écran, permettant aux personnes de mieux collaborer sur les projets. Grâce à sa plateforme facile à utiliser, Zoom est un outil populaire pour les équipes de toutes tailles pour se connecter en face à face !

Les meilleures fonctionnalités de Zoom

Outils de collaboration en ligne sous forme de Tableau blanc pour les réunions virtuelles

Teams pour collaborer en dehors de la vidéo-conférence

Sous-titres traduits et réservations d'environnements de travail

Applications optionnelles pour augmenter la productivité de l'équipe

Fonctions de courrier et de Calendrier

Limites de Zoom

Ne convient pas pour une utilisation à long terme

Le nombre de participants aux réunions est limité, même sur les forfaits payants

Prix de Zoom

Zoom propose des forfaits payants pour les particuliers et les entreprises, en fonction du secteur d'activité ou du produit Zoom utilisé

G2 : 4.5/5 (52 500+ commentaires)

: 4.5/5 (52 500+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (13 400+ commentaires)

Get tips on how to choose the right cadence des réunions pour les équipes à distance !

3. Slack

via Slack Slack fournit un moyen sûr et fiable de rester en contact avec votre équipe à distance, vos partenaires externes et vos clients. Son système de messagerie directe est parfait lorsque vous devez être au top d'un projet ou vous occuper d'une tâche urgente. Avec Slack, vous pouvez créer différents canaux pour différents sujets ou tâches, ce qui facilite l'emplacement des discussions pertinentes.

Cependant, lorsqu'il se passe trop de choses, les multiples fils de discussion peuvent devenir confus et détourner votre attention d'un travail utile. Pour tirer le meilleur parti de Slack, connectez-le avec d'autres outils de collaboration ou gestion des tâches logiciel. Cela permettra de s'assurer que tout le monde reste informé des dernières mises à jour de l'équipe !

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Rôles du système pour classer un membre de l'équipe en tant qu'administrateur pour gérer les comptes Slack ou non-administrateur

Messages pour créer des espaces centraux et partagés pour la messagerie instantanée

Flux de travail pour automatiser les actions de routine dans le cadre du télétravail

Réunions quotidiennes et clips avec appels audio et vidéo

Les limites de Slack

L'assistance à la prévention de la perte de données est une fonctionnalité du forfait Enterprise

Options de personnalisation limitées dans les paramètres individuels

Prix de Slack

Forfait Free

Plan Pro : 7,25 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

: 7,25 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Plan Business+ : 12,50 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

: 12,50 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Plan Enterprise Grid : Contactez Slack pour plus de détails

Slack évaluations et critiques

G2 : 4.5/5 (30 900+ commentaires)

: 4.5/5 (30 900+ commentaires) Capterra : 4.7/ 5 (22 000+ commentaires)

Compare Slack Vs Asana !

4. Environnement de travail de Google

via Environnement de travail de Google Google Workspace est un outil de collaboration à distance doté d'une bibliothèque d'applications basées sur le cloud, notamment Google Docs, Google Sheets et Google Slides, permettant aux équipes de collaborer en tout lieu et sur n'importe quel appareil.

Tout en travaillant sur des documents, des feuilles de calcul ou des diaporamas, le partage des connaissances est fluide sans perdre d'informations ou de contextes importants. Outre ses capacités d'intégration, Google Teamspace offre des fonctionnalités utiles telles que les canevas intelligents et les corrections grammaticales pour aider les équipes à produire un travail de grande qualité !

Les meilleures fonctionnalités de l'environnement de travail de Google

Contrôles de partage faciles à gérer avec différentes permissions (modifier, afficher ou ajouter des commentaires)

Commentez et modifiez en temps réel avec les membres de l'équipe ou les partenaires externes

Historique des révisions illimité permettant d'annuler toute modification

formats .docx, .pdf, .odt, .rtf, .txt ou .html

environnements de travail limités par Google

Les temps de chargement dépendent fortement de la connexion internet, en particulier pour les fichiers volumineux

Les modèles et dispositions prédéfinis limitent les possibilités de personnalisation

Prix de l'environnement de travail de Google

Docs, Sheets et Slides sont gratuits avec un compte Google

G2 : 4.6/5 (40 000+ commentaires)

: 4.6/5 (40 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (14 000+ commentaires)

5. Trello

via TrelloTrello est un logiciel de gestion de projet avec quelques outils de collaboration à distance pour aider les équipes à organiser les tâches et les projets. Son interface est basée sur la méthode Kanban. Les équipes peuvent construire des cartes pour chaque tâche ou élément sur le Tableau et les déplacer entre les colonnes pour montrer les différentes étapes d'avancement ou d'organisation.

La première étape consisterait à créer des tableaux distincts pour chaque session de brainstorming ou un projet. Ensuite, à l'intérieur de chaque Tableau, créez des colonnes pour classer les cartes. Ces colonnes peuvent être les noms des membres de l'équipe à distance, les objectifs de l'organisation ou les statuts. Ajoutez ensuite des cartes sous les colonnes pour lancer le processus de collaboration !

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Tableaux Kanban, calendriers, échéanciers et tableaux de bord pour les projets

L'automatisation est intégrée à chaque Tableau Trellosans code* Répétablemodèles de flux de travail pour plusieurs projets

Power-Ups (plugins) pour lier à d'autres applications et outils

Fonctionnalité de suivi du temps directement sur les tableaux Trello

Limites de Trello

La plupart des fonctionnalités ne sont pas disponibles dans la version gratuite (consultez le siteAlternatives à Trello)

Manque d'outils puissants de collaboration à distance par rapport à d'autres logiciels de collaboration

Prix de Trello

Version Free ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :

::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : **Version standard 5$/mois par utilisateur

Premium : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Enterprise : À partir de 17,50 $/mois par utilisateur

G2 : 4.4/5 (13 000+ commentaires)

: 4.4/5 (13 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (22 300+ commentaires)

6. Zapier

via Zapier Zapier est un logiciel qui aide les équipes et les travailleurs à distance à faire les choses plus rapidement grâce à l'automatisation des flux de travail. L'outil vous permet de connecter rapidement divers services web et d'automatiser des tâches, telles que l'envoi d'e-mails automatisés, la création de tickets d'assistance client ou même la création de nouveaux enregistrements dans votre CRM.

Avec Zapier, vous pouvez facilement déplacer des données entre différentes applications et plateformes. Zapier fournit également des rapports détaillés afin que les équipes puissent suivre la progression et prendre des mesures si nécessaire. Son interface facile à utiliser et ses puissantes fonctionnalités d'automatisation en font une bonne solution pour les équipes de toutes tailles.

Les meilleures fonctionnalités de Zapier

Formatter pour transformer les dates, la devise, le texte et plus encore en forme préférée

Webhooks pour recevoir des données de n'importe quel service ou envoyer des requêtes à des URL

Zaps à plusieurs étapes pour automatiser plusieurs tâches à la fois

Règles d'erreur pour corriger immédiatement les flux de travail

Logique "si/alors" pour que les Zaps effectuent différentes actions

Limites de Zapier

Courbe d'apprentissage abrupte pour configurer et maintenir les flux de travail quotidiens

Limité à 100 tâches par mois sur le forfait gratuit

Prix de Zapier

Version gratuite

version gratuite Starter : Commence à 19,99 $/mois pour 750 tâches/mois

: Commence à 19,99 $/mois pour 750 tâches/mois Version professionnelle : À partir de 49,99 $/mois pour 2 000 tâches/mois

: À partir de 49,99 $/mois pour 2 000 tâches/mois Teams : A partir de $399.99/mois pour 50K tâches/mois

: A partir de $399.99/mois pour 50K tâches/mois Entreprise : à partir de 799,99 $/mois pour 50 000 tâches/mois : A partir de $799.99/mois pour 100K tâches/mois

G2 : 4.5/5 (1 000+ commentaires)

: 4.5/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

7. Confluence

via Atlassian Confluence est un outil de collaboration à distance qui aide les équipes distribuées à rationaliser la gestion des documents et des tâches. Il fournit également une plateforme permettant aux personnes de partager des connaissances et des idées, ce qui facilite le maintien de la connexion. Outre ses fonctionnalités de collaboration, Confluence offre des rapports, des analyses et des capacités d'automatisation pour la gestion de projet.

Grâce à ces outils, les travailleurs à distance peuvent rapidement identifier les goulets d'étranglement et les inefficacités et visualiser les données. Cela aide les équipes à prendre de meilleures décisions et à.. travailler de manière plus collaborative . Confluence s'intègre également à d'autres applications populaires, telles que Slack, ce qui permet aux utilisateurs de rester connectés quel que soit l'endroit d'où ils travaillent.

Les meilleures fonctionnalités de Confluence

Un cours personnalisé pour afficher les espaces qu'une personne a récemment visités, les brouillons de pages en progression et l'activité des pages

Structure hiérarchique des espaces et des pages permettant de trouver facilement du contenu

Intégration de la feuille de route Jira avec Confluence pour ajouter Les problèmes de Jira * Notifications pour étiqueter des coéquipiers ou des équipes entières à propos de tâches

Modification en cours avec une équipe ou des employés à distance

Libellés de page pour accélérer la recherche de contenu

Limites de Confluence

Les équipes qui ne développent pas de logiciels trouveront l'outil difficile à apprendre

Les résultats de la recherche de documents en mode texte pourraient être plus précis (voir les exemples suivantsAlternatives à Confluence)

Prix de Confluence

Free

Standard : 5,75 $ par utilisateur (estimation)

: 5,75 $ par utilisateur (estimation) Premium : 11 $ par utilisateur (estimation)

: 11 $ par utilisateur (estimation) Enterprise : Contacter Confluence pour plus de détails

G2 : 4.1/5 (3 000+ commentaires)

: 4.1/5 (3 000+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (2 000+ commentaires)

Compare CONFLUENCE VS NOTION & Confluence Vs Jira !

8. Todoist

via Todoist Todoist est une plateforme de gestion des tâches pour les équipes à distance qui peuvent collaborer et gérer des tâches depuis n'importe où dans le monde. Elle fournit des outils puissants pour aider les utilisateurs à organiser leurs projets et leurs tâches. Grâce à l'interface intuitive de Todoist, les utilisateurs peuvent facilement créer et attribuer des tâches, assigner des dates d'échéance et des libellés aux tâches, et définir des rappels pour eux-mêmes ou leurs coéquipiers.

Todoist affiche également des tableaux de bord pour visualiser la progression de plusieurs projets simultanément. Ses intégrations avec Slack et d'autres applications populaires permettent aux utilisateurs de garder leur flux de travail organisé et rationalisé.

Les meilleures fonctionnalités de Todoist

Assistance multiplateforme pour accéder aux données depuis les navigateurs web, macOS, Windows, iOS et Android

Libellés et filtres personnalisables pour organiser différents projets ou catégories de tâches

Listes de tâches visuelles pour créer et organiser des tâches pour une expérience utilisateur fluide

Des dates d'échéance et des rappels pour rester sur la voie des objectifs

Outils de collaboration d'équipe pour partager la progression des projets

Limites de Todoist

Certaines des fonctionnalités essentielles ne sont proposées que par le forfait d'abonnement premium

Absence de certains outils de gestion du temps comme les fonctionnalités de suivi du temps et de planification

Prix de Todoist

Version gratuite

Pro : 4$/mois par utilisateur

: 4$/mois par utilisateur Business : 6$/mois par utilisateur

G2 : 4.4/5 (700+ commentaires)

: 4.4/5 (700+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (2 000+ commentaires)

Bonus : En savoir plus sur gestion du travail collaboratif !

9. Monday.com

via Monday Monday.com est une plateforme de gestion de projet et d'équipe conçue pour aider les équipes à distance à collaborer plus efficacement. C'est un outil flexible doté d'une interface intuitive qui permet de visualiser les projets, de suivre la progression, d'attribuer des tâches, de gérer les ressources, d'analyser les données de performance, de partager des fichiers et de communiquer en temps réel.

Monday.com met également à la disposition des utilisateurs de puissants outils d'automatisation pour automatiser les processus quotidiens tels que les suivis de tâches, les rappels, les notifications, etc. Cette fonctionnalité augmente la productivité des équipes et leur permet de se concentrer sur leurs tâches principales sans se soucier des tâches administratives banales.

Monday meilleures fonctionnalités

Suivi des dépendances pour la gestion des projets

Tableaux de bord personnalisables et automatisation

Outils de collaboration en ligne

Charge de travail

Stockage sécurisé des fichiers

Les limites de Monday

Courbe d'apprentissage importante pour se familiariser avec les fonctions et l'interface (voirAlternatives à Monday)

La fonctionnalité de la colonne de suivi du temps n'est disponible que dans les forfaits Pro et Enterprise

Prix Monday

Individuel : Free Forever pour toujours

: Free Forever pour toujours Basic : 8$/mois par utilisateur

: 8$/mois par utilisateur Standard : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Pro : 16 $/mois par utilisateur

: 16 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez Monday pour plus de détails

Monday évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (7 550+ commentaires)

: 4.7/5 (7 550+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (3 700+ commentaires)

10. Chanty

via Chanty Chanty est un outil de collaboration à distance doté de fonctionnalités telles que l'assistance en ligne, les appels vidéo, le partage de fichiers et la gestion des tâches pour aider les équipes à rester connectées et productives. Vous pouvez partager des idées, assigner des tâches et obtenir rapidement des commentaires des autres membres de l'équipe. De plus, toutes les communications sont stockées en toute sécurité en un seul endroit pour être facilement accessibles à tout moment.

Chanty permet également de se tenir au courant des changements récents en toute simplicité. Son système de notifications permet aux utilisateurs de savoir quand il y a de nouveaux messages ou de nouvelles mises à jour ; ils sont ainsi informés du statut le plus récent de leur projet !

Chanty meilleures fonctionnalités

vidéo et audio 4k avec assistance pour jusqu'à 1 000 participants vidéo

Actions de discussion pour renommer ou quitter les conversations

Messages vocaux pour les réponses en déplacement

@mentions pour avertir les membres de l'équipe

Thème sombre à fort contraste

Limites de Chanty

Les vues des tâches sont limitées à Kanban, liste et Calendrier

Les rôles et les contrôles de permission sont des fonctionnalités payantes

Prix de Chanty

Forfait gratuit

Forfait Business : 3$/mois par utilisateur

G2 : 4.5/5 (30+ commentaires)

: 4.5/5 (30+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (30+ commentaires)

Terminé avec les outils de collaboration à distance

Les outils de collaboration de ClickUp constituent la solution ultime pour un travail d'équipe efficace et performant, où que vous soyez. Tous les détails de votre projet en un seul endroit vous donnent une clarté totale, de sorte que vous n'avez jamais à vous soucier d'être désynchronisé ou inexact.

Et grâce aux puissants outils de outils de gestion de projet comme les Mon documents dynamiques, les calendriers par glisser-déposer et les modèles préétablis, les équipes télétravail seront toujours au fait de leur travail le plus important. ✍️

En tirant parti de ces outils puissants, les équipes à distance peuvent collaborer plus efficacement, accroître leur productivité et assurer la réussite de leurs projets. Créez un compte gratuit dans ClickUp dès aujourd'hui !