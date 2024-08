10 modèles gratuits de rapports trimestriels d'activité (QBR) pour 2024

Les organisations évoluent plus rapidement que jamais, avec davantage de personnes, de départements et de technologies réunis pour atteindre des objectifs ambitieux. Les QBR constituent un forum structuré permettant aux équipes de s'aligner sur les objectifs se responsabilisent, collaborent et favorisent l'amélioration continue.

En menant régulièrement des QBR, les organisations peuvent améliorer leurs performances de rester concentrés sur leurs objectifs et de s'assurer qu'ils apportent de la valeur à leurs clients et aux parties prenantes.

Qu'est-ce qu'un modèle QBR ?

Un modèle de rapport trimestriel d'activité est un document structuré, un tableau de bord ou une présentation qui est formaté pour que les entreprises puissent facilement l'examiner les performances de l'entreprise au cours du trimestre écoulé et planifier le trimestre à venir. Au minimum, un modèle typique de QBR comprendra une vue d'ensemble des éléments suivants les indicateurs clés , progrès vers les objectifs des mises à jour sur les principales initiatives, et toute question ou tout défi à relever.

Ce type de modèle est essentiellement conçu pour rendre les réunions trimestrielles d'évaluation de l'entreprise aussi productives que possible. Le document doit faciliter la discussion entre les principales parties prenantes, telles que les dirigeants, les chefs de service et les chefs d'équipe.

À la fin de chaque réunion trimestrielle, tout le monde devrait être sur la même longueur d'onde et avoir une compréhension claire des performances de l'entreprise et de ce qu'il faut faire pour s'améliorer au cours du prochain trimestre.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de rapport trimestriel d'activité ?

Un bon modèle de QBR est comme un bulletin de notes pour une entreprise, offrant une note claire sur les performances de l'entreprise. Toutefois, à la différence d'un bulletin de notes, un modèle de QBR est conçu pour distiller les performances des trois derniers mois dans un plan d'action sur ce qui doit être fait pour améliorer les performances de l'entreprise au cours du prochain trimestre améliorer les performances au cours des trois prochains mois.

Outre le suivi des performances et des planification des comptes pour l'amélioration, les meilleurs modèles de QBR rassemblent une entreprise, en ralliant les cadres, les chefs de service et les chefs d'équipe autour d'objectifs communs.

Communiquez avec votre équipe directement dans une tâche, partagez d'autres tâches et téléchargez des fichiers avec des commentaires dans ClickUp !

Que vous organisiez votre première présentation QBR ou votre centième, un modèle solide fera de votre conversation QBR, de sa planification et de son exécution une valeur ajoutée régulière pour l'entreprise. Examinez les points suivants, qui sont des éléments essentiels que tout bon modèle de QBR devrait inclure.

**Le modèle doit inclure des indicateurs pertinents qui permettent de suivre les performances de l'entreprise. Il est important de choisir des indicateurs qui correspondent aux buts et objectifs de l'entreprise. Par exemple, si vous gérez un QBR de vente, le modèle doit inclure des indicateurs liés au chiffre d'affaires, aux pistes générées et aux taux de conversion.

Clarté: Les QBR comprennent des tonnes de données et d'informations ; votre modèle doit donc rendre toute cette complexité facile à lire et à comprendre. La possibilité d'inclure des tableaux et des graphiques vous facilitera grandement la vie lorsque vous tenterez de rendre l'information plus attrayante sur le plan visuel et plus facile à consommer.

Les QBR comprennent des tonnes de données et d'informations ; votre modèle doit donc rendre toute cette complexité facile à lire et à comprendre. La possibilité d'inclure des tableaux et des graphiques vous facilitera grandement la vie lorsque vous tenterez de rendre l'information plus attrayante sur le plan visuel et plus facile à consommer. **Un modèle de QBR doit non seulement fournir une vue d'ensemble des performances de l'entreprise, mais aussi mettre en évidence les points clés et les recommandations d'amélioration réalisables.

Flexibilité: Les priorités et les stratégies changent d'un trimestre à l'autre, et souvent même plus fréquemment. Votre modèle doit être suffisamment souple pour s'adapter à ces changements réguliers sans vous obliger à revoir totalement la manière dont votre rapport trimestriel est élaboré.

Les priorités et les stratégies changent d'un trimestre à l'autre, et souvent même plus fréquemment. Votre modèle doit être suffisamment souple pour s'adapter à ces changements réguliers sans vous obliger à revoir totalement la manière dont votre rapport trimestriel est élaboré. **Enfin, le modèle de rapport trimestriel doit être adapté au public spécifique qui l'examinera. Il s'agit également d'une question de flexibilité. Dans l'idéal, vous ne devriez pas avoir à créer un rapport QBR différent pour chaque partie prenante, mais plutôt simplement filtrer et cadrer les mêmes informations de différentes manières pour ceux qui les examinent.

Bonus: 30-60-90 jours modèles !

Pourquoi les QBR sont-ils importants pour votre entreprise ?

Les bilans trimestriels d'entreprise sont comparables à l'examen de santé annuel que vous passez chez le médecin. De la même manière qu'un médecin effectue des tests standard pour vérifier votre état de santé général ou identifier plus tôt d'éventuels problèmes, un QBR évalue les principales mesures d'exploitation et de performance afin de prendre régulièrement le pouls de l'entreprise.

Un bon processus de QBR aide l'entreprise à atteindre cinq objectifs :

L'examen des performances Favorise l'amélioration continue en examinant régulièrement les performances, en identifiant les domaines de croissance et de développement et en établissant des plans d'action pour améliorer les performances.

10 modèles de rapports trimestriels d'activité

Il existe de nombreux modèles de QBR. En fonction de vos besoins et objectifs spécifiques, certains modèles se concentrent sur les performances financières, tandis que d'autres peuvent être basés sur des mesures plus qualitatives - par exemple, la satisfaction des clients ou l'amélioration de la productivité l'engagement des employés .

Votre modèle de QBR doit être adapté à vos besoins et à vos objectifs, et il doit être revu et mis à jour régulièrement pour rester efficace. Voici notre liste de 10 modèles de QBR que vous devez essayer dès maintenant :

1. Modèle QBR ClickUp

Afin de créer une visibilité et une action coordonnée à travers un grand nombre de pièces mobiles, la Modèle de QBR ClickUp rassemble toutes les mesures essentielles de performance de l'entreprise, les statuts des tâches et les processus en un seul centre. Parce qu'il est construit dans ClickUp, le modèle offre différentes vues, filtres et visualisations afin que les informations QBR puissent être adaptées aux besoins de révision de chaque partie prenante et de chaque équipe.

Conçu pour être flexible et cohérent, le modèle organise les activités QBR en cinq champs personnalisés principaux : Statut, Département, Type, Catégorie et Taux d'achèvement.

En ce qui concerne le statut, les activités sont marquées par "À faire", "En cours" ou "Terminé", ce qui permet à tous ceux qui examinent la présentation QBR d'avoir une vue d'ensemble de l'état d'avancement de chaque activité. Le champ Département indique clairement quelle fonction (équipe de vente, succès client, marketing, etc.) est responsable de l'exécution de l'activité et de l'établissement de rapports à ce sujet.

Sous la rubrique Catégories, chaque activité QBR est organisée par "Personnes", "Processus" ou "Technologie" afin que les organisations puissent facilement identifier les grands groupes de données que chaque activité et chaque département suivent. Dans chaque catégorie, les tâches sont étiquetées avec un "type de QBR" qui indique clairement si une tâche doit être examinée, si elle pose un problème, si elle représente de nouveaux objectifs ou si elle doit devenir un point d'action pour le trimestre à venir.

Enfin, chaque tâche est associée à un taux d'achèvement, ce qui permet aux contributeurs et aux observateurs d'avoir une vue d'ensemble de la quantité de travail restant à accomplir pour clôturer l'activité. Télécharger ce modèle

2. Modèle de panneau d'affichage ClickUp QBR Lane (Vue du panneau)

Les priorités de l'entreprise changent régulièrement, d'où l'importance pour les équipes de savoir quelles exigences sont toujours en cours, lesquelles ont pivoté et lesquelles ont été complètement arrêtées. Sans un alignement clair sur les objectifs actuels et futurs, les équipes peuvent facilement passer du temps sur le mauvais travail.

L'ordre du jour de tout QBR devrait prévoir suffisamment de temps pour examiner les indicateurs clés de performance des trimestres précédents et la manière dont ces indicateurs peuvent influencer les changements d'objectifs et de priorités pour le trimestre à venir.

Pour intégrer les conversations sur le changement dans les réunions QBR, Modèle de tableau QBR Lane de ClickUp organise les tâches en quatre catégories descriptives : " Démarrer ", " Arrêter ", " Continuer " et " Modifier " ." Le modèle utilise un Tableau Kanban pour créer une vue claire et verticale de chaque catégorie, de sorte que les décideurs n'aient pas à se livrer à des conjectures lors de la présentation du QBR.

Les éléments du tableau Kanban peuvent facilement être glissés et déposés dans différents couloirs au fur et à mesure que les priorités de l'entreprise évoluent, ce qui facilite le suivi des étapes suivantes par les équipes. Télécharger ce modèle

3. Modèle ClickUp QBR par catégorie (Vue de liste)

Un bon rapport QBR doit présenter les informations critiques d'une manière qui permette aux décideurs de les examiner d'un coup d'œil et de réagir rapidement. Les dirigeants doivent savoir si une activité risque d'affecter les performances commerciales, la productivité des employés ou même les affaires d'un client important.

Lorsqu'une présentation QBR se limite à un ensemble de données, de tâches et d'informations, il est difficile d'avoir une vue d'ensemble. Les Modèle ClickUp QBR par catégorie place chaque activité dans le contexte plus large des priorités de l'entreprise, en organisant les tâches par "personnes", "processus" ou "technologie"

En voyant l'impact de chaque activité sur l'une des trois composantes essentielles de l'entreprise, il est possible de mieux répondre à des questions clés telles que : Devons-nous nous concentrer davantage sur les employés et la culture ? Nos opérations organisationnelles présentent-elles des risques ? Y a-t-il des lacunes dans notre pile technologique ou notre infrastructure ? Télécharger ce modèle

4. Modèle de rapport trimestriel d'activité ClickUp avec éléments d'action (vue en liste)

Une réunion QBR efficace doit non seulement fournir une vue d'ensemble des principaux indicateurs de performance d'une entreprise, mais aussi permettre de découvrir des idées clés et des actions à entreprendre avant la prochaine réunion QBR.

En effet, Le rapport trimestriel d'activité de ClickUp avec un modèle d'actions à entreprendre est exactement ce qu'il faut faire. Basé sur le champ personnalisé "OKR Type", le modèle ne met en évidence que les éléments de la réunion QBR qui sont identifiés comme "Action Items" Ces éléments sont ensuite organisés dans une liste en fonction de leur statut respectif : "À faire", "En cours" ou "Terminé"

Au sein de l'écran facile à parcourir Liste des mesures à prendre Les décideurs peuvent voir le pilote de l'activité, l'équipe responsable de l'activité et le taux d'achèvement de chaque activité. Cette vue d'ensemble des éléments d'action permet aux dirigeants d'évaluer facilement les activités qui requièrent une attention particulière et de déterminer avec qui travailler pour s'assurer que des mesures sont prises. Télécharger ce modèle

5. Modèle de rapport trimestriel ClickUp

Une partie importante des réunions QBR consiste à évaluer les finances de l'entreprise, y compris les dépenses, les revenus et les flux de trésorerie. Cette évaluation est particulièrement importante pour les QBR des ventes, les QBR de la réussite des clients et les QBR du marketing et des ressources humaines. En compilant et en l'examen des informations financières les chefs d'entreprise peuvent évaluer la santé financière de l'entreprise en examinant ses principaux indicateurs de performance financière.

Les Modèle de rapport trimestriel ClickUp crée une vue trimestrielle des finances de l'entreprise, en divisant les pertes et profits (P&L) en quatre catégories : Les coûts indirects, les revenus, les facturations et les flux de trésorerie.

En travaillant avec des données financières, vous allez devoir faire beaucoup de mathématiques. Le modèle comprend des instructions pour les formules clés afin que vous puissiez facilement automatiser des calculs importants tels que les moyennes annuelles, le rythme et la question de savoir si le compte de résultat est sur la bonne voie ou non.

La transparence financière entre les différentes fonctions de l'entreprise est essentielle à l'établissement de relations solides entre les responsables de service et l'équipe financière. L'examen des finances trimestrielles aide les responsables fonctionnels à mieux prévoir les dépenses de leur équipe et leur permet d'obtenir plus facilement l'approbation de nouveaux investissements et budgets. Télécharger ce modèle

6. Modèle d'évaluation trimestrielle des performances ClickUp

Les entretiens trimestriels sont l'occasion de nouer des relations au sein de l'organisation et de chaque équipe. Pour ce faire, il convient de procéder à un examen approfondi des performances des employés. En liant les performances des employés aux objectifs de l'entreprise, on s'assure que tout le monde travaille dans le même sens.

Par exemple, les entreprises s'efforcent sans relâche de créer de la valeur pour le client, et il est donc logique que les performances des responsables de la réussite des clients et des responsables des ventes soient liées à cet objectif. Ces objectifs peuvent consister à donner la priorité aux meilleures offres des nouveaux clients, à développer un programme de formation pour renforcer les relations avec les clients ou simplement à améliorer un argumentaire de vente.

Quelle que soit l'évaluation d'un employé, le fait de la lier aux objectifs généraux de l'entreprise permet de fournir plus facilement un retour d'information tangible et de créer un sentiment d'appartenance chez les employés, car ils peuvent voir comment leur travail contribue à l'activité de l'entreprise.

Les Modèle d'évaluation trimestrielle des performances ClickUp permet de relier facilement les performances des employés à celles de l'entreprise. Le modèle se concentre sur quatre catégories d'évaluation : Aperçu des performances, réalisation des objectifs, amélioration des processus et éthique du travail. Chaque section comporte des éléments préformatés permettant d'attribuer une note allant d'"excellent" à "médiocre", ainsi qu'une section permettant aux responsables d'inclure des commentaires détaillés, sous forme de puces, expliquant la note attribuée.

Au bas du modèle d'évaluation des performances se trouve une section d'accusé de réception dans laquelle l'employé et le manager font part de leurs commentaires généraux et apposent leur signature pour confirmer qu'ils ont lu l'évaluation et qu'ils s'y sont engagés. Télécharger ce modèle

7. Modèle de feuille de route trimestrielle ClickUp

Les réunions QBR efficaces débouchent sur des plans d'action solides pour le trimestre à venir. Pour s'assurer que ces actions seront menées à bien d'ici le prochain QBR, les équipes ont besoin d'une feuille de route claire.

Les Modèle de feuille de route trimestrielle ClickUp utilise une vue chronologique qui regroupe les actions futures nécessaires dans des catégories d'initiatives standard et le mois où elles doivent être achevées. Par exemple, si de nouvelles fonctionnalités doivent être publiées à une certaine date pour la prochaine réunion QBR sur la réussite des clients, elles peuvent être incluses dans le modèle sous "Recherche" et "Logiciel" et être déployées le mois précédant la prochaine réunion QBR.

En organisant les objectifs trimestriels dans une feuille de route, les organisations peuvent continuer à établir des relations solides entre les différentes fonctions en développant un langage commun et une approche commune calendrier autour de quand et ce qu'ils doivent fournir . Télécharger ce modèle

8. Modèle de rapport financier trimestriel ClickUp

Nous avons abordé la question des rapports financiers dans le modèle n° 5 ci-dessus, mais les rapports financiers trimestriels ne sont pas encore disponibles Rapport financier trimestriel de ClickUp est une plongée très profonde dans les performances financières d'une entreprise.

Il s'agit d'une affaire sérieuse. Un rapport financier trimestriel (RFT) est une compilation de données financières non vérifiées, telles que des bilans et des comptes de résultat, publiées par les entreprises tous les trois mois. Ces rapports peuvent également inclure des résultats cumulés depuis le début de l'année et des résultats comparatifs, comme la comparaison entre le même trimestre de l'année précédente et le trimestre en cours.

Le modèle de rapport financier trimestriel de ClickUp permet de visualiser en un coup d'œil les recettes et les dépenses d'un trimestre à l'autre. Par exemple, les recettes sont réparties en catégories telles que "Frais de service", "Ventes de produits", "Gains d'intérêts", etc., avec des sections pour les totaux depuis le début de l'année ainsi que des indicateurs d'augmentation et de diminution.

Le contexte est toujours important lorsqu'il s'agit de données financières. Le modèle comprend également une section consacrée aux points forts et aux points faibles des ventes, de la productivité et de l'efficacité de l'entreprise du point de vue du budget . Cela permet de s'assurer que votre présentation QBR fournit suffisamment de contexte pour que les décideurs puissent comprendre les données. Télécharger ce modèle

9. SlideTeam PowerPoint Modèle QBR

Via SlideTeam

Si PowerPoint reste votre méthode préférée pour gérer vos revues trimestrielles d'entreprise, ce modèle de présentation de Slide Team vous couvre. Ce modèle comprend 80 diapositives PPT prêtes à l'emploi qui vous permettent de présenter les faits saillants de votre trimestre, les développements clés, le résumé financier, les états des flux de trésorerie, et bien plus encore.

Le modèle de présentation est également accompagné d'exemples de diapositives permettant d'intégrer des sujets connexes à votre réunion QBR, comme un feuille de route du produit , Analyse SWOT , organigrammes et d'autres sujets qui apportent des informations pertinentes, mais non récurrentes, à l'intérieur des vos réunions . Télécharger ce modèle

10. Template.net Microsoft Word QBR Template

Via Template.net

Si vous êtes un Microsoft Office vous pouvez commencer avec ce Template.net Microsoft Word QBR Template. Il adopte une perspective à 30 000 pieds des QBR, en mettant l'accent sur la notation des indicateurs de performance clés tels que l'exécution des bénéfices, l'alignement stratégique , le développement et la gestion des ressources.

Le modèle comprend également une section de commentaires permettant aux examinateurs de formuler des recommandations sur les mesures à prendre sur la base de l'évaluation des ICP susmentionnée. Télécharger ce modèle

Commencez avec le bon modèle pour lancer votre prochain QBR

Les réunions QBR se présentent sous différentes formes et tailles. Mais l'objectif est toujours le même : identifier les préoccupations et les enseignements tirés des performances du trimestre précédent et élaborer un plan d'action éclairé pour le trimestre suivant.

Trouver le bon modèle pour votre prochaine présentation QBR peut faire toute la différence pour aligner votre équipe et atteindre vos objectifs.