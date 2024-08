Modèles gratuits de Start Stop Continue

Le retour d'information interne peut être une arme à double tranchant pour toute organisation. ⚔️

Terminé, il permet d'améliorer la collaboration au sein de l'équipe le cycle de retour d'information permet d'identifier les domaines à améliorer dans vos processus et fournit des lignes directrices pour introduire des changements avec un minimum de résistance. Un cycle de retour d'information mal exécuté fait le contraire : il crée le chaos ou, pire, déclenche le processus de changement réaction de lutte ou de fuite chez les coéquipiers en raison d'un sentiment de sécurité réduit.

Si vous souhaitez cultiver une culture du retour d'information saine au sein de votre équipe, ajoutez les modèles Start Stop Continue à la boîte à outils de votre entreprise. Ces paramètres soigneusement structurés ouvrent la voie à des discussions ouvertes et constructives sur la réalisation d'objectifs communs, sans stresser personne. 😌

Nous avons rassemblé les 10 modèles Start Stop Continue les plus efficaces pour différents scénarios de feedback. Utilisez-les pour engager le dialogue avec votre équipe et créez un environnement gagnant-gagnant pour tout le monde ! ✌️

Qu'est-ce qu'un modèle Start Stop Continue ?

Obtenir un retour d'information exploitable est un défi, car il repose sur l'apport de personnes ayant des perspectives uniques. Des facteurs tels que la dynamique sociale, les pensées éparses, les déclarations vagues ou les préjugés personnels peuvent rendre le processus inutile.

Ces modèles se concentrent sur l'amélioration continue et d'atténuer l'impact de ces variables tout en réduisant l'ensemble de la discussion en trois sections ciblées :

Démarrer: Saisit les nouvelles idées (comme les comportements, les stratégies innovantes ou les actions) que l'équipe devrait commencer à mettre en œuvre pour obtenir de meilleurs résultats 🏃 Stop: Identifie les processus existants ou les habitudes qui créent des obstacles ou gaspillent des ressources, que l'équipe devrait ARRETER DE FAIRE. Cette section est comme un contrôle de la réalité, vous aidant à vous débarrasser des poids morts sans que personne ne se sente personnellement attaqué 💣 Continue: Reconnaît les processus actuels ayant des résultats positifs. Ils ne font peut-être pas partie des procédures opérationnelles standard de l'entreprise, mais l'équipe doit CONTINUER À FAIRE pour maintenir le rythme 🎶

Dans l'ensemble, ce modèle est un outil non conflictuel permettant d'échanger des commentaires constructifs à 360 degrés dans le cadre d'une saine session de remue-méninges. Vous pouvez utiliser ce processus de collaboration pour obtenir des informations précieuses sur des pratiques infructueuses ou réussies ou pour apporter des commentaires sur tout processus, flux de travail, projet ou évènement.

Personnalisez facilement votre Portée du projet Modèle de Tableau blanc en ajoutant des documents, des tâches, etc

Alors qu'une session traditionnelle "Démarrer, Arrêter, Continuer" utilise des des notes autocollantes à joindre à un Tableau ou à un mur, il existe des options logicielles qui facilitent la collaboration entre les membres d'une équipe à distance.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle Stop Start Continue ?

Un modèle Start Stop Continue bien conçu doit permettre de recueillir des commentaires positifs, mais aussi de détecter les goulets d'étranglement ou les problèmes dans les positions qui pourraient nuire aux performances de l'équipe. Le modèle Exercice Start Stop Continue sert principalement à recueillir des informations en retour.

C'est pourquoi le travail à partir d'un modèle est crucial et nécessite ces aspects essentiels :

Convivialité et spécificité: Identifie les domaines essentiels sur lesquels l'utilisateur est censé fournir un retour d'information, ne laissant aucune place à des réponses vagues

Identifie les domaines essentiels sur lesquels l'utilisateur est censé fournir un retour d'information, ne laissant aucune place à des réponses vagues **Effacées : elles permettent d'avoir un aperçu clair de chaque section de l'exercice "Démarrer, arrêter, continuer", ce qui est essentiel pour la connexion des points et le brainstorming

Facile à suivre: Aidele suivi et les rapports la mise en œuvre du retour d'information et l'impact qu'il a eu au fil du temps

Aidele suivi et les rapports la mise en œuvre du retour d'information et l'impact qu'il a eu au fil du temps Personnalisable : correspond à des exigences uniques en matière de retour d'information

: correspond à des exigences uniques en matière de retour d'information Transparent et collaboratif : Le retour d'information de votre équipe est important et le fait de leur donner des documents de collaboration pour qu'ils puissent travailler ensemble permet à tout le monde de rester impliqué

10 modèles Start Stop Continue à utiliser en 2024

Créez un cycle de feedback significatif et structuré avec ces 10 meilleurs modèles Start Stop Continue. Nous avons inclus des options pour ClickUp , Microsoft Word et Powerpoint - vous pouvez les passer en revue pour déterminer ce qui correspond à vos objectifs actuels ! 👀

1. Modèle ClickUp Start Stop Continue

Modèle Start Stop Continue de ClickUp

Télécharger ce modèle /$$$cta/ Le modèle Start Stop Continue de ClickUp est un outil robuste permettant d'évaluer et d'améliorer n'importe quel flux de travail pour l'adapter aux besoins spécifiques de votre équipe. Ce cadre d'exercice d'équipe polyvalent permet une inspection approfondie des activités que vous devez initier, arrêter ou poursuivre - le tout empilé dans des sections soignées et codées par couleur.🚦

Les trois lignes du modèle vous permettent, à vous ou à vos coéquipiers, d'ajouter des commentaires en temps réel sous forme de notes post-it, de sorte que la vue d'ensemble s'apparente aux tableaux de type Kanban. Un simple coup d'œil au modèle rempli suffit pour se faire une idée de ce qui fonctionne et de ce qui doit être supprimé. ❌

Vous pouvez utiliser ce modèle convivial pour presque tous les cas d'utilisation de l'entreprise au sein de différentes équipes, notamment :

Éliminer les goulets d'étranglement etaffiner les processus internes Prospection nouveaux clients Optimisation des canaux de communication

Renforcer les relations avec les clients

Intégrer les nouveaux employés

Réduire les dépenses de bureau

Améliorergestion du temps* Amélioration continue

Grâce à la conception intuitive du modèle, vous pouvez créer des forfaits exploitables et les assigner sous forme de tâches à des membres spécifiques de l'équipe.

Des cibles mouvantes ? Heureusement, tous les éléments du modèle peuvent être révisés pour s'adapter à de nouveaux objectifs, ce qui le rend parfait pour un gestionnaire de projet qui travaille avec des Les équipes Scrum . Vous pouvez également transformer les informations que vous avez collectées en guides pratiques pour référence future ! ️

2. ClickUp Start Stop Continue Modèle de Tableau blanc

Modèle de tableau blanc Start Stop Continue de ClickUp



Télécharger ce modèle /$$$cta/

Améliorez votre retour d'information avec Modèle de tableau blanc Start Stop Continue de ClickUp En quoi est-il différent de celui dont nous avons parlé dans la section précédente ? Pour commencer, il fait passer l'exercice Démarrer, Arrêter, Continuer au niveau supérieur grâce à Tableau blanc ClickUp ! 💪

Cette rétrospective de niveau avancé dispose d'un tableau blanc interactif avec des colonnes structurées pour visualiser les perspectives et combler le fossé entre un retour d'information informel et des forfaits réalisables. C'est une bouée de sauvetage pour les équipes à distance qui sont aux prises avec réunions rétrospectives qui facilitent les discussions sur la progression et les résultats de diverses initiatives.

L'utilisation du modèle pour une réflexion collective est assez simple. Faites participer tous les membres de l'équipe et remplissez les sections Démarrer, Arrêter et Poursuivre tout en discutant en temps réel.

La barre d'outils standard du Tableau blanc permet à votre équipe d'utiliser des images, des liens Internet et des Documents ClickUp afin d'ajouter plus de contexte au retour d'information. Les expériences et les points de vue partagés créent un résumé visuel de ce qui fonctionne et de ce qui a besoin d'être amélioré.

Les managers et les dirigeants apprécient ce modèle, car il permet d'établir des connexions, de mettre le doigt sur les lacunes ou de proposer des solutions. Ils peuvent également assigner des tâches aux employés et transformer ces solutions en suivis traçables ! 🧐

3. Modèle de rétroaction des employés ClickUp

Modèle d'évaluation des employés de ClickUp

Découvrez ce que les employés pensent de la direction, de la culture d'entreprise, des salaires, des avantages et de l'environnement de travail grâce au modèle de feedback des employés de ClickUp Modèle d'évaluation des employés de ClickUp est conçu pour s'adapter à des organisations entières plutôt qu'à des processus spécifiques. Il crée un espace sûr pour que votre équipe partage ses pensées, offrant des aperçus clés sur tout domaine qui pourrait être peaufiné. 💎

Il comporte 16 champs personnalisés permettant de recueillir des commentaires sous forme d'évaluations. Des champs tels que Utilisation de l'équipe, Connexion, Bonheur des employés et Clarté du rôle peuvent mettre à jour des problèmes qui ont tendance à passer inaperçus. 🪰

Du point de vue de l'arrêt, du démarrage et de la poursuite, le modèle vous offre une vue plus large de votre environnement de travail dans son ensemble, ce qui vous aide en fin de compte à circonscrire les problèmes à des services spécifiques. Par exemple, si vous recueillez des évaluations exceptionnellement basses de la part de votre département de la chaîne d'approvisionnement, lancez un cycle de retour d'information plus ciblé pour voir si le problème est mauvais.. hiérarchisation des projets ou d'autres choses.

Tous les départements sont codés par couleur, de sorte que la navigation dans les évaluations se fait sans effort. Le modèle vous offre ces quatre affichages pour passer facilement d'une perspective à l'autre :

Tous les répondants Les réponses Sondage d'opinion des employés Commencez ici !

Ajoutez des filtres pour chaque colonne ou point d'évaluation afin de rationaliser les résultats.

4. Modèle de formulaire de rétroaction des clients ClickUp

Modèle de formulaire de retour d'information pour les clients ClickUp

Recueillir et améliorer les commentaires des clients avec notre modèle de formulaire de rétroaction personnalisé pour organiser les commentaires en un seul endroit pour de meilleures perspectives

Vous avez besoin de recueillir des commentaires externes de la part de vos clients et parties prenantes ? Rencontrez le Modèle de formulaire de retour d'information pour les clients ClickUp !

Ce modèle permet d'obtenir des informations précieuses sur la perception de vos projets, produits et services. En fonction des spécificités de votre flux de travail, vous pouvez réaliser le formulaire aussi détaillé que possible à évaluer vos micro-processus et leur impact sur la satisfaction des clients et, par extension, sur le chiffre d'affaires. 💸

Outre le format habituel d'évaluation d'une à cinq étoiles, le modèle comporte divers champs tels que Raison de l'évaluation, Tier de client et Suggestions d'amélioration. Utilisez les informations recueillies pour améliorer l'analyse début-arrêt-continue avant votre prochain cycle de production ou de développement. ♻️

Malgré les nombreuses possibilités de personnalisation, l'utilisation du modèle est un jeu d'enfant, même pour les managers débutants et les Les responsables de la gestion de la relation client pour gérer, mesurer ou obtenir des informations sur les performances de leur équipe. Il offre six types d'affichages différents pour passer d'une perspective à l'autre.

Par exemple, l'affichage Évaluation du fournisseur vous donne un aperçu du travail du personnel en contact avec la clientèle, tandis que l'affichage Recommandation globale vous permet de mettre en évidence les processus que vous devez conserver.

5. Modèle de rétrospective ClickUp

Modèle de rétrospective de ClickUp

Utilisez le modèle de rétrospectives ClickUp pour créer des documents de suivi efficaces Les équipes agiles sont confrontées à des allers-retours constants entre l'évaluation des sprints conclus et la planification de l'amélioration des flux de travail du projet. Mais avec Le modèle de rétrospective de ClickUp comme votre acolyte, les réflexions post-projet deviennent une promenade amusante dans le parc avec vos coéquipiers ! 🏞️

Le modèle permet rétrospectives de sprint productif et engageant avec des fonctionnalités telles que :

Revues pré-construites: Pour capturer les commentaires de l'équipe sans digressions

Pour capturer les commentaires de l'équipe sans digressions **Espaces dédiés : pour faciliter les discussions ouvertes sur ce qu'il faut commencer, arrêter et continuer. Ajoutez des statistiques sur le projet, des réactions aux commentaires et des questions ouvertes pour obtenir un retour d'information contextuel

Idées actionnables: Pour identifier des modèles ou tirer des conclusions de la réunion et les transformer en tâches de suivi,Automatisation du ClickUp opportunités, etmême les rappels Vous pouvez inviter tout le monde à la discussion ou la réserver aux membres concernés à l'adresse suivante optimiser les objectifs de votre équipe . Mais le modèle fait plus que faire entendre la voix de chacun. 📢

Utilisez les options de champs personnalisés, d'états personnalisés et d'affichages pour visualiser la progression réalisée grâce à différents étapes de vos rétrospectives . Jouez avec la liste, Échéancier, diagramme de Gantt des charges de travail et des dispositions de Calendrier pour suivre la forme que prennent les projets.

Si vous gérez plusieurs sprints simultanément, nous vous recommandons de paramétrer des notifications personnalisées pour les suivre efficacement. 🔎

6. Modèle de plan d'action pour un sondage auprès des employés ClickUp

Le modèle de plan d'action pour les sondages auprès des employés de ClickUp

Gardez un œil sur les processus opérationnels de votre équipe et tenez les employés responsables de leurs progressions

Si vous souhaitez passer en mode détective avec votre exercice "start-stop-continue", faites confiance à l'équipe de ClickUp Le modèle de plan d'action pour les sondages auprès des employés de ClickUp pour être le Watson de votre Sherlock ! 🕵️

Avec son modèle 4M et 1E le modèle est votre boussole sur le chemin de l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché l'engagement des employés et le compte, en particulier pour les équipes axées sur la fabrication. 🧭

L'essentiel de ce modèle consiste à identifier les problèmes critiques appartenant aux catégories 4M/1E :

Homme: Traite des problèmes tels que les coûts des heures supplémentaires inutiles ou les temps morts Méthode: Reconnaît les failles dans les processus, instructions, spécifications et guides existants Machine: Identifie comment l'équipement existant peut être calibré pour optimiser la productivité Matériel: Détecte les failles dans le processus de commande et de stockage des matériaux Environnement: Met en évidence les problèmes environnementaux tels que l'humidité et les temps de pause trop courts qui réduisent la productivité

Le modèle se double d'un formulaire de sondage pour chaque membre de vos équipes manuelles et opérationnelles.

Prenons l'exemple d'une entreprise fabriquant du jus de pomme. Les questions peuvent porter sur la manière dont l'ajout d'une machine à trier les fruits peut réduire les coûts de main-d'œuvre (une initiative de Démarrage) ou sur la nécessité de réduire la quantité commandée pour éviter les pertes (une initiative d'Arrêt). C'est plutôt fructif, dirions-nous ! 🍎

L'objectif du modèle est de vous aider à créer des forfaits réalisables pour réaffecter les ressources et de mettre en œuvre les changements. Vous pouvez ajouter des délais et tenir un ou plusieurs employés responsables de solutions spécifiques.

7. ClickUp Modèle de leçons apprises

Modèle de leçons apprises de ClickUp

Transformez chaque victoire ou perte en une leçon pour votre équipe grâce au modèle ClickUp de leçons apprises

Apprendre les leçons d'une entreprise à la dure, c'est du passé. Modèle de leçons apprises de ClickUp permet à votre équipe de tirer parti de ses expériences passées et de prendre des décisions plus éclairées pour aller de l'avant. 🫂

**Mon travail et ce qui n'a pas fonctionné au cours de chaque projet phase du projet du forfait à la clôture. Faites passer les actions par quatre statuts - en cours d'examen, nécessitant une action, examiné et à examiner - et classez le retour d'information comme positif ou négatif afin de vous assurer qu'aucune leçon cruciale ne passe à travers les mailles du filet.

Il s'agit d'un modèle de leçons tirées de l'expérience, axé sur l'avenir vous aider résumer les actions qui ont échoué afin d'éviter que les nouveaux membres de l'équipe ne répètent les mêmes erreurs. Cela permet également d'éviter la saisie redondante du même retour d'information. ❤️‍🩹

Le modèle offre cinq affichages uniques qui ajoutent de la profondeur et de la variété à votre processus d'examen. Par exemple, la vue Les leçons apprises Afficher peut être un excellent point de référence avant de lancer un projet similaire. L'affichage Améliorons nos projets! change totalement la donne pour les projets enlisés par des inefficacités internes. 🌧️

8. Modèle d'examen heuristique ClickUp

Modèle d'évaluation heuristique de ClickUp

Définissez les domaines de discussions UX pour vos applications et sites web avec le modèle de revue heuristique ClickUp

Vous êtes novice en matière d'évaluation heuristique de produits ou de services dotés d'interfaces numériques ? Ce n'est pas grave.. Modèle d'évaluation heuristique de ClickUp permet à votre équipe d'examen de fournir un feedback systématique sur les résultats du sujet testé la facilité d'utilisation et la convivialité . Les données recueillies aident vos équipes de conception et de développement à retravailler l'application ou le site web pour un confort d'utilisation optimal. 📱

Ce modèle est convivial pour les débutants, mais généreusement détaillé pour faciliter l'analyse start-stop-continue. Par défaut, vous obtenez cinq sections pour les facettes de conception suivantes :

Visibilité du statut du système Correspondance entre le système et le monde réel Contrôle et liberté de l'utilisateur Cohérence et liberté Prévention des erreurs

Chaque membre de votre équipe de retour d'information reçoit une note autocollante pour ajouter ses évaluations et identifier la gravité de des bugs et des pépins découverts . Pour obtenir les meilleurs résultats, ne désignez pas plus de cinq évaluateurs pour une même interface. Car trop de cuisiniers peuvent gâcher le bouillon ! 🧑‍🍳

Bien qu'il s'agisse d'un modèle axé sur la conception, sa personnalisation permet de l'adapter à différents cas d'utilisation. Si vous revenez au modèle par la suite, utilisez le schéma Heuristic Review pour obtenir un aperçu des dialogues de conception d'origine.

9. Microsoft Word Démarrer Arrêter Continuer Modèle par CFO Perspective

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Microsoft-Word-Start-Stop-Continue-Template-by-CFO-Perspective.png Feuille de travail Start-Stop-Continue par CFO Perspective /$$$img/

La feuille de travail Start-Stop-Continue de CFO Perspective est conçue pour rationaliser le processus d'évaluation des risques le processus de forfait Business Le Microsoft Word Start Stop Continue Template by CFO Perspective ajoute un angle unique et tridimensionnel à votre processus de retour d'information. Ce modèle se distingue par sa division astucieuse des colonnes d'examen afin de recueillir les commentaires de trois catégories de parties prenantes clés :

Vous Les clients Employés

Vous pouvez facilement imaginer comment ce modèle peut être utile dans n'importe quel scénario d'entreprise. Imaginons que vous créiez un échantillon d'évaluation pour une entreprise de chaussures. Vous souhaitez réduire le coût des matières premières, une grande partie de vos clients veulent que vous arrêtiez de vendre des produits en cuir d'origine animale, tandis que vos employés souhaitent que l'équipe compte davantage de designers talentueux. Une solution commune potentielle peut consister à éliminer progressivement les chaussures en cuir et à investir davantage dans la conception de chaussures en similicuir. 👢

C'est un modèle facile à utiliser pour évaluer des problèmes spécifiques sur une seule feuille de papier. Si vous traitez des flux de travail complexes avec des composants mal connectés, le modèle n'est peut-être pas le meilleur choix.

10. PPT Start Stop Continue Modèle par SlideTeam

Le processus en trois étapes du modèle en fait un excellent outil pour les présentations destinées à un large intervalle de public

Le processus en trois étapes du modèle en fait un excellent outil pour les présentations destinées à un large intervalle de public

Anxieux à l'idée de communiquer votre analyse start-stop-continue à votre équipe ? Le modèle PPT Start Stop Continue de SlideTeam peut vous aider à concevoir des présentations dynamiques et captivantes, le tout dans un format Powerpoint facile à naviguer. 🤩

Ce modèle sans chichis n'est pas un outil de collecte de commentaires, mais il ne vous laissera pas tomber en ce qui concerne les présentations. Par défaut, la première diapositive contient les trois sections quintessentielles dans des piles à code couleur qui attirent immédiatement l'attention de l'auditoire.

Vous pouvez personnaliser les diapositives suivantes avec des designs, des formes et des graphiques pour faire passer votre message à des publics divers. Vous avez accès à des milliers d'icônes modifiables pour pratiquement tous les sujets. Si vous souhaitez créer une présentation plus respectueuse de l'image de marque, ajoutez des icônes provenant du référentiel de votre entreprise !

Le modèle est compatible avec Google Slides, et vous pouvez également le télécharger en forme d'écran large.

Un instantané percutant !

Voici un aperçu de chaque modèle que nous avons exploré aujourd'hui :

Beat Overthinking With Start Stop Continue Templates (Vaincre la surréflexion avec des modèles de Start Stop Continue)

Les idées noires n'ont pas leur place dans le monde des affaires. Quelles que soient les difficultés rencontrées, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre du temps à réexaminer des processus obsolètes et à répéter les mêmes erreurs.

Utilisez notre collection des meilleurs modèles de Stop Start Continue pour bénéficier de chaque cycle d'essais et d'erreurs. Vous serez en mesure d'élaborer des objectifs clairs et des forfaits d'action intentionnels qui aideront vos coéquipiers à aller de l'avant en toute confiance !