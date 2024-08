10 modèles gratuits de résumé de projet en ClickUp et Excel

Parfois, même les projets, les processus et les réunions les plus complexes ont besoin d'un simple résumé. C'est à ce moment-là que l'on recherche un rapport de résumé de projet.

Qu'il s'agisse d'un grand livre ou un résumé des états financiers, le bon rapport peut faire toute la différence en vous aidant à rationaliser la gestion de votre projet. Ils vous permettent de réduire des concepts complexes à des résumés simples qui permettent à votre équipe de projet et aux autres parties prenantes d'être au courant sans que cela ne leur prenne trop de temps.

Mais bien sûr, vous ne voulez pas créer chaque résumé de projet à partir de zéro. Vous avez besoin de des structures de gestion de projet qui vous permettent de passer le plus de temps possible sur le travail proprement dit et le moins de temps possible sur les rapports, tout en faisant en sorte que ces rapports aient l'air intéressants et utiles.

À faire, c'est une tâche impossible ? Pas avec un modèle de résumé de projet qui répond à vos besoins et à votre type de projet ! Entrons dans le vif du sujet.

Qu'est-ce qu'un modèle de résumé de projet ?

Un modèle de résumé de projet est un rapport comportant des zones à remplir pour résumer rapidement les détails du projet et le statut actuel du travail à toutes les parties prenantes du projet. Il est condensé aux détails les plus spécifiques requis, et ne comporte généralement qu'une seule page ou un seul écran, de sorte que les membres de l'équipe du projet voient exactement ce qu'ils ont besoin de savoir en un coup d'œil.

Parallèlement, votre modèle de résumé de projet doit être flexible et personnalisable pour tous les types de gestionnaires de projet ou de chefs d'équipe. Les résumés de projet - ou propositions de projet - reprennent les détails les plus importants, tels que les jalons du projet et les échéanciers sans trop expliquer les processus.

Ce type de document doit également être adapté à votre cible.

Visualiser les jalons d'un projet avec la vue Gantt dans ClickUp

votre client a-t-il vraiment besoin des moindres détails ? À fait que votre équipe juridique a besoin d'une explication plus approfondie ?

Le modèle de résumé de votre projet peut varier en fonction de l'étape du projet. Il est donc probable que vous souhaitiez inclure un résumé du projet dans votre document d'ensemble proposition de projet mais vous devez savoir que ces détails peuvent faire basculer votre les livrables du projet une fois que le travail proprement dit commence.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de rapport résumé de projet ?

Les rapports de synthèse de projet devant être flexibles, les modèles sur lesquels ils s'appuient doivent suivre le même chemin. Il n'existe pas de modèle de résumé de projet unique, tout simplement parce que les différents types de projets et de publics nécessitent une approche unique.

À cet égard, les meilleurs modèles de rapports de synthèse de projet font appel à quelques fonctionnalités communes :

Une section d'aperçu simple qui permet au créateur ou au gestionnaire du projet de résumer le projet en quelques mots ou phrases

Un aperçu des jalons du projet, des échéanciers, des budgets et de toute autre ressource tangible qui sert de garde-fou au travail

Une liste bien visible du propriétaire du projet, à laquelle tout lecteur peut s'adresser pour poser des questions ou demander des notes

Un aperçu dedes indicateurs clés de performance de la gestion de projet et les progrès réalisés par le projet dans ce sens

Une section consacrée à des conclusions claires, courtes et exploitables, qui décrit les prochaines étapes à franchir par l'équipe du projet

Au-delà, il s'agit de trouver le modèle de rapport résumé de projet qui convient à vos besoins. Passez en revue quelques-unes des options les plus populaires dans la liste ci-dessous avant de faire votre choix.

10 modèles de résumé de projet à utiliser en 2024

Vous ne savez pas par où commencer ? Ne vous inquiétez pas, nous avons trouvé les modèles qu'il vous faut. Découvrez nos favoris dans cette liste de 10 modèles de résumé de projet gratuits pour suivre la progression, donner des informations financières ou un simple résumé des détails du projet.

Quel que soit votre secteur d'activité, nous sommes convaincus que vous trouverez dans cette liste un ou plusieurs modèles qui vous conviendront.

1. Modèle de résumé de projet ClickUp

Fournir un aperçu du plan d'entreprise complet de votre organisation

Nous commencerons par un modèle aussi simple que puissant. Le plan d'affaires Modèle de résumé de projet par ClickUp transmet toutes les informations que vous devez faire passer rapidement, dans une forme facile à achever.

Comme la plupart des modèles de résumés analytiques ce rapport comprend une section d'aperçu ainsi qu'une section de synthèse description du produit/service l'analyse du marché et le résumé financier. Ensemble, les champs de ces sections sont conçus pour résumer un forfait Business complet. Toutefois, ce modèle de rapport résumé peut facilement être adapté pour récapituler également un plan de produit.

Pour ceux d'entre nous qui ont du mal à s'exprimer, un code couleur rend le modèle de résumé de projet facile à suivre. À fait une section de conclusion facile qui comprend des champs de recommandations et d'informations de contact. Tout cela réuni, ce modèle de rapport de résumé de projet est à la fois convivial et complet.

2. Modèle de rapport résumé ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Summary-Report-Template-1400x543.png Modèle de rapport résumé de ClickUp /$$$img/

Rassemblez tous les détails dans une forme de résumé et présentez-les de manière organisée

Il est temps d'aller un peu plus en profondeur. Les Modèle de rapport résumé par ClickUp reste de haut niveau, mais va plus loin dans les détails que les parties prenantes et l'équipe du projet ne cessent de vous demander.

Au-delà de la section d'introduction, vous trouverez quelques champs extensibles qui vous aideront à inclure des informations telles que :

Les risques et les problèmes liés au projet

Les résolutions proposées pour ces problèmes

Autres conclusions

Éléments d'action

Recommandations pour l'avenir

Mieux encore, les résumés de projet comme celui-ci mettent toutes ces informations complexes dans une forme simple et facile à lire. Ils travaillent parfaitement en parallèle d'un modèle de rapport de progression qui détaille l'échéancier du projet. Et si les deux rapports vivent sur la même plateforme, cette intégration devient encore meilleure.

3. Modèle de résumé de programme ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/ClickUp-Program-Summary-Template.png Modèle de résumé de programme par ClickUp /$$$img/

Tenez votre équipe informée des détails importants sans avoir à lire un document plus long

Rien de tel qu'une solution simple pour résumer un problème complexe. Les Modèle de résumé de programme par ClickUp est spécialement conçu pour cette polyvalence, vous aidant à créer un aperçu rapide d'une entreprise ou d'un programme plus vaste forfait de projet .

Il est difficile d'exagérer la simplicité de ce modèle de résumé de projet. Commencez par un résumé du problème pour lequel le projet est nécessaire, puis passez aux notes sur la façon dont le projet le résout.

En prime, vous pouvez faire figurer dans l'en-tête non seulement le nom de votre entreprise, mais aussi votre logo et vos coordonnées. Considérez le modèle de résumé de programme comme une page de garde.

Si votre cible ne reçoit que ces quelques détails, elle saura toujours exactement pourquoi le projet existe et comment il résout le problème qu'il est censé résoudre. Et au fond, n'est-ce pas là l'essence même de la gestion de projet ?

4. Modèle de rapport de résumé de paie ClickUp

Fournissez un enregistrement des paiements de vos employés en utilisant ce modèle de rapport de résumé de paie

N'aimons-nous pas tous la paie ? La vérité est que certains des calculs et des rapports financiers les plus délicats peuvent être simplifiés considérablement avec le bon modèle de rapport de résumé de projet. Le modèle de rapport récapitulatif de projet Modèle de rapport résumé sur les salaires par ClickUp peut devenir ce modèle de résumé de projet pour votre entreprise.

Téléchargez ce modèle de paie vous obtiendrez des champs à remplir qui vous permettront d'avoir un aperçu des informations relatives à la paie de tous vos employés :

Informations de base sur l'employé

Paiements et déductions

Activité depuis le début de l'année

Crédits de congés payés

Résumé du salaire net

Commentaires et remarques supplémentaires

Comme tout se passe dans ClickUp, vous pouvez également suivre qui est propriétaire de chaque rapport résumé de projet, qui y a contribué et la date de la dernière mise à jour. Ainsi, vous disposez toujours des informations les plus récentes lorsque vous calculez, évaluez et partagez des informations importantes sur la paie.

5. ClickUp Modèle de résumé des comptes financiers

Utilisez le modèle de groupes de comptes de ClickUp pour organiser vos titres de comptes dans leurs groupes de comptes respectifs.

En parlant de finances : les budgets deviennent rapidement complexes, et sans le bon rapport, il est facile de perdre le fil des dépenses individuelles. C'est là qu'intervient l'outil Modèle de résumé des comptes financiers par ClickUp entre en jeu.

Il s'agit d'un simple rapport de résumé de projet basé sur deux dimensions : les comptes individuels et les groupes de comptes. L'affichage par défaut se concentre sur les comptes en tant qu'éléments, ce qui vous permet de suivre des éléments tels que la trésorerie, le mobilier, les comptes clients, l'équipement du magasin, etc.

Les groupes de comptes, quant à eux, créent des catégories globales, telles que les liquidités, l'équipement et les créances, qui seront importantes pour la proposition de projet globale.

Mais ce n'est que le début. Une fois le résumé créé, vous pouvez également afficher les groupes de comptes sous forme de liste ou de notes, ou ajouter des champs personnalisés tels que le type de compte, le crédit ou le débit, etc. Quels que soient l'affichage ou les champs personnalisés que vous choisissez, l'aperçu reste simple, ce qui vous permet, à vous et à votre équipe, de garder la maîtrise des budgets à tout moment.

Bonus : Essayez ces Modèles de tenue de livres !

6. Modèle de documentation de projet ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Project-Documentation-Template-1400x887.png Modèle de documentation de projet de ClickUp /$$$img/

Gardez une trace des documents de gestion de projet que vous avez produits au cours d'un projet

Parfois, vous avez simplement besoin d'un bon documentation sur le projet pour aider tout le monde à rester sur le suivi et continuer à justifier le travail auprès des parties prenantes externes. Les Modèle de documentation de projet par ClickUp est l'occasion idéale de conserver cette trace.

Ce modèle est particulièrement utile pour votre équipe de projet. Mettez en évidence les membres clés de l'équipe, ainsi que leurs rôles et responsabilités dans le projet. Décrivez les actions, les méthodes et les lignes directrices dont tout le monde a besoin pour faire avancer le projet. Vous pouvez même lier ou résumer le forfait, l'échéancier et le budget du projet.

Cela vous semble complexe ? Ce modèle vous évite d'avoir à le faire. Il vous suffit de remplir quelques champs et il est prêt à être partagé avec tous ceux qui veulent savoir en quoi consiste le projet et comment le travail sera terminé.

7. ClickUp Tableau blanc Modèle de résumé

Un résumé utilisant la fonctionnalité Tableau blanc de ClickUp est un élément essentiel de votre forfait entreprise

Tout comme le premier modèle de résumé de projet de cette liste, le modèle Modèle de résumé pour tableau blanc par ClickUp vous aide à créer un résumé. Mais voici le clou : celui-ci utilise le Tableau blanc de ClickUp, ce qui le rend encore plus flexible en conséquence.

Vous connaissez peut-être déjà La solution ClickUp pour le Tableau blanc est un outil de communication visuel et intuitif. Les équipes peuvent l'utiliser pour travailler ensemble, faire du brainstorming et visualiser des idées complexes. Maintenant, imaginez la puissance d'un résumé qui utilise les mêmes concepts de base.

Certes, votre résumé doit probablement provenir d'une seule source. Cependant, la même fonction de glisser-déposer qui rend la fonctionnalité Tableau blanc de ClickUp si convaincante peut vous aider ici aussi, en créant des résumés flexibles pour s'assurer que tout le monde est sur la même page.

8. Modèle de rapport du conseil d'administration ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-Tableau-Report-Template-1400x887.png Modèle de rapport du Conseil d'administration ClickUp /$$$img/

Les rapports du conseil d'administration fournissent les détails que les membres du conseil d'administration doivent connaître avant une réunion et servent de guide de référence

Ah, les réunions du conseil d'administration. Nous en avons tous besoin et nous les redoutons tous (parfois). Imaginez la différence que vous pouvez faire avec un rapport simple et rationalisé qui fournit au conseil toutes les informations dont il a besoin en un coup d'œil. C'est ce que propose le Modèle de rapport du conseil d'administration par ClickUp peut faire.

Commencez par l'image de marque de votre entreprise et les points forts de votre rapport. À partir de là, vous pouvez passer aux rapports sur les revenus, aux rapports sur la productivité et à d'autres domaines clés. Les rapports sur les performances commerciales et les indicateurs clés de performance, ainsi qu'une évaluation honnête des défis et des obstacles, ont tous leur propre section.

Bien entendu, vous pouvez également créer des liens vers des rapports plus longs qui vont au-delà des faits saillants. Par exemple, votre Tableau peut être intéressé par un rapport de un forfait de productivité conçu pour lever les obstacles actuels. Tant que tout cela est créé dans ClickUp, les liens sont naturels et intuitifs.

9. Modèle de résumé du statut du projet MS Word

/$$$img/ https://images.template.net/89342/project-status-summary-template-d9owp.jpg

/$$$img/

via Template.net

Si vous avez juste besoin d'un aperçu narratif rapide du statut d'un projet, cette Statut du projet Le modèle de résumé pourrait bien vous convenir. Il comprend quatre sections de base, chacune conçue pour occuper un seul paragraphe :

Un aperçu du projet, y compris la date de début, l'objectif et les éventuels indicateurs clés de performance. Cette section doit rester cohérente pour chaque rapport

Une liste des administrateurs, qui sont les responsables clés, les parties prenantes et les entreprises impliquées dans l'achèvement du projet

Cette section doit être cohérente avec chaque rapportle statut du projetavec la possibilité d'ajouter autant de détails que possible sur la progression vers l'objectif et tout autre élément clé

Une liste à puces des problèmes qui pourraient empêcher le projet d'aboutir s'ils ne sont pas résolus

Comme pour de nombreux modèles de cette liste, la beauté de cette option réside dans sa simplicité. Il vous suffit de Microsoft Word pour créer un résumé du statut du projet convaincant et facile à lire chaque fois que vous en avez besoin.

10. Modèle de résumé de projet dans Google Docs

/$$$img/ https://images.template.net/89170/project-executive-summary-template-o621s.jpg

/$$$img/

via Template.net

Ce modèle de résumé de projet est similaire à la version MS Word ci-dessus, À faire quelques nuances au-delà d'être conçu spécifiquement pour Google Docs :

Une section consacrée aux avantages du projet, qui explique plus en détail pourquoi le projet doit être achevé

L'étendue du projet, qui vous permet de souligner exactement ce qui peut et ne peut pas être accompli, et quelles sont les ressources nécessaires

Le fonctionnement du projet, conçu pour fournir un contexte sur la façon dont le projet sera exécuté

Le modèle est facilement imprimable et téléchargeable, ce qui en fait un outil idéal pour partager rapidement des informations essentielles sur n'importe quel projet avec des parties prenantes externes ou secondaires.

Résumer les meilleurs modèles de résumé de projet

À quoi sert un modèle s'il ne facilite pas votre travail ? Et à quoi sert un modèle de résumé de projet s'il ne vous aide pas à résumer rapidement votre projet ?

Comme vous pouvez le constater, nous avons tout ce qu'il vous faut. Choisissez l'un des modèles ci-dessus pour commencer à rationaliser la communication de votre projet. Tous ces modèles peuvent vous aider à rédiger les rapports rapides dont vos principales parties prenantes ont besoin pour rester dans le coup.

Et si vous souhaitez aller encore plus loin, pourquoi ne pas optimiser l'ensemble de votre système de gestion de projet ?

Utiliser ClickUp est l'application de productivité par excellence. C'est plus qu'une simple gestion de projets et de tâches : ce sont des tableaux blancs, des tableaux de bord, une fonction de discussion, la définition d'objectifs, et bien plus encore. Et, oui, cela inclut également tous les modèles de résumés de projets dont vous avez besoin pour réussir dans n'importe quel secteur, et pour n'importe quel public.

Les résumés de projet de ClickUp et les modèles de Documents ne sont qu'un début. Notre bibliothèque de modèles accueille d'innombrables autres modèles, de la comptabilité à la conception et des ventes à l'assistance. Avec une version de compte gratuite qui comprend 100 Mo de stockage gratuit, des tâches et des membres illimités, et plus de 1 000 intégrations, il est difficile de trouver une raison de ne pas s'inscrire. Commencez votre voyage ClickUp dès aujourd'hui .