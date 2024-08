10 modèles gratuits de grand livre en Excel et ClickUp

Nous savons que vous êtes un perfectionniste. Et nous savons que lorsqu'il s'agit de calculer des chiffres, rien ne vous arrête.

Mais nous savons aussi qu'il est temps d'arrêter... de créer des grands livres à partir de rien ! Certes, vos talents de fou sont impressionnants, mais pourquoi ne pas profiter des joies des modèles ?

Lorsqu'il s'agit de gérer et d'organiser des documents financiers, un grand livre général est le secret ultime de la tenue de livres l'arme secrète de la comptabilité. Dites adieu à la monotonie et laissez votre cerveau se concentrer sur ce qui compte vraiment : garder ces chiffres sous contrôle. 📈

Laissez-nous vous simplifier la tâche avec 10 modèles gratuits de grand livre général qui élimineront les tâches fastidieuses du tableur tout en vous apportant précision et temps libre ! 🙌

Qu'est-ce qu'un modèle de grand livre ?

En tant que professionnel, vous savez qu'un grand livre est un enregistrement complet de toutes les transactions financières et des soldes de comptes au sein d'une entreprise ou d'une organisation. Un modèle de grand livre est un cadre préétabli qui fournit un format normalisé pour l'enregistrement et l'organisation de ces transactions financières.

Les modèles de grand livre créent rapidement une base pour des enregistrements comptables précis et complets, et combinent souvent cette fonction avec d'autres outils pour vous faciliter la tâche. Tout cela permet de mettre en place des pratiques comptables efficaces et cohérentes, tout en réduisant les tâches fastidieuses.

Généralement créés dans Excel, les modèles de grand livre couvrent l'actif, le passif, les capitaux propres, les recettes, les dépenses et tous les autres aspects des finances de l'entreprise. Et, bien sûr, les colonnes correspondantes pour les dates, les descriptions, les montants et les numéros de référence.

Chaque entreprise a des besoins et des exigences différents, c'est pourquoi les meilleurs modèles de grand livre permettent la personnalisation et l'adaptabilité.

Les modèles de grand livre Excel ne sont pas non plus la seule solution. Logiciel de gestion de projet comme ClickUp peut servir de plateforme centrale pour les grands livres, les tâches quotidiennes et tout ce dont un comptable occupé peut avoir besoin.

Les modèles de grand livre sont souvent optimisés pour générer des états financiers, analyser les performances financières et assurer des pratiques comptables précises. ✨

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de grand livre ?

N'ayez pas peur de vous surpasser lorsque vous cherchez un modèle de grand livre fantastique. Avec des automatisation des processus d'entreprise vous pouvez réellement profiter de la tenue des dossiers et de la transformation de l'ennuyeux au fait au plaisir beaucoup plus rapidement ! 🤩

Voici ce qui fait briller un modèle de grand livre :

Personnalisable: Un bon modèle de grand livre général devrait faciliter l'organisation de vos données financières grâce à diverses options de personnalisation. Des dépenses aux revenus en passant par les actifs, votre modèle doit vous permettre d'enregistrer tout ce dont vous avez besoin sans encombrer votre écran avec des éléments que vous n'utilisez pas

Un bon modèle de grand livre général devrait faciliter l'organisation de vos données financières grâce à diverses options de personnalisation. Des dépenses aux revenus en passant par les actifs, votre modèle doit vous permettre d'enregistrer tout ce dont vous avez besoin sans encombrer votre écran avec des éléments que vous n'utilisez pas Imprimable : Le monde semble fonctionner sur le stockage en nuage et le partage de fichiers, mais nous avons parfois besoin de copies physiques des documents financiers, alors cherchez une option imprimable

Le monde semble fonctionner sur le stockage en nuage et le partage de fichiers, mais nous avons parfois besoin de copies physiques des documents financiers, alors cherchez une option imprimable Simplicité: L'objectif des modèles est de vous simplifier la vie, alors trouvez-en un qui facilite l'organisation de vos transactions commerciales, le suivi de vos flux de trésorerie et la rationalisation de vos états financiers ou de vos données. Les tutoriels conviviaux et les guides de démarrage ne devraient pas être facultatifs

L'objectif des modèles est de vous simplifier la vie, alors trouvez-en un qui facilite l'organisation de vos transactions commerciales, le suivi de vos flux de trésorerie et la rationalisation de vos états financiers ou de vos données. Les tutoriels conviviaux et les guides de démarrage ne devraient pas être facultatifs **Trouvez un modèle de grand livre qui répond à vos besoins spécifiques, qu'il s'agisse d'un journal général, d'un bilan des comptes clients ou d'un grand livre auxiliaire,rapport de venteun rapport de vente, une feuille de calcul de rapport financier, ou tout ce qui précède

Amusant: Oui, vous avez bien lu, nous avons dit "amusant" ! Les modèles de grand livre ne doivent pas nécessairement être ennuyeux. Recherchez des options qui vous permettent d'ajouter une touche de couleur, des notes pleines d'emojis et quelques collaborateurs compétents pour vous tenir compagnie 🌻

Cinq choses seulement ? Oui. Parce que nous sommes là pour vous aider à trouver ce qui vous convient le mieux comment être plus productif et non pas comment être plus occupé.

N'oubliez pas que les modèles de grand livre ne se limitent pas à des colonnes et à des chiffres. Ils permettent d'apporter de la précision, de l'efficacité et (osons le dire) de la joie à la comptabilité de votre entreprise.

10 modèles de grand livre à utiliser en 2024

Prêt à passer aux choses sérieuses ? Nous aussi ! Sans plus attendre, voici notre sélection des 10 meilleurs modèles gratuits de grand livre en Excel et ClickUp.

1. Modèle de grand livre ClickUp

Modèle de grand livre ClickUp

Le modèle Modèle de grand livre ClickUp est conçu pour être votre point d'ancrage dans cette incroyable aventure qu'est la comptabilité. Il s'agit d'un modèle de liste convivial pour les débutants, conçu pour simplifier le remplissage des chiffres et vous aider à tenir un plan comptable ordonné sans tracas. 🛠️

Ce modèle peut être utilisé pour suivre les transactions de débit et de crédit, comparer les actifs et les passifs et organiser le système comptable de votre entreprise, et ce avec style ! Tout est personnalisable, coloré et convivial.

Le modèle de grand livre ClickUp propose des vues pratiques, notamment des transactions, des bilans, des données financières sur les pertes et profits et (bien sûr) un grand livre. Vous pouvez également utiliser des statuts personnalisés, tels que :

Reçu

Titre du compte

Crédit

Débit

DrCr

Date de la transaction

Type de compte

Numéro d'entrée

Type de journal

Comme tout ce que propose ClickUp, l'inscription à ce modèle s'accompagne d'un gros bonus : l'accès à plus de 100 outils gratuits. Bien sûr, il s'agit d'une publicité éhontée, mais nous sommes fiers de nos outils gratuits Logiciel de gestion de la relation client .

Il est optimisé pour les grandes et les petites entreprises, avec plus de 1 000 intégrations et des fonctionnalités qui facilitent tous les aspects de votre travail, de la collaboration à la comptabilité. Vous n'avez rien à perdre à l'essayer.

Check out these modèles de listes de prix ! Télécharger ce modèle

2. Modèle de journal et de grand livre ClickUp

Modèle de journal et de grand livre ClickUp

Le modèle Modèle de journal et de grand livre ClickUp est un modèle de dossier qui permet à chacun, y compris les débutants, d'enregistrer et d'organiser avec précision les transactions commerciales, de suivre les données financières, de contrôler le plan de dépenses et de se faire une idée de la santé financière de l'entreprise.

Ce modèle vous permet de créer rapidement des entrées de journal pour suivre le total des crédits, le total des débits et les soldes créditeurs. Vous pouvez saisir des noms de comptes, des types de comptes, des identifiants de tâches, des noms de tâches et tout ce dont vous avez besoin pour rationaliser votre comptabilité. ✨

Comme ClickUp s'intègre à Excel, Google Sheets et à de nombreux autres outils, vous pouvez rassembler toutes vos données sur un simple tableau de bord. Que diriez-vous d'une comptabilité simplifiée ? Télécharger ce modèle

3. Modèle de gestion financière ClickUp

Modèle de gestion financière ClickUp

Le modèle Modèle de gestion financière ClickUp est votre solution comptable tout-en-un. Il s'agit d'un espace entièrement personnalisable, parfait pour les petites entreprises comme pour les entrepreneurs individuels. Avec des vues comme la liste et le calendrier, ainsi qu'un guide de démarrage, vous n'avez pas à vous soucier de la courbe d'apprentissage.

Cet outil collaboratif peut vous aider à créer des devis et des factures, à suivre les comptes de trésorerie, à organiser les numéros de compte, à générer des rapports et à assurer l'exactitude de votre compte de résultat. Il offre des fonctionnalités telles que le suivi du temps, les priorités, les étiquettes, les assignations multiples, les avertissements de dépendance, les estimations de temps, et bien plus encore.

Ce modèle vous permet d'automatiser certains éléments de votre travail Flux de travail CRM avec des champs personnalisés et des statuts basés sur différents critères pour vous faciliter la vie. Télécharger ce modèle

4. Modèle de comptes fournisseurs ClickUp

Modèle de comptes créditeurs ClickUp

Le modèle Modèle de comptes fournisseurs ClickUp est un espace de rangement facile à utiliser pour les enregistrements de commandes de factures. Ce modèle de type liste vous permet de ne jamais manquer les échéances de paiement et de garder une trace de chaque achat.

Soyez le pro qui maîtrise tout grâce à des champs personnalisés pour des éléments tels que les soldes impayés, les montants des factures, les dates d'échéance du paiement initial, les dates d'échéance du solde total, les paiements finaux, les types de paiement, les courriels et les conditions de paiement. Passez d'une vue à l'autre (processus de paiement, type de paiement et comptes fournisseurs) en fonction de vos besoins.

Si vous ne l'aviez pas remarqué, celui-ci va un peu plus loin qu'un modèle de livre comptable et entre dans le domaine des logiciels de gestion de la relation client (CRM) vraiment géniaux. Et avec le prix bas de Free Forever, vous n'avez rien à perdre ! 👀 Télécharger ce modèle

5. Modèle de résumé des comptes financiers ClickUp

Modèle de résumé des comptes financiers ClickUp

Le modèle Modèle de résumé des comptes financiers ClickUp est conçu pour regrouper en une seule liste pratique tout ce que vous devez savoir sur les comptes de votre grand livre. Il est conçu pour les débutants comme pour les professionnels chevronnés et vous permet de classer les titres des comptes dans leurs groupes respectifs afin d'obtenir une vue d'ensemble de vos finances.

Vous pouvez organiser ce modèle de résumé en utilisant des champs personnalisés tels que :

DrCr

Crédit

Débit

Groupes de comptes

Numéro de groupe

Type de compte

Liquidité

À partir de là, vous pouvez choisir entre des vues telles que Comptes et Groupes de comptes pour organiser vos informations financières. Il est ainsi facile d'obtenir une vue d'ensemble des éléments essentiels tels que les montants des crédits et les liquidités globales. Télécharger ce modèle

6. Modèle de journal comptable ClickUp

Modèle de journal comptable ClickUp

Le Modèle de journal comptable ClickUp est conçu pour vous aider à suivre avec précision chaque transaction commerciale dans une feuille de style liste pratique. Chaque entrée de journal comprendra des informations concernant chaque compte sur lequel la transaction a une incidence, ce qui vous permettra de ne rien oublier.

Vous aurez une vue d'ensemble du numéro d'entrée, de la date de la transaction, du type de journal, du reçu, des débits et des crédits associés à l'entrée. Pour vous faciliter la vie, vous pouvez passer d'une vue Livres à une vue Journal.

ClickUp étant conçu pour une collaboration sans effort, vous n'avez pas besoin de tout suivre seul. Invitez les membres de votre équipe à modifier et à gérer votre journal comptable et tout autre élément sur ClickUp pour faciliter chaque journée de travail. 🙌 Télécharger ce modèle

7. ClickUp Mensuel Modèle de rapport de dépenses

</div>

Modèle de rapport mensuel de dépenses ClickUp

Utilisez ce modèle ClickUp pour que vos notes de frais mensuelles soient toujours pertinentes

Qui a dit que les notes de frais devaient être une corvée ? Le modèle Modèle de rapport mensuel de dépenses ClickUp est un modèle Doc très simple conçu pour faciliter le suivi de vos dépenses. Il vous permet de tenir votre comptabilité avec précision grâce à des fonctionnalités qui vous permettent de suivre les détails de votre budget et de prendre en charge les affaires financières de votre entreprise.

Avec une seule vue et un design convivial pour les débutants, tout le monde peut créer un rapport de dépenses mensuel avec cet outil. Conservez les informations sur les employés, les résumés des dépenses et les notes sur les coûts encourus.

Et, comme tout ce qui se trouve sur ClickUp, il est imprimable afin que vous puissiez également conserver de bons enregistrements physiques. 📚 Télécharger ce modèle

8. Modèle de rapport financier trimestriel ClickUp

Modèle de rapport financier trimestriel ClickUp

Le modèle Modèle de rapport financier trimestriel ClickUp est le rêve de tout comptable. Il facilite la compilation de votre rapport financier trimestriel (le bon vieux QFR), ce qui vous évite de vous casser la tête tous les trois mois.

Ce document est conçu pour les débutants comme pour les professionnels, avec un modèle et un outil faciles à utiliser pour vos rapports Q1, Q2, Q3 et Q4. Chaque déclaration peut également inclure des résultats comparatifs et des résultats depuis le début de l'année, en plus des données trimestrielles, afin que vous ayez tout ce dont vous avez besoin à portée de main.

Et le plus beau, c'est que ce modèle vous aidera également à préparer vos rapports de procès Ce modèle vous aidera également à rendre vos balances de vérification moins pénibles. Télécharger ce modèle

9. Modèle de grand livre des comptes clients Excel par Beginner Bookkeeping

via Comptabilité pour débutants Le modèle de grand livre des comptes clients Excel de Beginner Bookkeeping est parfait pour les comptables qui veulent une feuille Excel au lieu d'un modèle ClickUp. Nous comprenons que chaque entreprise cartographie des processus est différent !

Ce grand livre des comptes clients gratuit organise les factures de vente et les paiements de votre entreprise en une seule page accessible. Il est conçu pour les clients qui ont conclu un accord d'achat immédiat ou de paiement différé au lieu d'un paiement immédiat des marchandises.

Le modèle comprend des lignes et des colonnes formatées, une feuille d'exemple, le total actuel des factures de vente impayées et des calculs automatiques pour que tout soit à jour. Vous pouvez également filtrer les informations pour voir les factures impayées ou payées en quelques secondes.

Et si vous souhaitez conserver tout votre travail en un seul endroit, ClickUp s'intègre à Excel pour que vous puissiez le faire !

10. Modèle de réconciliation du grand livre de Google Sheets par Sample Templates

via Exemples de modèles Le modèle de rapprochement du grand livre de Google Sheets de Sample Templates est conçu pour assurer l'exactitude de vos dossiers financiers à chaque étape. Il vous aidera à maintenir la conformité, à identifier et à résoudre les divergences et à devenir le super-héros de l'information financière de votre entreprise. Vous pouvez le télécharger pour Excel ou Google Sheets. 🤩

Vous pouvez également payer 49 $ pour que Sample Templates personnalise ce modèle de grand livre ou payer un abonnement mensuel pour personnaliser le modèle vous-même.

Comme ClickUp s'intègre à la fois à Google Sheets et à Excel, vous pouvez conserver votre travail en un seul endroit pratique, quelle que soit la façon dont vous utilisez ce modèle. Et si vous en voulez d'autres comme celui-ci, nous avons également 10 modèles gratuits juste pour Gestion de projet Google Sheets !

Prêt à décrypter le code du grand livre ?

Il est temps de choisir votre modèle préféré et d'observer les nuages de la misère des feuilles de calcul se dissiper pour laisser place à un horizon ensoleillé. Saisissez l'opportunité d'avoir plus de temps libre pour vous adonner à vos hobbies, profiter de votre famille ou simplement vous réjouir d'un travail bien fait. 🌻

N'oubliez pas que lorsque vous choisissez Cliquez sur clickUp, vous pouvez souscrire à un plan Free Forever pour accéder à plus de 100 outils et plus de 1 000 intégrations. Nous sommes la solution complète - un outil de gestion de projet basé sur le cloud, une plateforme de collaboration et un système de gestion de projet logiciel de structure de découpage du travail pour chaque entreprise.

Outils de communication, outils de collaboration, alertes, statuts, affectations, barre d'outils de tâches super utile, et Création de contenu par l'IA ne sont que quelques-unes des nombreuses possibilités offertes par ClickUp. Alors, qu'attendez-vous ? Il est temps de faire craquer ces modèles !