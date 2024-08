10 façons d'être plus productif au travail

Vous êtes-vous déjà demandé comment être plus productif au travail ? Nous sommes toujours à la recherche de ce sentiment d'accomplissement que l'on ressent après une journée vraiment productive.

Vous savez, ces journées où vous avez gagné votre salaire à fond et où l'on vous a rappelé que vous êtes vraiment la bonne personne pour ce travail ? C'est valorisant ! De plus, vous ressentirez les bienfaits de votre productivité longtemps après votre départ.

Lorsque vous avez tiré le meilleur parti de votre journée de travail, vous disposez de plus d'espace pour vous consacrer à vos loisirs et être pleinement présent pendant vos temps morts.

alors, comment faire de la productivité maximale votre nouvelle normalité ? Nous allons vous montrer !

Mais il ne s'agit pas d'un article typique sur la productivité. Nous savons que vous savez que le multitâche ne fonctionne jamais. Le plus dur, c'est juste de commencer et peut-être que vous avez besoin de fixer des paramètres avec TikTok.

Dans cet article, nous avons pris en compte les problèmes les plus courants les plus courantes en matière de productivité va plus loin avec des conseils approfondis pour mettre en forme et durablement votre éthique de travail. Nous allons décomposer l'importance de stimuler votre efficacité au travail et partager 10 stratégies de productivité éprouvées pour aborder chaque jour de front.

Pourquoi la productivité est-elle importante ?

Il n'y a pas de limite à l'importance de la productivité dans votre vie.

Et nous ne parlons pas de la productivité toxique qui vous pousse à travailler 12 heures par jour et qui détermine votre valeur en fonction du nombre d'équipes commerciales que vous réalisez.

Alerte au spoiler : ce n'est pas de la vraie productivité!

La productivité réelle met l'accent sur la valeur de l'équilibre entre le travail et la vie privée, en paramétrant le nombre d'heures de travail Des objectifs SMART et de créer des limites saines avec votre travail. Ainsi, lorsque vous êtes au travail, vous consacrez du temps ininterrompu à vos tâches professionnelles. Et lorsque la journée de travail est terminée, vous pouvez fermer votre ordinateur portable (sans être obligé de vous connecter après le dîner) et vraiment décompresser.

Glisser-déposer des tâches sur une vue ClickUp Tableur pour une organisation simple

Une productivité saine vous aide également à progresser efficacement dans vos tâches. Elle vous fournit les connaissances nécessaires pour exploiter les ressources professionnelles, minimiser les efforts inutiles et prendre des décisions rapides concernant votre flux de travail.

L'objectif est que vos nouveaux conseils en matière de productivité deviennent une seconde nature et, avec le temps, des concepts tels que la hiérarchisation des tâches, la gestion du temps et la gestion du stress ne vous retiendront plus pendant la semaine.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'impact collectif de ces mesures est considérable ! En effet, l'American Institute of Stress a constaté que 41 % des travailleurs se sentent moins productifs lorsqu'ils sont stressés, ce qui contribue à une perte de revenus de plusieurs milliards de dollars dans l'ensemble de l'économie américaine. 😳

Le bon côté des choses, c'est qu'il est prouvé que des habitudes de productivité sérieuses améliorent la santé mentale et vous aident à prendre le contrôle de votre charge de travail. Elles sont également liées à l'épanouissement personnel, à une plus grande satisfaction au travail et à une innovation accrue !

Sérieusement, tous les trucs de productivité valent mieux que aucun truc de productivité - vous n'avez donc rien à perdre avec un peu d'essais et d'erreurs pour trouver le truc qui vous convient le mieux stratégies qui correspondent à votre style de travail .

10 conseils de productivité pour être plus productif au travail

Voici ce qu'il faut savoir : le simple fait de télécharger une Chronomètre Pomodoro ne suffira pas.

Il est préférable de parcourir les nombreux outils de productivité destinés à accroître votre efficacité et à vous épanouir dans votre travail. Cela peut se présenter sous la forme d'un application de calendrier , a Extension Chrome , logiciel Tableau blanc ou un outil de suivi des habitudes de vie pour mesurer votre productivité .

Ou si vous utilisez ClickUp, c'est tout cela à la fois ! ⬆️

Suivez les mises à jour du projet, gérez les flux de travail et collaborez avec l'équipe, le tout à partir de votre environnement ClickUp

Une fois que vous avez placé votre logiciel favori, il est temps de vous mettre au travail, et nous sommes là pour vous aider avec 10 de nos stratégies favorites pour former des habitudes productives.

1. Tirez le meilleur parti de vos sessions de brainstorming

Peu importe combien de temps vous fixez une page blanche, votre prochaine idée géniale n'apparaîtra jamais comme par magie. Non pas que nous parlions d'expérience ou quoi que ce soit d'autre. 😅

Cette lutte est souvent ressentie lors de la phase d'idéation d'un nouveau concept ou lors de toute session de brainstorming. Mais elle n'est pas limitée aux processus de gestion de projet !

Les rédacteurs de contenu ressentent la même pression en cherchant de nouveaux points de vue sur des sujets d'actualité, les équipes de marketing la ressentent au début des campagnes et les designers la ressentent à chaque nouvelle demande de conception ! Nous sommes tous engagés dans une longue et douloureuse quête pour faire tomber nos murs créatifs techniques d'idéation entrez l'équation.

Des stratégies telles que cartes mentales le mind mapping, les round robins, le storyboard et le brainwriting ont été créés pour vous aider à trouver vos meilleures idées plus rapidement. Bon nombre de ces bonnes pratiques sont plus efficaces avec l'aide de outils de brainstorming comme les logiciels de tableau blanc numérique avec des fonctionnalités pour :

Esquisser des maquettes

Intégrer des médias pour un contexte supplémentaire

Créer desexemples de diagrammes Les meilleurs outils sont également dotés d'un trésor de modèles préétablis à superposer à votre canevas épuré pour vous guider dans la stratégie d'idéation de votre choix.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Whiteboards-for-Assigning-Users-and-Tasks.gif Tableaux blancs ClickUp pour l'attribution d'utilisateurs et de tâches /$$img/

Utilisez les Tableaux blancs ClickUp pour stimuler la créativité, assigner des tâches, étiqueter les assignés et améliorer votre productivité Tableaux blancs ClickUp en sont l'exemple idéal. Avec des milliers de modèles de productivité pour stimuler votre créativité et celle de l'équipe, les Tableaux blancs sont conçus pour vous aider à capturer et à partager vos idées dès que l'inspiration vous vient.

En particulier dans les premières étapes de votre projet, des ressources telles que le Modèle de Tableau d'humeur par ClickUp offrent l'espace, la fonction et la structure nécessaires pour se plonger dans n'importe quel concept.

Vous avez également le pouvoir d'agir sur vos idées instantanément en utilisant les Tableaux blancs de ClickUp avec la capacité unique de convertir n'importe quelle note, texte ou forme sur votre tableau en une tâche réalisable ! Ainsi, vous ne perdrez pas de temps à aligner vos nouvelles idées sur votre flux de travail pour une productivité maximale.

Bonus : Check out 10 modèles de Tableau d'humeur gratuits pour organiser vos idées

2. Optimisez vos méthodes de communication

Parler de la collaboration sur le lieu de travail -il est temps de faire preuve d'efficacité dans toutes les formes de collaboration communication au sein de l'équipe .

Désolé de vous le dire, mais l'e-mail n'est probablement pas le meilleur moyen d'entrer en contact avec vos collègues de travail. 🫣

Réfléchissez au degré d'urgence de votre message, au contexte et à la nécessité de l'envoyer avant de cliquer sur "Envoyer". Voici une brève description du moment et de l'opportunité d'utiliser différents canaux de communication :

UtiliserClickUp Discuter ou la messagerie instantanée lorsque vous avez besoin de joindre quelqu'un rapidement. C'est également une excellente option si vous avez besoin de partager des informations sensibles ou personnelles !

Partagez des mises à jour, des liens et des réactions pour consolider les discussions avec l'affichage Chat dans ClickUp

Attribuer des commentaires dans les tâches, les documents ou les brouillons pour partager des mises à jour granulaires sur la progression d'une tâche ou partager des commentaires. Cela offre plus de transparence et de compte rendu à toutes les personnes impliquées, comme les observateurs, les autres assignés et les gestionnaires de projet !

Évitez les commentaires pour les mises à jour dont votre équipe sera déjà informée (par exemple, un commentaire indiquant que vous avez ajouté un retour d'information ou achevé une tâche qui est déjà passée au statut Terminé). Si le message n'est pas nécessaire, économisez votre temps et ne l'envoyez pas !

Les commentaires attribués garantissent que éléments d'action ne sont pas perdus, quel que soit l'endroit où ils sont créés

Faites un enregistrement d'écran pour les messages qui sont mieux dits dans une vidéo de 30 secondes que dans un DM de 10 phrases ! Le sous-texte d'un texte peut être difficile à évaluer, plutôt que de taper une longue question ou un concept complexe, aidez vos pairs visuels en enregistrant et en racontant votre problème pour aller à l'essentiel plus rapidement. À$$a, avons-nous mentionné que ClickUp dispose d'une fonctionnalité qui répond exactement à ce cas d'utilisation ?

Partagez des enregistrements d'écran pour faire passer votre message sans avoir besoin d'une chaîne d'e-mails ou d'une réunion en personne avec Clip by ClickUp

Créez uneClip dans ClickUp de n'importe quelle fenêtre de navigateur et narrez instantanément votre message au fur et à mesure que vous l'enregistrez. Lorsque vous avez terminé, vous avez la possibilité de copier l'URL du Clip pour la partager dans un commentaire ou une discussion. Vous pouvez même choisir de créer une tâche individuelle pour traiter votre Clip ! Gardez cette fonctionnalité à l'esprit la prochaine fois que vous rencontrerez un bug ou que vous voudrez guider un membre de l'équipe à travers un processus en plusieurs étapes. 🏆

3. Identifiez vos priorités et déléguez là où vous le pouvez

La hiérarchisation des tâches sera probablement un défi permanent tout au long de votre parcours de productivité. Évitez de vous sentir submergé par la majeure partie de votre charge de travail en identifiant des moyens de diviser vos tâches les plus chronophages en éléments plus petits - et commencez par les activités les plus importantes de votre liste à faire !

Vos tâches les plus urgentes peuvent sembler les plus effrayantes, mais en les réduisant à leurs premières étapes ou sous-tâches, vous vous familiariserez avec le flux de travail à un rythme confortable. Priorités des tâches dans ClickUp sont là pour vous assister dans cet effort avec des indicateurs visuels pour différencier vos petites tâches des tâches les plus urgentes. Une fois que vous avez fait le point sur vos tâches Liste avec ClickUp, vous pouvez regrouper et filtrer les tâches prioritaires afin d'aller plus rapidement à la racine de votre travail.

Les priorités des tâches dans ClickUp indiquent les tâches à faire le plus rapidement possible

Mais la hiérarchisation des tâches ne s'arrête pas là ! Pendant que vous faites défiler vos tâches, cherchez des domaines où vous pouvez réduire le surplus de votre assiette. Posez-vous la question :

Certaines de ces tâches peuvent-elles être déléguées à un autre membre de l'équipe ?

Certaines de ces tâches peuvent-elles être consolidées ou éliminées ?

Les paramètres ne sont jamais immuables, et faire l'inventaire de vos tâches les plus importantes est un excellent moyen de commencer à rationaliser votre flux de travail !

4. Débarrassez-vous des tâches répétitives grâce aux Automatisations

Les automatisations de flux de travail attribuent des déclencheurs et des actions définis à des éléments de routine qui existent pour simplement faire passer vos processus d'une tâche à l'autre. Il s'agit généralement des tâches répétitives qui pèsent sur votre semaine et qui nécessitent des actions abrutissantes pour être achevées. Mon travail.

Les automatisations déclenchent automatiquement des résultats lorsqu'une action a lieu dans ClickUp

Les automatisations vous aident à mettre ces tâches en automatisation, et ClickUp a son propre système d'automatisation Automatisations pour vous aider à personnaliser ces actions comme vous le souhaitez ! Ajoutez ou modifiez automatiquement des éléments tels que le statut, l'assigné ou la priorité lorsqu'une tâche est étiquetée, assignée ou mise à jour afin d'accélérer les flux de travail.

5. Trouver une technique de gestion du temps qui fonctionne pour vous

Il n'y a pas de "taille unique" technique de gestion du temps . Il se peut même que le type de travail que vous faites n'offre pas d'assistance à toutes les techniques ! À l'autre extrémité du spectre, il est possible que votre point fort en matière de gestion du temps réside dans une combinaison de plusieurs techniques empilées les unes sur les autres.

Voici quelques-unes des techniques de gestion du temps les plus courantes à tester au cours de votre semaine de travail :

Méthode 1 : Blocage du temps Cette stratégie de gestion du temps vous permet d'accomplir une tâche à la fois en divisant votre journée de travail en blocs de temps désignés pour chaque élément ou catégorie. Ainsi, chaque activité recevra toute l'attention qu'elle mérite, au lieu de passer d'une tâche à l'autre par le biais d'un code ou de se laisser distraire !

Si vous ne connaissez pas encore cette méthode, Afficher le Calendrier dans ClickUp sera votre meilleur ami pour bloquer le temps.

Utilisez la fonction Fonctionnalité Accueil pour une analyse heure par heure de votre Calendrier quotidien ou ajoutez une vue Calendrier à n'importe quelle Liste ou Dossier pour obtenir une vue d'ensemble de vos activités pour la semaine, le mois et les mois à venir.

Utilisez le modèle de gestion de contenu ClickUp pour afficher des calendriers personnalisés sur plusieurs canaux

Méthode 2 : La technique Pomodoro

La technique Pomodoro adopte une approche abrégée du blocage du temps. Cette technique consiste à paramétrer un chronomètre de 20 à 25 minutes pour un travail ininterrompu sur une seule tâche. Une fois le chronomètre écoulé, vous êtes récompensé par une pause mentale de cinq minutes pour éviter l'épuisement !

Il ne s'agit pas seulement d'un moyen efficace de planifier votre temps - c'est aussi un rappel de faire des pauses fréquentes ! Les nombreuses fonctionnalités de suivi du temps de ClickUp peuvent vous aider à mettre en œuvre cette astuce de productivité grâce à des chronomètres intégrés qui vous permettent de surveiller le temps que vous avez passé sur des tâches spécifiques, des estimations de durée pour prévoir votre journée, et un guide complet des Extension Chrome pour tenir compte du temps passé dans d'autres fenêtres du navigateur. ⏱️

Méthode 3 : La règle des 80/20

Également appelée principe de Pareto, la règle des 80/20 part du principe que 80 % des résultats d'une tâche proviennent de 20 % seulement de l'effort qu'elle a nécessité. En définissant ces 20 %, vous pouvez maximiser votre productivité en déléguant, en minimisant, voire en éliminant les 80 % restants. Vous disposerez ainsi d'un environnement gratuit pour les activités ayant un impact plus important sur votre journée.

Télécharger ce modèle

Ce diagramme matriciel 2×2 est composé de quatre quadrants :

Le quadrant 1 représente les tâches à prévoir pour l'avenir

représente les tâches à prévoir pour l'avenir Le quadrant deux représente les tâches de première priorité

représente les tâches de première priorité Le quadrant trois représente les tâches à éliminer complètement de votre liste

représente les tâches à éliminer complètement de votre liste Le quadrant quatre représente la possibilité de déléguer des tâches à d'autres personnes

Inutile de créer votre matrice de toutes pièces ! La matrice Modèle de matrice Eisenhower par ClickUp applique automatiquement un diagramme mis en forme sur votre tableau blanc numérique. Vous isolez ainsi vos tâches importantes en un rien de temps.

Liez les tâches directement à chaque quadrant pour un accès facile, ajoutez des cartes Doc ou Web pour justifier vos choix, puis partagez facilement votre diagramme avec l'équipe. Dès lors, tout le monde a une visibilité sur les éléments urgents de la liste à faire d'un projet.

Et si vous avez besoin d'un coup de main pour paramétrer votre nouveau processus de gestion du temps, commencez par un_ modèle de suivi du temps !

6. Créer un cadre personnalisé qui s'aligne sur vos habitudes de travail

On dit que la comparaison est le voleur de joie, et votre productivité maximale suit le même principe ! Au lieu de naviguer dans votre liste de choses à faire à partir du cadre de travail de quelqu'un d'autre, créez le vôtre ! Personnaliser votre emploi du temps quotidien et vos processus personnels est l'un des secrets les mieux gardés que les personnes productives utilisent pour rester efficaces.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Views\_Animation\_1.gif Plus de 15 affichages dans ClickUp /$$$img/

Visualisez vos tâches avec plus de 15 vues dans ClickUp, y compris la Liste, le Tableau et le Calendrier

Recherchez des fonctionnalités telles que affichage de plusieurs projets dans votre plateforme de productivité pour visualiser vos tâches et vos cours d'une manière compréhensible pour vous. Qu'il s'agisse d'une liste interactive, Tableau Kanban , Diagramme de Gantt ou calendrier, il existe une infinité de méthodes pour organiser vos activités et prendre possession de votre temps.

7. Tirer parti de l'IA générative pour achever des tâches

Écoutez-nous... 🙏🏻

L'IA n'est pas là pour vous remplacer, elle est là pour augmenter la productivité et rendre votre vie professionnelle tellement plus facile !

Les progrès de l Outils d'IA n'est pas près de ralentir, et si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les ! Dans ce cas, vous ne le regretterez pas.

Il est probable que vos applications de productivité favorites aient déjà adopté l'IA telle quelle. Peut-être l'avez-vous remarquée la dernière fois que vous avez modifié le bord d'une photo ou que vous l'avez utilisée pour générer un rapport d'équipe commerciale. Quoi qu'il en soit, l'IA est votre assistant virtuel tout-en-un pour aider les personnes productives à travailler plus rapidement.

Des outils comme ClickUp AI sont faciles à aimer grâce à des centaines d'invitations intuitives et étayées par des recherches pour tous les rôles et tous les cas d'utilisation. Résumez des notes de réunion, rédigez des e-mails promotionnels, trouvez des sujets de blog axés sur le référencement, créez des plans de présentation, et bien plus encore. De plus, grâce aux fonctionnalités permettant de personnaliser, de mettre en forme, de modifier et d'améliorer vos écrits, vous ne reviendrez jamais en arrière !

8. Élaborer un forfait et créer des listes À faire

Ne pas prévoir, c'est prévoir l'échec ! Quelle que soit la taille de votre projet ou de votre tâche.

La création d'un un forfait de productivité pour votre journée de travail est la première étape de l'amélioration de votre productivité la hiérarchisation des tâches et de répartir votre temps au niveau de base. En planifiant à l'avance, vous pouvez anticiper les goulets d'étranglement, les retards ou les difficultés susceptibles d'entraver votre progression. Cela vous permet également de prévoir du temps supplémentaire pour des activités plus importantes avant qu'il ne soit trop tard !

Il n'est pas nécessaire de créer des feuilles de route détaillées pour chaque jour, mais le paramètre des objectifs de productivité vous permettront de vous aligner sur les objets immédiats de votre équipe et sur la vision à long terme de l'organisation.

Télécharger ce modèle

La mise en place d'un forfait vous encourage à prendre du recul par rapport à votre charge de travail. Cela vous permet de distribuer votre énergie plus efficacement et vous évite de vous sentir débordé ou stressé.

Des ressources telles que le Modèle de plan d'action par ClickUp peut même être copié et réutilisé chaque semaine pour faire l'inventaire des tâches importantes qui sont sur le pont, en cours ou achevées.

9. Prévoyez des pauses pour vous arrêter et réfléchir

Le philosophe John Dewey a dit un jour : "Nous n'apprenons pas par l'expérience, nous apprenons en réfléchissant sur l'expérience"

En d'autres termes, il est tout aussi important de jeter un coup d'œil en arrière que de prévoir l'avenir - à tel point qu'une étude a révélé que les employés qui passaient 15 minutes à réfléchir à leur journée étaient 23 % plus productifs au travail que ceux qui ne l'ont pas fait au cours d'une période de 10 jours.

Apprendre de vos réussites comme de vos erreurs vous permettra de maintenir votre productivité sur une trajectoire ascendante à tout moment. Les revers et les défis sont inévitables, mais les personnes très productives affichent chaque retard comme une occasion de progresser et d'éviter de commettre deux fois les mêmes erreurs.

Utilisez ce modèle de Tableau blanc ClickUp pour mieux gérer et collaborer sur vos rétros agiles

D'un point de vue personnel, vous pouvez réserver du temps à la fin de chaque journée ou au début de la semaine pour réfléchir aux astuces de productivité qui ont fonctionné et à celles qui n'ont pas fonctionné. Vous pouvez le faire en privé, en trouvant un endroit calme à l'Accueil ou au bureau pour faire le point sur votre efficacité. Mais comme pour trouver la stratégie de brainstorming parfaite, il existe plusieurs pratiques simples pour une auto-réflexion significative que vous pouvez utiliser et revisiter semaine après semaine.

Voici quelques bonnes pratiques d'autoréflexion :

Écrire vos pensées sur papier ou dans une application numérique de prise de notes pour capturer les détails et traiter vos pensées

Les diagrammes Start-Stop-Continue pour analyser vos comportements de travail et ajuster votre stratégie au besoin. Considérez-le comme votre tableau de bord personnelréunion rétrospective pour célébrer vos succès et cibler les domaines à améliorer

Mener uneanalyse SWOT personnelle pour identifier vos plus grandes forces, faiblesses, opportunités et menaces pour votre efficacité

Et bien sûr, ne sous-estimez jamais le pouvoir du bon vieux journal !

10. Déconnectez-vous de vos distractions et faites une pause

Enfin, n'oubliez pas de vous déconnecter de l'écran et de faire des pauses régulières ! Le fait d'être attentif à votre temps de pause aura un impact positif considérable sur votre productivité au travail.

Pour aborder votre travail avec une perspective nouvelle, stimulez différentes parties de votre esprit ou voyez simplement comment vous vous sentez après avoir bougé votre corps pendant quelques minutes. Sérieusement, _vous êtes-vous levé de votre chaise de bureau aujourd'hui ?

Remplir vos temps morts avec les médias sociaux ou votre service de streaming préféré peut être tentant, mais ne mènera qu'à une gratification de courte durée. Au lieu de rattraper votre telenovela favorite pendant le déjeuner, essayez de réorienter ce temps pour faire un bref tour du bloc avec un podcast, lancez la balle à votre chien ou essayez une méditation de cinq minutes.

Créez facilement des paramètres de rappel avec la commande "R" de ClickUp

Si vous oubliez souvent de vous éloigner de votre bureau jusqu'à 17 heures, planifiez vos pauses en paramétrant un rappel quotidien Rappel dans ClickUp à réinitialiser mentalement !

Donnez un coup de fouet à votre productivité au travail

Si vous cherchez à apporter des changements positifs et à long terme à votre habitudes de travail en améliorant la productivité, il ne suffit pas d'éliminer les distractions pour rester concentré.

Qui plus est, toutes les stratégies de productivité n'auront pas le même impact sur les personnes productives d'une équipe à l'autre ou entre pairs ! Il faut du temps, des essais et des erreurs, et une réflexion approfondie pour identifier les conseils qui vous conviennent. Sans parler du fait qu'il n'y a pas de limite à votre productivité sans l'aide d'un logiciel désigné pour suivre votre progression !

ClickUp est la seule plateforme de productivité suffisamment puissante pour rassembler tout votre travail à travers les applications en un seul environnement de travail collaboratif. Son riche ensemble de paramètres d'outils intégrés vous aide à prendre le contrôle de votre productivité grâce à des fonctionnalités permettant de développer vos meilleures idées, de suivre votre liste À faire, de personnaliser les processus, d'automatiser le travail de routine, et bien plus encore.

À ClickUp, tout cela se fait sans frais ! Accédez à des tonnes de fonctionnalités de productivité, à une vaste Bibliothèque de modèles et plus 1 000 intégrations lorsque vous vous inscrivez à ClickUp dès aujourd'hui .