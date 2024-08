25+ Meilleures extensions Chrome pour la productivité en 2024

Mon travail se fait-il davantage dans les navigateurs que dans les applications de bureau ?

Du blocage des distractions à la gestion de projet, vous pouvez améliorer votre expérience de navigation (et votre productivité globale !) avec l'aide de Extensions Google Chrome .

Les extensions Chrome sont des logiciels conçus pour vous offrir des fonctions supplémentaires dans votre navigateur Chrome.

À plus de 100 000 extensions Chrome disponibles, comment faire pour choisir celles qui vous aideront.. gagner du temps et des efforts ? Vous êtes au bon endroit ! J'ai compilé une collection des meilleures extensions Google Chrome pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre expérience Chrome.

C'est parti ! ⚡️

20 meilleures extensions Chrome pour la productivité

1. ClickUp Chrome Extension

Les ClickUp Chrome Extension est l'une des meilleures extensions Chrome qui place vos fonctionnalités de gestion de projet favorites dans la fenêtre de votre navigateur. Que votre travail se fasse à l'intérieur ou à l'extérieur de la plateforme ClickUp, vous gagnerez du temps et accélérerez votre flux de travail.

ClickUp est la plateforme de l'outil ultime de productivité !

Avec une seule fonctionnalité de l'extension ClickUp Google Chrome, vous êtes sur la bonne voie ! vers une productivité maximale :

Prenez des notes grâce à la modification en cours du texte dans l'applicationBloc-notes dans ClickUp* Signet d'un site et enregistrement en tant que tâche

Capture d'écran de l'ensemble de l'onglet de votre navigateur ou sélectionnez une certaine zone pour l'ajouter à une tâche ou la télécharger sur votre ordinateur

Emplacement des tâches dans l'extension et sélection pour commencer le suivi du temps

Joignez des e-mails Gmail ou Outlook à des tâches et créez des tâches à partir d'e-mails

Le bouton flottant ClickUp vous permet d'accéder rapidement au bloc-notes, aux signets, aux captures d'écran, au suivi du temps et à la création d'une tâche à partir de n'importe quelle page web

Évaluation moyenne des commentaires : 4.9/5 (100+ commentaires) Télécharger

2. OneTab

En parlant de problèmes d'onglets, OneTab peut les résoudre. Au lieu d'avoir tous ces onglets ouverts, cette extension Google Chrome les place dans une liste pratique dans une seule nouvelle page d'onglet. Ainsi, tous les liens clés que vous souhaitez utiliser sont accessibles en un seul clic.

Vous pouvez économiser jusqu'à 95 % de la mémoire de votre navigateur web car vous n'aurez pas beaucoup d'onglets ouverts.

Pas de problème, plus d'onglets. Vous restez ainsi productif et le bureau de votre ordinateur reste propre.

Évaluation moyenne des commentaires : 4.6/5 (13 000+ commentaires) Télécharger

3. Loom pour Chrome

Avec Loom, il est facile d'enregistrer des vidéos puis de les partager avec l'équipe. Cessez d'envoyer des e-mails inutiles et expliquez-vous de manière plus claire et plus complète avec une vidéo rapide. Les fonctionnalités de Loom Enregistreur d'écran de l'extension Chrome est l'extension de navigateur web idéale pour les activités en mouvement rapide et les équipes virtuelles qui souhaitent une connexion personnelle.

Curieux d'en savoir plus sur les le meilleur logiciel d'enregistrement d'écran , logiciel d'enregistrement d'écran sans filigrane et alternatives à Loom ? Vérifier Le Clip de ClickUp qui vous permet d'enregistrer votre écran directement à l'intérieur d'une tâche !

Évaluation moyenne des commentaires : 4.8/5 (10 000+ commentaires) Télécharger

4. HubSpot

L'e-mailing et la sensibilisation peuvent être l'une des tâches les plus chronophages et les plus répétitives auxquelles votre service client ou vos équipes commerciales doivent faire face. Si vous cherchez à réduire le temps de rédaction l'extension Chrome de HubSpot est une excellente solution. Vous pouvez télécharger l'extension gratuitement et obtenir un accès instantané à des documents réutilisables modèles d'e-mail réutilisables , suivi des communications, CRM pour Gmail, et équipes commerciales outils de productivité dans votre boîte de réception.

Avec plus de 900 000 utilisateurs, l'extension de HubSpot signifie moins d'e-mails, plus de résultats et une tonne de productivité en plus pour vous et votre entreprise.

Évaluation moyenne : 4.5/5 (8 000+ commentaires)

Bonus: AI Chrome Extensions ! Télécharger

5. Boîte de réception droite

Changez la façon dont vous utilisez votre compte Gmail avec l'extension de productivité Gmail Right Inbox. Right Inbox permet aux utilisateurs de passer moins de temps dans leur boîte de réception et plus de temps sur les choses qui comptent.

Avec 11 fonctionnalités au total, c'est un outil indispensable pour tout utilisateur d'e-mail.

Ces fonctionnalités comprennent :

Emails récurrents : arrêtez d'envoyer le même e-mail encore et encore

Suivi des e-mails : sachez qui ouvre vos e-mails et quand

Séquences d'e-mails : Automatisation du processus de suivi des e-mails dans votre Gmail

Mail Merge : Augmentez la taille de vos messagesde votre campagne d'e-mailing grâce à des capacités d'envoi d'e-mails en masse.

Évaluation moyenne des commentaires : 4.7/5 (12 250+ commentaires) Télécharger

6. Enregistrer dans la poche

Honnêtement, je ne sais pas comment je passerais ma journée sans Pocket. Besoin de partager quelque chose de différent ? Sauvegardez sur Pocket. Il s'est imposé comme le meilleur site de clipping web du moment, devançant Instapaper et d'autres grâce à son moteur de recommandation, son interface géniale et ses fonctionnalités communautaires.

J'enregistre tout le contenu que je veux lire plus tard grâce à l'icône de l'extension Pocket, puis je le partage plus tard avec mes amis sur les réseaux sociaux à partir de ma boîte réception.

Lorsque je navigue sur le web et que je tombe sur un contenu que je trouve intéressant, je l'enregistre dans ma boîte de réception web clipper grâce à cette extension Chrome très pratique. Le texte, le lien ou l'image apparaît alors sur mon téléphone ou ma tablette, où je peux cliquer dessus plus tard.

C'est une excellente boîte de réception web clipper pour référence, qui vous donne amplement l'occasion de revenir plus tard et de naviguer.

Évaluation moyenne des commentaires : 4.1/5 (plus de 7 500 commentaires) Télécharger

7. Grammarly pour Chrome

Oh, comme je t'aime, Grammarly, laisse-moi compter les façons !

Tu corriges tout ce que je fais de travers (et même certaines choses que je fais bien). Grammarly porte la vérification orthographique à un autre niveau, car il est capable de vérifier votre orthographe quel que soit le programme dans lequel vous vous trouvez, y compris Google Docs et WordPress, où Grammarly se révèle le plus souvent à moi.

Grâce à l'extension, Grammarly peut également corriger vos publications sur les médias sociaux, vos e-mails et tout autre contenu dans votre navigateur Chrome. En outre, c'est un correcteur orthographique pour les téléchargements sur le web, ce qui nous permet de rester sains d'esprit.

De plus, vous bénéficiez d'un correcteur orthographique et d'un correcteur grammatical sur le site web de Grammarly et vous avez votre.. Google Drive les téléchargements sont vérifiés pour tous les types de fautes de frappe.

Évaluation moyenne des commentaires : 4.5/5 (40 000+ commentaires) Télécharger

8. Momentum

Lancez cet arrière-plan à chaque nouvel onglet dans votre navigateur Chrome. Cette page web vous offrira un moment de calme avec de l'inspiration pour être plus productif. Inspirez-vous d'une image et d'une citation quotidiennes, définissez un objectif quotidien et suivez votre liste de choses à faire.

Éliminez les distractions et battez la procrastination avec un rappel de votre focus du jour sur toutes vos pages web.

Évaluation moyenne des commentaires : 4.4/5 (13 500+ commentaires) Télécharger

9. StayFocusd

StayFocusd est une extension Chrome utile qui surveille le temps que vous avez passé sur des sites spécifiques et vous donne la possibilité de bloquer les sites les plus populaires - comme Reddit, Facebook, Twitter ou d'autres sites de médias sociaux ennuyeux - pour vous permettre de rester concentré sur la tâche à accomplir.

Mais si vous souhaitez modifier vos paramètres, vous devez répondre à un défi et l'achever, ce qui rend plus difficile le retour à vos anciennes habitudes !

Évaluation moyenne des commentaires : 4.5/5 (7 000+ commentaires) Télécharger

10. Dashlane - Gestionnaire de mots de passe

L'une des extensions Google Chrome les plus utiles, Dashlane est utile lorsque vous allez sur tous les sites web et que vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe.

Le problème n'est pas votre mémoire, mais le monde dans lequel nous vivons (du moins, c'est ce que j'aime à penser). Mais le monde n'est pas si mauvais que cela, surtout lorsque l'équipe de Dashlane vient à votre rescousse pour vous éviter tout cauchemar lié à votre mot de passe. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Dashlane pour partager le mot de passe dont vous avez besoin.

Vous pouvez en savoir plus sur Dashlane et d'autres solutions dans cet article sur gestionnaires de mots de passe .

Évaluation moyenne des commentaires : 4.4/5 (1 500+ commentaires) Télécharger

11. Timewarp

Il s'agit d'une de ces extensions de navigateur qui a l'air d'une blague, mais vous réalisez ensuite qu'il s'agit exactement de la chose qui vous a manqué toute votre vie.

Semblable à StayFocusd, mais lorsque vous tapez un texte non productif, perte de temps il vous renvoie à un site plus productif, à une citation ou une image motivante, ou encore à un chronomètre qui vous indique le temps que vous avez déjà passé sur le site.

Il est temps de de faire les choses terminées et TimeWarp fait en sorte que vous ayez beaucoup de temps pour le faire.

Évaluation moyenne : 4.5/5 (200+ commentaires) Télécharger

12. Traqueur d'e-mails pour Gmail - Mailtrack

Vous êtes-vous déjà demandé si une personne avait ouvert votre e-mail ou non ? Avec Mailtrack, vous n'aurez plus à le faire.

Cette extension Chrome gratuite pour Gmail vous le montrera :

Si votre e-mail a été reçu

S'il a été ouvert

Quand il a été ouvert

Combien de fois il a été ouvert

Vous pouvez même filtrer vos e-mails en fonction de ceux qui ont été ouverts ou non. C'est une application très utile si vous gérez des clients et que vous avez besoin de savoir s'ils ont reçu votre e-mail ou non.

Évaluation moyenne des commentaires : 4.4/5 (11 000+ commentaires) Télécharger

13. RescueTime pour Chrome et Chrome OS

Oui, RescueTime surveille les sites que vous visitez sur le web, mais avec RescueTime, vous décidez quels sites sont productifs ou non grâce à des suggestions sur ce qui constitue un site web "productif" (pas de tricherie, voyons).

À la fin de la journée ou de la semaine, l'outil vous donnera un score de productivité qui permettra aux propriétaires d'entreprises de savoir combien de temps ils ont passé sur des sites Web productifs par rapport à ceux qui ne le sont pas. Cet outil est indispensable à tout entrepreneur sérieux !

Évaluation moyenne : 4.1/5 (200+ commentaires) Télécharger

14. Forêt : rester concentré, être présent

Le populaire outil de productivité est également disponible sur le Chrome web store.

Forest vous aide mettre de côté des blocs de temps pour faire le travail sur votre liste de tâches sans bouger ni céder à vos pulsions de procrastination. L'objectif dans cette extension Chrome de liste de tâches est de faire pousser un arbre en restant concentré sur une tâche à la fois, sans aller sur les sites de votre liste noire.

Average Review Rating : 4/5 (900+ commentaires) Télécharger

15. Prendre entièrement des captures d'écran de pages Web - FireShot

Fireshot est un autre incontournable de votre arsenal d'extensions. Tout le monde sait à quel point la fonctionnalité de capture d'écran est utile sur les appareils mobiles. Fireshot apporte cette fonction à votre bureau. Vous pouvez prendre des captures d'écran pleine page ou sélectionner une section à capturer en quelques secondes.

Vous voyez une recette qui vous plaît sur un site ? Faites-en une capture d'écran. Vous avez besoin d'une capture d'écran d'une donnée trouvée sur Internet ? Faites une capture d'écran. Vous avez trouvé un t-shirt sympa que vous voulez acheter, mais vous avez besoin d'un deuxième avis ? Faites une capture d'écran.

Fireshot vous permet de capturer, modifier et enregistrer vos captures d'écran au format PDF, JPEG, GIF et PNG. Vous pouvez même les ajouter directement à votre OneNote ou à votre bloc-notes. Tous ces fichiers seront stockés localement et vous pourrez même les utiliser hors ligne !

Évaluation moyenne des commentaires : 4.9/5 (32 000+ commentaires) Télécharger

16. Marinara : Pomodoro® Assistant

C'est l'extension Chrome parfaite dans le Chrome web store pour rester sur la tâche tout en trouvant le temps de faire des pauses.

L'extension Technique Pomodoro est une technique de technique de gestion du temps qui permet de concentrer votre travail sur des intervalles de temps spécifiques et de vous accorder ensuite du temps pour vous reposer.

Un Pomodoro dure généralement 25 minutes, suivies d'une pause de trois à cinq minutes. Ensuite, après quelques Pomodoros supplémentaires, vous bénéficiez de tailles de pause plus étendues, généralement de 15 à 30 minutes.

L'utilisation de cette extension de navigateur Pomodoro vous permet de suivre vos Pomodoros directement sur votre navigateur Chrome sans utiliser d'outil de suivi du temps supplémentaire.

Recevez des notifications sur votre navigateur ou au sein du bureau.

Évaluation moyenne : 4.9/5 (1 000+ commentaires) Télécharger

17. MightyText - SMS depuis le PC & Texte depuis l'ordinateur

D'accord, celle-ci est réservée aux utilisateurs d'Android, mais elle pourrait changer la donne. Avec MightyText, les messages texte arrivent dans votre navigateur, ce qui vous évite de sortir votre téléphone et de cliquer sur le bouton Accueil à chaque fois qu'il sonne.

Cela vous fera gagner beaucoup de temps. Vous pourriez facilement former une relation amour/haine avec ce système, car parfois vous préféreriez ne pas recevoir de messages du tout, d'autant plus que nous vivons dans une société de la surcharge de notifications des médias sociaux .

Avec l'application MightyText, vous pouvez désactiver cette fonction. Bien entendu, vous devrez également installer l'application web sur votre téléphone.

Évaluation moyenne : 4.1/5 (plus de 8 800 commentaires) Télécharger

18. Hunter - Extension de recherche d'e-mails

Si vous êtes comme moi, cela signifie que vous détestez devoir parcourir les sites web pour trouver l'adresse e-mail de l'assistance ou d'un service spécifique.

L'application Hunter résout ce problème en parcourant le site web à la recherche d'adresses e-mail et en renvoyant tous les résultats en quelques secondes avec un nom, une adresse e-mail et un service. Cliquez ensuite sur l'icône de l'extension dans votre navigateur Chrome, et vous avez tout ce qu'il vous faut.

Mieux encore, ils le font gratuitement et par le biais de l'extension. D'autres services facturent des centaines d'euros pour faire la même chose à partir de leur site web !

Vous pouvez également utiliser L'outil de recherche d'e-mails d'UpLead .

Évaluation moyenne des commentaires : 4.9/5 (12 000+ commentaires) Télécharger

19. Clockify Suivi du temps

Le suivi du temps devient de plus en plus populaire à mesure que les gens s'essaient au freelancing au lieu d'un travail de 9 à 5.

Les propriétaires d'entreprises peuvent utiliser le suivi du temps Clockify pour générer des relevés de temps gratuitement. Clockify dispose également d'une application mobile, et mieux encore, ils s'intègrent parfaitement à ClickUp. Par conséquent, les propriétaires d'entreprises ne feront face à aucune frustration en essayant de se souvenir du nombre d'heures qu'ils devraient facturer à un client !

Évaluation moyenne des commentaires : 4/5 (100+ commentaires) Télécharger

20. Ghostery - Bloqueur de publicité pour la confidentialité

Prenez le contrôle de vos données et des publicités avec cette extension Chrome Adblock. Cette extension Adblock vous permet de naviguer plus rapidement car les traqueurs dans les publicités sont pris en charge.

Comme Ublock Origin et Mercury reader, Ghostery réduit l'encombrement tel qu'un pop-up ou un logiciel malveillant pendant la navigation pour minimiser votre frustration.

Cet Adblock vous permet de décider si vous voulez bloquer les traqueurs dans les publicités sur tous les sites web ou les mettre sur liste blanche. Après cela, c'est vous qui décidez. Votre navigation sera également anonyme afin de répondre à toute préoccupation en matière de confidentialité.

Évaluation moyenne : 4.6/5 (13 000+ commentaires) Télécharger

21. Win The Day

Cette extension Chrome gratuite fait partie des traqueur d'habitudes le traqueur d'habitudes, c'est en partie un fixeur d'objectifs. Vous fixez une échéance pour votre objectif, d'un jour à 13 semaines, puis vous suivez votre progression.

Vous pouvez également suivre et vérifier vos activités quotidiennes pour former de meilleures habitudes - comme faire du travail, écrire ou pratiquer une nouvelle langue.

L'icône d'une extension Chrome est un endroit idéal pour vos objectifs, car elle se trouve précisément là lorsque vous ouvrez votre écran pour commencer votre travail de la journée.

Bonus : l'application Web bloque également les sites qui vous distraient le plus pour que vous puissiez vous mettre au travail.

Évaluation moyenne des commentaires : 4/5 (40+ commentaires) Télécharger

22. Noisli

L'extension Noisli a gagné en popularité grâce à un principe prometteur : créer un bruit de fond que vous souhaitez entendre (et non pas déterminé par un café aléatoire) ! Il propose différentes combinaisons de bruits pour la lecture, l'écriture ou la concentration.

Associez-le à un chronomètre de productivité et vous obtiendrez le compagnon sonore idéal pour votre journée.

Évaluation moyenne des commentaires : 4/5 (800+ commentaires) Télécharger

23. Gestionnaire d'onglets Workona

Ne perdez plus d'articles au cimetière virtuel à cause d'une surcharge d'onglets dans Chrome !

Cette extension Google Chrome est faite pour vous si vous ne voyez plus ce qu'est un seul onglet tant il y en a 36 entassés dans une seule fenêtre Chrome.

Workona vous permet de regrouper les onglets Chrome apparentés dans des tableaux de bord (environnements de travail) distincts, afin que vous puissiez confortablement passer de l'un à l'autre. Un système de gestion des onglets vous aide à vous concentrer sur la tâche à accomplir sans avoir à fermer et rouvrir les onglets chaque jour.

C'est parfait pour ceux qui travaillent sur plusieurs projets simultanément. Ces environnements de travail flexibles s'adaptent à l'évolution de votre projet !

Évaluation moyenne des commentaires : 5/5 (plus de 2 500 commentaires) Télécharger

24. Cite This For Me - Web Citer

Nous sommes en 2005, et vous êtes à deux doigts d'abandonner votre travail de recherche... même si vous savez que vous ne pourrez pas achever votre travail sans les citations requises. Quelques heures (et cris) plus tard, une liste de références complète a été achevée !

Sauf qu'il semble que vous ayez mis en forme en style APA, et non en style MLA. 🥲

Aujourd'hui, vous pouvez créer automatiquement des citations en quelques secondes ! Cliquez sur l'icône Cite This For Me pour copier et coller le style souhaité dans votre contenu ou l'enregistrer dans votre bibliographie en ligne pour plus tard.

Évaluation moyenne : 4.9/5 (500+ commentaires) Télécharger

25. Clean Master - Nettoyeur de cache Chrome

à faire déjà

Le premier mensonge que j'ai raconté aux informaticiens qui me demandaient : " avez-vous vidé votre cache ? " Lorsque l'on me choisit (virtuellement) pour subir les foudres d'un internet lent, je m'affole et refuse de croire qu'il s'agit de quelque chose de simple comme... effacer une mémoire cache .

La mémoire cache est l'endroit où le navigateur conserve les éléments téléchargés sur votre disque dur, ce qui ralentit votre visite des sites.

Cette extension Chrome efface le cache en vidant les données, de sorte que la prochaine fois que vous visiterez un site, les images et la mise en forme seront nouvellement téléchargées.

Le deuxième mensonge que j'ai dit aux services informatiques est : "Je m'en souviendrai la prochaine fois !"

Évaluation moyenne des commentaires : 5/5 (2 700+ commentaires) Télécharger

26. Scribe - Gestion des connaissances

Vous créez beaucoup de documentation pour vos employés, vos coéquipiers ou vos clients ? La création de vidéos ou la participation à une visioconférence pour présenter un processus vous prend trop de temps ? Scribe crée ces guides pour vous. Il capture vos clics de souris et vos frappes de touches pendant que vous achevez un processus, puis les transforme en guide pratique - avec étapes et captures d'écran.

Les guides sont créés instantanément et prêts à être partagés, ou ils peuvent être modifiés pour ajouter ou supprimer des étapes, ajouter des notes supplémentaires, expurger des informations sensibles, etc.

L'application est disponible sous forme d'extension pour le navigateur Chrome ou d'application bureau.

Évaluation moyenne des commentaires : 5/5 (100+ commentaires) Télécharger

Ce que vous ajoutez à votre navigateur est important

J'espère que cette liste vous a aidé à affiner votre recherche des meilleures extensions Chrome pour la productivité qui vous feront gagner du temps et des efforts. Si vous vous demandez quelle extension essayer en premier, je vous recommande l'extension ClickUp Chrome ! Vous obtiendrez des fonctionnalités populaires de la Plateforme ClickUp sur l'ensemble de votre expérience web :

Notes illimitées

Convertir les notes en tâches

Joindre des e-mails aux tâches et créer des tâches à partir d'e-mails

Enregistrez des sites web pour plus tard en un seul clic

Suivi du temps et plus encore

Téléchargez le L'extension Chrome ClickUp aujourd'hui, et bonne mise au point ! 💡