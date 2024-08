12 modèles de productivité gratuits dans Excel et ClickUp

Être productif est plus difficile que jamais, que l'on travaille dans un bureau ou à distance. Avec toutes les distractions qui vous entourent, il peut être difficile de savoir comment donner la priorité à votre travail . 😵‍💫

Une façon de faire les choses plus efficacement est d'avoir un plan de productivité . Avant d'ajouter "Apprendre à créer un plan de productivité" à votre liste de tâches qui ne cesse de s'allonger, pensez à utiliser un modèle gratuit. Que ce soit pour le travail ou la vie privée, c'est un excellent moyen d'améliorer votre flux de travail et votre gestion des tâches.

Il n'a jamais été aussi facile de faire avancer les choses et d'améliorer la productivité personnelle et collective en utilisant les bons modèles de productivité, un outil d'aide à la décision d'outils utiles et des modèles gratuits pour Notion, Excel et ClickUp. 📋

Qu'est-ce qu'un modèle de productivité ?

Un modèle de productivité est un moyen de définir un cadre pour ce qui doit être fait, qui est responsable de quoi, les délais du projet, et comment le travail d'une personne affecte le flux de travail global.

Ce document devrait stimuler la productivité en fournissant toutes les informations pertinentes pour atteindre les objectifs fixés et réaliser les tâches à accomplir. Tout le monde est constamment à la recherche de la meilleure astuces de productivité et le dernier outils de productivité -mais collaboration en temps réel et les applications de gestion de la productivité, comme ClickUp, sont un excellent moyen d'en faire plus en moins de temps.

ClickUp Docs permet le formatage riche et les commandes slash dans ClickUp Docs commandes de barre oblique pour travailler plus efficacement

C'est pourquoi ces ressources gratuites en Excel et ClickUp sont si utiles pour s'attaquer à vos tâches les plus importantes. Elles vous offrent les cadres adéquats pour intégrer votre planificateur de productivité, votre tâches quotidiennes et listes de tâches de gestion du temps et votre approche personnelle du travail.

Grâce à des modèles de flux de travail prédéfinis et personnalisables, vous pouvez les appliquer à des projets spécifiques, à des équipes ou à l'ensemble de votre organisation. Les membres de l'équipe peuvent également utiliser des modèles de planificateurs personnels pour se concentrer sur leur propre productivité.

Ces modèles leur permettent d'identifier leurs retards, les tâches qu'ils peuvent automatiser et éliminer, et les moyens de rationaliser la gestion des tâches quotidiennes.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de productivité ?

La plupart des systèmes de productivité commencent par une idée sur papier. Un chef d'entreprise ou un responsable opérationnel se fixe des objectifs pour lui-même, pour l'entreprise ou pour une équipe, telle qu'un groupe de travail feuille de route d'un produit et la planification de la productivité entre en jeu.

Mais cela ne suffit pas pour gérer un projet jusqu'à son terme. À partir de ce moment, vous avez besoin d'un modèle personnalisable pour superviser chaque étape du plan et suivre les progrès accomplis. Un modèle efficace doit comprendre

Des moyens simples et flexibles de hiérarchiser les tâches en fonction de votre propre flux de travail

Des fonctions d'édition, de rédaction et d'organisation collaboratives pour travailler ensemble sur des documents

Des formats permettant de personnaliser les champs de saisie des données afin d'adapter un modèle à votre stratégie actuelle

Des zones pour rédiger des notes, suivre les réunions ou les tâches dans un calendrier et organiser votre processus

Un cadre qui s'aligne sur les besoins de votre entreprise (comme votre budget, la taille de votre équipe, vos projets, etc.)

Une intégration avec les logiciels utilisés par votre équipe, par exemple un logiciel de gestion des ressources humainesCRM ou un diagramme de Gantt pourcalendrier de projet* Outils de gestion de projet AI pour résumer, éditer et vous aider à rédiger du contenu dans le cadre de votre rôle spécifique

Utilisez ClickUp AI pour rédiger plus rapidement et peaufiner vos textes, vos réponses aux courriels et plus encore

12 modèles de productivité pour optimiser les flux de travail en 2024

Maintenir des niveaux de productivité élevés est un défi dans toutes les entreprises et tous les secteurs. C'est pourquoi tant de chefs d'entreprise et de responsables opérationnels investissent dans des apps et des modèles de productivité.

Mais tous les modèles ne sont pas conçus pour faire la même chose.

Heureusement, nous avons fait le travail pour vous en vous proposant 12 de nos modèles de productivité gratuits préférés, accompagnés d'explications sur leur contenu et sur la manière de les utiliser pour accroître votre productivité, celle de votre équipe et celle de votre organisation.

Soyons productifs ! ✅

1. Modèle de productivité personnelle par ClickUp

Modèle de productivité personnelle par ClickUp

Dans n'importe quel emploi, la productivité personnelle fait une énorme différence dans nos performances au travail, dans nos chances d'être promus, dans nos revenus et dans notre satisfaction personnelle et professionnelle.

En même temps, si vous voulez faire les choses de manière cohérente et garder un peu de bon sens dans votre vie, alors l'autodiscipline est essentielle aussi. C'est pourquoi cette Modèle de productivité personnelle par ClickUp est un excellent point de départ.

Téléchargez ce modèle de planification gratuit pour suivre facilement vos objectifs personnels ou professionnels. Il vous permettra de consacrer votre énergie à l'accomplissement des choses au lieu de perdre du temps à tout noter.

Créez et atteignez des objectifs ou ajoutez des notes détaillées à vos tâches de manière plus efficace, même en tant qu'outil de suivi des habitudes. Considérez-le comme un bullet journal personnel que vous pouvez intégrer à ClickUp. Télécharger ce modèle

2. Modèle de rapport de productivité personnelle par ClickUp

Modèle de rapport de productivité personnelle par ClickUp

Gardez vos responsabilités avec ce modèle de rapport de productivité personnelle Modèle de rapport de productivité personnelle par ClickUp pour avoir un aperçu de tous les détails de vos tâches.

La productivité est un jeu d'actions et de conséquences. Si vous parvenez à gérer votre temps plus efficacement, vous pourrez accomplir davantage de choses.

Il est plus facile de mesurer l'impact de votre travail sur votre équipe ou vos clients lorsque vous pouvez en décomposer les éléments en mesures traçables, comme une sorte de carte thermique de la productivité pour votre équipe éléments d'action .

Vous pouvez désormais le faire grâce à ce modèle de rapport de productivité déjà intégré à ClickUp, qui vous permet de rendre compte de vos actions, de vos résultats et des tâches accomplies par rapport à vos listes de tâches. Télécharger ce modèle

3. Utilisation de ClickUp pour la productivité Modèle de ClickUp

Utilisation de ClickUp pour le modèle de productivité de ClickUp

ClickUp est équipé pour d'innombrables cas d'utilisation de la productivité, secteurs d'activité, types de projets et rôles professionnels. En tirer le meilleur parti vous aidera à équilibrer vos multiples responsabilités, mais vous devez vous assurer que rien n'est laissé de côté.

Avec l'outil Utilisation de ClickUp pour le modèle de productivité vous pouvez suivre et gérer les charges de travail, les tâches, les listes de choses à faire et votre combinaison d'objectifs à court, moyen et long terme.

Soyons honnêtes : il existe une multitude d'applications et de modèles de planification de la productivité, mais n'est-il pas utile d'optimiser l'utilisation que vous en ferez ? C'est ce qui rend cette ressource ClickUp si géniale, car elle vous apprend à créer un espace au sein de la plateforme et à l'utiliser pour tout organiser.

Vous n'êtes pas seul dans cette aventure ! Télécharger ce modèle

4. Kwik Productivity Template par ClickUp

Kwik Productivity Template par ClickUp

Télécharger le Modèle de productivité ClickUp Kwik pour intégrer "Kwik Productivity" de Jim Kwik à ClickUp.

Jim Kwik est l'auteur du best-seller mondial Limitless. Il est également l'un des principaux experts et coachs en matière de productivité depuis 30 ans.

Les stratégies de coaching de Kwik ont eu un impact positif sur certaines des organisations les plus importantes et les plus prospères, telles que Google, Nike, l'université de Harvard et l'US Air Force. Il a formé des athlètes de haut niveau, des PDG et des célébrités.

Bonus: Toute personne téléchargeant ce modèle recevra un code exclusif lui permettant de bénéficier d'une remise de 20 % sur l'un de ses cours phares d'apprentissage accéléré. Télécharger ce modèle

5. Marc Andreessen Productivity Template by ClickUp

Modèle de productivité de Marc Andreessen par ClickUp

Dévoilez quelques-uns des secrets de la productivité avec le modèle de productivité de Marc Andreen Modèle de productivité de Marc Andreessen par ClickUp .

ClickUp a transformé le système de productivité de Marc Andreessen en un modèle que vous pouvez utiliser dans votre travail et qui s'intègre parfaitement aux nombreux outils et fonctionnalités de ClickUp une fois qu'il est ajouté à votre espace de travail.

Marc Andreessen est l'un des entrepreneurs et investisseurs en série les plus prospères au monde et l'un des cofondateurs d'Andreessen Horowitz (a16z). Cette société de capital-risque est responsable des investissements dans les choses que la plupart d'entre nous utilisent en ligne tous les jours, comme Facebook, Twitter, GitHub et bien d'autres.

Si vous êtes manager, vous passez probablement une grande partie de votre journée à superviser l'attribution des tâches et à donner un retour d'information sur les projets, comme Andreessen. L'utilisation d'un modèle de plan de projet tel que celui-ci, est un moyen efficace d'assigner des tâches et d'introduire un plan de travail hiérarchisation des projets qui facilitera la gestion des membres de l'équipe et des indépendants. Télécharger ce modèle

6. Modèle de plan d'action par ClickUp

Modèle de plan d'action par ClickUp

Avoir un plan d'action, c'est se projeter dans l'avenir.

Dressez la liste des tâches à accomplir pour atteindre vos objectifs à l'aide du plan d'action Modèle de plan d'action par ClickUp . Créez un chemin personnalisable vers vos objectifs finaux et suivez vos progrès au fur et à mesure que vous les atteignez.

Pour les équipes, utilisez le modèle avec Tableaux blancs ClickUp pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde lorsque vous commencez à tout planifier. Vous pouvez collaborer avec les membres de l'équipe pour suivre l'ensemble d'un projet ou égayer votre liste de tâches grâce à un tableau interactif et coloré où vous pouvez facilement ajouter des tâches provenant de différentes listes ou dossiers.

La planification du prochain projet d'envergure est désormais plus facile. Télécharger ce modèle

7. Modèle de matrice des priorités par ClickUp

Modèle de matrice des priorités par ClickUp

Il est important d'établir des priorités, mais comment s'y tenir une fois qu'elles ont été définies ? Il est facile de se laisser submerger par le nombre d'éléments de sa liste et de s'attaquer à des tâches au hasard.

Heureusement, nous avons une solution pour y remédier : l'application Modèle de matrice des priorités par ClickUp . Utilisez ce modèle pour identifier, organiser et visualiser les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence.

Ainsi, votre équipe se concentre d'abord sur les tâches les plus critiques afin que tout le monde reste productif. Ajoutez ce modèle à votre espace de travail ClickUp et commencez à hiérarchiser vos tâches pour des listes de tâches plus efficaces. Télécharger ce modèle

8. Modèle de progrès hebdomadaire par ClickUp

Modèle de progression hebdomadaire par ClickUp

Avec ce modèle Modèle de progression hebdomadaire par ClickUp grâce à ce modèle, vous pouvez voir l'état général de votre équipe ainsi que les progrès réalisés par semaine. Vous préférez utiliser des calendriers ? Il est facile de visualiser ces tâches dans le calendrier de ClickUp et dans de nombreuses autres vues de la plateforme.

Lorsque les responsables peuvent voir comment chacun progresse, les projets se déroulent plus facilement. Cela permet non seulement d'améliorer la responsabilisation, mais aussi de maintenir la motivation de chacun.

Les membres de l'équipe peuvent également identifier facilement les goulets d'étranglement au cours de la semaine et accéder aux détails importants pour savoir ce qu'il faut faire. En tant que responsable, vous pouvez prendre des mesures pour éliminer ces goulets d'étranglement ou fournir davantage de ressources et d'outils pour aider votre équipe à les surmonter. Télécharger ce modèle

9. Modèle de planificateur journalier Excel par Vertex42

via Sommet42 Le fait de pouvoir voir ce que vous faites d'un jour à l'autre réduit une partie de la charge mentale que représente le fait de se souvenir de chaque tâche.

Ce modèle quotidien gratuit est un modèle simple à imprimer qui vous permettra de dresser votre liste de tâches quotidiennes et de la consulter facilement. Pour ceux d'entre nous qui ont besoin de s'éloigner de leur écran pour rester productifs et concentrés, il est utile de disposer d'un guide physique en plus du logiciel de planification de la productivité. Télécharger ce modèle

10. Modèle Excel de liste quotidienne des choses à faire par Spreadsheet123

via Feuille de calcul123 Spreadsheet123 est un autre fournisseur de guides et de modèles de productivité pour Excel. Si la galerie de modèles de Microsoft correspond davantage à votre stratégie, ce téléchargement gratuit vous conviendra parfaitement.

Téléchargez et imprimez ce modèle gratuit de planificateur de productivité si vous souhaitez visualiser vos tâches par jour et vos responsabilités, en particulier si elles sont distinctes des tâches quotidiennes et des éléments réalisables. Télécharger ce modèle

11. Modèle de suivi des habitudes de Notion

Via Notion

Il y a beaucoup de modèles gratuits de Notion à parcourir - et beaucoup de modèles moins gratuits aussi. Mais ce modèle de suivi des habitudes est une ressource gratuite qui permet de créer une liste de contrôle détaillée de vos habitudes et de vérifier si vous les respectez. Télécharger ce modèle

12. Modèle de planificateur de projet Notion

Via Notion

Si vous cherchez des modèles de Notion spécifiquement pour rester productif dans la planification de vos projets, nous avons trouvé celui qu'il vous faut. Les modèles de Notion sont créés en interne et en externe, et celui-ci a été créé par la Cajun Koi Academy.

C'est une option idéale pour organiser des projets personnels ou des sprints de travail. Ainsi, que vous soyez une équipe de plusieurs personnes ou une équipe d'une seule personne, ce modèle de Notion pourrait vous être utile. Télécharger ce modèle

Améliorez votre productivité avec les modèles ClickUp

La productivité est un défi auquel tout le monde est confronté. Que vous soyez un nouveau représentant en développement des ventes ou le PDG d'une entreprise multimilliardaire, nous disposons tous de 24 heures par jour et nous jonglons tous avec de multiples tâches concurrentes, des listes et des objectifs personnels et professionnels. 🤹

Les outils de productivité et les modèles facilitent la gestion de ces tâches et actions concurrentes. Nous avons créé et sourcé ces modèles pour vous aider à relever vos défis de productivité personnelle, professionnelle et d'équipe.

Pour ceux qui utilisent déjà ClickUp, la plupart de ces modèles peuvent être utilisés directement dans la plateforme, ainsi que de nombreux outils et fonctionnalités ClickUp, afin de dynamiser vos flux de travail.

Êtes-vous prêt à élever votre productivité à de nouveaux niveaux ? Combinez les modèles de productivité avec une puissante application de productivité tout-en-un : Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui . 🏆