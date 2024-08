Commandes Slash : Améliorer la fonctionnalité et l'engagement des utilisateurs

Vous êtes-vous déjà demandé si le temps que vous consacrez à votre travail se traduisait par quelque chose de tangible ?

Vous serez surpris de savoir combien de temps et d'énergie vous consacrez au travail sur le travail ! Plus de la moitié de votre journée est probablement consacrée à des activités liées aux tâches plutôt qu'aux tâches elles-mêmes.

Si vous vous posez encore la question, nous parlons ici de "travail" non productif, comme répondre à des e-mails ou à des messages, demander des contributions, assister à des réunions, attendre des approbations ou des réactions, rechercher des documents, des données ou des fichiers... Vous avez compris l'essentiel.

Cela vaut non seulement pour vous, mais aussi pour les utilisateurs de votre application ou de votre produit. Heureusement, les commandes slash peuvent simplifier les tâches et les réduire à quelques frappes ou clics. Voici un aperçu détaillé de cette fonctionnalité qui permet de gagner du temps et de la manière dont vous pouvez l'utiliser pour améliorer l'engagement des utilisateurs de votre produit !

Qu'est-ce que les commandes slash?

Nous avons tous des raccourcis clavier que nous utilisons régulièrement pour gagner du temps. Par exemple, il y a les basiques Ctrl/Cmd + S pour enregistrer un fichier, Ctrl/Cmd + C et V pour copier et coller des éléments, etc.

Les commandes slash, c'est un peu la même chose, mais en mieux. Vous les avez probablement déjà utilisées dans des applications comme Slack.

Les commandes slash sont des raccourcis qui commencent par une barre oblique ("/"). Lorsqu'elles sont abrégées par un mot-clé ou une action, elles indiquent à la plateforme d'exécuter une fonction (ou un ensemble de paramètres). Mon travail est le secret d'un utilisateur chevronné pour travailler plus rapidement.

Avantages de l'interactivité par l'intégration des commandes slash

Les commandes slash sont assez courantes dans les applications de messagerie, les plateformes de médias sociaux et les outils de collaboration. Nous les aimons parce qu'elles nous permettent de gagner du temps et d'économiser des efforts. Voici quelques raisons pour lesquelles vous devriez les essayer :

Action rapide

Les commandes slash réduisent les saisies de l'utilisateur à quelques pressions ou clics. Les utilisateurs n'ont plus besoin de développer et de parcourir chaque option de menu pour trouver et exécuter une commande. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'entrer la barre oblique suivie de la commande dans le champ de saisie et la plateforme fera le reste.

Ainsi, qu'ils souhaitent taper un message de réponse, assigner une tâche à quelqu'un, définir un rappel ou autre, ils peuvent le faire instantanément et de manière transparente avec un minimum d'effort.

Raccourcis clavier

Une commande slash est comme un outil d'amélioration des processus pour les flux de travail centrés sur le clavier. Il permet aux utilisateurs d'accéder à la quasi-totalité des fonctionnalités de la plateforme et d'interagir avec elle avec un minimum de saisie de la part de l'utilisateur.

Elle est particulièrement pratique pour les utilisateurs chevronnés qui préfèrent les interfaces textuelles, plus confortables, plus naturelles et plus pratiques qu'une souris. Cela ne veut pas dire que ces commandes sont entièrement textuelles : certaines sont hybrides et assistent la saisie à la souris. De cette façon, vous pouvez offrir une certaine flexibilité en fonction des préférences de l'utilisateur.

Réduction de la charge cognitive

générez différents formulaires et formes de contenu avec la fonctionnalité de commande slash de ClickUp AI_

Les commandes slash sont le nec plus ultra en matière d'écriture outils de productivité ; ils empêchent les utilisateurs de se sentir dépassés en réduisant la charge cognitive liée à une tâche.

Plutôt que de mémoriser la navigation sur la plateforme ou de garder l'onglet sur divers boutons ou icônes, les utilisateurs peuvent simplement se souvenir d'un ensemble fixe de commandes pour l'action répétitive. L'encombrement de l'interface est également éliminé en rendant ces commandes plus intuitives.

Comme il s'agit souvent de commandes globales, il suffit de saisir le caractère slash pour afficher une série d'actions ou de réponses. Cette méthode claire et cohérente de déclenchement d'une action libère la bande passante mentale pour un travail plus complexe.

Consistance entre les plates-formes

Tout comme Ctrl + S est une commande universelle pour "Enregistrer", vous disposez également de commandes globales pour différentes plates-formes et applications. Une fois que les utilisateurs se sont familiarisés avec la syntaxe générale, ils peuvent utiliser les mêmes commandes slash dans plusieurs applications afin de rationaliser et d'accélérer leur travail.

Ces commandes d'application réduisent également la courbe d'apprentissage lors de l'adoption d'une nouvelle solution logicielle ou d'une nouvelle plateforme, ce qui vous aidera à améliorer l'utilisation et l'adoption.

Collaboration plus rapide

Les commandes slash sont une fonctionnalité clé de la plupart des plateformes de communication qui offrent une assistance le travail collaboratif . Ils rationalisent les communications et l'exécution des tâches dans les environnements de travail partagés.

Une telle base de collaboration permet aux équipes de lancer plus facilement une action spécifique, de partager des données, de récupérer des informations, d'assigner des tâches, d'accéder à des ressources partagées, d'émettre des rappels, etc.

La nature directe et standardisée des commandes slash aide les utilisateurs à travailler rapidement, efficacement et en temps réel pour rationaliser le travail collectif.

Automatisation et intégration

D'une certaine manière, une commande slash est un message ou une l'automatisation d'un document stratégie. Un processus comportant plusieurs étapes est réduit à une barre oblique et à une commande. Ces commandes peuvent déclencher d'autres flux de travail automatisés et créer une réaction en chaîne qui assiste l'objectif général.

En outre, les applications qui assistent les commandes slash peuvent s'intégrer à d'autres plateformes compatibles afin d'étendre leurs fonctions et leurs possibilités d'application. Cela favorise l'interopérabilité entre différents services ou environnements où vous pouvez utiliser des syntaxes standard ou cohérentes pour exécuter ou achever une tâche.

Amélioration de l'accessibilité

Les commandes slash améliorent l'accessibilité car elles constituent une alternative aux interfaces graphiques. Cette disposition textuelle peut être un atout pour les utilisateurs chevronnés qui préfèrent les interactions au clavier. Dans le même temps, elle rend la plateforme numérique accessible aux personnes ayant des exigences d'accessibilité spécifiques liées à l'utilisation d'une souris ou d'une interface graphique.

La normalisation des commandes slash les rend également plus prévisibles et rationalisées, même pour les nouveaux utilisateurs qui n'ont pas encore exploré toutes les facettes de l'application. En outre, la simplicité et la cohérence des commandes slash les rendent accessibles à tous les utilisateurs, indépendamment de leur bagage technique et de leurs autres capacités.

L'espace pour la personnalisation

La standardisation de la fonctionnalité des commandes slash globales les rend utiles dans presque tous les paramètres. Cependant, un autre atout de cette fonctionnalité réside dans ses capacités de personnalisation. Vous pouvez créer des commandes slash pour les besoins spécifiques de votre application et adapter les flux de travail ou les expériences numériques globales.

Créez des commandes slash personnalisées et incorporez-les à la plateforme et aux services intégrés. Celles-ci sont stockées dans une bibliothèque modifiable de commandes slash et d'une brève description de leur rôle.

Vous pouvez également envisager de rendre certaines fonctions de commandes slash personnalisées accessibles à certains utilisateurs afin qu'ils puissent les adapter. Cette capacité à adapter les outils et les flux de travail en fonction des besoins spécifiques de l'utilisateur est essentielle styles de travail spécifiques accélère la productivité et permet à vos utilisateurs d'en faire plus en moins de temps.

Tips, Tricks, & Best Practices for Slash Commands Implementation (Conseils, astuces et bonnes pratiques pour la mise en œuvre des commandes slash)

Maintenant que vous comprenez les avantages des commandes slash pour votre application, examinons quelques bonnes pratiques pour les mettre en œuvre. Ces pratiques sont les suivantes :

Syntaxe mémorable : Utilisez une syntaxe simple, facile à mémoriser et intuitive lors de la conception des commandes slash. En faisant cela, vous améliorez leur valeur de mémorisation et leur taux d'adoption

: Utilisez une syntaxe simple, facile à mémoriser et intuitive lors de la conception des commandes slash. En faisant cela, vous améliorez leur valeur de mémorisation et leur taux d'adoption Modéliser la réussite : Envisagez de créer un modèle tout en l'ajoutant à votre application ou plateforme logicielle pour les fonctions générales pour lesquelles des commandes slash sont déjà présentes. Cela favorisera la familiarité et l'adoption des commandes slash

: Envisagez de créer un modèle tout en l'ajoutant à votre application ou plateforme logicielle pour les fonctions générales pour lesquelles des commandes slash sont déjà présentes. Cela favorisera la familiarité et l'adoption des commandes slash Documentez tout : Proposez une documentation claire et complète pour la liste des commandes slash. Incorporez des cas d'utilisation, des descripteurs et des explications dans cette bibliothèque pour montrer comment les utilisateurs peuvent tirer parti de ces commandes slash

: Proposez une documentation claire et complète pour la liste des commandes slash. Incorporez des cas d'utilisation, des descripteurs et des explications dans cette bibliothèque pour montrer comment les utilisateurs peuvent tirer parti de ces commandes slash Mettre en place un contrôle d'accès : Introduisez un contrôle d'accès pour gérer (ou permettre aux utilisateurs de gérer) l'accès à des commandes slash spécifiques en fonction du rôle et des permissions de l'utilisateur. Grâce à ce mécanisme, seules les personnes autorisées peuvent exécuter certaines fonctions

: Introduisez un contrôle d'accès pour gérer (ou permettre aux utilisateurs de gérer) l'accès à des commandes slash spécifiques en fonction du rôle et des permissions de l'utilisateur. Grâce à ce mécanisme, seules les personnes autorisées peuvent exécuter certaines fonctions Les normaliser : Rendez les commandes slash cohérentes sur l'ensemble de la plateforme. De même, intégrez la fonction de commande slash dans l'ensemble de l'application pour introduire une cohérence dans l'interface utilisateur et l'interface utilisateur

: Rendez les commandes slash cohérentes sur l'ensemble de la plateforme. De même, intégrez la fonction de commande slash dans l'ensemble de l'application pour introduire une cohérence dans l'interface utilisateur et l'interface utilisateur Assistance à la personnalisation : Permettez aux utilisateurs de personnaliser les commandes slash en fonction de leurs besoins personnels. Une telle flexibilité les aidera à extraire plus de valeur des commandes slash tout en répondant à leurs exigences spécifiques

: Permettez aux utilisateurs de personnaliser les commandes slash en fonction de leurs besoins personnels. Une telle flexibilité les aidera à extraire plus de valeur des commandes slash tout en répondant à leurs exigences spécifiques Testez les cas limites : Testez les performances de vos commandes slash dans différents scénarios. Pendant que vous faites cela, testez également les cas limites pour identifier les erreurs potentielles qui peuvent perturber l'expérience de l'utilisateur et la facilité d'utilisation

: Testez les performances de vos commandes slash dans différents scénarios. Pendant que vous faites cela, testez également les cas limites pour identifier les erreurs potentielles qui peuvent perturber l'expérience de l'utilisateur et la facilité d'utilisation Optimisez les performances : Testez la réactivité des commandes slash pour garantir des temps de réponse rapides. Les lenteurs, les retards ou les problèmes d'exécution peuvent frustrer les utilisateurs et nuire à l'efficacité des commandes slash

: Testez la réactivité des commandes slash pour garantir des temps de réponse rapides. Les lenteurs, les retards ou les problèmes d'exécution peuvent frustrer les utilisateurs et nuire à l'efficacité des commandes slash Renforcer la sécurité : Mettez en œuvre des mesures de sécurité solides pour empêcher l'utilisation abusive des commandes slash. La garantie d'une authentification et d'une autorisation appropriées interdit également aux utilisateurs non autorisés d'accéder à des commandes sensibles

: Mettez en œuvre des mesures de sécurité solides pour empêcher l'utilisation abusive des commandes slash. La garantie d'une authentification et d'une autorisation appropriées interdit également aux utilisateurs non autorisés d'accéder à des commandes sensibles Rechercher un retour d'information : Mettre en place un mécanisme de retour d'information pour recueillir les commentaires des utilisateurs sur les commandes slash. Une telle boucle de rétroaction ouvre la voie à une amélioration continue des fonctions et de l'applicabilité des commandes slash

: Mettre en place un mécanisme de retour d'information pour recueillir les commentaires des utilisateurs sur les commandes slash. Une telle boucle de rétroaction ouvre la voie à une amélioration continue des fonctions et de l'applicabilité des commandes slash Formation des utilisateurs : faciliter l'intégration des utilisateurs et partager des guides, des conseils et d'autres ressources utiles afin d'encourager les utilisateurs à utiliser les commandes slash avec une courbe d'apprentissage minimale

Les réponses d'erreur affichent des messages lorsqu'une commande slash ne peut pas s'exécuter pour diverses raisons. Ces messages d'erreur doivent être structurés de manière à offrir une valeur ajoutée et à proposer des suggestions utiles pour résoudre le problème. Dans le cas contraire, l'utilisateur sera frustré et abandonnera complètement la fonctionnalité ou la plateforme !

En bref, vous avez besoin de messages d'erreur exploitables pour inviter les utilisateurs à résoudre le problème et à aller de l'avant. Voici quelques conseils, astuces et bonnes pratiques pour envoyer des messages d'erreur exploitables :

Suivre un format: Une réponse d'erreur doit suivre une forme bien définie et cohérente indiquant qu'un problème s'est produit. En outre, elle doit généralement contenir trois éléments : une brève description de l'erreur, les raisons possibles de l'échec de l'exécution de la commande et des instructions pour résoudre le problème. Ce message d'erreur en trois parties serait plus informatif qu'une réponse d'erreur générique

Une réponse d'erreur doit suivre une forme bien définie et cohérente indiquant qu'un problème s'est produit. En outre, elle doit généralement contenir trois éléments : une brève description de l'erreur, les raisons possibles de l'échec de l'exécution de la commande et des instructions pour résoudre le problème. Ce message d'erreur en trois parties serait plus informatif qu'une réponse d'erreur générique Adoptez un langage convivial: Le message doit être simple et convivial. Dans la mesure du possible, évitez les termes techniques lourds ou le jargon compliqué. Vous voulez que même un profane comprenne pourquoi la commande a échoué et comment il peut résoudre le problème

Le message doit être simple et convivial. Dans la mesure du possible, évitez les termes techniques lourds ou le jargon compliqué. Vous voulez que même un profane comprenne pourquoi la commande a échoué et comment il peut résoudre le problème **Afficher la raison de l'échec de l'exécution de la commande slash offre des informations contextuelles qui peuvent s'avérer utiles lors de la résolution du problème. Cela permet de clarifier la raison de l'échec de l'exécution de la commande et la manière dont les utilisateurs peuvent remédier à la cause. Par exemple, si quelqu'un essaie d'effectuer une entrée non autorisée dans une base de données, faites-lui savoir qu'il ne dispose pas des privilèges d'administrateur pour cette requête, et qu'il peut soit abandonner, soit obtenir la même chose que la commande $$$a

**Si vos messages d'erreur ne sont pas exploitables ou ne contiennent pas les informations nécessaires, l'utilisateur risque d'essayer d'exécuter la commande à plusieurs reprises. La limite de fréquence peut constituer une protection efficace contre le spamming et les tentatives répétées d'exécution de codes incorrects. Informez l'utilisateur qu'il a dépassé la vitesse d'exécution de la commande et qu'il doit réessayer après une durée déterminée

**Bien que les réponses aux erreurs doivent être complètes, l'espace limité d'une boîte de dialogue ou d'une fenêtre contextuelle ne permet pas d'afficher tout ce qu'il faut. Pour éviter que les utilisateurs ne se retrouvent bloqués, offrez-leur la possibilité d'explorer une bibliothèque de rubriques d'aide et de solutions possibles

Intégrer des éléments locaux ou culturels: Si l'application assiste différentes langues et dessert différentes régions, tenez compte de ces variables pour adapter l'expérience de l'utilisateur. Par exemple, les utilisateurs des États-Unis mettent en forme les données selon le format MM/JJ/AAAA, tandis que ceux d'Asie ou d'Europe mettent en forme les données selon le format JJ/MM/AAAA. Ajustez la valeur par défaut des paramètres d'entrée en fonction de ces variations afin d'éviter les erreurs

Si l'application assiste différentes langues et dessert différentes régions, tenez compte de ces variables pour adapter l'expérience de l'utilisateur. Par exemple, les utilisateurs des États-Unis mettent en forme les données selon le format MM/JJ/AAAA, tandis que ceux d'Asie ou d'Europe mettent en forme les données selon le format JJ/MM/AAAA. Ajustez la valeur par défaut des paramètres d'entrée en fonction de ces variations afin d'éviter les erreurs **Mettre en place un mécanisme d'enregistrement et de suivi des erreurs au niveau du back-end afin d'obtenir des informations détaillées sur les erreurs. Ces journaux peuvent aider les développeurs à identifier les erreurs les plus fréquentes et à tester les scénarios correspondants dans les futures mises à jour

Les considérations ci-dessus peuvent améliorer la gestion des erreurs et contribuer à la proposition de valeur globale des commandes slash. Voyons maintenant comment nous utilisons les commandes slash dans ClickUp.

utilisez les commandes slash et la modification en cours pour organiser rapidement vos notes dans ClickUp Docs_

Améliorer l'interaction avec l'utilisateur grâce aux commandes slash de ClickUp

En tant que marque qui valorise la productivité, nous avons été de grands fans des commandes slash depuis le début. Après tout, une commande slash condense des processus à plusieurs étapes au minimum, souvent en un seul flux de travail.

C'est pourquoi nous avons introduit Commandes ClickUp slash sur l'ensemble de la plate-forme.

Les commandes slash sont disponibles avec tous les forfaits ClickUp ; les invités peuvent également les utiliser. De plus, nous les avons rendues disponibles sur toute la plateforme :

Les cartes de tâches et de sous-tâches Descriptions des tâches et sous-tâches Commentaires Tableau blanc ClickUp Documents Discuter Bloc-notes Centre de commande

Nous ne voulons pas nous vanter, mais c'est en quelque sorte une grosse affaire compte tenu de la façon dont il s'agit d'une offre native disponible dans tout l'environnement ClickUp. Comme il s'agit d'une fonctionnalité autonome, vous n'avez même pas besoin de dépendre d'applications tierces ou d'intégrations de canaux pour y accéder.

Bien sûr, vous pouvez toujours vous intégrer à vos outils favoris ou à des plateformes comme Slack et Discord qui offrent quelque chose de similaire. Mais avec ClickUp, une seule suffit !

Voici quelques commandes slash couramment utilisées que vous pouvez utiliser sur ClickUp :

/me = s'assigner une tâche à soi-même

/attach = ajouter une pièce jointe à la tâche, au chat ou à l'éditeur

/bul = créer une liste à puces

/check = préparer une checklist

/ai = ouvrir le menu ClickUp AI

/write = utiliser ClickUp AI pour générer du contenu

/block = mettre en œuvre le blocage des dépendances

/doc = créer un document de typeDocuments ClickUp fichier

/today = paramétrer la date d'échéance comme étant aujourd'hui

/move = déplacer une tâche vers une autre liste

/priority = assigner une priorité à une tâche

/sd = indiquer la date de début d'une tâche

/s = modifier le statut de la tâche

Vérifier la liste complète des commandes slash disponibles sur ClickUp . Utilisez-les pour offrir une aide contextuelle et automatiser des tâches répétitives - les possibilités sont infinies.

Répétition de slash avec les commandes slash

Les commandes slash sont utiles partout où la vitesse, la précision et la simplicité sont primordiales. Ce sont des outils de productivité qui introduisent l'automatisation, rendent les opérations plus conviviales, réduisent la charge cognitive et aident les gens à collaborer et à communiquer de manière transparente.

Un tel bouquet d'avantages fait de ces commandes un complément puissant aux outils de gestion de projet riches en fonctionnalités. N'hésitez pas à les essayer !

