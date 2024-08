Un guide concis des 6 styles de travail que vous devez connaître

Une équipe n'est pas un groupe homogène de personnes - bien que tout le monde travaille au même objectif, chaque membre de l'équipe emprunte un chemin unique pour l'atteindre. Certains se concentrent sur la situation dans son ensemble, tandis que d'autres se préoccupent des détails. Certains coéquipiers s'épanouissent en groupe, tandis que d'autres valorisent la solitude et l'indépendance.

Que vous souhaitiez comprendre votre propre personnalité professionnelle ou savoir ce qui fait vibrer les membres de votre équipe, vous trouverez les réponses dont vous avez besoin en évaluant les différents styles de travail. Ce guide présente les six styles les plus courants pour vous aider à adapter votre flux de travail afin de tenir compte des différentes approches professionnelles.

Mon travail, qu'est-ce que c'est ?

Un style de travail est votre approche dominante de votre travail, de tâches spécifiques et de l'environnement de travail. Il est déterminé par un large intervalle de facteurs, notamment :

Les traits de personnalité

Le style de communication

Les habitudes

Les croyances et les valeurs

Expériences collées

Préférences

Votre style de travail a un impact sur pratiquement tous les aspects de votre travail quotidien. Il reflète la manière dont vous organisez vos tâches, acceptez le feed-back et gérez les journées difficiles, pleines de stress et de chaos. Il indique également si vous vous épanouissez au sein d'une équipe ou si vous préférez être un loup solitaire. 🐺

Améliorez votre productivité en rationalisant les tâches et en utilisant les ClickUp Views adaptables pour organiser vos tâches et apporter une assistance à tous les styles de travail

Si les paramètres de travail sont relativement constants, ils ne sont pas gravés dans le marbre. Votre style dominant peut évoluer au fil du temps ou changer pour s'adapter à des tâches et des projets spécifiques.

Il est essentiel de comprendre votre style pour maximiser votre productivité et le niveau de plaisir que vous procure votre travail . Si vous êtes chef d'équipe ou manager, le fait de connaître les styles de travail des membres de votre équipe présente un tableau d'avantages, notamment :

Mon travail Délégué efficace

Collaboration rationalisée

Amélioration de l'inclusivité

Meilleure synergie de l'équipe

Six types de travail

Les styles de travail peuvent être divisés en six grandes catégories, avec leurs forces et leurs faiblesses spécifiques. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de chacun d'entre eux, suivi de quelques conseils utiles pour manager d'une équipe avec des approches professionnelles diverses. Nous partagerons également quelques conseils amicaux pour améliorer votre propre style de travail, alors restez à l'écoute ! 🤩

1. Logique/indépendant

Les personnes ayant un style de travail logique sont avid les personnes qui résolvent les problèmes qui valorisent plus que tout la raison et l'autonomie. Ils suivent leur propre boussole et ont une approche très systématique du travail, analysant tout jusqu'aux moindres nuances. 🔬

Grâce à leur attitude fonceuse, on peut faire confiance aux travailleurs logiques/indépendants pour faire le travail terminé sans se relâcher. Ils n'ont pas besoin (et détestent souvent) qu'on leur tienne la main, de sorte que la microgestion est l'un de leurs pires cauchemars. Ces personnes font leur meilleur travail lorsque vous leur donnez les informations nécessaires et que vous les mettez sur la bonne voie.

Les atouts clés des personnes ayant un style logique sont l'efficacité, une concentration sans faille et une pensée critique exceptionnelle. Elles n'ont pas besoin de beaucoup de supervision, ce qui les rend très fiables et dignes de confiance.

Créez des tableaux de bord détaillés pour afficher une vue d'ensemble de n'importe quel projet et prenez facilement des décisions stratégiques basées sur des données en temps réel

En revanche, les employés qui entrent dans cette catégorie ne sont pas toujours à l'aise avec les autres. Vous ne verrez probablement pas "excellent joueur d'équipe" sur leur CV, et leurs compétences en matière de communication mériteraient un peu de travail. Dans certains cas, ils peuvent également avoir des problèmes avec l'autorité, car ils pensent que c'est leur façon de faire ou la route.

Tant que vous laissez à un membre de l'équipe ayant ce style de travail sa liberté et son espace, vous pouvez être certain que le travail sera fait correctement.

2. Coopératif

Contrairement à la catégorie de travailleurs précédente, les membres d'une équipe coopérative sont tout à fait solidaires. Vous les trouverez des idées de remue-méninges , s'entraider et être le premier dans la file d'attente pour les boissons après le travail. 🍹

Il est facile de travailler avec de telles personnes, et leur capacité à socialiser les rend agréables à fréquenter. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a que du jeu et pas de travail, puisqu'ils sont très productifs dans les projets de groupe et peuvent apporter des contributions significatives avec leurs idées.

Voici quelques-uns des meilleurs traits de caractère des personnes ayant un style de travail coopératif :

Ouverture d'esprit et extraversion

Beaucoup d'énergie

Grandes aptitudes relationnelles

Le principal défaut des employés coopératifs est un manque d'autonomie lorsqu'il s'agit d'un travail important et de la prise de décision . Ils peuvent hésiter à prendre de grandes décisions si personne n'est là pour en discuter, et le travail en solitaire peut conduire à une agitation improductive.

3. Assistance

Les membres de l'équipe d'assistance partagent de nombreux traits avec leurs homologues coopératifs, bien qu'ils soient moins visibles et moins sûrs d'eux. Vous ne les verrez généralement pas à la barre, mais sous le pont, utilisant leur force et leur persévérance pour faire avancer le navire. ⚓

Cela ne veut pas dire que les professionnels de l'assistance ne font pas d'efforts de bons managers . Au contraire, ils peuvent s'épanouir dans les organisations qui mettent en œuvre le style de gestion participatif et qui ont une vision globale de l'organisation motivent l'équipe pour qu'elle donne le meilleur d'elle-même.

Les membres de l'équipe ayant un style de travail Assistance constituent l'épine dorsale d'une équipe réussie pour les raisons suivantes :

Ils sont à l'écoute et empathiques

Ils sont capables d'encourager les autres et de créer un climat de confiance

Ils sont prêts à s'impliquer et à aider chaque fois que c'est nécessaire

Ce dernier point est une arme à double tranchant, car c'est aussi la source des plus gros problèmes d'un travailleur d'assistance. Ils ont tendance à surcharger leur emploi du temps de manière désintéressée pour aider les autres, ce qui peut résulter en un épuisement. Associé à la réticence à demander de l'aide, cela peut facilement conduire à l'épuisement chronique .

Les membres de l'équipe d'assistance évitent également les conflits et n'expriment souvent pas leurs intérêts, de sorte que de bonnes idées risquent de ne jamais voir le jour. C'est pourquoi il faut les encourager à s'exprimer et à être plus confiants.

4. Proximité

Un style de travail de proximité se caractérise par une connexion continue. Les personnes qui l'adoptent préfèrent le temps direct en face à face avec les autres plutôt que les DM et les e-mails, et elles valorisent.. la collaboration en temps réel sur des arrangements asynchrones.

Les membres d'équipes axées sur la proximité sont très adaptables, ce qui est à la fois une bénédiction et une malédiction. D'une part, cela fait d'eux d'excellents coéquipiers qui travaillent bien dans des groupes et des paramètres différents, et ils acceptent le changement plus facilement que la plupart des autres.

Cependant, cette flexibilité peut devenir incontrôlable et empêcher le membre de l'équipe de développer ses propres processus et opinions. Ils risquent de se fondre dans le décor et de ne pas apporter de perspectives uniques. 😶

Une personne axée sur la proximité est également très dépendante de l'instantanéité rétroaction continue ils peuvent donc avoir besoin de plus d'aide que d'autres. C'est pourquoi le travail télétravail n'est peut-être pas le meilleur choix pour eux.

5. Soucieux du détail

Vous connaissez cette personne qui vérifie trois fois un rapport pour s'assurer qu'aucune coquille ne s'y est glissée ? Ou ce passionné de tableurs qui est impatient de vous apprendre ce qu'est le VLOOKUP ? Eh bien, c'est le représentant idéal du style de travail orienté vers le détail. Ils font toujours un effort supplémentaire pour s'assurer que rien ne leur échappe, et vous trouverez difficilement quelqu'un de mieux à ce niveau organiser son flux de travail . 🤓

Mon travail, il n'est pas surprenant que ces personnes s'épanouissent en tant que comptables, analystes et professionnels dans d'autres positions qui exigent un travail méticuleux. Outre l'attention inégalée aux détails, leurs principaux atouts sont :

Fiabilité

Diligence

Réflexion

En ce qui concerne les inconvénients, il n'est pas rare que les personnes orientées vers les détails perdent de vue l'objectif final. Elles peuvent se laisser submerger par les détails au point d'en devenir obsessionnelles, ce qui peut les ralentir considérablement.

6. Orienté vers les idées

Chaque équipe a besoin d'un visionnaire qui rêvera plus grand que les autres, autrement dit d'un membre de l'équipe orienté vers les idées. Contrairement aux membres de la catégorie précédente, ils ne se préoccupent pas des détails d'un problème - ils veulent simplement trouver un moyen innovant de le résoudre. 💡

Personnalisez facilement vos Tableaux blancs en y ajoutant des documents, des tâches, etc. - parfait pour les membres de l'équipe qui ont un style de travail axé sur les idées

Naturellement, le style de travail axé sur les idées domine les sessions de brainstorming et est très réceptif aux perspectives et au retour d'information des autres. Ce sont les personnes à qui vous pouvez vous adresser lorsque vous vous heurtez à un mur, car elles trouveront un moyen de l'abattre. Les avantages clés de ces employés sont :

Créativité et imagination exceptionnelle

Ambition et optimisme

Une attitude "à faire"

Le fait de sortir constamment des sentiers battus fait des personnes orientées vers les idées des personnes très déstructurées. Elles aiment leur chaos créatif, qui peut parfois être trop difficile à gérer. Ces employés peuvent avoir du mal à respecter le calendrier ou le budget du projet, ce qui peut entraîner de nombreuses complications.

L'un de vos principaux devoirs en tant que manager est de comprendre les styles de travail de votre équipe et de s'y adapter. Ce n'est pas une mince affaire, alors partageons avec vous quelques conseils utiles qui peuvent faire toute la différence. 🏆

1. Utiliser les bons outils pour chaque style de travail

Que votre équipe soit sur place ou entièrement à distance, vous utilisez probablement divers outils pour les personnes et les.. la gestion de projet , de applications de planification à trackers de productivité . Mais ces outils sont-ils suffisamment adaptables pour tenir compte des différents styles de travail ?

Si ce n'est pas le cas, vous avez besoin d'une solution polyvalente qui tienne compte de toutes les spécificités susmentionnées. En d'autres termes, vous avez besoin d'un outil comme le ClickUp . Il offre une suite complète de fonctionnalités de gestion de projet qui vous aident à tirer le meilleur parti de chaque membre de l'équipe et à maintenir leur engagement.

Grâce à diverses Affichages ClickUp , vous pouvez présenter les informations de différentes manières qui conviennent aux styles de travail spécifiques des employés. Utilisez des cartes mentales et des échéanciers pour planifier les processus pour les penseurs visuels, ou passer à des listes ou des tableaux pour ceux qui préfèrent des structures plus simples.

ClickUp offre également la possibilité de donner à chaque membre de l'équipe la quantité exacte d'informations dont il a besoin. Utiliser ClickUp Clip pour fournir à un employé indépendant un aperçu rapide de sa tâche à l'aide d'un enregistrement d'écran, et le laisser faire son meilleur travail.

Partagez des enregistrements d'écran pour transmettre votre message avec précision sans avoir besoin d'une chaîne d'e-mails ou d'une réunion en personne grâce à Clip by ClickUp

Pour les membres d'équipe coopératifs et orientés vers les idées, Tableaux blancs ClickUp est une solution parfaite. Il favorise le travail d'équipe et la réflexion globale, permettant à chacun de rester sur la même page. Et pour ceux qui s'intéressent aux détails, Documents ClickUp offre une liberté illimitée de plonger en profondeur et de créer des procédures opératoires normalisées solides qui n'oublient rien. Qu'il s'agisse d'un petit projet ponctuel ou d'un projet de grande envergure, ClickUp Docs /%ref/ offre une liberté illimitée pour approfondir et créer des procédures opérationnelles normalisées solides qui ne laissent rien de côté un forfait Business complet clickUp Docs peut être un excellent compagnon.

Utilisez ClickUp Docs pour créer des wikis robustes, des descriptions de projets et des procédures opératoires normalisées

Enfin, les membres de l'équipe d'assistance et de proximité apprécieront les commentaires assignés -un moyen simple de créer éléments d'action tout en collaborant en temps réel. Quel que soit le style de travail dominant dans votre équipe, il y a une fonctionnalité ClickUp pour tout le monde ! 🙌

2. Adaptez votre communication aux différents styles de travail

Si vous voulez tirer le meilleur parti d'une équipe diversifiée, vous devrez laisser tomber les pratiques dépassées telles que les évaluations fixes des performances ou les réunions uniformes. Au lieu de cela, vous devriez adopter une approche plus flexible qui tient compte des styles de travail spécifiques, en particulier en ce qui concerne les préférences en matière de communication. 🗣️

Par instance, les employés qui privilégient la proximité apprécieront les comptes rendus quotidiens ou d'autres contrôles fréquents, tandis que les membres de l'équipe indépendante n'auront peut-être pas besoin de plus d'une réunion par mois.

De même, les personnes soucieuses du détail préfèrent généralement un nombre fixe de réunions cadence des réunions avec des dates prédéterminées, tandis que ceux qui sont orientés vers les idées ne voient pas d'inconvénient à une approche plus souple. Les premiers valorisent également le retour d'informations et les contributions basées sur des données, tandis que les seconds se contentent de discuter et de faire du brainstorming.

Si vous ne savez pas comment aborder chaque employé en fonction de son style de travail, la meilleure chose à faire est aussi la plus simple : demander. Encouragez les membres de l'équipe à faire part de leurs préférences et ils apprécieront d'être entendus.

3. Faire correspondre les tâches aux points forts

L'une des principales raisons de vous familiariser avec les styles de travail de votre équipe est d'utiliser ces connaissances lorsque vous déléguez des tâches. Sinon, vous risquez de gaspiller le talent d'une personne pour un travail qui ne lui convient pas. Comme l'a dit Einstein, "Si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide"

La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous aurez déterminé le style de travail de chacun, l'attribution des bonnes tâches à chaque membre de l'équipe ne devrait pas poser de problème. S'il s'agit de traiter des données lourdes, vous saurez qu'il faut confier cette tâche à une personne orientée vers les détails plutôt qu'à une personne orientée vers les idées. Si un projet comporte de nombreuses pièces mobiles et dépendances, vous voudrez impliquer les employés coopératifs et trouver une tâche autonome pour un indépendant.

Il n'est pas toujours facile d'établir des correspondances, surtout au début, avant d'avoir consolidé certains flux de travail. Si vous avez besoin d'aide pour maîtriser la charge de travail de votre équipe, Tâches ClickUp peuvent faire des merveilles pour que tout soit bien organisé.

Grâce à plus de 35 ClickApps polyvalentes, vous pouvez utiliser ClickUp Tasks pour tout, de le forfait quotidien à la vision d'ensemble stratégies opérationnelles . Paramétrer les tâches avec des statuts personnalisés, des dépendances, et des checklists pour que tout le monde soit sur la même page et pour assurer une collaboration sans faille.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-List-view-Progress-status.png LA LISTE EST AFFICHÉE ClickUp 3.0 Vue Liste État d'avancement /$$$img/

Recherchez, définissez ou triez les statuts des tâches dans la vue Liste ClickUp pour afficher l'état d'avancement en cours de tous les travaux

ClickUp est également livré avec des tonnes d'Automatisations et de fonctionnalités pratiques comme les tâches récurrentes, qui vous permettent d'éviter le travail banal et de libérer plus de temps pour optimiser votre flux de travail en fonction des différents styles de travail.

Comprendre votre style de travail personnel ne consiste pas seulement à jouer sur vos points forts. Comme vous l'avez vu, chaque approche s'accompagne de lacunes spécifiques auxquelles vous pouvez remédier pour passer au niveau supérieur sur le plan professionnel. Bien que les étapes à faire varient d'un style à l'autre, voici deux conseils universels à suivre.

1. Observez votre journée de travail

Si vous faites le même travail depuis un certain temps, il est naturel de passer en mode pilote automatique à un moment donné. Il est alors difficile de repérer les points à améliorer. Prenez donc une étape de recul pour évaluer votre journée de travail en toute conscience.

À faire, concentrez-vous sur les choses que vous trouvez ennuyeuses, inutiles ou accablantes. Par exemple, vous pouvez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin d'autant de points de contact avec votre chef d'équipe ou que vous avez du mal à établir des priorités dans votre travail.

Une fois que vous avez identifié ces points de douleur, voyez ce que vous pouvez faire de manière indépendante pour y remédier. Par exemple, vous pouvez utiliser Priorités des tâches ClickUp pour organiser votre charge de travail ou Objectifs ClickUp pour un aperçu visuel de votre progression. 📈

Créez des Objectifs personnels dans ClickUp et fixez des paramètres pour suivre votre progression

Expérimentez différentes tactiques pour affiner votre travail en fonction de votre style préféré. Vous serez surpris de voir la différence énorme que peuvent faire quelques petites modifications !

2. Parlez à vos supérieurs

Il se peut que vous ne disposiez pas d'une liberté achevée pour adapter votre travail à votre style préféré. Certains processus relèvent des politiques de l'entreprise ou des décisions de la direction auxquelles vous devez vous conformer jusqu'à ce que vous obteniez le feu vert pour changer quoi que ce soit.

C'est pourquoi il est important de discuter de votre propre style de travail avec votre chef d'équipe et les autres décideurs. N'hésitez pas à exprimer vos préoccupations ou à suggérer un changement de cap. Après tout, le changement pourrait profiter à l'ensemble de l'équipe, et votre manager devrait donc être ouvert à sa mise en œuvre.

Si vous pensez que vos compétences et votre approche du travail peuvent être mieux utilisées, voyez ce qui peut être fait pour y parvenir. Vous serez plus heureux et plus productif, ce qui vous permettra de vous concentrer sur votre travail. 🌟

Créer une puissante synergie

Si vous êtes responsable d'une équipe aux styles de travail variés, vous avez la possibilité de créer un flux de travail serré où chacun se complète. Mélanger et assortir les tâches avec les points forts permet à chaque membre de l'équipe de briller tout en minimisant le risque d'inefficacité et d'épuisement.

En utilisant une plateforme de gestion de projet comme ClickUp, vous pouvez être sûr de ne pas vous perdre dans les spécificités des styles de travail et des processus. Créer un compte ClickUp et transformez votre équipe en joueurs A ! 🥇