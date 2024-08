11 Meilleures applications et outils de collaboration d'équipe en 2024

Avec la tendance mondiale au télétravail, la collaboration en équipe est devenue le point d'ancrage d'une gestion de projet réussie.

Cependant, de nombreuses équipes sont confrontées à des e-mails interminables, à des fils de messages confus et à des documents enfouis. Mon travail, c'est que les applications de collaboration ont révolutionné notre façon de travailler : Elles rationalisent les discussions, centralisent les documents et mettent tout le monde sur la même page.

Avec une pléthore de outil de gestion de projet inondent le marché, comment faire pour choisir la meilleure application de collaboration ? Nous allons passer en revue les 11 meilleurs outils de collaboration en ligne logiciel de collaboration cette année. Prêt à donner un coup de fouet à votre gestion de projet ? C'est parti !

Que faut-il rechercher dans les applications de collaboration ?

Toutes les applications de collaboration ne se valent pas. Alors, comment faire pour limiter les recherches ? Gardez un œil sur ces fonctionnalités clés :

Conception intuitive : Une application de gestion de projet et de collaboration doit être conviviale. Si vous passez plus de temps à comprendre comment utiliser l'application qu'à travailler, ce n'est pas une bonne idée

Mises à jour en temps réel : Recherchez outils de collaboration en ligne ou des applications qui se synchronisent instantanément, afin que tout le monde ait accès aux données les plus récentes

Communication intégrée : Des fonctions de discussion transparentes peuvent changer la donne, de sorte que toutes les tâches et communications se trouvent au même endroit

Personnalisation : Votre outil de collaboration doit être flexible pour s'adapter aux besoins des individus et des équipes de différentes fonctions

Sécurité : Les meilleurs outils de collaboration en ligne garantissent la sécurité de vos données et les protègent contre les modifications ou les accès non désirés

Les 11 meilleures applications de collaboration pour les équipes en 2024

Vous avez donc compris ce qui fait qu'une application de collaboration est vraiment stellaire. Mais avec autant de poissons dans la mer numérique, où faites-vous tomber votre filet ?

Que vous soyez à la recherche d'une application de collaboration transparente forfait de communication si vous avez besoin d'un outil de gestion de projet qui facilite le travail d'équipe, nous avons ce qu'il vous faut.

Commencez à collaborer avec plus de 15 affichages dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp n'est pas une application de gestion de projet comme les autres. C'est un environnement de travail robuste conçu pour s'adapter aux équipes de toutes tailles et de tous secteurs. Avec ClickUp, les environnements de travail personnalisables règnent en maître, permettant aux organisations d'adapter leur environnement numérique avec précision.

Dans le monde en constante évolution des entreprises et de la gestion de projet, les informations exploitables sont de l'or. Les fonctionnalités de ClickUp outils de rapports affichent des vues claires, concises et personnalisables de la progression, des défis et des réussites de votre équipe. Dites adieu aux suppositions et bonjour aux décisions fondées sur des données !

Mais qu'est-ce qui fait de ClickUp le meilleur outil de collaboration en ligne ? Ses nombreuses intégrations. Qu'il s'agisse de plateformes de communication, de systèmes CRM ou d'outils de conception, ClickUp s'y connecte en toute transparence, devenant ainsi le hub central de l'univers numérique de votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

AvecDocuments ClickUpil n'a jamais été aussi facile de travailler en équipe sur des documents, d'y apporter des modifications en cours et de les partager

Remue-méninges en déplacement avecTableaux blancs ClickUp et transformez ces idées de Tableau blanc en projets réalisables instantanément

Surveillez la durée du projet, intégrer des tâches,déléguer des responsabilitéset créer le flux de travail parfait pour la gestion de projet, le tout sous un même toit

AvecClickUp Affiche de discussionclickUp Chat View permet de discuter, de partager et d'organiser des Espaces pour différents projets ou équipes, le tout dans un espace unifié

Facilitez les importations grâce à la fonctionnalité d'importation en un clic de ClickUp. Transférez vos projets en douceur, sans aucun problème

Les limites de ClickUp

Les utilisateurs débutants peuvent avoir besoin d'un peu de temps pour se familiariser avec le nombre de fonctionnalités

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise:Contact pour les prix *ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews) Télécharger l'application ClickUp ### 2. L'environnement de travail Google

via Environnement de travail de Google Bienvenue dans la boîte à outils numérique qui a remodelé l'environnement de travail moderne : L'environnement de travail Google. Au-delà des e-mails et des calendriers, cette suite comprend un tableau dynamique d'outils de travail collaboration d'équipe des documents aux feuilles de calcul en passant par les diapositives.

Le vrai charme ? La collaboration en temps réel. Que vous soyez rédacteur, gestionnaire de projet ou que vous fassiez partie d'une équipe de startup, Environnements de travail Google offre une plateforme intuitive pour cocréer, partager et peaufiner vos projets à la volée.

Les meilleures fonctionnalités de l'environnement de travail de Google

Permet une contribution égale pour tous les utilisateurs, indépendamment de leur emplacement, de leur rôle ou de leur appareil

Suite complète comprenant les versions entreprises de Google Drive, Chat, Meet, Docs, Sheets et bien plus encore, le tout dans un seul abonnement

Aide les employés à optimiser leur temps grâce à des outils intuitifs conçus pour un travail plus intelligent

environnements de travail de Google limites

L'accès hors ligne peut poser problème en raison des formes de fichiers spécifiques à Google

L'achat d'environnements de travail distincts est nécessaire pour plusieurs domaines

L'accès nécessite un compte Google

Prix de l'environnement de travail Google

Business Starter: 6 $ par utilisateur/mois

6 $ par utilisateur/mois Business Standard: 12 $ par utilisateur/mois

12 $ par utilisateur/mois Business Plus: 18 $ par utilisateur/mois

18 $ par utilisateur/mois Enterprise: Contacter l'équipe commerciale

G2: 4.6/5 (40,500+ reviews)

4.6/5 (40,500+ reviews) Capterra: 4.7/5 (14 700+ avis)

3. SmartTask

via SmartTask Pour les professionnels qui aiment l'efficacité avec une touche d'élégance visuelle, SmartTask s'impose dans le monde des applications de gestion de projet. Cet outil ne se limite pas au suivi des tâches. Il s'agit d'une plateforme complète qui marie la gestion des tâches avec suivi, collaboration sur le lieu de travail et les échéanciers visuels des projets.

Les équipes chargées du marketing, des opérations ou de la gestion de projets à grande échelle trouveront ses fonctionnalités particulièrement propices à la rationalisation de la gestion de leur flux de travail.

SmartTask meilleures fonctionnalités

Filtrage avancé des tâches avec de solides fonctionnalités de communication

Suivi du temps et du budget, champs personnalisés, diagrammes et messagerie instantanée

Assistance pour les tâches récurrentes et cinq affichages personnalisables

Limites de SmartTask

Le logiciel de gestion de projet peut s'avérer complexe pour certains utilisateurs

Les applications mobiles peuvent connaître des décalages occasionnels, selon les utilisateurs

Le suivi du temps peut ne pas être fiable lorsque plusieurs fenêtres sont ouvertes, ce qui peut entraîner un encombrement

Prix de SmartTask

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Premium: $7.99 par utilisateur/mois

$7.99 par utilisateur/mois Business: $10.99 par utilisateur/mois

$10.99 par utilisateur/mois Enterprise: Contacter l'équipe commerciale

G2: 4.5/5 (60+ reviews)

4.5/5 (60+ reviews) Capterra: 4.6/5 (30+ commentaires)

4. Zoom

via Zoom Le monde moderne le connaît bien. Zoom n'est pas seulement un outil de vidéo conférence, il est devenu synonyme de réunions virtuelles.

Qu'il s'agisse de réunions d'entreprise massives ou de sessions de brainstorming intimes, l'interface conviviale de Zoom et son solide paramètre de fonctionnalités en font un outil de choix pour les professionnels de tous horizons - éducateurs, entreprises, travailleurs indépendants et même utilisateurs occasionnels.

Les meilleures fonctionnalités de Zoom

Team Chat pour une collaboration efficace en dehors des réunions et des appels

Bibliothèque virtuelle et place de marché d'applications dédiées avec intégrations

Jusqu'à 1 000 participants avec le forfait Enterprise et une fonctionnalité de tableau blanc en ligne

Limites de Zoom

Limites du nombre de participants, même sur les forfaits payants

Ne convient pas en tant que logiciel holistique de bureautique et de collaboration d'équipe

Prix de Zoom

Free

Pro: 149,90 $ par an/utilisateur

149,90 $ par an/utilisateur Business : 199,90 $ par an/utilisateur

: 199,90 $ par an/utilisateur Business Plus: 250 $ par an/utilisateur

250 $ par an/utilisateur Enterprise: Contacter l'équipe commerciale

G2: 4.5/5 (52,500+ reviews)

4.5/5 (52,500+ reviews) Capterra: 4.6/5 (13,400+ commentaires)

5. Troupeau

via Troupeau Vous croulez sous les e-mails et les fils de discussion disparates ? Flock à la rescousse. Cette application de communication fusionne de manière transparente les discussions d'équipe, les visioconférences, et les outils de productivité sous un même toit numérique. Il convient parfaitement aux équipes, petites ou grandes, qui privilégient une communication rapide et intégrée, sans encombrement.

Les meilleures fonctionnalités de Flock

Effectuez des sondages au sein des canaux et optez pour des réponses anonymes

Vidéoconférence et partage de fichiers sécurisés dans l'application

S'intègre à de nombreuxapplications de productivité et de services

Limites de Flock

La personnalisation avancée n'est disponible que pour le forfait Enterprise

Les utilisateurs font état d'une courbe d'apprentissage initiale abrupte

Certains utilisateurs peuvent trouver songestion de projet insuffisantes

Prix de Flock

Free

Pro: 4,50$/mois par utilisateur

4,50$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.4/5 (235+ commentaires)

4.4/5 (235+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (300+ commentaires)

6. Microsoft Teams

via Microsoft Teams C'est de la maison Microsoft que vient Teams, une centrale de collaboration conçue pour l'entreprise moderne. Au-delà des discussions et des appels, Teams s'intègre à Office 365, créant ainsi un espace de travail unifié. Pour les grandes entreprises ou les équipes profondément ancrées dans l'écosystème Microsoft, Teams offre une expérience homogène et interconnectée.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Teams

Fonctionnalités d'appel complètes, y compris la messagerie vocale et les transferts

Application Tableau blanc pour synchroniser les idées, avec synchronisation automatique et suivi de l'historique des versions

Permet de gagner du temps grâce aux "paramètres enregistrés" pour la création de groupes ou d'équipes

Limites de Microsoft Teams

Intégration limitée avec les produits autres que ceux de Microsoft

Il peut s'avérer trop complexe pour des tâches simples

Manque de personnalisation poussée et difficulté d'intégration avec des logiciels de communication autres que ceux de Microsoft

Prix de Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 $/mois par utilisateur, paiement annuel

4 $/mois par utilisateur, paiement annuel Microsoft 365 Business Basic: 6 $/mois par utilisateur, paiement annuel

6 $/mois par utilisateur, paiement annuel Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/mois par utilisateur, paiement annuel

Microsoft Teams évaluations et critiques

G2: 4.3/5 (14,100+ reviews)

4.3/5 (14,100+ reviews) Capterra: 4.5/5 (9,200+ reviews)

7. Discord

via Discord A l'origine un havre pour les joueurs, Discord a évolué en une plateforme dynamique pour les communautés et les équipes de toutes sortes. Ses canaux vocaux, ses salles de texte et ses nombreuses intégrations en font un outil fantastique pour les créatifs, les groupes de loisirs et même les équipes professionnelles à la recherche d'un espace de collaboration moins formel.

Les meilleures fonctionnalités de Discord

Serveurs privés, sur invitation uniquement

Canaux thématiques pour des discussions ciblées entre les membres de l'équipe

Discussions textuelles, vocales, vidéo et partage d'écran

Limites de Discord

Certains trouvent l'interface utilisateur de la messagerie texte déroutante

Le volume élevé des discussions peut gêner la consultation de l'historique des messages

La sécurité n'est pas celle d'une entreprise et il s'agit avant tout d'un outil d'interaction socialealternatives à Discord sont disponibles

Prix de Discord

Free (gratuit)

(gratuit) Nitro: $9.85/mois par utilisateur

$9.85/mois par utilisateur Nitro Classic: 4,92$/mois par utilisateur

4,92$/mois par utilisateur Server Boost: 4,99$/mois par utilisateur

4,99$/mois par utilisateur Nitro Basic: 2,95 $/mois par utilisateur

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (320+ commentaires)

8. Rocket.Chat

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/62699b0c2cd70761982bb82a\_free-trial.webp Tableau de bord de Rocket.Chat /$$$img/

via Rocket.Chat A la recherche d'une plateforme de communication personnalisable ? Rocket.Chat répond à l'appel. Cet outil open-source propose des fonctions de discussion, de vidéo conférence et une multitude d'intégrations, ce qui permet aux équipes de façonner la plateforme en fonction de leurs besoins. Les groupes férus de technologie ou ceux qui accordent de la valeur à une communication personnalisée le hub de Rocket.Chat est particulièrement attrayant.

Les meilleures fonctionnalités de Rocket.Chat

Étiquette efficace des utilisateurs avec @mentions

Visioconférences et appels vocaux avec partage d'écran

Disponibilité sur mobile, web et bureau avec des fonctionnalités telles que la traduction des messages

Limites de Rocket.Chat

L'interface n'est pas aussi intuitive que les autres solutions

La fonction de l'application mobile est en retard par rapport à d'autres concurrents

Certains utilisateurs signalent des problèmes de synchronisation des notifications entre les applications bureau et mobile

Prix de Rocket.Chat

Communauté: Gratuit

Gratuit Enterprise: $7/utilisateur par mois

G2: 4.2/5 (320+ commentaires)

4.2/5 (320+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (140+ commentaires)

9. Mockplus

via Mockplus Concepteurs et équipes de production, prenez note. Mockplus est plus qu'un outil, c'est un terrain de jeu pour le prototypage, la collaboration et la conception optimisation du flux de travail .

Son interface intuitive permet aux équipes de donner vie à leurs conceptions, de recueillir des commentaires et de procéder à des itérations, le tout dans un espace unifié.

Les meilleures fonctionnalités de Mockplus

Exportation transparente de conceptions depuis les principales plateformes telles que Sketch et Adobe XD

Communiquer directement sur les conceptions et construire des prototypes interactifs de haute qualité

Assistance à différents types de documents pour la prévisualisation en ligne

Limites de Mockplus

Dépend d'un réseau stable et de haute qualité

Spécialement conçu pour les concepteurs, ce qui limite potentiellement l'utilité pour d'autres équipes

Prix de Mockplus

Free

Ultimate: 10,95 $ par utilisateur/mois

10,95 $ par utilisateur/mois Enterprise: Contacter l'équipe commerciale

G2: 4.5/5 (15 commentaires)

4.5/5 (15 commentaires) Capterra: 4.4/5 (7 commentaires)

10. Chanty

via Chanty Dans le monde bouillonnant de la communication d'équipe, Chanty se distingue par sa simplicité et son efficacité. Plus qu'une simple application de discussion, Chanty intègre la gestion des tâches pour s'assurer que les équipes restent sur la bonne voie.

Les petites et moyennes équipes à la recherche d'une plateforme de collaboration simple mais robuste trouveront en Chanty une véritable bouffée d'air frais.

Les meilleures fonctionnalités de Chanty

Offre des messages audio avec un système de discussion facilitant la recherche et un historique illimité des messages

Fonctionnalités de gestion des tâches avec une vue Tableau Kanban

S'intègre facilement à d'autres outils de communication

Limites de Chanty

Selon les utilisateurs, certains peuvent rencontrer des problèmes de performance ou des retards de chargement

Certaines fonctionnalités ont un coût supplémentaire ou nécessitent des mises à jour

Analyses avancées limitées etet de rapports, ce qui peut gêner lesla transparence du projet Prix Chanty

Gratuit

Business: 4$/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (30+ commentaires)

4.5/5 (30+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (30+ avis)

11. Slack

via Slack Slack est une application de messagerie en temps réel qui améliore la communication au sein des équipes, réduit le nombre d'e-mails et augmente la productivité. Elle est divisée en canaux où les équipes peuvent créer, rejoindre et participer à des discussions. Grâce aux fonctionnalités de messagerie directe et d'appel, les membres de l'équipe peuvent avoir des discussions privées ou organiser des réunions sans quitter l'application.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Intégrations avec de nombreux autres outils comme Google Drive, Trello et Salesforce pour rationaliser les flux de travail.

Canaux privés et messages directs permettant des discussions ciblées.

Partage de fichiers et collaboration avec des visionneuses et des éditeurs de documents intégrés.

Appels vocaux et vidéo, ainsi que des fonctionnalités de partage d'écran pour les réunions virtuelles.

Limites de Slack

Certains utilisateurs signalent que l'application peut être gourmande en ressources, ce qui a un impact sur les performances des autres applications.

La version gratuite restreint l'accès à un historique limité de messages et le nombre d'intégrations.

Prix de Slack

Pro: 7,25 $/mois par utilisateur

7,25 $/mois par utilisateur Business: 12,50 $/mois par utilisateur

12,50 $/mois par utilisateur Enterprise: Contacter l'équipe commerciale

G2Crowd : 4.5/5 (16500+ commentaires)

: 4.5/5 (16500+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (15000+ commentaires)

ClickUp : L'application de collaboration ultime pour les Teams

Avec le rythme du monde numérique d'aujourd'hui, avoir un outil holistique qui tisse toutes les fonctionnalités de collaboration essentielles est primordial.

À cet égard, ClickUp fait exactement cela. Ses Tableaux blancs ne sont pas simplement des espaces pour gribouiller ; ce sont des toiles pour l'innovation, facilitant les sessions de brainstorming visuel qui transforment les idées en forfaits réalisables. La fonctionnalité "Documents" permet de s'assurer qu'aucun document important ne joue à cache-cache avec vous. Tout est centralisé, organisé et à portée de clic.

L'époque où il fallait activer/désactiver des plateformes pour discuter d'un projet est révolue. ClickUp intègre les discussions là où se déroule l'action, en veillant à ce que le contexte ne soit jamais perdu dans la traduction. La collaboration ne consiste pas à jongler avec des outils, mais à créer une synergie transparente, des discussions fluides et à avoir les bonnes ressources à portée de main.

Dans le vaste univers des applications de collaboration, ClickUp est celle qui brille le plus. Parce qu'en fin de compte, pourquoi se contenter d'une bonne solution quand on peut avoir la meilleure ?