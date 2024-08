Développeurs de logiciels, avocats et 11 autres professions exigeant une résolution fréquente des problèmes

Seuls 14 % environ des travailleurs civils doivent résoudre des problèmes au quotidien, selon la Bureau des statistiques du travail . Mais certains emplois sont axés sur la résolution de problèmes.

Si l'on examine les données de l'enquête BLS 2022, ClickUp a constaté que les développeurs de logiciels, les cadres et les avocats figurent parmi les 13 emplois qui exigent le plus souvent la résolution de problèmes. Les professions de la liste sont classées en fonction du pourcentage estimé de travailleurs dans chaque emploi qui ont dû résoudre des problèmes plus d'une fois par jour.

Plus de 100 emplois ont été examinés dans le cadre de l'analyse, et seuls ceux pour lesquels plus de la moitié des travailleurs devaient résoudre des problèmes plusieurs fois par jour ont été classés. Près de la moitié des emplois de la liste impliquent des responsabilités de gestion.

Les positions de management s'accompagnent de nombreuses exigences en matière de résolution de problèmes en raison de la nécessité de superviser les personnes et les processus, de définir des objectifs et de les diviser en tâches plus petites et assignables, et de prendre des décisions de gestion des ressources basées sur la théorie et les données.

Les employeurs valorisent la résolution de problèmes sur le lieu de travail, car les travailleurs qui possèdent ces compétences sont plus à même de relever les défis de manière indépendante, de proposer de nouvelles idées et de faire preuve de créativité améliorer les processus et faire gagner du temps et de l'argent à l'entreprise et à ses clients.

Le fait de se concentrer sur des compétences avancées, nuancées et rapides en matière de résolution de problèmes et de les développer pourrait même contribuer à isoler, dans une certaine mesure, certains professionnels du savoir des effets les plus perturbateurs des technologies de l'intelligence artificielle et de l'automatisation.

Les MIT Sloan Management Review a constaté que les compétences les plus susceptibles d'être automatisées sont celles qui peuvent être "normalisées et codifiées" La recherche a noté que les tâches nécessitant une résolution physique ou en temps réel présentaient généralement des taux d'automatisation plus faibles. Cela s'explique par le fait que la création d'outils capables de gérer l'imprévisibilité de ces tâches est soit trop coûteuse, soit implique trop de travail, soit n'est peut-être pas encore réalisable sur le plan technologique.

La résolution de problèmes est une compétence qui peut être pratiquée et perfectionnée. Il existe un large tableau d'ouvrages et de cours permettant d'apprendre les méthodes établies de résolution de problèmes, avec des spécialités dans des domaines tels que la pensée parallèle, la décomposition, la recherche et l'analyse. Même la pratique des puzzles de mots et de logique en tant qu'activité de loisir peut contribuer à affiner les compétences en matière de résolution de problèmes.

13. Ingénieurs électriciens

Part des travailleurs qui résolvent des problèmes plus d'une fois par jour : 51.7%

: 51.7% Emploi à l'échelle nationale : 186 020 (1,32 pour 1 000 emplois)

Les ingénieurs électriciens conçoivent, développent, testent et assurent la maintenance des systèmes et des composants électriques. Il peut être amené à identifier des problèmes, à concevoir des circuits et d'autres pièces et à créer des prototypes pour tester ses solutions. Et ils peuvent rencontrer des surprises.

Par exemple, en 1945, Percy Lebaron Spencer, ingénieur électricien chez Raytheon, travaillait sur un équipement radar et a remarqué qu'une barre chocolatée qui se trouvait dans sa poche avait fondu. Faisant appel à son esprit critique et à ses compétences en matière de résolution de problèmes, il a mis au point une série de tests, d'observations et d'expériences qui lui ont permis d'inventer le four à micro-ondes.

L'expérience pratique et le développement professionnel aident les ingénieurs électriciens à développer leurs capacités d'analyse et de réflexion critique. La participation à des associations professionnelles peut également contribuer au développement de leurs capacités de communication et de travail en équipe, ce qui leur permet de collaborer efficacement avec leurs collègues et leurs clients .

12. Responsables du transport, du stockage et de la distribution

Part des travailleurs qui résolvent des problèmes plus d'une fois par jour : 52.6%

: 52.6% Emploi à l'échelle nationale : 144 640 (1,027 pour 1 000 emplois)

Les directeurs du transport, du stockage et de la distribution s'occupent du forfait, de la direction et de la coordination des activités de transport, de stockage et de distribution.

Ces professionnels de la logistique doivent organiser et gérer le travail de leurs subordonnés, utiliser efficacement des logiciels d'analyse et d'inventaire, évaluer les données et les rapports et agir en conséquence, et communiquer et collaborer avec d'autres services.

La pandémie de COVID-19 a été une série ininterrompue de problèmes à résoudre pour les responsables du transport, du stockage et de la distribution, qui ont dû faire face à des hausses de la demande, à des pénuries de chauffeurs et à la montée en flèche des coûts d'entreposage. Aujourd'hui, la hausse de l'inflation et le ralentissement de la demande vont envoyer leur propre série de problèmes dans le sens inverse.

Rester à l'affût des données importantes, telles que l'évolution des réglementations, les conditions météorologiques, les innovations logicielles et les tarifs, sont quelques-unes des étapes que les responsables du transport, du stockage et de la distribution doivent franchir pour être mieux préparés à résoudre les problèmes. L'obtention de certificats et la poursuite d'études en gestion de la chaîne d'approvisionnement et dans d'autres champs d'études connexes sont également bénéfiques pour pratiquer et développer des compétences clés en matière de résolution de problèmes.

11. Gestionnaires de systèmes informatiques et d'information

Part des travailleurs qui résolvent des problèmes plus d'une fois par jour : 54.0%

: 54.0% Emploi à l'échelle nationale : 485 190 (3,444 pour 1 000 emplois)

Les gestionnaires de systèmes informatiques sont responsables du forfait et de la coordination des activités liées à l'informatique au sein de leur organisation. Des niveaux élevés d'expertise technique, ainsi que des compétences en matière de gestion du personnel, sont nécessaires pour être efficace.

Les objectifs des gestionnaires de systèmes informatiques et d'information peuvent inclure la gestion de l'ensemble du personnel de l'organisation qui est concerné par ses systèmes informatiques, ainsi que la consultation des utilisateurs finaux et des parties prenantes pour s'assurer que les forfaits informatiques sont conformes aux objectifs de l'organisation.

Se tenir au courant des dernières recherches et technologies est une étape importante pour se préparer à devenir un meilleur résolveur de problèmes en tant que gestionnaire de systèmes informatiques et d'information, afin d'être au fait des meilleures pratiques actuelles lorsqu'il s'agit de prendre ou de conseiller une décision.

Un autre moyen d'améliorer les compétences en matière de résolution de problèmes consiste à organiser des réunions de routine et à solliciter les réactions de l'équipe afin de travailler sur les compétences en matière de communication et de s'assurer que les attentes et les problèmes sont clairement compris et pris en compte.

10. Directeurs de l'architecture et de l'ingénierie

Part des travailleurs qui résolvent des problèmes plus d'une fois par jour : 54.6%

: 54.6% Emploi à l'échelle nationale : 187 100 (1,328 pour 1 000 emplois)

Les directeurs de l'architecture et de l'ingénierie forfaitent, dirigent et coordonnent les activités dans les champs de l'architecture et de l'ingénierie, en fonction de le manuel BLS Occupational Outlook Handbook . Par exemple, ils peuvent superviser un projet de construction et de rénovation, élaborer et présenter des propositions de projet et des offres, et superviser le recrutement de personnel pour les équipes de conception et d'ingénierie.

Les managers d'architecture et d'ingénierie doivent être capables de diriger et d'inspirer efficacement leurs équipes. Ils doivent également respecter scrupuleusement les délais des projets et faire preuve d'excellentes compétences en matière de communication écrite et orale, ce qui nécessite des capacités avancées de résolution des problèmes.

Pour être mieux préparés à résoudre des problèmes, les directeurs de l'architecture et de l'ingénierie participent à des salons de la conception afin d'examiner le travail d'autres professionnels, profitent des possibilités de formation continue et saisissent les occasions d'acquérir une plus grande expérience sur le terrain.

9. Administrateurs de l'éducation K-12

Part des travailleurs qui résolvent des problèmes plus d'une fois par jour : 54.8%

: 54.8% Emploi à l'échelle nationale : 274 710 (1,95 pour 1 000 emplois)

Selon le BLS Occupational Outlook Handbook, les administrateurs de l'éducation de la maternelle à la 12e année forfaitent, dirigent et coordonnent les activités académiques, administratives ou auxiliaires des écoles maternelles, élémentaires et secondaires.

Qu'il s'agisse de gérer les enseignants, d'aider les élèves à relever les défis du programme scolaire ou de superviser l'amélioration des installations, les administrateurs de l'enseignement primaire sont constamment en train de résoudre des problèmes. On attend d'eux qu'ils créent "des solutions précises, rapides, efficaces et acceptées", en fonction de leur vision "et des programmes de développement de l'école" selon une étude de 2010 .

Pour être un administrateur scolaire efficace, il faut s'entraîner à établir des relations positives, à faire passer les collègues et les familles en premier, et à utiliser des stratégies pour désamorcer les conflits et les situations stressantes.

Participer à des recherches, assister à des séminaires et à des cours, et rejoindre des groupes éducatifs professionnels sont autant de moyens de se tenir au courant des derniers outils de résolution de problèmes et des dernières tendances dans le champ.

8. Gestionnaires en sciences naturelles

Part des travailleurs qui résolvent des problèmes plus d'une fois par jour : 56.4%

: 56.4% Emploi à l'échelle nationale : 74 760 (0,531 pour 1 000 emplois)

Selon le BLS Occupational Outlook Handbook, les directeurs des sciences naturelles supervisent le travail des scientifiques, notamment des chimistes, des physiciens et des biologistes. Ces travailleurs sont chargés des activités liées à la recherche et au développement et coordonnent les essais, le contrôle de la qualité et la productivité.

Les gestionnaires des sciences naturelles doivent utiliser leurs compétences très développées en matière de recherche et d'observation scientifique, et exploiter celles de leurs subordonnés directs, pour trouver des réponses à des problèmes techniques complexes.

Les personnes occupant ce rôle doivent remplir des fonctions telles que l'élaboration de stratégies et de projets de recherche, les entretiens, le recrutement et la direction de scientifiques, de techniciens et de personnel d'assistance, ainsi que des tâches administratives.

La science évoluant très rapidement, les gestionnaires en sciences naturelles doivent constamment lire et se tenir au courant des derniers développements afin de disposer des connaissances et des bonnes pratiques les plus récentes à appliquer dans leur travail. La participation à des salons de la santé, la publication d'articles et le travail avec un mentor scientifique sont autant de moyens pour les gestionnaires des sciences naturelles d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour résoudre les problèmes avec succès.

7. Développeurs de logiciels

Part des travailleurs qui résolvent des problèmes plus d'une fois par jour : 58.4%

: 58.4% Emploi à l'échelle nationale : 1 364 180 (9,683 pour 1 000 emplois)

Les développeurs de logiciels sont chargés d'analyser les besoins des utilisateurs et de concevoir et développer des logiciels pour répondre à ces besoins, selon le BLS Occupational Outlook Handbook. Ils conçoivent chaque partie d'une application ou d'un système et coordonnent le travail de chacun.

L'informatique étant elle-même l'étude de la résolution de problèmes, les compétences en la matière font partie intégrante de tous les aspects du métier de développeur de logiciels. Lors de la conception et de la mise en œuvre du code, du dépannage et de l'élimination des bugs, ainsi que de la communication précise et efficace au sein des équipes et entre elles, les développeurs de logiciels sont des as de la résolution de problèmes.

Les développeurs de logiciels perfectionnent leurs compétences en matière de résolution de problèmes en acquérant de l'expérience sur le terrain, en obtenant des certifications et des titres supplémentaires et en se tenant au courant des évolutions rapides de l'industrie. En dehors de leurs fonctions principales, ils peuvent contribuer au code de projets open source, participer à des défis de codage et à des hackathons, ou s'engager bénévolement dans des groupes à but non lucratif axés sur la création de solutions logicielles pour relever des défis civiques, tels que Code for America.

6. Les physiciens

Part des travailleurs qui résolvent des problèmes plus d'une fois par jour : 60.3%

: 60.3% Emploi à l'échelle nationale : 20 020 (0,142 pour 1 000 emplois)

Les physiciens sont des scientifiques qui étudient les interactions entre la matière et l'énergie. Qu'il s'agisse de lutter contre le changement climatique, de rechercher de nouvelles particules subatomiques ou de trouver un moyen de faire lever plus rapidement une préparation pour gâteau au chocolat, les physiciens résolvent des problèmes tout autour de nous.

De l'épique au quotidien, les physiciens utilisent des approches par étapes, appliquent des solutions antérieures à de nouveaux problèmes, schématisent des procédures et vérifient les résultats.

Les physiciens se préparent à résoudre des problèmes en approfondissant les principes fondamentaux de leur champ, en apprenant et en pratiquant des stratégies de résolution de problèmes et en participant à des organisations professionnelles. Ils peuvent également s'attaquer à des problèmes de physique et à des casse-tête pendant leur temps libre, puis partager leurs solutions et leurs stratégies avec leurs collègues.

5. Chefs d'entreprise

Part des travailleurs qui résolvent des problèmes plus d'une fois par jour : 61.8%

: 61.8% Emploi à l'échelle nationale : 200 480 (1,423 pour 1 000 emplois)

D'après le BLS, les cadres supérieurs forfaitent des stratégies et des politiques pour s'assurer qu'une organisation atteint ses objectifs, ce qui inclut la coordination et la direction des activités de l'entreprise et de l'organisation.

Reconnaître les écarts entre la situation d'une organisation et ses objectifs - et concevoir et mettre en œuvre des solutions, souvent en temps réel - est au cœur du rôle d'un cadre supérieur.

Mettre en place des structures pour développer de nouveaux produits, surmonter les déficits budgétaires, suivre le rythme de la concurrence, naviguer dans les réglementations et gérer les personnalités et l'évolution de carrière du personnel sont autant de problèmes que les cadres doivent résoudre.

Les cadres suivent des programmes de formation et de développement pour améliorer leurs compétences en matière de résolution de problèmes et de gestion. Ils peuvent mettre leur expertise en gestion au service d'une organisation à but non lucratif ou devenir le mentor d'un cadre moins expérimenté. Les cadres assistent à des conférences et à des ateliers et se tiennent au courant de l'actualité de leur secteur d'activité afin d'élargir leurs compétences, y compris en matière de résolution de problèmes.

4. Infirmiers praticiens

Part des travailleurs qui résolvent des problèmes plus d'une fois par jour : 62.4%

: 62.4% Emploi à l'échelle nationale : 234 690 (1,666 pour 1 000 emplois)

Selon le BLS, les infirmières praticiennes diagnostiquent et traitent les maladies aiguës, épisodiques ou chroniques, de manière indépendante ou dans le cadre d'une équipe de soins de santé, et peuvent se concentrer sur la promotion de la santé et la prévention des maladies. Ils peuvent être amenés à commander, effectuer ou interpréter des travaux de laboratoire et des radiographies, et peuvent prescrire des médicaments.

Les infirmiers sont appelés à appliquer leurs diverses connaissances pour faire face à diverses situations au cours de leurs gardes dans un environnement en constante évolution. Ils peuvent appliquer une solution d'un groupe de patients à un autre.

Par exemple, une infirmière a décrit comment un médicament contre la douleur qui fonctionne pour les patients diabétiques atteints de neuropathie a aidé un patient amputé souffrant de douleurs nerveuses profondes qui ne répondait pas bien aux opioïdes traditionnels.

Les fournisseurs, prestataires de soins de santé qui se tiennent au courant des recherches les plus récentes font état de meilleurs résultats pour leurs patients. Les infirmières praticiennes peuvent utiliser une approche fondée sur des données probantes pour appliquer un processus systématique d'examen, d'analyse et de transposition dans le monde réel des dernières données scientifiques et en matière de soins de santé. Les formations, les conférences et les médias sociaux constituent également d'autres sources d'information permettant d'affiner les compétences et les connaissances.

3. Conseillers financiers personnels

Part des travailleurs qui résolvent des problèmes plus d'une fois par jour : 67.1%

: 67.1% Emploi à l'échelle nationale : 263 030 (1,867 pour 1 000 emplois)

Les conseillers financiers personnels évaluent les besoins financiers de leurs clients et les conseillent sur les décisions d'investissement et sur la façon de s'y retrouver dans les lois fiscales et les assurances, selon le BLS. Ils aident leurs clients à atteindre des objectifs à court et à long terme, comme l'épargne pour l'université et la retraite.

Épargner pour la retraite dans un contexte de hausse des taux d'intérêt, faire face à la flambée des coûts de l'enseignement supérieur et décider quoi faire du produit de la vente d'une maison sont quelques-uns des problèmes qui peuvent se poser aux clients d'un conseiller financier personnel et qui nécessitent des solutions sur mesure.

Dans chaque cas, les conseillers financiers personnels définissent les problèmes de leurs clients, en identifient les causes, explorent et décident des solutions et les mettent en œuvre, selon Michael Sciortino, directeur général de Vesticor Advisors.

Les certifications (planificateur financier agréé, analyste financier agréé ou consultant financier agréé) ou les cours de développement professionnel peuvent améliorer les compétences des conseillers financiers personnels et leur offrir des possibilités structurées d'apprendre et d'appliquer des stratégies éprouvées de résolution de problèmes.

La participation à un programme pro bono par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle permet à un conseiller d'appliquer ses connaissances pour aider les personnes, les familles et les communautés dans le besoin, tout en bénéficiant d'occasions supplémentaires de s'exercer à résoudre des problèmes nouveaux et urgents.

2. Avocats

Part des travailleurs qui résolvent des problèmes plus d'une fois par jour : 68.1%

: 68.1% Emploi à l'échelle nationale : 681 010 (4,834 pour 1 000 emplois)

Conseiller et représenter des particuliers, des entreprises et des organismes publics sur des problèmes et des litiges juridiques font partie des principales obligations des juristes.

Les juristes doivent rechercher et analyser les problèmes juridiques et fournir des conseils à leurs clients. Ils évaluent toutes sortes de décisions juridiques, par exemple en pesant le pour et le contre d'une demande de jugement par rapport à une offre de règlement dans une affaire, en négociant des contrats et en répondant à des lettres de cessation et de désistement. La résolution de problèmes est tellement clé pour la profession d'avocat qu'il a été décidé d'en faire un métier à part entière placée en tête d'un rapport de l'American Bar Association sur les compétences fondamentales des juristes, avant même l'analyse juridique.

Les juristes se préparent à résoudre des problèmes en écoutant activement, en se concentrant sur les détails d'une affaire et en se documentant sur les dernières affaires et stratégies juridiques. Des ateliers spécialisés de résolution de problèmes, des exercices, des jeux de rôle et des simulations.. parfois organisés par des sociétés professionnelles -sont d'autres moyens pour les juristes de développer leurs compétences.

1. Podologues

Part des travailleurs qui résolvent des problèmes plus d'une fois par jour : 85.5%

: 85.5% Emploi à l'échelle nationale : 8 840 (0,063 pour 1 000 emplois)

Selon le BLS Occupational Outlook Handbook, les podologues fournissent des soins médicaux et chirurgicaux aux personnes souffrant de problèmes aux pieds, aux chevilles et à la partie inférieure des jambes.

Les patients consultent leur podologue pour des problèmes tels que des douleurs au talon, des oignons, des ongles incarnés et des problèmes de démarche et de marche. Les podologues écoutent et diagnostiquent le problème, puis prescrivent des solutions en fonction des besoins, telles que des orthèses, des crèmes médicales ou des séances de kinésithérapie.

Les podologues affinent leurs compétences en matière de résolution de problèmes en pratiquant et en apprenant des méthodes de diagnostic nouvelles et établies, et en participant à des sessions de formation et à des conférences. Ils s'entraînent également régulièrement et cherchent à obtenir un retour d'information des patients et des collègues afin d'améliorer leurs techniques et les résultats pour les patients.

Rédacteur invité:

Ben Popken