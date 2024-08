10 meilleurs logiciels de gestion de projet pour les architectes

Le secret des projets architecturaux qui marchent bien ? la planification, la planification et encore la planification.

Il est essentiel de connaître l'état d'avancement du projet, ses ressources, son calendrier et ses revers pour tenir les promesses faites aux clients, aux parties prenantes et aux membres de l'équipe, au point qu'il est absolument nécessaire de demander de l'aide à des spécialistes puissants logiciel de gestion de projet conçu pour aider les architectes à travailler efficacement.

Il existe des tonnes de avantages à utiliser la gestion de projet les logiciels de gestion de projet proposent des fonctions qui aident les équipes à accroître leur productivité, mais les architectes doivent rechercher des fonctionnalités supplémentaires qui répondent à leurs défis, processus et styles de travail spécifiques.

Mais comment choisir ?

Appuyez-vous sur cette liste détaillée des 10 meilleurs logiciels de gestion d'entreprise gestion de projet pour les architectes afin de trouver l'outil le mieux adapté à vos besoins. Prenez note de toutes les fonctions indispensables à rechercher dans un logiciel de qualité, et comparez la répartition des applications, les inconvénients, les prix, etc.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion de projet pour architectes ?

Il existe aujourd'hui une multitude d'outils fonctionnels sur le marché, mais chacun d'entre eux est adapté à des cas d'utilisation spécifiques.

Pour les architectes, la gestion du planning, les rapports et les outils de collaboration sont essentiels. Mais à quoi ressemblent ces fonctionnalités sur le papier ? Voici les cinq principales caractéristiques non négociables que vous devez rechercher dans votre prochain site Web logiciel de gestion de projet pour les architectes :

Multiples vues du projet pour visualiser votre calendrier, vos tâches et votre planning

pour visualiser votre calendrier, vos tâches et votre planning Partage et collaboration personnaliséspour que les clients puissent accéder aux documents, les consulter, les commenter ou les modifier en fonction de leurs besoins* Le suivi du temps et les calculs du temps facturable garantissent l'exactitude et la rapidité de vos factures

Le suivi du temps et les calculs du temps facturable garantissent l'exactitude et la rapidité de vos factures Rapports instantanés etsuivi des étapes pour visualiser votre progression vers l'achèvement du projet

Des tonnes d'intégrations pour étendre les fonctionnalités de votre site webgestion de projet et apporter plus de contexte à chaque tâche

Les 10 meilleurs logiciels de gestion de projet pour les architectes

En gardant à l'esprit votre budget, votre équipe et les fonctionnalités indispensables, utilisez cette liste pour guider votre recherche de logiciels.

Suivez-nous pour découvrir les meilleurs logiciels de gestion de projet pour architectes gestion de projet pour les architectes afin de trouver le logiciel qui répond le mieux à vos besoins.

Découvrez les plus de 15 vues de ClickUp pour personnaliser votre flux de travail en fonction de vos besoins

Les projets architecturaux réussis nécessitent une planification et une organisation minutieuses. Mais il peut être difficile de garder la trace de toutes les pièces mobiles d'un projet, des matériaux aux calendriers, des estimations aux listes de contrôle.

Que vous gériez une petite rénovation ou une construction de grande envergure, une plateforme de productivité comme ClickUp aide les architectes à maîtriser leurs tâches du début à la fin !

ClickUp élimine les incertitudes de la gestion de projet grâce à des fonctionnalités puissantes telles que les diagrammes de Gantt, l'affichage du calendrier et l'automatisation des processus. Vous pouvez créer des dépendances de tâches en quelques clics, et assigner des tâches aux membres de l'équipe et aux entrepreneurs partout dans le monde.

De plus, ClickUp s'intègre facilement à d'autres logiciels et applications afin que vous puissiez gérer votre travail à partir d'un espace de travail unique et dynamique !

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Limites de ClickUp

Toutes les vues ne sont pas encore disponibles dans l'application mobile

Le grand nombre d'outils de collaboration puissants peut représenter une courbe d'apprentissage pour certains utilisateurs

Prix de ClickUp

Plan gratuit pour toujours

Plan illimité: 5$/mois par membre

5$/mois par membre Plan d'affaires: 12$/mois par membre

12$/mois par membre Plan d'entreprise: Contactez le service des ventes pour connaître les tarifs

Capterra : 4.7/5 (3 500+ commentaires)

: 4.7/5 (3 500+ commentaires) G2 : 4.7/5 (5,400+commentaires)

2. Monographie

via Monographie Monograph est un logiciel de gestion de projet conçu pour faciliter la vie des architectes. Il rationalise le processus de planification en fournissant tous les éléments de la planification de projet en un seul endroit, de la planification et de la budgétisation aux réunions et aux listes de tâches. Monograph propose également un calendrier d'entreprise partagé afin que toutes les personnes impliquées dans un projet puissent collaborer dans le même espace. De plus, chaque utilisateur peut personnaliser son interface afin de conserver un caractère numérique et organisé.

Ce logiciel de gestion de projet est idéal pour les projets basés sur des phases. En divisant le travail en phases plus petites et plus faciles à gérer dans Monograph, vous pouvez mieux suivre les progrès, identifier les domaines qui nécessitent une attention particulière et même repérer les problèmes potentiels avant qu'ils ne deviennent plus importants. L'objectif est toujours de terminer le projet plus rapidement tout en maintenant les normes de qualité les plus élevées.

Les meilleures caractéristiques de Monograph

Suivi du temps et des dépenses grâce à MoneyGantt

Chronomètre intégré à l'application pour suivre les heures facturables et non facturables

Rapports de projet comparaison des performances gratuites

Outils de dotation en ressources et en prévisions

Limites de la monographie

Manque d'une variété de vues de projets

Les exportations de Time Log sont limitées à un format CVS

Prix de Monograph

Monograph commence à 40 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement

Capterra: 4.5/5 (100+ reviews)

4.5/5 (100+ reviews) G2: 4.3/5 (2 commentaires)

3. Newforma

via Newforma Le prochain logiciel de gestion de projet pour les architectes est Newforma. Ce logiciel est spécialement conçu pour les cabinets d'architectes et d'ingénieurs. Il offre un large éventail de fonctionnalités qui rationaliser les processus et stimuler la productivité. Avec Newforma, les architectes peuvent rapidement accéder aux documents du projet, créer des calendriers et des listes de tâches, stocker des documents, partager des informations avec leurs collègues et collaborateurs, examiner les plans de conception et suivre les progrès en temps réel. Ainsi, les architectes peuvent facilement garder la maîtrise de leurs projets et les achever dans les délais impartis.

Les architectes, quel que soit leur niveau d'expérience, trouveront Newforma utile. Son interface intuitive facilite la mise en place et la gestion des projets, tandis que ses fonctionnalités avancées permettent aux architectes de contrôler pleinement le processus. De la gestion des offres et des entrepreneurs au suivi des ordres de modification et des coûts du projet, Newforma aide à garder les choses organisées.

Les meilleures caractéristiques de Newforma

Serveur de fichiers, SharePoint Online, BIM 360 et ProjectWise accessibles en une seule vue

Tableau de bord des soumissions et des RFI pour surveiller les éléments en retard et à venir

Add-in Outlook pour glisser-déposer les courriels dans un dossier de projet

Centre de projet pour gérer les principaux documents à livrer

Limitations de Newforma

L'application Newforma Plans ne prend en charge que les appareils Apple

Fonctionnalité d'édition de PDF limitée

Prix de Newforma

Contactez Newforma pour plus de détails

Capterra: 3.8/5 (8 commentaires)

3.8/5 (8 commentaires) G2: 4.1/5 (90+ commentaires)

4. Outplanr

via Outplanr Outplanr est un outil puissant pour les managers et les équipes qui leur permet de transformer des listes de tâches banales en plans d'action complets. Avec Outplanr, les équipes peuvent mettre en place des projets rapidement et facilement en décomposant les tâches en étapes gérables. En voyant l'ensemble d'une tâche en une seule fois, les équipes peuvent s'assurer qu'elles sont sur la même longueur d'onde tout en évitant la confusion et les obstacles à la productivité.

Outplanr facilite le suivi des progrès en donnant aux équipes la possibilité de surveiller leurs plans d'action d'une manière visuellement attrayante. Ils peuvent voir une vue d'ensemble de toutes les tâches associées à chaque projet, ce qui les aide à rester organisés et à se tenir au courant des progrès de l'équipe. En outre, les équipes peuvent ajuster leur calendrier en fonction des changements ou des nouveaux développements, ce qui leur permet de mieux contrôler leur projet d'architecture.

Les meilleures caractéristiques d'Outplanr

Widget de suivi du temps

Widget de téléchargement pour suivre la progression de l'achèvement des fichiers

Temps d'achèvement du projet (réel ou estimé)

Applications natives iOS, Android et MacOS, et Windows Desktop

Limitations d'Outplanr

Manque d'options de personnalisation dans les vues de projet

Intégrations natives limitées

Prix d'Outplanr

A partir de 15 $/mois pour 3 personnes

Capterra: N/A

N/A G2: 4.3/5 (10+ commentaires)

5. ArchiSnapper

via ArchiSnapper Le logiciel de gestion de projet ArchiSnapper permet de générer facilement des rapports de terrain précis et de collaborer avec d'autres sur des projets architecturaux. Il s'agit d'une solution puissante qui aide les équipes à saisir rapidement les multiples dimensions d'un travail, en s'assurant que tous les projets sont pris en compte. Grâce à sa conception intuitive, vous pouvez utiliser l'application ArchiSnapper pour suivre facilement les détails des travaux, des tâches et d'autres types de données.

Pour les équipes travaillant à distance, ArchiSnapper aide à garder tout le monde connecté. Il permet une communication simple et efficace entre les départements et les sites, avec des mises à jour de statut détaillées immédiatement disponibles. De plus, vous pouvez également partager des documents avec d'autres personnes, afin que tout le monde soit toujours sur la même longueur d'onde. Que vous gériez un seul projet ou plusieurs tâches sur plusieurs sites, ArchiSnapper vous permet de produire des rapports de terrain précis et de collaborer avec votre équipe rapidement et efficacement.

Les meilleures caractéristiques d'ArchiSnapper

Rapports de chantier et listes de contrôle personnalisés

Pointeurs numérotés sur les plans pour visualiser le travail en fonction de l'emplacement

Fonctionnalité d'annotation sur les dessins disponible dans les applications Web, iOS et Android

Modèles d'e-mails

Limitations d'ArchiSnapper

Plans tarifaires coûteux par rapport à d'autres outils

Fonctions limitées du diagramme de Gantt

Prix d'ArchiSnapper

A partir de 29$/mois par utilisateur, facturé annuellement

Capterra: 4.6/5 (40+ reviews)

4.6/5 (40+ reviews) G2: N/A

6. Xledger

via Xledger Les gestionnaires de projets architecturaux ont besoin d'un outil de comptabilité qui leur permette de tenir à jour leurs finances, les coûts de leurs projets et leurs dépenses. Xledger est une excellente solution pour rationaliser la gestion du travail sur site et les opérations comptables. La plateforme conviviale permet un accès facile et une gamme de fonctionnalités conçues pour simplifier le processus.

Xledger permet aux architectes de garder le contrôle de leur planification financière grâce à une série d'outils d'analyse puissants. Des rapports automatisés, des tableaux de bord personnalisables et des prévisions détaillées sont possibles grâce à cette plateforme robuste. Avec Xledger, vous serez en mesure de prendre des décisions plus intelligentes plus rapidement, ce qui vous permettra d'atteindre rapidement et efficacement vos objectifs.

Les meilleures caractéristiques de Xledger

plus de 200 rapports prédéfinis et standards

Facturation automatisée du temps et des dépenses

Application Xledger Mobile pour les téléphones iOS, Android et Windows

Calcul des coûts, rapports et suivi de projetsprojets de construction Limites de Xledger

Capacité limitée à gérer différents niveaux de projets complexes

Manque de capacités de communication par rapport à d'autres outils de gestion de projet

Prix de Xledger

Contactez Xledger pour connaître les détails du plan tarifaire

Capterra: 4.7/5 (6 commentaires)

4.7/5 (6 commentaires) G2: 4.5/5 (2 commentaires)

7. Heeros

via Héros Heeros (anciennement Taimer) est un projet outil de planification pour les équipes qui ont besoin d'un meilleur moyen de rester au courant des tâches, des délais et des budgets. Les équipes peuvent facilement mettre en place des notifications pour suivre les progrès et planifier les projets dans les moindres détails. En s'intégrant aux systèmes de flux de travail existants tels que DocuSign, Google Calendar et HubSpot, Heeros élimine le suivi fastidieux et stimule la productivité afin d'aider les cabinets d'architectes à livrer leurs projets plus rapidement.

Heeros s'attache également à aider les équipes à planifier leurs ressources. Les vues Gantt et Grid affichent les échéances, la charge de travail et la capacité afin que les chefs de projet puissent planifier en toute transparence. Par exemple, la vue Gantt permet aux chefs de projet de visualiser les phases d'un projet d'un projet et les dépendances du plan.

Les meilleures caractéristiques de Heeros

Planification et affectation des ressources avec priorisation des tâches

Tableaux Kanban pour la collaboration

Suivi du temps intégré pour budgétiser, suivre et attribuer les heures en fonction de la capacité de l'équipe

Factures,bons de commandeet gestion des dépenses

Limites de Heeros

Capacité limitée à gérer lesdifférents styles de travail et préférences

La gestion de projet est une fonctionnalité payante dans le cadre du plan d'affaires

Prix de Heeros

Plan gratuit

Contacter Heeros pour les détails de l'offre payante

Capterra: N/A

N/A G2: N/A

8. Travail d'équipe

via Travail d'équipeTeamwork est un outil de collaboration conçu pour aider les équipes à collaborer sur des projets. Son interface conviviale permet aux membres d'une équipe d'assigner des tâches, de fixer des échéances et des objectifs, de suivre les progrès et de communiquer entre eux au sein d'une plateforme centrale. Avec Teamwork, les responsables peuvent également accéder à des rapports en temps réel afin de se tenir au courant des progrès de leur équipe.

Teamwork rationalise le processus de gestion des projets. Les équipes peuvent respecter les délais et s'assurer que les tâches sont accomplies en créant des listes de contrôle et des dates d'échéance. Elles peuvent également partager des fichiers et des documents au sein de la plateforme et utiliser des outils de collaboration pour avoir des conversations productives autour de ces éléments. La plateforme facilite la communication entre les membres de l'équipe et permet à l'équipe de rester sur la bonne voie en offrant une vue d'ensemble de l'historique du projet.

Meilleures caractéristiques du travail d'équipe

Gestion des ressources au quotidienplanification des capacités* Modèles de gestion de projet pour la collaboration en équipe

Applications de bureau et mobiles pour mettre à jour le travail sur place

Nombre illimité d'utilisateurs clients gratuits

Limites du travail d'équipe

Les nouveaux utilisateurs peuvent être dépassés par la surcharge de fonctionnalités et la conception de l'interface utilisateur

La plateforme peut prendre du temps pour mettre à jour les champs du projet lors de l'attribution des tâches

Prix du travail en équipe

Gratuit Pour toujours

Livraison : 9,99 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

: 9,99 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Croissance : 17,99 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

: 17,99 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Échelle : Contactez Teamwork pour plus de détails

Capterra: 4.5/5 (700+ commentaires)

4.5/5 (700+ commentaires) G2: 4.4/5 (1 000+ commentaires)

9. TeamGantt

via TeamGantt TeamGantt est un logiciel de gestion de projet pratique qui aide les cabinets d'architectes à planifier leurs projets à l'aide de graphiques visuels. En tirant parti de la puissance des diagrammes de Gantt, TeamGantt offre aux architectes la possibilité de visualiser leurs tâches et leurs étapes. Grâce à des fonctions de glisser-déposer faciles à utiliser, les architectes peuvent simplement déplacer la ligne de temps pour garder un œil sur le dernier état d'avancement. Cela leur permet de répondre rapidement aux changements dans les exigences de leur projet, rendant les tâches difficiles faciles à gérer.

Les architectes peuvent également identifier les chemins critiques dans le calendrier du projet, planifier les ressources nécessaires pour chaque tâche et même suivre les problèmes et les retards. Les diagrammes de Gantt de TeamGantt apportent de la transparence et de l'ordre aux projets d'architecture, permettant aux équipes de prendre des décisions éclairées.

Les meilleures caractéristiques de TeamGantt

Onglet de gestion des ressources

Vues et rapports de portefeuilles

Modèles de plan de projet

Calendrier planifié et calendrier réel

Limites de TeamGantt

Fonctionnalité de dépendance complexe pour une gestion fluide des projets architecturaux

Le suivi du temps est une fonctionnalité payante

Prix de TeamGantt

Lite : 19$/mois par manager, facturé annuellement

: 19$/mois par manager, facturé annuellement Pro : 49 $/mois par gestionnaire, facturé annuellement

: 49 $/mois par gestionnaire, facturé annuellement Entreprise : 99 $/mois par gestionnaire, facturé annuellement

Capterra: 4.6/5 (100+ reviews)

4.6/5 (100+ reviews) G2: 4.8/5 (800+ avis)

10. Basecamp

via Camp de baseCamp de base est une solution de gestion de projet en ligne conçue pour aider les équipes à travailler ensemble et à rester sur la bonne voie dans leurs projets. Il offre une gamme de fonctionnalités pour aider les équipes à collaborer, à assigner des tâches, à gérer les délais, à stocker des fichiers et à communiquer efficacement avec toutes les personnes impliquées dans un projet.

Sa conception intuitive permet aux équipes de diviser les tâches en morceaux gérables et de les classer par ordre de priorité en fonction de leur importance. Grâce à la possibilité d'assigner des tâches, de fixer des délais et de discuter des objectifs en temps réel, les équipes peuvent rester organisées et productives. Les outils de Basecamp permettent à chacun de rester dans la boucle en permettant aux utilisateurs de partager des fichiers, de télécharger des images et de faire des commentaires directement sur la plateforme.

Les meilleures caractéristiques de Basecamp

Graphiques en côte pour visualiser la progression en montée ou en descente au fil du temps

Messages directs individuels ou de groupe dans l'application

Tableau de bord du projet, de l'affectation et du calendrier sur une seule page

Système de chat et de messagerie en temps réel

Limites de Basecamp

Fonctionnalité limitée de suivi de la progression

Pas de priorités pour les tâches

Prix de Basecamp

Utilisateurs illimités : 299 $/mois, facturation annuelle

: 299 $/mois, facturation annuelle Pour les freelances, les startups ou les petites équipes : 15 $/mois par utilisateur

Capterra: 4.3/5 (14,000+ reviews)

4.3/5 (14,000+ reviews) G2: 4.1/5 (5 000+ commentaires)

Choisir le meilleur logiciel de gestion de projet pour les architectes

Les logiciels de gestion de projet sont indispensables aux architectes pour gérer efficacement leurs projets et leurs équipes. Parmi les différentes options disponibles, ClickUp s'impose comme le meilleur outil. Avec son design intuitif, ses fonctionnalités personnalisables et son intégration transparente avec d'autres outils, ClickUp offre une solution complète aux architectes pour gérer leurs projets, leurs tâches et leurs équipes en toute simplicité.

Que vous soyez un architecte solitaire ou que vous dirigiez une équipe, ClickUp vous offre la flexibilité, la transparence et la collaboration dont vous avez besoin pour faire passer vos projets à la vitesse supérieure. Essayez ClickUp dès aujourd'hui !