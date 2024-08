10 meilleurs logiciels de suivi de projet en 2024

Les jalons servent de repères clés pour suivre la progression d'un projet, qu'il s'agisse d'un sprint court ou d'un projet complexe impliquant plusieurs équipes forfait projet .

Ces jalons procurent un sentiment de motivation et d'accomplissement tout en aidant à mesurer l'avancement du projet par rapport au calendrier prévu. En comparant la progression réelle avec les jalons prévus, les gestionnaires de projet peuvent identifier rapidement les écarts, les retards ou les problèmes potentiels et prendre les mesures nécessaires pour maintenir le projet sur la bonne voie.

Malheureusement, il est facile de perdre le fil lorsque l'on jongle avec plusieurs tâches et jalons essentiels. Si vous avez besoin d'aide pour rester au fait de vos jalons et de la progression de votre projet, ces 10 meilleures applications de gestion des jalons vous remettront sur la bonne voie.

Qu'est-ce que vous devez rechercher dans un logiciel de jalon de projet?

Il y a quelques éléments que vous devriez rechercher lorsque vous choisissez un logiciel de gestion de projet pour les jalons :

Un moyen facile de mettre en place des paramètres afin que la planification du projet prenne moins de temps à mettre en place et à gérer

La possibilité decréer des diagrammes de jalons qui représentent toutes vos tâches à partir de la portée du projet

Une visualisation conviviale de votre projetjalons du projet qui permet de voir facilement où en est votre projet à un moment donné, et comment les tâches individuelles sont connectées aux objectifs du projet

Une connexion directe entre votrevos paramètres d'objectifs professionnels et les fonctionnalités du logiciel relatives aux jalons, afin de garantir que chaque jalon clé contribue à la réussite du projet

Une connexion directe similaire entre les jalons, les tâches et les détails vous aide à vous concentrer sur les éléments suivantsla réussite du projet et sur le cycle de vie global du projet

Pas tous logiciel de gestion de projet gratuit offre une fonctionnalité de jalon. À ceux qui le font, il faut ajouter tous les avantages susmentionnés pour que vous puissiez tirer pleinement parti du suivi et de la gestion des jalons dans la phase de planification et d'exécution de votre projet.

Les 10 meilleures applications de suivi de jalon à utiliser en 2024

Parce que les jalons sont si étroitement liés à la gestion de projet, certaines des meilleures plates-formes logicielles de gestion de projet ont des fonctionnalités intégrées de suivi des jalons. Il existe également plusieurs outils dédiés spécifiquement construits pour les seuls jalons.

Cette liste couvre le meilleur des deux mondes !

/$$$img/

Suivez les jalons dans ClickUp pour vous assurer que tout le monde est sur la même page et que les projets sont livrés à temps

C'est l'application unique de gestion de projet pour tous vos processus de productivité et de planification de projet. Gestion de projet, tableaux de bord pour les livrables clés, paramètres d'objectifs suivi du temps, rapports de progression -Nous avons tout ce qu'il vous faut.

Vous pouvez facilement convertir vos tâches en jalons de projet. Vous pouvez ensuite connecter ces jalons à des Objectifs et y joindre d'autres tâches et jalons dépendants. Vous disposez même de modèles préconstruits et prêts à l'emploi, tels que le modèle Modèle de diagramme de jalon ClickUp pour créer rapidement les jalons d'un projet.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Jalons de ClickUp vous permettent de connecter facilement vos tâches à vos objectifs de votre projet et de suivre votre progression à un niveau élevé

Une connexion directe avecObjectifs ClickUp pour s'assurer que tous les jalons et les tâches qui y sont connectées se rapprochent des objectifs ultimes du projet

Une bibliothèque demodèles de jalon etmodèles de paramètres d'objectifs dont les utilisateurs peuvent s'inspirer pour commencer à définir les points de repère et les étapes clés de leur projet

Des moyens flexibles d'afficher et de suivre vos jalons clés, y compris des vues Gantt, Tableau et Tableau de bord

Une interface intuitive qui permet d'intégrer rapidement les nouveaux utilisateurs et d'installer rapidement les projets, depuis les jalons jusqu'aux affectations et au calendrier

Limites de ClickUp

L'automatisation poussée peut entraîner de nombreuses alertes et rappels, en particulier dans les projets complexes et à plusieurs niveaux

L'exhaustivité de la plateforme, bien que puissante, peut rendre la tâche difficile aux utilisateurs qui ne souhaitent qu'essayer la fonctionnalité Jalon

Prix ClickUp

Free Forever

Unlimited : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Business Plus : 19 $/mois par utilisateur

: 19 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (8 000+ commentaires)

: 4.7/5 (8 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 600+ commentaires)

2. Activer/désactiver le forfait

Via Le forfait Toggl En tant que visuel outil de gestion de projet pour les gestionnaires de projet, il est tout à fait naturel pour Toggl Plan d'inclure également des capacités de suivi des jalons du projet. Dans Toggl Plan, les jalons deviennent plus pertinents dans le cadre de son échéancier de planification de projet par glisser-déposer, où chaque jalon apparaît comme un point de contrôle codé en couleur dans le cadre plus large du projet.

Toggl Plan s'active/désactive en tant qu'outil d'aide à la décision charge de travail c'est pourquoi les jalons de la gestion de projet peuvent également jouer un rôle unique. Par exemple, les gestionnaires de projet qui sont également responsables des calendriers des équipes et de la planification des ressources peuvent utiliser cette fonctionnalité pour connecter les jalons à d'autres aspects des exigences du projet (telles que les limites budgétaires) qu'ils doivent respecter.

Les meilleures fonctionnalités de Toggl Plan

Personnalisation complète des jalons du projet, de la durée des jalons à la couleur exacte que vous utilisez pour distinguer chaque jalon dans l'échéancier visuel du projet

Fonctionnalité inter-projets, dans laquelle un seul jalon global (tel qu'un examen de tous les projets à l'échelle de l'organisation) peut alimenter tous les échéanciers pertinents

La possibilité de partager des documents de référencedes forfaits de projet qui ne comprennent que les jalons du projet et non les tâches individuelles, ce qui aide les gestionnaires de projet et les parties prenantes externes à garder un aperçu de haut niveau

Une interface intuitive et moderne qui facilite la prise en main et le démarrage avec une faible courbe d'apprentissage

Limites de Toggl Plan

Application web relativement statique qui limite les fonctionnalités de jalon pour ses utilisateurs

Les intégrations tierces sont limitées, avec un objectif apparemment clair de Toggl Plan de garder les utilisateurs en silo dans son propre logiciel

La simplicité intentionnelle de la plateforme peut être problématique pour certains utilisateurs qui recherchent des fonctionnalités plus avancées des outils de gestion de projet plus avancés au-delà de ce qui est intégré dans Toggl Plan

Tarifs de Toggl Plan

Teams : 8$/mois par utilisateur

: 8$/mois par utilisateur Business : 13,35 $/mois par utilisateur

G2 : 4.3/5 (37 commentaires)

: 4.3/5 (37 commentaires) Capterra : 4.6/5 (100+ commentaires)

3. Nifty

Via Nifty

Via Nifty Feuilles de route, listes de tâches, documents, discussion, automatisation - Nifty a tout pour plaire. Et cela inclut une solide fonction de jalon.

Certes, le tout-en-un outil de productivité ne met pas nécessairement en avant la fonctionnalité de jalons de projet comme un argument de vente de premier plan. Mais elle est toujours là, suivie par la fonctionnalité Tâches qui permet d'organiser, de hiérarchiser et de suivre des projets plus importants.

Les meilleures fonctionnalités de Nifty

Conversion des listes de tâches en jalons afin qu'un gestionnaire de projet puisse suivre la progression de l'ensemble de la liste des tâches au sein de ce jalon

Les jalons du projet apparaissent dans la fonction de rapports automatisés, ce qui vous permet de faire des rapports dynamiques sur les processus du projet à toutes les parties prenantes

Trier par jalon au sein d'un projet, en organisant les tâches en fonction de leur niveau et des points de contrôle clés que vous devez atteindre pour que le projet continue d'avancer

Intégrations natives avecoutils de productivité tels que Google Docs et Google Agenda permettent aux membres de l'équipe de rester en contact, même en dehors de la plateforme Nifty

Les limites de Nifty

Des fonctions de notification et de rappel limitées, comme l'impossibilité de paramétrer des rappels automatisés pour les prochains jalons et les prochaines limites de tâches

Une fonction de recherche dans la plateforme qui n'est pas toujours intuitive et qui ne renvoie pas toujours les résultats les plus pertinents

Des temps de chargement lents, qui peuvent entraîner des problèmes de communication sur des projets qui doivent avancer rapidement et en temps réel

Prix de Nifty

Free

Débutant : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Pro : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Business : 16$/mois par utilisateur

: 16$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (400+ commentaires)

: 4.7/5 (400+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (300+ commentaires)

4. GanttPRO

Via GanttPRO

Via GanttPRO Comme son nom l'indique, GanttPRO se concentre en grande partie sur la construction de diagrammes de Gantt. La plateforme, conçue à l'origine pour l'industrie manufacturière mais applicable à tous les cas d'utilisation, propose également des vues alternatives (telles que Kanban) pour aider les gestionnaires de projet à suivre leur progression et à planifier leur prochain projet. La planification des flux de travail, le suivi des jalons du projet et même la gestion des ressources sont ici possibles.

Les meilleures fonctionnalités de GanttPRO

Une fonction de chemin critique qui prend en compte toutes les tâches, les jalons et les échéanciers d'un projet et prévoit la manière la plus efficace et la plus rationnelle de le faire

Des possibilités d'exportation faciles pour imprimer et partager un diagramme de Gantt avec des parties prenantes qui n'utilisent pas la plateforme GanttPRO

Contrôle intuitif des versions de tous les projets, qui vous permet de revenir en arrière dans l'historique du projet et de restaurer les états antérieurs du projet à tout moment

Limites de GanttPRO

Pas deéchéancier du projet au-delà du diagramme de Gantt achevé, ce qui complique la tâche des utilisateurs qui souhaitent simplement passer en revue les jalons du projet

Plus complexe que la plupart des alternatives proposées dans ce guide, avec un accent mis sur la fonction plutôt que sur la convivialité, en particulier pour les nouveaux utilisateurs qui ne sont pas forcément familiers avec les diagrammes de Gantt

Pas d'application mobile pour suivre les tâches, les jalons ou la progression du projet en dehors de la plateforme web

Prix de GanttPRO

Base : 7,99 $/mois par utilisateur

: 7,99 $/mois par utilisateur Pro : 12,99 $/mois par utilisateur

: 12,99 $/mois par utilisateur Business : 19,99 $/mois par utilisateur

: 19,99 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.8/5 (400+ commentaires)

: 4.8/5 (400+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (400+ commentaires)

5. OpenProject

Via OpenProject Rare solution open-source, OpenProject, basée en Allemagne, brille dans deux domaines : la flexibilité et la sécurité des données. Le cryptage avancé garantit que tout ce que vous saisissez sera en sécurité, tandis que la nature open-source de l'outil le rend flexible et pertinent pour n'importe quel secteur et n'importe quel type de stratégie de gestion de projet.

Les meilleures fonctionnalités d'OpenProject

L'affichage visuel et intuitif de l'Échéancier du projet est le défaut du logiciel de gestion de projet, ce qui vous permet de toujours voir les échéanciers les plus importants d'un seul coup d'œil

Le schéma clair et visuel des relations entre les tâches, les phases et les jalons du projet donne un aperçu de ce qui doit être fait, quand et pourquoi

L'option Community est toujours gratuite, tout en offrant suffisamment de fonctions pour la rendre pertinente et bénéfique, en particulier pour les petites entreprises

Limites d'OpenProject

La modification en cours des projets, des tâches et des jalons est parfois contre-intuitive, en particulier pour les utilisateurs familiers avec d'autres logiciels de gestion de projet

L'échéancier par défaut du projet est excellent, mais il peut être difficile de le personnaliser pour des cas d'utilisation ou des projets plus particuliers

Les capacités d'automatisation limitées nécessitent encore une gestion manuelle de l'échéancier et des tâches du projet

Prix d'OpenProject

Communauté : Free

: Free Basic : 7,25 $/mois par utilisateur

: 7,25 $/mois par utilisateur Professionnel : 13,50 $/mois par utilisateur

: 13,50 $/mois par utilisateur Premium : 19,50 $/mois par utilisateur

: 19,50 $/mois par utilisateur Entreprise : Contacter pour les tarifs

G2 : 3.7/5 (20+ commentaires)

: 3.7/5 (20+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (90+ commentaires)

6\N- nTask

Via nTâche En tant que l'une des solutions de gestion de projet les plus populaires, il est tout à fait naturel que nTask se retrouve sur une liste comme celle-ci. Et bien sûr, les jalons sont une façon naturelle de construire des projets avec nTask, en particulier pour représenter les moments critiques dans l'échéancier de votre projet sur le chemin du début à l'achèvement du projet.

Les meilleures fonctionnalités de nTask

Une définition claire des jalons du projet par rapport aux tâches ordinaires, ainsi que de nombreux conseils pour garantir leur utilisation correcte dans le contexte du projet dans son ensemble

Des vues Tableau et Calendrier flexibles qui mettent en évidence les jalons et leur connexion avec les tâches qui leur sont inférieures et les objectifs du projet qui leur sont supérieurs

La possibilité d'établir des rapports sur les jalons du projet afin de diviser les projets en plus petites parties et de célébrer les victoires les plus rapides sur les longs échéanciers du projet

Limites de nTask

Une prise en main limitée de la plateforme, laissant les utilisateurs se débrouiller plus ou moins seuls avec le logiciel de gestion de projet

Un affichage du calendrier relativement basique par rapport à d'autres options de cette liste, y compris l'impossibilité de personnaliser les délais

Prix de nTask

Premium : 3 $/mois par utilisateur

: 3 $/mois par utilisateur Business : 8 $/mois par utilisateur

: 8 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.4/5 (17 commentaires)

: 4.4/5 (17 commentaires) Capterra : 4.2/5 (100+ commentaires)

7. Scoro

Via Scoro

Via Scoro En tant qu'option logicielle complète de gestion du travail, Scoro est optimal pour les agences et autres entreprises du secteur des services professionnels qui recherchent des outils de collaboration d'équipe. L'objectif est de donner aux entreprises tout ce dont elles ont besoin pour gérer leur travail et leur flux de travail, et les jalons sont un élément important de cette équation.

Les meilleures fonctionnalités de Scoro

Une vue Gantt diagramme flexible que vous pouvez condenser dans les tâches principales et les jalons et étendre pour inclure toutes les dépendances et les sous-tâches pour plus de détails

La possibilité d'ajouter des tâches à des jalons individuels pour les transformer automatiquement en phases de projet, qui couvrent l'ensemble de la période pour toutes les tâches incomplètes sur ce jalon

Limites de Scoro

Il s'agit d'une option plus coûteuse que les autres outils de cette liste

La plupart des fonctionnalités les plus utiles liées aux jalons du projet, telles que la vue diagramme Gantt et les dépendances des tâches, ne sont disponibles qu'à des niveaux de prix plus élevés

Prix de Scoro

Essentiel : 26$/mois par utilisateur

: 26$/mois par utilisateur Standard : 37 $/mois par utilisateur

: 37 $/mois par utilisateur Pro : 63 $/mois par utilisateur

: 63 $/mois par utilisateur Ultimate : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.5/5 (300+ commentaires)

: 4.5/5 (300+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (200+ commentaires)

8. Planificateur de jalon

Via Planificateur de jalon

Meilleures fonctionnalités de Milestone Planner

Une interface simple et intuitive qui fonctionne aussi bien sur les bureaux que sur les tablettes et les téléphones

Une expérience utilisateur par glisser-déposer pour créer un échéancier de projet et ajuster les jalons

Des vues Gantt faciles à afficher où vous pouvez exporter des diagrammes de Gantt en PDF et dans d'autres formes de fichiers

Limites du planificateur de jalon

Il n'est pas possible de l'utiliser comme un projet plus approfondidu cycle de vie du projet ou de la gestion des tâches (dans le meilleur des cas, le planificateur de jalons n'est qu'un outil de planification)

Graphiques quelque peu désuets rappelant le milieu des années 2000

Prix du Milestone Planner

Édition professionnelle : 8,80 $/mois (utilisateur unique)

: 8,80 $/mois (utilisateur unique) Business Edition : 3,21 $/mois par utilisateur

: 3,21 $/mois par utilisateur Teams Edition : 6,38 $/mois par utilisateur

: 6,38 $/mois par utilisateur Enterprise Edition : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 3/5 (1 avis)

: 3/5 (1 avis) Capterra : Aucune évaluation à ce jour

9. Chef de projet

Via Gestionnaire de projet

Via Gestionnaire de projet Voici une plateforme qui brille par sa simplicité. Oui, l'interface peut sembler plus proche d'Excel que certaines des conceptions d'interface utilisateur plus élégantes et plus visuelles de cette liste. Mais en retour, vous disposez d'une plateforme de gestion de projet et de travail puissante qui utilise le suivi des jalons de projet avec autant de compétence que n'importe quelle autre alternative.

ProjectManager meilleures fonctionnalités

Les jalons s'intègrent directement dans la fonctionnalité de rapports de la plateforme, ce qui permet à n'importe quel utilisateur de produire des rapports sur le calendrier d'un projet et d'en suivre la progression globale

La hiérarchisation des tâches sous les jalons aide votre équipe de projet à se concentrer sur le travail le plus important dans un calendrier de projet donné et dans le cycle de vie du projet

Limites de ProjectManager

L'automatisation peut simplifier certaines des complications de ProjectManager, mais cela reste un logiciel très complexe pour les jalons, il est donc probablement inadapté aux petites entreprises ou aux utilisateurs uniques

L'application mobile est largement inutilisée en raison de ses fonctions limitées et de ses fonctionnalités qui ne sont disponibles que dans la plateforme principale basée sur le web

Prix de ProjectManager

Teams : 13$/mois par utilisateur

: 13$/mois par utilisateur Business : 24$/mois par utilisateur

: 24$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.4/5 (80+ commentaires)

: 4.4/5 (80+ commentaires) Capterra : 4.1/5 (300+ avis)

10. Xebrio

Via Xebrio Conçu à l'origine pour les équipes de développement de logiciels et de matériel informatique, Xebrio peut vous aider à suivre tous les jalons d'un projet, du suivi initial au lancement, quel que soit votre secteur d'activité. Décomposez votre projet en plusieurs parties et phases, mesurez la réussite de votre projet au sein de ces phases et faites des rapports sur ces réussites, même pour les projets agiles et les projets de développement en cascade les plus complexes.

Les meilleures fonctionnalités de Xebrio

Un outil dédié au suivi des jalons du projet, disponible à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des projets, pour faciliter la planification et les rapports de chaque phase du projet

La possibilité d'assigner des tâches et des responsabilités partagées pour les jalons avec les membres de votre équipe de projet afin de renforcer la responsabilité, ce qui est particulièrement bénéfique dans les sprints de développement à évolution rapide dans un plan de projet logiciel

Les limites de Xebrio

Il a été conçu à l'origine pour les équipes informatiques, de sorte que certaines de ses fonctionnalités les plus puissantes peuvent être mieux adaptées à ceux qui travaillent dans le secteur de l'informatique

Seule l'application web dispose de notifications, ce qui signifie que vous ne pouvez consulter que la plateforme elle-même pour obtenir des alertes sur les étiquettes, les tâches et la progression d'un projet

Prix de Xebrio

Gestion des besoins : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Couverture des exigences et des tests : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour les tarifs

G2 : 4/5 (1 avis)

: 4/5 (1 avis) Capterra : 4.5/5 (2 commentaires)

Suivre les jalons du projet dans ClickUp

Tout ce que vous avez à faire est de suivre les étapes de votre projet, à moins que celui-ci n'implique que quelques tâches de base et qu'il s'agisse du seul projet que vous gérez à un moment donné. Il peut s'avérer presque impossible de tout suivre sans outils de suivi des temps forts du projet.

Le suivi des jalons introduit une hiérarchie et contribue à minimiser les risques liés au projet. En identifiant les étapes clés du projet, les phases et les évènements importants de votre calendrier, vous pouvez suivre votre progression à un niveau plus granulaire sans oublier les objectifs et les échéanciers du projet à un niveau plus élevé.

Pour y parvenir, vous avez juste besoin du bon logiciel de jalon pour gérer le forfait et l'échéancier de votre projet. Et avec le forfait Forever Free de ClickUp, vous pouvez décider par vous-même si ClickUp est la bonne option pour vous.

ClickUp est la meilleure application de gestion des jalons, mais nous savons que nous sommes partiaux. Essayez-le par vous-même. S'inscrire gratuitement et commencez à mettre ces jalons sur le tableau de bord de votre projet !