<strong>10 modèles de bons de commande gratuits en Excel, ClickUp, &</strong>

Dans un monde où les transactions commerciales deviennent de plus en plus numériques, un modèle de bon de commande bien structuré peut être la bouée de sauvetage qui permet à votre entreprise de continuer à fonctionner comme si de rien n'était opérations d'approvisionnement de manière transparente.

Peu importe que vous soyez une petite entreprise en plein essor ou un fournisseur établi cherchant à améliorer son efficacité. Le bon modèle de bon de commande permet de réduire les erreurs et d'économiser des heures afin que vous puissiez être plus productif .

Qu'est-ce qu'un modèle de bon de commande ?

Un modèle de bon de commande est un document normalisé que les entreprises utilisent lors de l'achat de biens ou de services. Il décrit des détails essentiels tels que la quantité, le prix et les instructions de livraison. Il fournit une trace claire de ce qui a été commandé.

Ces modèles sont essentiels pour gérer les achats, suivre les dépenses et maintenir une communication claire entre l'acheteur et le fournisseur.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de bon de commande ?

Un bon modèle de bon de commande est efficace, facile à utiliser et complet.

Lorsque vous choisissez le meilleur modèle de bon de commande pour vos besoins, gardez ces caractéristiques à l'esprit :

Simplicité: Le modèle doit être facile à comprendre et à utiliser. Trop de fonctions complexes peuvent rendre le formulaire difficile à remplir et entraîner des erreurs.

Personnalisation: Chaque entreprise a des besoins uniques. Le modèle doit donc pouvoir être modifié pour répondre à vos besoins spécifiques.

Champs inclus: Un bon modèle comprend tous les champs nécessaires, tels que le nom du fournisseur, la date de livraison, les conditions de paiement, la description de l'article, la quantité, le prix unitaire et le coût total. Il peut également prévoir un espace pour des informations supplémentaires telles que les instructions d'expédition ou le numéro de la demande d'achat.

Format: Le format doit être adapté à votre entreprise. Certaines entreprises préfèrent le format Excel en raison de ses possibilités de calcul, tandis que d'autres préfèrent Word ou PDF pour leur simplicité.

Le format doit être adapté à votre entreprise. Certaines entreprises préfèrent le format Excel en raison de ses possibilités de calcul, tandis que d'autres préfèrent Word ou PDF pour leur simplicité. Conformité juridique: Le modèle doit répondre aux exigences légales en matière de bons de commande dans votre pays. Il peut s'agir d'un langage ou de clauses spécifiques.

10 modèles de bons de commande à utiliser en 2024

Passons aux choses sérieuses ! Voici 10 modèles de bons de commande gratuits de premier ordre que vous devriez envisager d'ajouter à votre boîte à outils en 2024.

1. Modèle de bon de commande et d'inventaire ClickUp

Le modèle de bon de commande et d'inventaire aide votre entreprise à suivre les ressources et à gérer l'inventaire

Le Modèle de bon de commande et d'inventaire ClickUp est une aubaine pour ceux qui veulent rester organisés. Ce modèle de bon de commande gratuit enregistre vos bons de commande et se synchronise parfaitement avec votre inventaire.

Commencez par créer des fiches contenant les coordonnées du vendeur, l'adresse de livraison, les conditions d'expédition et les conditions d'achat. Vous pouvez ensuite obtenir une vue d'ensemble de vos bons de commande en mode Liste ou passer en mode Tableau pour visualiser un flux de travail de type Kanban des commandes en attente, prêtes à être examinées et commandées.

Combiné à un bon logiciel de gestion des effectifs et un système de point de vente, ce modèle de bon de commande gratuit et cet outil de gestion des stocks peuvent compléter votre trio de systèmes d'entreprise. Télécharger ce modèle

2. Modèle de contrat d'achat et de vente ClickUp

Le modèle de contrat d'achat et de vente ClickUp est un excellent outil pour rassembler toutes les informations dont vous avez besoin sur l'acheteur, le vendeur et les actifs à acheter

Si vous recherchez un modèle qui combine vos opérations d'achat et de vente, le modèle Modèle de contrat d'achat et de vente ClickUp est l'outil qu'il vous faut. Il reprend tous les détails nécessaires d'une transaction et garantit que toutes les parties sont sur la même longueur d'onde.

Fini la recherche de documents perdus ou les erreurs de communication sur les détails d'une commande ! Cet achat modèle de bon de commande comprend toutes les informations nécessaires sur le vendeur et l'acheteur, y compris les noms, adresses, numéros de téléphone, etc.

Si l'une ou l'autre des parties à la transaction a des doutes, vous pouvez modifier le modèle simultanément pour que tous les détails et la langue conviennent à toutes les parties. Il en va de même pour n'importe lequel de nos dizaines de modèles de modèles d'accords commerciaux . Télécharger ce modèle

3. Modèle de contrat de vente et d'achat ClickUp

Utilisez le contrat de vente et d'achat ClickUp pour construire votre propre contrat à partir de rien

Tout comme son cousin ci-dessus, l'élément Modèle de contrat de vente et d'achat ClickUp gère les deux extrémités de vos transactions.

Il est polyvalent, simple et élimine le stress lié à la gestion des contrats d'achat et de vente ou des transactions interentreprises. Une véritable aubaine pour toute organisation !

Téléchargez le formulaire, remplissez les zones surlignées avec vos informations spécifiques et vous êtes prêt. Ce formulaire de bon de commande contient déjà suffisamment de termes juridiques destinés aux entreprises de produits pour satisfaire n'importe quel avocat, mais soyez assuré que, comme pour tout document ClickUp, vous pouvez l'envoyer en toute sécurité dans sa boîte de réception pour qu'il le vérifie à nouveau.

Une fois la vente conclue, votre entreprise a besoin d'un moyen efficace de documenter la bonne nouvelle. Pour cela, nous vous recommandons de consulter notre modèles de rapports de vente ! Télécharger ce modèle

4. Modèle de facture ClickUp

Soyez payé rapidement avec l'aide de ce modèle de facture ClickUp

Vous payez ou vous vous faites payer ? Le Modèle de facture ClickUp vous couvre. Il offre un moyen simple et professionnel de payer et de gérer les transactions et peut être adapté à n'importe quelle entreprise ou conditions de paiement.

Ce formulaire de commande inclut les informations de facturation, les informations d'expédition, un récapitulatif des produits ou services achetés sur plusieurs lignes de stock ou projets, les ordres de modification et les conditions de paiement. Avec ClickUp Docs, vous pouvez facilement connecter ce modèle à vos flux de travail comptables afin que le bilan de votre entreprise soit automatiquement mis à jour lorsque vous êtes payé.

Il vous suffit de substituer vos données, d'ajouter votre logo et de commencer les transactions ! Ce modèle vous offre un processus de facturation transparent, organisé et sans tracas.

Bonus: Modèles de planification des comptes_ _href/%href/* * ! Télécharger ce modèle

5. ClickUp Contractor Invoice Template (Modèle de facture d'entrepreneur)

Suivez facilement les coûts des services, de la main-d'œuvre et des matériaux lors de votre prochain travail grâce au modèle de facture ClickUp Contractor

Le Modèle de facture pour entrepreneurs ClickUp est une véritable bouée de sauvetage pour les les entrepreneurs qui travaillent avec les entreprises .

Ce bon de commande comprend des sections pour indiquer les frais de consultation, la main-d'œuvre et les matériaux. Il offre un moyen facile de détailler les services fournis, de calculer le total des frais et de suivre les paiements. Utilisez la capacité de ClickUp Docs à ajouter des tableaux, des images et des liens vers d'autres documents afin de pouvoir tout suivre à partir de ce seul modèle.

Intégrez ensuite ce modèle dans votre système de gestion de projet pour faire de votre projet un succès la gestion des budgets de projet un jeu d'enfant. Télécharger ce modèle

6. Modèle de facture ClickUp Freelance

Le modèle de facture ClickUp Freelance offre un outil transparent pour demander un paiement en tant que freelance

Idéalement conçu pour les nomades numériques du monde entier et les entreprises qui les embauchent, le modèle Modèle de facture ClickUp Freelance est un outil qui rationalise les processus de paiement.

Non seulement ce modèle rend la facturation plus systématique, mais il contribue également à garantir le paiement en temps voulu de tous les travaux de freelance entrepris. Le formulaire de commande est entièrement personnalisable, ce qui en fait un outil fiable pour les descriptions détaillées des projets, les taux horaires et les coûts totaux des projets.

Commencez à utiliser ce modèle dès aujourd'hui pour améliorer la transparence financière des transactions des freelances ! Télécharger ce modèle

7. Modèle de formulaire de commande de fournitures ClickUp

Ne manquez plus jamais de ressources vitales grâce au modèle de formulaire de commande de fournitures ClickUp

Toute entreprise comprend l'importance d'un stock bien garni. Les Modèle de formulaire de commande de fournitures ClickUp offre une approche stratégique pour gestion des ressources .

Utilisez des champs personnalisés pour suivre les délais de commande et savoir qui a demandé, approuvé et reçu une commande.

Ces détails permettent aux entreprises de documenter avec précision leurs besoins en approvisionnement, en suivant de manière organisée les informations sur les fournisseurs, les dates de commande, les détails de livraison et les prix.

Ce formulaire de commande est votre solution unique pour vous assurer que vos niveaux de stock sont toujours sains et que vous ne manquez jamais de fournitures essentielles. Télécharger ce modèle

8. Modèle d'exécution de commande ClickUp

Les attentes des clients sont très élevées, mais le modèle ClickUp Order Fulfillment peut vous aider à leur offrir l'expérience qu'ils recherchent

Les entreprises qui vendent des produits savent que l'exécution des commandes est essentielle à l'expérience du client. Les Modèle de gestion des commandes ClickUp fournit une plateforme complète pour suivre chaque étape du processus de commande.

De la réception de la commande à la livraison finale, en passant par le traitement et l'expédition, ce formulaire de bon de commande vous permet de garder le contrôle de votre pipeline de commandes afin de bien traiter chaque commande et de l'expédier dans les délais impartis. Vous pouvez faire tout cela à partir d'un seul endroit plutôt que de passer d'une application à l'autre.

Comme ClickUp Docs encourage la collaboration, vous pouvez utiliser cet outil pour vous assurer que tous vos départements travaillent avec les mêmes informations.

Ce modèle est comme un outil de cartographie des processus pour que votre entreprise soit efficace et que vos clients soient satisfaits. Télécharger ce modèle

9. Modèle de bon de commande Microsoft Excel par Vertex42

Les amateurs de Microsoft vont adorer ce modèle de bon de commande Excel

Si vous êtes à l'aise avec Excel et que vous voulez une feuille de calcul de bon de commande simple mais efficace, le modèle de bon de commande Excel est parfait.

Cette feuille de calcul de bon de commande vous permet de conserver un enregistrement détaillé de vos achats, des informations sur les fournisseurs, des détails sur les produits, des prix et des instructions de livraison.

Il s'agit de l'un des meilleurs modèles Excel pour créer des bons de commande afin de simplifier votre travail processus d'approvisionnement et tenir des registres commerciaux clairs et organisés.

Télécharger ce modèle

10. Modèle de bon de commande Microsoft Word par Office Templates Online

Simplifiez vos achats grâce à ce modèle de bon de commande Microsoft Word

Enfin, le modèle de bon de commande Microsoft Word d'Office Templates Online est un excellent outil pour les entreprises qui préfèrent une solution basée sur Word.

Ce modèle garantit que vos bons de commande sont détaillés et bien documentés, avec des sections claires pour la gestion des fournisseurs la gestion des fournisseurs permet d'obtenir des informations sur les produits, les détails de l'expédition, les quantités de produits et les prix.

Il offre un équilibre entre simplicité et fonctionnalité, vous aidant à rationaliser vos commandes d'achat comme un professionnel.

Télécharger ce modèle

Tirer le meilleur parti des modèles de bons de commande

Voici 10 modèles de bons de commande qui vous aideront à rationaliser vos opérations commerciales en 2024.

N'oubliez pas qu'un système de bons de commande bien organisé n'est pas seulement une question d'argent et d'archivage. Il peut améliorer considérablement votre efficacité et vous permettre de vous concentrer sur ce qui compte vraiment : le développement de votre entreprise.

Vous êtes prêt à commencer ? Choisissez un modèle qui répond à vos besoins et intégrez-le dans votre flux de travail. Pour une solution complète, envisagez de mettre en œuvre un outil de gestion de projet tel que ClickUp qui propose une série de modèles et d'outils pour rendre les opérations de votre entreprise plus fluides et plus efficaces.

Croyez-nous, vous vous demanderez comment vous avez pu vous en passer !